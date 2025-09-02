Begin typing your search above and press return to search.
    രംഗം 01(രാ​ത്രി. വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ടി​ച്ചു​വാ​രി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​രികി​ൽ വൃ​ദ്ധ​ൻ) വാ​ച്ച്മാ​ൻ: വൃ​ത്തി​യും വെ​ടി​പ്പും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ജാ​തി, മ​നു​ഷ്യ​നെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ. വൃ​ദ്ധ​ൻ: (അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ സ​ഞ്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി​ഗ​ര​റ്റ് കു​റ്റി പെ​റു​ക്കി) സി​ഗ​ര​റ്റ് ക​ണ്ടി​ട്ട് ഇ​ന്ന​ലെ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന​വ​ർ നി​ല​യും വി​ല​യു​മു​ള്ള കൂ​ട്ട​രാ​ണെ​ന്നു​തോ​ന്നു​ന്നു. (തീ​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു) വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നി​ല​യും വി​ല​യും,​ അ​വ​ന​വ​ന്റെ നി​ല​യും വി​ല​യും അ​വ​ന​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് കാ​ണി​ക്ക​ണം. ഇ​തു​മാ​തി​രി പ​ല​രും ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു...

    രംഗം 01

    (രാ​ത്രി. വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ടി​ച്ചു​വാ​രി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​രികി​ൽ വൃ​ദ്ധ​ൻ)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: വൃ​ത്തി​യും വെ​ടി​പ്പും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ജാ​തി, മ​നു​ഷ്യ​നെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ.

    വൃ​ദ്ധ​ൻ: (അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ സ​ഞ്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി​ഗ​ര​റ്റ് കു​റ്റി പെ​റു​ക്കി)

    സി​ഗ​ര​റ്റ് ക​ണ്ടി​ട്ട് ഇ​ന്ന​ലെ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന​വ​ർ നി​ല​യും വി​ല​യു​മു​ള്ള കൂ​ട്ട​രാ​ണെ​ന്നു​തോ​ന്നു​ന്നു.

    (തീ​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നി​ല​യും വി​ല​യും,​ അ​വ​ന​വ​ന്റെ നി​ല​യും വി​ല​യും അ​വ​ന​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് കാ​ണി​ക്ക​ണം. ഇ​തു​മാ​തി​രി പ​ല​രും ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ല കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​രീ​ൻ (അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച്) ഇ​ന്നു​ച്ച​ക്ക് വെ​യി​ല​ത്ത് ര​ണ്ടു​ര​ണ്ട​ര നാ​ഴി​ക ന​ട​ന്നു താ​ഴ​ത്ത് അ​ങ്ങാ​ടീ​പോ​യി വാ​ങ്ങി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​റ​ച്ചി​യും മീ​നു​മൊ​ക്കെ. നാ​റീ​ട്ട​ടു​ത്തൂ​ടാ.

    വൃ​ദ്ധ​ൻ: ചി​ല​ര​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ്. കു​റ​ച്ച​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് തു​പ്പും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ട് ഓ​ലെ​കൊ​ണ്ട് ഉ​പ​ദ്ര​വ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പു​റ​ത്തേ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ൽ പി​ന്നൊ​രു​ത്തീ​ല് ത​ല​ചാ​യ്ച്ച് കെ​ട​ന്നോ​ളും. ഒ​ച്ചിം അ​ന​ക്കു​മി​ല്ലാ​തെ. ന്നാ ​വേ​റെ ചി​ല ജാ​തി​യു​ണ്ട്, ഒ​രു മി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​യാ​മ​തി നോ​ക്ക​ണ്ട പി​ന്നെ, പാ​ട്ടും ക​ളീം തൊ​ള്ളിം വി​ളിം.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: പ​ത്തു​മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ച് കൊ​ല്ല​മാ​യി​ല്ലെ ഞാ​നി​തി​ന്റെ​ക​ത്ത്. അ​തി​ന്റി​ട​ക്ക് പ​ല രാ​ജ്യ​ത്തും പോ​യി പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത് പ​ല ജാ​തി ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി​ട്ട് പെ​രു​മാ​റി മ​നു​ഷ്യ​ന്മാ​രെ​പ്പ​റ്റി കൊ​റ​ച്ചൊ​ക്കെ എ​നി​ക്കു​മ​റി​യാം. മ​ര്യാ​ദ​യു​ള്ള​വ​ൻ എ​ന്തു​തി​ന്നാ​ലും എ​ന്തു​കു​ടി​ച്ചാ​ലും മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി​ട്ട് ത​ന്നെ പെ​രു​മാ​റും. കു​ടി​ച്ചാ​ൽ വ​യ​റ്റി​ൽ കെ​ട​ക്ക​ണം.

    വൃ​ദ്ധ​ൻ: അ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ശ​രി​യാ. കു​ടി​ച്ചാ പ​ള്ളേ കി​ട​ക്ക​ണം. എ​ന്റെ ആ​യു​സ്സി​നി​ട​യി​ൽ അ​ങ്ങി​ന​ത്തെ ഒ​രാ​ളെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ൽ അ​വി​ടെ തൊ​ടും. ന​ല്ല വീ​ട്ടി​ത്തടി​പോ​ല​ത്തെ ശ​രീ​രം.

    രംഗം 2

    ടി.​ബി​യു​ടെ വ​രാ​ന്ത. ശി​പാ​യി​യും വാ​ച്ച്മാനും മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: (ശ​ബ്ദം കു​റ​ച്ച്) നി​ങ്ങ​ളെ ആ​പ്പീ​സ​റ് കു​റെ ക​ടു​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന​ല്ലോ.

    ശി​പാ: പു​തു​താ​യി മാ​റ്റം വ​ന്ന​താ​ണ്. വെ​ട്ടൊ​ന്നു ക​ണ്ടം ര​ണ്ട് എ​ന്ന മ​ട്ടാ. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് പ​ല ഇ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​രെ​യും ക​ണ്ട പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​കും വാ​ച്ച്മേ​ന്. അ​തു​പോ​ലെ ഇ​ങ്ങോ​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത് പെ​രു​മാ​റ​ണ്ട.

    വാ​ച്ച്: ക​ണ്ടാ​ൽ വ​ലി​യ ദൈ​വ​വി​ചാ​ര​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ആ​ളാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നും.

    ശി​പാ: അ​താ​ണ് കു​ഴ​പ്പം. അ​യാ​ൾ​ക്ക് ചി​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ല. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​​ണ് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട് ടി.​ബി​യി​ലെ വാ​ച്ച്മേ​നെ ഡി​സ്മി​സ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വാ​ച്ച്: കാ​ര​ണം?

    ശി​പാ: ഇ​ങ്ങേ​ര​വി​ടെ ചെ​ന്ന​പ്പം അ​ടു​ത്ത​മു​റി​യി​ൽ വേ​റെ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: അ​തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്താ?

    ശി​പാ: ആ ​മു​റി​യി​ൽ ഒ​രു പെ​ണ്ണു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: ങ്ഹാ...

    ​ശി​പാ: പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ​മ​ല്ലെ. ഇ​ങ്ങോ​ര​ത് മ​ണ​ത്ത​റ​ിഞ്ഞു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ടി.​ബി​യു​ടെ ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്ത് അ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണ്ട. പോ​ണ​തു​വ​രെ വേ​റെ​യാ​ർ​ക്കും റൂ​മ് കൊ​ടു​ക്ക​യും വേ​ണ്ട.

    (മു​റി​യു​ടെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ന​ത്ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ വി​ളി... പ്യൂ​ൺ.)

    ശി​പാ: സേ​ർ- (വി​ളി​കേ​ട്ട് ഓ​ടു​ന്നു)

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ആ ​ഒ​ഴി​വി​ൽ വ​രാ​ന്ത​യി​ലി​ട്ട മേ​ശ​യും ക​സാ​ല​ക​ളും ചു​മ​ലി​ലെ മു​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് പൊ​ടി​ത​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചേ​ക്കു​ട്ടി വി​വ​ര​മ​റി​യാ​തെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്).

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ല്ലാ, ഗൊ​പ്യെ​ന്ന വ​ല്ല​തും ആ​ണോ?

    വാ​ച്ച്: മി​ണ്ട​ല്ല പ​ഹ​യാ. (അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ചെ​ന്നു)

    ​ചേ​ക്കു: ആ​രാ?

    വാ​ച്ച്: എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ഇ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ.

    ചേ​ക്കു: അ​താ​യ​ത് ഇ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജാ​വ്.

    വാ​ച്ച്: ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക. അ​യാ​ള് ​പോ​ണ​ത് വ​രെ നി​ങ്ങ​ളെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു കാ​ണ​രു​ത്. എ​ന്റെ ചോ​റ്റി​ല് മ​ണ്ണു​വാ​രി ഇ​ട​രു​ത്.

    ചേ​ക്കു: ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​റാ​യാ​ലും മ​നു​ഷ്യ​​ന​ല്ലെ അ​യാ​ള്.

    വാ​ച്ച്: മ​നു​ഷ്യ​ന്മാ​രേ ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​വൂ. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ അ​ത​ല്ലാ​ന്നാ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ചേ​ക്കു: അ​ന്ന് വ​ന്ന ആ ​നേ​ന്ത്ര​പ​ഴം പോ​ല​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​ന​ല്ലെ.

    വാ​ച്ച്: അ​ല്ല​ടോ. ഇ​ത് കൈ​പ്പ​ക്ക പോ​ല​ത്തെ ഒ​രു സാ​ധ​നാ. വ​ർ​ത്ത​മാ​നം പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ നീ ​പോ​ണ് ​ണ്ടോ ​ഇ​വ​ടു​ന്നു.

    ചേ​ക്കു: വ​ന്ന സ്ഥി​തി​ക്ക് ഒ​ന്നു ക​ണ്ട​ളാ​ന്നു വി​ചാ​രി​ക്കാ​യ​നി. എ​ല്ലാ​ർ​ക്കും ​ബേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ടൊ​രാ​ള​ല്ലെ. ഞ​മ്മ​ളെ​കൊ​ണ്ട് ക​യ്യ്ണ വ​ല്ല സ​ഹാ​യ​വും...

    വാ​ച്ച്: ആ​ർ​ക്ക്?

    ചേ​ക്കു: പ​ണ്ടൊ​ക്കെ ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ​മാ​രെ മൂ​ത്താ​പ്ല​മാ​രു വ​ന്നാ​ലും ഈ ​ചേ​ക്കു​ട്ടി​കോ​യ​നെ ഒ​യി​ച്ച്ക​ള​യി​ല്ലാ​യ്നി. ഗോ​പാ​ല​മേ​നോ​ൻ ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ വ​ന്നാ​ൽ ആ​ദ്യം​ചോ​യി​ക്ക്യ ഇ​ന്നേ​ണ്. അ​യാ​ളും പോ​യി ആ ​കാ​ലും പോ​യി.

    വാ​ച്ച്: അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നേ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ്ഥ​ലം വേ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കൂ​ന്ന്.

    (ശി​പാ​യി വ​രു​ന്നു)

    ശി​പാ: ആ​രാ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ചേ​ക്കു: എ​ന്നോ​​േ​ടാ.

    ശി​പാ: വാ​ച്ച്മാ​ൻ –അ​ങ്ങോ​ർ​ക്കി​തൊ​ന്നും ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല. കാ​മ​ൻ​കൊ​യ​റ്റ് എ​ന്നാ​ണ് ആ​ഫീ​സ​റും കൂ​ടി പ​റ​യാ​റ്.

    ചേ​ക്കു: ക​മാ​ന്ന് മി​ണ്ടി​പോ​വ​രു​തെ​ന്ന്.

    വാ​ച്ച്: (​ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക​യെ പി​ടി​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.)

    ശി​പാ: അ​പ്പ​ഴേ ഞാ​നി​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​വ​ടു​ന്ന് ര​ണ്ട് നാ​ഴി​ക അ​പ്പു​റ​ത്താ എ​ന്റെ അ​മ്മാ​വ​ന്റെ വീ​ട്. പ​തു​ക്കെ ഒ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച് നോ​ക്കി.

    വാ​ച്ച്: സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രി​ക്കും അ​ല്ലെ.

    ശി​പാ: അ​ങ്ങ​നെ ഒ​ര​ബ​ദ്ധം അ​ങ്ങോ​ർ​ക്ക് പ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വേ​ണ്ട​തു​പോ​ലെ​യൊ​ക്കെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചോ​ള​ണം. ഞാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ.

    (പോ​കു​ന്നു)

    (എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ച്ച്മാ​ൻ. വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ​പം അ​ടു​ക്കു​ന്നു. ധൈ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. വാ​ച്ച്മാ​ൻ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ണ​ക്ക​ത്തോ​ടെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ വ​ന്നു ചു​റ്റു​പാ​ടും നോ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടു​വ​ന്നു ക​സാ​ല​യി​ൽ പൊ​ടി​യു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് കൈ​കൊ​ണ്ട് തൊ​ട്ടു​നോ​ക്കു​ന്നു.)

    വാ​ച്ച്: ന​ല്ല​പോ​ലെ തു​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ: ങും. (​ഇ​രി​ക്കു​ന്നു, മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്നു)

    എ​ത്ര കൊ​ല്ല​മാ​യി?

    വാ​ച്ച്: ഇ​രു​പ​ത്.

    എ​ഞ്ചി: സ​മ്പാ​ദി​ച്ച്വോ?

    (വാ​ച്ച്മാന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല)

    എ​ന്താ കേ​ട്ടി​ല്ലെ?

    വാ​ച്ച്: (വി​ന​യ​​ത്തോ​ടെ) മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

    എ​ഞ്ചി: മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല... ഒ​രു ടി.​ബി​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ന്താ​ണ​ന്ന​റി​യാം.

    വാ​ച്ച്: അ​റി​യാം.

    എ​ഞ്ചി: ഒ​രു രോ​ഗ​മാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ മു​സാ​രി ബം​ഗ്ലാ​വെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങാ​ൻ...

    എ​ഞ്ചി: എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​യാ​ണോ?

    വാ​ച്ച്: പൊ​റു​ക്ക​ണം സാ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: അ​ടു​ത്ത മു​റി​ക​ളി​ൽ.

    വാ​ച്ച്: ഇ​ന്നി​വി​ടെ വേ​റെ​യാ​രു​മി​ല്ല.

    എ​ഞ്ചി: കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്: ആ​രും വ​ന്നി​ല്ല സാ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: ഈ ​ടി.​ബി വ​ള​രെ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്: വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ഞ്ചി: അ​റി​യാം.

    വാ​ച്ച്: ഒ​രു കം​പ്ല​യി​ന്റും ഇ​ന്നേ​വ​രെ.

    എ​ഞ്ചി: നി​ന്റെ സാ​മ​ർ​ഥ്യം.

    വാ​ച്ച്: സേ​ർ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​രു​ത്.

    എ​ഞ്ചി: ടി.​ബി എ​ന്ന​പേ​ര് പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​ണ് അ​റി​യാ​മോ?

    വാ​ച്ച്: അ​റി​യാം.

    എ​ഞ്ചി: അ​റി​ഞ്ഞാ​ൽ പോ​ര. അ​തു​പോ​ലെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. എ​ന്റെ റൂ​മി​ൽ പോ​യി ആ ​വാ​ഷ്ബെ​യ്സി​ന്റെ മൂ​ല​ക്ക് എ​ന്താ​ണി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നോ​ക്കൂ... ങും... ​വേ​ഗം....

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. ഇ​ഞ്ച​നീ​യ​ർ ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്കെ​ന്നോ​ണം സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കു​ന്നു. പു​റ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്. അ​പ്പോ​​ഴേ​ക്കും വാ​ച്ച്മാ​ൻ വ​രു​ന്നു.)

    എ​ഞ്ചി: ങും ​എ​ന്താ?

    വാ​ച്ച്: ഒ​രു മു​ടി​പ്പി​ന്ന​വി​ടെ ക​ണ്ടു.

    എ​ഞ്ചി: അ​തെ​ങ്ങ​നെ അ​വി​ടെ​വ​ന്നു. ഡി​സ്മി​സ് എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ന്താ​ണ​ർ​ഥ​മെ​ന്ന​റി​യാ​മോ?

    വാ​ച്ച്: സേ​ർ. എ​നി​ക്കെ​ന്റെ കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ​ഒ​രു ജോ​ലി​​യേ​യു​ള്ളൂ.

    എ​ഞ്ചി: ടി.​ബി ദു​രു​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്നെ​പ്പ​റ്റി ഇ​വി​ടെ ആ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചാ​ലും അ​റി​യാം.

    എ​ഞ്ചി: അ​തെ. ഇ​നി ഞാ​ന​ത് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം.

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: ഇ​വി​ടെ സി​ഗ​റ​റ്റ് കി​ട്ടു​മോ?

    വാ​ച്ച്: അ​ത് കി​​ട്ടു​മെ​ന്നാ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്.

    എ​ഞ്ചി: എ​ന്താ ഒ​രു തോ​ന്ന​ൽ...

    വാ​ച്ച്: കി​ട്ടും സാ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: എ​വി​ടു​ന്നാ​ണെ​ടോ നി​ങ്ങ​ക്കീ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യൊ​ക്കെ കി​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    വാ​ച്ച്: ഈ ​ടി.​ബി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നും ന​ട​ക്കാ​റി​ല്ല സേ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: എ​ന്നാ​ലും ഈ ​ദേ​ശ​ത്ത് അ​തൊ​

    െ​ക്ക ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​ർ​ഥം.

    (എ​ഞ്ചി​നീയ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി).

    എ​ഞ്ചി: ആ​രാ അ​വി​ടെ?

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ എ​ഞ്ചി​നീയ​റു​ടെ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു കൊ​ണ്ടു പൊ​യ്ക്കോ​ളൂ എ​ന്ന് ആം​ഗ്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്നു)

    എ​ഞ്ചി​നീയ​ർ: ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​രാ​ൻ.

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്കോ​യ ഭ​യ​ഭ​ക്തി​യോ​ടെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    എ​ന്താ ആ ​ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്?

    വാ​ച്ച്: ഇ​വി​ടെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള​താ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ചേ​ക്കു​ട്ടി ​കോ​യാ​ന്നു വി​ളി​ക്കും.

    എ​ഞ്ചി: എ​ന്തുവേ​ണം?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട. എ​ഞ്ചി​യ​രെ​വി​ടു​ന്നാ​ണെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടു.

    എ​ഞ്ചി: (വാ​ച്ച്മാനോ​ട്) സി​ഗ​ര​റ്റ് വാ​ങ്ങി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ, കാ​ശ് ത​രാം (അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു).

    വാ​ച്ച്: നി​ന്നോ​ടെ​ല്ലെ ഞാ​നി​വ​ടു​ന്നു പോ​കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: നി​ങ്ങ​ള് പ​റ​യും​പോ​ല​ല്ലെ, ഇ​യാ​ള് ആ​ള് ന​േ​ല്ലാനാ.

    ​വാ​ച്ച്: പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കേ​ട്ടി​ല്ലെ​നീ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നേ​ണ് പ​റീ​ണ​തും.

    വാ​ച്ച്: ന​രി​യാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു: ന്നാ​ലും ക​ടി​ക്കൂ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: അ​ബ​ദ്ധ​മൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​ക​ല്ല.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: വ​ര​ണ് ണ്ട്, ​മു​ണ്ട​ല്ലീ.

    (എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ വ​ന്ന് സി​ഗ​ര​റ്റി​ന് കാ​ശ് കൊ​ടു​ത്തു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദി​ന്റെ പൂ​ട്യ പൂ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​വൂ​ല. ഔ​ടെ​ക്കാ​ണും സി​ഗ​ര​റ്റ്.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പോ​കു​ന്നു)

    എ​ഞ്ചി: ഈ ​ടി.​ബി​യെ പ​റ്റി എ​ന്താ അ​ഭി​പ്രാ​യം?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ന​ല്ല​ഭി​പ്രാ​യാ. ഒ​രി​ക്കെ വ​ന്നു​പോ​യോ​ലൊ​ക്കെ പി​ന്നിം പി​ന്നിം വ​രും. അ​ത്ത​ര ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യാ.

    എ​ഞ്ചി: നി​ന​ക്കെ​ന്ത് ജോ​ലി?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ങ്ങി​ന പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക പ​ണി​യൊ​ന്നും ഞ​മ്മ​ക്കി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ വ​ര്ണോ​ലെ സേ​വി​ച്ച് അ​ങ്ങ​നെ അ​ങ്ങ​ട്ടു​ക​യ്യ​ലാ​ണ്.

    എ​ഞ്ചി: വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട സൌ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കും.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: എ​ല്ലാ മു​റീ​ലും കൂ​ടി അ​ഞ്ച​ട്ട് ആ​ള് വ​ന്നാ​ൽ വാ​ച്ച്മേ​ന്റെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല് ഒ​ര​ര വാ​ച്ച്മേ​ന​ങ്ങ​ട്ടാ​കും. അ​വി​ടു​ന്ന് മ​റ​ച്ചൊ​ന്നും വി​ചാ​രി​ക്ക​രു​ത്.

    എ​ഞ്ചി: സ​ത്യം പ​റ​യാ​റു​ണ്ടോ?

    ചേ​ക്കു: അ​ത്യാ​വ​ശ്യം.

    എ​ഞ്ചി: ഈ ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ ആ​ള​ൽപം കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു: അ​വി​ടു​ന്നു അ​തു​മാ​ത്രം പ​റ​യ​രു​ത്. ഇ​ങ്ങി​ന​ത്തെ ഒ​രു ടി.​ബി​ക്കാ​ര​നെ തി​രി​യി​ട്ടു നോ​ക്ക്വാ കാ​ണാ​ൻ കി​ട്ടൂ​ല.

    എ​ഞ്ചി: എ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യും.

    ചേ​ക്കു: ഔ​ടു​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കുംപോ​ല​ല്ല. ഇ​ബ​ടെ ബ​രു​ന്നോ​രെ​പ്പ​റ്റി ക​ടു​മ​ണി​ന്റെ സം​ശ​യ​ണ്ടാ​യാ​ മ​തി. ഓ​ലി​ക്ക് പി​ന്നെ ടി.​ബി​യി​ല്ല. അ​ത്ര സി​സ്റ്റ​മാ.

    അ​യി​നി​ട​ക്ക് ചോ​യി​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നു...

    അ​വി​ടു​ന്ന് വ​ല്ല​തും ക​യി​ച്ചോ?

    (എ​ഞ്ചി​നീയ​ർ അ​ൽ​പം ആ​ശ​​യോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്നു). എ​ങ്കി​ലും ചേ​ക്കു​ട്ടി ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണെ​ന്നു സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി (ഭ​യ​ത്തി​ൽ) അ​ല്ല അ​വി​ടു​ന്നു...

    എ​ഞ്ചി: എ​വി​ടു​ന്നെ​ടോ...

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: വി​ശ​പ്പി​ന്ന് വ​ല്ല​തും ക​ഴി​ച്ചോ​ന്നാ ചോ​ദി​ച്ച​ത്...

    എ​ഞ്ചി: വ​ന്നി​ട്ട് കു​റ​ച്ച് നേ​ര​മാ​യി. ഈ ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ങ്ങി​നെ ഒ​രു ചോ​ദ്യം എ​ന്നോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ കി​ട്ടു​മോ ഇ​വി​ടെ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി (സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ) വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ...

    എ​ഞ്ചി: ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന് വേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ​ത​ന്നെ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​വി​ടു​ന്നി​ങ്ങ് പ​റ​ഞ്ഞാ മ​തി.

    ന​ല്ല​തു വ​ല്ല​തും കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നാ​ല് നാ​ഴി​ക പോ​​കേ​ണ്ടി വ​രും. എ​ന്നാ​ലും വേ​ണ്ടി​ല്ല. അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ന​ല്ല ഹോ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​വു​ള്ളൂ.

    എ​ഞ്ചി: ഞാ​ൻ ഊ​ൺ ക​ഴി​ച്ചാ​ണ് വ​ന്ന​ത്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: എ​ന്നാ​പി​ന്നെ നേ​രം ഇ​ച്ചി​രി​യാ​യി ഞാ​ൻ പോ​ട്ടെ, പി​ന്നെ ഇ​വ​ട​ന്നു ഞ​മ്മ​ളെ വാ​ച്ച്മേ​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​രു​ത്. അ​യാ​ളോ അ​ല്ലെ​ങ്കി ഞാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​യി, ഒ​രു വേ​ണ്ടാ​ത്ത​നം ന​ട​ത്താ​ൻ മൂ​പ്പ​രു സ​മ്മ​തി​ക്കൂ​ല. (എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​ണ്)

    ന​മ്മ​ള് പോ​ട്ടെ.

    എ​ഞ്ചി: ഗെ​റ്റ് ഔ​ട്ട്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ള്ളോ റ​ബ്ബെ.

    എ​ഞ്ചി: ഗെ​റ്റ് ഔ​ട്ട്.

    എ​ന്താ കേ​ട്ടി​ല്ലേ?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: കേ​ട്ടു- ഔ​ട്ടാ​യി​ക്കോ​ളാം.

    (എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു)

    എ​ഞ്ചി: (സ്വ​യം) കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: (ഭ​യ​ത്തോ​ടെ) എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു ആ​വോ.

    എ​ഞ്ചി: എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു കൂ​ട്ടു​ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്.

     

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ അ​ങ്ങ് പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ.

    എ​ഞ്ചി: എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ണ്ട്. ഇ​തൊ​രു ഗ​വ​മ്മ​ണ്ട് ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​മ്മാ​ടി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ൻ ഞാ​നാ​ണ്. എ​വി​ടെ സി​ഗ​ര​റ്റ്?

    (നീ​ട്ടു​ന്നു, വാ​ങ്ങു​ന്നു)

    എ​ഞ്ചി: നീ ​വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ള​ല്ലാ ഞാ​ൻ. ഞാ​നും മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്: അ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​്ല്ല.

    എ​ഞ്ചി: അ​ങ്ങി​നെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പോ​ര...

    വാ​ച്ച്: പി​ന്നെ​ന്ത് വേ​ണാ​വോ?

    എ​ഞ്ചി: മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. ഞാ​ൻ നി​ന്റെ മേ​ല​ധി​കാ​രി​യാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്: അ​വി​ടു​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ഞ്ഞാ​ൽ...

    എ​ഞ്ചി: ഞാ​ൻ നി​ന്റെ മേ​ല​ധി​കാ​രി​യാ​ണ്. നി​ന്നോ​ടെ​നി​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യുംപോ​ലെ പ​റ​യാ​മോ –ചോ​ദി​ക്കാ​മോ. I here to keep my status.

    (ഒ​രു സി​ഗ​ര​റ്റ് ക​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ന്ധാ​ളി​ച്ച് നി​ൽ​പ്പാ​ണ്).

    എ​ഞ്ചി: ഈ ​വി​ജ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​റ്റ​ക്ക് ഞാ​നി​വി​ടെ കി​ട​ക്ക​ണം.

    വാ​ച്ച്: ഞാ​നി​വി​ടെ പു​റ​ത്ത് കി​ട​​ന്നോ​ളാം.

    എ​ഞ്ചി: ത​ല​യി​ൽ ക​ളി​മ​ണ്ണാ​യി​രി​ക്കും. എ​ടോ താ​നി​വി​ടെ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട​ല്ലോ.

    വാ​ച്ച്: ങ​്ഹാ സേ​ർ.

    എ​ഞ്ചി: അ​തെ​നി​ക്കും വേ​ണം. പ​ണം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വാ​ങ്ങ​ന്ന​തി​ന്നു മ​ടി​ക്ക​യൊ​ന്നും വേ​ണ്ട.

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്...

    എ​ഞ്ചി: ങാ ​അ​തു​ത​ന്നെ​ടോ...

    ഇ​ത്ര​യും കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ടി.​ബി വാ​ച്ച് ​മേ​നാ​യി​രു​ന്നി​ട്ട് മ​ല​യാ​ളം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല. മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ളെ സം​തൃ​പ്തി നി​ന്നെ​പോ​ലെ​യു​ള്ള കീ​ഴു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ങും ​വേ​ഗം പോ​യി​ട്ട് വ​രൂ. എ​വി​ടെ സി​ഗ​ര​റ്റ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്... ങാ ​എ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ത​ന്ന​ല്ലെ.

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ...

    എ​ഞ്ചി: ങും...

    ​വാ​ച്ച്: ഞാ​ൻ...

    എ​ഞ്ചി: നി​ന​ക്കൊ​ക്കെ പേ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത് ഞാ​നാ​ണ് –ഞാ​നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ, ഇ​ന്നെ​വ​രെ ഈ ​ടി.​ബി​യു​ടെ പ​രി​ശു​ദ്ധി ഞാ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​ സേ​ർ –ഇ​ന്നാ​യി​ട്ടു, ഇ​ല്ല​സാ​ർ, ഇ​ല്ല സാ​ർ –എ​ന്നെ ഡി​സ്മി​സ് ചെ​യ്തോ​ളൂ സാ​ർ –എ​ന്നെ ഡി​സ്മി​സ് ചെ​യ്തോ​ളൂ സാ​ർ.

    രംഗം 3

    പ്ര​ഭാ​തം. നാ​ട​കസം​ഘ​ത്തി​ലെ ​മാ​നേ​ജ​ർ രം​ഗ​​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ബു​ഷ്ഷ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ നി​റ​ച്ച് വീ​ർ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​ക്ഷ​ത്ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബേ​ഗ്. രം​ഗ​ത്ത് ക​ള്ളി​മു​ണ്ടു​ടു​ത്ത് ബീ​ഡി​യും പു​ക​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​ട​നെ ഈ​ർ​ഷ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി ഒ​രു ക​സേ​ര​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്നു. തെ​ല്ലി​ട നി​ശ്ശ​ബ്ദം.

    ന​ട​ൻ: എ​ന്തേ​യ് –വ​ന്നി​ല്ലെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: വ​ന്നാ നി​ന​ക്ക് ക​ണ്ടൂ​ടെ. ഞാ​ൻ ട്രൗ​സ​റി​ന്റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ലി​ട്ട് ന​ട​ക്കോ.

    ന​ട​ൻ: ഇ​നി ഇ​പ്പം ഏ​താ ബ​സ് വ​രാ​ൻ​ള്ള​ത്?

    മാ​നേ​ജ​ർ: ബ​സ്സി​ന്റെ കാ​ര്യം ഒ​ന്നും പ​റ​യ​ണ്ട. നേ​രം വെ​ളു​ത്ത് കോ​ട നീ​ങ്ണേ​യ്ന്റെ മു​മ്പെ ഞാ​ൻ എ​ണീ​റ്റ് പോ​യ​താ –ഇ​തു​വ​രെ ബ​സ്സ് സ്റ്റാ​ന്റി​ല് നി​ൽക്കാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ട​ൻ: എ​ന്നി​ട്ട് ബ​സ്സ് വ​ന്നി​ല്ലെ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: ബ​സ്സ് വ​ന്ന​തോ​ണ്ട് കാ​ര്യാ​യോ അ​യാ​ള് വ​ര​ണ്ടെ...

    ന​ട​ൻ: ഇ​നി​ ഇ​പ്പം എ​ന്താ ചെ​യ്യ്ണ്?

    മാ​നേ​ജ​ർ: ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങി​നെ ഒ​രു​ത്ത​ൻ എ​ന്നെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ക്കേ​ണ്ട.

    ന​ട​ൻ: (സം​ശ​യം) മേ​നോ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മേ​നോ​നെ ഞാ​ൻ ഇ​ല്ല്യാ​തീ​ക്കി​യ​ത​ല്ല​ല്ലോ (പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ൻ​ല​ന്റ് നീ​ട്ടി) വാ​യി​ച്ച് നോ​ക്ക്, എ​ന്തു ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും കാ​ല​ത്തെ ബ​സ്സി​ൽ ഞാ​ൻ അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കോ​ളാ​ന്നാ എ​ഴു​തി​യ​ത്.

    ന​ട​ൻ: വ​രാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വ​രാ​തി​രി​ക്ക് ണ ​ആ​ള​ല്ല. ഇ​നി എ​ന്തോ എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല.

    ​മാ​നേ​ജ​ർ: എ​നി​ക്ക​റി​യാ –ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ക്കെ​യെ​ടു​ത്ത് ത​ല​യി​ല് വെ​ച്ച്. ചോ​ദി​ക്കു​മ്പം ചോ​ദി​ക്കു​മ്പം അ​ഞ്ചും പ​ത്തും ത​ന്നു. അ​തി​ന്റെ കേ​ടാ. എ​നി​ക്കി​തൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. വാ​സു​വി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ. ഞാ​നി​ത് കൊ​ണ്ടു​വാ​രാ​ന്നാ നി​ങ്ങ​ളെ വി​ചാ​രം. എ​ന്റെ ക​ഷ്ടും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും എ​നി​ക്ക​റി​യാ.

    ന​ട​ൻ: ഇ​പ്പം അ​തൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്തി​നാ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: നാ​ള​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്.

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല് വ​ന്നോ​രാ​ണ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ചി​ല​ര് താ​ഴോ​ട്ടെ​റെ​ങ്ങി പോ​ണ​ത് ക​ണ്ട്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: താ​ഴോ​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങി പോ​വ്വേ? എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​തെ, അ​വ​രോ​ട് പ​ുറത്തു​പോ​കാ​ൻ ആ​രാ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്...

    ന​ട​ൻ: ഇ​വി​ടെ കു​ളി​മു​റി​ലും മ​റ്റും വെ​ള്ള​ല്യ –അ​ത​ന്വേ​ഷി​ച്ച് പോ​യ​താ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു.

    മാ​നേ​ജ​ർ: വെ​ള്ള​ല്യെ -ഹേ​യ് ഇ​ങ്ങ​ള് ഇ​വ​ടു​ത്തെ ആ​ളാ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞാ​നി​വ​ട അ​ടു​ത്തു​ള്ള​ത് ത​ന്ന്യാ എ​ന്തേ​യ്...

    മാ​നേ​ജ​ർ: രാ​വി​ലെ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ന​ട​ക്ക​ണ്ടെ, വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​ഞ്ഞാ​ലെ​ങ്ങി​നെ?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ള് ഞാ​ന​ല്ല. അ​ത് ഇ​വി​ട​ത്തെ വാ​ച്ച് മേ​നാ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​യാ​ളെ​വി​ടെ?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: പൊ​രെ പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഇ​വി​ട​ടു​ത്താ​ണ് ​പൊ​ര. (ദൂ​രെ ചൂ​ണ്ടി) അ​താ ആ ​കാ​ണു​ന്ന​താ -ഇ​പ്പം വ​രും.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​വി​ടെ ചെ​ന്നാ​ലും കൊ​ത്തും കൊ​ള​ത്തും ത​ന്നെ നാ​ശം.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: നി​ങ്ങ​ള് എ​വ​ട​ള്ള കൂ​ട്ട​രാ​ണ്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: (ഈ​ർ​ഷ​ ക​ല​ർ​ന്ന സ്വ​രം) ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ച് വ​ട​ക്കാ (പു​സ്ത​കം എ​ടു​ത്ത് എ​ന്തോ കു​റി​ക്കു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​വി​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​താ.

    ന​ട​ൻ: ഞ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട​ക​സം​ഘ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഓ- ​അ​ത് ശ​രി, ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി കാ​റി​ല് സ്പീ​ക്ക​റ് പി​ടി​പ്പി​ച്ച് വി​ളി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​യീ​നി സാ​യ്പി​ന്റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ല് നാ​ട​ക​ണ്ട്ന്ന്. ഇ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ക​ളി​ക്കാ​രാ​ണ​ല്ലെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ക​ർ​ട്ട​ൻ കെ​ട്ട്ണ ഗോ​പാ​ല​ന്ന് ഇ​യ്യ് ഇ​ന്ന​ലെ എ​ന്താ കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ഞ്ചു​റു​പ്പി​ക​യ​ല്ലെ?

    ന​ട​ൻ: അ​തെ.

    ​മാ​നേ​ജ​ർ: പി​ന്നെ എ​ന്താ വാ​ങ്ങി​യ​ത്...

    ന​ട​ൻ: ഗി​ൽ​റ്റ് പേ​പ്പ​റ് വാ​ങ്ങീ​ട്ട്ണ്ട്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​ന്ത് ഗി​ൽ​റ്റ്.

    ന​ട​ൻ: ബാ​ബ​ർ സാ​യി​പ്പി​ന്റെ തൊ​പ്പി​ക്ക്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​തൊ​​ക്കെ ഒ​ട്ടി​ച്ചോ?

    ന​ട​ൻ: ഇ​ല്ല ഒ​ട്ടി​ക്ക്യാ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ഒ​ട്ടി​ക്ക്യാ പ​റ്റി​ക്ക്യാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്യാ​ണ്. സ​മ​യം എ​ത്ര​യാ​യീ​ന്ന​റി​യോ. 9 ക​ഴി​ഞ്ഞ്. ഉ​ള്ള പ​ണി അ​ങ്ങ് ചെ​യ്ത് വെ​ക്കാ –ഗി​ൽ​റ്റ് എ​ത്ര​ക്കാ വാ​ങ്ങി​യ​ത്...

    ന​ട​ൻ: അ​ൻ​പ​തു പൈ​സാ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: എ​ന്താ നി​ങ്ങ​ളെ ക​ളീ​ന്റെ പേ​ര്.

    ന​ട​ൻ: ച​രി​ത്ര നാ​ട​ക​മാ​ണ്. പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജാ അ​ഥ​വാ കേ​ര​ള കേ​സ​രി.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​വി​ടെ മു​മ്പേ നാ​ട​കം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ലാ. പ​ത്തു​മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ചു കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് ഒ​രു നാ​ട​ക​ക്കാ​ര് വ​ന്ന് ക​ളി​ച്ച് പോ​യ​ത് ഇ​നി​ക്കോ​ർ​മ്മ​യു​ണ്ട്. പ​ണ്ടാ​ര​ക്ക​ണ്ടീ​ന്ന് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    ന​ട​ൻ: ഇ​ല്ല.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ല്ലെ –ആ ​പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​രും അ​റി​യി​ല്ല. ഞ​മ്മ​ളെ ത​റ​വാ​ടാ​ണ​ത്. മു​മ്പ് ഈ ​മ​ല​ന്റെ മു​ഴു​മ​ൻ ഉ​ട​മ​ക്കാ​ര് പ​ണ്ടാ​ര​ക്ക​ണ്ടി​ക്കാ​രാ​യ്നീ. ബീ​ഡി ഉ​ണ്ടോ ഒ​ന്നു ത​രാ​ൻ.

    ന​ട​ൻ: (ബീ​ഡി നീ​ട്ടി, കോ​യ വാ​ങ്ങി)

    മാ​നേ​ജ​ർ: വ​ർ​ത്ത​മാ​നം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നാ​ൽ നേ​രം പോ​വ്ന്ന​ത​റി​യൂ​ല. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു റി​ഹേ​ഴ്സ​ലെ​ങ്കി​ലും നോ​ക്ക​ണ്ടെ.

    ന​ട​ൻ: അ​തി​ന്ന് മേ​നോ​ൻ വാ​രാ​തെ​ങ്ങി​ന്യാ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: മേ​നോ​ൻ നാ​യ​രെ കാ​ത്തി​രു​ന്നാ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി നാ​ട​കം ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​ല.

    ന​ട​ൻ: എ​ന്നാ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ കൂ​ട്ട​രും കൂ​ടി വ​ര​ട്ടെ എ​ന്നി​ട്ടു തു​ട​ങ്ങാ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: വാ​ച്ച് മേ​ന​താ വ​ര്ണ്...

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ങ്ങ​ള​ല്ലെ ഇ​വ​ടു​ത്തെ വാ​ച്ച്മാ​ൻ. ഇ​തു​വ​രെ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു?

    വാ​ച്ച്: ഞാ​നെ​ന്റെ കു​ടീ​ലോ​ളം ഒ​ന്നു​പോ​യി.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ങ്ങ​ള് വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നാ​മ​തി​യോ ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ര്യം നോ​ക്ക​ണ്ടെ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ഞാ​നി​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. വീ​ട്ടി​ല് ഒ​രു സു​ഖ​ക്കേ​ട്കാ​ര​ത്തി​യെ ഇ​ട്ട്ട്ടാ ഞാ​ൻ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: ആ ​കാ​ര്യം ഒ​ന്നും എ​ന്നോ​ട് പ​റ​യ​ണ്ട ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ള​ല്ല്യ.

    വാ​ച്ച്: വെ​ള്ളം ഒ​രു ബ​ക്ക​റ്റ് നി​റ​ച്ചും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: പ​ത്തി​രു​പ​ത്തി​നാ​ലാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ബ​ക്ക​റ്റ് വെ​ള്ള​മു​ണ്ടാ​യാ മ​തി​യോ. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് കു​ളി​ക്കാ​ൻ തി​ക​യൂ​ല​ല്ലോ അ​ത്.

    വാ​ച്ച്: കു​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ട​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ചോ​ല​യു​ണ്ട്. ഈ ​കു​ന്നി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ന​ല്ല വെ​ള്ള​മാ​ണ്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ചോ​ലെ..?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: അ​തെ, അ​വി​ടു​ന്നാ​ണ് ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു ഞാ​ൻ വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ങ്ങ​ളെ​വീ​ടു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ലും ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ള് പു​റ​ത്ത് പോ​യി കു​ളി​ച്ച് ശീ​ല​ള്ളോ​ര​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ക്ക് വി​ടെ കു​ളി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ണ്ട്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​ന്തു സൗ​ക​ര്യ​ണ്ടാ​യാ​ലും ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ല. വെ​ള്ളം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും കൊ​ണ്ടോ​രാ​ൻ ക​ഴി​യോ അ​ത് പ​റീ? ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്റെ വ​ഴി ഞാ​ൻ നോ​ക്കും.

    ഇ​വി​ടു​ത്തെ പി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​ഡി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് ഓ​ഫീ​സ​റു​ണ്ട​​ല്ലൊ –ക​ല്യാ​ണ സു​ന്ദ​രം– അ​യാ​ളെ എ​നി​ക്ക​റി​യാം.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: അ​തു​കൊ​ണ്ടെന്താ കാ​ര്യം. എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റ് വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ട് ത​ര്വോ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ങ്ങ​ള് എ​ന്നോ​ട് ന്യാ​യം പ​റ​യു​ന്നോ –ന്നാ​ൽ ഒ​ന്നു കേ​ട്ടോ​ളു എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റ​ല്ല അ​യാ​ളു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ കൊ​ണ്ട് ത​രും. നി​ങ്ങ​ളെ​ന്ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നെ. ഞാ​നാ​രാ​െ​ണ​ന്നാ ധ​രി​ച്ച​ത്.

    (ന​ട​ൻ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    ന​ട​ൻ: പോ​ട്ടെ വെ​റു​തെ വ​ർ​ത്ത​മാ​നം പ​റ​യ​ണ്ട.

    വാ​ച്ച്: ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കാ​ര്യാ​ണ്.

    പ​ത്തി​രു​പ​താ​ൾ​ക്ക് കു​ളി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടൊ​രാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ഒ​രാ​ളെ കൊ​ണ്ടു ഒ​ട്ടും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    മാ​നേ​ജ​ർ: വേ​ണ്ട -നി​ങ്ങ​ളീ ക​സേ​ലേ​ക്കേ​റി ഇ​രു​ന്നോ​ളി. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ജോ​ലി ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തോ​ളാം.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: സേ​ർ, ഞാ​നീ തൊ​ഴി​ല് കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ക്ക​്ന്ന​വ​നാ​ണ്. ഒ​രു കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​നാ​ണ്. ക​സേ​ല​യി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മി​ല്ലാ​ഞ്ഞി​ട്ട​ല്ല. ഈ ​ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​ഞ്ഞി​ട്ടാ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട​ല്ലോ.

    ഇ​ങ്ങ​ക്ക് ചെ​യ്തു നോ​ക്കി​ക്കൂ​ടെ. ഞ​ങ്ങ​ളാ​രും ത​ട​സ്ഥം പ​റ​യ്ന്നി​ല്ല്യ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ത​ട​സ്ഥം.

     

    ന​ട​ൻ: ന​മ്മ​ള് സം​സാ​രി​ച്ച് സ​മ​യം ക​ള​യ​ണ്ട. വാ​ച്ച്മാ​ൻ, ഞ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ല് പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ള​വ​രെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നു ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക്യാ –ബാ​ക്കി ന​മു​ക്ക് പി​ന്നെ പ​റ​യാ.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പോ​കാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​വി​ടെ ചെ​ന്നാ​ലും ശി​പാ​യി​ക്കാ​രും ക​ല​ക്ട​ർ​കാ​രും ആ​ദ്യം കൈ​മ​ട​ക്ക​ണം. ഇ​ല്ല​ങ്കി​ൽ ഉ​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണി​ത് കു​ര​ച്ച് ചാ​ട്ടം.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: സാ​റ് അ​ങ്ങി​നെ പ​റ​യ​രു​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ങ്ങ​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ കൊ​ല്ല​മാ​യി ഞാ​നീ ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ വാ​ച്ച്മേ​ന്റെ ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്നു –നി​ങ്ങ​ള് പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​തി​ല് ഈ ​കാ​ലം വ​രെ ഒ​രു കാ​ശ് ആ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്നും ഞാ​ൻ വാ​ങ്ങി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​നി​ക്കീ ഗ​തി വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ട​ൻ: പോ​ട്ടെ നി​ങ്ങ​ള് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യം ചെ​യ്യ്.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പോ​കു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: മാ​ധ​വി​യെ​വി​ടെ?

    ന​ട​ൻ: അ​വ​ളി​പ്പോ​ൾ വ​രും.

    മാ​നേ​ജ​ർ: വാ​സൂ മേ​നോ​നെ കാ​ത്തി​രു​ന്നി​ട്ട് ഇ​നി കാ​ര്യ​ല്ല്യ. അ​യാ​ള് വ​രൂ​ന്ന് തോ​ന്നീ​ല്ല്യ.

    ന​ട​ൻ: അ​യാ​ളി​ല്ലാ​തെ എ​ങ്ങി​നെ​യാ നാ​ട​കം ന​ട​ത്താ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ത്തു​ക​ത​ന്നെ. അ​ല്ലാ​തെ​ന്തു​ചെ​യ്യും. ഇ​വി​ടെ വ​രെ വ​ന്നി​ട്ട് മ​ട​ങ്ങി​​ പോ​വേ –ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത കൂ​ട്ട​രോ​ട് ഞാ​നെ​ന്ത് സ​മാ​ധാ​നം പ​റ​യും. അ​വ​ര് പ​ര​സ്യ​വും ചെ​യ്തു ടി​ക്ക​റ്റ് വി​റ്റ് ന​മ്മ​ളിം കാ​ത്തി​രി​ക്ക​യ​ല്ലെ.

    ന​ട​ൻ: അ​െ​താ​ക്കെ ശ​രി​യാ​ണ് പ​ക്ഷേ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: ഇ​തി​ൽ ഒ​രു പ​ക്ഷേ​യു​മി​ല്ല. വാ​സു ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ൾ​ക്ക്. മേ​നോ​ന്റെ റോ​ൾ ഇ​ന്ന് വാ​സു എ​ടു​ക്ക​ണം.

    ന​ട​ൻ: ഞാ​നോ?

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ന​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.​ നി​ന​ക്ക് മാ​ത്ര​​മേ സാ​ധി​ക്കൂ.

    കാ​ര​ണം നീ​യാ​ണീ സ്ക്രി​പ്റ്റ് മു​ഴു​വ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. നീ ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്രോം​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും.

    ന​ട​ൻ: ഡ​യ​ലോ​ഗ് അ​റി​യാ​ത്ത ദോ​ഷ​ല്ല. അ​തു​വേ​ണ്ട​മാ​തി​രി പ​റ​യ​ണ്ടെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ആ​ടോ –അ​തൊ​ക്കെ ന​മ്മ​ക്ക് ശ​രി​യാ​ക്കാം. ഇ​ന്നു വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ സ​മ​യി​ല്ലെ.

    മാ​ധ​വി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു, (അ​മി​ത​മാ​യ വേ​ഷ​വി​ധാ​നം, അം​ഗ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​സാ​ര​ത്തി​ലും മ​റ്റും കൃ​ത്രി​മ​ത്വം)

    മാ​ധ​വി: എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചോ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​തെ, ഒ​രു റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​പ്പം നോ​ക്ക​ണം.

    മാ​ധ​വി: ഇ​പ്പ​ഴോ, എ​ന്താ നി​ങ്ങ​ള് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ ​വാ​നി​ൽ കോ​ഴി​ക്കൂ​ടു​പോ​ല​ത്തെ –ന​മ്മ​ള് എ​ങ്ങി​നെ​യാ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യാ​ലോ. ക​മ​ലാ​ക്ഷിം കോ​മ​ള​വ​ല്ലീം ഇ​ന്റെ മ​ടീ​ല്, ഹാ​ർ​മ​ണി​പെ​ട്ടിം ത​ബ​ലീം ഇ​ന്റെ പു​റ​ത്തും പി​ന്നെ റോ​ഡാ​ണ​ങ്കി​ലും കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ് –ശ​രീ​രം ആ​സ​ക​ലം​ വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നാ​ട​ക ക​മ്പ​നി​യാ​കു​മ്പം അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വേ​ണ്ടി​വ​രും. യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ന്റെ സു​ഖ​വും സൗ​ക​ര്യ​വും നോ​ക്കി ഓ​രോ കാ​റ് വാ​ങ്ങി​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യോ?

    മാ​ധ​വി: യാ​ത്ര​ന്റെ കാ​ര്യം അ​ങ്ങി​നെ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ക്ക് ഒ​ന്നു കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​നെ​ങ്കി​ലും സൗ​ക​ര്യം വേ​ണ്ടേ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​നി​ക്ക് പ​രാ​തി കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങോ​ട്ടു​കേ​ട്ടാ​ൽ മ​തി. ബു​െ​ക്ക​വി​ടെ.

    ന​ട​ൻ: ബു​ക്കി​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: (പാ​ട്ടും ബ​ഹ​ള​വും) അ​വ​ര് വ​ന്ന്ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. എ​വി​ടെ ചെ​ന്നാ​ലും കൂ​ക്കു വി​ളിം ത​ന്നെ. ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ നി​ക്ക​ണം. ഇ​വി​ടെ റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ന​ട​ക്ക​ണം. വാ​സ​നെ​വി​ടെ, വാ​സ​ൻ ഒ​ന്നാം രം​ഗാ​ണ്, ആ ​പാ​ട്ടൊ​ന്നു നോ​ക്ക​ണം –വേ​ഗം ആ ​പു​സ്ത​കം കൊ​ണ്ടാ.

    രം​ഗം 1. ഡ​യ​റ​ക്ഷ​ൻ ഒ​ന്നും വാ​യ്ക്ക്ണി​ല്ല. ഒ​ക്കെ അ​റി​യാ​ലോ –വാ​സു ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു മാ​റി​നി​ക്ക്. മാ​ധ​വി രം​ഗ​ത്ത്ണ്ട്.

    (വാ​യി​ക്കു​ന്നു)

    ചി​രു​ത പാ​ളി​യും പ​തു​ങ്ങി​യും​കൊ​ണ്ട് സാ​യി​പ്പി​ന്റെ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്നു. ആ, ​മാ​ധ​വി ചെ​യ്യാ.

    മാ​ധ​വി: ഞാ​നൊ​റ്റ​ക്ക് എ​ങ്ങി​ന​യാ ചെ​യ്യ​ണ്.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നീ ​ഒ​റ്റ​ക്കോ...

    മാ​ധ​വി: ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ഞാ​നും പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജാ​വും ഇ​ല്ലെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നീ​യും പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജാ​വും കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണോ?

    മാ​ധ​വി: അ​ല്ല, മേ​നോ​ൻ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മേ​നോ​നി​ല്ല, അ​യാ​ള് വ​രൂ​ന്ന് തോ​ന്നീ​ല്ല. വാ​സു​വാ​ണി​ന്ന് പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജാ​വാ​യ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ.

    (വാ​സു ഇ​ളി​ഭ്യ​നാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: നീ ​ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ങ്ങ് ചെ​യ്താ​മ​തി (വാ​യ​ന– ചി​രു​ത പ​തു​ങ്ങി​യും പാ​ളി​യും സാ​യി​പ്പി​ന്റെ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്നു. മാ​ധ​വി ചെ​യ്യ് (മാ​ധ​വി പ​തു​ങ്ങി​യും പാ​ളി​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ) വ​യ​ലി​നും ത​ബ​ല​യും അ​വ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്നു.

    (ദേ​ഷ്യ​ത്തി​ൽ) എ​ന്ത​ണ​ടോ റി​ഹേ​ഴ്സ​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ.

    നി​ങ്ങ​ളെ കൊ​ക്കിം കൊ​ളു​ത്തും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ടു​ക്ക​ണ്ട. അ​വി​ടു​ന്ന് വാ​യി​ച്ചാ​മ​തി. മാ​ധ​വി ചെ​യ്യ്.

    (മാ​ധ​വി പ​രു​ങ്ങി​നി​ന്ന് ചെ​യ്യു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: (വാ​യ​ന- പെ​ട്ടെ​ന്നു പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജാ മു​ൾ​പ്പ​ട​ർ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടു​ന്നു) വാ​സു ചെ​യ്യ്.

    ന​ട​ൻ: അ​ല്ല രാ​ഘ​വേ​ട്ടാ –എ​നി​ക്ക് ഒ​രു സം​ശ​യം.

    മാ​നേ​ജ​ർ: സം​ശ​യ​മൊ​ന്നും ഇ​പ്പം വേ​ണ്ട. നീ ​മു​ൾ​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി​യാ മ​തി.

    ന​ട​ൻ: അ​ത​ല്ലാ എ​നി​ക്ക് താ​ടി​വ​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​ല. സെ​ഫ്റ്റി​ക്ക് പോ​യ​സ്സ​ന​ല്ലെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​ടി വ​ടി​ക്ക​ണ്ട. അ​ങ്ങി​നെ​ത​ന്നെ നി​ന്നോ​ട്ടെ

    ന​ട​ൻ: പ​ഴ​ശ്ശി... താ​ടീ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: താ​ടി​യു​ണ്ടാ​യാ​ലെ​ന്താ പ​ഴ​ശ്ശി പെ​ണ്ണ​ല്ല​ല്ലോ. താ​ടി വെ​ക്കാം.

    ന​ട​ൻ: ഈ ​നാ​ട​ക പ്ര​കാ​രം ക്ഷൗ​രം ചെ​യ്ത മു​ഖാ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​തൊ​ക്കെ അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും കു​റേ​ശ്ശ മാ​റും. പ​ഴ​ശ്ശി മ​രി​ച്ച​ത് ചി​ല​വ​രെ​ഴു​തി​യ​ത് വെ​ടി​കൊ​ണ്ട്ട്ട​ന്നാ –വേ​റെ ചി​ല​രു​ടേ​ത് വൈ​രം വി​ഴു​ങ്ങി മ​രി​ച്ചു​ന്നാ –സ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ എ​ങ്ങി​നെ​യാ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്ക​റി​യാം. അ​തി​ലും വ​ലു​ത​ല്ല കു​റ​ച്ച് താ​ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ ​മു​ൾ​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ട്.

    വാ​സ​ൻ എ​ഫ​ക്ട് –(ന​ട​ൻ കസ​ാല വ​ല​ിച്ചി​ട്ട് ക​സാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടു​ന്നു)

    -On emore വാ​സ​ൻ ചാ​ടു​മ്പോ​ൾ എ​ഫ​ക്ട് കൊ​ടു​ക്കൂ. ത​ബ​ല​ന്റെ ധ​ബി​ന്നു അ​ടി​ച്ചാ​ൽ മ​തി.- (ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​രു​ത ഞെ​ട്ടു​ന്നു (ഞെ​ട്ട​ണം. എ​ഫ​ക്ട് കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്നു.) തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജാ​വി​നെ ക​ണ്ട് ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ഴ​ശ്ശി കോ​പ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. നി​ൽ​ക്ക​വി​ടെ രാ​ജ​ദ്രോ​ഹി​യാ​യ കു​ല​ടെ...

    വാ​സൂ പ​റ​യ്...

    വാ​സു: നി​ൽ​ക്ക​വി​ടെ

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​പ്പം ക​യ്യ് വാ​ള്ന്മേ​ലാ​വ​ണം. ഇ​താ ഇ​ങ്ങ​നെ (കാ​ണി​ക്കു​ന്നു) പ​റ​യ്.

    ന​ട​ൻ: നി​ൽ​ക്ക​വി​ടെ രാ​ജ​ദ്രോ​ഹി​യാ​യ കു​ല​ടെ...

    മാ​നേ​ജ​ർ: കു​ട​ലോ കു​ട​ല​ല്ല​ടോ കു​ല​ടെ.

    ന​ട​ൻ: കു​ല​ടെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ഇ​നി പ​റ​യ്.

    ന​ട​ൻ: നി​ൽ​ക്ക​വി​ടെ രാ​ജ​ദ്രോ​ഹി​യാ​യ കു​ല​ടെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ത്ത പി​ശാ​ചേ.

    വാ​സു: മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ത്ത പി​സാ​െ​സ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: പി​ശാ​സെ​ന്ന​ല്ല. പി​ശാ​ചെ​ന്നാ​ണ്.

    ന​ട​ൻ: പി​ശാ​സെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: സ ​അ​ല്ല​ടേ ശാ –​പ​ശാ​ന്നു​ള്ള ശാ. ​ശാ​പം, ആ​ശ.

    ന​ട​ൻ: അ​തി​നി​ക്കി പ​റ​യാ​ൻ ക​യൂ​ല.

    മാ​നേ​ജ​ർ: എ​ന്നാ​ൽ ആ ​വാ​ക്കെ​ടു​ത്താ​ള –പി​ശാ​ചെ​ന്നു പ​ക​രം കു​ല​ടേ​ന്നാ​ക്കാ. അ​തു​വേ​ണ്ട കു​ല​ടേ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി. പി​ന്നെ ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ.

    ന​ട​ൻ: ന്നാ ​പി​ന്നെ എ​ര​പ്പേ​ന്നാ​ക്കാ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ഛെ രാ​ജാ​വ​ല്ല​ടോ അ​ൽ​പം അ​തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​ണ്ടെ –എ​ര​പ്പെ​ന്ന​ല്ല ദു​േ​ഷ്ഠ​ന്നാ​ക്കി പ​റ​യ്.

    ന​ട​ൻ: മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ദു​ഷ്ഠേ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ൽ​ക്കൂ.

    ന​ട​ൻ: നി​ൽ​ക്കൂ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മാ​ധ​വി പ​റ​യ് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഓ​ർ​മ​യി​​ല്ലെ.

    മാ​ധ​വി: പൊ​ന്നു​ത​മ്പു​രാ​ൻ അ​ടി​യ​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടു​ത്തെ പ​ട​നാ​യ​ക​ൻ കൈ​തേ​രി അ​മ്പു​വി​ന്റെ ആ​ജ്ഞ​പ്ര​കാ​രം ബാ​ബ​ർ​സാ​യി​പ്പി​ന്റെ ബം​ഗ്ലാ​വി​ലേ​ക്ക് വേ​ഷം മാ​റി പോ​കു​ന്ന പാ​ണ​ത്തി ചി​രു​ത​യാ​ണ​ടി​യ​ൻ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: മി​ടു​ക്കി.

    ന​ട​ൻ: മി​ടു​ക്കി അ​തു നീ​യാ​ണോ എ​ങ്കി​ൽ നാം ​കൂ​ടി കാ​ണ​ട്ടെ നി​ന്റെ നൃ​ത്തം. ന​മ്മു​ടെ ചെ​വി​കൂ​ടി കേ​ൾ​ക്ക​ട്ടെ നി​ന്റെ സം​ഗീ​തം.

    മാ​ധ​വി: അ​ടി​യ​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ച് ഈ ​കാ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ചേ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: കാ​ടാ​ണ് പ​റ​യ്.

    ന​ട​ൻ: ചി​രു​തെ, കാ​ടാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ കൊ​ട്ടാ​രം. അ​പ്പോ​ൾ നൃ​ത്ത​ശാ​ല വെ​ളി​യി​ലാ​വാ​ൻ നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ല​ല്ലോ.

    മാ​ധ​വി: (വ​ണ​ങ്ങി) പൊ​ന്നു​ത​മ്പു​രാ​ൻ ജ​യ്ക്ക​ട്ടെ.

    മാ​നേ​ജ​ർ: (മാ​ധ​വി പാ​ടു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​ത്ത് കു​ന്നി​ൻചെ​രു​വി​ൽ അ​ദൃ​ശ്യ​രാ​യി കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​റി​ച്ചി പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​പാ​ടു​ന്നു...) വാ​സ​ൻ കോ​റ​സ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്

    (കോ​റസ് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: നി​ർ​ത്തൂ ഈ ​കു​ലു​ങ്ങി​ക്കു​ലു​ങ്ങി എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നു കു​ലു​ങ്ങി​ക്കൂ​ടെ.

    ആ​ളു​ക​ള് അ​ഞ്ചും പ​ത്തും കൊ​ടു​ത്ത് നാ​ട​കം കാ​ണാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ര് പ​ല​രും പ​ല​വി​ധ​മാ​ണ്. ചി​ല​ർ​ക്ക് ക​ഥ ന​ന്നാ​വ​ണം, ചി​ല​ർ​ക്ക് പാ​ട്ട് വേ​ണം, വേ​റെ ചി​ല​ർ​ക്ക് അ​ഭി​ന​യം കാ​ണ​ണം, ഇ​നി ഒ​രു കൂ​ട്ട​രു​ണ്ട്, കാ​ണാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളാ​യാ മ​തി​യ​വ​ർ​ക്ക്. ന​മു​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ അ​പ്പം കു​ലു​ക്കി കു​ലു​ക്കി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പം ഒ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​രു​ത്തി ചെ​യ്യ​ണം.

    (കോ​റ​സ് പാ​ടു​ന്നു. നി​ർ​ത്തു​ന്നു)

    മാ​നേ​ജ​ർ: ഭേ​ഷ് ന​മു​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി.

    ന​ട​ൻ: എ​നി​ക്ക​റി​യാം പ്രോം​റ്റ് ചെ​യ്തു​ത​ന്നാ​ൽ മ​തി. ഭേ​ഷ് ന​മു​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി. നീ ​ആ​രെ​യും വ​ശീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​വ​ൾ ത​ന്നെ. കൈ​തേ​രി അ​മ്പു​വി​നെ നാം ​അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​നേ​ജ​ർ: (ഇ​വി​ടെ മോ​തി​രം ഊ​രി കൊ​ടു​ക്ക​ണം) സ​മ്മാ​നാ​യ്ട്ട് അ​തി​ന് ശേ​ഷം സ​ന്താ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി നാ​ല് ഡ​യ​ലോ​ഗ് പ​റ​യ​ണം. അ​തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ച്ച​ക്കു​ള്ള റി​ഹേ​ഴ്സ​ലി​ൽ അ​ത് ചേ​ർ​ക്കാം.

    വാ​സു: സ​ന്താ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണോ പ​ഴ​ശ്ശി​ന്റെ കാ​ല​ത്തോ

    മാ​നേ​ജ​ർ: കാ​ലം ഒ​ന്നും അ​ങ്ങി​നെ നോ​ക്ക​ണ്ട. ഇ​ന്നു ബി.​ഡി.​ഒ ഉ​ണ്ടാ​വും ക​ളി​കാ​ണാ​ൻ. ബ്ലോ​ക്കീ​ല് നാ​ല് ക​ളി കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ന്താ​ന​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ര​ണ്ടു വാ​ച​കം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് പ​റ​യ​ണം.

    വാ​സു: എ​ന്നാ​ല​ത് പ​ഴ​ശ്ശിരാ​ജ പ​റ​യ​ണ്ട. ന​മു​ക്ക് കെ​ട്ടി​ല​മ്മ​യെ കൊ​ണ്ട് പ​റ​യി​ക്കാം.

     

    സംവിധായകൻ ബേബി,കുഞ്ഞാണ്ടി

    മാ​നേ​ജ​ർ: അ​തു പ​റ്റി​ല്ല. കെ​ട്ടി​ല​മ്മ​യെ കൊ​ണ്ട് നൈ​നാ​ൻ മൂ​നി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു പാ​ട്ടു​പാ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​സ​ൻ പാ​ട്ടു ശ​രി​യാ​യി​ല്ലേ –ര​ണ്ടാം രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വേ​ണ്ട​താ.

    വാ​സു: അ​തു ശ​രി​യാ​ക്കി ക​ള​യാം.

    മാ​നേ​ജ​ർ: ബാ​ക്കി എ​ടു​ക്കാ (ഇ​വി​ടെ മാ​ധ​വി പോ​കു​ന്നു പ​ഴ​ശ്ശി ചി​ന്താ​മ​ഗ്ന​നാ​യി ഉ​ലാ​ത്തു​ന്നു.)

    വാ​സു അ​ത് ചെ​യ്യ്...

    ന​ട​ൻ: അ​ല്ല ആ​രാ മേ​നോ​ന​ല്ലെ ആ ​വ​ര​ണ​ത്.

    ​മാ​നേ​ജ​ർ: (പു​റ​​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി) അ​തെ, മേ​നോ​ൻ ത​ന്നെ... ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ അ​യാ​ള് വ​രു​ന്ന്. വാ​സു നീ ​വേ​ഗം ചെ​ല്ല്. ക​ർ​ട്ട​ൻ കെ​ട്ട്ണ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് വേ​ഗം പോ. ​ഞാ​ൻ ഉ​ച്ച​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഒ​ക്കെ ശ​രി​യാ​വ​ണം. മാ​ധ​വി പൊ​യ്ക്കോ – വാ​ച്ച്മാ​ൻ.

    ക​ർ​ട്ട​ൻ

    രംഗം 4

    (ടീ​ബി​യു​ടെ ഫോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ. സ​മ​യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം... രം​ഗം മ​ധ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ക​ത്ത് വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം –ക്ലോ​ക്കി​ന്റെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് വാ​ച്ച്മാ​ൻ ധൃ​തി​യി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു. ധൃ​തി​യി​ൽ നാ​ലു​പു​റ​വും നോ​ക്കി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു. രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് വ​ന്നു ഇ​രു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​വി​ളി​ക്കു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്: ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പോ​യി. ഒ​രു ഉ​പ​കാ​ര​ത്തി​നു വി​ളി​ച്ചാ​ൽ കാ​ണി​ല്ല. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ഴി പൊ​രു​ന്നി കെ​ട​ക്കും​പോ​ലെ ഇ​വി​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ കു​ത്തി​രി​ക്കും. ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്കാ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി (അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന്) ഓ–

    ​വാ​ച്ച്: ഇ​ങ്ങോ​ട്ട് വാ​ന്ന് (തി​രി​ച്ച് വാ​തി​ലി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു)

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്: അ​പ്പ​ഴേ​ക്കും നി​ങ്ങ​ളെ​വി​ടെ​യാ പോ​യ​ത്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​ഞ്ഞ ഇ​ബ​ടെ​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടേ​യ്നീ –എ​ന്താ മേ​ണ്ട്യ​ത്.

    വാ​ച്ച്: നേ​രം എ​ട്ടു​മ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വൈ​ദ്യ​രെ പീ​ടി​ക പൂ​ട്ടാ​റാ​യി –പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലും മു​മ്പെ എ​നി​ക്ക​വി​ടെ​യെ​ത്ത​ണം.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ങ്ങ​ള് പോ​യ്ക്കോ​ളീ​ന്ന്.

    ​വാ​ച്ച്: അ​ങ്ങി​നെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി​യോ അ​വ​ര് എ​ട്ട​ര​ക്ക് വ​രാ​ന്നാ ക​മ്പി. ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കും വ​ന്നൂ​ടാ​യ്ക​യി​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: വ​ന്നോ​ട്ടേ​ന്ന്...

    വാ​ച്ച്: നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ത് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യും അ​വ​ര് എ​ന്ത് ത​ര​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ക​ടി​ച്ച് കീ​റു​ന്ന​മാ​തി​രി വ​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​രും ആ​ണെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ ഇ​വി​ടെ കി​ട​ന്ന് ഒ​ച്ചീം വി​ളീം കൂ​ട്ടും.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഒ​ന്നും ബ​രൂ​ലാ​ന്ന്. ഒ​ക്കെ ഞ​മ്മ​ളേ​റ്റ്.

    വാ​ച്ച്: കി​ട​ക്ക​വി​രി മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളം ​കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ളു​മു​റി​യി​ലും വെ​ള്ളം നി​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: പി​ന്നെ​ന്താ മേ​ണ്ട്യ​ത് ഇ​ങ്ങ​ള് പോ​യ്ക്കോ​ളീ​ൻ.

    വാ​ച്ച്: പി​ന്നെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ള​ത് ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഹൊ​ല്ലാ ഞ​മ്മ​ള് സ​മ്മ​യ്ച്ച് –ഇ​ങ്ങ​ള് ബേ​ഗം ചെ​ല്ലീ​ൻ മ​രു​ന്നു​പീ​ടി​ക പൂ​ട്ടി​പോ​വും (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പോ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ചേ​ക്കു​ട്ടി ശ​ങ്കി​ച്ച് പി​റ​കെ ​ചെ​ല്ലു​ന്നു പ​തു​ക്കെ പ​റ​യു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ല്ലാ നി​ങ്ങ​ളൊ​ന്ന് കേ​ട്ടോ?

    വാ​ച്ച്: (തി​രി​ഞ്ഞ്) എ​ന്താ..?

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ന്ന്പ്പം ​ഒ​രു കോ​ളും കു​ടു​ങ്ങീ​ല. പൊ​രേ​ല് കേ​റി​ച്ചെ​ല്ലാ​ൻ പ​റ്റൂ​ല. നാ​ല​ണ​ക്ക് ക​പ്പെ​ങ്കി​ലും വാ​ങ്ങി​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ഞ്ഞാ​ലെ​ങ്ങി​നെ​യാ.

    വാ​ച്ച്: അ​തി​ന്ന്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ല്ലാ– ഇ​ങ്ങ​ളേ​ല്...

    വാ​ച്ച്: ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക, നി​ങ്ങ​ള് ഉ​ര​ല് മ​ദ്ദ​ള​ത്തി​നോ​ട് പ​റ​യും​പോ​ലാ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 4 അ​ണ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ കൃ​ഷ്ണ​ൻ വൈ​ദ്യ​രെ പീ​ടി​ക​യി​ൽ പോ​വി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​യ​ച്ചി​ട്ട് മ​രു​ന്നു വാ​ങ്ങി​ക്കും (തി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു).

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യോ​ടെ അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും ന​ട​ക്കു​ന്നു –ക​സാ​ല​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു) പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്നു. പാ​ട്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം സു​രേ​ഷ് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ചേ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ചേ​ക്കു​ട്ടി അ​റി​യു​ന്നി​ല്ല)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: (നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പ്) ഇ​ക്ക​ണ്ട ദു​നി​യാ​വും ഇ​പ്പേ​ർ​പ്പെ​ട്ട മ​നു​സ്യ​രെ​യും ഇ​ത്തി​രി​തോ​ന്നെ പൊ​ന്നും​പ​ണം പ​ട​ച്ച് ആ​ണി​നെ​യും പെ​ണ്ണി​നെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്...

    സു​രേ​ഷ്: സു​ഖ​വും ദുഃ​ഖ​വും പ​ങ്കി​ട്ട്...

    (ഒ​രു ത​ത്ത്വ​ജ്ഞാ​നി​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്)

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി (ഞെ​ട്ടി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പ​രി​ഭ്ര​മി​ക്കു​ന്നു)

    സു​രേ​ഷ്: ഇ​രി​യ്ക്കു കാ​ര​ണ​വ​രെ ഇ​രി​യ്ക്കൂ.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​മ്മ​ള​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. പെ​രു​ത്ത് നേ​രാ​യോ ബ​ന്നി​ട്ട്.

    സു​രേ​ഷ്: ആ ​ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് വ​ന്നു. ഇ​രി​യ്ക്കൂ.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: ബേ​ണ്ട അ​പ്പോ​ൾ ഞ​മ്മ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലാ –എ​ബ​ട്യാ രാ​ജ്യം.

    സു​രേ​ഷ്: ഇ​രി​യ്ക്കൂ. എ​ന്നി​ട്ട് ചോ​ദി​ക്കൂ.

    (​ചേ​ക്കു​ട്ടി മ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​രി​ക്കു​ന്നു)

    സു​രേ​ഷ്: എ​ന്താ ചോ​ദി​ച്ച​ത്.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: നാ​ട് എ​ബി​ടാ​ന്ന്.

    സു​രേ​ഷ്: എ​ന്റെ നാ​ടോ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​തെ.

    സു​രേ​ഷ്: ഇ​തെ​ല്ലാം എ​ന്റെ നാ​ടാ​ണ്.

     

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​മ്മ​ളും അ​ങ്ങി​നെ​യൊ​ക്കെ​ത​ന്നേ​യ്നി. ഈ ​കാ​ണു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളെ ബാ​പ്പ​ന്റെ ബാ​പ്പ​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​ധീ​ന​ത്തി​ലേ​യ്നി. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഇ​ബ​ടെ ആ​നിം പു​ലീം ക​ര​ടീം ഒ​ക്കെ​ള്ള കാ​ടേ​യ്നി. അ​തൊ​ക്കെ ഇ​ബ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടെ​ന്താ. ന്നാ​ലും ങ്ങ​ക്ക് ജ​നി​ച്ച ഒ​രു നാ​ടു​ണ്ടാ​വൂ​ലേ!

    സു​രേ​ഷ്: (ആ​ലോ​ച​ന​യോ​ടെ) ജ​നി​ച്ച നാ​ടോ–​ഓ. അ​തോ​ർ​മ​യി​ല്ല. ജ​നി​ച്ച നാ​ള​ത്തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ആ​രോ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. എ​ങ്ങ​നെ ഓ​ർ​മി​ക്കും.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​ങ്ങ​ളെ ക​ളി​യാ​ക്ക​രു​ത്.

    ഞ​ങ്ങ​ളൊ​രു മി​സ്കീ​നാ​ണ്. അ​തൊ​ക്കെ പോ​ട്ടെ എ​ന്താ ഇ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്യോ​ഹം.

    സു​രേ​ഷ്: വ​ലി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​മാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ക​ണ്ട​പ്പം ഞ​മ്മ​ക്ക​ത് തോ​ന്നി. ഞ​മ്മ​ള് ഇ​ങ്ങ​ളെ മു​മ്പി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച​ത​താ​ണ്.

    സു​രേ​ഷ്: വ​ലി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ മു​മ്പി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: പാ​ടി​ല്ല.

    സു​രേ​ഷ്: എ​വി​ടു​ത്തെ നി​യ​മ​മാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​മാ​ണ്. പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കൃ​പോ​ണ്ടാ​ണ് ബ​ല്ല്യ ബ​ല്ല്യ ഉ​ദ്യോ​ഗം കി​ട്ട്ണ​ത്.

    സു​രേ​ഷ്: അ​ല്ല. സ​ർ​വീ​സ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ കൃ​പ​കൊ​ണ്ട്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ത​ന്നേ​യ് രി​ക്കും –ഞ​മ്മ​ള് ത​ർ​ക്കി​ക്കാ​നി​ല്ല. അ​പ്പ​ളും പ​റ​ഞ്ഞീ​ല എ​ന്താ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഹം.

    സു​രേ​ഷ്: വ​ലി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​​ല്ലെ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ​പോ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റാ.

    സു​രേ​ഷ്: അ​ല്ല. അ​തി​ലും വ​ലു​ത്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: റെ​യ്സ്റ്റാ​ളാ.

    സു​രേ​ഷ്: അ​തി​ലും വ​ലി​യ​ത്.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ഞ്ചി​നീ​യ​റാ​യി​രി​ക്കും.

    സു​രേ​ഷ്: അ​ല്ല.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഓ ​ബ്ലോ​ക്കാ​പ്പീ​സ​റാ​യി​രി​ക്കും.

    സു​രേ​ഷ്: ഉം-​ഉം.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ടാ–

    സു​രേ​ഷ്: (ആ​ലോ​ചി​ച്ച്) അ​തെ മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട്.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: (ചാ​ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ്) ഞ​മ്മ​ള​റി​യാ​തെ കു​ത്തി​രു​ന്ന് പോ​യ​താ.

    സു​രേ​ഷ്: ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും, ടീ​ബി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ടീ​ബി​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട്. (ചേ​ക്കു​ട്ടി വ​ള​രെ വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ സു​രേ​ഷി​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു സു​രേ​ഷി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വെ​റു​പ്പാ​ണ്)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: മു​ത​ലാ​ളി പൊ​രേ​ല് അ​ഞ്ചാ​റ് പ​ള്ള ബെ​ശ​ന്ന് പൊ​രി​ഞ്ഞി​രി​പ്പാ​ണ്. ഇ​ന്ന് ഒ​ന്നും...

    (സു​രേ​ഷ് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല) (ചേ​ക്കു​ട്ടി വീ​ണ്ടും)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ബ​ടെ ബ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ത​ലാ​ളി​മാ​രു​ടെ ക​യ്യോ​ണ്ട് കി​ട്ടീ​ട്ട് ബേ​ണം നാ​ള് ക​യ്ക്കാ​ൻ (മ​റു​പ​ടി കാ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    ജോ​ലി ഒ​ന്നൂ​ല്ല്യ മൊ​ലാ​ളി. ഞ​മ്മ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ല് ത​ടി​നെ​ കൊ​ണ്ടു ബ​യ്യ (സു​രേ​ഷി​ന്റെ ഭാ​വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നേ​ന്തി​വ​ലി​ഞ്ഞ് നോ​ക്കു​ന്നു)

    ഇ​പ്പ​ഴും ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ലാ. ബ​ല്ല​തും ആ ​ക​യ്യോ​ണ്ട് കി​ട്ടീ​ട്ട് വേ​ണം ഇ​ന്ന​ത്തേ​ടം ക​യ്യാ​ൻ. (മ​റു​പ​ടി​ക്ക് കാ​ക്കു​ന്നു) ഉ​ള്ള​കാ​ല​ത്ത് എ​ന്ത് മ​ട്ടി​ല് ക​ഴി​ഞ്ഞോ​നാ മൊ​ത​ലാ​ളി.

    (സു​രേ​ഷ് വെ​റു​പ്പോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ പ്രീ​തി സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ ചേ​ക്കു​ട്ടി ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ദീ​ന​ത​യും പാ​ര​വ​ശ്യ​വും അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്നു)

    (സു​രേ​ഷ് പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക​യ്യി​ട്ട് എ​ന്തോ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് നോ​ക്കാ​തെ ​ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് വെ​ച്ച് നീ​ട്ടു​ന്നു) അ​ത് നോ​ട്ടാ​ണെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ ചേ​ക്കു​ട്ടി ആ​കെ പ​രി​ഭ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തു ചെ​ന്ന് തു​ക മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഭ്ര​മി​ക്കു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: (തൊ​ണ്ട​വി​റ​യ​ലോ​ടെ) അ​ത് നോ​ട്ടാ​ണ് മു​ത​ലാ​ളി.

    (സു​രേ​ഷ് നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല)

    അ​ഞ്ചു​റു​പ്പി​ക​യു​ടെ നോ​ട്ട്

    സു​രേ​ഷ്: ഉം ​വാ​ങ്ങി​ക്കോ.

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി നോ​ട്ടു വാ​ങ്ങി മൂ​ർ​ധാ​വി​ലും ക​ണ്ണി​ലും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ വെ​ച്ച്)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​ങ്ങ​ളെ​ന്താ പ​റ​യ​ണ്ട​ത്. ഓ... ​ന്റെ പ​ട​ച്ചോ​നെ ഇ​ങ്ങ​ന​ത്തെ മ​നു​സ​രും ഈ ​ഭൂ​മി​മല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട​ല്ലോ.

    സു​രേ​ഷ്: താ​നും ത​ന്റെ പ​ട​ച്ച​വ​നും –ഞാ​ൻ കാ​ശ് ത​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​നി പ​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ക്കെ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നോ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: (മൗ​നം)

    സു​രേ​ഷ്: എ​ന്താ മി​ണ്ടാ​ത്ത​ത്. 5 ക ​കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ്തു​തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. 10 ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​നെ​ന്റെ കാ​ല് ന​ക്കും, കൂ​ടു​ത​ലാ​യാ​ൽ എ​ന്നെ തോ​ളി​ലേ​റ്റി ന​ട​ക്കും (അ​ൽ​പം ന​ട​ന്നു) പ​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യി​ല്ലാ​തെ ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗ​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ൻ... മൃ​ഗം (മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​ന്നു. ചേ​ക്കു​ട്ടി നോ​ട്ട് തി​രി​ച്ചും മ​റി​ച്ചും നോ​ക്കു​ന്ന​ത് സു​രേ​ഷ് കാ​ണു​ന്നു. തി​രി​കെ വ​ന്ന് ചേ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​യ്യി​ൽ കേ​റി പി​ടി​ക്കു​ന്നു).

    സു​രേ​ഷ്: എ​ന്താ താ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ള്ള​നോ​ട്ടാ​ണെ​ന്നോ? (നി​രാ​ശ​യോ​ടെ പി​ടി​വി​ട്ടു) നീ​യാ​യി​ട്ട് എ​ന്തി​ന് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണം. ഇ​വി​ടെ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടോ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ങ്ങി​നെ വി​ശ്വ​സി​ക്കും –ഊ​ണി​ലും, ചാ​യ​യി​ലും, മ​രു​ന്നി​ലും –എ​ന്തി​ന് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ൽ​പോ​ലും മാ​യം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗ​മ​ല്ലെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ.

    സു​രേ​ഷ്: ഈ ​ലോ​കം​ത​ന്നെ അ​ങ്ങി​നെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ​ഴി​യ​മ്പ​ല​മാ​ണ്. (പു​റ​ത്ത് കാ​റി​ന്റെ ഹോ​ൺ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു) തു​ട​ർ​ന്ന് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ക്കു​ട്ടി ഓ​ടി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ൾ)

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഓ​ലെ​ത്തീ​ന്നാ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. (സു​രേ​ഷ് വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ക്ക് നോ​ക്കി​നി​ന്നു. പു​റ​ത്ത് കാ​റി​ന്റെ ഡോ​റ​ട​യു​ന്ന ശ​ബ്ദം. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി. സു​രേ​ഷ് ഞെ​ട്ടു​ന്നു. നോ​ക്കു​ന്നു. ധൃ​തി​യി​ൽ ത​ന്റെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. അ​ൽ​പ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ബി​ന്ദു​വും ര​മേ​ഷും പു​റ​കെ ചേ​ക്കു​ട്ടി​യും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    ര​മേ​ഷ്: നി​ങ്ങ​ളാ​ണോ വാ​ച്ച്മാ​ൻ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഞ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഞ​മ്മ​ളാ​ണ്.

    ര​മേ​ഷ്: ചോ​ദി​ച്ച​തി​നു​ത്ത​രം പ​റ​യൂ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: മു​ത​ലാ​ളി​ക്കെ​ന്താ വേ​ണ്ട​ത്.

    ര​മേ​ഷ്: ഒ​രു റൂം ​റി​സ​ർ​വ്വ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മ്പി അ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഒ​ക്കെ ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് മു​ത​ലാ​ളി. വാ​ച്ച്മാ​ൻ ഇ​പ്പം ഞ​മ്മ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ട​ങ്ങ് പു​റ​ത്ത് ക​ട​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ.

    ​ര​മേ​ഷ്: ഏ​താ​ണ് റൂം.

    ​ചേ​ക്കു​ട്ടി: (മു​മ്പി​ൽ ക​ട​ന്നോ​ടി അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന റൂം ​തു​റ​ന്നു) ഇ​താ മു​ത​ലാ​ളി... വി​ടു​ത്തെ മു​ന്ത്യ മു​റി​യാ​ണ്.

    ര​മേ​ഷ്: (ബി​ന്ദു​വോ​ടൊ​പ്പം പോ​ർ​ട്ടി​ക്കോ​വി​ൽ ക​യ​റു​ന്നു) ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ഗ് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ക്കു​ന്നു)

    ര​മേ​ഷ്: കാ​റി​ൽ ബ​ഡ്ഡി​ങ്ങും സൂ​ട്ട്കെ​യ്സു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. പോ​യെ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ. (ചേ​ക്കു​ട്ടി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ൾ ര​മേ​ശ് ക​സാ​ര​യി​ലി​രു​ന്നു. ബി​ന്ദും ഉ​രു​മി​കു​ഴ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ര​മേ​ഷി​നെ ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​മേ​ഷ് ബി​ന്ദു​വെ ത​മാ​ശ​യാ​യി പി​ടി​ച്ച് നു​ള്ളി) ഇ​രി​ക്കൂ ശ്രീ​മ​തി.

    ബി​ന്ദു: (ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​വി​ച്ച്) ങ​്ഹാ വേ​ദ​നി​യ്ക്കു​ന്നു. ഞാ​ന​ങ്ങ​ട്ടും നു​ള്ളും.

    ര​മേ​ഷ്: (ചു​റ്റും ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ച്) ഹ​ണി​മൂ​ണി​നു പ​റ്റി​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണ്.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്തോ?

    ര​മേ​ഷ്: പ​ക​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നീ​യി​ത് പ​റ​യി​ല്ല. ഒ​രു കൊ​ച്ച് കു​ന്നി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ലാ​​ണീ ടീ​ബി. ഉ​ദ​യാ​സ്ത​മ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭം​ഗി ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കാ​ണ​ണം. സു​ന്ദ​ര​മാ​യ നീ​ല​മ​ല​നി​ര​ക​ൾ... വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ടം. പ്ര​ശാ​ന്ത​മാ​യി ഒ​ഴു​കു​ന്ന ന​ദി. ബി​ന്ദു ഇ​തൊ​രു കൊ​ച്ച് സ്വ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​ൻ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട് കാ​ര​ണം.

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി പെ​ട്ടി​യും കി​ട​ക്ക​യും ചു​മ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു)

    ബി​ന്ദു: എ​ന്താ​ണ​ത്?

    ര​മേ​ഷ്: ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ക്കു​ഞ്ഞും ഇ​വി​ടെ വ​രി​ല്ല. എ​പ്പ​ഴും ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ സു​ഖം ഇ​വി​ടെ ത​ളം​കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കും.

    ബി​ന്ദു: ഇ​വി​ടെ മു​മ്പ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    ര​മേ​ഷ്: പ​ല​ത​വ​ണ.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്തി​ന്?

    ര​മേ​ഷ്: ഇ​തെ​ന്ത് ചോ​ദ്യം. ഞാ​നൊ​രു ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് നി​ന​ക്ക​റി​യി​ല്ലെ. ഞാ​ൻ താ​മ​സി​ക്കാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ലും ടീ​ബി​യും ചു​രു​ങ്ങും (ചേ​ക്കു​ട്ടി തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു).

    എ​ല്ലാം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നോ...

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ര​മേ​ഷ്: ഇ​വി​ടെ കാ​ർ​ഷെ​ഡി​ല്ലേ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​തി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കി​ലൊ​രു ജാ​ഗ​യു​ണ്ട്. കാ​റ​തി​ല് വെ​ക്കാം (ര​മേ​ഷ് അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്നു. ബി​ന്ദു​വും. അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ സം​സാ​ര​വും ചി​രി​യും. അ​ൽ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടു​പേ​രും പു​റ​ത്തു വ​രു​ന്നു. ക​യ്യി​ൽ ഒ​രു ഫ്ലാ​സ്ക്).

    ര​മേ​ഷ്: താ​നാ വാ​ച്ച്മേ​നെ ഒ​ന്നു വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ. വേ​ഗം വേ​ണം.

    (ചേ​ക്കു​ട്ടി പോ​കു​ന്നു. ബി​ന്ദു​വും ര​മേ​ഷും ഇ​രി​യ്ക്കു​ന്നു. ര​മേ​ഷ് ​ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച് കാ​പ്പി അ​തി​ന്റെ മൂ​ടി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​ഴി​ച്ച് ബി​ന്ദു​വി​ന് നീ​ട്ടു​ന്നു)

    ബി​ന്ദു: ക​ഴി​യ്ക്കൂ​ന്ന്.

    ര​മേ​ഷ്: ആ​ദ്യം നീ ​ക​ഴി​ക്ക്.

    ബി​ന്ദു: വേ​ണ്ട ക​ഴി​ച്ചോ​ളൂ​ന്ന്.

     

    ആഹ്വാൻ സെബാസ്​റ്റ്യൻ,ബാലൻ കെ. നായർ

    ര​മേ​ഷ് (കാ​പ്പി​കു​ടി​ക്കു​ന്നു. മു​ഴു​വ​ൻ കു​ടി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കാ​തെ ബി​ന്ദു ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് കു​ടി​യ്ക്കു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ര​മേ​ഷ് പി​റ​കെ ഓ​ടു​ന്നു. പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ചി​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടോ​ടു​​മ്പോ​ൾ കാ​പ്പി മു​ഴു​വ​നും കു​ടി​ച്ച് തീ​ർ​ക്കു​ന്നു)

    ബി​ന്ദു: ഇ​പ്പ​ഴോ തോ​റ്റി​ല്ലെ.

    ര​മേ​ഷ്: (അ​ടു​ത്തു​ചെ​ന്ന്) പ​ണ്ടേ തോ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ബി​ന്ദു: പ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ

    ര​മേ​ഷ്: സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​യ്ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്.

    ബി​ന്ദു: നു​ണ ശു​ദ്ധ​നു​ണ.

    ര​മേ​ഷ്: അ​ല്ല സ​ത്യം. ബി​ന്ദു​വെ എ​നി​ക്ക​ന്നു​മു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്നി​ട്ടി​തു​വ​രെ ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ച്ചോ.

    ര​മേ​ഷ്: ഞാ​ന​തി​ങ്ങ​നെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്ക​ണോ?

    ബി​ന്ദു: എ​ന്നോ​ടെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ.

    ര​മേ​ഷ്: നി​ന​ക്കെ​ന്നെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നോ?

    ബി​ന്ദു: ആ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യോ.

    ര​മേ​ഷ്: അ​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ല്ല.

    ബി​ന്ദു: കാ​ര​ണം...

    ര​മേ​ഷ്: എ​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ നി​​ന്നെ​​ന്നോ​ടാ​രോ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ന​ക്കെ​ന്നെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന്. എ​ന്നി​ട്ടും എ​നി​ക്ക് പ​രി​ഭ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്തി​ന്.

    ര​മേ​ഷ്: പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ള​ല്ലെ. ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും മ​ന​സ്സ് മാ​റും.

    ബി​ന്ദു: എ​നി​ക്ക് കേ​ൾ​ക്ക​ണ്ട. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സ് ക​രി​ങ്ക​ല്ലും –എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് അ​ങ്ങി​നെ​യൊ​ന്നു​ം മാ​റി​ല്ല.

    ര​മേ​ഷ്: ഇ​നി അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി വാ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​ല്ലോ. നീ ​മു​ഴു​വ​നും എ​ന്റേ​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്റേ​തു​മാ​ത്രം (കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി അ​ടു​ത്ത് ചെ​ന്നു) ബി​ന്ദു സ​ത്യം പ​റ​യൂ. നി​ന​ക്കെ​ന്നെ ഇ​ഷ്ട​മാ​ണോ?

    ബി​ന്ദു: ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ്മ​തി​ക്യോ (ചേ​ക്കു​ട്ടി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു)

    ര​മേ​ഷ്: എ​വി​ടെ​ടോ വാ​ച്ച്മാ​ൻ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: മു​ത​ലാ​ളി അ​യാ​ളെ കു​ട്ട്യോ​ള് ദീ​നം​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​പ്പാ​ണ്.

    ര​മേ​ഷ്: അ​തു​കൊ​ണ്ട്...

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: വൈ​ദ്യ​രെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് പോ​യ​താ.

    ര​മേ​ഷ്: ഇ​ത് ന​ല്ല പാ​ടാ​യ​ല്ലോ... എ​ടോ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഓ​ടി​ച്ചി​ട്ട് എ​ന്റെ കാ​ർ പൊ​ടി​യി​ൽ മൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തൊ​ന്നു ക​ഴു​കി​യി​ട്ട് വേ​ണം രാ​വി​ലെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: അ​തി​നെ​ന്താ മു​ത​ലാ​ളി ഒ​ക്കെ ഞാ​ൻ ചെ​യ്തു​ത​രാം. പെ​റ​കി​ല് കെ​ണ​റു​ണ്ട്.

    ര​മേ​ഷ്: നി​ന​ക്ക് കാ​റ് ക​ഴു​കാ​ന​റി​യു​മോ.

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: മു​ത​ലാ​ളി വ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ന്നാ​ൽ മ​തി. ഒ​ക്കെ വേ​ണ്ട​പോ​ലെ ചെ​യ്തു​ത​രാം.

    ര​മേ​ഷ്: ബി​ന്ദു ഞാ​നാ കാ​റൊ​ന്നു ക​ഴു​ക​ട്ടെ.

    ബി​ന്ദു: വേ​ഗം വ​ര​ണേ.

    ര​മേ​ഷ്: നീ ​അ​ക​ത്തു​കേ​റി വാ​തി​ല​ട​ച്ച് ഇ​രു​ന്നോ​ളൂ. ഞാ​ൻ ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രാം. (മു​മ്പോ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്നു. തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു) പേ​ടി​യു​ണ്ടോ?

    ബി​ന്ദു: (ഒ​പ്പം ചെ​ന്ന് രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടാ​വു​ന്നു. ബി​ന്ദു ഫ്ലാ​സ്കെ​ടു​ത്ത് മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ലി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ​േ​പ്പാ​ൾ സൈ​ഡ് റൂ​മി​ന്റെ വാ​തി​ലി​ൽ സു​രേ​ഷ് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു) (സു​രേ​ഷ് വി​ളി​ക്കു​ന്നു)

    സു​​രേ​ഷ്: ബി​ന്ദു.

    യു​വ​തി (ഞെ​ട്ടു​ന്നു. തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നു. ക​യ്യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫ്ലാ​സ്ക് നി​ല​ത്ത് വീ​ണ് പൊ​ട്ടു​ന്നു)

    യു​വാ​വ്: (പ​തു​ക്കെ മു​മ്പോ​ട്ടു​ചെ​ന്ന് കു​നി​ഞ്ഞ് ഫ്ലാ​സ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു) ആ​കെ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി ഇ​ല്ലെ?

    യു​വ​തി: (സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലെ​ന്ന​വ​ണ്ണം ത​റ​ച്ച് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സു​രേ​ഷി​ന്റെ വാ​ക്കി​ൽ ഞെ​ട്ടി മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കാ​തെ) ആ​കെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ന​ല്ലെ വ​ന്ന​ത്.

    സു​രേ​ഷ്: ആ​ര്, ആ​രെ?

    ബി​ന്ദു: പി​ന്നെ എ​ന്നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ (ശ​ബ്ദം താ​ഴ്ത്തി വേ​ദ​ന​യോ​ടെ) ഇ​ത് വേ​ണ്ടീ​രു​ന്നി​ല്ല.

    സു​രേ​ഷ്: അ​ഭി​ന​യം ഒ​ന്നാ​ന്ത​ര​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

    യു​വ​തി: ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി സ്നേ​ഹി​ച്ച് പോ​യ​തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    സു​രേ​ഷ് (വേ​ദ​ന​പു​ര​ണ്ട ചി​രി) ഒ! ​നി​ന്റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത ഇ​ങ്ങി​നെ​​യാ​ണോ. ഒ​രാ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ക, കൊ​ള്ളാം. എ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ത്തു (വേ​ദ​ന​യും ഗൗ​ര​വ​വും ക​ല​ർ​ന്ന സ്വ​ര​ത്തി​ൽ) ബി​ന്ദു നോ​ക്കൂ. ഇ​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് നോ​ക്കൂ (ഒ​രു പൊ​തി​കാ​ണി​ച്ച്) ഇ​ത​ത്ര​യും സ്ലീ​പ്പി​ങ് പി​ൽ​സാ​ണ്. ഉ​റ​ക്കം വ​രാ​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ഞ​ര​മ്പു​ക​ളെ കൊ​ത്തി​വ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ​ന്നോ​രോ​ന്നാ​യി ഞാ​നി​ത് വി​ഴു​ങ്ങും. എ​ന്നി​ട്ടും ഉ​റ​ക്കം എ​ന്നെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഞാ​നോ​ടി​പോ​ന്നു. ഈ ​കാ​ട്ടു​മൂ​ല​യി​ൽ വി​ജ​ന​ത​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നു​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഞാ​നാ​ശി​ച്ചു.

    ബി​ന്ദു: (മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കാ​തെ) ഓ. ​ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ പോ​ന്ന​താ​ണ​ല്ലെ. അ​തി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ലം കൊ​ള്ളാം. ഇ​വി​ടെ​യും എ​ന്നെ സ്വൈ​ര്യം കെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ.

    സു​രേ​ഷ്: ബി​ന്ദു. നി​​ന്നെ സ്വൈ​ര്യം കെ​ടു​ത്തു​ക​യോ. നി​ന​ക്കെ​ങ്ങി​നെ​യ​ത് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഞാ​ൻ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണ്. എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ട. എ​നി​ക്കി​ത്തി​രി ഉ​റ​ങ്ങ​ണം. എ​ന്റെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ പു​ലി​ന​ഖം​കൊ​ണ്ട് മാ​ന്തു​ക​യാ​ണ്. എ​നി​ക്കി​ത് സ​ഹി​യ്ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല (ത​ല​താ​ങ്ങി ഒ​രി​ട​ത്ത് ഇ​രി​യ്ക്കു​ന്നു)

    ബി​ന്ദു: (യു​വാ​വ് കാ​ണാ​തെ അ​യാ​ളെ നോ​ക്കു​ന്നു) ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ത​ന്റേ​ടം മു​ഴു​വ​ൻ പ​മ്പ​ക​ട​ക്കു​ന്നു. നി​ന്നേ​ട​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ന​ങ്ങാ​തെ വി​ളി​യ്ക്കു​ന്നു) സു​രേ​ഷ്... (സു​രേ​ഷ് മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല. ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല –കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ഉ​റ​​ക്കെ വി​ളി​ക്കു​ന്നു) സു​രേ​ഷ്.

     

    (സു​രേ​ഷ് ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നു)

    യു​വ​തി: (പ​ഴ​യ​പ​ടി യു​വാ​വി​നെ നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല) ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രാ​ണ്.

    സു​രേ​ഷ്: ഞാ​നാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​തും ഞാ​നാ​യി​രു​ന്നു (എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്നു. പാ​ന്റി​ന്റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും പ​ട്ടു​റു​മാ​ലി​ൽ കെ​ട്ടി​യ ഒ​രു സാ​ധ​നം വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് മു​​മ്പോ​ട്ട് ചെ​ല്ലു​ന്നു. കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച് അ​തി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി അ​ട​ക്കി​വെ​ച്ച ക​ട​ലാ​സ​ട്ടി​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് കാ​ണി​ച്ച്) എ​ന്റെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് എ​നി​ക്ക് കി​ട്ടി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​ണ​ത്. നി​ന​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യോ ഇ​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന്. (യു​വ​തി നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല) നോ​ക്കൂ. എ​ന്നി​ട്ട് പ​റ​യൂ (യു​വ​തി നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല) നോ​ക്കൂ എ​ന്നി​ട്ട് പ​റ​യൂ (യു​വ​തി നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല) നി​ന്റെ പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​താ​ണി​ത്.

    യു​വ​തി (ഞെ​ട്ടു​ന്നു. തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യം ക​ത്തി​ൽ പി​ന്നെ യു​വാ​വി​​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത്. ക​ല​ശ​ലാ​യ പ​രാ​ജ​യം പ​റ്റി​യ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണം ആ ​മു​ഖ​ത്ത് കാ​ണാ​നു​ണ്ട്. അ​ൽ​പം ദീ​ന​ത​യോ​ടെ വി​ളി​യ്ക്കു​ന്നു) സു​രേ​ഷ്, ദ​യ​വു​ചെ​യ്ത് എ​ന്നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​രു​ത്.

    സു​രേ​ഷ്: മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

    ബി​ന്ദു: വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ധു​വി​ധു ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളീ സ്ഥ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വി​ടെ എ​ന്റെ ഈ ​ക​ത്തു​ക​ളു​മാ​യി സു​രേ​ഷ് കാ​ലേ​ക്കൂ​ട്ടി സ്ഥ​ലം​പി​ടി​ച്ച​ത് മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ന​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റെ​ന്തി​നാ​ണ്.

    സു​രേ​ഷ്: പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ന്നോ.

    ബി​ന്ദു: ഇ​ല്ല. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ​സ്നേ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സു​രേ​ഷ്: പി​ന്നെ​യും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത.

    ബി​ന്ദു: പി​ന്നീ​ട്, പി​ന്നീ​ടെ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി ന​മ്മു​ടെ സ്നേ​ഹം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്. എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് മ​റ്റെ​വി​ടെ​യോ ആ​യി​രു​ന്നു.

    യു​വാ​വ്: പി​ന്നെ.

    ബി​ന്ദു: ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങി​നെ പ​ല​തും തോ​ന്നും. അ​തൊ​ക്കെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ ചെ​ന്നെ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ ​എ​ത്ര​വ​ട്ടം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. സു​രേ​ഷ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തൊ​രു സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    യു​വാ​വ്: (യാ​ന്ത്രി​ക മ​ട്ടി​ൽ) അ​തെ.

    ബി​ന്ദു: സു​ഖ​ക​ര​മാ​യൊ​രു സ്വ​പ്നം.

    സു​രേ​ഷ്: സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    ബി​ന്ദു: അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഞെ​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ല്ലു​നി​റ​ഞ്ഞ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലെ​ത്തി. എ​ല്ലാം മ​റ​ന്നേ​ക്കാം.

    യു​വാ​വ്: മ​റ​ക്കാം.

    ബി​ന്ദു: (ഉ​ത്സാ​ഹ​പൂ​ർ​വം) ബാ​ല​ചാ​പ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​തോ​ർ​ത്താ​രും വി​ഷ​മി​ക്കാ​റി​ല്ല. ക​ര​യാ​റി​ല്ല, ജീ​വി​ത​വു​മു​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    സു​രേ​ഷ്: ഇ​ല്ല. ഞാ​ൻ ജീ​വി​ത​മു​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ല. എ​നി​ക്കി​നി​യും ജീ​വി​ക്ക​ണം. നീ ​നി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി സ്നേ​ഹി​ച്ച് സു​ഖ​സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​നി​ക്ക് കാ​ണ​ണം.

    ബി​ന്ദു: ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളോ​ട് തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് മ​റ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മാ​പ്പ് ത​ന്നെ​ന്ന് പ​റ​യൂ.

    യു​വാ​വ്: പ​റ​യാം. ഒ​രു നി​ബ​ന്ധ​ന​യോ​ടെ.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്താ​ണ​ത്.

    സു​രേ​ഷ്: (സ്ലീ​പ്പി​ങ് പി​ൽ​സ് ര​​ണ്ടെ​ണ്ണ​മെ​ടു​ത്ത് നീ​ട്ടി) ഇ​താ ഈ ​സ്ലീ​പ്പി​ങ് പി​ൽ​സ്‍ വാ​ങ്ങൂ.

    ബി​ന്ദു: ഇ​തെ​ന്തി​ന്.

    സു​രേ​ഷ്: ഇ​ന്ന് ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് കാ​പ്പി​യി​ൽ ക​ല​ർ​ത്തി നി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​​ന് കൊ​ടു​ക്ക​ണം. അ​യാ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങി​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ നീ​യെ​ന്റെ മു​റി​യി​ൽ വ​ര​ണം.

    ബി​ന്ദു: (അ​സ​ഹ്യ​ത​യോ​ടെ) എ​ന്തി​ന്.

    സു​രേ​ഷ്: മ​ധു​വി​ധു​വി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ രാ​ത്രി നീ ​എ​ന്റെ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ബി​ന്ദു: (​ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ) സു​രേ​ഷ്.

    സു​രേ​ഷ്: ഉം. ​വാ​ങ്ങൂ.

    ബി​ന്ദു: വ​യ്യ.

    സു​രേ​ഷ്: വ​യ്യേ.

    ബി​ന്ദു: ഞാ​ന​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ​ഞ്ചി​ക്കി​ല്ല.

    സു​രേ​ഷ്: ഈ ​ഒ​രു രാ​ത്രി​മാ​ത്രം വ​ഞ്ചി​ച്ചാ​ൽ മ​തി.

    ബി​ന്ദു: വ​യ്യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ.

    സു​രേ​ഷ്: ഒ​രാ​യു​ഷ്‍കാ​ല​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണ് നീ​യെ​ന്നോ​ട് കാ​ണി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തു നി​സ്സാ​രം (മ​റു​പ​ടി​ക്ക് തെ​ല്ലി​ട കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു) വ​യ്യെ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​​ച്ചോ!

    യു​വ​തി: (ഉ​റ​പ്പി​ച്ച്) തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സു​രേ​ഷ്: എ​ങ്കി​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​യി. നി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന ഉ​ട​നെ ഈ ​ക​ത്തെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ കൊ​ടു​ത്ത് നി​ന്റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യെ തെ​ളി​യി​ച്ച് ഞാ​​നി​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടോ​ളാം, ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. സു​ഖ​മാ​യി മ​ധു​വി​ധു ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചോ​ളൂ.

    ബി​ന്ദു: (പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ഹ​താ​പം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് വേ​ദ​ന​യോ​ടെ) സു​രേ​ഷ് എ​ന്തി​നി​ങ്ങ​നെ എ​ന്നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ ഞാ​നേ​റ്റു​പ​റ​ഞ്ഞു. (തേ​ങ്ങി) മാ​പ്പു​ചോ​ദി​ച്ച്.

    സു​രേ​ഷ്: അ​ഭി​ന​യം വേ​ണ്ട. ഈ ​രാ​ത്രി നീ​യെ​ന്റേ​താ​ണ്. ഈ ​രാ​ത്രി മാ​ത്രം. (ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം അ​ക​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്നു. യു​വ​തി ആ​കെ ത​ള​രു​ന്നു) തീ​രു​മാ​നി​ച്ചോ ഇ​നി സ​മ​യ​മി​ല്ല (സ്ലീ​പ്പി​ങ് പി​ൽ​സ് നീ​ട്ടു​ന്നു. യു​വ​തി അ​ത് വാ​ങ്ങി അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​പ്പോ​യി വാ​തി​ല​ട​ക്കു​ന്നു. യു​വാ​വ് സ്വ​ന്തം മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു).

    (അ​ൽ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഭ​ർ​ത്താ​വ് വ​രു​ന്നു. വാ​തി​ലി​ൽ മു​ട്ടു​ന്നു. വാ​തി​ൽ​പ​ടി​ക്ക​ലു​ള്ള കാ​പ്പി​യി​ൽ ച​വി​ട്ടി സൂ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കു​ന്നു. യു​വാ​വ് വി​ട്ടേ​ച്ച് പോ​യ ഫ്ലാ​സ്ക് കാ​ണു​ന്നു. അ​തെ​ടു​ത്ത് പ​രി​​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നെ​യും വാ​തി​ലി​ൽ മു​ട്ടു​ന്നു. യു​വ​തി വ​ന്ന്‍ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്നു).

    (മു​ഖ​ത്തെ ഭാ​വ​ഭേ​ദം ക​ണ്ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു)

    ഭ​ർ​ത്താ​വ്: ഇ​തെ​ന്താ​ണി​ത്. നീ​യാ​​ക​പ്പാ​ടെ വി​ള​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ. ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ന്ന് പേ​ടി​ച്ചു​പോ​യോ.

    ബി​ന്ദു: എ​ന്തോ എ​നി​ക്ക് ന​ല്ല സു​ഖം തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല.

    ഭ​ർ​ത്താ​വ്: ഈ ​ഫ്ലാ​സ്കെ​ങ്ങി​നെ പൊ​ട്ടി. (ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല) പേ​ടി​ച്ച് വി​റ​ച്ച് ക​യ്യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് പോ​യ​താ​വും ഇ​ല്ലേ? ധീ​ര​വ​നി​ത ത​ന്നെ. (അ​ക​ത്ത് ക​ട​ന്ന് വാ​തി​ല​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ​പ​നി​മി​ഷം​കൊ​ണ്ട് രം​ഗ​ത്തെ വെ​ളി​ച്ചം അ​സ്ത​മി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​തു​ക്കെ പ​തു​ക്കെ മ​ങ്ങി​യ ഒ​രു പ്ര​കാ​ശം​മാ​ത്രം രം​ഗ​ത്ത് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ സു​രേ​ഷ് രം​ഗ​ത്ത് അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്നു)

    (സ്​​പോ​ട്ട് ​ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു)

    (ക​ത്തി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം തു​റ​ന്ന് വാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം അ​ക​ത്ത് കേ​ൾ​ക്കാം)

    ഒ​രു പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ നാ​ലു​ വ​രി​ക​ൾ.

    (ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ത്തെ​ടു​ത്ത് നി​വ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു യു​ഗ്മ​ഗാ​നം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ യു​വ​തി സ്വ​ന്തം ​മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു. പാ​തി വ​ഴി​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ യു​വാ​വി​നെ കാ​ണു​ന്നു. സം​ശ​യി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    (പ​തു​ക്കെ വി​ളി​ക്കു​ന്നു)

    (യു​വാ​വ് ഞെ​ട്ടി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ് നോ​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പ​തു​ക്കെ ന​ട​ക്കു​ന്നു. യു​വ​തി അ​ടി​മു​ടി വി​റ​യ്ക്കു​ന്നു)

    സു​രേ​ഷ് (ക​ന​ത്ത ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ) നി​ന്നോ​ട് ഞാ​നൊ​രു രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു ഇ​ല്ലെ. എ​നി​ക്ക് ഒ​രു നി​മി​ഷം മാ​ത്രം മ​തി. ഈ​യൊ​രു നി​മി​ഷം ഈ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഞാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ന​ക്ക​യാ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ –ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ.

    ഈ ​ചോ​ദ്യം എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലും ത​ല​ച്ചോ​റി​ലും കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്റെ ഉ​റ​ക്ക​ത്തെ വി​ര​ട്ടി​യോ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ന​തി​നു​ത്ത​രം ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു. ഇ​ല്ല നി​ന​ക്കാ​രെ​യും സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല (കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത് തോ​ളി​ൽ കൈ​വെ​ച്ച്)

    ബി​ന്ദു പോ​കൂ. പോ​കൂ. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഉ​റ​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ അ​താ, തി​ര​മാ​ല​ക​ളു​തി​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. എ​നി​ക്കു​റ​ങ്ങ​ണം. സു​ഖ​മാ​യൊ​ന്നു​റ​ങ്ങ​ണം (വേ​ച്ച് വേ​ച്ച് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. യു​വ​തി സ്തം​ഭി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു).

    ക​ർ​ട്ട​ൻ

    രംഗം 5

    (മു​സാ​വ​രി ബം​ഗ്ലാ​വി​ലെ മു​റി. വാ​ച്ച്മാ​ൻ ത​നി​ച്ച് രം​ഗ​ത്ത്. ഒ​രു റാ​ന്ത​ൽ​തി​രി തു​ട​ച്ച് എ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് ശ​രി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ചേ​ക്കു​ട്ടി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു​ട്ടി: ഇ​ങ്ങ​ള് ഇ​ബ​ടെ ഇ​രി​യ്ക്ക്യാ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (വൃ​ദ്ധ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ച്ച് നോ​ക്കി വി​ള​ക്ക് ഒ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ) ഇ​വി​ടെ​യ​ല്ലെ എ​നി​ക്ക് പ​ണി, അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യ​ല്ലെ ഇ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ചേ​ക്കു: ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ പെ​രേ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പം ബ​രു​ന്ന​ത്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഉം (​മൂ​ളു​ന്നു)

    ചേ​ക്കു: നി​ങ്ങ​ളെ​ന്താ ക​ണ്ട​ത്. ആ ​പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളെ ഈ ​കു​ന്നി​ൻ​പു​റ​ത്തി​ട്ട് കൊ​ല്ലാ​ൻ ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചോ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: കൊ​ല്ലു​ന്ന​തും കൊ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന​തും ഞ​മ്മ​ള​ല്ല​ല്ലോ –മ​ര​ണം ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും യോ​ഗം പോ​ലെ വ​രും.

    ചേ​ക്കു: യോ​ഗം പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ങ്ങ​ളി​ബ​ടെ​യി​രു​​ന്നാ​ൽ ആ ​കു​ട്ട്യ​ക്ക് ത​ള്ള​യു​ണ്ടാ​കൂ​ല, ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞേ​ക്കാം (വാ​ച്ച്മാ​ൻ മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട്) ഞാ​ൻ പ​റീ​ണ​ത് ഇ​ങ്ങ​ള് കേ​ക്ക്ണ് ണ്ടോ.

    ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ: കു​റെ ദി​വ​സ​മാ​യി ആ​രു​പ​റ​യു​ന്ന​തും ഞാ​ൻ കേ​ൾ​ക്കാ​റി​ല്ല. കേ​ട്ടി​ട്ട് കാ​ര്യ​മി​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: അ​ങ്ങി​നെ പ​റ​യ​രു​ത്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ വൈ​ച്ച​മ്മാ​രെ മ​രു​ന്ന് കൊ​ടു​ത്തു, കൊ​ടു​ത്തു സൂ​ക്കേ​ട് ഇ​പ്പം പി​ടി​ച്ചാ കി​ട്ടാ​ത്ത പ​രു​വ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക്ണ്. ഇ​നി​യും താ​മ​സി​ച്ചാ​ൽ ശ​രി​യാ​വൂ​ല.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​ന​ല്ല. പ​ട​ച്ച​വ​ന​ല്ലെ.

    ചേ​ക്കു: പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ കാ​ര്യം പ​റ​യ​ണ്ട. ന​മ്മ​ളെ​പോ​ലെ അ​ന്ന​ന്ന് ന​യ്ച്ച് തി​ന്നു​ന്ന​വ​ന് പ​ട​ച്ചോ​നി​ല്ല. അ​ത് സ്വ​ത്തും മു​ത​ലും ഉ​ള്ളോ​ന്. ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഓ​ർ​മ​യും നി​ശ്ച​യ​വും ഇ​ല്ലാ​തെ പി​ച്ചും പേ​യും പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​രെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പെ​മ്പ​റ​ന്നോ​ളെ കാ​ര്യാ​ണ് ഞാ​ൻ പ​റ​യ്ണ​ഹ്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ആ ​കാ​ര്യം എ​നി​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​റി​യാം. അ​വ​ളെ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്.

    ചേ​ക്കു: ക​ളി ത​മാ​സ ഒ​ഴി​ച്ച് ഇ​ങ്ങ​ള് കാ​ര്യം പ​റീ​ൻ. ഇ​ങ്ങ​ള് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വൈ​ദ്യ​ന്മാ​രെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച് കാ​ണി​ക്ക് –അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​സ്പ​ത്രി​ലേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ക്കീ​ൻ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വൈ​ദ്യ​ന്മാ​രെ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​രി​ങ്ങോ​ട്ട് വെ​റു​തെ പാ​ഞ്ഞു​വ​ര്വോ. ത​ടി​യി​ള​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ അ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ങ്ങോ​ട്ടും ഇ​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ പ​ത്തു​മു​പ്പ​ത് നാ​ഴി​ക​ദൂ​ര​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ഞാ​ൻ എ​ങ്ങി​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യാ​നും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ചേ​ക്കു: കു​റ്റം​പ​റ​യ​ല്ല. ഞാ​ൻ ക​ണ്ട​കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​താ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ക​ണ്ണു​ള്ള​വ​ന്നു കാ​ണാം. നാ​വു​ള്ള​വ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ പൈ​സ​യു​ള്ള​വ​ന്നെ വ​ല്ല​തും ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റൂ. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഞാ​ന​റി​യു​ന്ന​വ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ കൈ​യും നീ​ട്ടി ന​ട​ന്ന​വ​നാ​ണ് ഒ​രു പ​ത്തു​റു​പ്പി​ക​ക്ക്.

    ചേ​ക്കു: എ​ന്നി​ട്ട്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഓ​രോ​രു​ത്ത​ന്റെ​യും പ​ണ​ത്തി​ന്റെ തി​ടു​ക്കം കേ​ട്ട് മ​ട​ങ്ങി.

    ചേ​ക്കു: അ​തി​ൽ ആ​രെ​യും കു​റ്റം​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് കാ​ര്യ​ല്യ. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​ത്ത ദോ​ഷ​മ​ല്ല. വേ​റെ വ​ഴി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പോ​യി ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഒ​രു തി​ടു​ക്കം​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ന​വ​ൻ ത​ന്നേ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ.

    ചേ​ക്കു: ഉ​ള്ള​വ​ഴി നി​ങ്ങ​ള് ത​ന്നെ​യ​ല്ലെ അ​ട​ച്ച​ത്. നാ​ല് കാ​ശ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ബെ​ക്ക​ണം.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: എ​ങ്ങി​നെ. പ​ത്തെ​ൺ​പ​തു​റു​പ്പി​ക മാ​സ​ത്തി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന ഞാ​ൻ അ​ഞ്ചാ​റ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും എ​ന്റെ കെ​ട്ടി​യ​വ​ളു​ടെ​യും ചെ​ല​വ് ക​ഴി​ച്ച് കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ എ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യി​ല്ല. തി​ന്നി​ട്ടും തി​ന്നാ​തെ​യും ദി​വ​സം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ –എ​വി​ടു​ന്നാ സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ.

    ചേ​ക്കു: അ​തി​ന്നാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ന്ന് ബു​ദ്ധി. ഇ​വി​ടെ മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​നാ​ല് വാ​ച്ച്മാ​ൻ​മാ​രെ എ​നി​ക്ക​റി​യാ. ഓ​ലും ഇ​ങ്ങ​ളെ മാ​തി​രി മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കാ​രാ​യ് രു​ന്ന​ല്ലോ? കു​ട്ട്യ​ളും കു​ടും​ബും എ​ല്ലാം, ഉ​ള്ളോ​ല് ത​ന്നെ –ഓ​ല് ക്ക് ​സ്വ​ത്തും മു​ത​ലും ഒ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ങ്ങി​നെ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: അ​ങ്ങി​നെ​ത്ത​വ​രു​ടെ കാ​ര്യം എ​ന്നോ​ട് പ​റ​യ​രു​ത്. അ​ങ്ങി​നെ നെ​റി​കെ​ട്ട് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: പ​ഠി​ക്ക​ണം. ഈ ​കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ച്ചൊ​ക്കെ അ​ത് പ​ഠി​ക്ക​ണം. ഇ​വി​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ച്ച്മാ​ൻ കു​മാ​ര​ന്റെ കാ​ര്യം ത​ന്നെ​യെ​ടു​ക്കാം. മൂ​ന്നു കൊ​ല്ല​ല്ലെ ഈ ​പ​ണി എ​ടു​ത്തു​ള്ളൂ. അ​തി​ന്നി​ട​ക്ക് ഓ​നെ​ത്ര സ​മ്പാ​ദി​ച്ച്. പൊ​ര​യും പ​റ​മ്പും വ​ങ്ങി –ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​ന്നാ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​പ്പി​ച്ച്. പ​ത്തും ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചും ഉ​റു​പ്പി​ക കി​ട്ടാ​ത്ത ദി​വ​സ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​ന​ന്ന്. അ​താ​ണ് ബു​ദ്ധി.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഞാ​ൻ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്തും ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചും അ​ല്ല പ​ത്തും നൂ​റും കി​ട്ടി​യെ​ന്നു​വ​രും. അ​ങ്ങി​ന​ത്തെ പൈ​സ്സ ഈ ​കാ​ലം​വ​രെ ഈ ​കൈ​കൊ​ണ്ട് തൊ​ട്ടീ​ട്ടി​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: അ​ങ്ങി​ന​ത്തെ പൈ​സ ഇ​ങ്ങ​ന​ത്തെ ​പൈ​സ എ​ന്നു പ​റ​യ​രു​ത്. പൈ​സ​ല്ലാം ഒ​രു മാ​തി​രി​യാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ചി​ല​ർ​ക്ക്, എ​നി​ക്ക​ങ്ങി​നെ​യ​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: അ​താ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ്റി​യ കേ​ട്. ഞാ​നും നി​ങ്ങ​ളും വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​നാ​ട്ടി​ലെ മ​നു​സ​ന്മാ​രെ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​യ്യൂ​ല. ഇ​ബ​ടു​ന്ന് കി​ട്ടാ​ത്ത​ത് ബേ​റെ​ടു​ത്ത് ചെ​ന്നാ​ൽ കി​ട്ടും.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ചേ​ക്കു​ട്ടി​ക്ക... മ​തി ഇ​നി നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യി​ല്ലെ. ഇ​നി വി​ൽ​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നും വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ​ട്ടി​ണി കി​ട​ന്നാ​ലും മാ​നം വി​റ്റ് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നെ കൊ​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    ചേ​ക്കു: നി​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങി​നെ ജീ​വി​ച്ചാ​ലും എ​നി​ക്ക് ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ല. പ​നി​ച്ച് തോ​ടാ​യി; കു​ടി​നീ​രി​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ഒ​രു പെ​ണ്ണൊ​രു​ത്തി കു​ടീ​കെ​ട​ക്ക്ണ്. അ​തി​ന്ന് നാ​ല് കാ​ശി​ന്റെ മ​രു​ന്നു​വാ​ങ്ങി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ങ്ങ​ൾ മാ​നം നോ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞോ​ളീ​ൻ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: പ​റ​ഞ്ഞ് പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ഭ്രാ​ന്ത് പി​ടി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്നെ ഞാ​നി​വി​ടെ തീ​തി​ന്ന് ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റി​ട​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം എ​നി​ക്ക് വേ​ണ്ട.

    ചേ​ക്കു: ഞാ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ ​കു​ട്ട്യ​ളെ കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ള്ള​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​പൊ​ടി​മ​ക്ക​ൾ എ​ങ്ങി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടും.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നി​ങ്ങ​ൾ പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ? വ​ലി​ഞ്ഞു​ക​യ​റി കു​ട്ട്യ​ളെ കാ​ര്യം​പ​റ​യാ​ൻ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​നി​ക്കി​വി​ടെ സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി കു​റ​ച്ച് നേ​രം ഇ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്നി​ട​യി​ൽ ചാ​കു​ന്ന​വ​ർ ചാ​ക​ട്ടെ –അ​വ​രെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ന​ര​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​​മ​ല്ലോ.

    (ഇ​രു​ട്ട്)

     

    രംഗം 6

    ക​ർ​ട്ട​നു​യ​രു​മ്പോ​ൾ ടീ​ബി​യി​ലെ മു​റി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. പു​റ​ത്ത് കാ​റി​ന്റെ ഡോ​റ​ട​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​വും. ഷൂ​സി​ട്ട കാ​ലു​ക​ൾ പ​തി​യു​ന്ന ശ​ബ്ദ​വും.

    വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് ക​ന​മു​ള്ള പെ​ട്ടി​യും ഹോ​ൾ​ഡോ​ളും തൂ​ക്കി, വാ​ച്ച്മാ​ൻ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. പെ​ട്ടി ഒ​ര​രു​കി​ലെ​ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ച്ച് ക​സേ​ര തു​ട​ച്ച് വാ​ച്ച്മാ​ൻ നി​ൽ​ക്കെ,

    Executive Bag തൂ​ക്കി ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​യം 35. ടെ​ർ​ലി​ൻ ഷ​ർ​ട്ട്, പാ​ൻ​ഡ്, ഷൂ, ​ടൈ.

    ബാ​ഗ് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ച്ച് മു​റി​യൊ​ട്ടാ​കെ ഒ​ന്ന​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ത്ത് റൂ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി വീ​ണ്ടും രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു.

    യു​വാ​വ്: കൊ​ള്ളാം. സ്ഥ​ലം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ല. മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര quite ആ​യ ഒ​രു ടി.​ബി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഞാ​നീ​യി​ടെ​യാ​ണ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (വി​ന​യ​ത്തോ​ടെ) വ​ള​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ടീ​ബി​യാ​ണ് സാ​ർ. പ​ണ്ട് സാ​യി​പ്പ​ന്മാ​രു​ടെ കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഷി​ക്കാ​റി​ന് വ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ.

    (ഷൂ​സ​ഴി​ച്ച് നീ​ക്കി​യി​ട്ടു. ക​സാ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നു. ടൈ ​ലൂ​സാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്)

    യു​വാ​വ്: സാ​യ്പി​ന്നേ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ളൂ. വീ​ടു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും റെ​സ്റ്റ്ഹൗ​സ് പ​ണി​യാ​നും ഏ​റ്റ​വും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നു​കി​ൽ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​ഴ​യു​ടെ ക​ര​യി​ൽ.

    (ഒ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ൺ​കൂ​ജ എ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു)

    യു​വാ​വ്: കു​റ​ച്ച് ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ കൂ​ജ​യെ​ടു​ത്ത് പോ​കാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ)

    യു​വാ​വ്: അ​ടു​ത്ത മു​റി​യി​ലാ​ര്?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ആ​രു​മി​ല്ല, രാ​വി​ലെ പോ​യി.

    യു​വാ​വ്: അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തോ?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇ​ല്ല സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ മാ​ത്രം.

    (In a deep tune)

    ത​നി​യെ ഒ​രു രാ​ത്രി​കൂ​ടി ത​നി​യെ

    (വാ​തി​ക്ക​ൽ വി​ചി​ത്ര ജീ​വി​യെ കാ​ണും​പോ​ലെ സം​ശ​യി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു വാ​ച്ച്മാ​ൻ)

    യു​വാ​വ്: ക​ഴി​ക്കാ​നെ​ന്തു​ണ്ട്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഒ​ന്നു​മി​ല്ല സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: ഒ​ന്നും

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇ​ല്ല സാ​ർ.

    (രോ​ഷ​ത്തോ​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ടൈ ​ക​ട്ടി​ലി​ലേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞ്)

    യു​വാ​വ്: യൂ​സ് ലെ​സ്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇ​വി​ടെ കു​ശി​നി​യി​ല്ല സാ​ർ, വ​രു​ന്ന​വ​ർ കാ​റി​ൽ തി​ന്നാ​നു​ള്ള​തൊ​ക്കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റെ വി​ട്ട് വ​രു​ത്തും.

    യു​വാ​വ്: Dammit... ടാ​ക്സി​ക്കാ​ര​നെ വി​ടു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ത​നി​യ്ക്കി​ത് പ​റ​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ഭ​യ​ന്ന് കൂ​ജ​യും​കൊ​ണ്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ൾ ജാ​ല​ക​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു പു​റ​ത്തെ ഇ​രു​ണ്ട ശൂ​ന്യ​ത​യി​ലേ​ക്കെ​ന്നോ​ണം നോ​ക്കി​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ൾ ആ​രോ​ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ)

    യു​വാ​വ്: മ​നു​ഷ്യ​രി​ല്ലാ​ത്ത മ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത മു​സാ​വ​രി ബം​ഗ്ലാ​വു​ക​ൾ, പ്രേ​തം​പോ​ലു​ള്ള സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​ർ... ങ്ഹും.

    (​ഷൂ അ​ഴി​ച്ച്)

    തി​രി​കെ വ​ന്ന് ഹോ​ൾ​ഡോ​റി​ന്റെ കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച് നി​വ​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ഷ​ർ​ട്ട​ഴി​ച്ച് പാ​ന്റും ബ​നി​യ​നു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    BACKGROUND MUSIC OF THE LONELY NIGHT.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ കൂ​ജ​യി​ൽ വെ​ള്ള​വു​മാ​യ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് കൂ​ജ വെ​ച്ച് അ​യാ​ൾ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ)

    യു​വാ​വ്: ബ​സാ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ര ദൂ​ര​മു​ണ്ട്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നാ​ല് മൈ​ൽ കാ​ണും.

    യു​വാ​വ്: പോ​യ് വ​ല്ല​തും വാ​ങ്ങി​ക്ക്. ചി​ക്ക​ൻ, ബ്രെ​ഡ്, നാ​ല് സോ​ഡ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: സാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രം.

    നേ​ര​ത്തി​ന് എ​ന്തു​പ​റ്റി. പി​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ​ട്ടി​ണി​കെ​ട​ക്ക​ണോ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (പ​ത​റി​ക്കൊ​ണ്ട്) നാ​ലും നാ​ലും എ​ട്ടു​നാ​ഴി​ക മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പാ​തി​ര​യാ​വും സാ​ർ.

    (പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ചെ​റി​യ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​ളി)

    ‘‘ബാ​പ്പാ’’

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ഞെ​ട്ടി വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്നു, യു​വാ​വ് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ വാ​ച്ച്മാ​ൻ വാ​തി​ലി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന് രം​ഗ​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ണാ​തെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​നോ​ട് എ​ന്തോ സം​സാ​രി​ച്ച് വ​ന്നു)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (പ​രി​ഭ്ര​മ​ത്തോ​ടെ) ഞാ​ൻ ഞാ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി വ​രാം. അ​ടു​ത്താ​ണ് സാ​ർ (വി​ഷ​മി​ച്ച് ദൈ​ന്യ​ത​യോ​ടെ) എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് ദീ​ന​മാ​ണ് സാ​ർ.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പു​റ​ത്ത്പോ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ യു​വാ​വ് മു​റി​യി​ൽ അ​ല​സ​നാ​യി അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും ന​ട​ക്കു​ന്നു. മ​ടു​പ്പ്, വെ​റു​പ്പ് അ​താ​ണാ മു​ഖ​ത്ത്)

    SLOW

    DELIBERATE

    ACTIONS

    (അ​വ​സാ​നം ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞ് മു​ക്കാ​ൽ ഭാ​ഗം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള വി​സ്കി​ കു​പ്പി പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. കൂ​ജ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ​വെ​ച്ച ഗ്ലാ​സ് എ​ടു​ത്ത് അ​തി​ൽ വി​സ്കി​യൊ​ഴി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ജ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ള​മെ​ടു​ത്ത് ചേ​ർ​ത്ത് സാ​വ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ക​വി​ൾ കു​ടി​യ്ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ട് അ​ല​സ​മാ​യി സി​ഗ​ര​റ്റി​ന് തീ​കൊ​ളു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്ത് ന​ഗ്ന​മാ​യ കാ​ല​ടി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം)

    യു​വാ​വ്: ആ​രാ​ണ​ത്?

    വാ​ച്ച്മാന്റെ ശ​ബ്ദം: ഞാ​നാ​ണ് സേ​ർ.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​വ​ശ​ത്താ​യി വാ​തി​ലി​ന​ടു​ത്ത് ഒ​രു മൂ​ല​യി​ൽ ഒ​രു കൈ​തെ​റ്റ് പോ​ലെ അ​യാ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ക​യ്യി​ൽ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്ന് ഓ​റ​ഞ്ചു​ണ്ട്).

    യു​വാ​വ്: എ​ന്താ​ണ്?

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ പ​തു​ക്കെ അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന് മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് അ​ത് വെ​ച്ചു).

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഓ​റ​ഞ്ചാ​ണ് സാ​ർ, ഇ​തേ കി​ട്ടി​യു​ള്ളൂ.

    യു​വാ​വ്: ഇ​തെ​വി​ടു​ന്ന്?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: എ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ.

    യു​വാ​വ്: (പ​ഴ്സെ​ടു​ത്ത്) എ​ന്ത് വി​ല? എ​ന്തു​വി​ല ചോ​ദി​ച്ചാ​ലും കി​ട്ടു​മ​ല്ലോ. ഇ​തൊ​രു സൈ​ഡ് ബി​സി​ന​സാ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: വി​ല​ക്ക​ല്ല സാ​ർ. എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ് സാ​ർ.

    (യു​വാ​വ് വാ​ച്ച്മാനെ ഒ​ട്ടാ​കെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്ന് നോ​ക്കി. വീ​ണ്ടും ഗ്ലാ​സ് നി​റ​ക്കു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: സാ​ർ-

    യു​വാ​വ്: ഉം.

    ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ടൈ​ഫോ​യ്ഡ് വ​ന്നാ​ൽ മാ​റി​ല്ലെ സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: (ഗ്ലാ​സ് മോ​ന്തി​ക്കൊ​ണ്ട്) ആ​ർ​ക്കാ ടൈ​ഫോ​യ്ഡ്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക്.

    യു​വാ​വ്: ഡോ​ക്ട​റോ​ട് ചോ​ദി​ക്ക​ടോ. അ​യാ​ള​ല്ലെ പ​റ​യ​ണ്ട​ത്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഡോ​ക്ട​ർ നോ​ക്കീ​ട്ടി​ല്ല സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: ഉം?

    ​വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചു​റു​പ്പി​ക കൊ​ടു​ക്ക​ണം. കാ​റി​ന്നു വേ​റെ.

    (ദൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ​ച്ച്മാനെ അ​യാ​ൾ തെ​ല്ല് അ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ട് വീ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധ ഗ്ലാ​സി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ക​ഷാ​യം ഗു​ളി​കീം ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ മാ​റി​ല്ലെ സാ​ർ.

    (മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ഹ​രി കു​റേ​ശ്ശെ​യാ​യി ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ന്റെ സി​ര​ക​ളി​ൽ പ​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​യാ​ൾ ക​സേ​ര നീ​ക്കി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന് വാ​ച്ച്മാനെ നേ​രി​ട്ട്)

    യു​വാ​വ്: നി​ന​ക്ക് ഭാ​ര്യ​യെ സ്നേ​ഹ​മാ​ണോ?

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ർ​ഥം മ​ന​സ്സി​ലാ​വാ​തെ അ​മ്പ​ര​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    യു​വാ​വ്: അ​വ​ൾ​ക്കെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടോ?

    (വെ​ഷ​മ​ത്തോ​ടെ തെ​ല്ല​രി​ശ​ത്തോ​ടെ)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് കൊ​ല്ലം എ​ന്റെ കൂ​ടെ ന​ര​കി​ച്ച​വ​ളാ​ണ് സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: (പ​തു​ക്കെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ്)

    ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് കൊ​ല്ലം. മൈ ​ഗോ​ഡ് ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് കൊ​ല്ലം. അ​ൻ​വ​ർ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: എ​ന്റെ പേ​ർ അ​ത​ല്ല സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: ആ ​എ​​ന്തോ ആ​വ​ട്ടെ.

    (നെ​റ്റി​ത​ട​വി)

    അ​ൻ​വ​റെ​യാ​ണ് എ​പ്പ​ഴും ഓ​ർ​മ​വ​രി​ക.​ ഞാ​ൻ ക​ണ്ട വാ​ച്ച്മാ​ൻ​മാ​രി​ൽ ബെ​സ്റ്റ് –അ​ൻ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ മ​തി അ​വ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വും.

    (താ​ൻ) Mood വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​വോ എ​ന്ന് ക​ണ്ട് NORMAL ആ​വാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച്)

    ആ ​ഞാ​നെ​ന്താ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് –ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് കൊ​ല്ലം ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടെ കൂ​ടെ. ത​നി​ക്ക് പ​ത്മ​ശ്രീ​യോ പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ണ​മോ ഒ​ക്കെ ത​ര​ണം. അ​ൻ​വ​ർ! ഉം, ​പോ​ട്ടെ താ​നെ​ന്നെ അ​റി​യു​മോ?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: (ക​സാ​ര പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു)

    ഞാ​ൻ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച് നോ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് ദി​വ​സം നി​ന്നി​ല്ല.

    (ആ​രോ​ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ)

     

    The Bitch The Dirty Bitch

    (വീ​ണ്ടും വാ​ച്ച്മാനെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച്)

    വാ –​അ​ടു​ത്ത് വാ

    (​പാ​തി​കു​ടി​ച്ച ഗ്ലാ​സ് നീ​ട്ടി)

    ഉം ​അ​ടി- സ്കോ​ച്ചാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (പി​ൻ​വാ​ങ്ങി)

    വേ​ണ്ട​സാ​ർ ഞാ​നി​തൊ​ന്നും തൊ​ടി​ല്ല. പ​ല​രും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: ഫൂ​ൾ... Fool with a capital of 7

    സി​ഗ​ര​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക്കാ​രു​ടെ പ​ര​സ്യം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ –ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് നീ​യ​റി​യു​ന്നി​ല്ല.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വെ​മ്പ​ലോ​ടെ)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ഞാ​ൻ രാ​വി​ലെ വ​രാം സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: നി​ൽ​ക്ക്.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    ഇ​ങ്ങ​ടു​ത്ത് വാ.

    (​വാ​ച്ച്മാ​ൻ പ​തു​ക്കെ പ​തു​ക്കെ ര​ണ്ടു മൂ​ന്ന​ടി അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു)

    (യു​വാ​വ് എ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​തെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ആ​ദ്യം സം​ശ​യി​ച്ച്)

    യു​വാ​വ്: ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തി​ൽ ധാ​രാ​ളം വീ​ടു​ക​ളു​ണ്ടോ?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നാ​ല​ഞ്ച് വീ​ടു​ണ്ട്.

    യു​വാ​വ്: ന​ല്ല ആ​ളു​ക​ളാ​ണോ?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: പാ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാ​ർ.

    യു​വാ​വ്: (സ്വ​രം താ​ഴ്ത്തി)

    പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളെ​ങ്ങി​നെ?

    (വാ​ച്ച്മാന്റെ ഭാ​വം പ​ക​രു​ന്നു)

    (അ​മ​ർ​ഷം ഒ​തു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: മ​ന​സ്സി​ലാ​യി സാ​ർ, പ​ക്ഷേ അ​തി​ന്നു വേ​റെ സ്ഥ​ലം നോ​ക്ക​ണം.

    യു​വാ​വ്: വെ​റു​തെ എ​നി​​യ്ക്കൊ​ന്നും വേ​ണ്ട.

    (വി​ര​ൽ ഞൊ​ടി​ച്ച് പ​ണം കാ​ണി​ച്ച്)

    (ക്രോ​ധ​മൊ​തു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: സാ​ർ, സാ​ധു​ക്ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും മാ​നം മ​ര്യാ​ദ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്.

    (കു​റെ​ക്കൂ​ടി അ​വ​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് ചെ​ന്ന് അ​വ​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ നീ​ണ്ടു​നി​വ​ർ​ന്ന് നി​ന്നു)

    യു​വാ​വ്: വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക​ല്ലാ​ത്ത​തൊ​ന്നു​മി​ല്ല ലോ​ക​ത്തി​ൽ – നീ ​ലോ​കം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ശ​രി​യാ​യി​രി​ക്കാം സേ​ർ... ഞാ​ൻ ഞാ​ൻ പോ​ട്ടെ... എ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ.

    (അ​വ​ന്റെ ചു​മ​ലി​ൽ കൈ​വെ​ച്ച് നി​ർ​ത്തി)

    യു​വാ​വ്: പാ​വം അ​ൻ​വ​ർ, നീ ​ന​ല്ല​വ​നാ​ണ് –ആ ​എ​നി​ക്കൊ​രു സു​ഖ​ക്കേ​ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി എ​ന്നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ത​നി​യെ ഒ​രു രാ​ത്രി​കൂ​ടി ക​ഴി​യ്ക്കാ​ൻ വ​യ്യ (സ്വ​രം താ​ഴ്ത്തി) ഒ​രാ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വാ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി) സാ​ർ,

    യു​വാ​വ്: എ​ത്ര പ​ണം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടു​ത്തോ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ആ​രും വ​രി​ല്ല.

    യു​വാ​വ്: വെ​റു​ത​യ​ല്ല.

    (പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ഴ്സെ​ടു​ത്ത് തു​റ​ന്ന് ര​ണ്ട് പ​ത്ത് രൂ​പാ നോ​ട്ട് നീ​ട്ടി) വെ​ച്ചോ.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: (ദൈ​ന്യ​ത​യോ​ടെ)

    സാ​ർ...

    (യു​വാ​വ് ഒ​രു നോ​ട്ടു​കൂ​ടി എ​ടു​ത്ത് നീ​ട്ടി)

    യു​വാ​വ്: മു​പ്പ​ത്.

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ അ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ)

    സാ​ർ...

    (ക്രു​ദ്ധ​നാ​യി ഒ​രു​പി​ടി നോ​ട്ടു​ക​ൾ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് മു​ഖ​ത്തി​ന​രു​കി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട്)

    യു​വാ​വ്: കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ – ബ​യ്ച്ചീ​സ് വേ​റെ ക​മോ​ൺ.

    LIGHT ADJUSTMENTS

    വാ​ച്ച്മാന്റെ മു​ഖ​ത്ത് വി​വി​ധ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ നോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച കൈ. ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക്ഷോ​ഭം. HYPNOTIC ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ യു​വാ​വ് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ വാ​ച്ച്മാ​ൻ വി​റ​ച്ച് വി​റ​ച്ച് ആ ​നോ​ട്ടു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ട് നി​ഴ​ൽ​പോ​ലെ പു​റ​ത്ത് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ രം​ഗം ശാ​ന്തം. യു​വാ​വി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    (പു​ച്ഛം ക​ല​ർ​ന്ന ചി​രി​യാ​ണ്)

    (രം​ഗ​ത്ത് വെ​ളി​ച്ചം മ​ങ്ങു​ന്നു. വീ​ണ്ടും ഗ്ലാ​സ് നി​റ​ച്ച് അ​യാ​ൾ ട്രാ​ൻ​സി​സ്റ്റ​റി​ൽ തി​രു​പി​ടി​യ്ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യം കി​ട്ടി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ന്തോ classical music ആ​ണ്. അ​ത് മാ​റ്റി മ​റ്റൊ​രു സം​ഗീ​തം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു)

    A FAST RYTHMIC MUSIC,

    അ​യാ​ളു​ടെ ഞര​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഓ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ല​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം.

    ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഗ്ലാ​സു​യ​ർ​ത്തി അ​യാ​ൾ അ​ജ്ഞാ​ത ഗാ​യ​ക​നോ​ടെ​ന്നോ​ണം TOAST പ​റ​യു​ന്നു.

     

    Oh Beauty

    വീ​ണ്ടും രം​ഗ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത

    (അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കെ അ​ക​ലെ​നി​ന്ന് കാ​ല​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​പ്പി​വ​ള​ക​ളു​ടെ കി​ലു​ക്കം അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്തെ​ത്തു​ന്നു)

    (വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ അ​ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    (അ​യാ​ൾ മു​ഖം തു​ട​ച്ച് ക​ണ്ണു​ക​ള​ട​ച്ച് തു​റ​ന്ന് വാ​തി​ലി​ന്ന​രി​കി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വാ​തി​ൽ ക​ട​ന്ന് നി​ഴ​ൽ​പാ​ടി​ൽ അ​വ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    (അ​യാ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, നോ​ക്കു​ന്നു)

    (വീ​ണ്ടും അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നാം ​കാ​ണു​ന്നു)

    (ത​ട്ട​മി​ട്ട് ശി​ര​സ്സ് കു​നി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ളം പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള പെ​ണ്ണ്)

    (അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ഇ​ര​യെ കി​ട്ടി​യ ആ​ഹ്ലാ​ദം)

    യു​വാ​വ്: വ​ര​ണം, മ​ണ​വാ​ട്ടി, വ​ര​ണം എ​വി​ടെ വാ​ച്ച്​​മാ​ൻ?

    (അ​യാ​ൾ അ​വ​ൾ​ക്ക​രി​കെ നി​ന്ന് നോ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ട് പി​റ​കി​ൽ അ​വ​ൾ വ​ന്ന വാ​തി​ൽ ഒ​ച്ച​യോ​ടെ അ​ട​യ്ക്കു​ന്നു)

    യു​വാ​വ്: വാ.

    (​അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ൽ കി​ട​ന്ന് പി​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ തേ​ങ്ങ​ലി​ന്റെ ശ​ബ്ദം)

    (മ​ണി​യ​റ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ അ​വ​ളു​ടെ ര​ണ്ട് ചു​മ​ലി​ലും കൈ ​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ കു​ത​റി​മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു)

    (രം​ഗം പൊ​ടു​ന്ന​നെ ഇ​രു​ളു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്ത് അ​വ​ൾ കി​ട​ന്ന് പി​ട​യു​ക​യാ​വ​ണം. ഇ​രു​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ളു​ടെ ഒ​രാ​ർ​ത്ത​നാ​ദം)

    SCREAM

    വാ​തി​ലിൽ ഉ​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നം പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ച​വി​ട്ടേ​റ്റ് വാ​തി​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​നെ തു​റ​ക്കു​ന്നു. പു​റ​ത്ത് നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ചം (വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് രം​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്) അ​യാ​ൾ പി​ടി​വി​ട്ട് ആ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ര ത​ട്ടി​പ്പ​റി​യ്ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ത്തെ​ പോ​ലെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    (മ​ണി​യ​റ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ)

    (യു​വാ​വ്,​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി, വാ​ച്ച്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ കാ​ണാം.)

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി തേ​ങ്ങ​ലോ​ടെ, വി​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ൽ​ക്കെ, മു​മ്പി​ലെ​ത്തി​യ​ത് വാ​ച്ച്മാനാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണു​ന്നു.

    ഒ​രാ​ർ​ത്ത​നാ​ദം-

     

    ബാ​പ്പാ...

    അ​വ​ൾ ഒ​രു​നി​മി​ഷം​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ളെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് തേ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    രം​ഗം അ​ൽ​പം തെ​ളി​യു​ന്നു. വാ​ച്ച്മാന്റെ കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞ് വീ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി. അ​വ​ൾ ക​ശ​ക്കി​യി​ട്ട ഒ​രു പൂ​മൊ​ട്ടു​പോ​ലെ ചി​ന്നി​ച്ചി​ത​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​യി വാ​ച്ച്മാ​ൻ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ​യും കൊ​ണ്ട് വേ​ച്ച് വേ​ച്ച് വെ​ളി​യി​ൽ ക​ട​ക്കു​​മ്പോ​ൾ, രം​ഗ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് ത​നി​യെ അ​ർ​ധ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക്രു​ദ്ധ​നാ​യി ആ​ടി​യാ​ടി ന​ട​ന്നു. അ​യാ​ൾ ക​സാ​ല​യി​ൽ ചെ​ന്ന് വീ​ണു പി​റു​പി​റു​ക്കു​ന്നു...

    ‘‘ശ​വ​ങ്ങ​ൾ...’’

    ക​ർ​ട്ട​ൻ

    രംഗം 7

    രാ​ത്രി.

    ഒ​രു​ൾ​നാ​ട​ൻ ടീ​ബി​യി​ലെ മു​റി. വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ബ​ൾ​ബി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​മേ​യു​ള്ളൂ. അ​തു​ത​ന്നെ വ​ല​ത്തു​ഭാ​ഗ​ത്തി​ട്ട മേ​ശ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. മേ​ശ​ക്കു മു​മ്പി​ലാ​യി ഒ​രു ക​സാ​ല​യു​ണ്ട്. ഏ​റെ​ക്കു​റെ രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി ചു​മ​ര് പ​റ്റി​യി​ട്ടാ​ണ് ക​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ത​ന്മൂ​ലം മു​റി​യു​ടെ ഇ​ട​ത്തെ മൂ​ല ഇ​രു​ട്ടാ​ണ്.

    മു​റി​യു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി സ​ദ​സ്സി​ന്ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ച​രി​ച്ചി​ട്ട ഒ​രു ചാ​രു​ക​സാ​ല​യു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങോ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​വാ​ഹാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​മെ​ന്നോ​ണം ഗ്രാ​മ​ഫോ​ൺ റി​ക്കാ​ർ​ഡി​ന്റെ നേ​രി​യ സം​ഗീ​തം മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്തു​ന്നു. പ്രേ​ത​ഗാ​ന​മെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ഗാ​നം. മേ​ശ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ഗു​ണ്ട്. ചു​മ​രി​ൽ ഒ​രു യു​വാ​വി​ന്റെ അ​ഴി​ച്ചി​ട്ട വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    യ​വ​നി​ക ഉ​യ​രു​​മ്പോ​ൾ ഒ​രു യു​വാ​വ് മേ​ശ​ക്ക​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് അ​തി​ന്മേ​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സി​ഗ​ര​റ്റ് പേ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രെ​ണ്ണ​മെ​ടു​ത്ത് ക​ത്തി​ക്ക​യാ​ണ്. മു​ണ്ടും ബ​നി​യ​നു​മാ​ണ് വേ​ഷം. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ കൈ​ലി​യെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ചി​ത്ര​മാ​യ കൈ​ലി​യാ​ണ്. അ​ൽ​പം ത​ടി​ച്ച ഒ​രു പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യി ടീ​ബി വാ​ച്ച്മാ​ൻ –ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​നാ​ണ്– പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. പു​സ്ത​കം മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ട് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു (കൈ​യി​ൽ മേ​ശ​വി​രി​യു​ണ്ട്)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: ആ ​പേ​രും മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മൊ​ന്നു...

    (കി​ട​ക്ക വി​രി​ക്കു​ന്നു)

    (തൂ​ക്കി​യി​ട്ട ഷ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും പെ​ന്നെ​ടു​ത്ത് യു​വാ​വ് എ​ഴു​തി​തു​ട​ങ്ങു​ന്നു– എ​ഴു​തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബേ​ഗ് തു​റ​ന്ന് പേ​ഴ്സെ​ടു​ത്ത് 25 ക ​നീ​ട്ടു​ന്നു. കു​മാ​ര​ൻ നോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പി​ന്നെ യു​വാ​വി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്കും നോ​ക്കു​ന്നു. അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​വു​ന്നു നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു (നോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കാ​തെ)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: വാ​ട​ക നാ​ലു​റു​പ്പി​ക​യാ​ണ്.

    (പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ)

    അ​റി​യാം...

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നാ​ലു​റു​പ്പി​ക​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: (നാ​ലു​റു​പ്പി​ക വേ​റെ​യെ​ടു​ത്ത് കൊ​ണ്ട്)

    നി​ങ്ങ​ൾ പു​തു​താ​യി വ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: അ​ല്ല.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: പി​ന്നെ?

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: മു​പ്പ​ത് കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ളാ​യി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്നി​ട്ട് യാ​തൊ​രു പ​രി​ച​യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ

    (നീ​ട്ടി​യ നാ​ലു​റു​പ്പി​ക വാ​ച്ച്മാ​ൻ വാ​ങ്ങു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്: തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള​താ​ണ് എ​ന്റെ വീ​ട്, വി​ളി​ച്ചാ​ൽ കേ​ൾ​ക്കും.

     

    (മേ​ശ​മേ​ൽനി​ന്നും പു​സ്ത​ക​മെ​ടു​ത്ത് നോ​ക്കു​ന്നു)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്റെ പേ​ര് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നാ​ണ്. ഞാ​നൊ​രു സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നാ​ണ്. ഈ ​രാ​ത്രി ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ത​ങ്ങാ​ൻ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    പേ​രെ​ന്താ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ?

    (കു​മാ​ര​ൻ നോ​ക്കു​ന്നു)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്താ പേ​ര് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ?

    വാ​ച്ച്: വാ​ച്ച്മാ​ൻ. അ​ങ്ങി​നെ വി​ളി​ച്ചാ​ൽ മ​തി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: സാ​ധാ​ര​ണ ടീ​ബി​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ...

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ​താ

    കു​മാ: നേ​രം കു​റെ വൈ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കി​ട​ന്നോ​ളു സാ​റെ (മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ച്ചെ​ടു​ത്ത് നോ​ക്കി)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: പ​തി​നൊ​ന്നേ മു​ക്കാ​ലാ​യി. (അ​പ്പോ​ൾ കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​ധാ​ര​യെ വെ​ട്ടി​മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു നാ​യ​യു​ടെ ഓ​രി​യി​ടു​ന്ന ശ​ബ്ദം വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത് നി​ന്നെ​ന്നോ​ണം ആ ​മു​റി​യെ മു​ഖ​രി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു).

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: (പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ) ഇ​വി​ടെ ശാ​ന്ത​മാ​യു​റ​ങ്ങാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​മു​​െണ്ട​ന്നാ​ണ​ല്ലോ തോ​ന്നു​ന്ന​ത്.

    (ചെ​ന്നു ചാ​രു​ക​സാ​ര​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ പാ​ട്ടാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽപെ​ടു​ന്ന​ത്.)

    മ​ണി പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഈ ​പാ​ട്ടൊ​ന്നും നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: അ​വി​ടെ ക​ല്യാ​ണ​മാ​ണ്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ വ​ന്നു​വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ ക​ണ്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ...

    (വാ​ച്ച്മാ​ൻ ശ​ക്തി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ നോ​ക്കു​ന്നു.)

    വാ​ച്ച്: നി​ങ്ങ​ൾ അ​തെ​ന്തി​നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്...

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: വാ​ച്ച്മേ​ന്റെ വ​ല്ല​വ​രു​മാ​ണോ​ന്ന്....

    വാ​ച്ച്: അ​തെ എ​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഞാ​നും വി​ചാ​രി​ച്ചു, ആ​രൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട് വീ​ട്ടി​ല്.

    വാ​ച്ച്: ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​പ്പ​തു കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്ന​വ​രോ​ടൊ​ക്കെ ഞാ​നീ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്നു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​തൊ​രു മ​ര്യാ​ദ​യാ​ണ്.

    വാ​ച്ച്: ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത മ​ര്യാ​ദ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ആ​രാ​യാ​ലും ന​മ്മ​ളൊ​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​ര​ല്ലെ.

    വാ​ച്ച്: ഒ​രു സ​ത്രം കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ന​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​ക്കൂ​ടാ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്തി​നാ​ണ് സാ​റീ ടീ​ബി​യു​ടെ വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ വ​ന്നു​മു​ട്ടി​യ​ത്?

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​നി​ക്ക് ഒ​രു റൂ​മ് വേ​ണം.

    വാ​ച്ച്: അ​തി​ന്ന് സാ​റ് വാ​ട​ക കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ണ്. പോ​കു​മ്പോ​ൾ താ​ക്കോ​ൽ തി​രി​ച്ച് ത​രും. അ​തോ​ടൊ​ന്നി​ച്ച് സാ​റെ​ന്നെ മ​റ​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​മ്പി​ൽ ഞാ​നെ​ന്ന ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നി​ല്ല. ഈ ​മു​റി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ല് ​പോ​ലെ ഞാ​നും ഒ​രു നി​ർ​ജീ​വ​ വ​സ്തു​വാ​ണ്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഒ​രു സ​ത്രം കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ന​സ്സ് കാ​ണാ​ൻ അ​വി​ടെ ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു നാ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: (സൂ​ക്ഷി​ച്ച് ​നോ​ക്കി)

    അ​തെ വാ​ച്ച്മേ​നെ കാ​ണാ​ൻ വേ​ണ്ടി ആ​രും ടീ​ബി​ക​ളി​ൽ വ​ന്നു താ​മ​സി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​വും വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ല്ല​ല്ലോ.

    വാ​ച്ച്: ഇ​ല്ല.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: കാ​ര​ണ​വ​ർ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​രു​ത്. ഞാ​ൻ കാ​ണി​ച്ച പ​ണം മ​തി​യാ​വാ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണോ?

    വാ​ച്ച്: എ​ന്തി​നു സാ​റെ?

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​തൊ​ക്കെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ നാ​വു ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടോ.

    വാ​ച്ച്: (ഒ​രു നി​മി​ഷം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​യി നി​ന്നു)

    ഒ​രു വാ​ച്ച്മേ​നെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് എ​ന്റെ ജോ​ലി ഞാ​ൻ തീ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ എ​നി​ക്കി​വി​ടെ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ളൂ.

    (അ​​യാ​ൾ പോ​കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് അ​മ​ർ​ഷ​മു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന്നു​ള്ള ന്യാ​യ​മി​ല്ല. ചെ​ന്നു വാ​തി​ല​ട​ച്ച് തി​രി​ച്ച് വ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തോ​ടെ ചി​ല നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ കു​ര അ​വ​നെ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ​പ​നേ​രം ക​ല്യാ​ണ​പ്പു​ര​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ന്റെ ശ​ബ്ദം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.)

    നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ആ ​ഗാ​നം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തു​പോ​ലെ എ​ല്ലാം നി​ശ്ശ​ബ്ദം.

    ഗോ​പി​യു​ടെ ചു​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി വി​ട​രു​ന്നു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ചെ​ന്ന് വി​ള​ക്ക​ണ​ക്കു​ന്നു. തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    അ​പ്പോ​ൾ ടീ​ബി​യു​ടെ പു​റ​ത്തെ വി​ള​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ​ണം മു​റി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശം പ​ല​യി​ട​ത്തു​മാ​യി മു​റി​ഞ്ഞു​വീ​ണു കി​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണ​പ്പു​ര​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു റി​ക്കാ​ർ​ഡ് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗോ​പി തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും കി​ട​ക്കു​വാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ആ ​പാ​ട്ട് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കേ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടോ.

    ഗോ​പി സം​ശ​യി​ക്ക​യാ​ണ്.

    മു​റി​യു​ടെ പു​റ​ത്ത് കാ​ല​ടി​ക​ൾ പ​തി​യു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ.

    അ​വ​ൻ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നോ​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​ണ്ട്...

    പ​തു​ക്കെ പ​തു​ക്കെ ഒ​രു ഭ​യം മ​ന​സ്സി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നും കേ​ൾ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​ശ്വാ​സം തോ​ന്നി. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ചെ​ന്നു മേ​ശ​മേ​ൽ​നി​ന്ന് സി​ഗ​റ​റ്റ് എ​ടു​ത്ത് ക​ത്തി​ച്ച് കൊ​ള്ളി ഒ​രു മൂ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​ൻ ക​യ്യു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. പെ​ട്ടെ​ന്നു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​വി​ളി അ​വ​നെ​യും ആ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ൻ ക​ണ്ണു​ക​ൾ മി​ഴി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കാ​ൽ​പ്പെ​രു​മാ​റ്റം കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ ത​ള​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​വി​ധം ചെ​ന്നു വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഭ​യ​ത്തോ​ടെ ചു​റ്റു​പാ​ടും നോ​ക്കു​ന്നു. വീ​ണ്ടും പു​റ​ത്ത് ആ​ൾ​പ്പെ​രു​മാ​റ്റം.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ആ​രാ​ണ​ത്?

    (മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ആ​രാ​ണെ​ന്നാ ചോ​ദി​ച്ച​ത്..?

    (ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നു സ്വ​യം വി​ചാ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പെ​ട്ടെ​ന്നു വാ​തി​ലി​ന്മേ​ൽ ഒ​രു ക​ല്ല് വ​ന്ന് പ​തി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്–​വീ​ണ്ടും അ​തേ ശ​ബ്ദം.

    സ്ത്രീ ​ശ​ബ്ദം: പോ ​ഇ​വി​ടു​ന്ന് പോ... ​ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്ക​രു​ത്. പോ ​പോ എ​ന്നെ തൊ​ട്ടു​പോ​ക​രു​ത്. എ​ന്നെ പി​ടി​ക്ക​രു​ത്. വി​ടാ​നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വി​ടാ​ൻ... എ​ന്നെ വി​ടൂ... എ​ന്നെ വി​ടൂ.

    (ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം കാ​ല​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ ​ശ​ബ്ദ​വും അ​ക​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ഗോ​പി​നാ​ഥ് കി​ത​പ്പോ​ടെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ വി​ളി​ക്ക​യാ​ണ്)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ, വാ​ച്ച്മാ​ൻ...

    വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത മ​ട്ടാ​ണ്. ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടും പി​ടു​ത്തം​കി​ട്ടാ​ത്ത​തു പോ​ലെ​യാ​ണ്. നാ​യ്ക്ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ഓ​രി​യി​ടു​ന്നു. ക​സാ​ല​യി​ൽ പോ​യി ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണ​പ്പു​ര​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ട്ടി​നു ശ​ബ്ദം കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ഴു​ത്ത് ഉ​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്.

    മേ​ശ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള കൂ​ജ​യും ഗ്ലാ​സും ക​ണ്ണി​ൽ പെ​ടു​ന്നു. പ​തു​ക്കെ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ വെ​ള്ള​മെ​ടു​ത്ത് കു​ടി​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് വ​ന്നു പ​തു​ക്കെ വി​ള​ക്ക​ണ​ച്ച് ഒ​രു നി​മി​ഷം നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ ക​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ക​ട്ട​ലി​ന്റ​ടു​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും പു​റ​ത്ത് കാ​ല​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വാ​തി​ലി​ൽ മു​ട്ടു കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: സാ​റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കൂ.

    മു​ഹ. ആ​രാ​ണ്, വാ​ച്ച്മാ​ൻ..?

    വാ​ച്ച്: അ​തെ.

    (പ​തു​ക്കെ ചെ​ന്ന് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു. മൂ​പ്പ​രോ​ടൊ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഇ​തൊ​ക്കെ എ​ന്താ​ണ് ഹേ –​ഇ​വി​ടെ പ്രേ​തോ​പ​ദ്ര​വ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ദ്യ​മേ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ.

    (ചെ​ന്നു ​ബാ​ഗി​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ എ​ടു​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​ന്നു)

    ആ​ളു​ക​ളെ പേ​ടി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​നാ​ണോ ഭാ​വം...

    വാ​ച്ച്: സാ​റി​നെ​ന്ത് പ​റ്റി?

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഒ​ന്നും പ​റ്റി​യി​ല്ല. ഈ ​ടീ​ബി പോ​ലും എ​നി​ക്ക് പ​റ്റി​യി​ല്ല. പോ​രെ, ആ​രു​ടേ​താ​ണീ പ്രേ​തം. ആ​രാ​ണ​വ​ളെ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    വാ​ച്ച്: ഇ​നി അ​വ​ൾ വ​രി​ല്ല.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ...

    വാ​ച്ച്: സാ​റെ​ന്നോ​ട​ത് ചോ​ദി​ക്ക​രു​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​ങ്ങ​ള​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടൊ​രു നാ​ട​കം ക​ളി​ക്ക​യാ​ണ്. ഞാ​നി​ത് മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യും. നേ​രു പ​റ​യൂ. ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഏ​താ​ണ്?

    വാ​ച്ച്: കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മ​രി​ച്ചു​പോ​യ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്രേ​ത​മാ​ണ് സാ​റെ​യ​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​വ​ളെ ആ​ർ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    വാ​ച്ച്: ആ ​പ്രേ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​ങ്ങ​ളെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​തി​നെ പ​റ്റി എ​ന്നോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: ഇ​ന്ന​വി​ടെ ആ​രും വ​ന്നി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ രാ​ത്രി​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടെ​നി​ക്ക് ഒ​രു തെ​റ്റ് പ​റ്റി​പ്പോ​യി. ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം സാ​റെ, അ​മ്മ​യി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല​ഞ്ചു മ​ക്ക​ളെ പോ​റ്റി​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​നാ​ണു ഞാ​ൻ.

    എ​ന്റെ ഈ ​തൊ​ഴി​ല് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​പ്പോ​ളീ പ്രേ​തം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ടി​ക്കാ​നും ക​യ്യി​ലു​ള്ള​ത് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ഉ​ള്ള വേ​ല​യാ​ണ്.

    വാ​ച്ച് (അ​ൽ​പം ശ​ക്തി​യോ​ടെ) സാ​റെ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്നോ​ടു​കൂ​ടി ഈ ​​പ്രേ​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ ഞാ​ന​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

    വാ​ച്ച്: (സ്വ​യം മ​റ​ന്ന​പോ​ലെ) സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളെ പോ​ലെ​ത്തെ ആ​ളു​ക​ളു​ള്ള്യേ​ടത്തോ​ളം കാ​ലം ഇ​ത്ത​രം പ്രേ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും.

    (ഗോ​പി ഞെ​ട്ടി വാ​ച്ച്മാനെ നോ​ക്കു​ന്നു)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്താ​ണ് ഹേ ​നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഞാ​നാ​രാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​മോ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്?

    വാ​ച്ച്: അ​റി​യാം. നാ​ലു​റു​പ്പി​ക​ക്ക് പ​ക​രം 25 ക ​നീ​ട്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച ആ​ളാ​ണ്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​തി​ലെ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റ്. എ​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു ഞാ​ൻ പ​ണം ചി​ല​വാ​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: ആ ​നോ​ട്ടി​നി​പ്പു​റ​ത്ത് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ജീ​വ​നു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ്രാ​ന്താ​ണോ?

    വാ​ച്ച്: ഭ്രാ​ന്താ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ന്നോ​ടു സം​സാ​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്റെ മ​ന​സ്സ് ഞാ​ൻ ക​ല്ലാ​ക്കി വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ് സാ​റെ. അ​തു​ട​ച്ചാ​ൽ ഞാ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ന​ല്ല ഭ്രാ​ന്ത​നാ​ണാ​വു​ക. ആ ​പ്രേ​തം ആ​രാ​ണെ​ന്നു സാ​റി​ന് അ​റി​യ​ണോ...

    (സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​ നോ​ക്കി)

    അ​റി​യ​ണോ എ​ന്റെ മൂ​ത്ത മ​ക​ളാ​ണ് സാ​റെ. എ​ന്റെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന എ​ന്റെ മ​ക​ൾ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഞെ​ട്ടു​ന്നു

    വാ​ച്ച്: സാ​റ് ഞെ​ട്ടു​ന്നോ. എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യ​ന്ന് രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച് മ​രി​ക്കാ​ൻ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​യ്യി​ൽ കാ​ശി​ല്ല. മ​ക്ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​കി​ട​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലും ഒ​രു​നേ​രം മ​രു​ന്നു​പോ​ലും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ അ​വ​രു​ടെ അ​മ്മ... അ​പ്പ​ഴാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്ന​ത്. നി​ങ്ങ​ൾ നീ​ട്ടി​യ​പോ​ലെ കു​റെ അ​യാ​ളും നീ​ട്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. ഒ​രു ദു​ർ​ബ​ല നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ആ ​നോ​ട്ടു ഞാ​ൻ വാ​ങ്ങി. ക​ള​ങ്ക​മെ​ന്ത​ന്ന​റി​യാ​ത്ത എ​ന്റെ മ​ക​ളെ... ഞാ​ൻ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച്...

    (അ​യാ​ൾ​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​വ​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു...

    വാ​ച്ച്: അ​ത​വ​ളു​ടെ ഒ​രുത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ടീ​ബി​യി​ൽ വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​യാ​വും. അ​വ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ഇ​വി​ടെ​വെ​ച്ചാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​വ​ളി​ന്ന് ഭ്രാ​ന്തി​യാ​ണ്. ആ ​ഭ്രാ​ന്താ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​ത്.

    (മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ഉ​യ​രു​ന്നി​ല്ല. പെ​ട്ടെ​ന്നു വാ​ച്ച്മാ​ൻ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്ക​യാ​ണ്)

    എ​ന്താ​ണ് സാ​റെ മി​ണ്ടാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​താ​ക്കോ​ലി​ന്റെ ക​ഥ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ന്നു​ണ്ടോ. അ​ൽ​പ​മൊ​രു​ ശ​ക്തി ഇൗ ​നാ​വി​നും കൈ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്റെ നേ​രെ നീ​ട്ടി​യ ആ ​നോ​ട്ടു​ക​ൾ ഞാ​ൻ ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ച​വി​ട്ടി​മെ​തി​ക്കു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യമു​ണ്ട് സാ​റെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും. മാ​ന​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​തി​കേ​ടാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. നോ​ക്കൂ സാ​റെ ഈ ​വ​യ​സ്സ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക്. ഇ​ത് എ​ന്റെ മാ​ത്രം മു​ഖ​മ​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളെപ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ആ​യി​ര​മാ​യി​രം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ച്ഛ​ന്മാ​രു​ടെ മു​ഖ​മാ​ണി​ത്. നി​ങ്ങ​ള​തൊ​ന്നു കാ​ണ​ണം. നോ​ക്കൂ സാ​റേ മു​ഖ​ത്ത്. നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു​പോ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത ഈ ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട്.

    (ഗോ​പി നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല)

    ഭ​യ​മാ​കു​ന്നോ?

    (നീ​ങ്ങി​ച്ചെ​ന്നു മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    ഇ​താ നോ​ക്കൂ...

    (ഗോ​പി വി​ഷ​മി​ച്ച് വി​ഷ​മി​ച്ച് നോ​ക്കു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ​തേ​ങ്ങി​ത്തേ​ങ്ങി ക​ര​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം)

    വാ​ച്ച്: ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം സാ​റെ. വേ​ദ​ന​കൊ​ണ്ട് എ​ന്ത​ല്ലാ​മോ പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി. ഇ​നി അ​വ​ൾ വ​രി​ല്ല സാ​റെ... സാ​റു കി​ട​ന്നോ​ളൂ.

    (ക​ണ്ണീ​ർ തു​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ട​യാ​ൾ പ​തു​ക്കെ പോ​കു​ന്നു. ഗോ​പി ചി​ന്തി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു)

    വാ​ച്ച്മാന്റെ ക​ഥ മ​ന​സ്സി​നെ ഉ​ല​ച്ച​മ​ട്ടാ​ണ്. എ​ന്തു ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ഒ​രു വി​ഷ​മം. ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മെ​ടു​ത്ത് വാ​യ​ന തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ശ്ര​ദ്ധ​കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. വീ​ണ്ടും ശ്ര​മം. ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ലൈ​റ്റി​ട്ടു ബെ​ഡി​ൽ വ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​കെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്.

    നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ശ​ക്തി​യാ​യി കാ​റ്റ​ടി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നേ​രി​യ ​ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. ജ​ന​ൽ​വി​രി​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ക്കു​ന്നു. കൊ​തു​കു​വ​ല​യും ആ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ൾ സാ​റെ... പ​തു​ക്കെ കേ​ട്ട​താ​യി അ​വ​ന്നു തോ​ന്നി. ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നോ​ക്കു​ന്നു.

    വീ​ണ്ടും ആ ​വി​ളി​യാ​ണ്.

     

    ‘വഴിയമ്പലം’ നാടകം ആറു പതിറ്റാണ്ട്​ നഷ്​ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു​െവച്ച പത്മശങ്കരൻ,ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം: നാ​സ​ർ ബ​ഷീ​ർ

    ശ​ബ്ദം: സാ​റെ ഞാ​നി​താ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​ടി​യെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് മേ​ശ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. –വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്നു. ക​ട്ടി​ലി​ന്റെ ഇ​രു​ള​ട​ഞ്ഞ മൂ​ല​യി​ൽ ആ​ള​ന​ക്ക​മു​ണ്ടോ? അ​വ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് നോ​ക്കു​ന്നു –ആ​രോ നീ​ങ്ങി​വ​രു​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നീ... ​നീ... ഈ ​മു​റി​യി​ൽ.

    സ്ത്രീ: ​അ​ങ്ങെ​ന്നെ മ​റ​ന്നു​വോ?

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: ഞാ​ൻ... ഞാ​ൻ... ഞാ​ന​റി​യി​ല്ല.

    സ്ത്രീ: ​ക​ള​വ് പ​റ​യ​രു​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നീ... ​നീ.. വാ​ച്ച്മാ​ന്റെ മ​ക​ളാ​ണോ?

    സ്‍ത്രീ: അ​തെ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​ന്നെ ഞാ​ൻ മു​മ്പ് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    സ്ത്രീ: ​ഉ​ണ്ട്. അ​ന്ന് മാ​ലി​പ്പു​റം ടീ​ബി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ അ​ന്ന​ങ്ങ് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: അ​ത് നി​ന​ക്കെ​ങ്ങി​നെ അ​റി​യാം?

    സ്ത്രീ: ​അ​തും ഞാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ: ​അ​തി​ന്നു​ശേ​ഷം അ​വ​ളെ​ങ്ങി​നെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ള​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രുപ​ക്ഷേ അ​ങ്ങ് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ആ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ൾ ന​ശി​ച്ച്... ന​ശി​ച്ച് അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ത്ത് നീ​റി​നീ​റി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​ന​ക്കാ​ ക​ഥ​യൊ​ക്കെ എ​ങ്ങി​നെ അ​റി​യാം?

    സ്ത്രീ: ​അ​വ​ൾ എ​ന്നി​ലൂ​ടെ ഇ​താ ഇ​വി​ടെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വ​രൂ അ​ന്ന​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ എ​ന്നെ​വ​ന്നു കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കൂ... വ​രൂ.

    (ഗോ​പി നി​ന്നു വി​ഷ​മി​ക്ക​യാ​ണ്)

    എ​ന്നാ​ൽ ഞാ​ന​ങ്ങോ​ട്ടു​വ​രാം

    (ഒ​ന്നു​ര​ണ്ട​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു)

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: നി​യെ​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​ര​രു​ത്.

    സ്ത്രീ: ​അ​ങ്ങാ​ണോ ഇ​തു പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​നി​ക്ക​ത്ഭു​തം തോ​ന്നു​ന്നു. അ​ന്ന​ങ്ങേ​ന്നോ​ട് തെ​റ്റു ചെ​യ്തു. ആ ​തെ​റ്റ് ഒ​രു ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ങ്ങ​ക്ക് ക​ഴി​യും. അ​ങ്ങ​ക്ക് മാ​ത്രം.

    അ​വ​ൾ വീ​ണ്ടും ന​ട​ന്ന് അ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്: എ​ന്റെ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​ര​രു​ത്.

    (അ​വ​ൾ അ​ടു​ത്ത​പ്പോ അ​വ​ൻ ക​ട്ടി​ലി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു. ഭ​യം​കൊ​ണ്ട​വ​ൻ വി​റ​ക്കു​ന്നു.)

    പേ​ടി​ച്ച് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ... വാ​ച്ച്മാ​ൻ...

    രം​ഗ​ത്ത് മു​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ ശ​ക​ല​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും വി​റ​ക്കു​ന്നു. ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കു​ന്നു. സാ​വ​ധാ​നം തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ ആ ​സ്ത്രീ​യെ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    ക​ട്ടി​ലി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​റ​ക്കി​ലെ​ന്ന​വ​ണ്ണം കി​ട​ന്നു​പി​ട​യു​ക​യാ​ണ് –ശ​ബ്ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മു​ണ്ട്. തൊ​ണ്ട​യി​ൽ​നി​ന്നു ശ​ബ്ദം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നി​ല്ല. മു​ക്ക​ലും മൂ​ള​ലു​മാ​ണ്. ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ഒ​രു സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​പോ​ലെ​യാ​ണ്.

    (അ​പ്പോ​ൾ കാ​ല​ടി​ക​ൾ വാ​തി​ൽക്ക​ലേ​ക്ക​ടു​ത്തു വ​രു​ന്ന ശ​ബ്ദം. വാ​തി​ലി​ൽ മു​ട്ടു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. വാ​ച്ച്മാന്റെ ശ​ബ്ദം)

    വാ​ച്ച്: സാ​ർ, സാ​ർ, വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കൂ സാ​ർ –ഇ​തു ഞാ​നാ​ണ് വാ​ച്ച്മാ​ൻ.

    വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. വാ​ച്ച്മാ​ൻ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. സം​ശ​യാ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഗോ​പി​യെ നോ​ക്കു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്തുപ​റ്റി സാ​റെ..?

    സാ​റെ​ന്തി​നാ നി​ല​വി​ളി​ച്ച​ത്...

    വ​ല്ല സ്വ​പ്ന​വും ക​ണ്ടോ...

    (ഗോ​പി മ​ന​സ്സി​നെ സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്)

    സാ​റെ​ന്താ ഇ​ങ്ങി​നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്...

    ഗോ​പി: നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ൾ.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്റെ മ​ക​ൾ.

    ഗോ​പി: അ​വ​ൾ അ​വ​ളെ​പ്പോ​ലെ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും എ​ന്റെ മു​മ്പി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​ വ​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്താ​ണ് സാ​റ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്..?

    ഗോ​പി: മാ​ലി​പു​രം ടീ​ബി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ളെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    വാ​ച്ച്: ?

    ഗോ​പി: അ​ന്നെ​നി​ക്ക​വ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്റെ മോ​ള് ജ​നി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. അ​വ​ളെ​വി​ടേ​യും പോ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഗോ​പി (പു​ഞ്ചി​രി)

    വാ​ച്ച്മാ​ൻ: നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ളു​ടെ രോ​ഗം മാ​ന​സി​ക​മാ​ണ്. അ​തു മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    വാ​ച്ച്: എ​ന്റെ മോ​ളു​ടെ ​രോ​ഗം മാ​റും (ആ​ശ്വാ​സം... രോ​ഗം മാ​റി... അ​വ​ൾ പ​ണ്ടെ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ഇ​ല്ല. എ​നി​ക്കോ എ​ന്റെ മ​ക​ൾ​ക്കോ ഈ ​നാ​ട്ടു​കാ​ര് മാ​പ്പ് ത​രി​ല്ല. എ​ന്നെ​യും മ​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ദൈ​വ​ത്തി​നു​പോ​ലും ഇ​നി ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഗോ​പി: അ​വ​ളെ ന​ശി​പ്പി​ച്ച ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ വ​ന്ന് അ​വ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ലോ...

    വാ​ച്ച്: മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നെ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​രു​ത് സാ​റെ മൃ​ഗ​മാ​ണ്... മൃ​ഗം. ആ ​മൃ​ഗം തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക.

    വാ​ച്ച്: നി​ങ്ങ​ളെ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഭ്രാ​ന്തി​ള​കി ഓ​ടാ​നും പേ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും പി​ന്നെ അ​വ​ൾ വ​രി​ല്ല. ഈ ​ത​ന്ത​യെ വെ​റു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മ​ക​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ല (പെ​ട്ടെ​ന്നു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ). എ​ന്നെ പോ​ലെ ഗ​തി​കെ​ട്ട അ​ച്ഛ​ന്മാ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​മ്പി​ൽ എ​ന്റെ മോ​ള് ഇ​ങ്ങി​നെ​ത്ത​ന്നെ ജീ​വി​ക്കും. ജീ​വി​ക്ക​ണം ജീ​വി​ക്കും ജീ​വി​ക്ക​ണം.

    ക​ർ​ട്ട​ൻ

