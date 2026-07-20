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    ഭീ​ക​ര​വാ​ദി ആ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം?

    Posted On date_range 20 July 2026 8:30 AM IST
    Updated On date_range 20 July 2026 8:30 AM IST
    ഭീ​ക​ര​വാ​ദി ആ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം?
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    By
    അ​ൻ​വ​ർ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ
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    ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദവി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​’ത്തി​ന് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം തികഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിർണായകമായ പല ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഭീകരൻ എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ‘Terrorism in Question: Decolonizing Anthropology and the Study of Islam’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവും പ്ര​മു​ഖ ന​ര​വം​ശ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​നും ഇ​സ്തം​ബുൾ ഇ​ബ്നു​ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ യൂ​നിവേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ​്മ​ദ് ‘ഭീകരവാദ’ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ള ചോ​ദ്യം...

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    ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദവി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​’ത്തി​ന് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം തികഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിർണായകമായ പല ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട്. ആരാണ് ഭീകരൻ എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. ‘Terrorism in Question: Decolonizing Anthropology and the Study of Islam’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവും പ്ര​മു​ഖ ന​ര​വം​ശ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​നും ഇ​സ്തം​ബുൾ ഇ​ബ്നു​ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ യൂ​നിവേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ​്മ​ദ് ‘ഭീകരവാദ’ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ള ചോ​ദ്യം ‘‘ആ​രാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദി?’’ എ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​ഫ. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ​്മദ് ത​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ ‘Terrorism in Question: Decolonizing Anthropology and the Study of Islam’ൽ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ‘‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദം എ​ന്ന സം​വ​ർ​ഗ​ത്തെ ത​ന്നെ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന മ​റു​ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ ഒ​രു ഹിം​സ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​നെ​യും നി​ർ​മിക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ജ്ഞാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    2001 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11ന് ​ശേ​ഷം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘ഭീ​ക​ര​താ​വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധം’ ഇ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ​ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി വി​ട്ട് ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ വ്യാ​ക​ര​ണ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ, പൗ​ര​ത്വം, അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ, മ​തം-​സ​മു​ദാ​യം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യെത​ന്നെ അ​ത് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഈ ​വ്യ​വ​ഹാ​രം ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽമാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പൗ​ര​ത്വ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ​യും സു​ര​ക്ഷാ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഭ​ര​ണ​രീ​തി​യാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഡോ. ​ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ​്മ​ദി​ന്റെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത, മ​തേ​ത​ര​ത്വം, ഇ​സ്‌​ലാം, മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ഭീ​ക​ര​താ വ്യ​വ​ഹാ​രം എ​ന്നി​വ​യെ അ​പ​കോ​ള​നീ​ക​ര​ണ (decolonial) കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ പു​ന​ർ​വി​ചി​ന്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ബ​ല​മാ​യ അ​റി​വും ഭാ​ഷ​യും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മ​ല്ലെ​ന്നും, അ​വ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി അ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ദം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദം നി​ർ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​ത്തി​ൽനി​ന്നു മാ​റി, അ​തി​നെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യും ജ്ഞാ​ന​ക്ര​മ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെക്കുന്നു.

    ഭീ​ക​ര​ത വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാകുന്നതോടനുബ​ന്ധി​ച്ച് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഫ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദിനോട് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ചുവടെ.

    ആ​രാ​ണൊ​രു ഭീ​ക​ര​വാ​ദി? എ​ന്ന പ​തി​വ് ചോ​ദ്യ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദി എ​ന്ന സം​വ​ർ​ഗം ആ​വ​ശ്യം? എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് താ​ങ്ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​കം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യൊ​രു വി​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ‘ന​മ്മ​ൾ’ എ​ന്നൊ​രു കൂ​ട്ട​രെ ‘അ​വ​ർ’ എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​രി​ൽനി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വ​ർ​ഗ​മാ​ണ് ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദം’ എ​ന്നും താ​ങ്ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഭീ​ക​ര​വാ​ദം എ​ന്ന​തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ആ ​സം​വ​ർ​ഗത്തെത​ന്നെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ക താ​ങ്ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്?

    പു​സ്ത​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​രാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദി? എ​ന്ന​ല്ല, ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദി എ​ന്ന സം​വ​ർ​ഗം ആ​വ​ശ്യം? എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. ആ ​സം​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​വച​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​പ്പി​ണ​ഞ്ഞു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​താ​ണ്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​ധ്യ​മ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും, സാ​മൂ​ഹി​കശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രുപോ​ലെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന, സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യ നി​ർ​വച​ന​മു​ള്ള പ​ദ​ങ്ങ​ൾ തു​ലോം തു​ച്ഛ​മാ​ണ്. 1984ൽത​ന്നെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് നി​ർ​വച​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ചചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നുശേ​ഷ​വും 2005ൽ ​ഭീ​ക​ര​വാ​ദ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ അ​ല​ക്സ് ഷ്മിദ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദം എ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ചി​ത​മാ​യൊ​രു നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​തി​നുശേ​ഷ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​ഗോ​ള ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്തശാ​ഖ​ക​ൾ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​വചി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാർ​ട്മെ​ന്റും ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാർ​ട്മെ​​ന്റും സി.​ഐ.​എ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ഭി​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത​ത് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ച​രി​ത്ര​വും ഉ​ള്ള​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. Plan of Action to Prevent Violent Extremism എ​ന്ന 2015ലെ ​ഒ​രു യു.​എ​ൻ രേ​ഖ വി​ചി​ത്ര​മാം വി​ധം തീ​വ്ര​വാ​ദ​മെ​ന്നാ​ൽ ‘വ്യ​ക്ത​മാ​യൊ​രു നി​ർ​വ​ച​നം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്’ ആ​ണ് എ​ന്നെ​ഴു​തി വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ൾ ഏ​തൊ​രു സം​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​തി​നുവേ​ണ്ടി​യൊ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക?

    അ​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, ത​ത്ത്വശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​നി​പ​റ​യു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ന്നു; ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​മോ വ്യ​വ​ഹാ​ര​മോ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​വ​ച​നം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? ആ ​നി​ർ​വച​ന​ത്തെ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത് എ​പ്പോ​ഴാ​ണ്, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? നി​ർ​വ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ത്ത​രം ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കാ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്? എ​ന്തു​ദ്ദേ​ശ്യമാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​വ​ച​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? ഒ​രു സം​ഗ​തി​യെ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​യി​ൽനി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം, അ​തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം. ആ ​അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​വ​ട്ടെ നി​ർ​വച​ന​ത്തി​നുമു​മ്പ് അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല.

    പ​ക​രം, നി​ർ​വച​ന​മാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും, അ​തി​നെ മാ​റ്റി​വ​ര​ക്കു​ക​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യു​ക​യും അ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ല്ലാ​താക്കിക്ക​ള​യു​ക​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ അ​ർ​ഥത​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ൽ​പി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യാ​കാം. 9/11 അ​ന​ന്ത​ര വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തു​വ​രെ മു​മ്പ് ഉ​പ​ദേ​ശീ​യ​വാ​ദം, ഗോ​ത്രീ​യ​വാ​ദം, വം​ശീ​യ​വാ​ദം, വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദം എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന സം​ഗ​തി​ക​ളെ, മ​ത​മൊ​രു പ്ര​ചോ​ദ​ന​ശ​ക്തി​യാ​യു​ള്ള ഭീ​ക​ര​വാ​ദം എ​ന്ന ഒ​റ്റ സം​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലേ​ക്ക് പു​ന​ർനി​ർവ​ചി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

     

    മൂ​ന്നാ​മ​താ​യി, മ​ത​ത്തി​ന്റെ (ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ എ​ന്ന് വാ​യി​ക്കു​ക) സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്താ​ൽ ‘പു​തി​യ​ത​രം’ എ​ന്ന് നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 9/11 അ​ന​ന്ത​ര ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നി​ക്കൊ​ണ്ട്, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ വ്യ​വ​ഹാ​രം എ​ന്നാ​ൽ ‘അ​വ​ർ’ ‘ന​മ്മ​ൾ’ എ​ന്ന വേ​ർ​തി​രി​വു​ണ്ടാ​ക്ക​ലാ​ണ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ൾ ഷ്മിദ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തുപോ​ലെ ശ​ത്രു, മി​ത്രം എ​ന്നീ വേ​ർ​തി​രി​വു​ണ്ടാ​ക്ക​ലാ​ണ് എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് എ​ന്റെ പു​സ്ത​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വാ​ദം പ്ര​മു​ഖ സ​മ​കാ​ലി​ക ത​ത്ത്വചി​ന്ത​ക​നാ​യ ജോ​ർ​ജി​യോ അ​ഗ​മ്പ​നോ​ടു​ള്ളൊ​രു വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘മൗ​ലി​ക​മാ​യ സം​വ​ർ​ഗ ജോ​ഡി’ ന​ഗ്ന​ജീ​വി​തം x രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​സ്തി​ത്വം (zoÉ v/s bios) എ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ല്ലാ​തെ ശ​ത്രു എ​തി​ര് മി​ത്രം എ​ന്ന ജോ​ടിയ​ല്ലെ​ന്നും വാ​ദി​ക്കു​ന്ന അ​ഗ​മ്പ​നി​ൽനി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, അ​വ ര​ണ്ടും പ​ര​സ്പ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വേ​ർ​തി​രി​വ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഞാ​ൻ വാ​ദി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രാ​ണൊ​രു ഭീ​ക​ര​വാ​ദി എ​ന്ന ചോ​ദ്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ആ​ർ​ക്കാ​ണ് ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​യെ​ന്ന സം​വ​ർ​ഗം ആ​വ​ശ്യം എ​ന്ന ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കാ​ര/​അ​റി​വ് കേ​ന്ദ്രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ നീ​തി​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ നി​ശ്ശബ്ദമാ​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ചി​ത​മാ​യൊ​രു ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ന് അ​തു​രു​വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഭീ​ക​ര​വാ​ദവി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശൈ​ലി​ക​ളെ​യും, അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും, അ​തി​ന്റെ യു​ക്തി​യെ​യും വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ അ​ത് ന​മ്മെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഭീ​ക​ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധം ഉ​ന്നംവെ​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ​യും പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽനി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും പീ​ഡ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​രാ​ശ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും രൂ​പ​മെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നു. സ​ർ​വോ​പ​രി, നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​വും സ​മ​ത്വ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യൊ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രൂ​പവത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പീ​ഡാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും, നി​രാ​ശ​യെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​യും എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും ന​മു​ക്ക​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    മ​തേ​ത​ര ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഹി​ന്ദു ഭൂ​രി​പ​ക്ഷാ​ധി​പ​ത്യവാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മു​സ്‍ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ങ്ങ​യു​ടെ സി​മി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​മ്പത്തെ എ​ത്ത​നോ​ഗ്ര​ഫി​ക് ര​ച​ന ചെ​യ്ത​ത്. പ​ക്ഷേ, ‘Terrorism in Question’ എ​ന്ന പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ ​വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി താ​ങ്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. On an ‘awkward scale’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ങ്ങ് ത​ന്നെ അ​തി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ലോ​കയു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലോ​കക്ര​മ​ത്തെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന മു​സ്‌​ലിം ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും താ​ങ്ക​ള​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​റ്റ​തി​രി​ഞ്ഞു​ള്ള അ​ക്ര​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ധാ​ര​ണ​യെ ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക്ര​മ​ത്തെ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​തി​ന്റെത​ന്നെ ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത എ​ന്നാ​ക്കി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്?

    ദേ​ശീ​യ​ത​യി​ൽനി​ന്നും അ​തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​ന​ക്ര​മ​ത്തി​ൽനി​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ‘ഇ​സ്‍ലാ​മി​സം ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​മോ​ക്ര​സി ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന എ​ന്റെ ആ​ദ്യ ​ര​ച​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജ്ഞാ​ന രൂ​പവത്ക​ര​ണ​ത്തെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും വ​ർഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും വി​ത​ര​ണംചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള സ​ങ്ക​ൽപന​പ​ര​വും വി​ജ്ഞാ​ന​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​ണ് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത.

    സ്വ​യം വി​ശു​ദ്ധ​വ​ത്കരി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത് മ​റ്റ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ക​യും മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​തൊ​രു കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സ്വ​യം അ​പ​ദേ​ശീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻത​ന്നെ ഒ​രു​പാ​ട് സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ആ ​യാ​ത്ര അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ആ​ദ്യ​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ർ​വോ​പ​രി അ​തി​ന്റെ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​ര​സ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഞാ​ൻ അ​റി​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ട​ലി​ൽനി​ന്നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് ഒ​ര​ർ​ഥത്തി​ൽ ‘Terrorism in Question’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം. ദേ​ശീ​യ​ത​യു​മാ​യി അ​ഭേ​ദ്യ​മായി ബന്ധപ്പെ​ട്ട്. കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല വി​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഇ​ന്ത്യ അ​തി​ന്റെ ന​ല്ലൊ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്) നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ദേ​ശീ​യ​ത​യെ​യും അ​തി​ന്റെ ജ്ഞാ​നവ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യെ​യും പ​രി​പാ​വ​ന​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ, അ​വ​യെ​യൊ​ക്കെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും, അ​തി​ലൂ​ടെ അ​തി​ന്റെ ഹിം​സ​യു​ടെ ശ​ക്തി​യെ​യും പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ​യും തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ത സ്വ​യംത​ന്നെ ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ്.

    അ​താ​യ​ത്, ശ​ത്രു-​മി​ത്രം എ​ന്ന ദ്വ​ന്ദ്വ​രൂ​പവത്ക​ര​ണ​വും, ന​ഗ്ന​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും (bare lives) രൂ​പവത്ക​ര​ണ​വും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. അ​തി​ന്റെ ആ​കാ​ര​വ​ടി​വു​ക​ൾ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും, ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി അ​ത് പാ​ശ്ചാ​ത്യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ളൊ​രു ലോ​ക (അ)​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ആസ്ട്രേ​ലി​യയി​ലു​മു​ള്ള ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ളു’​മാ​യു​ള്ള എ​ന്റെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഒ​ര​ടി​സ്ഥാ​നം. ഗ്വണ്ടാ​നമോ ത​ട​വ​റ​യി​ൽനി​ന്ന് മോ​ചി​ത​നാ​യ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​നാ​യ ഒ​രു ആസ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ആസ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദി’. ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഞാ​ൻ സ്വ​യം ചോ​ദി​ച്ച​ത്:

     

    തീ​ർ​ത്തും വി​ദൂ​ര​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തേ​സ​മ​യം ആ​ഗോ​ള​മാ​യൊ​രു ബ​ല​ത​ന്ത്ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ’ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യും അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ​താ സം​വ​ർ​ഗത്തെ മാ​ത്രം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ? സ​മാ​ന​മാ​യി, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ലൈ​വ്സ് മാ​റ്റ​ർ’ മൂ​വ്മെ​ന്റി​ന് എ​തി​രാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സി.​എ.​എ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും, 2020 ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മു​സ്‌​ലിം വി​രു​ദ്ധ ക​ലാ​പ​വും, ശാഹീ​ൻ​ബാ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യ അ​റ​സ്റ്റും മ​ർ​ദന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലേ? ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്?

    അ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തും വി​ധം വ്യാ​പ്തി​യി​ലു​ള്ള (on an awkward scale) ആ​ലോ​ച​ന​യും വി​ശ​ക​ല​ന​വും നാം ​ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ത്ത​നോ​ഗ്രാ​ഫേ​ഴ്സ് എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ര​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​ത​രം സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്. ചി​ല​ര​തി​നെ അ​തി​രു​ക​വി​ഞ്ഞാ​രാ​ധി​ക്കു​കപോ​ലും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നു​മ​പ്പു​റം പോ​കു​മ്പോ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി സൈ​റ്റ​ഡ് എ​ത്ത​നോ​​ഗ്ര​ഫി​യാ​യി അ​ത് മാ​റു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​തും പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ പ​ക്ഷം, കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു ബ​ദ​ൽ​രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​കകൂ​ടി​യാ​ണ് പു​സ്ത​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ന​ല്ല മു​സ്‍ലിം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മി​ത​വാ​ദി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം, അ​തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ചീ​ത്ത മു​സ്‍ലിം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റാ​ഡി​ക്ക​ൽ മു​സ്‍ലിം, എ​ന്ന ദ്വ​ന്ദ്വം ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലംകൊ​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ പൊ​തു​വ്യ​വ​ഹാ​രം വ​ർ​ധിച്ചതോ​തി​ൽ നി​ർ​മിച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​സ്‍ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ഈ ​ദ്വ​ന്ദ്വം എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ മാ​റ്റി​ത്തീ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്? പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യരൂ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യി സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മൗ​ന​മ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ വ്യ​വ​ഹാ​രം വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു​ണ്ടോ?

    ‘ന​ല്ല മു​സ്‌​ലിം’ എ​തി​ര് ‘ചീ​ത്ത മു​സ്‌​ലിം’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​യി​രി​ക്കെ​ത്ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ണം ‘മു​സ്‌​ലിം വി​രു​ദ്ധ​നാ​ണൊ​രു ന​ല്ല മു​സ്‌​ലിം’ എ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ത​സ്‍ലീ​മ ന​സ്റീൻ, താ​രി​ക് ഫ​താ​ഹ്, ജാ​വേ​ദ് അ​ഖ്ത​ർ, വ​സീം റി​സ് വി തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യെ​ടു​ക്കു​ക. ത​സ്‍ലീ​മ ന​സ്റീൻ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലും താ​രി​ക് ഫ​താ​ഹ് പാ​കി​സ്താ​നി​ലും ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ‘അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വ​ാതന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ’ പേ​രി​ൽ അ​വ​രെ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ​യും മു​സ്‌​ലി​ംക​ളെ​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും’ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി. ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും വ്യ​ത്യ​സ്ത ശൈ​ലി​യി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലും അ​തി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാനംചെയ്യുന്ന മ​റ്റു പ​ല​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മ​ൻ​ജി, അ​യാ​ൻ ഹി​ർ​സി അ​ലി (മു​മ്പ് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു) എ​ന്നി​വ​ർ യു​.എ​സ്-​കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ര​ണ്ടു​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വ​സീം റി​സ്വി ഹി​ന്ദു​യി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ലി ക്രൈ​സ്ത​വ​ത​യി​ലേ​ക്കും മ​തം മാ​റി​യെ​ന്ന കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്താ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭീ​മ​ൻ അ​ധി​കാ​രഘ​ട​ന​യും മാ​ധ്യ​മശൃം​ഖ​ല​ക​ളും പ​ണ​വും കാ​ര​ണ​വും, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്യുക​യും അ​തി​ന് ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളെ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​ന്ദി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും, ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കുകപോ​ലും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ശാ​ന്ത​ത​യു​ടെ​യും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ​യും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും മാ​ർ​ഗം ‘തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്’ പ​ല​രും ചെ​യ്ത​ത്. പ​ക്ഷേ അ​ത്ത​രം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ട് സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ക​യെ​ന്ന​ത് (അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട്) അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും വാ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​വ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നൈ​തി​ക​രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​കത​ന്നെ വേ​ണം.

     

    മി​ക്ക ഇ​ട​ത് പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും, മു​സ്‍ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രും ‘റാ​ഡി​ക്ക​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ,’ ‘തീ​വ്ര​വാ​ദം,’ ‘പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഇ​സ്‍ലാം’ എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഷാ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ടു​ത്തു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഈ ​വൈ​രു​ധ്യത്തെ താ​ങ്ക​ളെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്? സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​പ്പോ​ലും മാ​റ്റി​ത്തി​രു​ത്താ​ൻ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണോ?

    ‘ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം’ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ദാ​വ​ലി​ക​ളു​ടെ താ​ങ്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ ആ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ‘മൗ​ലി​ക​വാ​ദം,’ ‘യാ​ഥാ​സ്ഥി​തിക​ത’ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ താ​ലി​ബാ​ൻ, ഹി​ന്ദു താ​ലി​ബാ​ൻ എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ത്ത​രം ഇ​ട​തു​ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ മ​റു​പ​ക്ഷ​മാ​യ ലി​ബ​റ​ൽ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യി​ട്ട​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​ട്ടും പി​ന്നി​ല​ല്ല. ഇ​ത​വ​രു​ടെ അ​ജ്ഞ​ത കാ​ര​ണ​മോ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത കാ​ര​ണോ ആ​യാ​ലും, നി​ങ്ങ​ളും വെ​റു​പ്പി​ന്റെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​യി​ത്തീ​രു​ക​യും ഇ​സ്‍ലാമോ​ഫോ​ബി​യ​യി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​രോ​ട് പ​റ​യേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. താ​ലി​ബാ​ൻ എ​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, ഹി​ന്ദു തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​പ​സ​ർ​ഗങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ താ​ലി​ബാ​ൻ/​ഇ​സ്‍ലാം ആ​ണ് മൗ​ലി​ക​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്നാ​ണ് അ​തി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രിസ്ത്യാ​നി​ക​ളും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​മൊ​ക്കെ അ​ത് ക​ടംകൊ​ള്ളു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും വ​രു​ന്നു.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ “ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ ത​ത്ത്വചി​ന്ത​ക​നും” “അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ​നാ​യ മാ​വോ​യി​സ്റ്റും” ഒ​ക്കെ​യാ​യ അ​ല​ൻ ബാ​ദ്യൂ​വി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള (Alain Badiou) റാ​ഡി​ക്ക​ൽ ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ചി​ല എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി പു​സ്ത​കം ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബാ​ദ്യൂ എ​ഴു​തു​ന്നു: “വി​മോ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ യു​ക്തി​ഭ​ദ്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഉ​ള്ള​ട​ങ്ങി​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ... ദു​ർ​ഗ്രാ​ഹ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​പ​ജാ​പ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രേ​യൊ​രു ധ​ർ​മം.” ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ നൈ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ആസ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ റാ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​ൻ ഹെ​യ്ഷ് (Ghassan Hage) “ഇ​സ്‍ലാമോ-​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ” എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ച്ച​ത്. ജോ​ർ​ജ് ബു​ഷ് ജ​ന​കീ​യ​മാ​ക്കി​യ ഇ​സ്‍ലാമോ-​ഫാ​ഷി​സം എ​ന്ന പ​ദ​ത്തെ അ​നു​സ​ര​ണ​യോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

     

    ഒ​റി​ജി​ൻ​സ് ഓ​ഫ് ടോ​റ്റാ​ലി​റ്റേ​റി​യ​നി​സം എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ ഹ​ന്നാ ആ​ര​ൻ​ഡ് ‘ലെ​ഫ്റ്റി​സ്റ്റ് ആ​ന്റി​സെ​മി​റ്റി​സ’​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മാ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നേ മു​ത​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ലെ​ഫ്റ്റി​സ്റ്റ് ഇ​സ്‍ലാമോ​ഫോ​ബി​യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യി​യെ പോ​ലു​ള്ള റാ​ഡി​ക്ക​ലു​ക​ളും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​വാ​യ സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ്യ​ത്യ​സ്തരൂ​പ​ത്തി​ൽ ഈ ​ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ക​ണ്ണി​ചേ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ന്റെ ‘The Algebra of Warfare-Welfare’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തെ​യാ​ണ് അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ‘ദേ​ശ​ത്തെ’ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പു​ന​ര​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ർവി​പ​രീ​ത​ദി​ശ​യി​ലു​ള്ള അ​തി​ന്റെ സ​ഞ്ചാ​ര​വും സ​ത്യ​മാ​ണ്.

    9/11 ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ, ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഭൂ​മി​ക പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വമാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽത​ന്നെ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു, അ​ത് ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വി​രു​ദ്ധ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു, അ​തേ​സ​മ​യം മ​റു​വ​ശ​ത്ത് മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ബ​ല ധാ​ര​ണ​ക​ളെ തി​രു​ത്തും വി​ധ​മു​ള്ള സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ വി​ജ​യംപോ​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​വും, യു.​എ.​പി.​എ​യും, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും, ന​ശീ​ക​ര​ണ​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും, മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മൊ​ക്കെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശ​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ഷത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ താ​ങ്ക​ളെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്? ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ബ​ല വീ​ക്ഷ​ണ​കോ​ണാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വി​രു​ദ്ധ യു​ദ്ധ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾത​ന്നെ​യാ​ണോ? അ​ത​ല്ല സു​ര​ക്ഷ, തീ​വ്ര​വാ​ദം, സം​ശ​യാ​സ്പ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​തി​ന്റെ സം​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾക്ക​പ്പു​റം അ​ത്ത​രം സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത താ​ങ്ക​ൾ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടോ?

    മി​ല്യ​ൺ ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ലൈ​വാ​യി ക​ണ്ട, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വ​ത​ല​മു​റ സമൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വീ​ക്ഷി​ച്ച, ഗ​സ്സ​ൻ വം​ശ​ഹ​ത്യ, വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വ്യാ​ജ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കാ​ല​ങ്ങ​ൾകൊ​ണ്ട് നി​ർ​മിച്ചെ​ടു​ത്ത സ​യ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ശ​രിത​ന്നെ. സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യം ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക് വ​ക​ന​ൽ​കു​ന്നൊ​രു ല​ക്ഷ​ണംത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, താ​ഴേ​ക്കി​ട​യി​ലും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ന് പു​റ​ത്തും ഈ ​വി​ജ​യം മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ണ​ണം.

    മം​ദാ​നി ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഫ്തി ഖ​യ്യൂ​മി​നെ​യും ഷ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാ​മി​നെ​യും ഒ​ന്ന് പ്ര​തിപാ​ദി​ക്കു​കപോ​ലും ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്തുകൊ​ണ്ടെ​ന്ന് (അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ഭ്യ​ർ​ഥിക്കു​ന്ന​തേ പോ​ട്ടെ) ഞാ​നാ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ഒ​രു ഭീ​ക​ര​വാ​ദ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​തി​നൊ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ് മു​ഫ്തി ഖ​യ്യൂം. സു​പ്രീംകോ​ട​തി പി​ന്നീ​ട​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട് വെ​റു​തെ​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്‌​ലി​ംകളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​സ്‍ലാമോ​ഫോ​ബി​യ​യും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സാ​ധാ​ര​ണ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തേ ഗു​ജ​റാ​ത്താ​ണ് മം​ദാ​നി​യു​ടെ ത​റ​വാ​ട്.

     

    മം​ദാ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ ചെ​റു​താ​ക്കി​ കാ​ണു​ക​യെ​ന്ന​ത​ല്ല എ​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം മ​റി​ച്ച്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് കാ​ണി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മം​ദാ​നി​യെ​യും രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ഗു​ഹ​യെ​യും പോ​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​മ​ർ​ഖാ​ലി​ദി​നെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അ​തേ​സ​മ​യം കാ​ലി​ക്ക​ട​ത്തി​ന്റെ​യും, ബീ​ഫ് ക​ഴി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ മു​സ്‍ലിംക​ളെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടും ക​ട​ക​ളും പ​ള്ളി​ക​ളും മ​റ്റ് പൈ​തൃ​ക സൗ​ധ​ങ്ങ​ളും ഇ​ടി​ച്ചുനി​ര​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മൗ​ന​മ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ബു​ൾ​ഡോ​സിങ്ങും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടാ​ക്ര​മ​ണ​വും ഹി​ജാ​ബി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള യു​ക്തി​ഹീ​ന​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പു​മൊ​ക്കെ ഊ​ന്നി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ജ്ഞാ​ന രൂ​പവത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യു​മൊ​ക്കെ നേ​രി​ടു​ക​യും വി​മ​ർ​ശ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തേ തീ​രൂ.

    ഇ​ന്ത്യ​യ​ിലു​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭീ​ക​ര​വാ​ദം-​സു​ര​ക്ഷാ​വ​ത്കര​ണം എ​ന്ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഇ​നി​യും പ്ര​ബ​ല​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻത​ന്നെ​യാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നാ​ണെ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യു​ന്തോ​റും അ​തി​നി​യും ഉ​ഗ്ര​രൂ​പം പ്രാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ന്റെ വ്യാ​ക​ര​ണ​വും അ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും മാ​റാ​തെ തു​ട​രു​ക. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ലൗ ​ജി​ഹാ​ദ്, കൊ​റോ​ണ ജി​ഹാ​ദ്, ലാ​ൻ​ഡ് ജി​ഹാ​ദ്, മാ​ർ​ക്സ് ജി​ഹാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾത​ന്നെ​യെ​ടു​ക്കു​ക. ആ ​പ​ട്ടി​ക അ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും തീ​രി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ബോ​ളി​വു​ഡ്, ജ​ന​പ്രി​യ സം​ഗീ​തം, ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​രം, ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ത്ത​രം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വമു​ള്ള വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​മാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും.

    നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലും അ​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ആ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്ന​ല്ല. അ​തൊ​രു അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ ​മാ​റ്റം എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്ന​ത് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യൊ​രു ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണംത​ന്നെ അ​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. പ​ക്ഷേ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള തേ​ട്ട​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും, അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഠി​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​തം വെ​റും ന​ഗ്ന​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​ടു​ങ്ങി​ത്തീ​രും.

    News Summary - interview with Dr. Irfan Ahmed
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