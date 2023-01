ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്രം അ​നു​ദി​നം വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്​​ത്ര ശാ​ഖ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ – മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​തി​​ന്റെ പ​ഠ​ന​ശാ​ഖ​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മെ​ന്താ​ണ്​? 1947ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ പോ​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തെ വി​മ​ർ​ശ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൂ​ടി​യാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ. സാംസ്കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ?

മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്​​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സി.​ആ​ർ. കേ​ര​ളവ​ർ​മ എ​ന്ന തൂ​ലി​കാ​നാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട വി​ക്ര​മ​നാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ. ​അ​യ്യ​പ്പ​ൻ, കേ​സ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, പി.​കെ.​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ. ​പാ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം ധി​ഷ​ണ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. ‘ഭാ​ര​ത​പ്പ​ഴ​മ’, ‘ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​വേ​രു​ക​ൾ’, ‘ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്​​ഥി​തി​യും കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​വും’, ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക’, ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ഫ്രി​ക്ക’​പോ​ലു​ള്ള പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യി​ൽനി​ന്നെ​ല്ലാം ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ല​താ​ണ്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഡാ​ർ​വി​​ന്റെ പ​രി​ണാ​മ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച്, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മ​വാ​ദം (social evolutionism) മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​യ ജെ​യിം​സ്​ േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ ‘The Golden Bough’ (1890) എ​ന്ന ബൃ​ഹ​ദ് ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​​ന്റെ മൂ​ന്നും നാ​ലും വാ​ള്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​ജീ​വി​ച്ച് ര​ചി​ച്ച​താ​ണ് ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’. ‘Golden Bough’വി​നെ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ പു​സ്​​ത​കം എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​മു​ണ്ട്. 1947ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​​ന്റെ കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി 1996ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ​തി​പ്പാ​ണ് ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന് ആ​ധാ​രം.





അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​പ​ര​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ചാ​ര അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു​ള്ള ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു താ​ര​ത​മ്യ പ​ഠ​ന​മാ​ണ് ‘Golden Bough’. പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് പ്ര​ബ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ സ​ഹ​ജ​മാ​യ ജി​ജ്ഞാ​സ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യെ ഒ​ട്ടൊ​ന്നു​മ​ല്ല സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​ത്. 1911ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘Golden Bough’യു​ടെ 12 വാ​ള്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പാ​ണ് ത​​ന്റെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള​വ​ർ​മ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. മ​റ്റു നാ​ടു​ക​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​യി​ച്ചു​മാ​ത്ര​മു​ള്ള അ​റി​വി​​ന്റെ കൂ​ടെ മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭ​വി​ക്കാ​വു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ‘Golden Bough’വി​ൽ കാ​ണാം. മൂ​ല​കൃ​തി​യി​ലെ ചി​ല ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തു എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ (മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം പി​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടി​യും) വി​വി​ധ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വാ​മൊ​ഴി​ക​ളെ​യും സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക​മാ​യി തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​വ​ർ​മ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഭ.

1. ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റ് ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​വും ജെ​യിം​സ്​ ഫ്രേ​സ​റും

18ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ടെ​ ത​ന്നെ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ജീ​വ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഫ്ര​ഞ്ച് വി​പ്ല​വ​വും മു​റു​കെപ്പി​ടി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി, പ​രി​സ്​​ഥി​തി​വാ​ദം, പ​രി​പൂ​ർ​ണ​താ​വാ​ദം (Perfectibility) മു​ത​ലാ​യ പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ജീ​വ​ശാ​സ്​​ത്ര മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​േപ്ര​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ 1859ൽ ​ഡാ​ർ​വി​​ന്റെ ‘Origin of Species’ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ശാ​സ്​​ത്ര​വാ​ദം (Scientism) അ​തി​​ന്റെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം അ​ര​ക്കി​ട്ടു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ശാ​സ്​​ത്ര​മെ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്​​ത്രം ഒ​രു അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ഠ​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​യി വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തും. ജീ​വ​ശാ​സ്​​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ണാ​മം​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​വും രേ​ഖീ​യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റ് വാ​ദ​മാ​ണ് തു​ട​ക്ക​കാ​ല​ത്തെ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്​​ത്ര വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​ചി​ന്താ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ര​ണ്ട് അ​നു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന് മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ഐ​ക്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന (Psychic unity of mankind) സ​ങ്ക​ൽ​പ​ന​മാ​ണ്. അ​ഥ​വാ, ഏ​ത് സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ചാ​ലും മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ ചി​ന്താ​ലോ​കം ഒ​രേ രേ​ഖ​യി​ൽ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ച​ലി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​േപാ​കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​ങ്ങ​ളാ​യ സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​യി സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് (Parallel invention). ഒ​രു​പോ​ലെ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. ഈ ​പ​റ​ഞ്ഞ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും മു​ഖ്യ​മാ​ണ്. ഓ​രോ പു​തി​യ ഘ​ട്ട​വും പി​ന്നി​ട്ട ഘ​ട്ട​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​ർ​ഥം സ​മൂ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു കൂ​ടി​യാ​ണ്.

ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​യി ക​ണ്ട ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റു​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ണാ​മ േശ്ര​ണീ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ഒ​രു രീ​തി ശാ​സ്​​ത്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം മാ​തൃ​ക​ക​ളെ കു​ടും​ബം, കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, വി​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (Cultural institutions) ആ​വി​ർ​ഭാ​വം, ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി അ​വ​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ.​ബി. ടൈ​ല​ർ, എ​ൽ.​എ​ച്ച്. മോ​ർ​ഗ​ൻ, ജെ​യിം​സ്​ േഫ്ര​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ണാ​മ​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ മു​ഖ്യ പ്ര​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ.

ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ ഒ​രു സ​മ്പ​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഇ.​ബി. ടൈ​ല​ർ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ പ​ഠ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മെ​ക്സി​കോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് ടൈ​ല​ർ ന​ര​വം​ശ​ ശ​ാസ്​​ത്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​​ന്റെ അ​ഭി​നി​വേ​ശം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 1871ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘Primitive Cultures’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. ശാ​സ്​​ത്രീ​യ​മാ​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നാ​ന്ദി​കു​റി​ച്ച ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​നെ സം​സ്​​കാ​രം, മ​തം​പോ​ലു​ള്ള പ​ല അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ർ​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്നും ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യാ​ണ് ടൈ​ല​ർ ത​​ന്റെ പീ​ന​ത്തി​​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്​​ത സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ത​​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ടൈ​ല​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി​യ പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ല സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​വ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല​തി​നെ​യും കൂ​ടെ കൂ​ട്ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ടൈ​ല​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച വ​സ്​​തു​ക്ക​ളെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ‘അ​തി​ജീ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ’ (Survivals) എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു. സ്റ്റീ​ൽ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ചി​ല്ലു​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും കാ​ണു​ന്ന മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ആ​ത്മാ​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വി​ർ​ഭാ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ടൈ​ല​റു​ടെ മ​തം. അ​നേ​ക ദൈ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​ത​ങ്ങ​ൾ (Polytheism) പ​രി​ണ​മി​ച്ചാ​ണ് പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു ദൈ​വ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​ത​ങ്ങ​ൾ (Monotheism) പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ടൈ​ല​ർ വാ​ദി​ച്ചു.

ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി തൊ​ഴി​ൽജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച എ​ൽ .എ​ച്ച്. മോ​ർ​ഗ​ന് ടൈ​ല​റെ​ക്കാ​ൾ പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​​ന്റെ പ​ഠ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ ഇ​റ​ക്വോ​യ് (Iroquois) ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ന്നി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം പി​ന്നീ​ട് അ​വ​രോ​ട് അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കാ​നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വാ​ദി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​റ​ക്വോ​യ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തെ​യും കു​ടും​ബ​ഘ​ട​ന​യെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പീ​നം 1877ൽ ‘Ancient Society’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ടൈ​ല​റും മോ​ർ​ഗ​നും പൊ​തു​വാ​യി മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹം പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​താ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു.

പ്രാ​കൃ​തം (Savagery), കാ​ട​ത്തം (Barbarism), നാ​ഗ​രി​ക​ത (Civilization) എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​കാ​സ​പ​രി​ണാ​മം ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ​ത്തി​​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

മോ​ർ​ഗ​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യു​മാ​ണ് ഒ​രു സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. അ​മ്പും വി​ല്ലും കൊ​ണ്ട് വേ​ട്ട​യാ​ടി​യി​രു​ന്ന​വ​ർ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി ജീ​വി​ക​ളെ ഇ​ണ​ക്കി​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ കൃ​ഷി​യെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ജീ​വി​തം നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ചു. ഇ​തി​ന് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി കു​ടും​ബം, വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള പ​രി​ണാ​മ​വും മോ​ർ​ഗ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മോ​ർ​ഗ​​ന്റെ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ക്സി​നെ​യും ഏം​ഗ​ൽ​സി​നെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. മാ​ർ​ക്സി​​ന്റെ ‘പ്രാ​കൃ​ത ക​മ്യൂ​ണി​സം’ എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ന​ത്തി​ലും ഏം​ഗ​ൽ​സി​​ന്റെ ‘കു​ടും​ബം, സ്വ​കാ​ര്യ​സ്വ​ത്ത്, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വം’ (1884) എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ലും മോ​ർ​ഗ​​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

ഇ​നി ന​മു​ക്ക് േഫ്ര​സ​റി​ലേ​ക്കു വ​രാം. 1854ൽ ​സ്​​കോ​ട്ട്​​ല​ൻ​ഡി​ലെ ഗ്ലാ​സ്​​ഗോ​വി​ൽ ഒ​രു യാ​ഥാ​സ്​​ഥി​തി​ക കാ​ൽ​വി​നി​സ്റ്റ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ ജെ​യിം​സ്​ േഫ്ര​സ​ർ ജ​നി​ച്ച​ത്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽത​ന്നെ ഗ്രീ​ക്, ലാ​റ്റി​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ േഫ്ര​സ​റി​ന് ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഡേ​വി​ഡ് ഹ്യൂ​മി​​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത േഫ്ര​സ​റി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് നേ​ടി കേം​ബ്രി​ജി​ലെ ട്രി​നി​റ്റി കോ​ള​ജി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, ത​​ന്റെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി കേം​ബ്രി​ജിൽത​ന്നെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. കേം​ബ്രി​ജി​ൽ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്താ​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് േഫ്ര​സ​ർ ടൈ​ല​റി​​ന്റെ ‘Primitive culture’ വാ​യി​ക്കാ​നി​ട​യാ​വു​ന്ന​ത്. ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച​ത് ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​മാ​ണ്. ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ​പൂ​ർ​വ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നെ​മി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​രാ​വ​സ്​​തു ഗ​വേ​ഷ​ണാ​ർ​ഥം ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട പ​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ടൈ​ല​റി​​ന്റെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ 1890ൽ േ​ഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ‘Golden Bough’ ര​ണ്ട് വാ​ള്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. 1900ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് മൂ​ന്ന് വാ​ള്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​രാ​ത​ന ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ പു​രോ​ഹി​ത രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ അ​വ​രു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ൾ വ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ത്ഭ​വ​വും സാം​സ്​​കാ​രി​ക​മാ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​വു​മാ​ണ് ‘Golden Bough’വി​​ന്റെ പ്ര​മേ​യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നാം. എ​ന്നാ​ൽ, സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ വാ​യ​ന പ​ര​സ്​​പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ മി​ത്തു​ക​ളും ച​രി​ത്ര​വും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ര​മ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ണാ​മ​ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ട് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന േഫ്ര​സ​ർ ക്രി​സ്​​തു​മ​ത​ത്തി​​ന്റെ അ​തി​വി​ശി​ഷ്ട​ത​യെ കു​റി​ക്കു​ന്ന പ​ല അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചു. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​ഗ​ൻ എ​ന്ന് മു​ദ്ര​കു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പ​ല ‘പ്രാ​കൃ​ത’​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക്രി​സ്​​തു​മ​തം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. മ​ത​ചി​ന്ത​യു​ടെ പ​രി​ണാ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘Golden Bough’വി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​യി​ടാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി​യെ​ത്ത​ന്നെ മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഈ ​മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മ​ര​ണ​ഭ​യ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​ന്ത്ര​വാ​ദം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ പ​രി​ണാ​മ േശ്ര​ണി​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​കൃ​തി​യെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന് (manipulate) മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ ര​ഹ​സ്യ​മ​റി​യാ​വു​ന്ന​ത് ചി​ല​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ മൊ​ത്തം ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ സ​വി​ശേ​ഷ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​റെ ക​ഴി​യാ​തെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ്ര​ഭാ​വ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​നു​ഷ്യ​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന അ​മാ​നു​ഷി​ക ശ​ക്തി​ക​ളാ​ണ് അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​ശ​ക്തി​ക​ളെ അ​വ​ർ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ​ന്നു വി​ളി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം ഇ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു.

ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യാ​സ​ക​ര​മാ​ക്കാ​നാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യെ​യാ​ണ് േഫ്ര​സ​ർ മ​ത​മെ​ന്ന് വി​വ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബ​ലി​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തെ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ഗ് രൂ​പ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്ന​ത്. ബ​ലി ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ദൈ​വ​ത്തി​നു​ള്ള കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​ണ​ല്ലോ. പ​ക്ഷേ, കാ​ലം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​ത​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​നെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ആ​രും ചെ​വി​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ല, ന​ൽ​കി​യ ബ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ‘ഫ​ലം’ കി​ട്ടാ​താ​യി. അ​തി​ജീ​വ​നം ത​​ന്റെ മാ​ത്രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​ൻ യു​ക്തി​ചി​ന്ത​യി​ൽ അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ച്ചു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ർ സാ​മാ​ന്യബു​ദ്ധി​യെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ശാ​സ്​​ത്ര ചി​ന്ത​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും വേ​രു​ക​ൾ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളും വി​മ​ർ​ശ​ക​രു​മു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ങ്ങി​ങ്ങാ​യി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ത​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ദ​മു​ഖ​ത്തെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ േഫ്ര​സ​ർ കാ​ണി​ച്ച മി​ടു​ക്കി​നെ ലോ​കം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

2. ‘കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ഫ്രേസ​ർ’

1913ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലാ​ണ് വി​ക്ര​മ​ൻ എ​ന്ന സി.​ആ​ർ. കേ​ര​ള​വ​ർ​മ ജ​നി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ർ​ട്സ്​ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്നും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ കേ​ര​ള​വ​ർ​മ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​വി കോ​ള​ജ്, മം​ഗ​ളൂരുവിലെ സെ​ന്റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ കോ​ള​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​നു പു​റ​മെ പ​തി​നാ​റോ​ളം പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ന്റേ​താ​യു​ണ്ട്.

‘Golden Bough’വി​നെ ഹി​മാ​ല​യ​ത്തോ​ട് ഉ​പ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ആ ‘‘​പ​ർ​വ​ത​ത്തി​​ന്റെ സാ​നു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ചി​ല​തെ​ല്ലാം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് പ​റ്റി​യൊ​രു കൊ​ച്ചു മോ​ഡ​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ളവ​ർ​മ ചെ​യ്ത​ത്’’ എ​ന്ന് ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ എ​ന്ന പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ജി. ​ഭാ​ർ​ഗ​വ​പ്പി​ള്ള നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത േഫ്ര​സ​റു​ടെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ പ​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള അ​തി​ശ​യോ​ക്തി ക​ല​ർ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടു​വോ​ളം കാ​ണാം. പ​ല സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ന്ത്ര​വാ​ദ സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ത്ഭു​ത​ത​വും അ​വ​ജ്ഞ​യും നി​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് േഫ്ര​സ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ശ്ചാ​ത്യ​ർ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​ത്. ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ പ​രി​ണാ​മ ച​രി​ത്രം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ലം അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഫോ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു മ്യൂ​സി​യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്നാ​ട്ടി​ലെ സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ ക​ണ്ട​ത്. േഫ്ര​സ​റു​ടെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​​ന്റെ ഈ​യൊ​രു ന്യൂ​ന​ത​ത​ന്നെ​യാ​വാം ഒ​രുപ​ക്ഷേ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ എ​ത് നോ​ഗ്ര​ഫി​ക് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ള​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കേ​ര​ളവ​ർ​മ​യെ േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

കൂ​ടോ​ത്ര​വും ഒ​ടി​യ​ൻ​വേ​ല​യും പോ​ലു​ള്ള ആ​ഭി​ചാ​ര ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ സു​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് േഫ്ര​സ​റി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ളവ​ർ​മ ത​​ന്റെ ആ​ദ്യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘സ​ഹ​താ​പ​ മ​ന്ത്ര​വാ​ദം’ (Sympathetic magic) എ​ന്ന ഒ​ന്നാം അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​​ന്റെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റേ​താ​യ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യ ര​ണ്ട് ചി​ന്താ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

1. സ​ദൃ​ശ നി​യ​മം (Law of similarity): ‘‘സ​ദൃ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു (Like produces like), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യം കാ​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ സാ​മ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.’’ (An effect resembles its cause)

2. സ​മ്പ​ർ​ക്ക നി​യ​മം (Law of contact or contagion): ‘‘ഒ​രി​ക്ക​ൽ തൊ​ട്ടി​രു​ന്ന​തോ അ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​തോ ആ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത​ന്നെ അ​ക​ന്നാ​ലും അ​ന്യോ​ന്യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കും. ഒ​ന്നി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ല്ലാം മ​റ്റ​തി​നെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.’’

സ​ഹ​താ​പ​ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ട് ശാ​ഖ​ക​ളാ​യ സ​ദൃ​ശ​നി​യ​മ​വും സ​മ്പ​ർ​ക്ക നി​യ​മ​വും അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ക്രി​യ​ക​ൾ ഒ​രേ സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്ന് കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഏ​ത് ഫ​ല​വും ആ ​ഫ​ല​ത്തെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സി​ദ്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ദൃ​ശ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മ​ന്ത്ര​വാ​ദി അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നി​യ​മ​ത്തെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ഭി​ചാ​ര ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ക​ര​ണ​ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​മെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേസ​മ​യം, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു വ​സ്​​തു​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഏത് പ്ര​വ​ൃത്തി​യും ആ ​വ്യ​ക്തിയെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മ്പ​ർ​ക്ക നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മ​ന്ത്ര​വാ​ദി അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് സ​മ്പ​ർ​ക്ക മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​നം. ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി​യു​ടെ ‘ഉ​ഷ്ണം ഉ​ഷ്ണേ​ന ശ​മ്യ​തേ’ എ​ന്ന ചി​കി​ത്സാ സി​ദ്ധാ​ന്തം സ​ദൃ​ശ​നി​യ​മ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ പ​ല ദി​ക്കു​ക​ളി​ലും ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​നോ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നോ വേ​ണ്ടി മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ അ​നു​ക​ര​ണ​ മ​ന്ത്ര​വാ​ദം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പു​രാ​ത​ന ഈ​ജി​പ്തി​ലും റോ​മി​ലും മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ശ​ത്രു​വി​​ന്റെ രൂ​പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി അ​തി​നെ ഹോ​മി​ക്കു​ക​യോ എ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​റു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വി​ഗ്ര​ഹം ദ​ഹി​ക്കു​ന്ന​പോ​ലെ ശ​ത്രു​വും ന​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​ക​ര​ണ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​വ​ർ​മ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ത്രു​വി​​ന്റെ​യോ ബാ​ധ​യു​ടെ​യോ കോ​ലം നി​ല​ത്തു വ​ര​ച്ച് അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ലി​ടു​ക, ഓ​രോ മ​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​രാ​യം ത​റ​ക്കു​ക, പാ​ണന്മാരു​ടെ പാ​താ​ള​ഹോ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ൽ ചി​ല​താ​ണ്. ആ​ഭി​ചാ​ര ക​ർ​മ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​നു​ക​ര​ണ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ യു​ക്തി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ല്ലോ. മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ നാ​ട​ൻ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളും ഈ ​നി​യ​മ​ത്തെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ഞ്ഞ​ പ​ക്ഷി​ക​ൾ, മ​ഞ്ഞ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് രോ​ഗി​യു​ടെ മ​ഞ്ഞ​നി​റം ഉ​ഴി​ഞ്ഞ​യ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

ഇ​നി സ​മ്പ​ർ​ക്ക മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കാം. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ഭാ​ഗം വെ​ച്ചു​ള്ള ശ​ത്രുനി​ഗ്ര​ഹം മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​വാം മു​റി​ച്ച​ മു​ടി, കൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​ല്ല് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ അ​തി ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ല്ല് പോ​യാ​ൽ അ​ത് ചാ​ണ​ക​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് പു​ര​പ്പു​റ​ത്തെ​റി​യു​ന്ന ശീ​ല​ത്തി​ന് സ​മ്പ​ർ​ക്ക മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റേ​താ​യ മ​റ്റൊ​രു വ​ശം​കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. എ​റി​ഞ്ഞ പ​ല്ല് ഏ​ത് ജ​ന്തു തൊ​ടു​ന്നു​വോ ആ ​ജ​ന്തു​വി​​ന്റെ പ​ല്ല് കു​ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ​ത്. ‘‘പ​ല​ക​പ്പ​ല്ല് പോ​യി കീ​രി​പ്പ​ല്ലു വ​ര​ട്ടെ’’ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ത്രം പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്നി​ല്ലേ? ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മി​ക്ക സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ​റി​ഞ്ഞ പ​ല്ലി​നെ അ​തിശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. പ​റി​ഞ്ഞ പ​ല്ലി​ൽ ജീ​വ​​ന്റെ അം​ശ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​യെ പ്ര​ത്യേ​കം സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ല ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സം.

കേ​വ​ലം വ്യ​ക്തിനി​ഷ്ഠ​മാ​യു​ള്ള മ​ന്ത്ര​വാ​ദം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​ന്നാ​കെ​യു​ള്ള ക്ഷേ​മം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​യു​ടെ ജ​ന​സ​മ്മ​തി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ലോ. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്യി​ച്ചും വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട ഇ​ര​ക​ളെ ഉ​റ​പ്പു​കൊ​ടു​ത്തും മ​ന്ത്ര​വാ​ദി പ​തു​ക്കെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി. മാ​ക്സ്​ വെ​ബ​ർ പ​റ​യു​ന്ന ‘ക​രി​സ്​​മാ​റ്റി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി’ക​ളി​ൽ ഒ​രുപ​ക്ഷേ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യ​നും ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​നും പി​ന്നെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് േഫ്ര​സ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ക്ഷ​യി​ച്ച് മ​ത​ത്തി​​ന്റെ ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രാ​ജാ​വ് മ​ന്ത്ര​വാ​ദം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പു​രോ​ഹി​ത സ്​​ഥാ​നം കൈ​യേ​റ്റ​താ​വാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

മ​ന്ത്ര​വാ​ദം, മ​തം, ശാ​സ്​​ത്രം എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ര​ണ്ടാം അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘Golden Bough’​വി​ന്റെ ‘Magic and Religion’ എ​ന്ന നാ​ലാം അ​ധ്യാ​യ​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗം. മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വ​ശം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​നം. ‘‘എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്?’’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ​ല്ലോ പി​ന്നീ​ട് മ​ത​വും ശാ​സ്​​ത്ര​വും ക​ട​ന്നുവ​രു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നി​​ന്റെ​യും പി​ന്നി​ലെ യു​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ച്ചാ​ൽ മ​ത​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തോ​ടാ​ണ് മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പ​മെ​ന്ന് കാ​ണാം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഭൗ​തി​ക ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ലും ക​ർ​മ​വും പ്ര​തി​ക​ർ​മ​വും തു​ല്യ ബ​ല​മു​ള്ള​തും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തു​മാ​ണ് (Every action has an equal and opposite reaction). മ​ത​വും മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ, ‘‘പ്ര​കൃ​തി​യെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ന​യി​ക്കു​ക​യും ഭ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നു വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു വ​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​തീ​ത​മാ​യ ശ​ക്തി​ക​ളെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ലാ​ണ് മ​തം’’ (പേജ് 84). ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി മ​ത​ത്തി​ന് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​ല​ത്തി​ന് പു​റ​മെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​പ​ര​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു വ​ശം​കൂ​ടി​യു​ണ്ട്. അ​ഥ​വാ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​വും അ​വ​യെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും മ​ത​ത്തി​ൽ സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്നു.





തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൃ​ക്ഷാ​രാ​ധ​ന, സ്​​ത്രീ-​പു​രു​ഷ ബ​ന്ധ​വും സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും, ആ​ത്മാ​വ്, നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ (Taboos) തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ േഫ്ര​സ​റു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ചി​ട്ട​യാ​യ ഒ​രു വി​വ​ർ​ത്ത​ന​മ​ല്ല കേ​ര​ളവ​ർ​മ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വൃ​ക്ഷാ​രാ​ധ​ന​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നാ​ട്ടു​കാ​ർ പു​ര​പ്പ​ണി​ക്കു​വേ​ണ്ടി മ​രം മു​റി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​രം ക​യ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് മ​ര​ത്തെ തൊ​ട്ട് ത​ല​യി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​തും ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ‘ത​ച്ചോ​ട’ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ പാ​വ​ന​മാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​യാ​ണ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ത്മാ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് കോ​ട്ടു​വാ​യി​ടു​മ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ കൈ ​ഞൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ത്മാ​വ് ഓ​ടി​പ്പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വും എ​ന്ന് കേ​ര​ള​വ​ർ​മ ഊ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്, അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ആ​ഹാ​ര​ത്തി​​ന്റെ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ‘‘ഉ​ര​ല് വി​ഴു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും വി​ര​ലു​കൊ​ണ്ട് മ​റ​ക്ക​ണ’’​മെ​ന്ന ചൊ​ല്ല് ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. തി​രു​വാ​തി​ര, ഭ​ര​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ‘തൂ​ക്കം’ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​വും സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​സ​ര​വും പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ‘‘പ​ഴ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​മാ​ണ് മ​ത​ച​രി​ത്രം’’ (ജ. 119) ​എ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ േഫ്ര​സ​റു​ടെ എഴുത്തിൽ കേ​ര​ളവ​ർ​മ സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് പു​സ്​​ത​ക​ത്തെ ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

3. ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ​ത്തി​​ന്റെ വി​മ​ർ​ശ​നം

‘Golden Bough’ (1890), ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’ (1947) എ​ന്നീ ര​ണ്ട് പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര ച​രി​ത്ര​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​വ​ലൂ​ഷ​ന​ി​സം എ​ന്ന ചി​ന്താ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വം​ശീ​യ​വും അ​ധി​നി​വേ​ശ​പ​ര​വു​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള​വ​ർ ആ ​സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​​ന്റെ സാ​ധു​ത​യെ വേ​രോ​ടെ പി​ഴു​തെ​റി​ഞ്ഞു. ഡാ​ർ​വി​നി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ ‘അ​ർ​ഹ​മാ​യ​വ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​നം’ (Survival of the fittest) എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​നം ആ​ദ്യം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഹെ​ർ​ബ​ർ​ട്ട് സ്​​പെ​ൻ​സ​റി​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്, വ്യ​ത്യ​സ്​​ത സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു എ​ന്ന മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ​ക്ക് അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മാ​ർ​വി​ൻ ഹാ​രി​സ്​ (1968) നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തേ കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്​​ത്ര​മെ​ന്ന ജ്ഞാ​ന​ശാ​ഖ​ത​ന്നെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ലി​സ​ത്തി​​ന്റെ സ​ന്ത​തി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഹെ​ർ​ബ​ർ​ട്ട് റി​സ്​ ലെ​ക്കു ശേ​ഷം ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​രു​ന്ന സി​വി​ൽ സ​ർ​വ​ന്റു​ക​ളും ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര പ​ഠ​നം നേ​ടി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന വ​സ്​​തു​ത ഇ​വി​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യി മെ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ ​സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ശ​ക്തി​ക​ളെ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ചി​ത്ര​മാ​യി തോ​ന്നി​യ പ​ല സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​ശ്ചാ​ത്യ ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച സി​വി​ൽ സ​ർ​വ​ന്റു​ക​ൾ വം​ശ​വെ​റി നി​റ​ഞ്ഞ പീ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും യ​ഥേ​ഷ്ടം പ​ട​ച്ചു​വി​ട്ടു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക​വും സാംസ്​​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​പ​ര​ങ്ങ​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്രം വ​ള​ർ​ന്ന​ത് (സു​ന്ദ​ർ സ​റു​കാ​യ്, 1997).

രീ​തി​ശാ​സ്​​ത്ര​പ​ര​മാ​യും ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സം എ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വാ​യി​ച്ച​തും കേ​ട്ട​തു​മാ​യ അ​റി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സാം​സ്​​കാ​രി​ക ​പ്ര​ബ​ന്ധം എ​ഴു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രെ (Armchair anthropologists) പി​ന്ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് 1920ക​ളോ​ടെ േബ്രാ​ണി​സ്ലോ മ​ലി​നോ​സ്​​കി​യു​ടെ​യും മ​റ്റും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ങ്ഷ​ന​ലി​സ്റ്റ് ചി​ന്താ​ധാ​ര സ​ജീ​വ​മാ​യി. പ​ഠ​നവി​ഷ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി അ​വ​രോ​ടൊ​ത്ത് ഗ​ണ്യ​മാ​യ കാ​ലം ജീ​വി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫ​ങ്ഷ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

സി​ദ്ധാ​ന്ത​പ​ര​മാ​യി ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ​ത്തിന്റെ കെ​ട്ടി​റ​ങ്ങാ​ൻ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​ന് പി​ന്നെ​യും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടിവ​ന്നു. പൊ​തു​ബോ​ധ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്നും ന​ര​വം​ശ ശാ​സ്​​ത്ര വീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന​ത് ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ​ത്തി​​ന്റെ പ​ര്യാ​യം​പോ​ലെ​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്നും ഫോ​സി​ലു​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. സം​സ്​​കാ​ര പ​ഠ​ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ക​സി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും, എ​ല്ലാ സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്രം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. രാ​ജാ​വ് ത​​ന്റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​ക​ളാ​ൽ വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നാ​ട്ടു​ന​ട​പ്പാ​ണ് ആ ​സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ േഫ്ര​സ​റി​ന് വി​ചി​ത്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഥ​വാ, ചി​ന്ത​യി​ലും ജീ​വി​ത​രീ​തി​യി​ലും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ‘വൈ​ചി​ത്യ്ര’​മാ​ണ് ഒ​രു സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ചി​ല സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ​ല്ലോ മ​റ്റു പ​ല​രും വി​ചി​ത്ര​രാ​വു​ന്ന​ത്. ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ‘പ്രാ​കൃ​ത​രും’ ‘കാ​ട​രു’​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ലൂ​ഷ​നി​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്തം സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളവ​ർ​മ​യു​ടെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്, 1890ൽ​ നി​ന്ന് 1947ൽ ​എ​ത്തു​മ്പോ​ഴും അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ഖ്യ​ധാ​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നു​കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​യി ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​പ​ഠ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന കേ​ര​ളവ​ർ​മ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​മെ​ങ്കി​ലും, കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടൊ​രു ചി​ന്താ​പ​ദ്ധ​തി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ്വ​ന്തം ജ​ന​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​രു സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​നു മു​തി​ർ​ന്ന​ത് നി​ർ​ദോ​ഷ​വും നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​വു​മാ​യ ഒ​രു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ല്ല. മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ എ​ന്ന േഫ്ര​സ​റി​​ന്റെ വാ​ദ​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ജാ​തി ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

‘‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​മെ പു​രോ​ഹി​ത​സ്​​ഥാ​ന​വും പ​ണ്ഡി​ത സ്​​ഥാ​ന​വും കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭൂ​ദേ​വ​ന്മാ​രാ​യ ബ്രാ​ഹ്​​മ​ണ​ർ രാ​ജ്യ​ഭാ​രം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച് വെ​റും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​രാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത് മ​ഹാ​മ​ന​സ്​​ക​ത​യു​ടെ​യും ധ​ർ​മ​നി​ഷ്ഠ​യു​ടെ​യും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്’’ (പേജ് 49) കേ​ര​ളവ​ർ​മ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വ​രു​ന്ന ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ ചൂ​ഷ​ണം​ചെ​യ്ത് സു​ഖ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​ന​ട​ങ്ങു​ന്ന ന​മ്പൂ​തി​രി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ വെ​ള്ള​പൂ​ശാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ളോ​ണി​യ​ലി​സ​ത്തെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി പ​ട​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ജാ​തീ​യ​ത​യു​ടെ കൊ​ടി​യ ക്രൂ​ര​ത​ക​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞ് സാ​ധാ​ര​ണീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ. സാം​സ്​​കാ​രി​ക​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും അ​ധി​കാ​രം കൈ​യാ​ളു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്രം സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​വു​ന്ന​തി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​മി​ല്ല​ല്ലോ.

ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്രം നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തു​ക​ളു​ടേ​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഒ​രേ സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ ‘നോ​ട്ട’​ത്തി​ന് കാ​ലാ​ന്ത​ര​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച പ​രി​ണാ​മ​ത്തെ ​കൂ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ള​രെ വ​സ്​​തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും, കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠാ​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വം ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്രം പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു സം​സ്​​കാ​ര പഠ​ന​ത്തി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​മാ​വു​ന്ന​ത് ആ ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ടു​ കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ പാ​ഠ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പാ​ര​സ്​​പ​ര്യ​മാ​യി എ​ത് നോ​ഗ്ര​ഫി​യെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രെ േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

മു​മ്പ് കോ​ള​നി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ ഇ​ന്നും വം​ശീ​യ​ത നി​റ​ഞ്ഞ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ എ​ത് നോ​ഗ്ര​ഫി​ക​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ക​ല​മാ​യ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭാ​ഷ്യ​ത്തെ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘ഓ​ട്ടോ-​എ​ത് നോ​ഗ്ര​ഫി​ക​ൾ’ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ മ​റ്റു​ള്ള സം​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പ​തി​വ് രീ​തി​വി​ട്ട് സ്വ​ന്തം സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​ർ ത​യാ​റാ​യി. ഇ​ന്ന്, ഒ​രു സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ ചേ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ആ ​സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര വീ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ന​ര​വം​ശ​ ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു ലേ​ഖ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ജി. ​ഭാ​ർ​ഗ​വ​ൻ പി​ള്ള ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പോ​ലെ ‘‘ന​മ്മെ​പ്പ​റ്റി മോ​ണി​യ​ർ വി​ല്യം​സ്​ എ​ന്തു പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്ന് ആ​ദ്യം നോ​ക്കി​യി​ട്ട് ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന’’ പ്ര​വ​ണ​ത ഇ​ന്നും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ല​യാ​ളിസ​മൂ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ സ​ർ​വേ​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​ന്നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​തി​ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ പ​ണി​യ യു​വാ​ക്ക​ൾ പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന​ത് (See Sunil, Sanjuna & Nimal, 2019). വം​ശീ​യ​ത നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ത്ത​രം പൊ​തു​ബോ​ധ നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​താ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ഓ​ട്ടോ-​എ​ത് നോ​ഗ്ര​ഫി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം ഒ​ട്ടും വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല. ‘മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​വും മ​ത​വും’​പോ​ലു​ള്ള പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​ർ​വാ​യ​ന​ക​ൾ സാംസ്​​കാ​രി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ ഇ​ത്ത​രം പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ള​മൊ​രു​ക്കം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

