Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightInterviewchevron_right‘അത്​ തിരുത്തി ...

    ‘അത്​ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു​ പോകാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്​ ’

    Posted On date_range 6 Oct 2025 8:30 AM IST
    Updated On date_range 6 Oct 2025 8:30 AM IST
    ‘അത്​ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു​ പോകാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്​ ’
    cancel
    By
    വി.എം. ഇബ്രാഹീം
    text_fields
    bookmark_border

    സി.പി.എമ്മി​ന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ​ ജി. സുധാകരനുമായി നടത്തിയ ദീർഘസംഭാഷണത്തി​ന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം ‘കാൽചുവട്ടി​െല ചുവന്ന മണ്ണ്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ‘മാധ്യമം വാർഷികപ്പതിപ്പ്​ 2025’ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ത​ന്റെ രാഷ്​ട്രീയ ചരിത്രവഴികളെപ്പറ്റി തുറന്നുപറയുന്ന ജി. സുധാകരൻ ത​ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകളും ചിന്തകളും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കണ്ട പല ലക്ഷണങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മിലും കണ്ടുവരുന്നു. അദാനിയെ വേദിയിലിരുത്തി തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാണ്​ എന്ന്​ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ മന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ?അതൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അറിവു...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    സി.പി.എമ്മി​ന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ​ ജി. സുധാകരനുമായി നടത്തിയ ദീർഘസംഭാഷണത്തി​ന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം ‘കാൽചുവട്ടി​െല ചുവന്ന മണ്ണ്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ‘മാധ്യമം വാർഷികപ്പതിപ്പ്​ 2025’ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ത​ന്റെ രാഷ്​ട്രീയ ചരിത്രവഴികളെപ്പറ്റി തുറന്നുപറയുന്ന ജി. സുധാകരൻ ത​ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകളും ചിന്തകളും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല.

    പാർട്ടി അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കണ്ട പല ലക്ഷണങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മിലും കണ്ടുവരുന്നു. അദാനിയെ വേദിയിലിരുത്തി തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാണ്​ എന്ന്​ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ മന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ?

    അതൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അറിവു കുറവാണ്​, പ്രത്യയശാസ്ത്രബോധമില്ലായ്മയാണ്​.

    അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണോ മുകളിൽ വരുന്നത്​?

    അതേ, കുറച്ചുപേർ വന്നിട്ടുണ്ട്​. അതുകൊണ്ട്​ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന്​ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബംഗാളിലെ സ്ഥിതി ഇ​തൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. താഴെയും മീതെയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതായി. ഇവിടത്തെ ബ്രാഞ്ച്​, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. നാട്ടിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്​ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്​. ബംഗാളിൽ അതൊക്കെ അറ്റുപോയ ദുരന്തമാണ്​ സംഭവിച്ചത്​.

    പാർട്ടിപ്പണി എന്ന ഉദ്യോഗം...

    പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതോടെ, ആ അധികാരം സ്ഥിരപ്പെടുന്നതോടെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും വിവിധതരം ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ കയറും. എന്നാൽ, ഈ പാർട്ടി ഉദ്യോഗക്കാർക്കപ്പുറം പൊതുജനങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നതല്ലേ അനുഭവം?

    അത്തരമൊരു ട്രെൻഡ്​ മുമ്പില്ലാത്തതാണ്​ എന്നത്​ ശരി. അത്​ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു​പോകാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്​. ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ജില്ലയായിരുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യമെടുക്കാം. അവിടെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽനിന്നൊക്കെ ഉയർന്നുവന്ന ആളുകളുണ്ട്​. അതിലൊരാൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാകുന്നതോടെ അലവൻസുള്ള പാർട്ടി ഉദ്യോഗസ്​ഥനായി മാറുന്നു. പിന്നീട്​ ജില്ലാ സമിതി അംഗം എന്ന നിലക്ക്​ മറ്റൊരു അലവൻസായി പതിനായിരം രൂപയോളം കിട്ടും. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ബോണസും മറ്റുമായി കാശ്​ വേറെയും. കൺസ്യൂമർഫെഡ്​ പോലുള്ള സ്​ഥാപനങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ അംഗമാകുമ്പോൾ അതി​ന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടിയാകും. ഭാര്യക്ക്​ കുടുംബശ്രീയുടെ ബ്ലോക്ക്​ ചെയർപേഴ്​സൻ സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ പതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെയും വരും. മകന്​ കോഓപറേറ്റിവ്​ സൊസൈറ്റിയിൽ ജോലി. സകല പേർക്കും വരുമാനം. ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ മുമ്പു നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ?

    മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പാർട്ടി മെംബർമാരുള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറു ശതമാനത്തിനും വരുമാനമില്ലാ​തെ നടക്കുമ്പോഴാണ്​ ഇത്തരത്തിൽ ചിലർ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്​. പാർട്ടിക്ക്​ വലിയ സംഭാവനക​ളൊന്നും ഇവരാരും നൽകുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ജനം അംഗീകരിക്കില്ല. കാരണം, അവരൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തവരായാണ്​ ജനം കാണുന്നത്. കൺമുന്നിലുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ. ആലപ്പുഴയിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ പിന്നെ വോട്ടു കുറയില്ലേ? വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്‍റെ വോട്ട്​ പാർട്ടിക്കു വീഴാതെ പോകുന്നു എന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ ഇതി​ന്‍റെ ഫലമായിട്ടാണ്​. ഇതുപോലെ നൂറ്​ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നുമാണ്​ പാർട്ടി രേഖ. പാർട്ടി നിരാകരിച്ച കാര്യങ്ങളാണീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പാർട്ടി രേഖ പ്രകാരമാണ്​ ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്​.

    പാർട്ടി രേഖയെ നിരാകരിച്ച്​ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരാണ്​ എന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ ജനങ്ങളും നിരാകരിക്കും. പക്ഷേ, ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി അതായിരുന്നില്ല. അവിടെ പെട്ടെന്നാണ്​ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്​. നാനൂറിനടുത്ത്​ എം.എൽ.എമാരുണ്ടായിരുന്ന നിയമസഭയിൽ ഒരു സീറ്റുപോലും കിട്ടാതെ പോയി. ഒരു സീറ്റുപോലും കിട്ടിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമാണോ? അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ കേരളത്തിലില്ല. അവിടെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്​ എന്തൊക്കെയോ അവർ അവിടെ ചെയ്തു. കേരളത്തിലുള്ള നമുക്കൊന്നും ഒരു പിടിപാടുമില്ല, അവർ എന്താണ്​ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്​ എന്ന്​. എഴുപതുകളിൽ അവി​ടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹീറോയിക്​ ആയ അവരുടെ നിലപാടുകളോടുള്ള ആദരവായിരുന്നു മനസ്സു നിറയെ. ആ അനുഭവം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ത്രിപുര. അറുപതു സീറ്റുകളിൽ അമ്പത്തെട്ടും ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു. ഒരു ആർ.എസ്​.പിയും ഒരു സി.പി​.ഐയും കഴിച്ചാൽ അമ്പത്താറ്​ സീറ്റിൽ സി.പി.എം ആണ്​. അധികാരം പോയി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ പതിനാറ്​ സീറ്റുണ്ട്​. ബംഗാളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത​പ്പോഴാണിത്​. പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി, ഗോത്രജനത പാർട്ടിക്കു വോട്ടു ചെയ്യും.

    അവിടെ നൃപൻ ചക്രവർത്തിയും മണിക്​ സർക്കാറുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇമേജ്​ ഉണ്ട്​?

    പക്ഷേ, മണിക്​ സർക്കാറിന്‍റെ കാലത്താണ്​ അവിടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത്​. അദ്ദേഹം കാരണമാണ്​ പോയത്​. ഞാൻ ഇവിടെ എസ്​.എഫ്​.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ സെക്രട്ടറിയാണ്​. പിന്നീട്​ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി, പോളിറ്റ്​ ബ്യൂറോ അംഗമായി. തുടർന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പക്ഷേ, പാർട്ടിയെ സംസ്ഥാനത്ത്​ പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല. അഴിമതിയാരോപണമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവിടെ ത്യാഗിയായൊരു നേതാവായിരുന്നു നൃപൻ ചക്രവർത്തി. ബർമൻ എന്ന മറ്റൊരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു. ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊന്നുമാക്കിയില്ല. ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ബർമനും മൊത്തം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൃപൻ ചക്രവർത്തിയും. ഇതിഹാസങ്ങൾ പാർട്ടിയെ നയിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ജനപിന്തുണ പിന്നീട്​ ആർജിക്കാൻ കഴിയാത്തത്​ ആ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ചെറുപതിപ്പുകൾ പിന്നീട്​ ഉണ്ടാവാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ? വി.എസ്​ പോയ വഴിയെ പോകാനാളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നേതാക്കൾ ഇനിയുമുണ്ടാകും. പ്രസ്ഥാനത്തിന്​ ഭാവിയുണ്ടാകും.

    ആ വഴിയിൽ മർദനമുണ്ട്​, വെടിവെപ്പുണ്ട്​, ത്യാഗമുണ്ട്​. അതിന് ധൈര്യം വേണം, കഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷന്‍റെ ഗുണ​ങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടും വി.എസ്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വെളുത്ത ഉടുപ്പ്​ മാറ്റിയോ? ഇപ്പോൾ കളർഫുൾ ഉടുപ്പൊക്കെയിട്ട്​ ടി.വിയിൽ നേതാക്കന്മാരെയും മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചുകപ്പ്​, പച്ച, മഞ്ഞ... വെളുപ്പ്​ കാണാനുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍റെ യൂനിഫോം വെള്ളയാണ്​. വി.എസും പിണറായിയും നായനാരുമൊക്കെ എന്നും വെള്ളയായിരുന്നില്ലേ?

    തത്ത്വങ്ങൾ വിട്ട്​ ലിബറലൈസേഷനു പിറകെ പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സംവിധാനവും പരിപാടി​യുമൊന്നും നിലവിലില്ലേ?

    എല്ലാമുണ്ട്​, ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല. ലിബറലൈസേഷൻ സംസ്കാരം കയറിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനു പിറകെ തന്നെ പോകും. അതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നതായിരിക്കും ചിന്ത. ന്യായമായ തരത്തിൽ തൊഴിലെടുത്ത് ആദായമുണ്ടാക്കി ജീവിതസൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അത്യാവശ്യം ഭൂസ്വത്തുള്ളവൻ അത്​ കളയണമെ​െന്നാന്നും ആരും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒന്നുമില്ലാതെ വന്ന്​ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വലിയ സൗകര്യമൊക്കെയുണ്ടാക്കുക, മക്കളെയൊക്കെ വിദേശത്തടക്കം വലിയ ഇംഗ്ലീഷ്​ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിട്ട്​ പഠിപ്പിക്കുക, വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുക, അതെന്തു പരിപാടിയാണ്​? ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച്​ ഓഫ്​ ലൈഫേ പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അത്ര വലിയ ആഡംബരജീവിതം വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. അത്​ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്​. അതേക്കുറിച്ച്​ തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോ​ഴേ പൊതുബോധമുണ്ടാകൂ; പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ. പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച കാര്യം ചിലർ നടപ്പിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ പേരു പറയാതെ തന്നെ പാർട്ടി രീതിക്ക്​ എതിരാണ്​ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിനോടാണ്​ എതിർപ്പ്​. അങ്ങ​നെ പറയാൻ പാടില്ല.

     

    വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ,പി. കൃഷ്ണപിള്ള

    തത്ത്വം പറയുന്നതിന്​ പാർട്ടി എതിരാണെന്നോ?

    തത്ത്വം പറയുന്നതിനോടാണ്​ എതിര്. തത്ത്വം ലംഘിക്കുന്നത്​ പാർട്ടിക്ക്​ അനുകൂലം. അങ്ങനെ​യൊരു ചിന്താഗതി വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അത്​ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്​. എനിക്ക്​ കാര്യങ്ങളറിയുന്നതുകൊണ്ട്​ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ താഴ്ന്നുകൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയിലെ പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്​. ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്​ ഇതൊക്കെ നേരിടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്​. അ​ദ്ദേഹം ​​കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സഖാവാണ്​. ഇതൊക്കെ തിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം പാർട്ടിക്ക്​ അകത്തുണ്ട്​.

    പതിറ്റാണ്ട്​ ആറും കടന്ന പാർട്ടി ജീവിതം

    കേരളത്തിന്​ ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ​പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ വറുതിക്കാലമായിരുന്നു അറുപതുകൾ എന്നു പറയാം. കാർഷിക സംസ്ഥാനമായി എണ്ണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ, ​പ്രത്യേകിച്ച്​ കുട്ടനാട്​ കൃഷിയിൽ കരുത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്​ അന്നും. അവിടെ തന്നെയാണ്​ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികള​​​ുടെയും പ്രസ്ഥാനമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ പാർട്ടി പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നത്​. ആ ഭൂതകാലത്തെ സഖാവ്​ എങ്ങനെയാണ്​ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്​?

    ഞാൻ അറുപത്തിരണ്ടു വർഷത്തെ പാർട്ടിജീവിതം പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും മറ്റുമായ കാരണങ്ങളാൽ പാർട്ടി രണ്ടായിത്തീരുന്നതിനു ​തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷമാണ്​ എന്‍റെ പാർട്ടിപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്​. അന്നു ഞാൻ എസ്​.എസ്​.എൽ.സിക്കു പഠിക്കുകയാണ്​. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്തായ വള്ളികുന്നത്താണ്​ സ്​കൂൾ. തോപ്പിൽ ഭാസി, കാമ്പി​ശ്ശേരി കരുണാകരൻ, തോപ്പിൽ കൃഷ്ണപിള്ള, കെ.പി.എ.സി സുലോചന, പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെയൊക്കെ നാടാണ്​ അത്​. ഉപന്യാസമെഴുത്ത്​, പ്രസംഗം എന്നിവയൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട്​. പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സാഹിത്യങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്​. ആ പ്രദേശത്തുള്ള സഖാക്കളും അവിടത്തെ എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായിരുന്ന ഒന്നാന്തരം പ്രഭാഷകനായിരുന്ന കറ്റാനം​ ഗോപി സാർ, ഭാസ്കരൻ പിള്ള സാർ തുടങ്ങിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുമായൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട്​. അവരുടെയൊക്കെ പ്രേരണയിൽ ഭരണഘടന ചട്ടപ്രകാരം പതിനെട്ടു വയസ്സു വേണമെന്നിരിക്കെ തന്നെ എസ്​.എസ്​.എൽ.സിക്കു പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വ​മെടുത്തു, 1960ൽ. അടുത്ത വർഷം പാർട്ടി രണ്ടായി. സി.പി.എമ്മിലേക്കാണ്​ സഖാക്കൾ എന്നെ കൂട്ടിയത്​. പ്രത്യയശാസ​്​ത്രപരമായി വലിയ ബോധമുള്ള കാലമൊന്നുമല്ലല്ലോ അത്​. എന്നാൽ ആ കാലത്തു തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ മാനിഫെസ്​റ്റോ വായിച്ചിരുന്നു.

    താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത്​ ഒരു കൈരളി വായനശാലയുണ്ടായിരുന്നു. എൽ.പി സ്കൂൾ ഹെഡ്​മാസ്റ്ററായിരുന്ന അച്ഛന്‍റെ സഹോദരനായിരുന്നു ​വായനശാലയുടെ പ്രസിഡന്‍റ്​. അദ്ദേഹം എന്നെ കൈരളി വായനശാലയിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെനിന്നാണ്​ മാനി​ഫെസ്റ്റോയുടെ മലയാള പരിഭാഷ കാണുന്നതും എടുത്തുവായിക്കുന്നതും. കാവ്യാത്മകമായിരുന്നു അതിന്‍റെ ഭാഷ. ​ചെറി​െയാരു ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങളും ആഹ്വാനങ്ങളുമാണതിൽ കണ്ടത്​. ഒരു കവിത പോലെ മനോഹരമായ അതിന്‍റെ ഭാഷയാണ്​ എന്നെ ആകർഷിച്ചത്​.

     

    പുന്നപ്ര രക്​തസാക്ഷി മണ്ഡപം

    കോളജും എസ്​.എഫ്.ഐ കാലവും

    സ്കൂൾ വിട്ടശേഷം പന്തളം കോളജിൽ പോയി നാലു വർഷം പഠിച്ചു. അന്ന്​ പന്തളം കോളജിൽ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സംഘടനാ രാഷ​്​ട്രീയമോ ഇല്ല. ​നെഹ്​റു ഹൗസ്​, ഗാന്ധി ഹൗസ്​, ടാഗോർ ഹൗസ്​, നേതാജി ഹൗസ്​ എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം വിദ്യാർഥികളെ നാലു ഗ്രൂപ്പുകളിലായി തിരിക്കും. ഞാൻ നെഹ്​റു ഹൗസിന്‍റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. മൂവായിരം വിദ്യാർഥികളുള്ള കോളജായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 750 വിദ്യാർഥികൾ വീതമുണ്ടാകും. ബി.എക്ക്​ സെക്കൻഡ്​ ലാംഗ്വേജ്​ മലയാളം എടുത്ത ഞാൻ മലയാളം അസോസി​യേഷ​ന്‍റെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ​ഐച്ഛിക വിഷയമായിരുന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ അസോസിയേഷന്‍റെയും ​സെക്രട്ടറിയായി.

    യൂനിയൻ ഉദ്​ഘാടനത്തിനായി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പി​നെ ആലുവയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടിൽ പോയി കാറിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും കോട്ടയത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിവായി കയറുന്ന കോഫി ഹൗസിൽ കയറി കാപ്പി കുടിച്ചതുമൊക്കെ ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാമ്പസ്​ സ്മൃതികളാണ്​. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയമില്ലെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ മറ്റു പൊതുസംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം സജീവമായി പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്‍റെ പ്രദേശത്തെ ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തനം. എസ്​.എഫ്​.ഐയിലല്ല സി.പി.എം അംഗമായിട്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. വള്ളികുന്നം ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രസംഗിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള മിടുക്ക്​ കണ്ട്​ എനിക്ക്​ നേരിട്ട്​ പാർട്ടി അംഗത്വം ലഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ.

    കാമ്പസ്​ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് എസ്​.എഫ്.ഐയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?

    വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തന്നെ പ്രധാന പരിപാടി. സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ കുറവ്​, പഠനസൗകര്യങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുന്നയിച്ച്​ അവകാശപത്രിക വെച്ച്​ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും. ബിരുദപഠനം കഴിഞ്ഞ്​ പിന്നെ പി.ജിക്ക്​ ഇംഗ്ലീഷ്​ എടുത്തു പഠിക്കാനായി കൊല്ലത്തുപോയി. അവിടത്തെ അധ്യാപകരുടെ പേരു കേട്ടാണ്​ ഞാൻ പോയത്​. ​ഷേക്സ്പിയർ വേലായുധൻ നായർ എന്ന അധ്യാപകന്​ ഷേക്സ്​പിയറുടെ മുഴുവൻ നാടകങ്ങളും കാണാപാഠമാണ്​. ​‘ഒഥല്ലോ’ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ്​ ബുക്ക്​ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൈയിൽ വേണ്ട. ക്ലാസിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്ന്​ ഘനഗംഭീരമായ ഇംഗ്ലീഷ്​ ഭാഷയിൽ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ പാഠഭാഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു തീർക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി.

    ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വിദഗ്​ധനായ വാസുദേവകിയൻ, മലയാളം വകുപ്പിലാണ്​ ​കെ.പി. അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്​. പിന്നെ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറ്​, കോഴിക്കോടും കേരളയിലുമൊക്കെ ​പ്രോവൈസ്​ ചാൻസലർമാരായ ഡോ. ബലരാമൻ, ഡോ. രാജഗോപാൽ, ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ അംഗമായിരുന്ന മാത്യു കുര്യൻ തുടങ്ങി പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകരാണ്​ അന്നുണ്ടായിരുന്നത്​. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ശ്രീനിവാസനും അറിയപ്പെടുന്ന അധ്യാപകനും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. ആർ. ശങ്കറാണ്​ മാനേജർ. അന്ന്​ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കോളജുകളിലൊന്നാണ്​ എസ്​.എൻ കോളജ്​. അവിടെ ചേർന്നപ്പോൾ എന്‍റെ അംഗത്വം കൊല്ലത്തേക്ക്​ മാറി. അതോടെ കാമ്പസിൽ കെ.എസ്​.എഫിന്‍റെ പ്രവർത്തകനായി. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രസിഡന്‍റും സെക്രട്ടറിയുമായി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ്​ 1970ൽ എസ്​.എഫ്​.ഐ രൂപവത്​കരിക്കുന്നത്. അഖിലേന്ത്യ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​, സംസ്ഥാനത്ത്​ വിവിധ കാലയളവുകളിൽ പ്രസിഡന്‍റ്​, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചു. 1975ൽ എം.എ. ബേബിയെ പ്രസിഡന്‍റ്​ പദം ഏൽപിച്ചു ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലേക്കു പോന്നു. അന്നു മുതൽ ആലപ്പുഴയാണ്​ കർമമണ്ഡലം.

    പാടത്തുനിന്ന്​ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക്​

    ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കർഷകരും കർഷകത്തൊഴിലാളികളും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്​. വലിയ കർഷകരായ ജന്മിമാരൊന്നും താമരക്കുളത്ത്​ എ​ന്‍റെ വാർഡിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ജന്മിമാരുണ്ടായിരുന്നു. വയലിൽ കൃഷിപ്പണിയിൽ കുട്ടികളായ ഞങ്ങളും സജീവമായുണ്ടാകും. രാവിലെ തന്നെ വയലിൽ പണിക്കിറങ്ങി അധ്വാനിച്ച ശേഷമാണ്​ ഒമ്പതരയോ​ടെ സ്കൂളിലേക്ക്​ പോകുന്നത്​. എട്ടു-പത്തു വയസ്സു മുതലേ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇ​തെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കർഷകത്തൊഴിലാളികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപെട്ടവരാണ്​ -പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗക്കാർ. നായർ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു തുച്ഛം പേരേ കൃഷിത്തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നുള്ളൂ. പലരും പുരയിടം കിളക്കാനും കൂലിപ്പണിക്കുമൊക്കെ പോകും. മറ്റുള്ളവരുടെ വയലുകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തത്​ മുഖ്യമായും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ.

    ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അധ്വാനിച്ചു ജീവിച്ചുപോന്നവരാണ്​ ഞങ്ങൾ. അധ്വാനിക്കുന്നവരോട് ഒരു മതിപ്പും ബഹുമാനവും നേരത്തേയുള്ളതാണ്​. അതിൽ ജാതി, മതഭേദമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കൊല്ലത്തിന്‍റെ അതിരിലായതുകൊണ്ട്​ അവിടെ കശുവണ്ടി കൃഷിയും മൂവായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളുള്ള ഒരു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന്​ ‘ജനയുഗം’ പത്രമാണ്​ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ. ‘ദേശാഭിമാനി’ കോഴിക്കോട്​ മാത്രമേയുള്ളൂ. ‘ജനയുഗം’ കൈയിൽ പിടിച്ചു വായിച്ചുകൊണ്ടാണ്​ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയി​ലേക്ക് ​പോയിരുന്നത്. ‘സഖാവ്’ എന്നു വിളി​പ്പേരുള്ള ചുവന്ന ബ്ലൗസ്​ ധരിക്കുന്ന ഒരു വനിതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്‍റെ അടുത്തുവന്ന്​ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറയും.

    സ്​ത്രീകൾക്ക്​ അത്രയും രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധത അന്നുണ്ടായിരുന്നു?

    തീർച്ചയായും. ഇന്നത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അവർ കാണുന്നവരെ പിടിച്ചുനിർത്തി രാഷ്ട്രീയം പറയും. ആ ഭാഗത്ത്​ ​ മൊത്തം കമ്യൂണിസ്​റ്റുകാരായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരില്ലാത്ത വീട്​ നന്നേ കുറവാണ്​. സ്വന്തമായി പുരയിടവും കൃഷിയു​മൊ​ക്കെയുള്ള നായർ കുടുംബത്തിലും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നത്​. ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

     

    മണിക് സർക്കാർ,   നൃപൻ ചക്രവർത്തി                                 

    കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ബീജാവാപം ആലപ്പുഴയിൽ എങ്ങ​നെയായിരുന്നു?

    പി. കൃഷ്ണപിള്ളയാണ്​ ആലപ്പുഴയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ പ്രസ്ഥാനത്തിന്​ അസ്തിവാരമിടുന്നത്​. പിണറായി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച്​ 1939ൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചതും അദ്ദേഹമാണല്ലോ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള ഓണാട്ടുകരയിൽ വന്നിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോമളപുരം ഭാഗ​െത്താക്കെ സജീവമായുണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ഞിക്കുഴിയിലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒളിവുജീവിതം. ആലപ്പുഴ ക്യാമ്പ്​ ചെയ്ത്​ പുന്നപ്ര വയലാറിന്​ കളമൊരുക്കിയത്​ അദ്ദേഹമാണ്​. വി.എസിനെ കൊണ്ടുവന്നതും​ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ്​. പൂഞ്ഞാറിലേക്ക്​ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്​ അയച്ചു. അവി​ടെനിന്നാണ്​ വി.എസ്​ അറസ്റ്റിലാകുന്നതും പീഡനമേൽക്കുന്നതും. തെങ്ങിന്‍റെയും കവുങ്ങിന്‍റെയും തടിയിൽനിന്നാണ്​ വാരിക്കുന്തമുണ്ടാക്കുന്നത്​. അത്​ നിർമിക്കുക, ആളുകൾക്ക്​ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ ജോലികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിരുന്നത്​ വി.എസ്​ ആയിരുന്നു.

    സർ സി.പിയുടെ പട്ടാളമിറങ്ങി നരനായാട്ട്​ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ നേരിടാനായിരുന്നു വാരിക്കുന്തം. കമിഴ്ന്നു കിടന്നു നീന്തിച്ചെന്ന്​ വാരിക്കുന്തവുമായി തോക്കേന്തിയ പട്ടാളത്തെയും പൊലീസിനെയുമൊക്കെ കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു എസ്.​ഐയും നിരവധി പൊലീസുകാരും മരിച്ചു. നിരവധി സഖാക്കളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. പുന്നപ്രയിൽ ഫൈറ്റ്​ ആയിരുന്നു. തോക്കും വാരിക്കുന്തവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ. വയലാറിൽ നടന്നത്​ ഏകപക്ഷീയമായ വെടിവെപ്പാണ്​. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത്​ അവി​ടെയാണ്​. കൂട്ടക്കുരുതിയായിരുന്നു അത്​. മറിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത തൊഴിലാളികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വയലാറിൽ ചെല്ലുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക്​ ഇന്നും വൈകാരികതയുണരുന്നത്​ ആ നിഷ്​ഠുരവൃത്തി കൂടി മനസ്സിൽ തെളിയു​മ്പോഴാണ്​.

    (തുടരും)

    News Summary - G. Sudhakaran interview
    X