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    എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ തെ​യ്യ​ത്തെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    Posted On date_range 26 Oct 2026 10:30 AM IST
    Updated On date_range 26 Oct 2026 10:30 AM IST
    എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ തെ​യ്യ​ത്തെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​ത്?
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    കതിവനൂർ വീരൻ

    ചങ്ങാതിത്തറ വലംവെക്കുന്നു

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    ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം
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    അ​നു​ഷ്ഠാ​ന നാ​ട​ൻ​ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ തെ​യ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്? തെ​യ്യം പ​റ​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ് ആ​ർ​ട്ടോ ടൂ​റി​സം ഗാ​ഡ്ജ​റ്റോ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​മോ മാ​ത്ര​മാ​യി തെ​യ്യ​ത്തെ ഒ​തു​ക്കി​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ എ​തി​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ? തെ​യ്യം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്നു.

    തെ​യ്യം, ഒ​രേ​സ​മ​യം ന​മ്മെ ബാ​ഹ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ര​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​വ​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​മാ​ണ്. ജാ​തി, മ​ത, വ​ർ​ണ വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ചേ​ത​ന തെ​യ്യ​ത്തി​നു​ണ്ട്. ആ ​ചേ​ത​ന അ​തി​ന്‍റെ ച​ല​നാ​ത്മ​ക​ത​യി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും വി​ജ്ഞാ​ന​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലു​മു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യി​ലാ​ണ്. തെ​യ്യ​ത്തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​വും സ്ഥൂ​ല​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പു​തി​യ​കാ​ല​ത്ത് അ​തി​നെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ക​രം കേ​വ​ലം പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ് ആ​ർ​ട്ടും ടൂ​റി​സം ഗാ​ജ​റ്റു​മാ​യി മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ തെ​യ്യം പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സം​ഗീ​ത​നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​റും തെ​യ്യം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ വി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്.

    തെ​യ്യം ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന പാ​ഴ് വേ​ല

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി തെ​യ്യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​ക് ലോ​ർ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദു​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്രം, ജീ​വി​തം, സം​സ്കാ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ​നെ ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ള​വ​റ്റ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​റി​വി​ന്‍റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ ആ​ഴ​വും തെ​യ്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് തെ​യ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​രും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും കൂ​ടു​ത​ലും വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഫോ​ക് ലോ​റി​നു​വേ​ണ്ടി​യോ തെ​യ്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യോ അ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. അ​വ​ന​വ​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ‘ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​വും’ എ​ന്ന കൃ​തി​യി​ൽ പി.​കെ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ള​രെ മു​മ്പേ ത​ന്നെ ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്. അ​ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ തെ​യ്യം വി​ടു​ന്നു. തെ​യ്യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ വി​ജ്ഞാ​ന നി​ർ​മി​തി​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മോ അ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. വി​യ​ർ​ക്കാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ് തെ​യ്യം. ചി​ല പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ തെ​യ്യം​ത​ന്നെ നേ​രേ ചൊ​വ്വേ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വ​വാ​യു​വാ​യ തെ​യ്യം സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ന​ല്ല ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​പ്തി​യും ന​വ​ഗ​വേ​ഷ​ക​രി​ലി​ല്ല. ജോ​ലി, പ​ദ​വി, സാ​മ്പ​ത്തി​കോ​ന്ന​തി ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​ർ​വ​വു​മാ​യ തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന നി​സ്വ​നാ​യ മ​നു​ഷ്യ​നെ ഗ​വേ​ഷ​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ എ​വി​ടെ​യും കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ല. ഗ​വേ​ഷ​ക പ്ര​ഭു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഗ്നി​യി​ൽ വെ​ന്തു​ക​രി​ഞ്ഞ​വ​ർ, തോ​റ്റം​പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ, തോ​റ്റം​പാ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​വ​ർ, സ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​ങ്ക​രംനെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു​രി​യാ​ടി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും ന​മ്മ​ള​വ​രെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​റി​ല്ല.

    ക​ത്തി​ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന അ​ഗ്നി​യി​ൽ തെ​യ്യം കെ​ട്ടി വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ഏ​ത് ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്? ഇ​വ​രു​ടെ അ​കാ​ല മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​രാ​ണ് വ്യാ​കു​ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്?

    ചി​റ​ക്ക​ൽ ടി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​രി​ലൂ​ടെ​യും എം.​വി. വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി​യി​ലൂ​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം പി​റ​കി​ലു​ള്ള തെ​യ്യം പ​ഠ​നം ഒ​ര​ടി​യെ​ങ്കി​ലും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ. തെ​യ്യ​ത്തെ അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ തോ​റ്റ​ത്തെ അ​റി​യ​ണം. അ​തി​ൽ തെ​യ്യം എ​വി​ടെ എ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത് ന​മ്മു​ടെ ആ​രാ​ധ​ന​യെ ത​കി​ടം​മ​റി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നു​കാ​ര​ണം, ന​മ്മു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ​ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തെ​യ്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു പു​സ്ത​കം റ​ഫ​ർ​ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഏ​തു പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് റ​ഫ​ർ​ചെ​യ്യു​ക? ചി​റ​ക്ക​ൽ ടി ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ പ​രി​മി​തി​യാ​ണ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്. ഞാ​ൻ ആ ​പു​സ്ത​ക​ത്തെ കു​റ​ച്ചു​കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    1970 മു​ത​ൽ 2028ലേ​ക്ക് തെ​യ്യ​മെ​ത്തുേ​മ്പാ​ൾ ര​ണ്ട് സീ​ലി​ങ് ഫാ​നു​ക​ളു​ടെ ന​ടു​വി​ലാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം. ഫോ​ക് ലോ​ർ പ​ഠ​ന​വും യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​താ​കുേ​മ്പാ​ഴാ​ണ് തെ​യ്യം തെ​യ്യ​മ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് തെ​യ്യം പ​ഠ​ന​വും ബോ​ധ​വും ആ​സ്വാ​ദ​ന​വും പ്ര​ക​ട​ന​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് തെ​യ്യം ച​രി​ത്ര​മാ​കും. അ​ത് ചി​ത്രം മാ​ത്ര​മാ​കും. ജൈ​വ​ബ​ന്ധി​യാ​യ നാ​ടോ​ടി വി​ജ്ഞാ​നീ​യം ഇ​ല്ലാ​താ​കും. എ​ല്ലാം പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​പ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ഫ​ലം എ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ?

    എ​ന്റെ തെ​യ്യം യാ​ത്ര

    തെ​യ്യ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക്, ആ​രെ​യും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്, അ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​ന​ന്ത​മാ​യ വി​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു എെ​ന്റ സ്വ​കാ​ര്യ​യാ​ത്ര​ക​ൾ ഏ​റെ​യും. തെ​യ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലോ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ തെ​യ്യാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് എ​നി​ക്ക് ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​രോ മു​ൻ മാ​തൃ​ക​ക​ളോ ഇ​ല്ല.

    തെ​ക്കും​ക​ര ക​ണ്ണ​ൻ ക​ർ​ണ​മൂ​ർ​ത്തി, ര​വി മ​ണ​ക്കാ​ട​ൻ, കു​ണ്ടോ​റ കു​ഞ്ഞാ​ര പെ​രു​വ​ണ്ണാ​ൻ, സ​ജി​ത് പ​ണി​ക്ക​ർ, അ​സ്രാ​ള​ൻ ത​മ്പാ​ച്ചി, അ​തി​യ​ടം കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ പെ​രു​വ​ണ്ണാ​ൻ... ഇ​ങ്ങ​നെ ദൈ​വ​ത്തെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ...

    അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​റി​വു​മാ​ണ് എ​നി​ക്കു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. 2007ലാ​ണ് ഞാ​ൻ ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​ൻ തെ​യ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​നാ​യ മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ൻ ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജീ​വി​ച്ച ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. ചി​റ​ക്ക​ൽ ടി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച​തി​നും അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ര​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ല ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​ന്‍റെ തോ​റ്റം​പാ​ട്ടി​ൽ പു​തു​ച്ചൊ​രം​കൈ​ക്ക​ൽ എ​ന്നൊ​രു ച​ട​ങ്ങു​ണ്ട്. വി​ഷ്ണു​ന​മ്പൂ​തി​രി​യും ചി​റ​ക്ക​ൽ ടി​യും മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ൻ ജ​നി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ പ​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​ത്. മൊ​ത്തം റി​ച്വ​ലി​ന്റെ കു​റ​ച്ചു ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ​ത്. പ​ട​യി​ൽ പോ​യ മ​ന്ന​പ്പ​ന് എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു. ശ​ത്രു​ക്ക​ളോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി വീ​ര​ച​ര​മം പ്രാ​പി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പാ​ടി​പ്പു​ക​ഴ്ത്തി​യ മ​ന്ന​പ്പ​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ര​ണം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട​കി​ലെ വ​ന്ദാ​ർ​മു​ടി​പ്പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത് മു​ത്താ​ർ മു​ടി​യി​ലെ മു​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ൻ ക​ദ​നൂ​രി​ൽ നേ​ര​മ്മാ​മ​ന്‍റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​യി​ൽ പൂ​വും നീ​രും ക​യ്യേ​റ്റ് ദൈ​വ​ക്ക​രു​വാ​യി ഉ​യി​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ?

    ആ​മേ​രി വീ​ര​നാ​യി മ​ല​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​റി​ലെ തെ​യ്യ​മാ​യി പ​ള്ളി​യ​റ​ക​ളി​ലും ത​റ​വാ​ടു​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലും അ​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ശേ​ഷി​പ്പെ​ടു​ന്നു... തു​ട​ങ്ങി ആ​രെ​യും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ചി​റ​ക്ക​ൽ ടി ​യു​ടെ​യോ വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി മാ​ഷി​ന്റെ​യോ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ല.

    അ​തു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തു​ച്ചു​രം കൈ​ക്ക​ൽ എ​ന്ന തോ​റ്റ​ത്തെ കു​റി​ച്ച​റി​യ​ണം. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ ക​തി​വ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​യ്യ​ത്തെ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​യാ​ണ​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ല യാ​ത്ര​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​നി​ൽ​ത​ന്നെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന് മാ​ങ്ങാ​ട്ടു​നി​ന്ന് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി ചു​ഴ​ലി ശ്രീ​ക​ണ്ഠാ​പു​രം കാ​വു​മ്പാ​യി അ​ങ്ങ​നെ കാ​ടും മ​ല​യും താ​ണ്ടി കു​ട​ക് -കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ വാ​യി​ക്ക​മ്പ​യെ​ത്തു​ന്നു. വാ​യി​ക്ക​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ണ് മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ൻ മാ​ങ്ങാ​ടു​നി​ന്ന് ക​തി​വ​നൂ​ര് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​ൻ ദൈ​വ​മാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം കു​ട​കി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​മേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ കാ​ടും മ​ല​യും താ​ണ്ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ്. അ​യ്യ​മ്പി​ലാ​വ്, ചൂ​ളി​വെ​ളി​ച്ചം, ഓ​ട​പ്പ​ള്ളം, ചി​റ​ക്ക​ര പ​റ​മ്പ്... അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നാ​ൽ​വ​ര് ത​ണ്ട​യാ​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം തെ​യ്യം മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് ആ​മേ​രി പ​ള്ളി​യ​റ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2011ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ദൈ​വ​ക്ക​രു എ​ന്ന ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി​യി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    തൊണ്ടച്ചൻ വെള്ളാട്ടം

    കാ​ടും മ​ല​യും അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന തെ​യ്യം

    ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തെ​യ്യം വി​ധേ​യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​വു​ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ഏ​റ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക്ഷേ​ത്ര​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ഗോ​ത്ര​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. പൗ​രോ​ഹി​ത്യ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ ആ​ചാ​ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് കാ​വു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​വു​ക​ളെ ക്ഷേ​ത്ര​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ർ​ഥം തെ​യ്യാ​നു​ഷ്ഠാ​നം ലാ​ഭ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യ വി​പ​ണി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ജാ​തി, മ​ത, വ​ർ​ഗ, വ​ർ​ണ, ലിം​ഗ, ഭേ​ദാ​തീ​ത​മാ​യ തെ​യ്യം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ത​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തെ​യ്യം എ​വി​ടെ​യും ഹി​ന്ദു എ​ന്ന പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ല്ല. ബ​പ്പി​രി​യ​ൻ, ഉ​മ്മ​ച്ചി, ആ​ലി മാ​പ്പി​ള, മു​ക്രി​പോ​ക്ക​ർ, ക​ല​ന്ത​ൻ മു​ക്രി, ആ​ലി​ചാ​മു​ണ്ടി, കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ക്കി, മാ​ണി​ച്ചി, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ തെ​യ്യ​മാ​യി ആ​രാ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഹി​ന്ദു​വാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. കാ​വു​ക​ളെ പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ത്തി​മു​റി​ച്ച് പാ​ങ്ങാ​ക്കി​യൊ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​പ്പു​ണ്ട്.

    കാ​വ് മ​നു​ഷ്യ​ന് ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രി​ട​മ​ല്ല. ബ​യോ​സെ​ൻ​ട്രി​ക്കാ​ണ് കാ​വ്. ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ അ​തി​ലു​ണ്ട്. ഉ​ള്ളി​ൽ നീ​രൊ​ഴു​ക്കു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ തെ​ഴു​ത്തു പ​ട​രു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ സ്ഥൂ​ല ജീ​വ​ജാ​തി​ക​ൾ പു​ല​രു​ന്ന കാ​വി​ന് അ​ക​മോ പു​റ​മോ ഇ​ല്ല. അ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യ ദൈ​വം​പോ​ലു​മി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല, തി​രി​തെ​ളി​യി​ല്ല.

    കാ​വി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി വ​സി​ക്കാ​ത്ത തെ​യ്യ​ത്തെ കോ​ല​ക്കാ​ര​ൻ കെ​ട്ടി​ച്ചു​റ്റി ചൊ​ല്ലി വ​ര​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ട​ല​രി​കെ, മ​ല​യ​രി​കെ​നി​ന്ന്, ആ​ര്യ​ക്കെ​ട്ട്, അ​ന​ന്ത​കെ​ട്ട്, അ​റ​ബി​കെ​ട്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് തെ​യ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ വ​രു​തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത തെ​യ്യ​ത്തെ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. തെ​യ്യം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​തി​യി​ലേ​ക്കോ പ​ള്ളി​യ​റ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കോ ത​റ​വാ​ട്ടി​ലേ​ക്കോ തെ​യ്യം കാ​ടി​റ​ങ്ങി മ​ല​യി​റ​ങ്ങി വ​രി​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മു​ത്ത​പ്പ​ന്റെ മ​ല കീ​ക്ക​ലും മ​ല​യി​റ​ക്ക​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.

    ‘എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി വ​രി​ക വേ​ണം’ എ​ന്നാ​ണ് തെ​യ്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ കേ​ട്ടു​പ​ഴ​കി​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും ന​ട​ത്തു​ന്നു പ്ര​തി​ഷ്ഠ ബ്ര​ഹ്മ ക​ല​ശ മ​ഹോ​ത്സ​വം. അ​താ​യ​ത് തെ​യ്യം നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ലെ​വ​രെ ആ​രാ​ധി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത് തെ​യ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ‘വ​രി​ക​വേ​ണം’ എ​ന്നാ​ണ്. തി​രു​വാ​യു​ധ​ത്തി​ൽ വ​ര​ണം. എ​ന്‍റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും വ​ര​ണം. നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി കോ​ല​ധാ​രി വ​ര​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തെ​യ്യ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്. തി​രു​വാ​യു​ധ​ത്തി​ലും പ​ള്ളി​പീ​ഠ​ത്തി​ലും ചൈ​ത​ന്യ​ത്തെ വ​ര​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ളി​യാ​ട്ട​കാ​വു​ക​ളി​ലും ക​ളി​യാ​ട്ട ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​നോ പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക്കോ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യി​രു​ത്തി​യാ​ൽ വ​ര​വി​ളി​യി​ല്ല. തെ​യ്യം അ​തി​ന​ക​ത്തു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം.

    പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴാ​ൻ ഒ​രു വി​ള​ക്ക് വെ​ക്കു​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ തോ​റ്റം​വേ​ണ്ട എ​ന്നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യാ​പ​ക ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. തെ​യ്യ​ക്കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​മാ​കാ​ര​മാ​യി​ട്ടി​രു​ന്നാ​ൽ പി​ന്നെ തെ​യ്യം എ​ന്തി​ന് വ​ര​ണം എ​ന്തി​ന് ആ​ട​ണം. സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സൂ​ച​ക​മാ​ണ് കു​ട. തെ​യ്യം ഇ​ന്നോ​ളം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​തി​ന്‍റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഈ ​കു​ട​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ‘‘എ​ന്റെ വെ​ള്ളോ​ല മെ​യ്കു​ട ആ​ധാ​ര​മാ​യി മ​ണ്ണി​ങ്ങ​ൽ വി​ച്ചോ​ർ​മ​ന്റെ കെ​ട്ടും ചി​ട്ടും ഞൊ​റി​യും കു​റി​യും അ​ട​ക്ക​വും ആ​ചാ​ര​വും ക​ണ്ടാ​ൽ കൈ​യെ​ടു​ത്തു​കൂ​ടാ​യെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് കാ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​കു​ട​മൊ​ഴി​യാ​യി മ​ണ്ണു​ങ്ങ​ൽ വി​ശ്വ​ക​ർ​മ​ൻ പി​ടി​ച്ച കു​ട​യാ​ധാ​ര​മാ​യി’’ എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    തെ​യ്യം പോ​ളി​നേ​ഷ​ൻ

    ഹം​പി​യി​ലും അ​ന​ഗ​ന്ധി​യി​ലും തും​ഗ​ഭ​ദ്ര ന​ദി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ച വെ​ള്ളോ​ല മെ​യ്കു​ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തെ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഏ​തു തെ​യ്യ​വും പോ​കു​ന്ന​ത് കു​ട​യി​ൽ കൂ​ടി​യി​ട്ടാ​ണ്. രാ​വ​ണീ​ശ്വ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ത​ങ്ക​യ​ത്തേ​ക്ക് തെ​യ്യം കാ​ണാ​ൻ വ​ന്നാ​ൽ, ആ ​തെ​യ്യം താ​ങ്ക​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​വേ​ണം എ​ന്നു​തോ​ന്നി​യാ​ൽ താ​ങ്ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ തെ​യ്യം വ​രും. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​ഗ​ണം (പോ​ളി​നേ​ഷ​ൻ) ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ത​റ​വാ​ട് അ​നേ​കം ത​റ​വാ​ടു​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​ത് ഈ ​പോ​ളി​നേ​ഷ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഈ ​ജൈ​വി​ക​ത തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​ക​ണം. ത​റ​വാ​ടു​ക​ള​ല്ല ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​ഗ​ണ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. തെ​യ്യം പൂ​മ്പാ​റ്റ​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ്. പ​റ​ന്ന് പ​രാ​ഗ​ണം ന​ട​ത്തും. പ്ര​തി​ഷ്ഠ വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ൽ കു​ട​ക്കാ​ര​ൻ വേ​ണ്ട സ​ഞ്ചാ​ര​മി​ല്ല, പ​രാ​ഗ​ണ​മി​ല്ല. തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​ർ​ഥം. പ​രാ​ഗ​ണ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നീ​ട് പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​കി​ല്ല​ല്ലോ? കു​റ്റി​യ​റ്റു​പോ​കു​ന്നു. എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്തു​വേ​ണ്ട, വ​ര​വി​ള​വേ​ണ്ട.

    ഒ​രു യാ​ത്ര​യി​ൽ​കൂ​ടി വ​ര​വി​ളി​ച്ച് ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന തെ​യ്യം അ​തേ​സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ല​യ​റി​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ക​യ​റു​ക​യും വേ​ണം. പ​റ​ശ്ശി​നി​യി​ൽ മു​ത്ത​പ്പ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തി​നാ​ണ് മ​ല​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട​യെ​ന്തി​നാ​ണ്. തെ​യ്യം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് അ​തേ​പോ​ലെ അ​ല്ലാ​താ​കു​ക​യും വേ​ണം. ആ​ദ്യം മു​ടി​യെ​ടു​ത്ത്, ച​മ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ച്. ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി തെ​യ്യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലു​ന്നു. ത​ല​പ്പാ​ളി​യു​ള്ളി​ട​ത്തോ​ളം അ​യാ​ൾ ദൈ​വ​മാ​ണ്. അ​രി​യെ​റി​യ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​രി​മ​ണി​യു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ദൈ​വാം​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, കാ​ണാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ തെ​യ്യ​മെ​റി​ഞ്ഞ കു​റി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാം അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക​ണം. നി​ല​ത്തു​വീ​ണ അ​രി​തി​ന്നാ​ൻ സൂ​ക്ഷ്മ​സ്ഥൂ​ല ജീ​വി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    അ​വ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​ഭൂ​മി എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് തെ​യ്യ​മാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എ​ന്താ​ണോ അ​താ​ണ് ഫോ​ക് ലോ​റി​ൽ തെ​യ്യം. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ല​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും കു​ട​ചൂ​ടി വ​രു​ന്ന​തും. സ​ക​ല ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​യ്യം എ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തെ ഇ​ല്ല​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​ത്തെ തെ​യ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ മ​റ്റു​ള്ള ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​മാ​ന​മാ​യ വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് എ​ന്തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​മാ​ണ് എ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    തെ​യ്യം അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യ ഒ​ന്ന​ല്ല, നാം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് തെ​യ്യം. തെ​യ്യം ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ന​മ്മി​ലേ​ക്കും പ​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്. തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​നി​ലേ​ക്ക് വ​ര​വി​ളി​യി​ലൂ​ടെ പ​ട​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്കും പ​ട​രും. ചി​ല ത​റ​വാ​ടു​ക​ളി​ൽ തൊ​ണ്ട​ച്ഛ​ൻ, കാ​ർ​ന്നോ​ൻ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത് ആ​ദി​കാ​ല​ത്ത് ആ ​ത​റ​വാ​ടി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ത​ന്നെ തെ​യ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ​താ​ണ്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ള്ളാ​ട്ട​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ആ ​ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ മൂ​ത്ത കാ​ർ​ന്ന​വ​രാ​ണ്. നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ത​റ​വാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് തെ​യ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ തെ​യ്യ​ക്കാ​വി​ലും പോ​യാ​ലും അ​ച്ഛ​ൻ തെ​യ്യ​വും കാ​ർ​ന്നോ​ൻ തെ​യ്യ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. തെ​യ്യ​ത്തി​ന് ആ ​ത​റ​വാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് അ​ച്ഛ​നും കാ​ർ​ന്നോ​റും. അ​താ​ണ് നാം​ത​ന്നെ തെ​യ്യം എ​ന്നു​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ത്വം, ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ധാ​ന്യം പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം, ഇ​തു​ൾ​പ്പ​ടെ എ​ല്ലാം ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഉ​ൺ​മ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യ അ​റി​വ് ഈ ​തെ​യ്യം പ്ര​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​താ​ണ് തെ​യ്യം വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ കാ​ലാ​തി​വ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ എ​ല്ലാ ജാ​തി-​മ​ത​ക്കാ​രു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ തെ​യ്യം ന​ട​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​തി​ക്കാ​ര​നു മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത​ല്ല തെ​യ്യം. ഇ​തൊ​ന്നും പ​ഠ​ന വി​ഷ​യ​മാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​അ​റി​വ് എ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു ഗ​വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മെ​ന്ത്.

    തെ​യ്യ​സ്ഥ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​നി​ർ​മാ​ണ സം​ഘം

    തെ​യ്യ​സ്ഥ​ലി​ക​ൾ അ​പ​നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​യി ഒ​രു സം​ഘം ത​ന്നെ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. തെ​യ്യാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ടം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ക​ളി​യാ​ടേ​ണ്ട​ത്. അ​ത് മ​ണ്ണി​ലാ​വ​ണം. അ​വി​ടെ മ​ഴ​വീ​ഴ​ണം. വെ​യി​ലി​റ​ങ്ങ​ണം. മ​നു​ഷ്യ​ന് വെ​യി​ലും മ​ഴ​യും കൊ​ള്ളാ​തെ മാ​ത്രം കാ​ണാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല തെ​യ്യം. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​ത്ത് നൂ​റ് ഡി​ഗ്രി ചൂ​ടി​ൽ തി​ള​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടു​നി​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​യ്യ​മാ​ടു​ന്നു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​മാ​ട് പ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ചു​റ്റും ചു​മ​രോ ഇ​രു​മ്പ​ഴി​ക​ളോ പ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് തെ​യ്യം ക​ളി​യാ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷി​ക​ൾ, പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ൾ, ഉ​റു​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​ക​ല ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും തെ​യ്യാ​ട്ട​ത്തിെ​ന്റ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തെ​യ്യാ​ട്ട സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​ജീ​വി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രി​ക.

    എ​ന്തു​മാ​ത്രം തു​മ്പി​യും പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളും ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തും കാ​വു​പ​രി​സ​ര​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ൾ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ടി​യി​ൽ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​യ്യം ക​ളി​യാ​ടി​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​മ​ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. വെ​ന്തു​പ​ത​ച്ച് ആ​ർ​ക്കും നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ഫാ​നാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തി​ന് വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യു​തി പോ​യാ​ൽ തെ​യ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ട​വേ​ള ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത്, ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ങ്ങ​നെ തെ​യ്യം അ​തി​ജീ​വി​ക്കും. കേ​വ​ലം വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല തെ​യ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ അ​റി​വ് ന​മ്മ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്നി​ല്ല. ആ ​അ​റി​വ് നാം ​ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

    കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​ങ്ങ​നെ വെ​റു​തെ പ​റ​യു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല. അ​തി​നു വ​ലി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. വ​ള​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ എ​ല്ലാ പു​രോ​ഗ​മ​ന​വാ​ദി​ക​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും തു​ല്യ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കാ​വ് ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ൾ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്. കാ​വ് എ​ന്ന ഭൗ​തി​ക​രൂ​പം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​വി​ധി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ണ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചാ​തു​ർ​വ​ർ​ണ്യ​വും ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നെ മു​ഖ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ജാ​തി​വ​ഴ​ക്ക​വും അ​വി​ടെ ആ​രു​മ​റി​യാ​തെ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അതിയടം കുഞ്ഞിരാമൻ പെരുവണ്ണാൻ, പ്രദീപൻ പെരുവണ്ണാൻ (തെക്കൻ കരിയാത്തൻ തെയ്യം) എന്നിവർ വി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റിനൊപ്പം

    തെ​യ്യം എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട്

    തെ​യ്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​വ് ബാ​ഹ്യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലെ തെ​യ്യം ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന് അ​ങ്ങ​നെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റാ​നൊ​ന്നും സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. കാ​ര​ണം ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും താ​ണ്ടി​യാ​ണ് തെ​യ്യ​മാ​യി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    തോ​റ്റം​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ത്വ​ത്തെ ക​ണ്ണി​പൊ​ട്ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലി​ച്ചു പാ​ട​ലു​ക​ൾ വ​ലി​യ കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ണി​പ്ര​വാ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​നീ​ഷ പ​ഞ്ച​ക​വും ല​ക്ഷ്മി സ്തു​തി​ക​ളും വൈ​ഷ്ണ​വ സ്തു​തി​ക​ളും അ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    എ​ല്ലാ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. തെ​യ്യ​ത്തോ​ളം പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഊ​റ്റ​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന മ​റ്റൊ​ര​വ​ത​ര​ണ രൂ​പ​ത്തെ​യും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. പു​ളി​ങ്ങോ​ത്ത് എ​ട​വ​ര​മ്പി​ൽ കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ല​ങ്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന പു​ല​യ​ൻ പൊ​ട്ട​ൻ തെ​യ്യ​മാ​യി നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ത്രം കേ​ട്ടാ​ൽ മ​തി​യാ​കും. ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും പൊ​ട്ട​ന്റെ തോ​റ്റ​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​ല​യ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ക​ഠി​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ പു​ല​പ്പേ​ച്ചി​ലൂ​ടെ പൊ​ട്ട​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ചാ​ര​ണ​യാ​ണ് പു​ല​യ​നാ​യ പൊ​ട്ട​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ലി ലൗ​ഡ​ർ ആ​ണ് പൊ​ട്ട​ൻ. ‘നാ​ങ്ക​ളെ കൊ​ത്തി​യാ​ലും ഒ​ന്ന​ല്ലേ ചോ​ര, നീ​ങ്ക​ളെ കൊ​ത്തി​യാ​ലും ഒ​ന്ന​ല്ലേ ചോ​ര’ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല പൊ​ട്ട​ന്റെ തോ​റ്റ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് വി​ദൂ​ര​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് പൊ​ട്ട​ൻ തോ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​നീ​ളം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലെ ര​ണ്ടു മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം എ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന് പു​ല​യ​ൻ ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഗി​രി​ശൃം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ആ​ദി​ശ​ങ്ക​ര​ന് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല.

    പു​ഞ്ച​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലെ പു​ല​യ​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം പോ​ലെ ശം​ഭു​ക​ൻ ശ്രീ​രാ​മ​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കീ​ഴാ​ള​ൻ അ​റി​വ് നേ​ടി​യാ​ൽ അ​ത് നാ​ടി​നു ത​ന്നെ അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ജാ​തി ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ശം​ഭു​ക​ന്റെ ക​ഴു​ത്ത​റു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ നീ​യാ​ര്? എ​ന്ന​തി​ന് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി ‘നി​ന്നെ കൊ​ല്ലാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ഒ​ന്നും നോ​ക്കേ​ണ്ട. ദ​സ്യു ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും അ​റി​വ് നേ​ടി​യ​വ​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ന്നെ​ക്കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ശം​ഭു​ക​ൻ ചി​രി​ച്ച അ​തേ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​യാ​ണ് ഇ​ട​വ​ര​മ്പി​ൽ തീ​യി​ട്ടു കൊ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​ല​ങ്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന പു​ല​യ​നും ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ര​യേ​റെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടും മേ​ലേ​രി​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പൊ​ട്ട​ൻ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി ഇ​പ്പോ​ഴും മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തേ ചോ​ദ്യം ബാ​ലി​യും ശ്രീ​രാ​മ​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എെ​ന്റ ഭൂ​മി​യി​ൽ വ​ന്ന് എ​ന്നോ​ട് വ​ഴി​മാ​റി​പ്പോ​കാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്ത് കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ്. എ​ന്റെ ഗോ​ത്ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് എ​ന്നെ കൊ​ല്ലാ​ൻ നി​ന​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്ത്... ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലും യു​െ​ക്ര​യി​നി​ലും നി​സ്വ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തേ ചോ​ദ്യം​ത​ന്നെ. തെ​യ്യം ദേ​ശാ​തി​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല.

    ബാലി വെള്ളാട്ടം: മാങ്ങാടൻ ദാസൻ പെരുവണ്ണാൻ

    സാ​ഹി​ത്യ​വും സി​നി​മ​യും തെ​യ്യ​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല

    ഇ​ന്ന് തെ​യ്യം എ​ല്ലാ മീ​ഡി​യ​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ഹ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യം ലോ​കം മു​ഴു​വ​നു​മെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​യ്യ​ത്തി​െ​ന്റ ശ​രി​യാ​യ ക​രു​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ‘കാ​ന്താ​ര’​യാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഒ​രു സൃ​ഷ്ടി. അ​തി​ൽ ഋ​ഷ​ഭ് ഷെ​ട്ടി പ​ക​ർ​ന്നാ​ടു​ന്ന​ത് പ​ഞ്ചു​രു​ളി​യു​ടെ​യും ഗു​ളി​ക​ന്റെ​യും തീ​വ്ര​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. തെ​യ്യ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സി​നി​മ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വ​ന്നി​ല്ല. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് വ​ന്ന ‘കി​ളി​പ്പാ​ട്ട്’, മ​നോ​ജ് കാ​ന​യു​ടെ ‘ചാ​യി​ല്യം’, ‘പു​ലി​ജ​ന്മം’ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ വി​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട​ല്ല ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘കാ​ന്താ​ര’​യു​ടെ അ​ല​ർ​ച്ച കേ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഞെ​ട്ടി​യ​ത്. ഋ​ഷ​ഭ് ഷെ​ട്ടി തെ​യ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ​ക്കൂ​ടി സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു തി​ര​ക​ഥ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ന​മ്മു​ടെ സി​നി​മാ​ക്കാ​ർ ക​ളി​യാ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ൽ കാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ല​ഞ്ഞു ഒ​രു തി​ര​ക്ക​ഥ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​മോ. ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ളും ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ധാ​രാ​ളം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ​ച്ചൊ​ക്കെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭം​ഗി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും നോ​ട്ടം. ഒ​ര​ന്വേ​ഷ​ക​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ അ​ത്ത​രം നോ​ട്ട​മ​ല്ല എ​ന്നെ തെ​യ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​പ്ത​വ​ർ​ണാ​ഞ്ചി​ത​മാ​യി തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ദൈ​വം എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​തി​െ​ന്റ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഘ​ട്ടം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ത്ര​യും മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് തെ​യ്യം താ​ണ്ടി​യ ക​ഠി​ന ദൂ​ര​ങ്ങ​ളേ​റെ​യു​ണ്ട്. ആ ​ജീ​വി​തം ന​മ്മു​ടെ എ​ല്ലാ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ്. ഭം​ഗി​യ​ല്ല, ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് തെ​യ്യം.

    തെ​യ്യ​ത്തെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ അ​തു​ണ്ട് അം​ബി​കാ​സു​ത​ൻ മാ​ഷി​ന്റെ ‘മ​ര​ക്കാ​പ്പി​ലെ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളും’ എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ മാ​ഷു​ടെ ‘ഏ​ഴി​നും മീ​തെ’​യും ‘ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ പൂ​മ്പാ​റ്റ’​യും തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​സ​ത്തെ അ​തേ​പോ​ലെ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച കൃ​തി​ക​ളാ​ണ്. എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ ‘പു​ലി​ജ​ന്മം’ വ​ള​രെ​യേ​റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ നാ​ട​ക​മാ​ണ്. ആ​ഹാ​ര്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള ഒ​ന്ന് തെ​യ്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സി​നി​മാ​ക്കാ​ര​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ക​ഴി​യ​ണം. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​തു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ പൊ​തു​വെ പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്, ‘ക​ളി​യാ​ട്ട’​ത്തി​ലെ പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​തി​വ​നൂ​ർ വീ​ര​നെ അ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്. ക​ളി​യാ​ട്ട​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും പ​റ​യു​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക തെ​യ്യം സി​നി​മ. ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​നാ​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്റെ മി​ക​വ് ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പി​ശ​കു​ക​ൾ അ​തി​ലു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി അ​തൊ​രു തെ​യ്യം സി​നി​മ​യ​ല്ല. ‘ഒ​ഥ​ല്ലോ’​യു​ടെ പ​തി​ൻ​മ​ട​ങ്ങ് ദു​ര​ന്ത​മ​നു​ഭ​വി​ച്ച തെ​യ്യ​ത്തെ സി​നി​മ​യി​ൽ ടൂ​ൾ ആ​യി മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്?

    തെ​യ്യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​മേ​യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മി​ക​ച്ച സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ബാ​ഹ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച് ഇ​നി ആ​ൾ​ക്കാ​രെ ഞെ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​ർ അ​ത് ചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​ന്ത​രി​ക സ​ത്ത​യെ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​യ്യം എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാം എ​ന്ന​ത് പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം. തെ​യ്യം​കെ​ട്ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് അ​റി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​നെ നേ​രി​ൽ​കാ​ണാ​നും ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യി കാ​ണാ​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ സ്റ്റീ​രി​യോ ടൈ​പ് സാ​ഹി​ത്യ​മാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഥ​യും ക​വി​ത​യും നോ​വ​ലും തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​റി​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പൊ​ള്ള​യാ​യ കേ​വ​ലാ​സ്വാ​ദ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​പോ​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ക​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ ശ​രീ​രം. പൊ​ള്ളി​യ വി​ര​ൽ, തെ​യ്യം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ പെ​രു​മ​ല​യ​ന്‍റെ ഭാ​വം എ​ന്നി​വ എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ തെ​യ്യ​ത്തിെ​ന്റ പേ​രും പ​ട​വു​മ​ല്ലാ​തെ ആ​രാ​ണ് തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന് അ​ടി​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ. സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ളെ കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ആ ​പേ​ര് ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ്. പേ​ര് ചൊ​ല്ലി​വി​ളി​ക്കു​ന്ന തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​യാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    തെ​യ്യം ക​ഥ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​മോ?

    സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ചോ​ര​ണം പാ​ടി​ല്ല, തെ​യ്യം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​താ​കാം എ​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ മോ​ഷ​ണം, എ​ന്ന​ത് പു​തി​യ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല. പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഒ​ന്നു ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്, പൊ​ടു​ന്ന​നെ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​നാ​യ​ക സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പ​ല​രും, പി​ന്നീ​ട് ഇ​തേ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​പ്പ​ഴും സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​രാ​യി തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഞാ​ൻ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ത് നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യി നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​നേ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഞാ​നാ​യി​ട്ട് ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. തെ​യ്യം​പോ​ലു​ള്ള അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ക​ല​ക​ളും, നാ​ടോ​ടി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ നാ​ടി​ന്റെ പൊ​തു​പൈ​തൃ​ക​മ​ല്ലേ, അ​തി​ലു​ള്ള വ​സ്തു​ത​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​ളു​ടേ​താ​കും എ​ന്ന വാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ന്യാ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു തെ​യ്യം പ​ഠി​താ​വു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യ​ല്ല എെ​ന്റ ല​ക്ഷ്യം. അ​റി​വി​ന്റെ ലോ​കം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഞാ​ന​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​വു​മ്പോ​ൾ എ​ന്റേ​താ​യ ചി​ല ശൈ​ലി​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും എെ​ന്റ എ​ഴു​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ്നം അ​തി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലോ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലോ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ക്ഷേ മോ​ഷ​ണം /ആ​ശ​യ ചോ​ര​ണം നി​ർ​ബാ​ധം തു​ട​രു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് സ​ത്യം.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി സു​വ​നീ​റു​ക​ളി​ലും ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജു​ക​ളി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്റേ​താ​യു​ണ്ട്. മി​ക്ക​തും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന അ​ല​ച്ചി​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ണ​ത​ഫ​ല​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണ്. തെ​യ്യം അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ഴു​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ല ശൈ​ലി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ന​ന ധ്യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചൂ​രും ചൂ​ടു​മു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മാ​യ ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി​ക​ൾ, അ​തി​ലെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നൂ​ത​ന​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യും ഇ​ന്ന് പ​ല​രും കോ​പ്പി/​പേ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​രൂ​പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തു​പോ​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ല​ത്തെ അ​ല​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ അ​റി​വു​ക​ളും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​യാ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ചു​റ്റി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത​യും അ​തിെ​ന്റ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത​യാ​യി അ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ര​ച​ന​ക​ളും അ​യാ​ളു​ടെ മൗ​ലി​ക സൃ​ഷ്ടി ത​ന്നെ​യാ​ണ​ല്ലോ? അ​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക്, അ​തേ​പ​ടി പ​ക​ർ​ത്തി​യെ​ഴു​താ​നാ​വു​ക? ഒ​ന്ന് അ​ക്നോ​ള​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ​പോ​ലും മ​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്തി ഭാ​ര​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ പേ​രി​ന്, അ​നു​മ​തി ചോ​ദി​ച്ച് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലോ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലോ അ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​ശാ​ലി​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    നി​ര​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യും അ​ല​ഞ്ഞും പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ച്-​നാ​ൽ​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം തെ​യ്യ​ക്കാ​വു​ക​ളി​ല​ല​ഞ്ഞും തെ​യ്യ​ക്കാ​രാ​യ മ​ഹാ​ന്മാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടൊ​പ്പം സ​ഹ​വ​സി​ച്ചും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു തെ​യ്യ​ക്കാ​വി​ൽ തെ​യ്യം കാ​ണാ​ൻ പോ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വി​ടെ അ​ണി​യ​റ​യി​ലോ അ​ണി​യ​റ​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്തോ ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ളു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​ങ്ങ​നെ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന അ​റി​വു​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ​ല്ലോ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​വു​മാ​ണ് മി​ടു​ക്ക​ൻ​മാ​ർ ഒ​റ്റ മി​നി​റ്റു​കൊ​ണ്ട് കോ​പ്പി/​പേ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ളോ, നോ​വ​ലു​ക​ളോ, ക​വി​ത​ക​ളോ ആ​ക്കി മാ​റ്റി എ​ന്നെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​ക്കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​ത്.

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത്, അ​തി​വി​ടെ​യു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രാ​വൃ​ത്ത​മോ തോ​റ്റം പാ​ട്ടോ ക​ഥ​യോ അ​തേ​പോ​ലെ പ​റ​യു​ന്ന​തോ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ അ​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള എ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    തെ​യ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളെ​യോ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യോ ഭ​യ​ഭ​ക്തി ബ​ഹു​മാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ അ​തേ​പോ​ലെ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രെ​ഴു​ത്തും ഞാ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ല​വും ക​ട​ന്ന് അ​തെ​ങ്ങ​നെ ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, അ​തി​ന്റെ വി​വി​ധ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്ത് ? മാ​റി മാ​റി​വ​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​തെ​ങ്ങ​നെ സ​മ​ന്വ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു? രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ അ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മെ​ന്ത് എ​ന്ന മൗ​ലി​ക​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    എ​ന്‍റെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളും പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. മു​ന്നൂ​റ്റി ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ രാ​മാ​യ​ണം –തോ​റ്റ​വ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​നം ആ​ഖ്യാ​നം എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പു​സ്ത​കം. എ​ക​ർ​ന്ന മ​ല​പോ​ലെ, പ​ട​ർ​ന്ന വ​ള്ളി പോ​ലെ, എ​ഴു​ത്തി​ലെ ബ​ഷീ​റാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തി​ലെ മു​ത്ത​പ്പ​ൻ. മു​റി​ഞ്ഞു​പോ​യ​വ​രു​ടെ മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ, പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത്തെ നി​റം, കു​റി​ഞ്ചി പെ​റ്റ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ, തെ​യ്യ​ത്തി​ന് പൊ​ള്ളു​ന്നു, പെ​രി​യ പെ​ഴ​ച്ച ദൈ​വ​വും മ​നു​ഷ്യ​നും, തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ബി​സ്നോ​യ് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ, കു​ഞ്ഞി​മ​ങ്ങ​ല​ത്തെ ശാ​കു​ന്ത​ള​ങ്ങ​ൾ, എ​ന്റെ മാം​സം മു​ള്ളി​ന് കൊ​ടു​ത്ത് മു​ള്ളി​ന്റെ മാം​സം ഞാ​നെ​ടു​ത്തു, മ​ണ്ണും വെ​ള്ള​വും​കൊ​ണ്ട് മു​റി​വേ​റ്റ​വ​ർ, ചോ​ര​യു​ടെ നി​റ​വ്യ​ത്യാ​സം, ഉ​ട​ലു​യി​ർ​പ്പു​ക​ളു​ടെ തി​ണ​വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ വ​ൻ​മ​രം, തെ​യ്യം എ​ന്ന വെ​ർ​ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി, കു​റു​ഞ്ചി​പ്പൊ​രു​ൾ ഉ​ട​ലി​ൽ പ​ച്ച​കു​ത്തി​യ​വ​ർ, തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഗ​ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ത്മ​വി​സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ... ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു അ​ത്. ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ എ​ന്റേ​താ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തെ​യ്യം ജീ​വി​തം/​അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഞാ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഒ​രാ​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ അ​യാ​ളു​ടേ​ത് മാ​ത്ര​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. അ​ത് പ​ക​ർ​ത്തി എ​ഴു​തു​ന്ന​തോ അ​തി​ലെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ വാ​ച​ക ഘ​ട​ന​ക​ളോ അ​തേ​പോ​ലെ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ അ​തേ​പ​ടി അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ല്ല എ​ഴു​ത്ത​ല്ല. എ​ണ്ണി​യാ​ലൊ​ടു​ങ്ങാ​ത്ത തെ​യ്യ​ക്ക​ഥ​ക​ളും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ തു​ളു​നാ​ട​ൻ ഭൂ​മി​ക. അ​തി​ലി​നി​യും നൂ​റു​നൂ​റ് ക​ഥ​ക​ളും അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​തൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​തെ ഒ​രാ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​ൻ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് അ​ധ്വാ​നി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ അ​തേ​പ​ടി ഉ​പ​ജീ​വി​ച്ച് എ​ന്തി​നാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്? പ്ര​ശ​സ്തി നേ​ടാ​ൻ മാ​ന്യ​മാ​യ മ​റ്റെ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ണ്ട്? ത​ല മു​തി​ർ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ മു​ത​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ​പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ വ​രെ നി​ർ​ല​ജ്ജം ഈ ​കൃ​ത്യം ഒ​രു​ളു​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ത് തു​ട​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ അ​തൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്ത​റി​യു​ക​യോ വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ര​ണം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ അ​സ്തി​ത്വം എ​ന്ന​ത് ഫാ​ബ്രി​ക്കേ​റ്റ് ചെ​യ്ത പ​ല പ്രി​വി​ല​ജു​ക​ളു​ടെ​യും ബ​ല​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും വെ​ച്ച് ഈ ​ചോ​ര​ണ കാ​ര്യം ആ​രെ​ങ്കി​ലും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് മു​തി​രാ​തെ ഒ​രു മ​ര്യാ​ദ​യു​മി​ല്ലാ​തെ എ​ന്നെ ചീ​ത്ത വി​ളി​ക്കു​ക​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് കോ​പ്പി​യ​ടി​ക്കാ​ർ ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ തെ​യ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഭ​യ​ങ്ക​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മാടത്തിൻകീഴിലെ വൈരജാതൻ വെള്ളാട്ടം

    ഓ​ല​ച്ചൂ​ട്ടി​നെ കു​റി​ച്ച്

    ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട് അ​ഞ്ചാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ല​ച്ചൂ​ട്ട്’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​വാ​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​തി​നോ​ട​കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ത്ത​ര​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​യും മ​ഴ​യും പു​ഴ​യും ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും പൂ​ക്ക​ളും ചെ​ടി​ക​ളും കി​ളി​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ക്ഷി​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ ജീ​വി​ത​വും കാ​ർ​ഷി​ക ജീ​വി​ത​വും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വും അ​ങ്ങ​നെ ഒാ​ല​ച്ചൂ​ട്ടി​ൽ പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു വ​ന്നു. എ​ല്ലാം ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും അ​വ​ർ പി​ന്നി​ട്ടു​പോ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളെ ഓ​ല​ച്ചൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​ല​ച്ചൂ​ട്ടി​ലെ ഓ​രോ എ​പ്പി​സോ​ഡും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​മ്മ​മാ​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ‘അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ണ​വാ​ട്ടി​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ’. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മ​ണ​വാ​ട്ടി​ത്ത​വ​ള​ക​ളെ ന​മ്മു​ടെ അ​മ്മ​മാ​ർ വ​ള​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഷ്ടം​പോ​ലെ ന​മ്മ​ളോ​ടൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ചു​ചി​രി​ച്ച് ര​സി​ച്ച മ​ണ​വാ​ട്ടി​ത്ത​വ​ള​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ വീ​ട് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മാ​ത്രം വീ​ട​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്, അ​തെ​ങ്ങ​നെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടേ​തു​മാ​യ വീ​ടാ​കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ അ​മ്മ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കൂ​ടി അ​മ്മ​യാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​റി​വി​നെ​യാ​ണ് ഈ ​എ​പ്പി​സോ​ഡി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ത്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കു​ഞ്ഞ​മ്പു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പേ​രി​നെ കു​റി​ച്ചും പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ഞ്ഞ​മ്പു​മാ​രു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ള്ള​താ​ണ് ‘ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ കു​ഞ്ഞ​മ്പു​വും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന ദി​നം’. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ർ​ക്ക​ട​ക വാ​വി​നെ കു​റി​ച്ചും വാ​വ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഴി​ക്ക​റി​യെ കു​റി​ച്ചും വാ​വി​ന്റെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ തൊ​ണ്ട​ച്ച​ന്മാ​രെ കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​വ​ര​ണം ആ​യി​രു​ന്നു ‘ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ ചാ​കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ദി​നം’ എ​ന്ന​ത്.

    ‘നാ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്ര​പ്പൂ​ക്ക​ൾ’ പോ​യ​കാ​ല​ത്ത് ഉ​ത്ത​ര​മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ക​ര​ക്കൊ​യ്ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ത്ത് വെ​ള്ള​രി ന​ടു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വെ​ള്ള​രി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​പ്രീ​തി​യാ​ർ​ന്ന വെ​ള്ള​രി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ എ​പ്പി​സോ​ഡ് ആ​ണ് ‘ന​ട്ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലെ ന​ക്ഷ​ത്ര​പ്പൂ​ക്ക​ൾ’. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ പാ​ട​ത്തും പ​രി​സ​ര​ത്തും വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ന്ന​തും പാ​ട​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് കു​ള​ത്തി​ൽ മീ​നു​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്.

    കു​ള​ത്തി​ലെ പ​ല​ത​രം മീ​നു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും ആ​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഓ​രോ മീ​നും ചൂ​ണ്ട​യി​ലെ ഇ​ര വി​ഴു​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും മീ​നു​ക​ളു​ടെ ചൂ​ണ്ട​യി​ലെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ് മ​ഴ​യു​ടെ ഏ​കാം​ഗ​നാ​ങ്കം. നാ​ട്ടി​ൽ മ​യി​ലു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​മ്മ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യാ​ണ് ‘മ​യൂ​ര സ​ന്ദേ​ശം’. കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​തെ വ​ര​ണ്ട് കാ​ട്ടു​പൊ​ന്ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ന​മ്മു​ടെ പാ​ട​ത്തെ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ല​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നീ​ർ​ക്കാ​ക്ക​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള​താ​ണ് ‘അ​മ്മ​യു​ടെ അ​പ​രി​ചി​ത ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ’. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ടി​മു​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ണ്ണും ച​ണ്ടി​യും അ​ഴു​കി​യ വ​ള​പ്പി​ന്റെ മൂ​ല​യി​ൽ കു​മി​ലു​ക​ൾ മു​ള​ക്കു​ന്ന​തും കു​മി​ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ച് ക​റി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ‘അ​മ്മ​യു​ടെ അ​രി​ക്കു​മി​ലു​ക​ൾ’. മ​റ്റൊ​രു എ​പ്പി​സോ​ഡ് ഇ​ണ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു ഗ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ വേ​ലി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും വേ​ലി​ക​ളി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ വേ​ലി​പ്പൂ​ക്ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള​താ​ണ് ‘ഇ​ണ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​ഗ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ’.

    നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​യ പ​ല​ത​രം മ​നു​ഷ്യ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഓ​ല​ച്ചൂ​ട്ടി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​രം​മു​റി​ക്കാ​ര​നാ​യ പു​ഞ്ച​ക്കാ​ട്ടെ ഗോ​യി​ന്നേ​ട്ട​ൻ പാ​ട്ടു​കാ​ര​നും കൈ​ക്കോ​ട്ടു പ​ണി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ത​മ്പാ​നേ​ട്ട​ൻ, തെ​യ്യ​പ്പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഊ​തി​പ്പൊ​ന്തി ഗോ​പാ​ലേ​ട്ട​ൻ, ഊ​രു​ചു​റ്റി കാ​വ​ടി ഉ​ത്സ​വം ന​ട​ത്തി പ​ഴ​നി​യി​ൽ പോ​കു​ന്ന അ​വ​റോ​ന്ദ​ൻ ചി​ണ്ട​ൻ​പൂ​ശാ​രി. സൈ​ക്കി​ൾ ഷാ​പ്പി​ലെ ക​ണ്ണേ​ട്ട​ൻ. കൊ​ല്ല​ൻ കേ​ള​പ്പേ​ട്ട​ൻ. മ​ഴ​യി​ൽ ന​ന​ഞ്ഞൊ​ലി​ച്ച് ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടു​ന്ന തേ​ർ​വ​യ​ലി​ലെ കാ​ർ​ത്യാ​നി​യേ​ട്ടി.

    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന നാ​ട​ൻ കോ​ഴി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ക​ദ​ളി​വാ​ഴ​ക്ക​യ്യി​ലി​രു​ന്ന് വി​രു​ന്നു​കാ​രെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണി​കാ​ണാ​ൻ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ക്ക​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് നാ​ട​ൻ നാ​യ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ നാ​വി​ൽ തേ​ൻ നി​റ​ച്ച പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ഠാ​യി​ക​ളു​ടെ രു​ചി മാ​ധു​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്...

    പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തെ ഓ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്, വി​ഷു​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്, പൂ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്... അ​ങ്ങ​നെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നാ​ലു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ക​ണ്ണൂ​ര് ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലൂ​ടെ എ​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി. ഈ ​എ​പ്പി​സോ​ഡു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ എ​ഴു​തു​ന്ന​തും അ​തി​ന് ശ​ബ്ദം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ന​മ്മ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ശ​ബ്ദ​മി​ശ്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ എ​പ്പി​സോ​ഡും ചി​ര പ്ര​തി​ഷ്ഠ നേ​ടി​യ​ത് പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ​ക​ല​യി​ലെ അ​തി​കാ​യ​നാ​യ കെ.​വി. ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന മി​ക​വി​ലാ​ണ്.

    ഒടയഴിച്ച് മേലേരി കൈയേൽക്കുന്ന ഒറ്റക്കോലം സജേഷ് പണിക്കർ കൊയോങ്കര

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു മാ​റ്റം

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ’80ക​ളി​ൽ അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യാ​ണ് തെ​യ്യ​ത്തെ ക​ണ്ട​ത്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​കം പു​ക​യു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​ന്റെ ഘ​ട​ന എ​ന്തെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഗ​സ്വ​ഭാ​വം അ​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ പു​ല​യ​നും പ​റ​യ​നും അ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തെ​യ്യ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ തെ​യ്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ​രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന്‍റെ കൂ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ർ​ഗ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. ജാ​തി, മ​ത, വ​ർ​ഗ, വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യ തെ​യ്യ​ത്തി​ലെ ആ​ശ​യം മാ​ന​വി​ക​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. തി​രി​ച്ച​റി​യുേ​മ്പാ​ഴേ​ക്കും അ​വ​രെ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​യ്യം എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​യ​േ​പ്പാ​ഴാ​ണ് ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഏ​ഴി​നു മീ​തെ, പു​ലി​ജ​ന്മം, കാ​ക്കാ​ല​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഥ​ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. തെ​യ്യം ക​ഥ​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത​ല്ല എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. പ​ക്ഷേ, ഘ​ട​ന മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​ല്ല. അ​ത് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഹി​ത​ൻ​മാ​രെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. പു​രോ​ഹി​ത​ൻ​മാ​ർ പു​റ​ത്ത് വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളാണ്. സ​ഹ​സ്ര​നാ​മം, പു​നഃ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ, ല​ക്ഷാ​ർ​ച്ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ പൗ​രോ​ഹി​ത്യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. കാ​പി​റ്റ​ൽ ഓ​റി​യ​ന്റ​ഡ് ആ​ണ് ഇ​ന്ന് തെ​യ്യം. കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും അ​തേ കോ​ടി​ക​ൾ പി​രി​ക്കാ​നും ശേ​ഷി​യു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യി തെ​യ്യം​മാ​റി. അ​തി​ന് പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. ഒ​രു ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​ന് കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കും മി​മി​ക്രി​ക്ക് 15 ല​ക്ഷം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ തെ​യ്യ​ക്കാ​ര​ന് നൂ​റു രൂ​പ കൂ​ട്ടി​െ​ക്കാ​ടു​ക്കി​ല്ല. ഇൗ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കാ​വു​ക​ൾ ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​വി​ടെ തൂ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ഭ​ക്തി​യു​ടെ വി​ല വി​വ​ര പ​ട്ടി​ക​യും തെ​യ്യ​ത്തിേ​ന്റ​ത​ല്ല. പു​രോ​ഹി​ത​ന്റേ​താ​ണ്. ല​ക്ഷാ​ർ​ച്ച​ന, പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി, ചു​റ്റു​വി​ള​ക്ക് എ​ന്നി​വ തെ​യ്യ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. കാ​വ് അ​പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​ണ് എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ചി​ന്ത​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. അ​ഷ്ട​മം​ഗ​ല്യ​പ്ര​ശ്ന​വും വ​രു​ന്നു. മേ​ൽ​മാ​ട് രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​ന്നു. കാ​വി​നു ചു​റ്റു​മി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ക​സേ​ര​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ‘സം​സ്കാ​ര​മി​ല്ലാ​യ്മ’ മോ​ടി പി​ടി​പ്പി​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് അ​പൂ​ർ​വം കാ​വു​ളേ ഉ​ള്ളൂ. ത​വി​ടി​ശേ​ഷി കാ​വ്, തെ​യ്യോ​ട്ട് കാ​വ്, ക​മ്മാ​ടം കാ​വ്, മാ​പ്പി​ള​ചേ​രി​കാ​വ് എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. തെ​യ്യം എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ ക​ണ്ട് മ​ല​ബാ​റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ അ​ന്തം​വി​ട്ട് തി​രി​കെ പോ​കു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തി​ലെ കാ​വും തെ​യ്യ​വും കാ​ണാ​നി​ല്ല. തെ​യ്യം അ​ക​ത്തും ജനം മ​തി​ലി​നു പു​റ​ത്തും എ​ന്ന സ്ഥി​തി. വ​ലി​യ മു​ടി​കെ​ട്ടി​യ തെ​യ്യ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കാ​ൻ​ക​ഴി​യി​ല്ല. തെ​യ്യ​ത്തെ ഷോ​കേ​സ് പീ​സ് ആ​ക്കി​മാ​റ്റു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്രോ​ജ​ക്ട് പ്ര​പ്പോ​സ​ലു​ക​ളി​ൽ ലാ​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മാ​കു​ന്നു. പി​ന്നി​ൽ ക​മ്പ​നി​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത്ത​രം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ എ​നി​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. തെ​യ്യം തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ തെ​യ്യം ഉൗ​ട്ടു​ന്നി​ല്ല

    തെ​യ്യം ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ജാ​തി തെ​യ്യ​ത്തി​ലി​ല്ല. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ദ​ലി​ത​ന്റെ ക​വി​ത​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ? പി​ള്ള, മേ​നോ​ൻ, നാ​യ​ർ, കു​റു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ​ല്ലോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റ്. ദ​ലി​ത​ന് ക​വി​ത​ക​ൾ വ​രി​ല്ലേ? ഇ​ത്ര​യും നീ​ച​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ജാ​തി ആ​ഖ്യാ​നം തെ​യ്യ​ത്തി​ലി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജാ​തി​വ​രും. ജാ​തി ജ​ന​സം​ഖ്യ എ​ണ്ണും. എ​ല്ലാ ജാ​തി​ക്കാ​രും തെ​യ്യ​ത്തി​ൽ​വ​രും. ക​ല​ശ​ക്കാ​ര​ൻ തീ​യ​നാ​ണ്, മ​ണി​യാ​ണി നോ​റ്റി​രി​ക്കും. മ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യം നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശാ​രി​യാ​ണ്. മു​ച്ചി​ലോ​ട്ട് വാ​ണി​യ​ന് കി​ട്ടി​യ​ത് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ തെ​യ്യ​മാ​ണ് കാ​ലി​ച്ചേ​ക​വ​ൻ, ക​ലേ​ക്കാ​ര​ൻ തീ​യ​നാ​ണ്.

    ക​ണി​ശ​ന് കു​ട​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു. പാ​യ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പു​ല​യ​നാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം അ​വ​കാ​ശി​യാ​യ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. തെ​യ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ജാ​തി​വ​രു​ന്ന​ത് ജാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. തെ​യ്യം ജാ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തെ​യ്യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ എ​ല്ലാ ജാ​തി​ക്കും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട് എ​ന്നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യ​ല്ല അ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. തെ​യ്യം ഇ​ല്ലാ​താ​കുേ​മ്പാ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ക​യും ജാ​തി​നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് തെ​യ്യം ജാ​തി അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. കാ​വു​ക​ൾ ജാ​തി ഊ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥ​ല​മാ​കു​ന്നു. തെ​യ്യം എ​ന്നും ജാ​തി​ക്ക​തീ​ത​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ളാ​ണ് ജാ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ത​ന്ത്രി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​ഷ്ഠ​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​ല​ശം​ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മ​ളാ​ണ്. ത​ന്ത്രി​യാ​ണ് വ​ലു​ത് എ​ന്നാ​ക്കി​മാ​റ്റി. തെ​യ്യ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ ത​ന്ത്രി വ​ലു​ത​ല്ല. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മേ​യി​ല്ല.

    തൊണ്ടച്ചൻ വെള്ളാട്ടം

    എ​ന്റെ എ​ഴു​ത്ത് എ​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല

    പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ര​ന്ത​രം എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ​ച്ചു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു നോ​വ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് – ‘ദൈ​വ​ക്ക​രു’. മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ കൃ​തി​യാ​ണി​ത്. അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു തെ​യ്യം ക​ഥ​യോ തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രാ​വൃ​ത്ത​ത്തെ അ​തേ​പ​ടി അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ഴു​ത്ത് സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​മോ അ​ല്ല. മാ​ങ്ങാ​ട്ട് മ​ന്ന​പ്പ​ന്റെ ജീ​വി​ത​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു നോ​വ​ൽ ത​രു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നോ​വ​ൽ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​ര​സ്കൃ​ത ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​ർ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ദൈ​വ​ത്തി​നെ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തും ഈ ​നോ​വ​ലി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ഭാ​ഷ​യി​ലും ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലും ന​വീ​ന​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു ‘ദൈ​വ​ക്ക​രു’. ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും ആ​ഖ്യാ​ന ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും ‘ദൈ​വ​ക്ക​രു’ എ​ളു​പ്പ​വാ​യ​ന​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല. പ​ക്ഷേ, സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വാ​യ​ന​യി​ൽ അ​ത്ത​രം സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റ്റ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ വാ​യി​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത പു​സ്ത​ക​വു​മാ​ണ്. അ​തേ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​കാ​തെ പു​സ്ത​കം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്‍റെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം ഭാ​ഷ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ പൂ​ർ​വ​കാ​ല സ്മൃ​തി​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന് ജൈ​വി​ക​മാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഉ​പ​ബോ​ധ മ​ന​സ്സി​ൽ സ​ഞ്ചി​ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള അ​റി​വു​ക​ളും ഉ​ണ​ർ​വു​ക​ളും എ​ല്ലാം ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഒ​രു റി​ച്വ​ലി​ന്‍റെ ഏ​കാ​ന്ത ധ്യാ​ന​ത്തി​ലെ സം​ല​യ​ന​മെ​ന്ന​പോ​ലെ ഭാ​ഷ​യും അ​തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വി​ക പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ആ​യി​ത്തീ​ര​ലി​ന്‍റെ രാ​സ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഭാ​ഷ​യി​ലും സം​ഭ​വി​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ ഉ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം വാ​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​തി​ന് ന​മ്മ​ൾ ക​രു​തു​ന്ന​തി​നും അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​പ്ര​സാ​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. ‘നേ​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ച്ച വാ​ക്കു​ക​ൾ’ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ഒ​രി​ട​ത്ത് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ർ​ച്ച​ക്ക് വെ​ച്ച വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ടു​ത്താ​ണ് നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ വാ​ക്കും സ്വ​യം പ്ര​കാ​ശി​ക്കും. സ്വ​യം പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്യും. അ​പ്പോ​ൾ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ചു​ഴി​ക​ളി​ല​ക​പ്പെ​ടും.

    ‘ദൈ​വ​ക്ക​രു’ നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തി നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​തി​യൊ​രു നോ​വ​ൽ​കൂ​ടി പു​റ​ത്ത് വ​രി​ക​യാ​ണ്. തു​ളു​നാ​ട​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​താ​ണ​ത്. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ന്റെ ക​ട​ലും ക​ട​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും വി​ശ്വാ​സ​വും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വും ച​രി​ത്ര​വും അ​ങ്ങ​നെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യ​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ള്ള നൂ​റു വ​യ​സ്സി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​ള്ള മൊ​യോ​ന്‍റെ –മു​ക്കു​വ​ന്‍റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും നി​ഗൂ​ഢ​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ലി​ൽ പോ​യി മീ​ൻ പി​ടി​ച്ചു ജീ​വി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ട​പ്പി​ലാ​യ മൊ​യോ​നാ​ണ് ഇ​തി​ലെ നാ​യ​ക ക​ഥാ​പാ​ത്രം. വാ​സ്കോ​ഡ ഗാ​മ​യു​ടെ ക​പ്പ​ലോ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​മ്പേ ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​ർ തീ​രം തേ​ടി​യു​ള്ള സ​മു​ദ്ര​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ പു​തി​യ നോ​വ​ലി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നാ​വി​ക​ർ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ നാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​രി​ത്ര​വും മി​ത്തും കൂ​ടി​ക്കു​ഴ​ഞ്ഞ് ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത​മാ​യ ക​ട​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ ജീ​വി​ത​മാ​ണ് നോ​വ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ട​ലി​ന്‍റെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വും ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി​യും ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തും അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി​യും പു​തി​യ നോ​വ​ലും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങും.

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    News Summary - Theyyam Is Tragedy, Not Tourism Gadget
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