സി​നി​മ പോ​ലു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​യ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​ധാ​ര​യാ​ണ് ച​ല​ച്ചി​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ദ്രി​യ​സം​വേ​ദ​ന​ത്തി​ലും വി​കാ​ര​പ്ര​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ഊ​ന്നു​ന്ന പ്രാ​തി​ഭാ​സി​ക വി​ജ്ഞാ​നീ​യ (Phenomenology) ചി​ന്ത. സി​നി​മ​യു​ടെ പ്രാ​തി​ഭാ​സി​ക ചി​ന്ത​ക്കു​ള്ള ഒ​രാ​മു​ഖ​മാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്കം തു​ട​ർ​ച്ച.

സി​നി​മ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ശ​രീ​ര​വേ​ദ്യ(embodied)​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ലോ. കേ​ള്‍ക്കു​ക​യും കാ​ണു​ക​യും സ്പ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും ച​ലി​ക്കു​ക​യും രു​ചി​ക്കു​ക​യും മ​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും കൂ​ടി​ക്കു​ഴ​ഞ്ഞാ​ണ് കി​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​ല്ലോ. അ​ത് ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തെ (Sensorium) ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​നി സി​നി​മാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി എ​ന്തൊ​ക്കെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത് എ​ന്നു നോ​ക്കാം. പൊ​തു​വാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ ഇ​ട​ങ്ങ​ളും രൂ​പ​ങ്ങ​ളും (Spaces and Figures) ചേ​ര്‍ന്ന​താ​ണ് സി​നി​മ. കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ല്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ (മ​നു​ഷ്യ​രും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ജീ​വി​ക​ളും), വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍, അ​വ​ക്കി​ട​യി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധം, മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ് –ച​ല​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സി​നി​മ എ​ന്ന ആ​വി​ഷ്‌​കാ​ര രൂ​പ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

സ്‌​ക്രീ​നി​ലെ ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ​രീ​ര​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​തി​ന​കം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി സി​നി​മ​യി​ലും മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​ബ​ല​മാ​യി വ​രു​ന്ന അ​ഫെ​ക്ടി​വ് ടേ​ണിനെ (The Affective Turn)​ കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി ചി​ല​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. Affect എ​ന്ന​തി​ന് ഭാ​വ​ശ​ക്തി എ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ല​രും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​ഫെ​ക്റ്റ് എ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ ധ്വ​നി​ക​ള്‍ ‘ഭാ​വ​ശ​ക്തി’ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്.

ശ​ക്തി എ​ന്ന​ത് force എ​ന്ന അ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​ഫെ​ക്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റു ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ചി​ന്ത​ക​യാ​യ ജെ. ​ദേ​വി​ക ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ‘വി​കാ​ര​പ്ര​ഭാ​വം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു ക​ണ്ടു. പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍, ഉ​ത്ഭ​വി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്ന അ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ വി​കാ​ര​പ്ര​ഭ​വം എ​ന്നോ പ്ര​കാ​ശ​പൂ​രി​ത​മാ​കു​ക, വി​ള​ങ്ങി​നി​ല്‍ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ വി​കാ​ര പ്ര​ഭാ​വം എ​ന്നോ അ​ഫെ​ക്റ്റി​ന് സ​മാ​ന​പ​ദ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

സി​നി​മ​യി​ലും മ​റ്റു ക​ല​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹിക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാം അ​ഫെ​ക്റ്റി​ന് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്രാ​ധാ​ന്യം കൈ​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഫെ​ക്റ്റ് തി​യ​റി​ക​ള്‍ ഏ​റെ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യൊ​ന്നും അ​ഫെ​ക്റ്റ് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് നി​ര്‍വ​ചി​ക്കാ​ന്‍ തു​നി​യു​ന്നി​ല്ല. നി​ര്‍വ​ച​നം ഇ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത് എ​ന്ന് വി​കാ​ര​പ്ര​ഭാ​വ​വാ​ദി​ക​ള്‍ ക​രു​തു​ന്നു.

2010ല്‍ ​മെ​ലി​സ്സ ഗ്രേ​ഗും (Melissa Gregg), ഗ്രി​ഗ​റി സീ​ഗ്‌​വ​ര്‍ത്തും (Gregory J. Seigworth) എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത ‘ദി ​അ​ഫെ​ക്റ്റ് തി​യ​റി റീ​ഡ​ര്‍’ (The Affect Theory Reader) എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ, ഏ​ന്‍ ഇ​ന്‍വെ​ന്റ​റി ഓ​ഫ് ഷി​മ്മേ​ഴ്‌​സ് (An Inventory of Shimmers) എ​ന്ന ആ​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ വി​കാ​ര​പ്ര​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ഷി​മ്മേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് Shine with a soft, slightly wavering light എ​ന്നാ​ണ് നി​ഘ​ണ്ടു​വി​ലെ അ​ര്‍ഥം. വി​ള​ങ്ങി​നി​ല്‍ക്കു​ക, പ്ര​ഭാ​വി​ത​മാ​കു​ക എ​ന്നോ പ​റ​യാം. പ്ര​ഭ​ക​ളു​ടെ/വി​ള​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ എ​ന്ന് ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​നെ വി​വ​ര്‍ത്ത​നം​ചെ​യ്യാം. നൈ​മി​ഷി​ക​മോ ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ കു​റ​ച്ചു​നേ​രം നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ഊ​ര്‍ജ​പ്ര​വേ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ തീ​വ്ര​ത​ക​ളു​ടെ​യോ (forces and intensities) ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മോ സം​ക്ര​മി​ക്ക​ലോ ആ​യി അ​ഫെ​ക്റ്റി​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മോ നൈ​മി​ഷി​ക​മോ ആ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ട്ടി​പ്പുറ​പ്പെ​ട​ലും പ​ട​ര​ലും എ​ന്നു ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​യാം.

അ​ഫെ​ക്റ്റ് എ​ന്ന​ത് ഇ​ട​നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ള്‍ ഒ​രാ​ളെ, ഒ​രു വ​സ്തു​വി​നെ, ഒ​രു ഇ​ട​ത്തെ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ള്‍, അ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ​രു​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​വ​മാ​ണ് അ​ഫെ​ക്റ്റ്. അ​ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ല്‍ നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും (Existential) സാ​ന്നി​ധ്യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളോ​ട് ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് ചു​റ്റു​പാ​ടു​മാ​യി, ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ണ്ട​ല്ലോ. പ​ല​പ്പോ​ഴും നി​രാ​ശ, വി​ഷാ​ദം, സ​ങ്ക​ടം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ഉ​ത്ഭവി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. Relatedness, In-betweenness എ​ന്നി​വ പൊ​തു​വെ വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വെ​ടു​ക്ക​ല്‍ പ്ര​ക്രി​യ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? ‘ദി ​അ​ഫെ​ക്റ്റ് തി​യ​റി റീ​ഡ​റി’​ല്‍ത​ന്നെ 1884ല്‍ ​വി​ല്യം ജെ​യിം​സ് എ​ഴു​തി​യ ‘തി​യ​റി ഓ​ഫ് ഇ​മോ​ഷ​ന്‍സ്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് എ​ല്‍സ്‌​പെ​ത് പ്രൊ​ബൈ​ന്‍ (Elspeth Probyn) ഇ​തി​നെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന്- ന​മ്മ​ളൊ​രു സിം​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ന്നു, അ​തൊ​രു സം​വേ​ദ​നം (Perception) ആ​ണ്.

ര​ണ്ട്- അ​തേ നി​മി​ഷം​ത​ന്നെ ന​മ്മ​ള്‍ കി​ടു​ങ്ങു​ന്നു. ശ​രീ​രം വി​റ​ക്കുന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന്- പേ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു. അ​ത് ഭ​യം എ​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​കു​ന്നു. ഇ​തി​ല്‍ ശ​രീ​രം വി​റ​ക്കുക​യും വി​യ​ര്‍ക്കു​ക​യും ഒ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന ഘ​ട്ടം ഫീ​ലി​ങ് ആ​ണ്. അ​തൊ​രു പ്ര​ക്രി​യയാണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഭ​യം എ​ന്ന​ത് വി​കാ​ര​ത്തി​ന് നാം ​ഇ​ടു​ന്ന പേ​രാ​ണ്. ഒ​ന്ന് സം​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണവും (In-between bodily process)​ മ​റ്റേ​ത് ആ ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​ടി​ത​ഭാ​വ​വും (expressed form) ആ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭ​യം എ​ന്ന വി​കാ​ര​വും സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല.

അ​ത് ഏ​റി​യും കു​റ​ഞ്ഞും ഇ​രി​ക്കും. ഇ​നി അ​പ​മാ​ന​ബോ​ധം എ​ന്ന വൈ​കാ​രി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാം. അ​പ​മാ​ന​ബോ​ധം, ന​മു​ക്ക് സ്വ​യം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. ന​മ്മ​ള്‍ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​പ​മാ​നം എ​ന്ന വി​കാ​ര​ത്തി​ന് സാ​ധു​ത ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ള്‍ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​രുകാ​ര്യം കൂ​ടി ഓ​ര്‍ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും ശു​ദ്ധ​മാ​യോ കേ​വ​ല​മാ​യോ അ​ല്ല നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​യ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ​ന​ന്ദാ​നു​ഭൂ​തി​ക​ളി​ല്‍ പേ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാം. വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ല​ര്‍പ്പു​ക​ളാ​യാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക.

സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ്രേ​ക്ഷ​ക​നി​ല്‍ വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ള്‍ ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. ചി​ല വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, നി​റ​ങ്ങ​ള്‍, പ​രു​പ​രു​പ്പ്, മി​നു​പ്പ് അ​വ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം അ​നു​ഭൂ​തി​ക​ള്‍ ഉ​ണ​ര്‍ത്തും. മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും വൈ​കാ​രി​ക​ഭാ​വം ഉ​ണ​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഈ ​സാ​ധ്യ​ത​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു കാ​ണാം. ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ള്‍, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക വ​ഴി വി​ശ്വാ​സി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് സം​വേ​ദ​നം ചെ​യ്യാ​നും മ​താ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

സോ​ബ്ചാ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ ഇ​തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്‌​ക്രീ​നി​ല്‍ പ​ല​ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍, അ​വ​യു​ടെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ള്‍ –പാ​രു​ഷ്യം, മാ​ര്‍ദ​വം, നി​റം, ഇ​ഴ​നെ​യ്ത്ത്, വ​ലു​പ്പം, ആ​കൃ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ല​ത​രം വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളാ​ണ് ന​മ്മി​ലു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. പ​ല​ത​രം തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ള്‍ സി​ല്‍ക്ക്, കോ​ട്ട​ന്‍, ലി​ന​ന്‍, ഷി​ഫോ​ണ്‍, വെ​ല്‍വെ​റ്റ് ഓ​രോ​ന്നി​ന്റെ​യും കാ​ഴ്ച ന​മ്മി​ലു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഭാ​വം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ​ല്ലോ. വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​യും ന​മ്മി​ല്‍ വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ണ​ര്‍ത്താ​നും ച​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

ഫ്രോ​യ്ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല എ​ഴു​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, അ​ഫെ​ക്റ്റി​ല്‍ വി​ചാ​രം, ചി​ന്ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ല. അ​ഫെ​ക്റ്റ് മ​നു​ഷ്യ​നെ ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. (Affect does not so much reflect or think; affect acts). അ​ഫെ​ക്റ്റ് തി​യ​റി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പോ​ർ​ചുഗീ​സ്-​ഡ​ച്ച് ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ബ​റു​ച്ച് സ്പി​നോ​സ​യു​ടെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ക​സി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഇ​ട​ക്ക് സൂ​ചി​പ്പി​ക്ക​ട്ടെ.

സ​മ​കാ​ലി​ക സി​നി​മാ​ചി​ന്ത​യി​ല്‍ ഏ​റെ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജൈ​ല്‍സ് ദെ​ല്യൂ​സ് (Gilles Deleuze) സ്പി​നോ​സ​യു​ടെ ചി​ന്ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​ത്, ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​കാ​രി​ക നി​ല​ക​ള്‍ക്ക് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന, വേ​ഗ​ത​യു​ടെ​യും മ​ന്ദ​ത​യു​ടെ​യും ഒ​രു ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ച​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള രേ​ഖാ​പു​സ്ത​കം എ​ന്നാ​ണ്. ച​ല​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത, മ​ന്ദ​ത എ​ന്നി​വ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ​ല്ലോ.

ലോ​ക​ത്തി​ല്‍ സ്വ​യം പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള, ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ഫെ​ക്റ്റ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വി​കാ​ര​പ്ര​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാം ​ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ല്‍ വ​രു​ന്ന ഫീ​ലി​ങ് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളെ​യും മൂ​ഡ് സ്റ്റാ​റ്റ​സു​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ഓ​ര്‍ത്താ​ല്‍ മ​തി. അ​ത്ത​രം എ​ക്‌​സ്പ്ര​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഇ​മോ​ജി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ലോ​ക​വു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മമു​ണ്ട്. ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വ് അ​ഫെ​ക്റ്റി​വ് തി​ങ്കി​ങ്ങി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യാം.

ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ഫെ​ക്റ്റി​വ് ആ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ളോ​ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ നി​ര്‍മാ​ണം, അ​വ​യു​ടെ തീ​വ്ര​മാ​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ലോ​ക​സി​നി​മ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​നി​ധാ​നം എ​ന്ന​ത് വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം (Affective Representation) കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ് സി​നി​മ. വേ​ദ​ന, ഭ​യം, വെ​റു​പ്പ്, സ്‌​നേ​ഹം, അ​ഭി​ലാ​ഷം, മ​ടു​പ്പ്, വി​ഷാ​ദം, ഉ​ന്മാ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്?

അ​വ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​ക? തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ള്‍ പു​തി​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ല്‍ കാ​ണാം. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്-​ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ ഫെ​മി​നി​സ്റ്റ് ആ​യ സാ​റാ അ​ഹ​മ്മ​ദിന്റെ (Sara Ahmed) ‘​ദി ക​ൾച​റ​ല്‍ പൊ​ളി​റ്റി​ക്‌​സ് ഓ​ഫ് ഇ​മോ​ഷ​ന്‍’ (The Cultural Politics of Emotion -2014) എ​ന്ന കൃ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാം.

ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ സാ​റാ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​രു ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​യം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വേ​ദ​നപോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു വി​കാ​ര​ത്തെ അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭൗ​തി​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളോ​ടുംകൂ​ടി, ശ​രീ​ര​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹികവു​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്, എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും വി​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​ക. ഇ​ത് ച​ല​ച്ചി​ത്ര ചി​ന്ത​ക​രോ​ടും കൂ​ടി ചോ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഉ​പ​മ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ, രൂ​പ​ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വേ​ദ​ന​യെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ​ല​ത​രം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​കു​ക?

സാ​റാ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും ശ​രീ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടും വ​സ്തു​ക്ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യും ശ​രീ​ര​വു​മാ​യും ഉ​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ബ​ന്ധം വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ ത​ല​ത്തി​ലാണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ത്വ​പ്ര​കാ​ശ​നം വൈ​കാ​രി​കാ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം.

വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ സാ​റ അ​വ​യെ മൃ​ദു​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നും (Soft Emotions) ക​ഠി​ന​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ (Hard Emotions) എ​ന്നും ത​രം​തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മൃ​ദു​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്‌​ത്രൈ​ണ​ത​യു​ടെ ത​ല​ത്തി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് ന​മ്മ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യാ​റ്. സ്‌​ത്രൈ​ണ​മാ​യ സ്പ​ര്‍ശം എ​ന്ന​ത് മൃ​ദു​വാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രം സ്ത്രീ​ലിം​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ സ്പ​ര്‍ശം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ​തും മാ​ര്‍ദ​വ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്.

മ​ദ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കെ​യ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സ​ങ്ക​ല്‍പ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രം മൃ​ദു​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക​റി​യാം. അ​ത് നി​സ്സം​ഗ​മോ നി​ര്‍വി​കാ​ര​മോ ആ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​മാ​ണ്. മൃ​ദു​രാ​ഷ്ട്രം (Soft Nation) എ​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പം മു​റി​വേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തും വൈ​കാ​രി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. The soft national body is a feminised body, which is ‘penetrated’ or ‘invaded’ by others. വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ഇ​ന്ന് പ​ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ണ​ത്ത​നി​ര്‍മി​തി​യി​ലും ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​നി​ര്‍മി​തി​യി​ലും ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലും ഒ​ക്കെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘രാ​ജ്യം തേ​ങ്ങി’’ എ​ന്ന് നാം ​പ​റ​യു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യം, വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ള്ള ശ​രീ​രം ആ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്.









ജെ. ദേവിക

വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ദു​ര്‍ബ​ല​ര്‍ ആ​യാ​ണ് പ​ല സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ‘വി​കാ​ര​ജീ​വി’ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ര്‍ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​മോ​ഷ​ന്‍ എ​ന്ന​ത് ന​മ്മെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ല്‍ ച​ലി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. We are moved by the emotions. ഫീ​ലി​ങ് എ​ന്നാ​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​മാ​ണ്. ഭ​യം തോ​ന്നു​മ്പോ​ള്‍ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ് കൂ​ടു​ക​യും വി​യ​ര്‍ക്കു​ക​യും ഒ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന​പോ​ലെ.

ത​ന്റെ കൃ​തി​യി​ല്‍ സാ​റാ അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നാം ​വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹ്യ​വു​മാ​യ ഘ​ട​ന​യു​ടെ ത​ല​ത്തി​ലും ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്നാ​ണ്. വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു എ​ന്നു​കൂ​ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സാ​റ​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ള്‍ ഇ​ന്ദ്രി​യ സം​വേ​ദ​നം, വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പു​ല​ര്‍ത്തേ​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ജാ​ഗ്ര​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഗ്രാ​ഹ്യാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്മൃ​തി, അ​റി​വ് എ​ന്നി​വ​യെ സ്പ​ര്‍ശി​ക്കാ​നു​ള്ള, അ​വ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​നാ​ഴികൂ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം ന​മ്മു​ടെ ഓ​ര്‍മ​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​ത്തെ കൂ​ടി ഉ​ദ്ദീ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ദൃ​ശ്യ​ബിം​ബ​ത്തെ നാം ​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​യു​ടെ മു​ന്‍ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഓ​ര്‍മ​ക​ളെ ഉ​ദ്ദീ​പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദൃ​ശ്യ​ബിം​ബ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

അ​ത് ന​മ്മു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ക്കു​മീ​തെ പു​തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ലേ​ഖ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി നാം ​അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ര​നു​ഭ​വ​ത്തെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രാ​ളെ അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​ആ​ലേ​ഖ​നം ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ ഓ​ര്‍മ​ക​ളെ മാ​നി​പ്പുലേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ക്കു മീ​തെ ഒ​രാ​ള്‍ ‘അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത’​വ​യു​ടെ ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​റ്റൊ​ര​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് കൃ​ത്രി​മ​മാ​യ ഓ​ര്‍മ​ക​ളെ ന​ല്‍കാ​നും ചി​ല​ത് മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​നും മ​റ​ക്കാ​നും ദൃ​ശ്യ​ബിം​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​യും.

ലി​വ്ഡ് ബോ​ഡി, ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ള്‍ (Senses), വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ള്‍ (Emotionality) എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹിക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വ​യു​ടെ ക​ലാ​ചി​ന്താ​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ശ​രീ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും സ​മ​കാ​ലി​ക ചി​ന്ത​ക​ര്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൂ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റു ക​ലാ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും സൗ​ന്ദ​ര്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ/ലാ​വ​ണ്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍, ഉ​ച്ച-​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ പ​ല​ത​രം ശ്രേ​ണീ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് ജ​ന​പ്രി​യ സി​നി​മ/ ക​ലാ സി​നി​മ എ​ന്ന വി​വേ​ച​നം. ഇ​നി സി​നി​മ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വു​മെ​ടു​ത്താ​ല്‍ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്രേ​ഷ്ഠ​ത​യും ക്ഷ​ണി​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നു​ന്ന സി​നി​മാ​സ്വാ​ദ​നം താ​ഴ്ന്ന​ത​രം ആ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ​വും. ഇ​ത് പ​ല​ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

സി​നി​മ പൊ​തു​വെ സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ല​യാ​ണ്. സാ​ഹി​ത്യം അ​ച്ച​ടി​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ക​ല​യാ​ണ്. അ​ത് പാ​ഠ​വി​ന്യാ​സം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഭൗ​തി​ക​മാ​യ ഇ​ടങ്ങ​ളെ (Space)​ കാ​ര്യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യം. വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഭൗ​തി​ക​മാ​യ സ്‌​പേ​സ്. ക​ട​ലാ​സ് എ​ന്ന സ്‌​പേ​സി​നെ അ​തി​ന്റെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭാ​വ​ന​യി​ലെ ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ അ​ത് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് ര​ണ്ടു​ത​രം ലോ​ജി​ക് ആ​ണ്. ഒ​ന്ന്, അ​ച്ച​ടി​യു​ടെ ലോ​ജി​ക്കും മ​റ്റേ​ത് സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ഡി​യോ-​വി​ഷ്വ​ല്‍ ലോ​ജി​ക്കും. അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ സാ​ഹി​ത്യ​വും ദൃ​ശ്യ-​ശ്രാ​വ്യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ സി​നി​മ​യും ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്.

പൊ​തു​വെ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ ക​ലാ​ചി​ന്ത​യി​ല്‍ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടേ​ത് താ​ഴ്ന്ന ത​രം ആ​സ്വാ​ദ​ന​മാ​യാ​ണ് ക​രു​തി​പ്പോ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ പോ​സ്റ്റ് മോ​ഡേ​ണി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പോ​സ്റ്റ് സ്ട്ര​ക്ച​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ര​വ് ഇ​ത്ത​രം ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ര്‍ശ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യോ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ മ​റി​ച്ചി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​രേ​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗം ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

ഇ​വ ഏ​റ​ക്കു​റെ മൂ​ല​ധ​ന​വു​മാ​യും സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​ണ്. സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ലാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ സ്വ​യം​നി​ര്‍ണ​യ​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​യി നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​ലാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം എ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ മാ​ത്രം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ഉ​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ള്‍ വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന​തു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

കൂ​ട്ടാ​യും സാ​മൂ​ഹികമാ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ (സി​നി​മ​യും സം​ഘ​ക​ല​യാ​ണ​ല്ലോ) ക​ല​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ന്നു. ഒ​രി​ട​ത്ത് ക​ല​യു​ടെ​യും ലാ​വ​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്വ​യം​നി​ര്‍ണ​യാ​വ​കാ​ശം, ആ​ന്ത​രി​ക​വ​ത്ക​ര​ണം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ ത​ലം എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ട്, പ​ണം വാ​ങ്ങി ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്നു​ള്ള ധാ​ര​ണ. ക​ല​യും ക​ച്ച​വ​ട​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മേ​ല്‍കീ​ഴ് ബ​ന്ധം​പോ​ലെ.

ച​ല​ച്ചി​ത്ര-​ക​ലാ ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ഡി.​എ​ന്‍. റോ​ഡോ​വി​ക്കി​ന്റെ 'റീ​ഡി​ങ് ദി ​ഫി​ഗ​റ​ല്‍ ഓ​ര്‍, ഫി​ലോ​സ​ഫി ആ​ഫ്റ്റ​ര്‍ ദി ​ന്യൂ മീ​ഡി​യ’ (Reading the Figural or, Philosophy After the New Media -2001) എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ല്‍ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ ക​ലാ​സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ഴാ​ക്ക് ദെ​റി​ദ (Jacques Derrida) ന​ട​ത്തി​യ വി​മ​ര്‍ശ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ല​ത്തെ ജ​ര്‍മ​ന്‍ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ല്‍ കാ​ന്റി​ന്റെ ക്രി​ട്ടി​ക് ഓ​ഫ് ജ​ഡ്‌​ജ്മെ​ന്റ് എ​ന്ന, (സൗ​ന്ദ​ര്യാ​നു​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള) കൃ​തി​യു​ടെ വ​രേ​ണ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി ത​ന്നെ ഇ​തി​ല്‍ വി​മ​ര്‍ശ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള കാ​ന്റി​യ​ന്‍ ചി​ന്ത​ക​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത​യി​ല്‍ ഊ​ന്നു​ന്ന​താ​ണ്. സൗ​ന്ദ​ര്യം എ​ന്ന​ത് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​ന് ആ​സ്വാ​ദ​ക​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​രു​ത​രം നി​ര്‍മ​മ​ത​യി​ല്‍ (Disinterested) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വേ​റി​ട​ലി​ല്‍ (Detached) ആ​യ​താ​ണ്.









ഗ്രി​ഗ​റി സീ​ഗ്‌​വ​ര്‍ത്ത്,മെ​ലി​സ ഗ്രേ​ഗ്

ക​ലാ​വ​സ്തു എ​ന്ന​ത് അ​തി​ല്‍ത​ന്നെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​ണ്. ആ​സ്വാ​ദ​ക​ന് അ​ത് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മാ​യ സാ​ക്ഷ​ര​ത (Cultural Literacy) ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ക​ല എ​ന്ന​ത് സാ​ര്‍വ​ലൗ​കി​ക​മാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ക​ല​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളും കാ​ന്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യോ പ്ര​തി​ഫ​ലം വാ​ങ്ങി​യോ ഉ​ള്ള ക​ല ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​യ ക​ല​യ​ല്ല.

ദെ​റി​ദ ഇ​തി​നെ ശ​മ്പ​ള (Salary)​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കാ​ന്റി​ന്റെ ക​ലാ​സ​ങ്ക​ല്‍പം അ​തു​വ​രെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ വേ​ല​ക​ള്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​ന്ന് ക്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ന്നോ ക​ര​കൗ​ശ​ല​വി​ദ്യ​ക​ള്‍ എ​ന്നോ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രേ​സ​മ​യം സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും തൊ​ഴി​ലും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ള്‍. കാ​ന്റി​ന്റെ തീ​ര്‍പ്പു​ക​ള്‍, ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്ത് ക​ല​യു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ​യും ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഫ​ലം, മു​ത​ല്‍മു​ട​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി ശ​മ്പ​ളി​ത വ​ര്‍ഗം (Salaried Class) എ​ന്ന​ത് ക​ല​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ല്‍ വ​രാ​ത്ത വി​ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്നു. ക​ല എ​ന്ന​ത് സ്വ​യം വ​രേ​ണ്യ​ത നി​ര്‍മി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന വ​ര്‍ഗ​ത്തി​ന്റേ​ത് മാ​ത്ര​മാ​കു​ന്നു.

ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്, ഡി​സി​ന്റ​റ​സ്റ്റ​ഡ് ഒ​ബ്‌​സെ​ര്‍വ​ര്‍ (Disinterested Observer) എ​ന്ന ആ​സ്വാ​ദ​ക സ​ങ്ക​ല്‍പം, ന​മ്മു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി വേ​ര്‍പെ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ല്‍ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തോ അ​പ​രി​ഷ്‌​കൃ​ത​മോ ആ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ന​മ്മു​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ല​തും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ/ സം​ഘ​സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​തോ വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ ആ​ണ്.

ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​ഗീ​തം എ​ങ്ങ​നെ മേ​ല്‍ക്കൈ നേ​ടി​യെ​ന്നും പ​തി​നെ​ട്ട്-​പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ന​വി​ഭാ​ഗം ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ന്‍ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു​കാ​രാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ന്റി​യ​ന്‍ സ​ങ്ക​ല്‍പ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ​ത്തു​ക.

മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത്, കാ​ന്റ് ചി​ല ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ശ്രേ​ഷ്ഠ​മെ​ന്നും മ​റ്റു ചി​ല​ത് നീ​ച​മെ​ന്നും ത​രം​തി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ന്റി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സം​ഗീ​ത​വും ക​വി​ത​യും ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​ണ്. അ​ത് അ​മൂ​ര്‍ത്ത​വും അ​മേ​യ​വു​മാ​ണ്. ക​ണ്ണ് ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​യ ഇ​ന്ദ്രി​യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കാ​ഴ്ച എ​ന്ന​ത് മ​ലി​ന​പ്പെ​ടാ​നോ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നോ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തും ഇ​ന്ദ്രി​യ​വേ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ അ​ഭി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. രു​ചി, സ്പ​ര്‍ശം എ​ന്നി​വ താ​ഴ്ന്ന​ത​രം ആ​സ്വാ​ദ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ​യൊ​രു ശ്രേ​ണീ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ അ​പ​നി​ര്‍മി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വൈ​കാ​രി​ക​ത​ക​ളി​ലേ​ക്കും ശ​രീ​രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മു​ഴു​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​യാം.

ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല ചി​ന്ത സി​നി​മാപ​ഠ​ന​വും അ​തി​ന്റെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളും താ​ര​ത​മ്യേ​ന താ​ഴ്ന്ന ആ​സ്വാ​ദ​ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​വി​ഷ്‌​കാ​ര രൂ​പ​മാ​യി കാ​ണാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യ​ത​ലം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ത​കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യ​പ​ഠ​ന​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സി​നി​മാ​പ​ഠ​ന​ത്തെ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളും അ​ക​റ്റി​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തും ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍. ഓ​രോ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ലും ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ച്ച-​നീ​ച ക​ല്‍പ​ന​ക​ള്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്.













ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ണു​ക എ​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ആ​രാ​ധ​നാ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ ത​ല​മു​ണ്ട്. വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കു​ക, കാ​ണു​ക എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഡ​യാ​ന എ​ല്‍. എ​ക്കി​ന്റെ (Diana L Eck) ദ​ര്‍ശ​ന്‍: സീ​യി​ങ് ഡി​വൈ​ന്‍ ഇ​മേ​ജ് ഇ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ (Darsan: Seeing the Divine Image in India-1981) എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഈ ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണു​വാ​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന തീ​ര്‍ഥാ​ട​നം, വി​ഗ്ര​ഹ​ദ​ര്‍ശ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഹി​ന്ദു ആ​രാ​ധ​നാ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ള്‍ കാ​ണാ​നാ​കും. വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഭ​ക്ത​ന്റെ അ​ന്യോ​ന്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തീ​ത​മാ​കു​ന്ന ആ​ന​ന്ദം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ താ​ര​നി​ര്‍മി​തി​യി​ലും കാ​ണാ​മെ​ന്ന് ഡ​യാ​ന എ​ക്ക് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ള്‍ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലെ സു​ന്നി-​സൂ​ഫി അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​ന്‍ മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും പ്ര​ബ​ല​മാ​യി കാ​ണാം.

ലോ​റ മ​ല്‍വി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ലിം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ലും ദൃ​ശ്യാ​ന​ന്ദ​ത്തി​ലും (Gaze and Visual Pleasure) ഊ​ന്നി​യു​ള്ള സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് നോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ണ​ലി​ന്റെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ഡ​യാ​ന​യു​ടേ​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​തി​ഭാ​സി​ക ചി​ന്ത​യി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. സം​വേ​ദ​ന​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​പ​ര​ത​യി​ലും ഇ​ന്ദ്രി​യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത​യി​ലും ഊ​ന്നു​ക​വ​ഴി അ​വ​യു​ടെ മേ​ല്‍-​കീ​ഴ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ക​ഴി​യും എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഈ ​ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്കു​ണ്ട്.

(അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)