മി​ഥു​ന്‍ മു​ര​ളി​യുടെ ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണ്‍’ എ​ന്ന പു​തി​യ സി​നി​മ​ കാണുന്നു. ഇൗ സിനിമയെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ പി​റ​ന്ന സി​നി​മ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാമെന്നും കാ​മ​റ​യാ​ണ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്രഫി​യാ​ണ് സി​നി​മ എ​ന്ന ന​മ്മു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ഈ ​സി​നി​മ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നുവെന്നും നിരൂപകൻകൂടിയായ ലേഖകൻ എഴുതുന്നു.

1895 ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​പാ​രിസി​ൽ ലൂ​മി​യ​ര്‍ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യാ​യ ‘The Arrival of The Train’ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു യ​ഥാ​ർഥ ട്രെ​യി​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​രെ ഓ​ടി​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ല്‍ ഭ​യ​വും പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു, അ​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ നി​ല​വി​ളി​ച്ച് ഒ​ാടി​പ്പോ​യ​ത്രേ. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി മും​ബൈ​യി​ല്‍ ഇ​തേ സി​നി​മ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ങ്ങനെ​യൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ഇ​തി​നൊ​ക്കെ മു​മ്പ് നി​ഴ​ല്‍പാ​വ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ-​ശ്ര​വ്യാ​നു​ഭ​വം, നി​ശ്ച​ല ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ച​ല​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​യി​ക​ത ന​മു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ലൂ​മി​യ​ര്‍ ഷോ ​ഇ​ന്ത്യക്കാ​ര​നെ പാ​രിസി​ലെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​നെ എ​ന്ന പോ​ലെ പേ​ടി​ച്ച് ഓ​ടി​പ്പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്.

ഈ ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സി​നി​മാ പൂ​ർവ (Pre-cinema) ക​ല​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ഴ​ല്‍പാ​വ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കേ​തം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​വു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​യി​രി​ക്കും മി​ഥു​ന്‍ മു​ര​ളി​യെ ത​ന്റെ ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണ്‍’ എ​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഈ ​ക​ലാരൂ​പ​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. കാമ​റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ, യ​ഥാ​ർഥ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ നി​ഴ​ല്‍ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​ഘ​ട​ന​യി​ല്‍ നി​ർമി​ച്ച ഈ ​സി​നി​മ ഒ​രു ആനി​മേ​ഷ​ൻ സി​നി​മ​യ​ല്ല. ആനി​മേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ന്‍ പ​റ്റു​മ​ല്ലോ.

എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​സി​നി​മ​യി​ല്‍ ക​റു​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്‌ നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഷൂ​ട്ടിങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ എ​ഡി​റ്റിങ്ങി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ​യി​ൽ മു​പ്പ​ത്-​നാ​ല്‍പ​ത് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ടു​ക്കി​യ​ടു​ക്കി​യാ​ണ് ഒ​രു ഷോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി പ​ല ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​രേ​ഷ​നും. ഇ​തി​നെ കോ​മ്പോ​സി​റ്റ് സി​നി​മ, മ​ള്‍ട്ടിമീ​ഡി​യ ന​രേ​റ്റിവ് സി​നി​മ എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​ക്കാ​മെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു. സി​നി​മ​യു​ടെ ആനി​മേ​ഷ​നും എ​ഡി​റ്റിങ്ങും സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​നും മ്യൂ​സി​ക്കും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മി​ഥു​ന്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ത​ന്റെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക-​ര​ച​നാ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ഗ്രീ​ഷ്മ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നോ​ടൊ​പ്പം ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ന​വീ​ന സി​നി​മ ത​ന്റെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ല്‍ മി​ഥു​ൻ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ പി​റ​ന്ന സി​നി​മ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം.

കാ​മ​റ​യാ​ണ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്രഫി​യാ​ണ് സി​നി​മ എ​ന്ന ന​മ്മു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ഈ ​സി​നി​മ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ റോ​ട്ട​ര്‍ഡാം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മേ​ള​യി​ൽ ഈ ​സി​നി​മ ര​ണ്ടു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മേ​ള​യി​ലെ ടൈ​ഗ​ര്‍ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യാ​യി​രു​ന്നു ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണ്‍’.

സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ലി​യതോ​തി​ലു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി സി​നി​മ​യി​ൽ പ​ല​തും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രുകാ​ല​ത്ത് മെ​യി​ന്‍സ്ട്രീം സി​നി​മ​യി​ൽ ഗാ​നരം​ഗം ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​തെ, സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ല്‍ ബാ​ക്ക് പ്രൊ​ജ​ക്ഷ​നി​ലൂ​ടെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ലം പോ​ക​വെ, ലൊ​ക്കേ​ഷ​നെ​യും ഗാ​നരം​ഗ​ത്തെ​യും കമ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ മി​ക്സ് ചെ​യ്ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പു​തു​താ​യൊ​ന്നും ഷൂ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യാ​തെ, ആ​ര്‍ക്കൈ​വ് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് സി​നി​മ​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​ത്ത​രമൊ​രു സി​നി​മ​യാ​ണ് ഴാ​ന്‍-​ലു​ക് ഗൊ​ദാ​ര്‍ദി​ന്റെ Historie(s) du cinema. ഈ​യ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ര്‍ സൊ​ക്കു​റോ​വ് ഡീ​പ് ഫേക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘ഫെയറി ടെയ്ൽ’. എ​ന്നാ​ല്‍, മി​ഥു​ന്റെ സി​നി​മ ഇ​തി​ല്‍നി​ന്നൊ​ക്കെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്.

സി​നി​മ ക​ള​റി​ലാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സി​നി​മ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻഡ് വൈ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നു (ഇ​വി​ടെ ഒ​രു കൈ ​ആ​പ്പി​ള്‍ പ​റി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മു​ണ്ട്. ആ​ദി​പാ​പ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബി​ബ്ലി​ക്ക​ല്‍ സ്മ​ര​ണ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഈ ​ദൃ​ശ്യം ഉ​ൽപ​ത്തി​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രി​ക്കാം. ആ​പ്പി​ള്‍ തി​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ദ​ത്തി​നും ഹ​വ്വ​ക്കും ന​ഗ്ന​ത​യെ കു​റി​ച്ച ബോ​ധ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​വി​ടെ ഇ​രു​ൾ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്). ഇ​തി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലെ ഐ​ല എ​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി ഗേ​ള്‍ ഒ​രു പാ​ര്‍സ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യാ​നാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മി​ലി​ട്ട​റി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ​ര്‍ക്കാ​റും അ​തി​ന്റെ അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്ത​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളുമു​ണ്ട്.

മ​ത​വും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ബോ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​വുമു​ണ്ട്. പ​ല രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണ്‍’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ത​ന്നെ നിരോധിക്കുന്നു​ണ്ട്. സി​നി​മ പി​ന്നീ​ട് അ​ണ്ട​ര്‍ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽനി​ന്നെ​ന്ന​പോ​ലെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഐ​ല​യെ പ​ല​രും പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്, അ​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ​യോ മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യോ ആ​ളു​ക​ള്‍ ആ​യി​രി​ക്കാം. ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യാ​നാ​യി ഐ​ല​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന പാ​ര്‍സ​ലി​ൽ ചും​ബ​ന​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത​ത്രെ!

ഇ​നി​യും ധാ​രാ​ളം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഐ​ല​യു​ടെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും മു​ന്‍കാ​ല ജീ​വി​തശ​ക​ല​ങ്ങ​ൾ നാം ​കേ​ള്‍ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യും നേ​ര്‍രേ​ഖ​യി​ല​ല്ല, പ​ല​പ്പോ​ഴും പി​രി​യു​ക​യും കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ക​യും വീ​ണ്ടും പി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ച​രി​ത്രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലൈം​ഗി​ക​ത​യെ​യും ജെ​ൻഡ​റിനെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​രു​ദ്ധാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര സി​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ഖ്യ​ധാ​രാ സി​നി​മ​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രേ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ള്‍.

പൊ​ലീ​സ് ലൈ​ൻ, ക്രൈം ​സോ​ൺ, വി​ല്ലു​ക​ൾ, അ​മ്പു​ക​ൾ, ക​ത്തി​ക​ൾ, തോ​ക്കു​ക​ൾ, ബോം​ബു​ക​ൾ, ചേ​സ്, ക്രാ​ഷ്, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, സ്കൈ ​ഡൈ​വ്, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് –ഇ​ത്ത​രം വാ​ക്കു​ക​ൾ സി​നി​മ​യി​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ണ് ഐ​ല ഈ ​പാ​ര്‍സ​ൽ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്‌. ബൈ​ബി​ള്‍ ധ്വ​നി​യു​ള്ള ഒ​രു പേ​ട​കം തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​സ് വേ​ഡ് ആ​ണ് പാ​ര്‍സ​ലി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ചും​ബ​നം. പേ​ട​കം തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന അ​തി​മാ​നു​ഷ അ​വ​താ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ന് ആ​ളു​ക​ളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. അ​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പാ​ണ് നി​ർമി​തി​ക​ളും ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ച​റും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും, അ​തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്‌ ആ​ളു​ക​ളും – എ​ല്ലാം സ്പെ​ക്ടക്കി​ള്‍പോ​ലെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, പേ​ട​കം തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നു വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ന്നു​കൂ​ട്ടി​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വി​ടെ ​െവ​ച്ച് ഐ​ല കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കാ​ലാ​ന്ത​രേ​ണ അ​വ​ള്‍ ഒ​രു ദൈ​വ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

ഈ ​സ്പെ​ക്റ്റ​ക്കി​ളി​നെതി​രെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് ഒ​രു ഫി​ലിംമേ​ക്ക​റി​ന് ഉ​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത്, മ​റ്റൊ​രു ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തി​ലും സാ​ധി​ക്കാ​ത്തവി​ധ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം സ്പീ​ക്ക​റു​ക​ളും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് (മ​റ്റൊ​രു സ്പെ​ക്റ്റ​ക്കി​ൾപോ​ലെ) ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണ് സി​നി​മ​ക്കു​ള്ളി​ലെ സി​നി​മ​യാ​യ ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണി’​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് (സി​നി​മ ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ‘കി​സ് വാ​ഗ​ണ്‍’ എ​ന്ന പേ​ര് നി​ര​വ​ധിത​വ​ണ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​സി​നി​മ​യെ film-within-the-film-with-the-same-title എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം).

സി​നി​മ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ചും​ബ​ന​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​പ്പോ​ള്‍ സി​നി​മ ക​ള​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നു. ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ ചും​ബി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​കം നി​റ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ളി​ക്കു​ന്നു. ചും​ബ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​ത. ഈ ​പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​ത​ന്തു​കൂ​ടാ​തെ ധാ​രാ​ളം സ​ബ് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളും സി​നി​മ​യി​ലു​ണ്ട്. സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ഖ്യാ​നം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സി​നി​മ പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വെ പ​ല ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു, ഒ​രു വൃ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ശാ​ഖ​ക​ളും ഉ​പ​ശാ​ഖ​ക​ളുംപോ​ലെ. ഈ ​രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ഉ​പ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​മ്പോ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​വു​ന്നു.

പാ​ബ്ലോ എ​സ്കോ​ബാ​ർ, റെ​ബേ​ക്ക ഹം​പ്, റോ​ജ​ർ ബ​വ​ൽ​സ​ൺ, ടോ​ട്ടോ, ഫി​ഫി. ഈ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ച​രി​ത്ര​സ്മൃ​തി ഉ​ണ​ര്‍ത്തു​ന്നു. ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ അ​ന്യ​ഗ്ര​ഹ​ജീ​വി​ക​ളാ​യ സോ​നും ക്വാ​വും എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും മ​ത​ത്തി​നുമെ​തി​രെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​വും ഉ​ണ്ട്, അ​വ​ർ അ​ണ്ട​ര്‍ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫി​ലിം ക്ല​ബുക​ൾ വ​ഴി സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു, അ​വ​രു​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളെ നി​ര്‍വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. സി​നി​മ​ക്ക് ഒ​രു ആ​മു​ഖ​വും ഉ​പ​സം​ഹാ​ര​വും ഉ​ണ്ട്, കൂ​ടാ​തെ The Egg, The Larva, The Pupa എ​ന്നീ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

സി​നി​മ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​മ്മി​ല്‍ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഇ​തി​ഹാ​സ പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഖ്യാ​നരീ​തി​യെ ഓ​ർമി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്താ​നാ​യി ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​രാ​ളം ഉ​പ​ക​ഥ​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​നേ​ക​ത​യെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗ​വും ധാ​രാ​ളി​ത്ത​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ങ്കീ​ർണ​മാ​ക്കു​ന്നു.

അ​നേ​ക​ത വാ​യ്മൊ​ഴി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വാ​മൊ​ഴി പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഭാ​ഷ​യു​ടെ താ​ള​ത്തി​നും ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ, ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വും താ​ള​വും വാ​മൊ​ഴി ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തും പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ ര​ണ്ട് സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്. ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ക്കു​ക​ൾ, വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ, ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, മു​ഴു​വ​ൻ വ​രി​ക​ളും, ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സി​നി​മ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​താ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍, ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഭാ​വ​ന​ക്ക് ഇ​വി​ടെ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

ചി​ല​ത് പെ​ട്ടെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു​വ​രും. മ​റ്റു​ ചി​ല​ത് അ​ങ്ങനെ​യ​ല്ല. ഓ​രോ വ​സ്തു​വി​ന്റെ​യും രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശി​ൽപ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​ന​താ​യ ഭം​ഗി​ക്ക​പ്പു​റം ഓ​രോ​രു​ത്ത​ര്‍ കാ​ണു​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ എ​ന്നോ പ​തി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ, ക​ണ്ടു​വ​ള​ര്‍ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ, ഉ​ള്ളി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ, സ​ങ്ക​ൽപ​ങ്ങ​ളു​ടെ, അ​തു​ണ്ടാ​യ, അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നംകൂ​ടി അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​വും. അ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്തവ​യും സു​ന്ദ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​യു​ടെ അ​ഴ​കു​പോ​ലും അ​റി​യു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ല്‍ എ​ന്നേ​യു​ള്ള സൗ​ന്ദ​ര്യസ​ങ്ക​ൽപ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​റ്റു​ര​ച്ചാ​ണ്.

മിഥുൻ മുരളി

ചി​ല​വ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ൽ സു​പ്ത​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ർമ​ക​ളു​ടെ ചെ​പ്പ് തു​റ​ക്കും. ക​ല​യി​ല്‍ അ​ത് ഭാ​വ​സ്ഥി​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ന​നാ​ന​ന്ത​ര സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർമ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്. മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ജ​നി​ത​ക ഓ​ർമ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളു​ടെ ദേ​ശാ​ട​ന​മാ​ണ് (‘ഞാ​ന്‍ എ​ന്ന ഭാ​വം’, ഡോ. ​കെ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍).

സി​നി​മ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ലെ Functions - Rewind, fast forward, pause, loading, ടെ​ക്സ്റ്റി​ന്റെ പ​ല രീ​തി​യി​ലും വേ​ഗ​ത​യി​ലു​മു​ള്ള ച​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍, ബീ​പ് ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​നി​മ വിഡി​യോ ഗെ​യി​മി​നെ ഓ​ർമി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ലിം​ബോ വിഡി​യോ ഗെ​യി​മി​നെ. ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ടോ​ണി​ലു​ള്ള ഈ ​ഗെ​യിം ഹൊ​റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ചി​ത്ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ലൈ​റ്റിങ്, ഫി​ലിം ഗ്രെ​യ്ൻ ഇ​ഫ​ക്ടു​ക​ൾ, മി​നി​മ​ല്‍ ആ​മ്പി​യ​ന്റ് സൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഇ​രു​ണ്ട അ​വ​ത​ര​ണം ഫി​ലിം നോ​യ​റി​നോ​ടും ജ​ർ​മൻ എ​ക്സ്പ്ര​ഷ​നി​സ​ത്തോ​ടും താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, നി​രൂ​പ​ക​ർ ലിം​ബോ​യെ ഒ​രു ക​ലാ​രൂ​പ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള വിഡി​യോ ഗെ​യി​മാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

ഈ ​സി​നി​മ​യി​ല്‍ യ​ഥാ​ർഥ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളി​ല്ല, അ​നി​മേ​ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യരൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ല്ല, സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ, ക​ഥ​യു​ടെ രേ​ഖീ​യ​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ഖ്യാ​ന​മോ ഇ​ല്ല. അ​നി​മേ​ഷ​നി​ല്‍പോ​ലും മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ക്ലോ​സ​പ്പി​ൽ ഭാ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ഴ​ല്‍രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​തൊ​ന്നും ഇ​ല്ല (ക്ലോ​സ​പ്പി​ല്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മു​ഖം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട​നി​ല​മാ​ണ്‌).

മി​ഥു​ന്‍ മു​ര​ളി​യെ പോ​ലെ കാ​മ​റകൊ​ണ്ട് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​തെ സി​നി​മ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​മി​ത് ദ​ത്ത​യും അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നി​മേ​റ്റ​റാ​യ ഭാ​ര്യ ഐ​ശ്യ​ര്യ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ർമി​ച്ച Wittgenstein Plays Chess With Marcel Duchamp, or How Not To Do Philosophy ക​ട്ടൗ​ട്ട് അ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സി​നി​മ​യു​ടെ മൂ​ല​ധ​നം, സ്വ​ത​ന്ത്ര​ത, ഓ​തര്‍ഷിപ് മു​ത​ലാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ള്‍കൂ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ വ​ന്നി​ട്ടും സി​നി​മ ആ ​രീ​തി​യി​ൽ മാ​റി​യി​ല്ല, നാം ​അ​തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ല. നാം ​ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ കാ​മ​റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ, ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം സെ​ല്ലു​ലോ​യ്ഡി​ല്‍ ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു – അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ, ക്രൂ, ​ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം, സെ​റ്റു​ക​ള്‍, സം​ഭാ​ഷ​ണം, സം​ഗീ​തം എ​ല്ലാം പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ തു​ട​ര്‍ന്നു (മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ ചി​ന്തി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് നാം ​ഡി​ജി​റ്റ​ലി​ല്‍ സി​നി​മ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്). എ​ന്നാ​ല്‍, ഡി​ജി​റ്റ​ലി​ലൂ​ടെ മ​റു​വ​ഴി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​മി​ത് ദ​ത്ത​യെ പോ​ലെ മി​ഥു​ൻ മു​ര​ളി​യും.

നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ‘സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത സി​നി​മ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ദ​ത്ത മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാം സ്വ​യംത​ന്നെ ചെ​യ്യു​ക, ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. പുണെയി​ലും അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലും ​െവ​ച്ച് വ​ള​രെ​ക്കാ​ലം സി​നി​മ​ക​ള്‍ സം​വി​ധാ​നംചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്റെ ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ ജ​മ്മു​വി​ന് വ​ള​രെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള കാം​ഗ്ര താ​ഴ് വ​ര​യി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മീ​ഡി​യ​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ള്‍ സി​നി​മാ നി​ർമാ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽകൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​തും ആ​വു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നും എ​ഡി​റ്റ​റും സൗ​ണ്ട് ഡി​സൈ​ന​റും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

അ​ജ്ഞാ​ത ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​നെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ശ​യ​മാ​ണ് മി​ഥു​ന്‍ ത​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ൽ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. മി​ഥു​ൻ പ​റ​യു​ന്നു: ‘‘ആ​ര്‍ട്ട് സി​നി​മ​യി​ലാ​യാ​ലും മെ​യി​ന്‍സ്ട്രീം സി​നി​മ​യി​ലാ​യാ​ലും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പ​ല​രു​ടെ​യും സ​ർഗാ​ത്മ​ക​യാ​ൽ ബ​ന്ധി​ത​നാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു ശേ​ഷം ഒ​പ്പ് ചാ​ര്‍ത്തു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​വ​രു​ത് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ഡി​യോ, വിഡി​യോ എ​ല്ലാം ഞാ​ന്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​ണ്, എ​ന്റെ പാ​ര്‍ട്ണ​റും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, എ​ന്റെ സി​നി​മ​യു​ടെ ലു​ക്കും ഫോ​മും മാ​റി​യേ​ക്കാം. അ​പ്പോ​ള്‍ എ​നി​ക്ക് ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന സം​തൃ​പ്തി ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അ​വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്റെ സി​നി​മ മോ​ശ​മാ​യി​ക്കോ​ട്ടെ.’’ സി​നി​മ ഓ​ഡി​യോ-​വി​ഷ്വ​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​തി​ഭാ​സി​ക വി​ജ്ഞാ​നം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ ശാ​രീ​രി​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത്, സി​നി​മാ​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ശ​രീ​രം കൂ​ടി ഉ​ൾ​ച്ചേ​രു​ന്നു. സി​നി​മാ​റ്റി​ക് അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ശ​രീ​ര​വും ഉ​ത്തേ​ജി​ത​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട് -കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശ്ര​വ്യ​സു​ഖ​വും കേ​ള്‍വി​ക്ക് മ​ധു​ര​വും തൊ​ട​ലി​ന് ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​വും.

എ​ന്നാ​ല്‍, ന​മ്മു​ടെ സി​നി​മ​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​തു​വെ ഒ​രു ക​ഥ ആ​ഖ്യാ​നംചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ന​മ്മെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സി​നി​മ​യു​ടെ സ്ക്രി​പ്റ്റ്, സം​ഭാ​ഷ​ണം, സാ​മൂ​ഹി​കവ​ശം, പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ല്‍ ക​റ​ക്റ്റ്ന​സ് എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ഷ​യം. സി​നി​മ​യി​ല്‍ അ​ർഥം മാ​ത്രം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ സി​നി​മ പ​ക​രു​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ർഥം ഉ​ൽപാദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​മ​ല്ല​ല്ലോ സി​നി​മ.