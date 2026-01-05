Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​റി​യാ​തെപോ​യ ശ​ബ്ദം

    Posted On date_range 5 Jan 2026 10:30 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 10:30 AM IST
    മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​റി​യാ​തെപോ​യ ശ​ബ്ദം
    By
    ഫൗ​സി​യ ഷം​സ്
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ലും സ്ത്രീ ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട് 1936ലെ ​മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ​സ​മാ​ജ​ത്തി​നും കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് ഏ​റി​യാ​ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നും. ആ ​വേ​ദി​യി​ൽ പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മാ​ബീ​വി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​വും ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​ധ്യാ​യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖി​ക.

    കേ​ര​ളീ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ​രി​സ​രം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തെപോ​യ നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ളു​ണ്ട്. വി​ശേ​ഷി​ച്ചും മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ള്‍. വ​രേ​ണ്യ ച​രി​ത്ര​നി​ര്‍മി​തി​ക്കാ​ര്‍ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച​വ​രും പൗ​രോ​ഹി​ത്യ അ​ജ്ഞ​ത​യാ​ല്‍ മ​റ​വി​യി​ലാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് അ​വ​ർ. അ​ത്ത​രം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് 1932ല്‍ ​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ​സ​മാ​ജം. സ്വ​ന്തം ഹി​ത​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ത​ത്തെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ത്രീ ​ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ ബീ ​എ​ന്ന​വ​ര്‍ 1936 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ രണ്ടിന് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ ഐ​ക്യ വി​ലാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സം​ക്ഷി​പ്ത​വും ആ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തിൽ.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ദൈ​വി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നും, പു​രു​ഷ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വും പൗ​രോ​ഹി​ത്യ നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് സ്വ​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തിൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ന്ത​യോ​ടെ​ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​ര്‍മി​തി​യു​ടെ വി​ഭി​ന്ന ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്‌​കരിക്കാ​നും ഇ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം പെ​ണ്ണി​ന് വ​ലി​യ പാ​ടൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​ണാ​മം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ കാ​ണു​ന്ന​തും. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ​ചാ​ര​നി​ര്‍മി​ത​മാ​യ സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ത​ത്തെ ഒ​തു​ക്കി​നി​ര്‍ത്തി​യ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും പു​റംതി​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ട് സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന​ക​ത്ത് മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ച ഒ​രു കാ​ര്യ​വു​മ​ല്ല ഇ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​സ​രം വി​കാ​സം പ്രാ​പി​ക്കാ​ത്ത 1930ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​ട്ടു​മ​റ നീ​ക്കി പു​റ​ത്തേ​ക്കു വ​രാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലും മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​മ്മി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ വ​ഴി​മാ​റി ന​ട​ക്കാ​നും മ​റ​യാ​നും വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ണും, മാ​റ് മ​റ​ച്ചാ​ല്‍ ജീ​വ​ന്‍ പോ​കു​ന്ന പെ​ണ്ണും ഉ​ള്ള കാ​ല​ത്താ​ണ് മാ​റും ത​ല​യും മ​റ​ച്ച്, കൈ ​ചൂ​ണ്ടി ഒ​രു​പ​റ്റം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ സ്വ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദി​ച്ച​ത്. അ​തി​ലെ ഗാം​ഭീ​ര്യ​മാ​ര്‍ന്ന ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു 1936ല്‍ ​കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കേ​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ നി​വ​ര്‍ന്നു​നി​ന്ന് ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ മ​താ​ജ്ഞ​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​തും ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​തൊ​ക്കെ മ​തി​യെ​ന്ന് സ്വ​യം ധ​രി​ച്ചു​വ​ശാ​യ സ​മു​ദാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളോ​ട് ചി​ല ഉ​ണ​ര്‍ത്ത​ലു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​തും മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ​സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​രും​കാ​ല സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ന​മ്മ​ള്‍ ആ​രു​ടെ​യും പി​ന്നി​ല​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, ഇസ്​ലാം ന​ല്‍കി​യ വി​ശാ​ല​ത​യാ​ല്‍ ചു​റ്റും പ്ര​കാ​ശം പ​ര​ത്താ​ന്‍ കെ​ൽ​പു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ത​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​നും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ളൊ​രു കൂ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​പോ​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യോ​ടെ ആ ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ ലി​ഖി​ത​രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധം​ചെ​യ്ത്, വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി ക​രു​തി​വെ​ച്ച​തും അ​ഭി​മാ​നി​ക​ളാ​യ ഒ​രു​പ​റ്റം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    1936 മ​ണ​പ്പു​റം മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ​സ​മാ​ജം (കാ​ര്യാ​ലോ​ച​നാ പൊ​തു​യോ​ഗം, സ്വീ​ക​ര​ണ സം​ഘാ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​വും യോ​ഗ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടും) എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ണ്ട ആ ​രേ​ഖ​യി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്രീ​മ​തി പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ ബീ (​മി​സി​സ് എ.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി.​എ.​എ​ല്‍.​ടി, എ​റി​യാ​ട്)​ ആ​ണ്, ശ്രീ​മ​തി കെ.​എ. ഐ​ശാ​ബി (മി​സി​സ് ഹാ​ജി മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് പി. ​കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്) ഐ​ക്യ​വി​ലാ​സം എ​ന്നും പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സാ​ധ​ക കെ.​എ. ഫാ​ത്തി​മ ആ​ല​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. നൈ​സാ​മി​യാ പ്ര​സ്, കോ​ട്ട​പ്പു​റം, കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് അ​ച്ച​ടി​ച്ച​ത്​. കോ​പ്പി 600, വി​ല ആറു പൈ​സ ആ​ണെ​ന്നും​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ച്ച​ടി​രേ​ഖ ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണ്. സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച്​ ഫാ​ത്തി​മ ബീ ​എ​ന്ന മ​ഹ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന ദീ​ര്‍ഘ​സം​ഭാ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്;

    ‘‘വ​ള​രെ ക്ലേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഹി​ച്ചു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷ​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ഹ​തി​ക​ള്‍ക്കും ഞാ​ന്‍ ഹാ​ര്‍ദ​വ​മാ​യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളു​ന്നു. പ​ല ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യെ ക​രു​തി ഇ​ന്ന​ത്തെ യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സ​ദ​യം സ​മ്മ​തി​ച്ച ശ്രീ​മ​തി ഐ​ഷാ​ബി സാ​ഹി​ബ അ​വ​ര്‍ക​ള്‍ക്ക് ഞാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​കം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളു​ന്നു. കു​ബേ​ര​ക​ളും കു​ലീ​ന​ക​ളു​മാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ള്‍ അ​വ​രു​ടെ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ നി​ര്‍ത്തി​

    െ​വ​ച്ചും ദു​ഷി​ച്ച മാ​മൂ​ലു​ക​ളെ ത​ട്ടി​ത്ത​ക​ര്‍ത്തും ഇ​ന്നി​വി​ടെ വ​രു​വാ​ന്‍ സ​ന്മ​ന​സ്സു​ണ്ടാ​യ​തി​ല്‍ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. അ​രി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട നി​ര്‍ബ​ന്ധ​സ​മ​യം​പോ​ലും തൃ​ണ​വ​ല്‍ക്ക​രി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ജീ​വ​നേ​ക്കാ​ള്‍ വി​ല​മ​തി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് അ​ഹ​മ​ഹി​യാ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്ന സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് സ്വാ​ഗ​തം സ​കൗ​തു​ക​മു​ണ​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ‘ഭ​യ​ങ്ക​ര രോ​ഗ​ത്തി​ന്’ ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ആ​തു​രാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്ന് പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ​യാ​യി ക​രു​തി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​മു​സ്‍ലിം സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ള്‍ക്കും ഞാ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ള്ളു​ന്നു.’’

    ‘‘മ​ഹ​തി​ക​ളേ, നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എ​ത്ര​ത​ന്നെ പേ​രും പെ​രു​മ​യും ഉ​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നാ​ലും ന​മ്മു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ള്ള ദു​ഷ്‌​കീ​ര്‍ത്തി മാ​റ്റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ടിവ​രു​മെ​ന്ന​ത് ന​മു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​മ​ല്ലേ. ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കാ​ല​ദേ​ശ​വ്യ​ത്യാ​സം കൂ​ടാ​തെ ഒ​ന്നാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ഒ​രു മാ​ന​വ​കു​ടും​ബം ആ​ണ​ല്ലോ. സ​മു​ദാ​യം ഈ ​പ​ര​മാ​ര്‍ഥം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം ന​മ്മു​ടെ സ​മു​ദാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​റ്റ​വും കു​റ​വും ന​മു​ക്ക് ഒ​ക്കെ പ്ര​ത്യേ​കം ബാ​ധ​ക​മാ​കും എ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​കും. ന​മ്മു​ടെ പൂ​ര്‍വി​ക​ന്മാ​രാ​യ പൗ​രാ​ണി​ക മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ എ​ത്ര​യും യ​ശ​സ്സും കീ​ര്‍ത്തി​യും ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും ലോ​കം സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ലും ന​മ്മി​ല്‍ ആ ​ഗു​ണ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ച്ഛ​ന്‍ ആ​ന​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന ത​ഴ​മ്പ് മ​ക​ന്റെ ആ​സ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യി​ല്ല. ആ​ക​യാ​ല്‍ നാം ​ന​മ്മു​ടെ പൂ​ര്‍വി​ക​ന്മാ​ര്‍ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച യ​ശ​സ്സ് നി​ല​നി​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ കാ​ലാ​നു​സൃ​തം വേ​ണ്ട അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ട​ര​ണം.’’ വ്യ​ക്തി​മ​ഹ​ത്വ യു​ഗം ന​ശി​ച്ചു. സം​ഘ​മ​ഹ​ത്വ ഗു​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് കാ​ലം കു​റ​ച്ചാ​യി.

    പ​ക്ഷേ നാം ​ഉ​റ​ങ്ങി​യ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ത് അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.‘‘നി​ങ്ങ​ളെ നാം ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് ഒ​രൊ​റ്റ ആ​ണി​ല്‍നി​ന്നും പെ​ണ്ണി​ല്‍നി​ന്നു​മാ​ണെ​ന്നും നി​ങ്ങ​ളെ വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളും ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ക്കി​യ​ത് പ​ര​സ്പ​രം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ന്‍വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള ഖു​ര്‍ആ​നി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ക​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം, സ​മൂ​ഹം ആ​പ​തി​ച്ച അ​ജ്ഞാ​ന നി​ല​യു​ടെ കാ​ര​ണ​ത്തി​ന് നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്നും ത​റ​വാ​ട്ടു മ​ഹി​മ​യും കു​ല​മ​ഹി​മ​യും​കൊ​ണ്ട് ആ​രും ശ്രേ​ഷ്ഠ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ത​റ​വാ​ട്ടു​മ​ഹി​മ​യി​ല്‍ അ​ഹ​ങ്ക​രി​ച്ച് അ​ജ്ഞ​ത​യി​ല്‍ ആ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല്‍ത​ന്നെ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ മ​ണ്ണി​ല്‍ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​വി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ത്താ​ലാ​ണ് ആ ​സ​മൂ​ഹം ലോ​ക​ത്തോ​ളം ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തെ​ന്നും’’ വ്യം​ഗ്യേ​ന സൂ​ചി​പ്പി​ക്കുന്നുണ്ട്​ സ്വാ​ഗ​ത​ഭാ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    ‘‘സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ളേ ഉ​ണ​രു​ക, മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രി​ക, ന​മ്മു​ടെ ആ​ല​സ്യം ഇ​നി തു​ട​രേ​ണ്ട. കാ​ല​ച​ക്രം ന​മ്മെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. നാം ​ആ സു​ദ​ര്‍ശ​ന ച​ക്ര​ത്തി​ല്‍കൂ​ടി തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മ​യ​മാ​ണ് അ​തി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍. സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തോ​ടെ സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​വാ​ന്‍ ന​മു​ക്ക് ഭാ​ഗ്യം ന​ല്‍കി​യ​തി​ന് ക​ര്‍ത്താ​വി​ന് ഞാ​ന്‍ സ്‌​തോ​ത്രം​ചെ​യ്യു​ന്നു. ഭാ​വി ത​ല​മു​റ സു​വ​ര്‍ണ ലി​പി​ക​ളാ​ല്‍ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ന​ല്‍കി എ​ന്നെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തി​ന് എ​ന്റെ മാ​ന്യ​സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​യു​വാ​ന്‍ എ​ന്റെ ഭാ​ഷ​ക്കു ശ​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.’’

    ത​ന്റെ മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​സ​ദ​സ്സ് ക​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം ന​ന്ദി പ​റ​യാ​ന്‍ അ​ശ​ക്ത​യാ​ണെ​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു തോ​ന്നി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, സു​വ​ര്‍ണ ലി​പി​ക​ളാ​ല്‍ ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത ഈ ​മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​രെ ച​രി​ത്രം എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഓ​ര്‍ത്തു? സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും കു​ബേ​ര​ക​ളും അ​ന്യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ സ​മാ​ന ചിന്താഗതി​ക്കാരും ഒ​ത്തു​കൂ​ടി ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ ആ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ജ​ന​ത​യോ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നബി വി​ട​വാ​ങ്ങ​ല്‍ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​രു​വി​ട്ട അ​തേ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ‘‘വ​ര്‍ണ വ​ര്‍ഗ കു​ല മ​ഹി​മ​കൊ​ണ്ട് ആ​രും​ത​ന്നെ സം​സ്‌​കൃ​ത ചി​ത്ത​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ദൈ​വാം​ശം സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​വ​ന്‍ മാ​ത്ര​മേ അ​തി​ന് അ​ര്‍ഹ​നാ​വൂ’’ എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ‘‘ആ​ണി​നെ​യും പെ​ണ്ണി​നെ​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് ഒ​രേ സ​ത്ത​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും ആ​ണി​നെപ്പോ​ലെത​ന്നെ പെ​ണ്ണി​നും ക​ട​മ​ക​ള്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ണ്ട്’’ എ​ന്നും ഉ​ണ​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​സാ​രം തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ത​റ​വാ​ട്ടു മ​ഹി​മ​യി​ല്‍ അ​ഹ​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന, വ​ലി​യ വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് നി​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും കാ​ല​ദേ​ശം വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​നി​ല​ക്കു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍. ‘‘ അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ എ​ന്ന​നി​ല​ക്ക് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള ദു​ഷ്‌​കീ​ര്‍ത്തി ന​മ്മ​ള്‍ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ല്‍ വ​ലി​യ വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ അ​ര്‍പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ് പൗ​രാ​ണി​ക മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍. അ​വ​രു​ടെ പാ​ത​യാ​ണ് നാം ​പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​ത്. ആ ​പാ​ത കൈ​വി​ട്ടാ​ല്‍ എ​ത്ര​ത​ന്നെ കു​ടും​ബ​മ​ഹി​മ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കാ​ര്യ​മി​ല്ല’’ എ​ന്നും ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഏ​റെ ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍വെ​ച്ച് ത​ന്നെ ഇ​ത്ര വ​ലി​യൊ​രു സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​വാ​ന്‍ ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​ല്‍ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ന്ദ​ര്‍ഭോ​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്നും സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച രോ​ഗ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തു​വാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​വ​ർ അ​തി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ​മു​ദാ​യം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ശ​രീ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ അ​വ​ശ​ത​യി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​വോ​ളം ആ ​ശ​രീ​രം​കൊ​ണ്ട് ആ​ര്‍ക്കും ഉ​പ​കാ​രം സാ​ധ്യ​മ​​െല്ലന്നുമാ​ണ് ആ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ര്‍ മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം.

    അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​മു​ദാ​യം അ​ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല​കാ​ര​ണം വി​ദ്യാ​വി​ഹീ​ന​രാ​യി അ​ജ്ഞ​ത​യു​ടെ കു​ണ്ടി​ല്‍ താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ല്‍ ‘കു​തി​ര​യു​ടെ മു​മ്പി​ല്‍ കെ​ട്ടി​യ വ​ണ്ടി​പോ​ലെ’ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​വാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന ദ​യ​നീ​യ കാ​ഴ്ച സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ല്‍ സാ​ര്‍വ​ത്രി​ക​മാ​യി തീ​ര്‍ത്തി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യാ​ണ​വ​ര്‍. ഈ ​ദു​ര്‍ഗ​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹിക മ​ര്‍മ​ജ്ഞ​നാ​യ മുഹമ്മദ്​ ന​ബി ​ആ​ദ​ര്‍ശ​മൂ​ശ​യി​ല്‍ വാ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​നി​താര​ത്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​ര​ണം. അ​തി​നാ​ണ് സ​മു​ദാ​യ സ്‌​നേ​ഹി​ക​ള്‍ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ സ​മു​ദാ​യം സ​മു​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യു​ള്ളൂ. ‘‘സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ളേ, ധ്രു​വ​പ്ര​ദേ​ശം വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​യോ​ഗരൂ​പ​ങ്ങ​ള​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ വ​ന്ദ്യ​ഗു​രു എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ധ്യ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​മം എ​ന്ന് ആ​ജ്ഞാ​പി​ച്ച​ത്. ക​ള​രി​ക്ക് പു​റ​ത്തോ കു​റു​പ്പി​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ലോ ക​യ​റി​മ​റി​യാ​ന്‍ അ​ല്ലാ​തെ ക​ള​രി​യി​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​വാ​ന്‍ ക​ഴി​വു​ള്ള ക​ര്‍മ​കു​ശ​ല​ന്മാ​രു​ടെ ദൗ​ര്‍ല​ഭ്യ​മാ​ണ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​ല​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ്‌​ന​ക​ളും അ​ഹ​ങ്കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി പാ​ശ്ചാ​ത്യ പ​കി​ട്ടി​ല്‍ ഫാ​ഷ​ന്റെ പി​റ​കെ പോ​യി കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​യി, പാ​വ​ന​മാ​യ അ​ഴ​കും ആ​യു​സ്സും അ​റ​പ്പി​നും വെ​റു​പ്പി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ആ​പ​ല്‍ഗ​ര്‍ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര ധ്രു​വ വ​നി​ത​ക​ളോ കാ​റ്റും വെ​ളി​ച്ച​വും കാ​ണി​ക്കാ​തെ ‘ക​ഫ​നി’​ല്‍ പൊ​തി​ഞ്ഞ​വ​രാ​യി, അ​ഭി​മാ​നം അ​റി​യാ​ത്ത ആ​ദ​ര്‍ശ​വി​ഹീ​ന​ക​ളും പാ​ട്ടും പ​കി​ട്ടും പൊ​ന്നും മി​ന്നും ക​ണ്ട് പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​ക​ളാ​യി കൈ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന ക​ഴു​ത​ക​ളാ​യി, മു​ഖ​സ്തു​തി​യി​ല്‍ മു​ട്ടു​കു​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​യി, ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഭാ​ണ്ഡ​മാ​യി, മ​റ​ക്കു​ട​ക്കു​ള്ളി​ലെ മ​ഹാ​ന​ര​ക​മാ​യി ശേ​ഷി​യും ശേ​മു​ഷി​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ വാ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രോ അ​ല്ല ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലെ ചൈ​ത​ന്യ​ശാ​ല​യി​ല്‍ വാ​ര്‍ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ള്‍.

    അ​വ​ര്‍ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​ദ​ര്‍ശവ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ന്ദ​ര​രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ സു​ഖി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. വാ​ത്സ​ല്യപു​ത്രി​യാ​യും പ്രി​യ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യും കാ​രു​ണ്യ​മേ​റി​യ മാ​താ​വാ​യും ശോ​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. നീ​തി​ബോ​ധ​വും ക്യ​ത്യ​നി​ഷ്ഠയും മ​ത​നി​ഷ്ഠ​യും അ​വ​രു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സം​സ്‌​കാ​ര​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ​രു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ളാ​ണ്.’’ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ​വി​രി​ച്ച വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങാ​ന്‍ ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ച്ച മ​ഹ​തി​ക​ളെ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ര്‍ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന​പ്പു​റം​നി​ന്ന്് സ​മൂ​ഹ​മ​ധ്യേ ആ​ർ​ജ​വ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം സം​സാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ലോ​കാ​വ​സാ​നം​വ​രെ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ദി​പാ​പ​ത്തി​ന്റെ ക​റ ആ​ദി​മാ​താ​വാ​യ ഹ​വ്വാ ബീ​വി​യി​ല്‍ ചാ​ര്‍ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ആ ​വി​ദ്വേ​ഷ ക​ഥ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും അ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ച്ച വ​ന്ദ്യ​ഗു​രു​വി​ന്റെ പി​ന്‍ത​ല​മു​റ​ക്കാ​രാ​ണ് മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളെ​ന്ന് തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നി​ല​വി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​യെ എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​സ​ഹി​തം സ​ദ​സ്സി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളെ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ക​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട്. ‘‘ന ​സ്ത്രീ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മ​ര്‍ഹ​തി’’ എ​ന്ന് ഹി​ന്ദു​മ​തം ആ​ജ്ഞാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യെ അ​ടി​മ​യെ പോ​ലെ ഗ്രീ​ക്കു​കാ​ര്‍ ക​രു​തി​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​യു​ടെ നുഖം ഒ​രി​ക്ക​ലും ഇ​ള​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വ​ത​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പു​രാ​ത​ന പ​രി​ഷ്‌​കാ​രി​ക​ളാ​യ റോ​മ​ക്കാ​ര്‍ ക​ൽ​പി​ച്ച​ത്. പു​രു​ഷ​ന്റെ അ​നേ​ക​പ​ടി താ​ഴെ​യാ​യി സ്ത്രീ​ക​ളെ യ​ഹൂ​ദ​ന്മാ​ര്‍ ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ച്ച പ​രി​ഷ്‌​കാ​രി​ക​ളാ​യ പ​റ​ങ്കി​ക​ള്‍ സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ച്ച​വ​ട ച​ര​ക്കെ​ന്നോ​ണം വ്യാ​പ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ദു​ഷ്ട​ന്മാ​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ മ​രി​ച്ചാ​ല്‍ ര​ണ്ടാ​മ​ത് സ്ത്രീ ​ആ​യി ജ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സു​പ്ര​സി​ദ്ധ ചി​ന്ത​ക​നും പു​ന​ര്‍ജ​ന്മ​വാ​ദി​യു​മാ​യ പ്ലാ​റ്റോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ത്മാ​വോ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പാ​ര​ത്രി​ക ജീ​വി​ത​മോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് റോ​മി​ലെ തി​രു​സ​ഭ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​ചെ​യ്തു.’’ ‘‘ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ല​യും നി​ല​യും ഇ​ല്ലാ​തെ തീ​വ്ര​ദുഃ​ഖം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​ലോ​ക​ത്തെ ‘സ്വ​ര്‍ഗം മാ​തൃ​പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു’​വെ​ന്നും ‘സ്ത്രീ, ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ള്‍’ ത​ന്നെ​യാ​കു​ന്നു എ​ന്നും ‘അ​ല്ലാ​ഹു നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ണ​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്നും മ​റ്റു​മു​ള്ള മ​ഹ​നീ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ​മ​ഭാ​വ സൗ​ഹാ​ര്‍ദം​കൊ​ണ്ട് അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ന​ബി​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ന്യ​മ​ഹി​ള​ക​ള്‍ക്കു മ​റ​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല.’’

    ‘‘വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ര്‍ആ​നി​ലെ സൂ​റ​ത്തു​ന്നൂ​ര്‍, സൂ​റ​ത്തു​ല്‍ അ​ഹ്‌​സാ​ബ്, സൂ​റ​ത്തുന്നി​സാ​അ് എ​ന്നീ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു പ​ല വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നി​ല​യെ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കാ​ര അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും... സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നി​ല ഇ​ത്ര​യും പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച വ​ന്ദ്യ​നേ​താ​വി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ര്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യ​തി​നെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ വീ​ക്ഷി​ക്കു​വാ​ന്‍ യ​ഥാ​ര്‍ഥ സ​മു​ദാ​യ സ്‌​നേ​ഹി​ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധ്യ​മേ​യ​ല്ല’’ എ​ന്നും ഉ​റ​ക്കെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കു നേ​രെ മ​റ​ക്കു​ട​കൊ​ണ്ട് വെ​ളി​ച്ചം മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച ഒ​രു കാ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ര്‍ജ​വം കു​റ​ച്ചൊ​ന്നും പോ​രാ.

    അ​തി​നാ​യി നാ​ടി​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം സ​മാ​ജ​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പവത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ ​സ​മ്മേ​ളം ആ​ഹ്വാ​നം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ‘‘വീ​ര യോ​ദ്ധാ​വി​ന്റെ ര​ക്ത​ത്തേ​ക്കാ​ള്‍ വി​ദ്വാ​ന്റെ മ​ഷി​ക്ക് വി​ല​ക​ൽ​പി​ച്ച, സ​ക​ല സ്ത്രീ ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കും വി​ദ്യ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ, വി​ദ്യ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കി​യ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ശൂ​ന്യ​രാ​യി പ​രി​ണ​മി​ച്ച​ത് ക​ലി​യു​ഗ​മെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ന്ത് പ​റ​യാ​ന്‍’’ എ​ന്ന് സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്രസം​ഗക, സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​തി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്, ‘‘ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്.

    ധ​ന​വാ​ന്മാ​രു​ടെ സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​രു​ടെ പ​ണം​കൊ​ണ്ട് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്നും ബു​ദ്ധി​ശാ​ലി​ക​ളാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം’’​ എ​ന്നു​മാ​ണ്. ‘ക​മാ​ല്‍ പാ​ഷാ’ ആ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി എ​ന്താ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​യോ​ഗി​ക രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​വാ​ന്‍ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം കൂ​ടാ​തെ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല എ​ന്നും സ​ദ​സ്സി​നെ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഹി​ജാ​ബ് ധാ​രി​ക​ളാ​യ സ്ത്രീ-​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍പോ​ലും പ​ര​സ്പ​രം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും അ​പ​രാ​ധ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​ര്‍ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ലെ ആ ​സ​മ്മേ​ള​നം വ​ലി​യൊ​രു ചോ​ദ്യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ന്നേ അ​ത്ത​രം ഒ​രു ചി​ന്ത നേ​രി​ട്ട​ത്.

    ‘‘മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ലും മ​റ്റും കൂ​ടി​യ മ​ത​പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​വ മു​സ്‍ലിം​ക​ളാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി​ക​ളെ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ ഇ​രു​ത്തു​വാ​ന്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ മ​ത​ബോ​ധം അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​മെ​ങ്കി​ല്‍ സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​യു​റ​ച്ച ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ എ​ന്തി​ന് വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.’’ പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കി​യു​ള്ള ഈ ​ചോ​ദ്യം മു​പ്പ​തു​ക​ളി​ല്‍ത​ന്നെ മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ ​ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് മ​ത​ബോ​ധ​ത്താ​ല്‍ അ​വ​ള്‍ ആ​ര്‍ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ്.

    ‘‘ലോ​ക​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​രം​ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ പോ​ലെ ത​ന്നെ പ​ട​ച്ച​വ​ന്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും അ​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​വും സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​വും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ കേ​വ​ലം സ​ങ്കു​ചി​ത ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യെ ത​ട​യു​ന്ന നീ​ച​മാ​യ സ​മു​ദാ​യ ദ്രോ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്’’ ഉ​​റക്കെ പ്ര​സ്താ​വി​ക്കുകയാ​ണ​വ​ര്‍.

    ഇ​സ്‍ലാം വി​ഭാ​വ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണരീ​തി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ര്‍ അ​തി​ന​പ്പു​റം ക​ട​ന്ന്, ആ ​കാ​ല​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ‘‘പു​രു​ഷ​ന്റെ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തെ പാ​ലി​ക്കാ​ന്‍വേ​ണ്ടി നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന അ​നി​സ്‍ലാ​മി​ക​മാ​യ ഘോ​ഷ​യെ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​വാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് തീ​രാ​ശാ​പ​മാ​യി’’ കാ​ണു​ന്നു. ‘‘ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക​മാ​യ ഘോ​ഷ​െ​യ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​നി​ക്കു​വാ​നും അ​നു​സ​രി​ക്കു​വാ​നും ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണ്. അ​ത് സ്ത്രീ​യു​ടെ ശോ​ഭ​യെ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ദാ​ചാ​ര നി​യ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രൊ​ക്കെ സ​മ്മ​തി​ക്കും.’’

    ആ ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ സാ​മീ​പ്യ​മ​രു​തെ​ന്ന് ഖ​ണ്ഡി​ത​മാ​യി ക​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചു ക​യ​റി​യ ആ​ദ്യ പി​താ​വി​ന്റെ സ​ന്ത​തി​ക​ള്‍ ആ​ണ​ല്ലോ നാം. ‘‘​അ​തി​നാ​ല്‍ അ​നി​സ്‍ലാ​മി​ക​മാ​യ ഘോ​ഷ​യെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​പ​ത്താ​ണെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാം മ​തം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍വ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ ഉ​ണ​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു’’ എ​ന്ന് സ്വ​ന്തം ഹി​ത​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ത​ത്തെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ത്രീ ​ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​നോ​ക്കി പ​റ​യാ​ന്‍ അ​വ​ര്‍ക്കു മ​ടി​യേ​തു​മി​ല്ല. പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ ബീ 1936​ല്‍ ഐ​ക്യ വി​ലാ​സ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ വെ​ച്ച് ചെ​യ്ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ ലി​ഖി​ത​രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ സം​ക്ഷി​പ്ത രൂ​പ​മാ​ണി​ത്.

    വീ​റോ​ടെ വാ​ദി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ല്ല​വ​ര്‍ക്കും അ​തൃ​പ്തി തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ല്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ശു​ദ്ധി​യെ ഓ​ര്‍ത്ത് ക്ഷ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം ചി​ര​കാ​ലം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളെ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പ്രാ​ര്‍ഥി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ ബീ ​പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1936 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2​ന് ഏ​റി​യാ​ട് മ​ണ​പ്പു​റം ലോ​വ​ര്‍ പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രാ​ര്‍ഥ​നാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ല്‍ വെ​ച്ചു ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ല​ങ്ങാ​ട്, അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, വി​ല​ങ്ങ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റോ​ളം മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളും ചു​രു​ക്കം ചി​ല അ​മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍, അ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ (മി​സി​സ് മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് ഹാ​ജി കൊ​ച്ചു മൊ​യ്തീ​ന്‍), കെ.​എ. ഫാ​ത്തി​മ (മി​സ്, കാ​ട്ട​ക​ത്ത് അ​ബ്ദു), പി.​കെ അ​മീ​ന എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ നി​ല​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ന്റെ ഉ​ദ്ധാ​ര​ണനി​ല​യെ​യും കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രെ​ല്ലാ​വ​രും അ​വി​ടെ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ നി​ല ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ‘അ​ഖി​ല കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം മ​ഹി​ളാ സം​ഘം’ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ആ ​വി​വ​രം ‘ച​ന്ദ്രി​ക’, ‘അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍’ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കുകയും ചെയ്തത്.

    കെ.​എ. ഫാ​ത്തി​മ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ച​രി​ത്രപ്ര​മേ​യം പി​ന്താ​ങ്ങി​യ​ത് പി.​കെ. അ​മീ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ‘മ​ണ​പ്പു​റം വി​മ​ന്‍സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ കെ.​എ. ഐ​ശാ​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പി.​കെ. താ​ച്ചു, വി.​ബി. ബീ​വാ​ത്തു എ​ന്നി​വ​ര്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പി.​കെ. അ​മീ​ന ഖ​ജാ​ന്‍ജി​യു​മാ​യും ഒ​രു ശാ​ഖാസം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. പി.​കെ. ഐ​ശാ, എം.​എ​സ്. ബീ​വി കു​ഞ്ഞി, ഇ.​കെ. കൊ​ച്ച​ലു, എ.​കെ. കൊ​ച്ചാ​യി​ശാ (മി​സ് ക​രി​കു​ള​ത്ത് അ​ലി​കു​ഞ്ഞി), പി.​കെ. മ​റി​യു​മ്മ, പി.​എ. നാ​ച്ചീ​മ, കെ.​കെ. ബീ​വാ​ത്തു, പി.​കെ. സൈ​ന​ബ (മി​സ് പി.​ജെ കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്), പി.​വി. മ​റി​യു​മ്മ (മി​സ് പി.​കെ. വീ​രാ​ന്‍) എ​ന്നി​വ​ര്‍ മെം​ബ​ര്‍മാ​രാ​യ ഒ​രു പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ ​യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പി.​കെ. താ​ച്ചു സാ​ഹി​ബ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ്ര​മേ​യം പി.​കെ. ഐ​ശാ​ബി​യാ​ണ് പി​ന്താ​ങ്ങി​യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ മു​സ്‌​ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം വ​ള​രെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ​യും നി​ശാ​പാ​ഠ​ശാ​ല​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ദീ​നി​യ്യാ​ത്തും (വി​ശ്വാ​സപാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍), അ​മ​ലി​യാ​ത്തും (അ​നു​ഷ്ഠാ​ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍), മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​മേ​യ​വും യോ​ഗം പാ​സാ​ക്കി.

    ‘‘അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​ടെ സാ​ര​ഗ​ര്‍ഭ​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​വി​ടെ കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ല​രു​ടെ​യും വ​ന്ദ്യ​ഗു​രു​വും പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ ഇ. ​മൊ​യ്തു മൗ​ല​വി​യു​ടെ പൗ​രാ​ണി​ക മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ നി​ല​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ സ്ത്രീ ​അ​വ​സ്ഥ​ക​ളും വി​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം 8 മ​ണി​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ്മേ​ള​നം വൈ​കു​ന്നേ​രം 5 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.’’ അ​ടു​ത്ത യോ​ഗം ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ചി​ങ്ങം 29ന് ​സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യാ​ണ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മാ ബി, ​കെ.​എ. ഫാ​ത്തി​മ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, (18/1/112) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ല്‍ യോ​ഗ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​കാ​സം പ്രാ​പി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത, ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ​രി​സ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​ഹ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ല്‍ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ക​യി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ഹ​ര​മു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​രു​കൂ​ട്ടം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ ശ​ബ്ദി​ച്ച​ത്.

    ===================

    (ക​ട​പ്പാ​ട്: അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ മ​ങ്ങാ​ട്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സി.​എ​ച്ച് ചെ​യ​ര്‍)

