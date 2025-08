കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ഇപ്പോഴും ‘കാടിന്​ ഇടമില്ല; കാടി​ന്‍റെ മക്കൾക്കും’

ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി നി​ര​ന്ത​രം ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന, അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പോ​രാ​ട്ട മു​ഖ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തിയാ​ണ്​ അ​മ്മി​ണി കെ. ​വ​യ​നാ​ട്. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടും വ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ത്തി മൂ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും കാ​ട്ടി​ലെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ര​ക​തു​ല്യ​മാ​ക്കി. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നും ഏ​തു വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​പി​നി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ള​വു​കോ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ് എ​ന്ന് അ​മ്മി​ണി കെ. ​വ​യ​നാ​ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ ഫെ​മി​നി​സ്റ്റ് പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടുമാ​ത്രം ത​നി​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും അ​മ്മി​ണി കെ. ​വ​യ​നാ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. എന്തായിരുന്നു താങ്കളുടെ ബാല്യം? 1975ലാ​ണ് ജ​ന​നം. ക​ർ​ക്ക​ട​ക മാ​സം 14. പൂ​ർ​വി​ക​രൊ​ക്കെ അ​ന്നൊ​ന്നും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മാ​സം നോ​ക്കു​ന്ന പ​തി​വി​ല്ല. ജ​നി​ച്ച് ആ​കെ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​മ്മ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ എ​നി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​മ്മ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മു​ള്ളു​കു​റു​മ​രു​ടെ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ജോ​ലി​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ജ​ന്മി​മാ​രു​ടെ​യും കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ​ണി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ലി​പ്പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് ​അ​മ്മ ഞ​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ച്ഛ​മ്മ​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ടു​ള്ള കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്നെ പ​രി​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മൂ​ത്ത ചേ​ച്ചി​ക്ക് ഞാ​നു​മാ​യി ചെ​റി​യ പ്രാ​യവ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. വെ​റും ര​ണ്ട​ര വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ​ക്ക് ത​ന്നെ അ​വ​ൾ അ​മ്മ​യെ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച​ര വ​യ​സ്സി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ന്റെ പ​ഠ​ന​മെ​ല്ലാം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാ​മമാ​യ​തുകൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ അ​ടു​ത്ത് ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ശാ​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ ഒ​രൊ​റ്റ​മു​റി വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​വീ​ടി​ന്റെ നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ൽനി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വി​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും മ​റ്റും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ക​ഷ്ട​ത​ക​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി എ​ന്ന​തുത​ന്നെ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, പാ​ർ​പ്പി​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധപു​ല​ർ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം കൂ​ട്ടിവാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പ​ത്തെ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​തി​നു​ള്ള ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​വി​ടെ ​െവ​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ പേ​ര​ട​ക്കം എ​ന്നെപ്പോലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു. ഹാ​ജ​ർ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം പേ​ര​ല്ല​ല്ലോ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന അ​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലാ​വും എ​ന്നെ പോ​ലെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​ലി​യ​ത​ര​ത്തി​ൽ വി​വേ​ച​നം നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ലി​ങ്കാ​നം പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്ന​ത് കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ ധാ​രാ​ളമു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽനി​ന്നും ചെ​റി​യ വി​ല​യ്ക്ക് ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​യും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തും കു​ടി​യേ​റി​യ നി​ര​വ​ധി​ പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ടൗ​ണു​മാ​യി​ട്ട് ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത്. സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ​ല്ലാം​ത​ന്നെ അ​തീ​വ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ലി​യ മ​ല​യും പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​മെ​ല്ലാം താ​ണ്ടി​യാ​ണ് ദി​നേ​ന ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​പ്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വീ​ട്ടി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽത​ന്നെ ചെ​റി​യ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം താ​ഴേ​ക്കുപോ​യി എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഒരു​വി​ധ ശ്ര​ദ്ധ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തെ​ല്ലാം ഞ​ങ്ങ​ളെപ്പോലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൗ​മാ​ര​ത്തി​ലെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ദ്യ​പാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഷാ​പ്പി​ൽ എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ദി​നേ​ന​യു​ള്ള മ​ദ്യ​പാ​ന​വും ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​തൊ​ക്കെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​ഷ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​മ​ത​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ദ്യ​പാ​നി​യാ​യ അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നെ​ട്ടോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​സ്സ​ഹാ​യ​യാ​യ അ​മ്മ​യു​ടെ​യും വി​ഷ​മ​ത​ക​ൾ മ​ക​ൾ എ​ന്നനി​ല​യി​ൽ ബാ​ല്യ​ത്തി​ലും കൗ​മാ​ര​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ ചെ​റു​ത​ല്ല. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ത് ചു​റ്റു​വ​ട്ട​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കാ​ൻ പ്രേ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​തൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​യി കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും മ​റ്റും പേ​രി​ൽ ഇ​ത​ര സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ആ​ക്ടി​വി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും പൊ​തുപ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​യു​ന്ന​ത് എ​പ്പോ​ൾ മു​ത​ലാ​ണ്? ചെ​റി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി, സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഊ​രി​ലെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​ക്ഷ​രം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ 1989ൽ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യുള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. അ​ന്ന് ഞാ​ൻ എട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ അ​തീ​വ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ അ​ധി​ക​വും ഞാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ​തുപോ​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ ജ​ന​ത​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പ​ട്ട​ച്ചാ​രാ​യ​മൊ​ക്കെ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഷാ​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​നി​ന്നും മ​ദ്യ​പി​ച്ചു തി​രി​ച്ചുപോ​കു​ന്ന എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ചി​ല​ർ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ സാ​ക്ഷി​യാ​വേ​ണ്ട​താ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​തി പേ​രൊ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്നൊ​ക്കെ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ചെ​റി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ നേ​രി​ട്ട​ത്. പൊ​തു​വെ ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം മ​ഴ​ക്കാ​ലം എ​ന്ന​ത് ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ​ന്ന​കാ​ല​മാ​ണ്. ഏ​താ​ണ്ട് അ​ര-​മു​ഴു പ​ട്ടി​ണി​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും. ക​ർ​ക്ക​ട​കം, ചി​ങ്ങം, ക​ന്നി തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ക്കാ​ലം ഞ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പേ​ടി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് കു​ടി​യേ​റ്റ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. മ​ദ്യ​മോ ചെ​റി​യ തു​ക​യോ ന​ൽ​കി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി​യി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ക​യും ആ​ദാ​യം മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടുപോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നുനേ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ടപി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വം​കൂ​ടി അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​നൊ​ക്കെ വ​രു​മ്പോ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഊ​രു​ക​ളി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യൊ​ക്കെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടുപോ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​വ​രൊ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്നെ തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​ൻപോ​ലും നി​ൽ​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളൊ​ക്കെ ഇ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 1998ലാ​ണ് ഞാ​ൻ ആ​ദി​വാ​സി ഐ​ക്യസ​മി​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്. ആ ​സ​മ​യ​ത്തു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചി​ങ്ങേ​രി ഭൂ​സ​മ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻസ​മ​യ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ​ജീ​വരാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ അ​ന്ന് സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​റെക്കൂടി വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​ന്ന് സാ​ധി​ച്ചു. മ​റ്റു ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ലെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം ആ ​സ​മ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടാ​യി​രം മു​ത​ൽ ആ​ദി​വാ​സി ഐ​ക്യ സ​മി​തി​യു​ടെ എ​ല്ലാ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2003​ൽ സി.​കെ. ജാ​നു ചേ​ച്ചി ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ത്ത​ങ്ങ ഭൂ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ അ​വി​ടെ കു​ടി​ൽകെ​ട്ടി സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ദി​വാ​സി ഐ​ക്യസ​മി​തി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഡാം ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​യി​രം ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​തി​ച്ചുന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ന്റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ന്ന് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഡാം ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​താ​ണ്ട് 2500ഓ​ളം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കു​ടി​ൽ​കെ​ട്ടി സ​മ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2003 ജ​നു​വ​രി 14 അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ൽകെ​ട്ടി സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​റ്റേ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സും മ​റ്റു സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളും ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യും കു​ടി​ൽ പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ആ​രും പി​ന്തി​രി​ഞ്ഞ് പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ വി​വി​ധ ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​മ​ര​ത്തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യും ഏ​താ​ണ്ട് 4000​േത്താ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​രുക​യും പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം കു​ടി​ൽ​കെ​ട്ടി സ​മ​രം​ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തെ​ല്ലാംത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾക്ക് ഒ​രു​പാ​ട് ക​ഷ്ട​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ ക​ള​ഞ്ഞാ​ണ് പ​ല​രും ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​ക്കെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടി​ണി​യും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. എ​ന്നെ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ടാ​ർ​ജ​റ്റ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും മ​ദ്യം വാ​ങ്ങിന​ൽ​കു​ക​യും സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഇ​വ​ർ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും എ​ന്നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ചുവീ​ഴ്ത്തു​ക​യും ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ൽ​നി​ന്നും സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ൽ​നി​ന്നും വ​ള​രെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ​അ​വ​സാ​നം സ​മ​ര​സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യാ​ണ് എ​ന്നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​മ​ർ​ദ​ന​ത്തോ​ടെ ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​ണ് ഞാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ണീ​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും വ​യ്യാ​തെ കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് അ​ന്ന് എ​ന്റെ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്. എ​ന്റെ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ എ​ല്ലാം മാ​റി​യ​ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻത​ന്നെ​യാ​ണ് കാ​രാ​പ്പു​ഴ​യി​ലേ സ​മ​ര​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നെ വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടുചെ​ന്നാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. ഭ​ർ​ത്താ​വ​ട​ക്കം എ​ന്നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴും കു​ടും​ബം എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. എ​നി​ക്കെ​തി​രെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ തി​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ത​ന്നെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ചി​ല​രാ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തും വ​ല്ലാ​തെ എ​ന്നെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ഞാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ളെ​യോ ഇ​ള​യ മ​ക​നെ​യോ കാ​ണാ​തെ സ​മ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഞാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​നെ​യൊ​ക്കെ കാ​ണു​ക എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ പേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഞാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സി​നോ​ടൊ​ക്കെ മു​ഖാ​മു​ഖം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് ആ​ദ്യ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് മു​ത്ത​ങ്ങ സ​മ​രഭൂ​മി​യി​ൽ മൂ​ന്നുമാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​ണ് വീ​ട്ടു​കാ​രെ​യൊ​ക്കെ വി​ട്ട് സ​മ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ എ​നി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത് വി.​ടി. കു​മാ​ർ എ​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, അ​തു​പോ​ലെത​ന്നെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി. ബാ​ബു, ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, സു​രേ​ഷ്, രു​ഗ്മി​ണി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ രു​ഗ്മി​ണി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ പി​ന്നീ​ട് വ​നി​താ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലൊ​ക്കെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ്. ഇ​വ​രൊ​ക്കെ പി​ന്നീ​ട് എ​നിക്ക് സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ൻ ഏ​റെ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​വ​രാ​ണ്. മൈസൂർ കൊങ്കോർഡിയ ഇന്റർനാഷനൽ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റുമായി അമ്മിണി കെ. വയനാട്,പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി പ്ര​തി​സ​ന്ധി, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ട​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​മോ? വ​യ​നാ​ട്, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു ന​ട​ന്നുവ​രു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാ​മാ​ണ്? കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഇ​ന്നും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത ഒ​രു വി​ഷ​യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​നു​കൂ​ല്യം സ​മൂ​ഹ അ​വ​കാ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നുത​െ​ന്ന പ​റ​യാ​നാ​വും. കാ​ൽ സെ​ന്റും അ​ര സെ​ന്റു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പ​ട്ട​യ​മേ​ള​ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി​യാ​യി ന​ൽ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വ​നാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ കാ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന തോ​ത് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി അ​ള​വ് തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം​പോ​ലും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും തെ​റ്റാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്ന് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഭീ​മ​ന്മാ​രും മ​റ്റും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​യ്യ​ട​ക്കിെ​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക​ളും പാ​ട്ട​ക്കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭൂ​മി​ക​ളും മ​റ്റും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചുന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​തൊ​ന്നും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി യാ​തൊ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റുക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളും പി​ന്നാ​ക്ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി​ക​ളും കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ങ്കി​ലും ആ ​വി​ധി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ ഇ​ട​തും വ​ല​തും സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ പു​ല​ർ​ത്തി​യ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ മൗ​നം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ ഭൂ​പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി കു​ടി​ൽ കെ​ട്ടി സ​മ​ര​മ​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി എ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ദു​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​രം സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ന​ൽ​കാ​തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ന​ര​കി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തൊ​ക്കെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ അ​നു​ഭാ​വം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ആ​ദി​വാ​സി ക്ഷേ​മ സ​മി​തി (AKS) പോ​ലെ ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ഴോ, ഒ​രു സ​മ്മേ​ള​നം വ​രു​മ്പോ​ഴോ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദി​വാ​സി-​പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത ജ​ന​ത​യെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. മാ​റി മാ​റി വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാറുക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല ആ​ദി​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്ന​ത് എ​ന്റെത​ന്നെ സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ന​മു​ക്ക​റി​യാം, മു​ത്ത​ങ്ങ ഭൂ​സ​മ​രം അ​തി​ന്റെ അ​ടു​ത്തഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ന്ന​ത് അ​ന്ന​ത്തെ ആ​ന്റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​റും ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി.​കെ. ജാ​നു​വും ഗീ​താ​ന​ന്ദ​നും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ, അ​താ​യ​ത് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​ക്ക​ർ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ വ​രെ ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചുന​ൽ​കു​വാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി​ക്ക് പ​ക​രം മൂ​ന്ന് സെ​ന്റും അ​ഞ്ച് സെ​ന്റും വ​രു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. നോ​ക്കൂ, തോ​ട്ടം എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈയ​ട​ക്കി ​െ​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ക്ട​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ആ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നോ​ട് ഈ ​ക്രൂ​ര​ത. വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബീ​നാ​ച്ചി എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, അ​ത് മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ആ​ണ്. ഇ​ത് തി​രി​ച്ചുപി​ടി​ക്കു​വാ​ൻ ഇ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങും എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നു സ​മാ​ന​മാ​യി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ കൃ​ഷ്ണ​ഗി​രി വി​ല്ലേ​ജി​ന് സ​മീ​പം ​േശ്ര​യാം​സ് കു​മാ​റി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭൂ​മി, എ​ത്ര​യോ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടും കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും മു​ന്നോ​ട്ടുവ​രാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​ത്. ജ​നി​ച്ചു പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് മ​ര​ണം​വ​രെ ജീ​വി​ക്ക​ണം എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് പ​ല ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നി​ല​വി​ലെ ജീ​വി​തം. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ അ​ത് കു​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ചു​ളു​വി​ൽ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന​തോ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഒരു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഇ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ഭൂ​മി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്നും ന​ട​ന്നുകൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ‘കാ​സ​റ​ഗോ​ഡ് ഗോ​ത്ര​കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ എ​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​രി​പ്പു​ഞ്ച​ൽ എ​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്റെ ഭൂ​മി അ​വ​ർ​ക്ക് കി​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ന്നു വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തൊ​ന്നും മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​മോ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്മ​ന​സ്സ് കാ​ണി​ക്കാ​റി​ല്ല. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ജി​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലും വ​ലി​യ​ത​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ വ​യ​നാ​ട് അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ ചീ​ങ്ങേ​രി ഫാം ​ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഭൂ​സ​മ​രം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. 1950ൽ ​ഇ.​എം.​എ​സ് ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചീ​ങ്ങേ​രി​യി​ൽ അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ കു​ടി​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി അ​വ​ർ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​നും ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​യാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക വൃ​ത്തി​ക്കും മ​റ്റും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നു​ള്ള ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഇ​ന്നും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് ഭൂ​മി വേ​ണ്ട തൊ​ഴി​ൽ മ​തി എ​ന്ന് പ​റ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. കേരള ആദിവാസി വനിത സമ്മേളനത്തിൽ അമ്മിണി കെ. വയനാട് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലും മ​റ്റും ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​കെ. ജാ​നു​വി​നെ പോ​ലെ​യു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രെ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് ഒ​ക്കെ കേ​ന്ദ്രം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്..? സി.​കെ. ജാ​നു ന​ട​ത്തി​യ ഭൂ​സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ൽ അ​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഭൂ​സ​മ​രം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ത​ല​ത്തി​ൽ​പോ​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്ര​ശ​സ്‌​തി നേ​ടി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​സ​മ​രം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ഒ​രു​പാ​ട് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ന്താ​രീ​തി കു​റെ​യൊ​ക്കെ മാ​റി. ഇ​ത് കു​റ​ച്ചൊ​ക്കെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും അ​വ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റ് കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യം തേ​ടി പോ​കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ​യും സി.​കെ. ജാ​നു​വി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​കം കാ​ണു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ജാ​നു ചേ​ച്ചി പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​വും എ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ൽ തെ​റ്റ് പ​റ​യാ​ൻ ഞാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ല​മെ​ല്ലാം ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നം മ​റ്റൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് അ​വ​രു​ടെ ബോ​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പു​ള്ള ആ​ള് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. അ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ജാ​തി മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള എ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന ബോ​ധ്യ​വും എ​നി​ക്കു​ണ്ട്. ജാ​തി മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക്രൂ​ര​മാ​യ വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും എ​നി​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്ല. യു.​പി മോ​ഡ​ലൊ​ക്കെ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രു​ണ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഞാ​ൻ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സമരമുഖത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അമ്മിണി വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ പേ​ര് ഗ​ണ​പ​തി​വ​ട്ടം എ​ന്നാ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ വ​യ​നാ​ട് മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ത​ന്റെ കാ​മ്പ​യി​നി​നി​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്..? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ ഒ​രു സ്വാ​ധീ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്കൊ​ക്കെ വി​യോ​ജി​പ്പു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ടി​പ്പു സു​ൽ​ത്താ​ൻ വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ത്തേ​രി​യു​ടെ പേ​ര് അ​തേ പോ​ലെ ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാം അ​തേ പ​ടി ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണം എ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. നോ​ക്കൂ, വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ വ​ഴി​കാ​ട്ടി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​തു​മു​ത്ത​ച്ഛ​നാ​യ ക​രി​ന്ത​ണ്ട​നെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തു ത​ന്നെ ത​ള​ച്ചി​ടു​ക​യും അ​വി​ടെ ഒ​രു കാ​വാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​നി​രാ​ജ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ത​ന്നെ അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന് പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന് തൊ​ഴു​ക എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു കാ​ര്യം വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടേ​താ​യി​ട്ടു​ള്ള കാ​വു​ക​ളി​ൽ ഹി​ന്ദു ഐ​ക്യവേ​ദി​യു​ടെ​യും വി​ശ്വ ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും അ​വി​ടെ ഈ ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കൊ​ടി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ക​യും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​വു​ക​ൾ എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ചൂ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും സ്വൈ​ര​മി​ല്ല എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യി​ലെ ക​ല്ലി​നെ​യും മ​ണ്ണി​നെ​യും മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ഴ​യെ​യും എ​ല്ലാം ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ ഹി​ന്ദു പ്ര​തി​മ​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച് പൂ​ണൂ​ലി​ട്ട ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നെ കൊ​ണ്ട് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് ന​മു​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നാ​ൽ ത​ന്നെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി മ​രി​ച്ചു മ​ണ്മ​റ​ഞ്ഞു പോ​യ പൂ​ർ​വി​ക​രെ ആ​രാ​ധി​ച്ചും അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്. അ​ത് മാ​റ്റിപ്പണി​യു​ന്ന​തി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​പ്പു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ങ്ങോ​ട്ട് ക​യ​റി​ച്ചെ​ന്ന് സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വി​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​വി​ടെ കൊ​ടി കു​ത്തു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ക്കി അ​ത്ത​രം ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​യു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ഐ​ക്യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യം? ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ങ്കി​ലും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രാ​റു​ള്ള​ത്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം തു​ലോം കു​റ​വാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ൾ​ബ​ല​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ തി​ട്ടൂ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ തു​ള്ളാ​ൻനി​ൽ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് കു​റേ​പ്പേ​രെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ത​ന്നെ ജാ​തീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ജാ​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഈ ​ര​ണ്ടു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വ​ള​ർ​ന്നുവ​രു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളെ പ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും വ​ല വീ​ശി പി​ടി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് അ​വ​രെ വ​ള​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ത​ള​ച്ചി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദി​വാ​സി നേ​തൃ​ത്വം വ​ള​രെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഒ​രു കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നോ അ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​റാ​നോ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് വ​ലി​യൊ​രു പ​രാ​ജ​യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ള​ർ​ന്നുവ​ന്ന മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സം​ഘ​ട​നാ പാ​ട​വ​വു​മെ​ല്ലാം കൈ​മു​ത​ലു​ള്ള ക​ലാ രം​ഗ​ത്തൊ​ക്കെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ക​വി​ക​ളും സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മെ​ല്ലാം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തൊ​ക്കെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റം വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ പേ​ടി​ച്ചി​ട്ടു സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ ഉ​ൾ​വ​ലി​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. (തുടരും)

