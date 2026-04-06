    പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തിന്റെ ശ​ബ്ദം, പ്ര​തി​ച​രി​ത്ര​ത്തിന്റെ​യും

    Posted On date_range 6 April 2026 12:00 PM IST
    കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ‘ദി വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്' എന്ന സിനിമ കാണുന്നു

    ‘‘ചി​ല ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ മു​റി​വേ​റ്റ​താ​യോ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യോ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ ആ​ദ്യം ജീ​വ​നു​ള്ള​വ​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം’’

    -​ജൂ​ഡി​ത്ത് ബ​ട്ട്ല​ർ

    അ​ധി​കാ​ര​വ​ർ​ഗവും ലോ​ക​ക്ര​മ​വും ചി​ല ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ 'Ungrievable lives' (വി​ലാ​പ​മ​ർ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ) ആ​യി കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന ബ​ട്ട്‌​ല​റിന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് ഹ​മാ​ദ എ​ന്ന ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ കൊ​ച്ചു​ജീ​വി​തം. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​സൈ​ന്യ​ത്താ​ൽ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ​വ​ൾ. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ശബ്ദ​ത​യെ ഭേ​ദി​ച്ച് അ​വ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ പു​ന​ർ​ജ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​ അ​വ​ളോ​ട് ലോ​കം ചെ​യ്ത അ​നീ​തി​യു​ടെ ക​ഥ​യും.

    കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ‘ദി വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്’ (2025) വെ​റു​മൊ​രു ഡോ​ക്യു​ഡ്രാ​മ എ​ന്ന​തി​ലേ​റെ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ ‘വി​ല​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ’ എ​ന്ന് മു​ദ്ര​കു​ത്തി പു​റ​ന്ത​ള്ളി​യ ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​യാ​ണ്.​ ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ കു​ഞ്ഞു​ഹി​ന്ദിന്റെ അ​ന്ത്യ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ ചി​ത്രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടുള്ളത്. സി​നി​മ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും റെ​ഡ് ക്രസ​ന്റ് ഡി​സ്പാ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ലെ നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹി​ന്ദി​ന്റെ ജീ​വ​നു​വേ​ണ്ടി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ടം അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ‘മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി’ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്.

    ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ഒ​രു പ്ര​തി​ച​രി​ത്രം എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ത്യം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും മാ​റ്റി​യെഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​തു​മൊ​ന്നും പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ത്യ​മേ​ത് മി​ഥ്യ​യേ​ത് എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത വി​ധം വ്യാ​ജ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഴു​ന്ന ലോ​ക​ത്ത് ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​ന്ന​ത് ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്.​ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാണെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ പ​റ​യു​ക​യേ വേ​ണ്ട.​ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന പ​ല​തും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന​വ​രോ​ട് മു​ഖ്യ​ധാ​രാ​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം (അ​വ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രോ ആ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ട്ടെ)​ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. തുനീഷ്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​രി​യാ​യ കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ഡോ​ക്യു​ഡ്രാ​മ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.

    ഫ​ല​സ്‌​തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രായേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളാ​ണ്.​ അ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി മാ​ത്രം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്ന ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് ഹ​മാ​ദ എ​ന്ന അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ ക​ഥ ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് ഫലസ്തീൻ റെ​ഡ് ക്രസ​ന്റ് സ​ന്ന​ദ്ധ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഫോ​ൺ​ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്. അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രുകൂ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞു ഹി​ന്ദി​ന്റെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ശ​ബ്ദം.

    2025 ആഗ​സ്റ്റിൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബിന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രോ​പ​ഗ​ണ്ട യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​ൻ​സ​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ 2025ൽ ​വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത​ ന​യ​വു​മാ​ണ്. ‘ഹ​സ്‌​ബ​റ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ്രോ​പ​ഗ​ണ്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ​യ​ണി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ നാ​ളി​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം അ​വ​ർ വെ​ള്ള​പൂ​ശി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.​

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം ഹ​സ്‌​ബ​റ വി​ജ​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നു പി​ന്നി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​യും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റും, എ​ന്തി​നു വെ​ള്ള​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ര​ണ​മു​ന​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ തീ​രാ​വേ​ദ​ന​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭീ​ക​ര​ത​യും പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്.​ പാ​ശ്ചാ​ത്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചുവെ​ച്ചും മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലിന്റെ ഹ​സ്ബ​റ​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹി​ന്ദി​ന്റേ​തുപോ​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ഥ​ക​ൾ പു​റം​ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​തും അ​വ​രാ​ണ്.​ അ​തുത​ന്നെ​യാ​ണ് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​വും.

    ഹി​ന്ദിന്‍റേത് ഒ​രു ക​ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് ആ​രു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. റെ​ഡ് ക്ര​സന്‍റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ അ​തേ​പ​ടി സി​നി​മ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത​യും വേ​ദ​ന​യും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടും. 2024 ജ​നു​വ​രി 29ന് ​ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ടു​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഹി​ന്ദും അ​വ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മ​റ്റു നാ​ലു കു​ട്ടി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 2024 ജ​നു​വ​രി 29ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ, ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ തെ​ൽ അ​ൽ-​ഹ​വാ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് വ​ട​ക്കോ​ട്ട് കാ​റി​ൽ യാ​ത്രതി​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ, ഇ​തി​ന​കം പ​ല​ത​വ​ണ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും യു​ദ്ധം കാ​ര​ണം വേ​ർ​പി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഹി​ന്ദി​ന്റെ കു​ടും​ബം അ​വി​ടെനി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.​ ക​ന​ത്ത ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ചി​ല​ർ കാ​ൽനട​യാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.​ ബ​ശ്ശാ​ർ ഹ​മാ​ദ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളും ഹി​ന്ദു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴുപേ​രാ​ണ് ഒ​രു ചെ​റി​യ കി​യ പി​ക്കാ​ന്റോ കാ​റി​ൽ യാ​ത്രതി​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശം വി​ട്ട് അ​ധി​കദൂ​രം പോ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം അ​വ​രു​ടെ കാ​റി​നുനേ​രെ ഷെ​ല്ലിങ് ന​ട​ത്തി. അ​തോ​ടെ കാ​റി​നു​ള്ളി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.​

    ഹി​ന്ദും അ​മ്മാ​വന്റെ മ​ക​ൾ പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​രി ല​യാ​ൻ ഹ​മാ​ദ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജീ​വ​നോ​ടെ ബാ​ക്കി​യാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ടാ​ങ്കു​ക​ൾ കാ​റി​നുമേൽ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തുകൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ബ​ശ്ശാ​ർ ഹ​മാ​ദ​യു​ടെ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ, വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ റ​ാമ​ല്ല​യി​ലു​ള്ള ഫലസ്തീൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സർ​വി​സ​സു (PRCS)മാ​യി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഫോ​ണി​ൽ സ​ഹാ​യമ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് 2.30ന് ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഓ​പറേ​റ്റ​റാ​യ ഒ​മ​ർ അ​ൽ​ഖം വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, ബ​ശ്ശാ​റിന്റെ പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ൾ ല​യാ​നാ​ണ്. ‘‘അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​രെ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ടാ​ങ്ക് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ്’’ എ​ന്നാ​ണ് ല​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നുപി​ന്നാ​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ളി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു, കു​റ​ച്ച് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഫോ​ൺ ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ല​യാ​ന്റെ ശ​ബ്ദം മു​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ആ ​കാ​റി​ലു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ അ​വ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​യി ഒ​മ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ കു​ഞ്ഞ് ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന ഒ​രു മെ​സ്സേ​ജ് ക​ണ്ട് അ​യാ​ൾ കാ​റി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും വി​ളി​ച്ചു. മ​റു​ത​ല​ക്കൽനി​ന്ന് ‘‘എ​നി​ക്ക് പേ​ടി​യാ​കു​ന്നു. എ​ന്നെ വ​ന്നു കൊ​ണ്ടു​പോ​കൂ’’ എ​ന്നൊ​രു കു​ഞ്ഞു​സ്വ​രം കേ​ട്ട ഒ​മ​ർ ഒ​രു നി​മി​ഷം സ്ത​ബ്ധ​നാ​യി​പ്പോ​യി. ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദി​ന്റെ ശ​ബ്ദം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം വി​വ​ര​ണാ​തീ​ത​മാ​ണ്.​ സി​നി​മ​യി​ൽ ഒ​മ​റിന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഫ​ല​സ്തീ​നി ന​ട​നാ​യ മൊ​താ​സ് മ​ൽ​ഹീ​സ് ആ​ണ്.

    ഹി​ന്ദി​ന് ധൈ​ര്യ​മേ​കാ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഉ​ള്ളു​ല​ക്കുന്ന​താ​ണ്.​ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ മ​ര​ണം മു​ന്നി​ൽക്കണ്ട് ഭ​യ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ഹാ​നൂ​ദ് എ​ന്ന് വി​ളി​പ്പേ​രു​ള്ള ഹി​ന്ദ്, താ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ബ​ട്ട​ർ​ഫ്ലൈ’ ക്ലാ​സി​ലാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യോ​ർ​ത്ത് വി​തു​മ്പു​ന്നു​ണ്ട​യാ​ൾ. ഒ​രു കു​ഞ്ഞ് മ​ര​ണ​ഭ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു മു​റി​യി​ലി​രു​ന്ന് ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ടിവ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഒ​മ​റി​നെ വ​ല്ലാ​തെ ത​ള​ർ​ത്തി. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​രോ​ഷ​വും സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും മൊ​താ​സ് മ​ൽ​ഹീ​സി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​ ഒ​രുനി​മി​ഷം പോ​ലും താ​ൻ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ത​നി​ക്ക് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പാ​നി​ക് അ​റ്റാ​ക്ക് (Panic Attack) ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​ൽ​ഹീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഫോ​ൺ ലൈ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി​നെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മ​ർ പി​ന്നീ​ട് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ റാ​ണ ഹ​സ​ൻ ഫ​ഖി​ഹി​നെ വി​ളി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​തി​ക്കൊ​ടു​ത്തും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചും ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​റി​നു​ള്ളി​ലെ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ നി​ശ്ശബ്ദ​ത​യി​ൽ, ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കാ​കു​ന്ന​ത് പേ​ടി​ച്ച ഹി​ന്ദി​നോ​ട്, കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടെ​ന്നും റാ​ണ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ആ ​കു​ഞ്ഞ് കാ​ണു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ക്രൂ​ര​ത കു​റ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു റാ​ണ​യു​ടെ ആ ​ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​കു​ഞ്ഞിന്റെ മ​റു​പ​ടി റാ​ണ​യെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു: ‘‘അ​വ​രെല്ലാ​വ​രും മ​രി​ച്ചു​പോ​യി’’.

    ആ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര​യും വ​ലി​യ ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് ഹി​ന്ദ് സാ​ക്ഷി​യാ​യി എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് റാ​ണ​യു​ടെ സ​ഹ​ന​പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​യി​ലൊ​രി​ട​ത്ത് താ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വേ​ദ​ന ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കി ഹി​ന്ദി​ന് പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​മൂ​ലം അ​വ​ർ ത​ള​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വേ​ഷം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വേ​രു​ക​ളു​ള്ള ക​വ​യി​ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ന​ടി സ​ജ കി​ലാ​നി ആ​ണ്.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഡി​സ്പാ​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മ​ഹ്ദി എം. ​അ​ൽ​ജ​മാ​ലി​ന്റെ വേ​ഷം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​മ​ർ ഹ്ലെ​ഹെ​ൽ ആ​ണ്. ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും വൈ​കു​ന്തോ​റും ഹി​ന്ദി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​മ​ർ അ​ക്ഷ​മ​യോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.​ ഒ​രുവ​ശ​ത്ത് സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കേ​ഴു​ന്ന കു​ഞ്ഞ്, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ത​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ-ഇ​വ ര​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ധ​ർ​മസ​ങ്ക​ട​മാ​ണ് മ​ഹ്ദി​യു​ടേ​ത്.

    ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടു​മ്പോ​ഴു​ള്ള നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ളും, ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ന്റെ ആ​ളു​ക​ളെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മോ എ​ന്ന ഭ​യ​വും മ​ഹ്ദി​യെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്നു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും മാ​നു​ഷി​ക​ത​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഈ ​പോ​രാ​ട്ടം ആ​മ​ർ ഹ്ലെ​ഹെ​ൽ ത​ന്മ​യ​ത്വ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.​ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർദത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൗ​ൺ​സല​ർ നി​സ്രീ​ൻ ജെ​റീ​സ് ഖ​വാ​സി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ​സ്ത ന​ടി ക്ലാ​ര ഖൂ​രി ആ​ണ്. ഏ​ത് ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർദ​ത്തെ​യും സം​യ​മ​ന​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന നി​സ്രീ​നെ​പ്പോ​ലും ഹി​ന്ദിന്റെ അ​വ​സ്ഥ ത​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ നാ​ലു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഹി​ന്ദി​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളെ സി​നി​മ വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഹി​ന്ദിന്റെ മാ​താ​വ് വി​സാം ഹ​മാ​ദ​യും ചി​ത്ര​ത്തിന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഫോ​ണി​ൽ മ​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്ന ആ ​അ​മ്മ പി​ന്നീ​ട​നു​ഭ​വി​ച്ച നീ​റ്റ​ൽ ഒ​രു വേ​ദ​ന​യാ​യി പ്രേ​ക്ഷ​കരു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ൽ​ക്കും.​ ഈ സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ബ്രാ​ഡ് പി​റ്റ്, ജോ​ക്വി​ൻ ഫിനി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹി​ന്ദി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ മ​ഹ്ദി അ​നു​മ​തി​ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.​ യൂസ​ഫ് അ​ൽ സെ​യ്‌​നോ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ദ്‌​ഹൂ​ൻ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ന്യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച്, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​വ​ർ യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഹി​ന്ദി​ന്റെ കാ​റി​ന് അ​രി​കി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​വ​ർ ഡി​സ്പാ​ച്ച​റെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​ർ കാ​ർ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വ​ലി​യൊ​രു സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദം ഡി​സ്പാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ കേ​ട്ടു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം യൂസ​ഫു​മാ​യും അ​ഹ​മ്മ​ദു​മാ​യു​മു​ള്ള ബ​ന്ധം പാ​ടേ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മ​റ്റ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള സ​മ​യം, മു​റി​വേ​റ്റ് ത​ള​ർ​ന്ന ഹി​ന്ദിന്റെ കു​ഞ്ഞുജീ​വ​ൻ മാ​യും വ​രെ അ​വ​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​ളി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യിനിന്നു. 7.30ഓ​ടെ ഹി​ന്ദി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ഫോ​ണി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​താ​യി.

    പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10നാ​ണ് ലോ​കം ആ ​ക്രൂ​ര​ത പൂ​ർ​ണമാ​യി അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റി​ന്റെ (Forensic Architecture) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ടാ​ങ്കു​ക​ൾ കാ​റി​ന് വെ​റും 13 മു​ത​ൽ 23 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും കാ​റി​ൽ 335 വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളാ​ണ് തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ന് ബ​ലം ന​ൽ​കു​ന്നു.​ അ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നെ 50 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ വെ​ച്ച് യു​.എ​സ് നി​ർ​മി​ത മി​സൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് തെ​ളി​വു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സി​നി​മ​യി​ലൊ​രി​ട​ത്ത് മ​ഹ്ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചുവാ​ങ്ങി കാ​റി​ലു​ള്ള കു​ഞ്ഞി​നെ ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തിന്റെ ക​രു​ണ​യെ​പ്പ​റ്റി ‘ഹ​സ്ബ​റ’ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ള്ള​ട്ടെ എ​ന്ന് ഒ​മ​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല​റി​യു​ന്ന മ​ഹ്ദി പ​റ​യു​ന്ന​ത്, കാ​റി​ൽ കു​ഞ്ഞ് ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​റി​യാ​നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​റെ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ കാ​റി​നുനേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ്.

    സി​നി​മ​യി​ൽ ഹി​ന്ദി​നെ നാം ​കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം സി​നി​മ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഒ​രു അ​ദൃ​ശ്യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​ഡ്രി​യാ​ന ക​വ​റേ​റോ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ശ​ബ്ദം എ​ന്ന​ത് ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​ദ്വി​തീ​യ​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്.​ കൊ​ല​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​വും അ​വ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ആ ​കു​ഞ്ഞി​നെ ഒ​രു ‘വ്യ​ക്തി’​യാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​ത് അ​വ​ളു​ടെ ഭ​യ​ത്തെ​യും വേ​ദ​ന​യെ​യും നേ​രി​ട്ട് ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ രേ​ഖ​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഹി​ന്ദി​ന്റെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ത​യാറാ​യ​വ​രെ​ല്ലാം അ​വ​ളെ ഒ​രു ‘വി​ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​മാ​യി’ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ ഹി​ന്ദി​നെ ‘അ​നു​ബ​ന്ധ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം’ (Collateral Damage) എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ബെ​ൻ ഹ​നി​യ​യു​ടെ സി​നി​മ അ​ത് ‘വി​ലാ​പ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​തം’ (Grievable Life) എ​ന്നു തി​രു​ത്തി എ​ഴു​തി. മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും ഹൃ​ദ​യം നു​റു​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട​ല്ലാ​തെ ‘ദി ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്’ ക​ണ്ടു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഒ​രി​ട​ത്ത് ജീ​വി​ത​വും സി​നി​മ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യു​ന്ന​വി​ധം ഒ​രു അ​ഭി​നേ​താ​വ് ത​ന്റെ ഫോ​ൺ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും, റെ​ഡ് ക്രസ​ന്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​യ യ​ഥാ​ർ​ഥ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു അ​ഭി​ന​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക്രൂ​ര​മാ​യ ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യത്തി​ന്റെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​രം​ഗം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് ഹി​ന്ദ് വെ​റു​മൊ​രു പേ​ര​ല്ല, ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. അ​വ​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ ​നാ​മം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ച്ചു. കൊ​ളം​ബി​യ സ​ർ​വക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ടെ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ‘ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ ഹാ​ളി​നെ’ ‘ഹി​ന്ദ്‌​സ് ഹാ​ൾ’ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ മാ​ക്കി​ൾ​മോ​റി​ന്റെ ഒ​രു വൈ​റ​ൽ ഗാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ (ICC) നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഹി​ന്ദി​ന്റെ കൊ​ല യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും മ​റ്റ് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​

    മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഹി​ന്ദി​ന്റെ ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ നീ​തി​ക്കാ​യി പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ഴും, അ​വ​ളു​ടെ ക​ഥ ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വി​ജ​യി​ച്ച​ത് കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ സി​നി​മ​യാ​ണ്. ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​രു​ത്ത് സ്ക്രീ​നി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല. 82-ാമ​ത് വെ​നീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​നൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ജൂ​റി പ്രൈ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ഭാ​ഷ​ക്കുള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. മേ​ള​യി​ൽ ചി​ത്രം 20 മി​നി​റ്റി​ലേ​റെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ‘സ്റ്റാ​ൻ​ഡിങ് ഓ​വേ​ഷ​ൻ’ (എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ്) ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ ആ​ദ​ര​വാ​ണി​ത്.

    ബെ​ർ​ലി​ൻ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ (Berlinale) സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നി​ര​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ‘സ​മാ​ധാ​ന’ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​പ​ട്യ​മാ​ണെ​ന്നും ലോ​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ലെ അ​നീ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു പു​ര​സ്കാ​ര​വും ത​നി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സി​നി​മ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ‘‘എ​ല്ലാ ജീ​വ​നും വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്’’ എ​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ സ​ത്യം സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നുകൊ​ണ്ട​് ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു. സി​നി​മ മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഓ​സ്കർ നാ​മ​നി​ർ​ദേശം നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​നി​യാ​യ മോ​താ​സ് മ​ൽ​ഹീ​സി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക വി​സ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ഹി​ന്ദിന്റെ ശ​ബ്ദം ഓ​സ്ക​ർ പോ​ലൊ​രു വേ​ദി​യി​ൽ കേ​ൾ​പ്പി​ച്ച​തി​ലും ഹി​ന്ദി​ന് നീ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി. യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 12ന് ‘ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ് ആ​ക്ട്’ (Justice for Hind Rajab Act) എ​ന്ന ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലും കൃ​താ​ർ​ഥ​രാ​ണ് വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബിന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

