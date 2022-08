ചെങ്ങറയിലെ സമരപോരാളികൾഅ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​യി​​ല​​ട​​ക്കം പ​​ട്ടി​​ണി​​മ​​ര​​ണം തു​​ട​​ർ​​ക്ക​​ഥ​​യാ​​യ​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ സം​​ഘ​​ടി​​ത​മാ​​യി സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ കു​​ടി​​ൽ​​കെ​​ട്ടി സ​​മ​​രം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ലെ അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​ത്തലിലൂ​​ടെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ന​​ട്ടെ​​ല്ലൊ​​ടി​​ക്കാ​​ൻ പൊ​​ലീ​​സി​​ന് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. അ​​ത് കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ക്കാ​​ർ​ക്കും വേ​​ട്ട​​ക്കാ​​ർ​​ക്കും വേ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്ത​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​ർ​​ദ​​ന​​മേ​​റ്റ​​വ​​രി​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി​​പേ​​ർ പി​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് രോ​​ഗി​​ക​​ളാ​​യി മ​​ര​​ണ​​ത്തെ വ​​ര​​വേ​​റ്റു. ഏ​​താ​​ണ്ട് ര​​ണ്ട് പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും മ​​ർ​​ദ​ന​മേ​​റ്റ​​വ​​ർ​​ക്ക് നീ​​തി ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന സംര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന് ആഹ്വാ​​നം ചെ​​യ്യു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന സം​​ര​ക്ഷ​​ണം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​ന്യ​മാ​​കു​​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ 75ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ആ​​ദി​​വാ​​സി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ ഭൂ​​മി, വി​​ഭ​​വം, തൊ​​ഴി​​ൽ, ചൂ​​ഷ​​ണം, മ​​ർ​​ദ​​നം, കൊ​​ല​​പാ​​ത​​കം, പ്ര​​തി​​രോ​​ധം തു​​ട​​ങ്ങ​ി​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഗോ​​ത്ര​​മ​​ഹാ​​സ​​ഭ നേ​​താ​​വ് എം.​ ​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​ൻ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​റു​മാ​​യി നേ​​രി​​ട്ട് അ​​വ​​സാ​​ന​​മാ​​യി ച​​ർ​​ച്ച ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത് നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ​​ല്ലോ. പു​​തു​​താ​​യി ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​വ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളും അ​​ന്ന് ച​​ർ​​ച്ച​ചെ​​യ്തു. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​ല ഉ​​റ​​പ്പു​​ക​​ളും ന​​ൽ​​കി. പി​​ന്നീ​​ട് സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​ത് എ​​ന്താ​​ണ്?

സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​​റ്റി​​ന് മു​​ന്നി​​ലെ കു​​ടി​​ൽ​​കെ​​ട്ടി സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​രം. പു​​തി​​യ​​താ​​യി ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച​​ത് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. 2006ൽ ​ആ​​ണ​​ല്ലോ പാ​​ർ​​ല​​മെ​ന്റ് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മം പാ​​സാ​​ക്കി​​യ​​ത്. മ​​റ്റു കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​ല്ലാം പ​​ഴ​​യ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. 1996ലെ ​​പെ​സ നി​​യ​​മം (പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളു​​ടെ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ൾ -ഷെ​​ഡ്യൂ​​ൾ​​ഡ് ഏ​​രി​​യ​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വി​​പു​​ലീ​​ക​​ര​​ണ നി​​യ​​മം- The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas Act) -PESA) ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ കു​​റ​​ച്ചു​​കൂ​​ടി മു​​ന്നോ​​ട്ടു പോ​​യ​​ത് നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ്. 2001ലെ ​​ക​​രാ​​റി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പെ​സ​ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പു​ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം, പെ​സ നി​​യ​​മം, നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി, മു​​ത്ത​​ങ്ങ പാ​​ക്കേ​​ജ് എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഉ​​മ്മ​​ൻ​ ചാ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​മാ​​യി പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും ച​​ർ​​ച്ച​ചെ​​യ്ത​​ത്.

പെ​സ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ചി​​ല ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ളി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​യി. മു​​ത്ത​​ങ്ങ പാ​​ക്കേ​​ജ് അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. പെ​​സ നി​​യ​​മം സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ഉ​​മ്മ​​ൻ​ ചാ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ കേ​​ന്ദ്ര ആ​​ദി​​വാ​​സി മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​തി​​ൽ ചി​​ല വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ചോ​​ദി​​ച്ചു. കേ​​ന്ദ്ര​​സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റെ മു​​ന്നോ​​ട്ടു പോ​​യ​​പ്പോ​​ൾ സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വേ​​ണ്ട വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന് ന​​ൽ​​കി​​യി​​ല്ല. സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തു​​ണ്ടാ​​യ ഭ​​ര​​ണ​​മാ​​റ്റം പെ​സ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് പ്ര​​തി​​കൂ​​ല​​മാ​​യി. അ​​ധി​​കാ​​ര വി​​കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​ണം പ​​റ​​യു​​ന്ന എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​നോ സി.​​പി.​​എം രൂ​​പ​വ​ത്​​ക​​രി​​ച്ച ആ​​ദി​​വാ​​സി ക്ഷേ​​മസ​​മ​​ിതി​​ക്കോ പെ​​സ നി​​യ​​മം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ധാ​​ര​​ണ​​യി​​ല്ല. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​മാ​​യ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​മി​​ല്ല. ചീ​​ഫ് സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ന്ന​​ത​​ത​​ല സ​​മി​​തി രൂ​​പ​വ​ത്​​ക​​രി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും കേ​​ന്ദ്ര ആ​​ദി​​വാ​​സി മ​​ന്ത്രാല​​യ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ല്ല. ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​ഞ്ചു വ​​ർ​​ഷം പാ​​ഴാ​​ക്കി. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നെ സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​നാ​​യി കി​​ല പെ​സ നി​​യ​​മ​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വി​​പു​​ല​​മാ​​യ ദേ​​ശീ​​യ സെ​​മി​​നാ​​ർ ന​​ട​​ത്തി. ആ ​​റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടും സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന് ന​​ൽ​​കി. മോ​​ശ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടാ​​ണ് കി​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​നെ​​യും റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ത​​യാ​​റാ​​ക്കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഏ​​ൽ​പി​ച്ചു. അ​​ത് വേ​​ണ്ട​​വ​​ണ്ണം നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​ലെ ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല.

ചെങ്ങറയിലെ സമരപോരാളികൾ

കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​ന്റെ എ​​സ്.​​സി-​എ​​സ്.​​ടി പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പൊ​​തു​​വി​​ൽ ഈ ​​ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യം കാ​​ണു​​ന്നു​​ണ്ട​​ല്ലോ. അ​​വ​​ർ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ ഫ​​ണ്ട് കി​​ട്ടു​​ന്ന​​തി​​നു​വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ആ​​രോ​​പ​​ണ​​മു​​ണ്ട​​ല്ലോ?



കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണം വേ​​ണം എ​​ന്ന ഒ​​രു നി​​ല​​പാ​​ട് കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​നു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന​​ത് സം​​ശ​​യ​​മാ​​ണ്. കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​ലെ ഗ​​വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് ഇ​​പ്പോ​​ഴും പെ​സ​ നി​​യ​​മം എ​​ന്താ​​ണെ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​ലാ​​​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ കി​​ർ​​ത്താ​​ഡ്സി​​ന് കാ​​ര്യ​​മാ​​യ സം​​ഭാ​​വ​​ന ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തെ​പോ​​യ​​ത്. വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മ​​വും അ​​തി​​നെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള ആ​​ദി​​വാ​​സി ഗ്രാ​​മ​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് നി​​യ​​മ​​വും അ​​ട​​ക്കം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വ​​ലി​​യ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. ഈ ​​വി​​ഷ​​യം ഭ​​ര​​ണ​​പ​​രി​​ഷ്കാ​​ര ക​​മീ​ഷ​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ട്രൈ​​ബ​​ൽ ഭ​​ര​​ണസം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തെ ഉ​​ട​​ച്ചു​​വാ​​ർ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ക​​മീ​ഷ​​ന് അ​​തി​​നോ​​ട് അ​​നു​​കൂ​​ല നി​​ല​​പാ​​ടാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യിത​​ന്നെ ഉ​​ട​​ച്ചു​​വാ​​ർ​​ക്ക​​ണം. പെ​​സ നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന് പൂ​​ര​​ക​​മാ​​യ ഭ​​ര​​ണ​​സം​​വി​​ധാ​​നം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്ക​​ണം. ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ൽ ഊ​​ന്നി​​യു​​ള്ള ഒ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​മാ​​ണ് ആ​​ദി​​വാ​​സി മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ വേ​​ണ്ട​​ത്. എ​​ല്ലാം തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തു​​ള്ള പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്ക​​ണം. സ്റ്റാ​​ഫി​​ന്റെ പ​​കു​​തി​ത​​ന്നെ പു​​തി​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണം. ഊ​​രു​​ക​​ളെ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ചാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം വി​​ക​​സ​​ന ന​​യം ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. അ​​തി​​നു പ്ര​​മോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ​​യും സോ​​ഷ്യ​​ൽ​വ​​ർ​​ക്ക​​ർ​​മാ​​രെ​​യും കാ​​ര്യ​​മാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്ക​​ണം. ഈ ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ ഭ​​ര​​ണ​പ​​രി​​ഷ്കാ​​ര ക​​മീ​ഷ​​ൻ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​റിന് മു​​ന്നി​​ൽ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ആ​​യി സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു​​വെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഗ്രാ​​മ​​പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് നി​​യ​​മ​​ത്തെ ഗൗ​​ര​​വ​​ത്തി​​ൽ എ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടി​​ല്ല. വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ൾ പെ​​സ ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ൾ​​ക്ക് തു​​ല്യ​​മാ​​ണെ​​ന്ന് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന് മ​​ന​​സ്സി​ലാ​​യ​​ിട്ടി​​ല്ല.

മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ത്തെ​ തു​ട​ർ​​ന്ന് ജ​​യി​​ലി​​ൽ കി​​ട​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​രം ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ന്ന് നി​​ൽ​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഉ​​റ​​പ്പു​ത​​ന്നി​​രു​​ന്ന​ു​വ​​ല്ലോ. പി​​ന്നീ​​ട് അ​​തി​​ൽ എ​​ന്തു​​ണ്ടാ​​യി?

മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ള്‍ക്കൊ​​പ്പം ജ​​യി​​ലി​​ലാ​​യ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ കു​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ല്‍ ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​നും ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​രം ല​​ഭി​​ച്ചി​​ല്ല. 43 കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ക്കു മാ​​ത്ര​​മേ ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​രം ന​​ല്‍കി​​യു​​ള്ളൂ. മ​​നു​​ഷ്യ​ാ​വ​​കാ​​ശ ക​​മീ​​ഷ​​ന്‍ ഇ​​ന്‍സ്പെ​​ക്ട​​ര്‍ ജ​​ന​​റ​​ലാ​​യി​​രു​​ന്ന സ​​ഞ്ജീ​​വ്​ പ​​ട്ജോ​​ഷി 2011 ജൂ​​ണ്‍ 20ന് ​​സ​​മ​​ര്‍പ്പി​​ച്ച അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ റി​​പ്പോ​​ര്‍ട്ട് അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് പ്രാ​​യ​​പൂ​​ര്‍ത്തി​​യാ​​കാ​​ത്ത 161 പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ര്‍ഗ കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യാ​​ണ് ജ​​യി​​ലി​​ല​​ട​​ച്ച​​ത്. നി​​ല്‍പു​സ​​മ​​ര​​ത്തെ തു​​ട​​ര്‍ന്ന് ന​​ട​​ന്ന ച​​ര്‍ച്ച​​യി​​ല്‍ മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ത്തെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ജ​​യി​​ലി​​ല്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ക്കും ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി ഒ​​രുല​​ക്ഷം രൂ​​പ ന​​ൽ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​​മ്മ​​ൻ​ ചാ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യ ഉ​​റ​​പ്പ്. കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കാ​ൻ പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ര്‍ഗ വ​​കു​​പ്പി​​നെ​​യാ​​ണ് ചു​​മ​​ത​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ലെ പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ര്‍ഗ ഓ​​ഫി​​സാ​​ണ് എ​​ണ്ണം വെ​​ട്ടി​​ക്കു​​റ​​ച്ച് ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര പാ​​ക്കേ​​ജ് അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ച​​ത്. കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ പേ​​രും വ​​യ​​സ്സു​​മെ​​ല്ലാം രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ര്‍ അ​​പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​മാ​​യി. ക​​ണ്ണൂ​​ര്‍ സെ​​ന്‍ട്ര​​ല്‍ ജ​​യി​​ലി​​ല്‍ മാ​​ത്രം 121 കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ മാ​​താ​​ക്ക​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ല്‍ ഒ​​ന്നും ഒ​​ന്ന​​ര​​യും വ​​യ​​സ്സു​​ള്ള കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. നാ​​ൽ​​പ​തി​​ല​​ധി​​കം ദി​​വ​​സം ജ​​യി​​ലി​​ൽ കി​​ട​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ മാ​​ത്ര​​മേ പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​ള്ളൂ. ര​​ണ്ടു മു​​ത​​ൽ 20 ദി​​വ​​സം വ​​രെ ജ​​യി​​ലി​​ൽ കി​​ട​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ണ്ട്. ആ ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശം പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് നി​​ഷേ​​ധി​​ച്ചു. പ​​ന​​മ​​രം ക്യാ​​മ്പി​​ല​​ട​​ക്കം പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത് പാ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. പ​​ല​​േ​പ്പാ​​ഴാ​​യി അ​​വ​​രെ വി​​ട്ട​​യ​​ച്ചു. അ​​വ​​രു​​ടെ​​യൊ​​ന്നും ക​​ണ​​ക്ക് ശേ​​ഖ​​രി​​ച്ചി​​ല്ല. ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വും ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തു​കൂ​​ടി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചാ​​ണ് ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​രം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച​​ത്. കോ​​വി​​ഡി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ കേ​​സ് വീ​​ണ്ടും കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​ക്കാ​​ൻ വൈ​​കി. അ​​ഡ്വ. കെ. ​​ന​​ന്ദി​​നി​​യാ​​ണ് കോ​​ട​​തി​​യി​​ൽ ഇ​​തുസം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ഹ​​രജി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്.

ഭൂ​​ര​​ഹി​​ത ക​ു​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കി​​യു​​ള്ള പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സം കാ​​ര്യ​​മാ​​യി മു​​ന്നോ​​ട്ടു​പോ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല? 2001ൽ ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​താ​​ണ​​ല്ലോ പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ പാ​​ക്കേ​​ജ്. അ​​തി​​ന്റെ സ്ഥി​​തി ഇ​​ന്ന് എ​​ന്താ​​ണ്? സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത എ​​ത്ര കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളെ പു​​ന​​ര​​ധി​​വ​​സി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രും​? അ​​ത് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണോ? നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ച്ച​​ത് മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ലെ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ​​ല്ലോ. അ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ന്തെ​​ല്ലാം ന​​ട​​പ​​ടി സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചു?

പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ കാ​​ര്യ​​മാ​​യ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​മൊ​​ന്നും ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ടം എ​​ന്ന​നി​​ല​​യി​​ൽ 289 പേ​​രു​​ടെ ലി​​സ്റ്റ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി. 2015-16ലാ​​ണ് ഈ ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ​​ത്തി​​നു​വേ​​ണ്ടി ല​​ഭി​​ച്ച അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ 650 ആ​​യി​​രു​​ന്നു. സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പി​​ലെ പ്ര​​മോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് ലി​​സ്റ്റ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ൽ 480 പേ​​രാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ഇ​​റ​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​തി​​ന്റെ അ​​നു​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യി കൊ​​ടു​​ത്ത ലി​​സ്റ്റ് 480 പേ​​രു​​ടേ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ൽ ത​​ർ​​ക്കം ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യ സ​​ർ​​വേ ന​​ട​​ത്തി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ മൊ​​ഴി​​യെ​​ടു​​ത്ത് ലി​​സ്റ്റ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. കേ​​സു​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​ണ്ടാ​​യ ന​​ഷ്ട​​വും എ​​ല്ലാം രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി വി​​പു​​ല​​മാ​​യ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. അ​​തി​​ൽ 650 പേ​​രാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. പ​​ല കോ​​ള​​നി​​ക​​ളി​​ലെ​​യും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ അ​​പേ​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കാ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ പൊ​​ലീ​​സ് ഭീ​​ക​​ര​​ത​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് അ​​വ​​ർ മോ​​ചി​​ത​​രാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി ന​​ട​​വ​​യ​​ൽ ക​​ണി​​യാ​​മ്പ​​റ്റ കോ​​ള​​നി​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​​ള്ള​​വ​​ർ അ​​പേ​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. മു​​ത്ത​​ങ്ങ സ​​മ​​ര​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത് 828 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. അ​​വ​​രെ​​ല്ലാം സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഉ​​റ​​ച്ചു​നി​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ്. ഭൂ​​വി​​ത​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ലി​​സ്റ്റി​​ൽ ഒ​​രു സെ​​ന്റ് ഭൂ​​മി​പോ​​ലും ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത ആ​​ളു​​ക​​ളെ​​യാ​​ണ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച​​ത്. പ​​ണി​​യ ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി​​യു​​ടെ ലി​​സ്റ്റ് ആ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ​​ത്. അ​​ത് ശ​​രി​​യ​​ല്ലെ​​ന്ന് അ​​ന്നു​ത​​ന്നെ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു. സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ടി​​യ മ​​ർ​​ദ​​ന​​മേ​​റ്റ് ജ​​യി​​ലി​​ൽ ​കി​​ട​​ന്ന​​വ​​രെ ലി​​സ്റ്റി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​യ​​തി​​നെ എ​​തി​​ർ​​ത്തു. മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ൽ പീ​​ഡി​​ത​​രാ​​യ ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. നി​​ര​​വ​​ധി കേ​​സു​​ക​​ളി​​ൽ​​പെ​​ട്ട് ജ​​യി​​ലി​​ൽ കി​​ട​​ന്ന് മ​​ർ​​ദ​​ന​​മേ​​റ്റ ആ​​ളു​​ക​​ൾ​​ക്ക് മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​ക​​ണം. ആ ​​നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് ലി​​സ്റ്റ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​നു സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. പ​​ല കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും അ​​ഞ്ചോ ആ​​റോ സെ​​ന്റ് ഭൂ​​മി ഉ​​ണ്ടാ​​കാം. പ​​ക്ഷേ, ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ അ​​ത് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ ആ​​വി​​ല്ല. പ​​യ്യ​​മ്പ​​ള്ളി വി​​ല്ലേ​​ജി​​ൽ നാ​​ലും അ​​ഞ്ചും സെ​​ന്റ് ഭൂ​​മി​​യു​​ള്ള​​വ​​രു​​ണ്ട്. 159 പേ​​ർ​​ക്ക് പ​​ല​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി പ​​ട്ട​​യ​​മേ​​ള ന​​ട​​ത്തി. അ​​തി​​ൽ നൂ​​റു കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത് മാ​​ത്ര​​മേ വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മാ​​യ ഭൂ​​മി​​യു​​ള്ളൂ. ബാ​​ക്കി കൃ​​ഷിയോ​​ഗ്യ​​മോ വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മോ ആ​​യ ഭൂ​​മി​​യ​​ല്ല. വാ​​ളാ​​ട് മ​​ല​​യി​​ൽ കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത് വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ല. ഉ​​രു​​ൾ​​പൊ​​ട്ട​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ടെ അ​​വി​​ടം വി​​ട്ടു.

മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ൽ പൊ​​ലീ​​സി​​ന്റെ വെ​​ടി​​യേ​​റ്റ് ര​​ക്ത​​സാ​​ക്ഷി​​യാ​​യ ജോ​​ഗി​​യു​​ടെ മ​​ക​​നു കൊ​​ടു​​ത്ത​​തു​പോ​​ലും വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ഭൂ​​മി​​യാ​​ണ്. മാ​​ന​​ന്ത​​വാ​​ടി​​ക്ക് അ​​ടു​​ത്തു​​ള്ള ക​​ല്ലോ​​ടി എ​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​ത്താ​​ണ് ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. കാ​​ഞ്ഞി​​ര​​ങ്ങാ​​ട് കൊ​​ടു​​ത്ത ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ നാ​​ലു കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മേ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്നു​​ള്ളൂ. മ​​രി​​യ​​നാ​​ട് 40 പേ​​ർ​​ക്ക് ഭൂ​​മി കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു​​വെ​​ങ്കി​​ലും 12 പേ​​ർ​​ക്ക് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. മ​​രി​​യ​​നാ​​ട് പ​​ട്ട​​യ​​മേ​​ള ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ട്ട് കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മാ​​ത്ര​​മേ അ​​വി​​ടെ പ്ര​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ള്ളൂ. 40 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് ഭൂ​​മി അ​​ള​​ന്ന് തി​​ട്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത്. എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ എ​​തി​​ർ​​ത്ത​​തോ​​ടെ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പി​​ൻ​​വാ​​ങ്ങി. മേ​​പ്പാ​​ടി വി​​ല്ലേ​​ജി​​ലെ വെ​​ള്ള​​രി​​മ​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള 100 ഏ​​ക്ക​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മാ​​യ ഭൂ​​മി.

തൊ​​ണ്ട​​ർനാ​​ട് 27 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ര​​ണ്ട് ത​​വ​​ണ​​യാ​​യി പ​​ട്ട​​യം ന​​ൽ​​കി. ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ​​വും വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ഭൂ​​മി. അ​​തി​​നാ​​ൽ അ​​വി​​ടേ​​ക്ക് പോ​​കാ​​ൻ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ ത​​യാ​​റാ​​യി​​ല്ല. ചാ​​ലി​​ഗ​​ദ്ധയി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ പ്ര​​ള​​യ​​ത്തി​​ൽ വീ​​ട് ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രാ​​ണ്. അ​​വ​​ർ ആ​​റ​​ള​​ത്ത് പോ​​യി പ​​ട്ട​​യ​​മേ​​ള​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത് പ​​ട്ട​​യം വാ​​ങ്ങി തി​​രി​​ച്ചു​പോ​​രു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ്. മു​​ത്ത​​ങ്ങ പാ​​ക്കേ​​ജി​​ലു​​ള്ള 30-40 കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​റ​​ള​​ത്ത് പോ​​വു​​ക​​യും തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രു​ക​​യും ചെ​​യ്തു. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ആ​​റ​​ള​​ത്ത് പ​​ട്ട​​യം ന​​ൽ​​കി​​യെ​​ന്ന കാ​​ര​​ണ​​ത്താ​​ൽ പാ​​ക്കേ​​ജി​​ൽ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ല്ല. ഇ​​വ​​രെ​​ല്ലാം കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് മ​​രി​​യ​​നാ​​ട് സ​​മ​​രം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ജോ​​ഗി​​യു​​ടെ മ​​ക​​ൻ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ണ്ട്. പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും കൊ​​ടു​​ത്ത ഭൂ​​മി വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ ആ​​ളു​​ക​​ൾ കൂ​​ട്ട​​ത്തോ​​ടെ മ​​രിയനാ​​ട് എ​​ത്തി. നൂ​​റി​​ന​​ടു​​ത്ത് കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​രി​​യ​​നാ​​ട് എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി. മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കി പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സം എ​​ന്ന​​ത് മു​​ന്നോ​​ട്ടുപോ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ആ​​ദി​​വാ​​സി പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ മി​​ഷ​​നെ​​യാ​​ണ് ഈ ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ഏ​​ൽ​​പി​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. അ​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ല. യു​​ദ്ധ​​കാ​​ലാ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ മി​​ഷ​​നെ ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ണം. സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യി ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സം​​വി​​ധാ​​നം ഒ​​ന്നും ചെ​​യ്യു​​ന്നി​​ല്ല. രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് ആ​​ദി​​വാ​​സി മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും പ​​ട്ട​​യ​​മേ​​ള​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ആ​​റു​​മാ​​സം കൂ​​ടു​​മ്പോ​​ൾ അ​​നു​​ഷ്ഠാ​​നം​പോ​​ലെ പ​​ട്ട​​യ​മേ​​ള ന​​ട​​ത്തും. മേ​​ള ക​​ഴി​​യു​​മ്പോ​​ൾ റ​​വ​​ന്യൂ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ പ​​ട്ട​​യം ഫ​​യ​​ലി​​ലി​​ട്ട് പോ​​കും. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക്ക് ഭൂ​​മി കി​​ട്ടി​​ല്ല. പ​​ട്ട​​യ​​മേ​​ള ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്ന് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​ർ പ​​ട്ട​​യ ക​​ട​​ലാ​​സ് പോ​​ലും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക്ക് ന​​ൽ​​കാ​​ത്ത അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ട്. ഭൂ​​മി എ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് കാ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന പ്ര​​ക്രി​​യ റ​​വ​​ന്യൂ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ ചെ​​യ്യാ​​റി​​ല്ല. മേ​​പ്പാ​​ടി വി​​ല്ലേ​​ജി​​ൽ ല​​ഭി​​ച്ച ഭൂ​​മി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​ത​​ന്നെ കാ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ത്ത​​താ​​ണ്. കൃ​​ഷി​​യോ​​ഗ്യ​​വും വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​വു​​മാ​​യ ഭൂ​​മി പു​​തു​​താ​​യി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളെ പു​​ന​​ര​ധി​​വ​​സി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​കേ​​ണ്ട​​ത്. കേ​​ന്ദ്രാ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച 19,000 നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ ആ​​യി​​രം ഏ​​ക്ക​​ർ വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ കൊ​​ടു​​ക്കാം എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു നേ​​ര​​ത്തേ തീ​​രു​​മാ​​നം. 500 ഏ​​ക്ക​​ർ ആ​​ണ് സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​മാ​​യി അ​​തി​​ൽ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​ത് മു​​ത്ത​​ങ്ങ​​യി​​ൽ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​ർ​​ക്ക് പ​​തി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കാ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഉ​​മ്മ​​ൻ ചാ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​റ​​പ്പു​ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. അ​​തി​​ന് നി​​ല​​വി​​ൽ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ ഭൂ​​മി വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മോ കൃ​​ഷി​​യോ​​ഗ്യ​​മോ അ​​ല്ല. മു​​ത്ത​​ങ്ങ പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ പാ​​ക്കേ​​ജ് ഒ​​ട്ടും മു​​ന്നോ​​ട്ടു​പോ​​യി​​ല്ല. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​നാ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു വി​​ഷ​​യ​മി​​ല്ല. അ​​താ​​ണ് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​ശ്നം.

മുത്തങ്ങയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം

ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഭൂ​​രാ​​ഹി​​ത്യം എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല..? അ​​വ​​ർ ഭൂ​​മി​​യേ​​ക്കു​റി​​ച്ച് സം​​സാ​​രി​​ക്ക​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണ് വ​​കു​​പ്പ് മ​​ന്ത്രി പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്.



സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന വി​​ഷ​​യ​​മ​​ല്ല ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ഭൂ​​രാ​​ഹി​​ത്യം. ആ​​ദി​​വാ​​സി ഭൂ​​ര​​ഹി​​ത​​രു​​ടെ എ​​ണ്ണം കു​​റ​​ച്ചു​കാ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ര​​ന്ത​​രം ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​ള്ളൊ​​രു ക​​ളി​​യാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ മ​​രി​​യ​​നാ​​ട് സ​​മ​​രം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഇ​​നി ആ​​യി​​ര​​ത്തി​​ൽ താ​​ഴെ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മാ​​ത്ര​​മേ ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കാ​​നു​ള്ളൂ​​വെ​​ന്നാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ൾ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്ക​ണ​​മെ​​ന്ന​​ല്ലേ നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യി ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച​​ത്. തൃ​​ശൂരി​​ലെ ചി​​ല ആ​​ദി​​വാ​​സി മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം ഫ​​ല​​പ്ര​​ദ​​മാ​​യി ന​​ട​​പ്പാ​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ന്ന് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​ണ്ട​​ല്ലോ. അ​​തി​​ലെ​​ന്താ​​ണ് യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യം?

സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മാ​​യി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഗോ​​ത്ര​​മ​ഹാ​​സ​​ഭ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. തൃ​​ശൂ​​രി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന​​ത് വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പി​​ന്റെ ക​​ഴി​​വാ​​യി​​ട്ട് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്താ​നാ​​വി​​ല്ല. ഡോ. ​​അ​​മി​​താ​ഭ് ​ബ​​ച്ച​​നെ പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള​​വ​​ർ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​വേ​​ണ്ടി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ന​​ൽ​​കി. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ കാ​​ട​​ർ ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ വി​​പു​​ല​​മാ​​യ സ​​ർ​​വേ ന​​ട​​ത്തി. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളെ വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ഠി​​പ്പി​​ച്ചു. സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ മാ​​പ്പി​ങ് ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളാ​​ണ്. അ​​തി​​നാ​​ൽ കാ​​ട​​ർ ക​​മ്യൂ​ണി​​റ്റി​​യു​​ടെ വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം ഏ​​താ​​ണ്ട് 450 ചതുരശ്ര കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്താ​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. അ​​ത് മാ​​ർ​​ക്ക് ചെ​​യ്തു കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്. അ​​ത് വ​​നം വ​​കു​​പ്പി​​നെ​ക്കൊ​​ണ്ട് അം​​ഗീ​​ക​​രി​​പ്പി​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു മോ​​ഡ​​ൽ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യ സ്ഥി​​തി​​ക്ക് വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പി​​നെ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ സാ​​ധ്യ​​മ​​ല്ലേ?

വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ആ ​​മോ​​ഡ​​ലി​​നെ മ​​റ്റു സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് വ്യാ​​പി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ശ്ര​​മി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. അ​​ത്ത​​രം നീ​​ക്കം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. ആ​​ദി​​വാ​​സി പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്ത​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് മാ​​പ്പ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. അ​​തി​​ന് ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക്ക് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ന​​ൽ​​കാ​​ൻ അ​​മി​​താ​ഭ് ​ബ​​ച്ച​​നെ പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​ത​​ന്നെ അ​​വ​​രു​​ടെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ അ​​റി​​വു​​ക​​ൾ​വെ​​ച്ച് അ​​തി​​ന്റെ മാ​​പ്പ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കും. വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് പി​​ന്തു​​ണ ന​​ൽ​​കി​​യാ​ൽ മാ​​ത്രം മ​​തി. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ സ്ഥി​​ര​​മാ​​യി സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന വ​​ഴി​​ക​​ൾ, പാ​​റ​​ക്കെ​​ട്ടു​​ക​​ൾ, തോ​​ടു​​ക​​ൾ ഇ​​തൊ​​ക്കെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് മാ​​ത്ര​​മേ ക​​ഴി​​യൂ. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​വി​​ടെ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ച് അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​ൻ എ​​ളു​​പ്പ​​മാ​​ണ്. വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് അ​​ത് സാ​​ധ്യ​​മ​​ല്ല. ആ​​ദി​​വാ​​സി അ​​വി​​ടെ അ​​വ​​രു​​ടെ ദൈ​​വ​ങ്ങ​ളെ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​ട്ടാ​​ണ് വ​​ന​​വി​​ഭ​​വ ശേ​​ഖ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് പോ​​കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തൊ​​ക്കെ അ​​വ​​ർ​​ക്കു​മാ​​ത്രം അ​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന അ​​റി​​വു​​ക​​ളാ​ണ്. നാ​​ലോ അ​​ഞ്ചോ ദി​​വ​​സം​കൊ​​ണ്ട് വ​​ലി​​യൊ​​രു ഏ​​രി​​യ​​യെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​ാൻ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക്ക് ക​​ഴി​​യും. യു.​​പി.​​എ​​സ് സം​​വി​​ധാ​​നം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച് അ​​തി​​ന് കൃ​​ത്യ​​ത വ​​രു​​ത്തു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​ത്.

ഒ​​രു പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തു​​ത​​ന്നെ ഒ​​ന്നി​​ല​​ധി​​കം ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി​​ക​​ൾ​​ക്കും ഒ​​ന്നി​​ല​​ധി​​കം ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ൾ​​ക്കും അ​​വ​​കാ​​ശം ഉ​​ണ്ടാ​​കും. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ത​​ർ​​ക്കം ഉ​​ണ്ടാ​​കാ​​റി​​ല്ല. ഒ​​രു ഗോ​​ത്രം ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക ഏ​​രി​​യ​​യി​​ലൂ​​ടെ യാ​​ത്ര ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​വ​​രാ​യി​​രി​​ക്കും. മ​​റ്റൊ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​വും ഇ​​തേ ഏ​​രി​​യ​​യി​​ലൂ​​ടെ​ത​​ന്നെ സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്കു​​മെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ർ ത​​മ്മി​​ൽ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം ഉ​​ണ്ടാ​​കാ​​റി​​ല്ല.

അ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി, നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ, വ​​യ​​നാ​​ട് എ.​​ജി പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ശേ​​ഷം വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ധാ​​ര​​ണ​​യി​​ല്ലെ​​ന്നും അ​​വ​​രെ നി​​യ​​മം പ​​ഠി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​മാ​ണ​​ല്ലോ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ സ്ഥി​​തി എ​​ന്താ​​ണ്?

വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ ആ​​ദി​​വാ​​സി പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം ഇ​​ല്ലാ​​തെ​​യാ​​ണ് വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ മാ​​പ്പ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ​​ത്. ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം വ​​ള​​രെ പ​​രി​​മി​​ത​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. ചി​​ല ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ച സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം ര​​ണ്ട് ഏ​​ക്ക​​ർ ആ​​ണ്. ഗോ​​ത്ര ആ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും സം​​സ്കാ​​ര​​ത്തി​​നും പു​​ല്ലു​​വി​​ല​​യാ​​ണ് വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ ക​​ൽ​​പി​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ അ​​റി​​വു​​ക​​ളെ​​യും അ​​നു​​ഷ്ഠാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ വ​​ന​ം വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തെ വ​​ന​​വി​​ഭ​​വ ശേ​​ഖ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​തു​​ക്കി.

മാ​​പ്പി​ങ് ന​​ട​​ത്താ​​നു​​ള്ള സൂ​​ക്ഷ്മ​​മാ​​യ അ​​റി​​വ് ആ​​ദി​​വാ​​സി ക​​മ്യൂ​ണി​​റ്റി​​ക്ക് മാ​​ത്ര​​മേ​​യു​​ള്ളൂ. അ​​ത് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് അ​​റി​​യി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ൽ, ആ​​ദി​​വാ​​സി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ന​​ൽ​​കി അ​​വ​​രെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് മാ​​പ്പ് ത​​യാ​​റാ​​ക്കാ​​ൻ വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ത​​യാ​​റ​​ല്ല. ആ​​ദി​​വാ​​സി പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ബ്യൂ​​റോ​​ക്രാ​​റ്റി​​ക് സ​​മീ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത് പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പാ​​ണ് എ​​ന്ന ബോ​​ധ്യം അ​​വ​​ർ​​ക്കി​​ല്ല. പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പി​​ന് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ബോ​​ധ്യ​​മി​​ല്ല. അ​​വ​​ർ എ​​ല്ലാം വ​​നം വ​​കു​​പ്പി​​ന് ഏ​​ൽ​​പി​ച്ച് മാ​​റി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു.

വ​​നം-​പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് മ​​ന്ത്രി​​മാ​​ർ ത​​മ്മി​​ൽ ര​​ണ്ട് വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ ഭൂ​​മി കൈ​​മാ​​റ്റ​​ത്തെ കു​​റി​​ച്ചാ​​ണ് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന​​ത്. വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മം എ​​ന്തെ​​ന്ന് ഈ ​​വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലെ മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​ട്ടി​​ല്ല?

ഭൂ​​പ​​തി​​വ് നി​​യ​​മം ആ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് വ​​നം-​​പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് മ​​ന്ത്രി​​മാ​​ർ ഇ​​തി​​നെ ക​​ണ്ട​​ത്. ചാ​​ല​​ക്കു​​ടി ആ​​തി​​ര​​പ്പ​ി​ള്ളി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ കാ​​ട​​ർ ക​​മ്യൂ​​ണി​​റ്റി​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ച അ​​റി​​വ് വ​​കു​​പ്പി​​ലെ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. വ​​യ​​നാ​​ട് തെ​​റ്റാ​​യ മോ​​ഡ​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി. പ​​ല സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മേ​​ൽ ക​​മ്മി​​റ്റി​​ക​​ൾ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​തെ മാ​​റ്റി​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ​​ൻ അ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​യി​​ലെ കു​​റു​​മ്പ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ കു​​റ​​ച്ച് മു​​ന്നോ​​ട്ടു​പോ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​വി​​ടെ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​മാ​​യി ത​​ന്നെ ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ​​ക​​ൾ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. എ​​ന്നി​​ട്ടും വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യോ അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ ഒ​​പ്പു​​വെ​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ല. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ക​​ണ​​ക്കു​​ക​​ളി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ കു​​റി​​ച്ചാ​​ണ്. അ​​താ​​ണ് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ മേ​​ന്മ​​യാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ടു​​ത്തു കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശം അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ വ​​നം​​വ​​കു​​പ്പ് ത​​ട​​സ്സം നി​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

പ​​ഴ​​യ​​കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ താ​​മ​​സി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് അ​​വ​​രെ കു​​ടി​​യി​​റ​​ക്കി​​യിട്ടു​​ണ്ട്. ഈ ​​മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ നി​​യ​​മം അ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ഇ​​നി​​യും അ​​വ​​കാ​​ശം ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​മോ?

നി​​യ​​മ​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് അ​​ത്ത​​രം വീ​​ണ്ടെ​​ടു​​ക്ക​​ലു​​ക​​ൾ സാ​​ധ്യ​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് നി​​യ​​മ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ബോ​​ധ്യ​​മി​ല്ല. നി​​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം വാ​​യ്‌​​മൊ​​ഴി തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ മാ​​ത്രം മ​​തി. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​യി കു​​റി​​ച്യാ​​ട് വ​​നാ​​വ​​കാ​​ശ​​മ​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട​​താ​​യ ഭൂ​​മി​​യാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ സ്വ​​യംസ​​ന്ന​​ദ്ധ പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ കേ​​ന്ദ്രം എ​​ന്നനി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച​​ത്. കു​​റി​​ച്യാ​​ട് വ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​ന്ന വ​​ഴി നീ​​രു​​റ​​വ​​യു​​ണ്ട്. അ​​വി​​ടെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ചാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ട്. അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്നാണ് 10 വ​​ർ​​ഷം മു​​മ്പ് മാ​​റ്റി​​പ്പാ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ വെ​​ച്ചു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ച്ച ക​​വു​​ങ്ങു​​ക​​ള​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള മ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ല്ലാം അ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ട്. അ​​തെ​​ല്ലാം തെ​​ളി​​വാ​​ണ്. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളെ അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് മാ​​റ്റി​​പ്പാ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചാ​​ൽപോ​​ലും നി​​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് അ​​ത് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണ്. അ​​തി​​ന്റെ തെ​​ളി​​വ് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ഗ്രാ​​മ​​സ​​ഭ അ​​പേ​​ക്ഷ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്ക​​ണം. കു​​ടി​​യി​​റ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തി​​ന്മേ​​ൽ അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദം ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കാ​​ൻ നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മാ​​യി അ​​വ​​കാ​​ശ​​മു​​ണ്ട്.

ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ ഇ​​നി ഭൂ​​മി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി സ​​മ​​രം ചെ​​യ്തി​​ട്ട് കാ​​ര്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ് മ​​ന്ത്രി കെ.​​ രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ഭൂ​​മി​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള വി​​വാ​ദ​​ങ്ങ​​ളൊ​​ക്കെ അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ട് പു​​തി​​യ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് സ​​ഞ്ച​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ്..?

2006 മു​​ത​​ൽ 2022 വ​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ, വി​​ദേ​​ശ തോ​​ട്ടം ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച കാ​​ല​​മാ​​ണ്. നി​​വേ​​ദി​​ത പി. ​​ഹ​​ര​​ൻ മു​​ത​​ൽ എം.​​ജി. രാ​​ജ​മാ​​ണി​​ക്യം വ​​രെ കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ വി​​ദേ​​ശ​​ തോ​​ട്ടം ഭൂ​​മി ആ​​രു​​ടെ കൈ​​വ​​ശ​​മാ​​ണെ​​ന്നും അ​​ത് കൈ​​വ​​ശം വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ ഉ​​ട​​മ​​സ്ഥ​​ത​​യി​​ല്ലെ​​ന്നും സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന് റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി. രാ​​ജാ​​വി​​ന്റെ കാ​​ല​​ത്ത് ന​​ൽ​​കി​​യ പാ​​ട്ട ക​​ട​​ലാ​​സ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​ണ് അ​​വ​​രൊ​​ക്കെ ഭൂ​​മി കൈ​​വ​​ശം​​വെ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഭൂ​​മി അ​​ട​​ഞ്ഞ അ​​ധ്യാ​​യ​മാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ല​​പാ​​ട് തെ​​റ്റാ​​ണ്. ഭൂ​​മി ഏ​​റ്റ​​വും തു​​റ​​ന്ന വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി വ​​ന്ന കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​ണി​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഭൂ​​പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണം ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് വ​​ലി​​യൊ​​രു പ്ര​​സ്ഥാ​​നം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നി​​ല്ല. ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ആ​​ദി​​വാ​​സി-​ദ​ലി​​ത് പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​രാ​​ജ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്ന് പ​​റ​​യാം. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​തി​​നെ​​യാ​​ണ് ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​പ്പോ​​ൾ വ​​ഴി​​തി​​രി​​ച്ചു​വി​​ടു​​ന്ന​​തും ഈ ​​കേ​​ന്ദ്ര പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്തെ​​യാ​​ണ്. ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന സ​​മി​​തി ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി ആ​​ദി​​വാ​​സി-​ദ​​ലി​​ത് സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ കൂ​​ടെ നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യാ​​ണ്. അ​​തു​​വ​​ഴി ഭൂ​​പ്ര​​ശ്നം ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഇ​​വ​​രെ പി​​ന്തി​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ആ​​ദി​​വാ​​സി-​ദ​ലി​​ത് സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ കൂ​​ടെ​നി​​ർ​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ക​​ഴി​​ഞ്ഞ അ​​ഞ്ചു​​വ​​ർ​​ഷം ഈ ​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ൽ​​നി​​ന്ന് കാ​​ര്യ​​മാ​​യ പ്ര​​യോ​​ജ​​ന​മൊ​​ന്നും ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. ഉ​​മ്മ​​ൻ​ ചാ​​ണ്ടി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് ദ​​ലി​ത്-​ആ​​ദി​​വാ​​സി സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ കൂ​​ടെ​നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ ആ​​ദ്യ​ശ്ര​​മം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​തി​​ന് ചി​​ല താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. വ​​ലി​​യ സ​​മ്പ​​ന്ന​​ർ ഒ​​ന്നു​​മി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​ദി​​വാ​​സി-​ദ​​ലി​​ത് വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ താ​​ര​​ത​​മേ​​ന്യ മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ട്ട സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ​​ക്ക് കോ​​ള​​ജ് ന​​ൽ​​കി​​യാ​​ണ് ഉ​​മ്മ​​ൻ​ ചാ​​ണ്ടി അ​​വ​​രെ വ​​രു​​തി​​യി​​ൽ നി​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി-​ദ​ലി​​ത് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​ൾ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ ശ​​ക്തി​​യെ ദു​​ർ​​ബ​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് വ​​ഴി​​തി​​രി​​ച്ച് വി​​ടു​​ക​​യാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.





പ​​ല കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് കേ​​ന്ദ്ര അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ചി​​ല്ല എ​​ന്നാ​​ണ്. കേ​​ന്ദ്ര അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച 19,000 ഏ​​ക്ക​​ർ നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ 10,000 ഏ​​ക്ക​​ർ ഒ​​രു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കാ​​ൻ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ത​​യാ​​റാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല... അ​​തി​​നു കാ​​ര​​ണം എ​​ന്താ​​ണ്?



കേ​​ന്ദ്രാ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​തി​​ന്​ ഒ​രു നീ​​ണ്ട ച​​രി​​ത്ര​​മു​​ണ്ട്. 2001നും 2004നും ഇ​​ട​​യി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര-​​സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​റു​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ ക​​ത്ത് ഇ​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ന്റെ ഫ​​ല​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ഒ​​ടു​​വി​​ൽ അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​ത്. അ​​ന്ന് ന​​ട​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്താ​​ണെ​​ന്ന് പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പി​​ന​​റി​യി​​ല്ല. കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​റു​മാ​​യു​​ള്ള ഫ​​യ​​ൽ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന​​ത് വ​​നം വ​​കു​​പ്പാ​​ണ്. നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന ആ​​വ​​ശ്യം സു​​പ്രീം​കോ​​ട​​തി അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന്റെ സ​​ത്യാ​​വ​​സ്ഥ സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ പ്ര​​ധാ​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ച്ചു. മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭാ യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഈ ​​വി​​ഷ​​യം ച​​ർ​​ച്ച​​ക്ക് വെ​​ച്ചി​​ല്ല. മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രോ​​ട് ഇ​​ക്കാ​​ര്യം പ​​റ​​ഞ്ഞു മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യി​​ല്ല. നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് വ​​നം വ​​കു​​പ്പി​​ലെ സി.​​സി.​​എ​​സ് റാ​​ങ്കി​​ലു​​ള്ള ഒ​​രാ​​ളി​​നെ ഇ​​തി​​ന്റെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ന​​ൽ​​ക​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഫോ​​റ​​സ്റ്റ് റീ​​സെ​​റ്റി​​ൽ​മെ​​ന്റ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ പോ​​സ്റ്റ് അ​​തി​​ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​പോ​​സ്റ്റ് ക്രി​​യേ​​റ്റ് ചെ​​യ്തു​​വെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​ന്ന​​ര​​വ​​ർ​​ഷം ഒ​​ന്നും ചെ​​യ്തി​​ല്ല. വ​​നം ആ​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് അ​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി തു​​റ​​ന്ന ഓ​​ഫി​സ് ഒ​​ന്നും ചെ​​യ്യാ​​തെ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​ർ ശ​​മ്പ​​ളം പ​​റ്റി​​യ​​തി​​ന്റെ ക​​ഥ എ.​​ജി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ചു. ഏ​​താ​​ണ്ട് ഒ​​ന്ന​​ര​​ക്കോ​​ടി​​യോ​​ളം രൂ​​പ പാ​​ഴാ​​ക്കി​​യെ​​ന്നാ​​ണ് എ.​​ജി റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ചെ​​യ്ത​​ത്. ആ ​​ഓ​​ഫി​സ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് പ​​ക​​രം എ.​​ജി വീ​​ഴ്ച ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ഓ​​ഫി​സ് ത​​ന്നെ അ​​ട​​ച്ചു​​പൂ​​ട്ടി. കേ​​ന്ദ്ര പ​​രി​​സ്ഥി​​തി മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി​​യു​​ടെ​​യും നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഓ​​ഫി​​സ് അ​​ട​​ച്ചു​​പൂ​​ട്ടി​​യ​​ത്. അ​​തൊ​​രു അ​​ട്ടി​​മ​​റി​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

2009ലാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നും ഭൂ​​മി വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​ൻ അ​​ന്തി​​മ അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​ത്. 2009ൽ ​​ഏ​​പ്രി​​ൽ മാ​​സം ജ​​സ്റ്റി​​സ് കെ.​​ജി. ബാ​​ല​​കൃ​​ഷ്ണ​​ന്റെ ബെ​​ഞ്ചി​​ൽ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് അ​​നു​​മ​​തി ല​​ഭി​​ച്ച​​ത്. ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മാ​​യി കേ​​ര​​ളം ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട 500ല​​ധി​​കം കോ​​ടി രൂ​​പ​​യു​​ടെ ച​​ർ​​ച്ച ന​​ട​​ക്ക​​ട്ടെ. വ​​ള​​രെ പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് ഭൂ​​മി പ​​തി​​ച്ചു​കൊ​​ടു​​ക്ക​​ണം എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. കേ​​ന്ദ്ര ഉ​​ന്ന​​താ​​ധി​​കാ​​ര ക​​മ്മ​ി​റ്റി​​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ൽ കേ​​ര​​ളം വി​​ത​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്താ​​വു​​ന്ന നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​​യാ​​റാ​​ക്കി കൊ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ പ്ര​പ്പോ​​സ​​ൽ ന​​ൽ​​കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ​ത​​ന്നെ വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​​ർ അ​​ട്ടി​​മ​​റി തു​​ട​​ങ്ങി. വി​​ത​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് ലി​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി പ​​ല​​തും വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മോ കൃ​​ഷി​​യോ​​ഗ്യ​​മോ ആ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഈ ​​ഭൂ​​മി ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് കി​​ട്ട​​രു​​തെ​​ന്ന് വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പി​​ന് നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ലി​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ​​യോ മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ​​യോ കൈ​​യേ​​റ്റം ഉ​​ണ്ടെ​​ന്ന് പി​​ന്നീ​​ട് ക​​ണ്ടെ​​ത്തി. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന് ഉ​​ത​​കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ൽ ന​​ല്ല ഭൂ​​മി​​യ​​ല്ല ലി​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്.

വ​​യ​​നാ​​ട് ജി​​ല്ല​​ക്കു വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് നി​​ക്ഷി​​പ്ത ഭൂ​​മി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​തെ​​ങ്കി​​ലും പ​​തി​​നാ​​യി​​രം ഏ​​ക്ക​​ർ ഭൂ​​മി പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ മ​​ണ്ണാ​​ർ​​ക്കാ​​ട് ആ​​ണ് അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച​​ത്. അ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​യി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​പോ​​ലും അ​​വി​​ടെ പോ​​യി താ​​മ​​സി​​ക്കി​​ല്ല. വ​​നം​വ​​കു​​പ്പ് ബോ​​ധ​​പൂ​​ർ​​വം ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​യാ​​ണി​​ത്. പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പി​​ന​​ട​​ക്കം ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു ഫ​​യ​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്ന കാ​​ര്യം പോ​​ലും അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് അ​​റി​​യി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. വ​​യ​​നാ​​ട് ജി​​ല്ല​​യി​​ലെ ന​​ല്ല കൃ​​ഷി​​ഭൂ​​മി​​ക​​ളെ​​ല്ലാം പ​​ല​​രും നേ​​ര​​ത്തേ കൈ​​യേ​​റി. അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് മ​​രി​യ​നാ​​ട് എ​​സ്റ്റേ​​റ്റി​​ലെ ഭൂ​​മി മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്.

കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ 10,000 ഏ​​ക്ക​​റും ഇ​​പ്പോ​​ഴും വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ല. വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ വി​​രു​​ദ്ധ​മാ​​യി​​ട്ട​​ല്ലേ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച​​ത്. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി​​യു​​ടെ ലം​​ഘ​​ന​​മ​​ല്ലേ അ​​വ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്?

നി​​ര​​വ​​ധി വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യോ​​ടെ​​യാ​​ണ് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച​​ത്. ആ​​ദി​​വാ​​സി പു​​ന​​ര​​ധി​​വാ​​സ​​ത്തി​​ന് കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട ഭൂ​​മി വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​വും കൃ​​ഷി​​യോ​​ഗ്യ​​വും ആ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. അ​​ത് പാ​​ലി​​ക്കാ​​ൻ വ​​നം വ​​കു​​പ്പി​​ന് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ല്ല. ആ​​ല​​ക്കോ​​ട് എ​​സ്റ്റേ​​റ്റ് ഒ​​ന്ന​​ര​​ക്കോ​​ടി രൂ​​പ ന​​ൽ​​കി​​യാ​​ണ് പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ വ​​കു​​പ്പ് വാ​​ങ്ങി​​യ​​ത്. അ​​തി​​ൽ 650 ഏ​​ക്ക​​ർ ഭൂ​​മി ജൈ​​വ​​വൈ​​വി​​ധ്യ​​മു​​ള്ള​​തി​​നാ​​ൽ വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പി​​ന് കൈ​​മാ​​റി. നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി വി​​ട്ടു​​ത​​രു​​മ്പോ​​ൾ വ​​നം വ​​കു​​പ്പി​​ന് പ​​ക​​ര​​മാ​​യി തി​​രി​​കെ കൊ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട ഭൂ​​മി​​യെ​​ല്ലാം ഭ​​ദ്ര​​മാ​​യി അ​​വ​​രു​​ടെ കൈ​​യി​​ലെ​ത്തി. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക്ക് പ​​തി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട 10,000 ഏ​​ക്ക​​ർ ഇ​​പ്പോ​​ഴും അ​​വ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യി​​ല്ല. ഇ​​ത് ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളോ​​ട് കേ​​ര​​ളം കാ​​ണി​​ച്ച വ​​ഞ്ച​​ന​​യാ​​ണ്. വ​​നം​ വ​​കു​​പ്പ് ന​​ട​​ത്തി​​യ ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​യാ​​ണി​​ത്. ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ൽ ന​​ട​​ത്തേ​​ണ്ട​​ത് പ​​ട്ടി​​ക​വ​​ർ​​ഗ​ വ​കു​​പ്പാ​​ണ്. അ​​വ​​ർ നോ​​ക്കു​​കു​ത്തി​​യാ​​യി. പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും കൈ​​യേ​​റ്റം ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടും വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ൽ ഡി.​​എ​​ഫ്.​​ഒ ധ​​നേ​​ഷ് കു​​മാ​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് വെ​​റ്റ​റി​ന​​റി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല കു​​ന്നി​​ടി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് ന​​ൽ​​കി അ​​തി​​നെ ത​​ട​​ഞ്ഞ​​ത്. 2011ൽ ​​റ​​വ​​ന്യൂ വ​​കു​​പ്പി​​ൽ​നി​​ന്ന് മ​​റ്റൊ​​രു ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ണ്ടാ​​യി. 1999ലെ ​​നി​യ​​മ​​പ്ര​​കാ​​രം ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട പ​​ക​​രം ഭൂ​​മി കേ​​ന്ദ്രം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കൊ​​ടു​​ക്കാ​​മെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. കേ​​ന്ദ്രം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച​​ത് ഭൂ​​ര​​ഹി​​ത​​രാ​​യ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളെ പു​​ന​​ര​​ധി​​വ​​സി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ്.

ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ​​ക​​രം ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ട​​ത് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​ന്റെ ബാ​​ധ്യ​​ത​​യാ​​ണ്. 1975ലെ ​​നി​​യ​​മം അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ച് 1999ലെ ​​നി​​യ​​മം പാ​​സാ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പൊ​​ന്നു​ം​വി​ലയ്​​ക്ക് ഭൂ​​മി വാ​​ങ്ങി ന​​ൽ​​കാ​​മെ​​ന്ന് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ ഉ​​റ​​പ്പു​ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, 1999ലെ ​​നി​​യ​​മം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ പ​​ക​​രം ഭൂ​​മി​​യാ​​യി സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ എ​​ങ്ങും ഭൂ​​മി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ല്ല. ആ ​​ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​നോ​​ട് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് വി​​യോ​​ജി​​പ്പ് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. ര​​ണ്ടു വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ൾ ത​​മ്മി​​ൽ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടി. അ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​യി​​ലെ ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് മ​​ണ്ണാ​​ർ​​ക്കാ​​ട് ഭൂ​​മി കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പ​​ട്ട​​യം ന​​ൽ​​കി. ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ മ​​ണ്ണാ​​ർ​​ക്കാ​​ട്ടേ​​ക്ക് പോ​​യി​​ല്ല. ചു​​രു​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ 19,000 ഏ​​ക്ക​​ർ നി​​ക്ഷി​​പ്ത​ വ​​ന​ഭൂ​​മി കൊ​​ടു​​ക്ക​​ണ​മെ​ന്ന പാ​​ക്കേ​​ജ് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത​​മാ​​യി അ​​ട്ടി​​മ​​റി​​ച്ചു.

ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ് കോ​​ട​​തി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​ച്ഛാ​​ശ​​ക്തി​​യു​​ള്ള സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ആ​​ണെ​​ങ്കി​​ൽ കാ​​ബി​​ന​​റ്റ് തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ത്ത് നി​​ക്ഷി​​പ്ത വ​​ന​​ഭൂ​​മി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യാം. കേ​​ന്ദ്ര അ​​നു​​മ​​തി​​യു​​ണ്ട്. സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വി​​ചാ​​രി​​ച്ചാ​​ൽ 10,000 ഏ​​ക്ക​​ർ ഭൂ​​മി ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ല​​ഭി​​ക്കും. നി​​ൽ​​പു​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ക്കാ​​ര്യം ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ന്ന് മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന തി​​രു​​വ​​ഞ്ചൂ​​ർ ഗൗ​​ര​​വ​​പൂ​​ർ​​വം ഈ ​​കാ​​ര്യം കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്തി​​ല്ല. പ​​ല​​രും കൈ​​യേ​​റി ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട ഭൂ​​മി​​ക്ക് പ​​ക​​രം ഭൂ​​മി ന​​ൽ​​കാം എ​​ന്നാ​​ണ് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​റ​​പ്പു​ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. ഭൂ​​മി​​യു​​ടെ ലി​​സ്റ്റി​​ൽ റീ ​​വ​​ർ​​ക്ക് ചെ​​യ്തു പു​​തി​​യ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് വ​​നം വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്ക​​ണം. അ​​ത് അ​​വ​​ർ ചെ​​യ്യാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ വി​​രു​​ദ്ധ​മാ​​ണ്. സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി വി​​ധി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ലം​​ഘ​​ന​​മാ​​ണ്.

(തു​ട​രും)