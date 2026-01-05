Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​യാ​ളി അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച ചി​രി

    Posted On date_range 5 Jan 2026 9:30 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 9:30 AM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ഓ​ർ​മ - 2

    മ​ല​യാ​ളി അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച ചി​രി
    By
    രൂപേഷ്​ കുമാർ
    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലും കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും ന​ട​ത്തി​യ ഇ​​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ കീ​ഴാ​ള​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ഴ​കീ​റി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു. വി​മ​ർ​ശ​ന​വും​കൂ​ടി ഉ​ള്ള​ട​ങ്ങി​യ വേ​റി​ട്ട വി​ശ​ക​ല​ന​മാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്കം തു​ട​ർ​ച്ച.

    ‘നാ​ടോ​ടി​ക്കാ​റ്റ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ദാ​സ​നും വി​ജ​യ​നും എ​ന്ന ര​ണ്ടു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ, അ​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ ​സി​നി​മ​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ഒ​രൊ​റ്റ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യാ​യി വ​ള​രു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ദാ​സ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ല്ല, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ ദാ​സ​ൻ ഇ​ല്ല എ​ന്ന ഒ​രു അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി പോ​യ​ന്റി​ലേ​ക്ക് ആ ​സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു കി​ട​ക്ക​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പ​ശു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഷോ​ട്ടി​ൽ​പോ​ലും, അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ന്റി​മ​സി അ​ട​ക്കം ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ റൊ​മാ​ന്റി​ക് വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നാ​യി​ക​മാ​രോ​ട് അ​തീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി ത​ന്റെ പ്ര​ണ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​സി​നി​മ​യി​ൽ ദാ​സ​ൻ എ​ന്ന മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്രം ശോ​ഭ​ന​യെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ​ല മോ​ഡു​ക​ളി​ലും അ​വ​ർ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ഒ​രു അ​ക​ലം പ​ല​പ്പോ​ഴും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ക്ഷേ ദാ​സ​നും വി​ജ​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ ഇ​ന്റി​മ​സി വേ​റൊ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ത് പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും ഒ​ക്കെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​യ​ക​ശ​രീ​രം എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ ദാ​സ​ന്, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കൂ​ടെ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു നി​ല​നി​ൽ​പു​മി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​ൾ​ട്ട് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് നേ​ടി ഇ​ന്നും ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു നാ​യ​ക​ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ഒ​രു താ​ര​ശ​രീ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് ആ ​ക​ൾ​ട്ട് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് നേ​ടി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ ദാ​സ​നെ​പോ​ലെ ത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​നും ത​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം നേ​ടി എ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന ന​ട​ന്റെ താ​ര​ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യം. ‘അ​ക്ക​രെ അ​ക്ക​രെ അ​ക്ക​രെ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ‘‘സൗ​ന്ദ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ ആ​ങ്ങ​ള​മാ​രാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​രം സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണ്’’ എ​ന്ന ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ –വി​ജ​യ​ന്റെ ഡ​യ​ലോ​ഗ്, ത​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ ട്രോ​ളു​ന്ന​തി​ന് അ​പ്പു​റം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സൗ​ന്ദ​ര്യ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ ത​ന്നെ ട്രോ​ളു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ എ​ന്ന താ​ര​ശ​രീ​ര​ത്തോ​ട് വ​ള​രെ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന്, ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ത​രം ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും, മ​മ്മൂ​ട്ടി എ​ന്ന താ​ര​ശ​രീ​ര​ത്തോ​ട് അ​ക​ന്നു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ല സി​നി​മ​ക​ളി​ലും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​മ്മൂ​ട്ടി-​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ സി​നി​മ​യാ​യ ‘ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന പ​ട​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​ക​ലം ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. ‘ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ ഒ​ന്നാം തി​രു​മു​റി​വ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ കു​ക്ക്, ‘ഗോ​ളാ​ന്ത​ര വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലെ’ ക​ള്ള​ൻ കാ​ര​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ദാ​സ​ൻ, ‘ഒ​രു മ​റ​വ​ത്തൂ​ർ ക​ന​വി’​ലെ ത​മി​ഴ​ൻ, ‘ക​ളി​ക്ക​ളം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ സ​ഹാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്കെ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ-​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദം, അ​ടു​പ്പം എ​ന്നി​വ​ക്ക​പ്പു​റം ഒ​രു കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ക​ലം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. (ഇ​തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ടു​ത്താ​ൽ പ​ല വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    ഇ​വി​ടെ ചി​ല സി​നി​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.) ‘ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ ഒ​ന്നാം തി​രു​മു​റി​വ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ കു​ക്ക് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​ത് ആ ​സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​യി​ക​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യോ​ടാ​ണ്. അ​വ​സാ​നം മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ത​ല്ല് വാ​ങ്ങി​ച്ചാ​ണ് അ​യാ​ൾ പോ​കു​ന്ന​ത്. ‘ഗോ​ളാ​ന്ത​ര വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി’​ലെ കാ​ര​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ദാ​സ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തോ​ട് പോ​യി പ​ണി​നോ​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. ‘ക​ളി​ക്ക​ളം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യോ​ട് “നി​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​ണ്?” എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘മ​റ​വ​ത്തൂ​ർ ക​ന​വി’​ലും മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ അ​പ​ര​പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ വ​രു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​യാ​ണ്. ‘ത​ല​യ​ണ​മ​ന്ത്രം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ എ​ൺ​പ​തു​ക​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു രേ​ഖ കൂ​ടെ​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ലെ ‘പൊ​ങ്ങ​ച്ച’​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ആ ​സി​നി​മ​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​രി​ക്കും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രൊ​ക്കെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മീ​ണ​ത​യി​ലെ വം​ശീ​യ​ത മു​റ്റു​ന്ന ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​വ​ർ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചേ​ക്കേ​റി​യ​ത്. അ​വ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യ പൊ​സി​ഷ​നു​ക​ൾ, അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി, മ​റ്റു സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ, ഫ്രി​ഡ്ജ് പോ​ലു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ന​ഗ​ര​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ത​ന്റെ പ​ല സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ളി​യാ​ക്കു​ക​യോ വി​മ​ർ​ശ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ത​ല​യ​ണ​മ​ന്ത്രം’ സി​നി​മ​യി​ലെ ഒ​രു മോ​ഡേ​ൺ കു​ക്ക്, ‘ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റി’​ലെ കൊ​ച്ച​മ്മ​മാ​ർ, ‘ത​ല​യ​ണ​മ​ന്ത്ര’​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ കൊ​ച്ച​മ്മാ​ർ –ഇ​ത്ത​രം ന​ഗ​ര​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ക​ളി​യാ​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ നോ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഇ​വ​രൊ​ക്കെ കേ​ര​ളം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ‘മ​ല​യാ​ളി​ത്തം’ എ​ന്ന ഒ​രു സം​ഗ​തി​യെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ത​ര​ത്തി​ൽ കു​ട​ഞ്ഞെ​റി​ഞ്ഞ​വ​രു​മാ​ണ്.

    ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, മ​ല​യാ​ളി അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച ചി​രി​യാ​യി​രി​ക്കാം -ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു ന​ട്ട​ത്. ഈ ​സി​നി​മ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളും എ​ഴു​തി. പ​ക്ഷേ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം എ​ന്ന​ത് ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്ക് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും എ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം ഓ​റ ത​ന്നെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും അ​തി​ന് മു​മ്പും പി​ന്നീ​ടും ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘സ​ന്ദേ​ശ’​ത്തി​ലെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി സ​ഖാ​വും ശ​ങ്ക​രാ​ടി​യു​ടെ സ​ഖാ​വ് കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഇ​മേ​ജ​റി​ക്ക് ചി​ല്ല​റ ഡാ​മേ​ജ് ഒ​ന്നു​മ​ല്ല വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ഈ ​സി​നി​മകൂ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്താ​യി​രി​ക്കാം ഞ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലു​ള്ള ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ​തു​ക്കെ കു​ട​ഞ്ഞെ​റി​ഞ്ഞ് പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. തൊ​ണ്ണൂ​റ്റി​യൊ​ന്നി​ൽ ഈ ​സി​നി​മ​ക്കുശേ​ഷം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ള​ജ് കാ​ല​ത്ത് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​പോ​ലും ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ടാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ഞ​ങ്ങ​ളെ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ അം​ബേ​ദ്ക​റി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും, പി​ന്നീ​ട് അ​വി​ടെ​നി​ന്നു മ​റ്റു ധാ​ര​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള മ​റ്റു പ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ ധാ​ര​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ​ള​രാ​ൻ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യും പ്ലേ​സ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു നാ​യ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ ടെ​ക്സ്റ്റ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യം കു​ടും​ബ​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഒ​ക്കെ വി​ട്ട് തൊ​ഴി​ലി​നു പോ​വു​ക എ​ന്ന മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ ഫി​ലോ​സ​ഫി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും. അ​ത് പ​ല​ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി പാ​ടി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ക്കെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഒ​ന്നും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ടം മാ​റു​മ്പോ​ഴും ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ല ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സീ​നു​ക​ളും കേ​ര​ള​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ത്ത വി​ധം ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്ത​ട്ടി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ൽ, ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ, ത​മാ​ശ പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ, ട്രോ​ളു​ക​ളി​ൽ, മീ​മു​ക​ളി​ൽ, പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ ദൃ​ശ്യ​ത​ക​ളി​ൽ, നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ‘സ​ന്ദേ​ശ’​ത്തി​ലെ സീ​നു​ക​ളും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്കു മു​മ്പ് ത​ന്നെ ‘ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ ഒ​ന്നാം തി​രു​മു​റി​വ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ “ഞ​ങ്ങ​ൾ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ണ്” എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പോ​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ട്രോ​ളു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ർ​ന്ന് ക​ൾ​ട്ടാ​യ മ​റ്റൊ​രു തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ “ഞാ​ൻ ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രാ​ണ്?”, “അ​ച്ഛ​നാ​യി​രു​ന്നു?

    ഞാ​ൻ ക​രു​തി ഏ​തോ കു​ത്ത​ക മു​ത​ലാ​ളി ആ​യി​രു​ന്നു...” എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ട്രോ​ളു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​ന്ന് വ​ള​രെ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി ഡ​യ​ലോ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞു അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നാ​ട​ക-സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​ൻ ഡെ​ലി​വ​റി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ട്രോ​ളി​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം കാ​ലാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലും, അ​യാ​ളി​ലെ ഹാ​സ്യം​പോ​ലും വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലും, എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രും ഒ​രി​ട​ത്ത് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​യാ​ൾ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കും. അ​ത് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ വേ​റൊ​രു ക​ലാ​കാ​ര​നും അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ത്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ‘വ​ട​ക്കു​നോ​ക്കി​യ​ന്ത്രം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ഒ​രു ‘ഇ​ൻ​ഫീ​രി​യോ​റി​റ്റി കോം​പ്ല​ക്സ്’/ പ്ര​തി​സ​ന്ധി എ​ന്ന​ത് ഒ​രു നാ​യ​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത​ർ, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രി​ൽ നി​റം, ജാ​തി എ​ന്നി​വയൊ​ക്കെ വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ​ക്ക് കോം​പ്ല​ക്സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന ഒ​രു റീ​ഡി​ങ് പ​ല​പ്പോ​ഴും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ദ​ലി​ത് ജീ​വി​തം ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്നും, അ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ആ ​ക​റു​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ളം വാ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ‘വ​ട​ക്കു​നോ​ക്കി​യ​ന്ത്രം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ഒ​രു പു​രു​ഷ​ന്റെ കോം​പ്ല​ക്സി​നെ കു​റി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി വാ​തോ​രാ​തെ സം​സാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജാ​തി ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ത് ന​ട​ന്ന​ത്. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ക​റു​ത്ത ശ​രീ​രം, ഉ​യ​ര​മി​ല്ലാ​യ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഒ​രു നാ​യ​ർ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളം ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    അ​തി​ലെ നാ​യ​രിസം നി​രൂ​പ​ക​ർ പ​തു​ക്കെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, പു​രു​ഷ​ന്റെ ഇ​ൻ​ഫീ​രി​യോ​റി​റ്റി കോം​പ്ല​ക്സ് ആ​യി മാ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു ഗെ​യിം നൈ​സാ​യി ക​ളി​ച്ചു. അ​തി​നെ ‘പൊ​തു’ ആ​ക്കി മാ​റ്റി. ശ​രി​ക്കും ഈ ​സി​നി​മ നാ​യ​രു​ടെ അ​ൽ​പ​ത്ത​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ൻ​ഫീ​രി​യോ​റി​റ്റി കോം​പ്ലക്സി​ന്റെ​യും പ്ലോ​ട്ടാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, മ​ല​യാ​ളി ഇ​തി​ലെ ‘നാ​യ​ർ’ എ​ന്ന ഘ​ട​കം നൈ​സാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ബ​ല സ​മു​ദാ​യ​മാ​യ നാ​യ​ന്മാ​രെ വ​ള​രെ നൈ​സാ​യി ട്രോ​ളി അ​ല​ക്കി​യ സി​നി​മ അ​ഥ​വാ, ചി​ല നാ​യ​ർ പു​രു​ഷ​ത്വ​ങ്ങ​ളെ നൈ​സാ​യി ട്രോ​ളി ഇ​ള​ക്കി​യ സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘വ​ട​ക്കു​നോ​ക്കി യ​ന്ത്രം’. ത​ള​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ശ​ൻ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം ശ​രി​ക്കും ത​ളത്തി​ൽ ദി​നേ​ശ​ൻ നാ​യ​ർത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    പ​ക്ഷേ ആ ​സി​നി​മ​യും കേ​ര​ള​വും ‘ത​ള​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ശ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​ത് നാ​യ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഏ​ത് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കും ചാ​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം സി​നി​മ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ത​യി​ൽ നാ​യ​ർ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്, പ്ര​സ്, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​യെ പ​റ്റി​ച്ച ഒ​രു കാ​ഞ്ഞ​ബു​ദ്ധി കൂ​ടെ​യാ​ണ്. നാ​യ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​രു​ഷ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ കോം​പ്ല​ക്സു​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു സി​നി​മ കൂ​ടി​യാ​ണ് ‘വ​ട​ക്കു​നോ​ക്കി​യ​ന്ത്രം’. പ​ക്ഷേ, ക​റു​പ്പ് സ​മ​യം ഇ​ൻ​ഫീ​രി​യോ​റി​റ്റി കോം​പ്ല​ക്സ് എ​ന്ന ഒ​രു ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ ​സി​നി​മ വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​വി​ധാ​ന​സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള’​യി​ൽ ഭ​ക്തി​യെ ഡീ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ര​സ​ക​ര​മാ​യി, ഒ​രു കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ മോ​ഡി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം നേ​ടി​യ പ​ല ത​ല​മു​റ​ക​ളും പ​ല​ത​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ങ്, സി​റ്റു​വേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഹൈ​ഡൗ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. 1998ൽ ‘​ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള’ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണം മ​ദ്യ​പാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ത്ത​രം ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ടെ റി​യാ​ലി​റ്റി​യെ ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​തു​പോ​ലെ പോ​സ്റ്റ് ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് കാ​ല​ത്തെ ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​തി​ലെ ഭ​ക്തി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ലെ ആ​ൾ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ടംകൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു കാ​ല​ത്തെ, ഒ​രു എ​ക്സ്ട്രീം സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്തി​യെ ട്രോ​ളി​ക്കൊ​ണ്ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ ഹാ​സ്യം ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മ​റ്റൊ​രു വ​ശ​ത്ത് ഭ​ക്തി​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു കേ​ര​ള​ത്തെ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ഈ ​സി​നി​മ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ൽ​ഫ ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും മി​ഡി​ൽ​ക്ലാ​സ് ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് വി​വി​ധ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളും ബി​സി​ന​സ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ​ല​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി, പ്ര​വാ​സം എ​ന്നി​വ​ക്കു പു​റ​മെ ബി​സി​ന​സ് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി​സ​മൂ​ഹം കു​തി​ച്ചു​ചാ​ടു​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​പ്ല​വാ​ത്മ​ക​മാ​യി കാ​ലു​വെ​ച്ച ഘ​ട്ടം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്. ‘ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള’​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക രൂ​പ​മാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വി​ജ​യ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ശ്നം, വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ​ഠ​ന​വും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ എ​ടു​ത്തു​ചാ​ടു​ന്ന​താ​ണ് –അ​ത് സി​നി​മ​യാ​യാ​ലും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ബി​സി​ന​സാ​യാ​ലും.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റ​ഡി ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ‘ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള’​യി​ലെ വി​ജ​യ​ൻ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി ത​ന്റെ ബി​സി​ന​സ് വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്രം മ​റ്റൊ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രൂ​പ​ക​മാ​യി മാ​റി​യേ​നെ. ഇ​ന്ന് ഉ​ദി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് യു​വ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്നും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ​യും ബി​സി​ന​സി​നെ​യും കു​റി​ച്ച് കേ​ര​ള​സ​മൂ​ഹം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ​ക​ളാ​ണ് പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ‘ചി​ന്താ​വി​ഷ്ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ നാ​യ​ർ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​യാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ർ​ജം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങു​ന്ന ശ്യാ​മ​ള എ​ന്ന അ​തി​ശ​ക്ത​യാ​യ സ്ത്രീ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഈ ​സി​നി​മ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ അ​ഭി​ന​യ​ച​രി​ത്രം ‘മ​ണി​മു​ഴ​ക്കം’ എ​ന്ന പി.​എ. ബ​ക്ക​റി​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ‘മേ​ള’ എ​ന്ന കെ.​ജി. ജോ​ർ​ജ് സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ വ​ള​രു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ‘മേ​ള’​യി​ലെ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി പോ​കാ​ത്ത ഗ്രാ​മീ​ണ​നാ​യി ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ഒ​രു ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​വും പു​ച്ഛ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ക​ളി​യാ​ക്ക​ലു​ക​ളും ട്രോ​ളു​ക​ളും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ പി​ന്നീ​ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ഉ​ദ​യ​നാ​ണ് താ​രം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​ഡം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ ക​ളി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും, രാ​ജ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന കീ​ഴാ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ കോ​മാ​ളി​ത്ത​വും കീ​ഴാ​ള​ത്ത​ത്തെ അ​പ​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ടെ​ക്സ്റ്റ് കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ര​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത രാ​ജ​പ്പ​നെ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ശ്ര​മം ഭ​ര​ത​ന്റെ നാ​ട്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ പൊ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​ന​യ ര​സ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ക്ഷേ അ​തി​ന​പ്പു​റം, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സ്‌​ക്രീ​നി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ത​ന്റെ ശ​രീ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​ന്തം ശ​രീ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​ക്സ്​​പോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ അ​ത് മ​ല​യാ​ളി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ​സ്റ്റാ​ർ​ഡം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന ഒ​രു വാ​യ​ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു. അ​ത്ത​രം ഒ​രു വാ​യ​ന ത​ന്റെ ശ​രീ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് വേ​റെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യം​കൂ​ടിയാ​ണ്.

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ൾ അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ഏ​ക​താ​ന​മാ​യി വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട ടെ​ക്സ്റ്റു​കൾ ​അ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് തോ​ന്നു​ന്ന​ത്; പ​ക​രം, സി​നി​മ, കാ​ല​ഘ​ട്ടം, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​റ്റം, നാ​ഗ​രി​ക​ത, ക​റു​പ്പ്, ശ​രീ​രം, അ​ഭി​ന​യം, മ​റ്റു താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, സി​നി​മ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ പ​ഴ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ചി​ന്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പിരി​വു​ക​ളും​കൂ​ടി പ​ഠി​ച്ചാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കും. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ഒ​റ്റ രീ​തി​യി​ൽ വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു സി​നി​മ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യാ​യ​ല്ല, വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ, നി​ര​വ​ധി ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ടെ​ക്സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​എ​ഴു​ത്ത് ര​ചി​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​ക​ന്റെ യൗ​വ​ന​കാ​ല​ത്ത്, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ത്ര​യ​ധി​കം ചി​രി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ര​യി​പ്പി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    (അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)

