ആ​​ന​​ന്ദ് ഏ​​ക​​ർ​​ഷി​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ ഫീ​​ച്ച​​ർ ഫി​​ലി​​മാ​​യ ‘ആ​​ട്ടം’ കാ​ണു​ന്നു. സി​​നി​​മാ​രം​​ഗ​​ത്ത് സ്ഥാ​​ന​മു​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​ട​​ക ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ ഒ​​രു വി​​ജ​​യം​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ‘ആ​​ട്ടം’​ എ​​ന്ന സി​​നി​​മ​​യും എ​ന്ന്​ ലേ​ഖി​ക.‘‘All the world's stage, and all the men and women merely players.’’ ഷേ​​ക്സ്പി​​യ​​റി​​ന്റെ വ​​ള​​രെ പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഈ ​​വാ​​ച​​കം ‘നാ​​ട​​ക​​മേ​​യു​​ല​​കം’​എ​​ന്ന് ഒ​​റ്റ​​വാ​​ക്കി​​ൽ ചു​​രു​​ക്കി ​മ​​ന​​സ്സി​​ലു​​റ​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ട് കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളേ​​റെ​​യാ​​യി. ലോ​​കം​ത​​ന്നെ ഒ​​രു അ​​ര​​ങ്ങാ​​യി സ​​ങ്ക​​ൽ​​പി​​ച്ച ആ ​​വി​​ശ്രു​​ത...