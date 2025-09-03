Begin typing your search above and press return to search.
    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ദീ​ർ​ഘ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ച​രി​ത്ര​വ​ഴി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ചി​ന്ത​ക​ളും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ഉപ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പുകളിൽ മൂന്നു സീറ്റിലും ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ണ്ട...

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ദീ​ർ​ഘ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ച​രി​ത്ര​വ​ഴി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ചി​ന്ത​ക​ളും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ഉപ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പുകളിൽ മൂന്നു സീറ്റിലും ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ണ്ട ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി.​എ​സി​നോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​ന​പ്പു​റം പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ജ​നം ഇ​പ്പോ​ഴും താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​യി കാ​ണാ​മോ? ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ആ​ത്മ​വീ​ര്യം പ​ക​രു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി അ​തി​നെ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടോ?

    2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 98 സീ​റ്റു നേ​ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മു​ന്ന​ണി ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ​യും വോ​ട്ടി​ങ്​ നി​ല വി​ശ​ക​ല​നം​ചെ​യ്താ​ൽ, സി.​പി.​എ​മ്മി​നും വി​ശാ​ലാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​ക്കും അ​തി​ന​ക​ത്ത്​ ​ചെ​യ്യേ​ണ്ട എ​ല്ലാ വോ​ട്ടു​ക​ളും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും സ്​​നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം ആ ​സ്​​നേ​ഹ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും കൈ​വി​ടാ​തെ ത​ന്നെ അ​ത്​ ബാ​ല​റ്റി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. അ​വ​ർ വോ​ട്ടി​നു വ​രാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്തു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ണ​ത സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 47 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടു​കി​ട്ടി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​ന​മേ കി​ട്ടി​യു​ള്ളൂ. 11 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ എ​ന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയു​ണ്ട്. ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ​ല്ലോ​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി.​പി.​എം അ​തി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​വും അ​ട​വും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ഒ​രു വി​പ്ല​വ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​പ്ല​വ​മോ സോ​ഷ്യ​ലി​സ​മോ ഒ​ക്കെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ന്‍റെ അ​ത്യു​ന്ന​ത​മാ​യ ഏ​തോ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗ​വി​ഭ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യെ​ത്തും. പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രോ, എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ ഇ​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വ​നു​സ​രി​ച്ച്​ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്​ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്നു, അ​ഥ​വാ, സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്​​റ്റേ​റ്റി​ല്ല, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ല്ല, ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​വി​ടെ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ർ​ഗ​ര​ഹി​ത​സ​മൂ​ഹം ഉ​യി​രെ​ടു​ക്കു​ന്നു, അ​താ​ണ്​ ക​മ്യൂ​ണി​സം. വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം ക​മ്യൂ​ണി​സം നി​ല​വി​ൽ വ​രി​ല്ല. സോ​ഷ്യ​ലി​സ​മേ നി​ല​വി​ൽ വ​രൂ. ഇ​ത്ത​രം ആ​ശ​യ​ഗ​തി​യു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലും പ​ുരോ​ഗ​മ​ന​ചി​ന്ത​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വി​ശ്വാ​സം വേ​റെ​യാ​കും. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം വേ​റെ​യു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ വി​​രോ​ധമു​ള്ള, മു​ര​ത്ത വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളും വി​ഭ​ജ​ന​വാ​ദി​ക​ളും വി​ഭാ​ഗീ​യ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രും ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തോ​ട്​ അ​റ​പ്പും വെ​റു​പ്പു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​മു​ള്ള​വ​രും ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ​പ്ര​സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു വെ​ളി​യി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പാ​ട്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​വ​രെ​ല്ലാ​വ​രും വി.​എ​സി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​രു ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ വി.​എ​സി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടു. അ​വ​ർ എ​ന്തു പ​റ​യാ​ൻ, ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചോ അ​ത്​ വി.​എ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു, ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ ആ​ർ​ത്ത​ല​ച്ചു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റ്റ​മാ​ണ്​ ക​ണ്ട​ത്. അ​താ​ണ്​ ഈ ​ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​ത്തി​നു കാ​ര​ണം.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി വി.​എ​സി​നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​യി?

    അ​തേ, അ​തി​നു തു​ല്യ​നാ​യി ഒ​രാ​ളി​ല്ല.

     

    അ​ത​ല്ലേ ശ​രി​യാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ ജീ​വി​തം?

    അ​തേ, അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​രി​യാ​യൊ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ ആ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റും ആ ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ വ​രേ​ണ്ട​ത്. പാർട്ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ വേ​ണം പാ​ർ​ട്ടി​യി​​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നെ​ന്ന്. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​​ത്തെ​ ഉ​ത്ത​മ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​രാ​ണോ അ​വ​രെ വേ​ണം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ. ഇ​താ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി മെം​ബ​ർ എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​സ്ത​വം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ന​മു​ക്കൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​​മോ വി.​എ​സ്​ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ എ​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം?

    അ​ത്​ ശ​രി​യാ​യൊ​ര​ു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടേ അ​ല്ല. അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പി​​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സം ഇ​ല്ലാ​താ​യി എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം. ക​മ്യൂ​ണി​സം ഒ​രു സു​പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യി​ൽ​കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ വി.​എ​സ്. അ​​ങ്ങ​നെ എ​ത്ര​യോ പേ​ർ മാ​ർ​ക്സ്, എം​ഗ​ൽ​സ്​ മു​ത​ൽ ഫി​ദ​ൽ കാ​സ്​​ട്രോ വ​രെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​മ​ഹാ​പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി.​എ​സ്​ വ​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ണു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ​മെ​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​പൂ​ർ​വം പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ത്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​താ​ണ്​ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    അ​ത്ത​രം ​ആ​ളു​ക​ൾ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടാം?

    സം​ശ​യ​മെ​ന്ത്​? വി.​എ​സി​ന്‍റെ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്, വി.​എ​സ്​ കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന സാ​ഹ​സി​ക​വും ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടുകൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​വൂ. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ അ​തി​നു ത​യാ​റു​​ണ്ടോ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്നം. അ​തോ ഈ ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി ഡെ​മോ​ക്ര​സി​യു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, യൂ​നി. യൂ​നി​യ​ൻ, സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ അം​ഗ​ത്വം എ​ന്നി​വ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യു​ക​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​നാ​യാ​സം ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ അ​വ​ർ​ക്കു ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഇ​ഷ്ട​ക്കേ​ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​വ​രെ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ സ്ഥാ​നങ്ങളിൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന്​ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ വൃ​ത്തി​കേ​ട്​ എ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​തു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പോ​യാ​ലും ജീ​വി​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ പൊ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. ഏ​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും ചേ​ക്കേ​റു​ക എ​ന്ന​ത്​ ലെ​നി​നി​സ്റ്റ്​ ത​ത്ത്വ​ത്തി​ന്​ എ​തി​രാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി സംഘടനാ പ്രി​ൻ​സി​പ്ൾ​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ലെ​നി​നാ​ണ്. Communist party is the party of a new order എ​ന്നാ​ണ്​ റ​ഷ്യ​ൻ വി​പ്ല​വ​കാ​ല​ത്ത്​ ലെ​നി​ൻ ബോ​ൾ​ഷെ​വി​ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വി​ളി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ കാലം വ​ന്ന​തോ​ടെ, പലർക്കും ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മാ​റി. ന​മു​ക്കും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്... എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളൊ​ന്നും യു​വ​ജ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു വ​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​വി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, അ​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി​യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​പ്ല​വ​മെ​ന്ന ആ ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ സ്വ​പ്ന​മൊ​ക്കെ വെ​റു​തെ​യാ​ണ്, അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്​ എ​ന്നു ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ടാ​വി​​ല്ലേ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ഇ​ങ്ങ​നെ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​?

    അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചി​ന്താ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ ബൂ​ർ​ഷ്വാ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴു​തി​വീ​ണു എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം. ചു​വ​ന്ന കൊ​ടി പി​ടി​ക്കു​ക​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ബൂ​ർ​ഷ്വാ ചി​ന്താ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ​ത്. ബൂ​ർ​ഷ്വാ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ബൂ​ർ​ഷ്വാ പാ​ർ​ല​​മെ​ന്‍റേ​റി​യ​ന്മാ​രാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ​വ​ർ. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ഒ​ന്നാം​കി​ട പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റേ​റി​യ​ൻ എ​ന്നു​പോ​ലും പ​റ​യാ​നാ​വാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്​ പ​ല​രും. ര​ണ്ടാം​കി​ട​യോ മൂ​ന്നാം​കി​ട​യോ ഒ​ക്കെ ആ​വാ​നു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ല​ക്​​ച്വ​ൽ ക​പ്പാ​സി​റ്റി​യേ അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ളൂ. അ​തി​ന​പ്പു​റം ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മോ സ്വ​പ്​​ന​മോ അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​താ​യി വാ​ക്കി​ലോ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലോ കാ​ണാ​നി​ല്ല.

     

    വി.എസ്​. അച്യുതാനന്ദൻ,ബിമൻ ബോസ്​

    അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വി​ടെ സ്തം​ഭി​ച്ചു​നി​ന്നു പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ പ​ല നാ​ടു​ക​ളി​ലും ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൈ​ന, വി​യ​റ്റ്​​നാം, ക്യൂ​ബ, ദ​ക്ഷി​ണ​ാഫ്രി​ക്ക തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ ഈ ​അ​പ​ച​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ മു​മ്പ്​ ‘സ​മ​കാ​ലീ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു പു​സ്ത​കം​ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു?

    അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ലി​സ്​​റ്റ്​ രാ​ഷ്ട്ര​വും മു​തി​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല, സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ന​ല്ലാ​തെ. ചൈ​ന​പോ​ലും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ത്താ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​യ ഭൗ​തി​ക​സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല –വി​യ​റ്റ്​​നാം വി​പ്ല​വ​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി വ​ല്ല​തും ചെ​യ്ത​ത​ല്ലാ​തെ. വി​പ്ല​വം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​വ​ർ വി​യ​റ്റ്​​നാ​മു​മാ​യി യു​ദ്ധ​ത്തി​നുപോ​യി. അ​ത്​ വേ​ണ്ടാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല, അ​വ​ർ ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ/ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, സി​റി​യ, ല​ബ​നാ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ചി​ല​രൊ​ക്കെ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഈ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​രു​ദ്ധ​ നി​ല​പാ​ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ക്കെ സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​ണ്.

    സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്നീ കാ​ണു​ന്ന ക​ളി​യൊ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ല. ഫ​ല​സ്തീ​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തൊ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ നോ​ക്കൂ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടു കൊ​ല്ലു​ന്ന ആ ​ജ​ന​ത​ക്ക്​ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടോ? സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർക്കും ​പോ​ലും അതു നൽകാൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ കനിവ്​ കാ​ത്തു​കി​ടക്കേണ്ട അവസ്ഥ. അ​തി​നുമാ​ത്രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​രാ​ണ്​? ലോ​കം മു​ഴുവ​ൻ അ​ല​ഞ്ഞുന​ട​ന്ന ജൂ​ത​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ 1948ൽ ​പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി. അ​ന്ന്​ അ​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത​വ​രു​ണ്ട്. അ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ശ​രി എ​ന്ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ തോ​ന്നു​ന്നു.​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ബു​ദ്ധി​യു​ള്ള ജ​ന​ത​യാ​ണ്​ ജൂ​ത​ർ. കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ്​ ഒ​രു ജൂ​ത​നാ​ണ്. ഹി​റ്റ്​​ല​ർ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​തു മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടി​പ്പോ​ൾ ആ ​ഹി​റ്റ്​​ല​റു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം ക​ടം​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഈ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യി​ട്ട്​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു രാ​ജ്യം എ​തി​​ർ​ത്തോ? സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ൻ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തി​ന്‍റെ ദു​ര​ന്ത​മാ​ണി​ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്​ വി​മോ​ച​ന​യു​ദ്ധം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഏ​ഴാം ക​പ്പ​ൽ​പ​ട വ​ന്നു. ഉ​ട​നെ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി റഷ്യയു​മാ​യി ഒ​രു ഉ​ട​മ്പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി, നമ്മൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ അ​യ​ക്കാ​​മെ​ന്ന്. അ​വ​ർ സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ത്തി​നു മു​തി​രു​മെ​ന്നു വ​ന്ന​തോ​ടെ യു.​എ​സ്​ പി​ന്മാ​റി

    സ്റ്റാ​ലി​ന്‍റെ കാ​ലം​തൊ​ട്ട്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​വ​ർ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ലേ​റി​യ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലും ഇ​തേ അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ അ​ത്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണോ അ​തോ, പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ പാ​ളി​ച്ച​യാ​ണോ?

    റ​ഷ്യ​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം ലോ​ക​യു​ദ്ധം വ​രു​ന്ന​ത്. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ലെ​നി​ൻ പു​ത്ത​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ സാമ്പത്തികനയത്തി​ൽ ​നി​ന്ന് അ​ൽ​പം വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. സോ​ഷ്യ​ലി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​രു​ന്ന​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ, അ​ത്​ ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. അ​തി​നാ​ൽ, മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന​ക​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​തു വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ത്തി​നും അ​വി​ടെ ബി​സി​ന​സ്​ ന​ട​ത്താം. അ​വ​ർ നി​ർ​ത്തി പോ​കു​മ്പോ​ൾ സം​രം​ഭം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം –ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ലെ​നി​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം. പി​ന്നീ​ട്​ ചൈ​ന​യും അ​ത്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. റഷ്യയാകട്ടെ, വേഗത്തിൽ അത്​ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

    സ്റ്റാ​ലി​ൻ വ​രു​മ്പോ​ൾ ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കു സ​മാ​ന​മാ​യ ക​ർ​ക്ക​ശ​വ്യ​വ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യേ പ​റ്റൂ. അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി കു​റ​ച്ച​ധി​കം കാ​ർ​ക്ക​ശ്യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്​ അ​തീ​ത​മാ​യി കു​റ​ച്ച​ധി​കം അ​ദ്ദേ​ഹം​ചെ​യ്തു. അ​തി​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ​ക്ഷേ, സ്റ്റാ​ലി​ൻ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ജ​ർ​മ​നി റ​ഷ്യ​​യെ വി​ഴു​ങ്ങി​യേ​നെ. കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്​ കു​റ​ച്ചു കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം​കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​ത്​ സ​ത്യ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം ന​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഹി​റ്റ്​​ല​റെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക​ത്തെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്​ സ്റ്റാ​ലി​നാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​ക്ക്​ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു അ​പാ​കം സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്നു പ​റ​യാം.

    കി​ട്ടി​യ അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ ഭ​ര​ണം വീ​ഴാ​തെ നോ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ്റ്റാ​ലി​ൻ ശൈ​ലി ത​ന്നെ ക​ര​ണീ​യം എ​ന്നു ക​രു​തി​യ​താ​കു​മോ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു കാ​ര​ണം. കേ​ര​ള​വും ആ ​വ​ഴി ത​ന്നെ​യാ​ണോ?

    ആ ​ച​രി​ത്ര​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​വും ഇ​വി​ട​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വ​ല്ല ബ​ന്ധ​വു​മു​ണ്ടോ? കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​​നു കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തു, ഉ​ൾ​പാ​ർ​ട്ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മി​ല്ല. ഉ​ൾ​പാ​ർ​ട്ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം വ​ഴി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്​ മേ​ധാ​വി​ത്വം വ​രും. ഇ​തൊ​രു ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു ​പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​നു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റി​ച്ചു പ​റ​യാ​നൊ​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്​ എ​ന്തും ചെ​യ്തു ക​ള​യാം എ​ന്ന​തു പാ​ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി​ട​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ങ്ങ​നെ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്​ എ​ന്‍റെ വാ​ദം.

     

    ലെനിൻ,സ്​റ്റാലിൻ

    ലെ​നി​ൻ പു​ത്ത​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ലോ. ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണം​ത​ന്നെ​യാ​വി​ല്ലേ പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തും?

    ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു കു​ത്ത​ക മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​മ​ല്ലേ? സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ രാ​ജ്യ​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​വ​രു​ടെ പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​വി​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​തു ന​യ​വും എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​റാം, വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കാം. അ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ത്തെ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വാ​യ സോ​വി​യ​റ്റ്​ യൂ​നി​യ​നെ ഞെ​ക്കി​ക്കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കു​റ​ച്ചു മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടെ കൂ​ട്ടി അ​തി​നെ കൗ​ണ്ട​ർ ​ചെ​യ്ത​താ​ണ്, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഒ​രു അ​ട​വു​ന​യ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ. ഒ​ര​ടി മ​ുന്നോ​ട്ടു​വെ​

    ക്ക​​ു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ശ്നം വ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ട​ടി പി​റ​കോ​ട്ടു വെ​​ക്കേ​ണ്ടിവ​രും എ​ന്നാ​ണ് ​ലെ​നി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തെ​ല്ലാം അ​ട​വു​ക​ളാ​ണ്. ​സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ്​ വി​പ്ല​വ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്കുമാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ. മാ​ർ​ക്സി​സം പ​ഠി​ക്കാ​ത്ത​വ​ന്​ ഇ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല. മാ​ർ​ക്സി​സം പ​ഠി​ക്കാ​തെ മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​ന്​ ഇ​തി​നൊ​ന്നും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല.

    ബം​ഗാ​ളി​ൽ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ ശ​ങ്ക​ർ റാ​യി മാ​റി ജ്യോ​തി​ബ​സു വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​​​​​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു ചി​റ്റ​മ്മ ന​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ലെ മോ​ദി​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ. അ​പ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​വും മൂ​ല​ധ​ന​ശ​ക്തി​ക​ള​ുടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മൊ​ക്കെ വേ​ണ്ടി​വ​രി​​ല്ലേ?

    ഏ​തു രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നും നി​ക്ഷേ​പം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യ​വ​സാ​യ​വും നി​ക്ഷേ​പ​വു​മൊ​ക്കെ വ​രു​ന്ന​തി​നെ ന​മ്മ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​ത്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്നം വ​രു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വി​രു​ദ്ധ​തകൊ​ണ്ട്​ ബം​ഗാ​ൾ തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടു. ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. ജ്യോ​തി​ബ​സു​വി​നെ മാ​ത്ര​മേ എ​ല്ലാ​വ​രും കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. വി​ദേ​ശ​ത്തു പ​ഠി​ച്ചു വ​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ലേ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​വി​​ടെ പ്ര​മോ​ദ്​ ദാ​സ്​ ഗു​പ്ത എ​ന്നൊ​രു നേ​താ​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അദ്ദേഹമാ​ണ്​ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​നാ​യി​രു​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത​തും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​തും. യു​വാ​ക്ക​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്.

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ടാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ പോ​കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ, 1970ൽ ​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​റാ​ണ്. പി​ന്നെ വൈ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി. മൂ​ന്നു അഖിലേന്ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ്​ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലാ​ണ്, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​​ടേ​തും അ​വി​ടെ ത​ന്നെ. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ​പ്ര​മോ​ദ്​ ദാ​സ്​ ഗു​പ്ത. ജ്യോ​തി​ബ​സു ഉ​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും വ​രാ​റി​ല്ല. ദാ​സ്​ ഗു​പ്ത​ക്കു ചു​റ്റും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു നി​ര​യു​ണ്ടാ​കും. വ​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ​ബോ​ർ​ഡി​ൽ​പോ​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ കോ​നാ​റി​നെ പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ​​പോ​പു​ല​റാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ. അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ങ്ങ​​നെ​വ​ലി​യ നി​സ്വാ​ർ​ഥ​രാ​യ, കീ​ഴ്​​മേ​ൽ നോ​ക്കാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ​പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​മു​ള്ള സു​ഭാ​ഷ്​ ച​ന്ദ്ര​ബോ​സി​ന്‍റെ നാ​ട​ല്ലേ? അ​ത്​ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ മു​ത​ലാ​ക്കി. അ​താ​ണി​​പ്പോ​ൾ ത​രം​താ​ണ നി​ല​യി​ൽ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അതോടെ, സി.പി.എമ്മിനും കോ​ൺ​ഗ്ര​സിനും പരാജയമു​ണ്ടായി. ബി.​ജെ.​പി​യ​ല്ലേ അ​വി​ടെ ​മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം? 35 വ​ർ​ഷം ഭ​രി​ച്ച ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ ഒ​രം​ഗം​പോ​ലു​മി​ല്ല. അ​ത്ഭു​ത​മ​ല്ലേ?

    അ​ത്ത​ര​​മൊ​രു നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി എ​ത്തി​യ​തെ​ങ്ങ​നെ?

    ഒ​രു പി​ടി​പാ​ടു​മി​ല്ല. ഒ​രു സീ​റ്റു​പോ​ലും കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ജ​നം എ​ങ്ങ​നെ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു?

    അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ലേ പാ​ർ​ട്ടി?

    അ​ങ്ങ​നെ കാ​ര്യ​ഗൗ​ര​വ​ത്തി​​ലൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ക​ന്നുപോ​യി എ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​തു​വി​ലു​യ​ർ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം.

     

    വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹീം

    2006ൽ ​സ​ച്ചാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മു​സ്​​ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം ഏ​റ്റം പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​തെ​ല്ലാം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തിത്തരു​ന്നി​ല്ലേ?

    ബം​ഗാ​ളി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ, ഇ.​എം.​എ​സ്​ ​പോ​ലും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ അപൂർവമായി മാ​ത്രമേ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​വി​ധാ​നം. ആ​രു​മ​റി​യു​ന്നി​ല്ല, അ​വി​ടെ എ​ന്താ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ടാ​ൻ ഞാ​ൻ പ​ലത​വ​ണ അ​വി​ടെ പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​രെ ധീ​ര​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​വി​ടെ. ഒ​രി​ക്ക​ൽ 24 പ​ർ​ഗാ​ന​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ സെൻ​ട്രൽ എക്​സിക്യൂട്ടീവ്​ കമ്മിറ്റി കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​നുശേ​ഷം കു​റേ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ൻ പോ​യി. ര​ണ്ടുമൂ​ന്നു സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഞാ​നും പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. നൂ​റു​പേ​ർ​ക്ക്​ ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ലെ​ക്​​ച​ർ ഹാളു​ക​ളാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും. താ​ഴെ സ്​​റ്റേ​ജി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ചു​റ്റി​ലും ഗാ​ല​റി​യി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും. ഞാ​ൻ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ദ്യ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ന്ത​രി​ച്ച സി. ​ഭാ​സ്ക​ര​നു​ണ്ട്. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പി.​ബി മെം​ബ​റാ​യി റി​ട്ട​യ​ർ​ചെ​യ്​​ത ബി​മ​ൻ ബ​സു​വു​. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ഹാ​ളി​നു പു​റ​ത്ത് വെ​ളി​യി​ൽ എ​ന്തോ പൊ​ട്ടു​ന്ന ശ​ബ്​​ദം​കേ​ൾ​ക്കാം. ഒ​രൊ​റ്റ​യാ​ളും എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി സം​ഭ​വ​മ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു, ന​ക്സ​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്കുനേ​രെ പ​ട​ക്ക​​മെ​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. അ​വ​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചോ​ടി​ച്ചു എ​ന്ന്. ഇ​ങ്ങ​നെ ധൈ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രു​​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു? പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ളൊ​ക്കെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു? ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ദ​ർ​ശ​വീ​ര്യം, പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൊ​രു​താ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​ണ്​ അ​തി​ന​ർ​ഥം. ആ​ളു​ക​ളെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ എ​തി​രാ​ക്കു​ന്ന എ​ന്തോ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു. സിം​ഗൂ​രും ന​ന്ദി​ഗ്രാ​മു​​മൊ​ക്കെ അ​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം.

    വി.​എ​സ്​ ആ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്​ എ​ന്നു കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്​?

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ജീ​വി​ത​കാ​ല​ത്ത് 1975ൽ ​വി.​എ​സി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​രി​ച​യം ഐ​ഡ​ന്‍റി​ഫൈ ചെ​യ്ത്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ പ​ങ്കു​ണ്ട്​ എ​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യാ​ണ്.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു വ​രാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ പ്ര​ചോ​ദ​കം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു?

    അ​വി​ഭ​ക്ത ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ എ​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. 1963ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി വേ​ർ​പി​രി​യു​ന്ന​തി​നു തൊ​ട്ടു ത​ലേ​ വർഷം ഞാ​ൻ വള്ളികുന്നം ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ന്നാ​യി പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്യും എ​ന്നു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് ​പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി മെം​ബ​റാ​ക്കി. പ​ത്താം ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു അം​ഗ​ത്വ​​മെ​ടു​പ്പ്. പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ന്നെ ആ ​അം​ഗ​ത്വ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ എ​ടു​ത്തു. പ​ന്ത​ളം കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നു ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ് 1967ൽ ​എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ പി.​ജി​ക്കു ചേ​ർ​ന്നു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബി​രു​ദ​വും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും. എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ​ ചേ​ർ​ന്ന​​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ അം​ഗ​ത്വം അ​ങ്ങോ​ട്ടു മാ​റ്റി. അ​ന്നൊ​ക്കെ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. അ​ങ്ങ​​നെ ഞാ​ൻ കൊ​ല്ലം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​റാ​യി. ആ​യി​ട​ക്കാ​ണ്​ ക​ട​യ്ക്ക​ലിൽ കൊല്ലം ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം നട​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ എ​ന്നെ പ്ര​സീ​ഡി​യം മെം​ബ​റാ​ക്കി. 1971ൽ ​ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​റാ​യി. 1967 മു​ത​ൽ 72 വ​രെ അ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ജി​ല്ല മു​ഴു​ക്കെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ പോ​കാ​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​ക്ക്​ കെ.​എ​സ്.​വൈ.​എ​ഫി​ന്‍റെ ജില്ല സെ​ക്രട്ടറി കൂടിയായി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. 1969 ഡി​സം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 70 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ടാ​ഗോ​ർ സെ​ന്‍റി​ന​റി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. അ​തു​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ കേ​ര​ള സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന​പോ​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പേ​രു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഒ​ന്നു​​ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സം​ഘ​ട​ന രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ബാ​ന​റി​നു കീ​ഴി​ൽ. പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സുന്ദരയ്യക്കു പു​റ​മെ പി.​ബി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന്​ ഒ​മ്പ​തുപേ​രേ പി.​ബി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഒ​മ്പ​തും ര​ത്ന​ങ്ങ​ളാ കേ​ട്ടോ, ന​വ​ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ. രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി, ജ്യോ​തി​ബ​സു, ഇ.​എം.​എ​സ്, സു​ന്ദ​ര​യ്യ, എ.​കെ.​ജി, ബ​സ​വ പു​ന്ന​യ്യ, ഹ​ർ​കി​ഷ​ൻ​സി​ങ്​ സു​ർ​ജി​ത്, നൃ​പ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, പ്ര​മോ​ദ്​ ദാ​സ്​ ഗു​പ്ത എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​തു പേ​രു​മു​ണ്ട്. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ​കെ.​എ​സ്.​എ​ഫി​ന്‍റെ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സി. ​ഭാ​സ്ക​ര​നെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​​​​​ഐ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഞാ​ൻ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി. പു​തി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ സി.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ നി​യ​മി​ച്ചു. എ​ന്നെ ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്കി.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ത​മ്പാ​നൂ​ർ ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു, വി.​എ​സും മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളു​മൊ​ക്കെ കു​റ​ച്ച്​ അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള സി.​പി സ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്. അ​വി​ടെ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ വി.​എ​സും കൊല്ല​ത്തെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന എൻ. ശ്രീ​ധ​റും ടി.​കെ. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. വി.​എ​സി​നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ടു​ത്തു കാ​ണു​ക​യാ​ണ്. ‘‘ങാ, ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ അ​ല്ലേ? കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്തൊ​ക്കെ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും ​കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ന്നാ​യി പ​ഠി​ക്ക​ണം, പ​രീ​ക്ഷ ജ​യി​ക്ക​ണം, എ​ന്നാ​ൽ ജോ​ലി​ക്കൊ​ന്നും പോ​കേ​ണ്ട, പാ​ർ​ട്ടി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​തി’’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​യി ക​ർ​മ​മ​ണ്ഡ​ലം. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു ചേ​ർ​ന്ന എ​സ്.​എ​ഫ്.​​ഐ ഒ​ന്നാം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടസം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. അ​ന്നു സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ​ച്ച്. ​ക​ണാ​ര​ൻ, ഇ​നി നീ​യാ​ണ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നു നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.

    അ​ങ്ങ​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗ​വ. ലോ ​കോ​ള​ജി​ൽ മെ​റി​റ്റി​ൽ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ കി​ട്ടി. ഡി​ഗ്രി​ക്കും പി.​ജി​ക്കു​മൊ​ക്കെ ന​ല്ല മാ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം നി​യ​മ​പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​തി​നി​ട​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും സംസ്ഥാന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​മാ​റി വ​ന്നു. 1975ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ വ​രു​ന്ന​ത്. എം.​എ. ബേ​ബി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്കി.

    ഞാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബേബി പ്രാക്കുളം സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​യാ​ളെ ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ​രം ചെ​യ്യാ​നൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്നേ ന​ന്നാ​യി പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​​​ത്തെ ദി​വ​സം നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച്​ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​നു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. പി​ടി​ച്ച​തും പൊ​ലീ​സ്​ ത​ല്ലുതു​ട​ങ്ങി. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലി​ട്ടും പു​റ​ത്തു റോ​ഡി​ലി​ട്ടും പി​ന്നീ​ട്​ ക​​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ​വെ​ച്ചും ക്രൂ​ര​മാ​യി ത​ല്ലി​ച്ച​ത​ച്ചു. രാ​ത്രി പ​തി​നൊ​ന്നു മ​ണി​വ​രെ പ​ച്ച​വെ​ള്ളം ത​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തു. എ​ന്റെ കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന വാ​ച്ച്​ പൊ​ട്ടി​പ്പോ​യി. അ​തി​ൽ പി​ന്നെ ഞാ​ൻ വാ​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ​എം.​എ. ബേ​ബി​യും എം. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​റും ഒ​ക്കെ​യാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളെ സ​ബ്​​ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചു. ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഇ.​എം.​എ​സ്, എ.​കെ.​ജി, സു​ശീ​ല ഗോ​പാ​ല​ൻ, അ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം. ​ജോ​ർ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ അ​തേ ജ​യി​ലി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്നു. അ​വ​രെ വേ​ഗം വി​ട്ടു. ഞ​ങ്ങ​ളെ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ ആ​ക്ട്​ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച് സെ​​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. അ​വി​ടെ കു​റേ കാ​ലം കി​ട​ന്നു.

    1975 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​രം. അ​ന്നെ​നി​ക്ക്​ എൽ.എൽ.ബി അവസാനവർഷ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ണ​ല്ലോ. പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ൾ​ടി​ക്ക​റ്റ്​ കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ അ​ത്​ എ.​കെ.​ജി​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​ക​ത്ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴുതാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​സ്​ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. എം.​എം. ചെ​റി​യാ​നും വ​ർ​ക്ക​ല രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ കേ​സ്​ വാ​ദി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ശി​ക്ഷ മ​തി എ​ന്നു നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച്​ ​കോ​ട​തി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഞാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു പോ​ന്നു. എ​ന്‍റെ അം​ഗ​ത്വം ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു മാ​റി. അ​ന്ന്​ വി.​എ​സി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ വി​ട്ട​ത്.

    ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യ ഉ​ട​നെ വി.എസ്​ എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ച്​ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ താ​ലൂ​ക്ക്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ വി​ള​യാ​ട്ടം ഭ​യ​ങ്ക​ര​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ്. ഞാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​നു തീ​വെ​ച്ചു. ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ സം​ഘ​ട്ട​ന കാ​ല​മാ​ണ്​ എ​ൺ​പ​തു​ക​ളി​ൽ. ഞാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​വു​ന്ന​ത്​ 1980ലാ​ണ്. ത​ല​ശ്ശേ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ പി​ന്നെ ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ സംഘർഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ന്​ തീ​വെ​ച്ചു. ചെ​ത്തു തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഓ​ഫി​സാ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സ്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഓ​ഫി​സി​ല്ല. പ​ത്താ​യി​ര​ത്തോ​ളം ചെ​ത്തു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ന്നു കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ക​ള്ള് സു​ല​ഭ​മാ​യ കാ​ല​മാ​ണ്. ന​ല്ല വ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു സ്വ​രൂ​പി​ച്ച്​ അ​വ​ർ വാ​ങ്ങി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബോ​ട്ടി​നും തീ​വെ​ച്ചു. ബോ​ട്ടി​നു തീ​യി​ട്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഓ​ഫി​സി​നു തീ​യി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി അ​വ​ർ വ​ന്ന വ​ഴി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ല മേ​ഞ്ഞ കു​ടി​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം തീ​യി​ട്ടു ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി (എ.​സി) റോ​ഡി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ബോ​ട്ട്​ ഡ്രൈ​വ​ർ ത​ങ്ക​പ്പ​ന്‍റെ കു​ടി​ലി​നും തീ​വെ​ച്ചു. ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. ആ​ജാ​ന​ബാ​ഹു​വാ​യ ഒ​രു സ​ഖാ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ ചാ​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന തെ​ങ്ങി​ൻ​ത​ല​പ്പി​ൽ ത​ട്ടി അ​യാ​ൾ വീ​ണു. ഒ​റ്റ​വെ​ട്ടി​ന്​ അ​യാ​ളു​ടെ ത​ല​യ​രി​ഞ്ഞു. ആ ​ത​ല​യുമായി പോയി മ​ങ്കൊമ്പ്​ പാ​ല​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ചു. കേ​ര​ളം ഞെ​ട്ടി​ത്ത​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു കൊ​ല ആ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന്​ കൈ​ന​ക​രി​യി​ൽ വ​ലി​​യൊ​രു സ​മ്മേ​ള​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ ച​ങ്ങാ​ടം കെ​ട്ടി​വ​ലി​ച്ചു​ള്ള റാ​ലി​യി​ൽ നാ​ലാ​യി​രം ​പേ​രൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​വും. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നുത​ന്നെ അ​ത്ര​യും ജ​ന​മു​ണ്ടാ​വും അ​ന്ന്. ച​ങ്ങാ​ടം ഓ​ടി​ച്ച​ത്​ ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ രാ​ത്രി ഞാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കു പോ​യി. ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​കും എ​ന്നു ക​രു​തി​യാ​ണ്​ ഓ​ഫി​സി​ന്​ ബോം​ബെ​റി​ഞ്ഞ​ത്. പി​റ്റേ​ന്നാ​ൾ ഇ.​എം.​എ​സും പി.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​മൊ​ക്കെ സ്ഥ​ല​ത്തു​വ​ന്നു. അ​വി​ടെ 144 ആ​യ​തി​നാ​ൽ രാ​മ​ങ്ക​രി​യി​ൽ സ​ഖാ​വ് ​സോ​മ​നാ​ഥ​​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. ആ ​കൊ​ച്ചു​വീ​ട്ടിൽ​ ആ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട്​ താലൂക്ക്​ കമ്മിറ്റി യോഗം നടന്നിരുന്നത്​.

    ഈ ​ബോ​ം​ബെ​റി​ഞ്ഞ, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​രെ വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ആ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി ആ​പ്പീ​സി​നുനേ​രെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അയാളും പെ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ മ​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. ന​മ്മു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ വ​ള​പ്പി​ൽ വ​ന്നു വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ത്ര​യും ​പ​രി​ച​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ. ഇ​വ​ൻ മാ​ത്രം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യി. ദൂ​രെ​യേ​തോ മ​ഠ​ത്തി​ൽ​പോ​യി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഒ​രു ഓ​ല​ക്കു​ട​യും ചൂ​ടി, മെ​തി​യ​ടി​യും ച​വി​ട്ടി ഇ​ങ്ങ​നെ വ​രും. അ​വ​നെ മ​സ്തി​ഷ്ക​പ്ര​ക്ഷാ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്. എ​ന്തോ പ്ര​മു​ഖ്​ ആ​ണ്​ എ​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ്പ്. സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ അ​യാൾ വീ​ടു​വി​ട്ടു. പെ​ങ്ങ​ൾ ആ ​വീ​ട്​ എ​ഴു​തി​ത്ത​ന്നു. അ​വി​ടെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ്​ വെ​ച്ചു. 48 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ഇ.​എം.​എ​സ്​ ആ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്ത​ത്. ‘ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ ഓ​ഫി​സ്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ഫി​സ്​ ക​ണ്ട ഇ.​എം.​എ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. അ​ന്നൊ​രു ന​ല്ല ഓ​ഫി​സ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ക പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മ​ല്ല. മൂ​ന്നുവ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​സ്ഥാ​നം വേ​റെ ആ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച്​ ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പോ​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​​ക്കെ​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ ഞ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത​ത്. സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വെ​റു​തെ​യ​ങ്ങ​നെ ക​യ​റി മ​ന്ത്രി​യാ​യ​തൊ​ന്നു​മ​ല്ല.

    (മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്​​ച​പ്പ​തി​പ്പി​ന്റെ ല​ക്കം 1439ൽ ​തു​ട​രും)

    News Summary - interview with G. Sudhakaran
