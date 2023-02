27 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നുശേ​ഷം ‘സ്​​ഫ​ടി​കം’ വീ​ണ്ടും തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​േ​മ്പാ​ൾ ചി​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​​ന്റെ ‘പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട’ മ​ർ​ദ​കവ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണോ സി​നി​മ സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്? 1995ലെ ​ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​കൃ​ത​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ​യൊ​ന്നും മാ​റാ​ത്ത, എ​ന്നാ​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കു​റെ​ക്കൂ​ടി സോ​ഫി​സ്റ്റി​ക്കേ​റ്റഡായ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രംത​ന്നെ​യ​ല്ലേ, ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ര​ണ്ടാം വ​ര​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്? - ലേ​ഖ​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

‘‘We don't need no education

We don't need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone

Hey, teacher, leave them kids alone

All in all, it's just another brick in the wall

All in all, you're just another brick in the wall.’’

(Pink Floyd, 1979)





1979ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ പിങ്ക് ​േഫ്ലായി​ഡി​െ​ൻ​റ ‘അ​ന​ദ​ർ ബ്രി​ക്ക് ഇ​ൻ ദ ​വോ​ൾ’ എ​ന്ന റോ​ക്ക് ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലെ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധവാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ​ക്കു​ക്ലാ​സി​ൽ നോ​ട്ട്​ബു​ക്കി​ൽ ക​വി​ത കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​യും, ഒ​രേ നി​ര​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന് അ​വ​സാ​നം ഒ​രു യ​ന്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു വീ​ഴു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൊ​ടി​ച്ച​ര​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് എ​ന്തോ വ​സ്തു​വാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും, രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​നു തീ​യി​ട്ടു ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ കൈ​കാ​ര്യംചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​​ന്റെ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​ന്താനി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല, ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ ഇ​രു​ണ്ട പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട. ടീ​ച്ച​റെ, കു​ട്ടി​ക​ളെ വെ​റു​തെ വി​ടൂ, ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു ഈ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധഗാ​ന​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ. നി​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ല്ലാം ഈ ​ഭി​ത്തി​യി​ലെ ഇ​ഷ്ടി​ക​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ളെ നി​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി വി​ടൂ എ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ ക​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ന്ന​ത്.

പിങ്ക് ഫ്ലോയി​ഡ്



ഈ ​ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്റെ 16 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത ‘സ്ഫ​ടി​ക’​മെ​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​വ​ന​യെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ദ​യ​നീ​യ അ​വ​സ്ഥ​യെ​യാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 28 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷം വീ​ണ്ടും തി​യ​റ്റ​റി​ലെ​ത്തി​യ ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ന​മ്മു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​​ന്റെ ‘പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട’ മ​ർ​ദ​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​റി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ലോ​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​ച​ല​ച്ചി​ത്രം കാ​ണു​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഇ​തി​​ന്റെ ​പു​ത്ത​ൻ​വാ​യ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ, പൗ​ലോ ഫ്ര​യ​ർ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുമു​മ്പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ‘മ​ർ​ദി​ത​രു​ടെ ബോ​ധ​ന​ശാ​സ്ത്രം’ (Pedagogy of the oppressed) എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഒ​ന്നു​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ത​​ന്റെ ജ്ഞാ​നം​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​യും, അ​തേ ജ്ഞാ​ന​ത്തെ അ​പ്പാ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യുംത​ന്നെ​യ​ല്ലേ, ഇ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്? ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​​ന്റെ പ​രി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം വെ​റും 28 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം.

1995ൽ ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്രം 27 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷം പു​ത്ത​ൻ ശ​ബ്ദ/ദൃ​ശ്യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​ൽ റീ​മാ​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നേ​ക്കാ​വു​ന്ന, ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യം, ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നുത​ന്നെ​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ൽ ഈ ​ചോ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, 27 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പി​റ​ങ്ങി​യ, നൂ​റു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​പ്പു​റം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്രം വീ​ണ്ടു​മി​റ​ക്കാ​ൻ ച​ങ്കൂ​റ്റം കാ​ണി​ച്ച സി​നി​മ​യു​ടെ സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ മ​നോ​ധൈ​ര്യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​യി​രി​ക്ക​ണം? ഈ ​ച​ല​ച്ചി​ത്രം തി​യ​റ്റ​റി​ൽ വീ​ണ്ടും കാ​ണാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ, ഇ​തി​ലെ ഉ​ശി​ര​ൻ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ട്ട​ന സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​ഭി​ന​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം ചി​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് ഈ ​ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ​ര കേ​ര​ള​ത്തി​നോ​ട് എ​ന്തോ സം​വേ​ദി​ക്കു​വാ​നു​ണ്ട്, അ​തുത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ര​വി​​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം. 1995ലെ ​ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​കൃ​ത​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ​യൊ​ന്നും മാ​റാ​ത്ത, എ​ന്നാ​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കു​റെ​ക്കൂ​ടി സോ​ഫി​സ്റ്റി​ക്കേ​റ്റഡായ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രംത​ന്നെ​യ​ല്ലേ, ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ര​ണ്ടാം വ​ര​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്? സി​നി​മ കാ​ണു​ന്ന സ​മൂ​ഹം പ​ഴ​യ സ്ഫ​ടി​കം പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ലോ​ക​ത്തെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ അ​തി​നെ സ​മ​കാ​ലി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തുനി​ന്നാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

ടോ​ക്സി​ക് പാ​ര​ന്റി​ങ്: അ​ന്നും ഇ​ന്നും

കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​ക്ക​ളാ​ണ് സാ​ക്ഷ​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും. 1995ലെ ​‘സ്ഫ​ടി​കം’ ചാ​ക്കോ മാ​ഷും അ​ങ്ങ​നെത​ന്നെ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​​ന്റെ മ​നോ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഹി​സ്റ്റീ​രി​ക് പാ​ര​ന്റി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു മ​ന​സ്സി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​ശ​യരൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ല​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ത് ശ​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചു​മി​രി​ക്ക​ണം. അ​ടി​ച്ചും ഇ​മ്പോ​സി​ഷ​നെ​ഴു​തി​യു​മൊ​ക്കെ പ​ഠി​ച്ചുവ​ള​ർ​ന്ന ഒ​രു ഭൂ​ത​കാ​ല​വും സി​നി​മ​യി​ലെ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​നു​ണ്ടാ​വ​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു മാ​ന​സി​ക പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ൽ പ​ട്ടാ​ളച്ചി​ട്ട​ക്കാ​ര​നും ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ക്രൂ​ര​നു​മാ​യ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് മാ​റി​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ മാ​ഷ്, ജീ​വി​ത​ത്തെ വ​ലി​യ ക​ണ​ക്കുപു​സ്ത​ക​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​ത​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കേ​ണ്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ചു വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ഷ​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യ അ​ഭി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നു മേ​ൽ, ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി ലോ​ക​ത്തി​ന് നി​ര​ന്ത​രം കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് ത​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ക ധ​ർ​മ​മാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​നെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തി​​ന്റെ സ്പ​ന്ദ​നം ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ​താ​ണെ​ന്ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടക്കൂ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ശ​രി​യാ​യ ഒ​റ്റ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഗ​ണി​ത​യു​ക്തി​യു​ടെ പി​ടി​വാ​ശി​യാ​ണ് ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ര​ക്ഷ​ാക​ർ​ത്താ​വു​മാ​യ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​നു​ള്ള​ത്. പി​താ​വി​ന്റെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ബു​ദ്ധി​ക്കും ക​ഠി​ന ശാ​രീ​രി​ക ശി​ക്ഷാ​മു​റ​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​പ്പെ​ട്ടുപോ​കു​മ്പോ​ഴും ത​ന്റെ അ​ഭി​രു​ചി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ ത​യാ​റാ​വു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​രൂ​പ​മാ​യ പി​താ​വി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വി​ല​യി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന​തോ​ടെ അ​യാ​ൾ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണ്.

ആടുതോമയായി മോഹൻലാലും ചാക്കോ മാഷായി തിലകനും - സ്പടികത്തിലെ രംഗം



തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ക​ണ​ക്കി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ത​​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​ക്കു​വാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ത​​ന്റെ മ​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​യാ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കി​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​​ന്റെ ശി​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നു പ​റ​യു​ക വ​ഴി ഐ.​എ.​എ​സ് പ​രീ​ക്ഷ ജ​യി​ച്ച ത​​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​നംകൊ​ള്ളു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്നു. മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റോ ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​രോ ഡോ​ക്ട​റോ ഒ​ക്കെ ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​തേ ആ​ശ​യ​മു​ള്ള ഒ​രു ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വും കൂ​ടി ആ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​ണ് ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ബി.​എ​സ്‌​സി ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് കി​ട്ടി​യ മ​ക​ളു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ അ​വ​ൾ​ക്ക് വി​വാ​ഹാ​ലോ​ച​ന​യു​മാ​യി വ​ന്ന ചെ​റു​ക്ക​നെ എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ത​​ന്റെ പ​ട്ടാ​ളച്ചി​ട്ട​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന മ​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം ആ ​മു​ഖ​ത്തു നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു സൈ​നി​ക​മേ​ധാ​വി ക​ണ​ക്കെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​ന് അ​ധ്യ​യ​നം മ​ത്സ​രാ​ത്മ​ക​ത​യുടെയും പോ​ര​ടി​ക്കേ​ണ്ട യു​ദ്ധ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​മാ​ണ്. കു​റ​യു​ന്ന ഓ​രോ മാ​ർ​ക്കും ത​ന്റെ യു​ദ്ധ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ളി​ച്ച​യാ​യി അ​യാ​ൾ ക​രു​തു​ന്നു. സ​മ​ഭാ​വ​ന​യോ അ​പ​ര​ബ​ഹു​മാ​ന​മോ അ​വി​ടെ​യി​ല്ല. ബാ​ലു എ​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​പ്പ​റ്റി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ട് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ കേ​വ​ലം ഒ​രു പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് എ​ന്ന് ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്റെ മ​ക​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലെ​ന്തോ പി​ശ​ക് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ന്റെ പ​ട്ടാ​ളച്ചി​ട്ട​യി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മ​ക​ൻ നി​ഷേ​ധി​യാ​യി ഒ​രു തെ​മ്മാ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ​ക്ക​വ​ൻ ചെ​കു​ത്താ​നാ​യി മാ​റി. ഇ​ങ്ങ​നെ നി​ഷേ​ധി​ക​ളാ​യി ചെ​കു​ത്താന്മാ​രാ​കു​ന്ന മ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​കപ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ 2023ലും ​ഈ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി, ഒ​രു പ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ട​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

ക​രി​യ​ർ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ

കേ​ര​ളം സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത നേ​ടി​യെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളു​ടെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽത​ന്നെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യം തീ​വ്ര ക​മ്പോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നശേ​ഷി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ന​ൽ​കി​യ ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്നാ​ക്കം​പോ​യി ക​ടും​വെ​ട്ട് ലാ​ഭ​ക്ക​മ്പോ​ള യു​ക്തി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ ഇ​തേ തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ൽത​ന്നെ​യാ​ണ് ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ആ​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​തും. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നശേ​ഷി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന നെഹ്റു​വി​യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക-സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തു​നി​ന്നും ക​മ്പോ​ളം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന നൈ​പു​ണ്യ നി​ല​വാ​രം ആ​ർ​ജി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ലംകൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. അ​റി​വ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​തി​യ നി​ല​പാ​ടു​ത​റ​ക​ൾ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. മെ​രു​ങ്ങാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും മെ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽത​ന്നെ​യു​ള്ള മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ്രാ​ന്റും ഫീ​സി​ള​വു​ക​ളും വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച് പ​ണ​മു​ള്ള​വ​ർ മാ​ത്രം പ​ഠി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മെ​രു​ക്ക​ലി​ന്റെ യു​ക്തി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​തൃ​ക​ക​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് അ​റു​പ​തു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​രാ​ജ​ക​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തി മെ​രു​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​തൃ​ക മൂ​ന്നാം വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽപ​ട​യെ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​യ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മ്പോ​ഴും ഭാ​വ​ന​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​വും ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലെ​ന്നും അ​നു​സ​ര​ണ​യാ​ണ് വ​രും​കാ​ല ജീ​വി​ത​ത്തെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള ക​മ്പോ​ള ചി​ന്താ​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ജ​ന​പ്രി​യ​ത​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ല​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റുകൂ​ടാ​തെ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള കാ​ല​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​ത്. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​തു​പോ​ലെ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്രം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​വു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റുകൂ​ടാ​തെ​യും മ​റു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ​യും അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഈ ​പു​തി​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മ​റു​ചോ​ദ്യ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ​ര​ത​യി​ൽ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ​വെ​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സായ ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഈ ​കാ​ല​ത്ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

കേരളത്തിന്റെ സാക്ഷരതാ അംബാസിഡർ ചെലക്കോടൻ ആയിഷ



വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​വും ക​ണ​ക്കുയു​ക്തി​യും

സം​ഖ്യ​ാഗ​ണി​ത​ത്തി​ന്റെ യു​ക്തി​യി​ൽ സ​ക​ല​തി​നെ​യും അ​ള​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​പ്പാ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഫ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റി​വി​നെ അ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യി ചു​രു​ക്കു​ക​യും അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​രം​തി​രി​ക്കാ​നും തു​ല​നം​ചെ​യ്യാ​നും പാ​ക​ത്തി​ൽ ഈ ​സം​ഖ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​ന്റെ അ​തേ തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​ക് (നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി) മു​ത​ലാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ന​വ ഉ​ദാ​രീ​ക​ര​ണ ആ​ഗോ​ള​മാ​തൃ​ക പി​ൻ​പ​റ്റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ ചി​ല പൊ​തു സം​ഖ്യാ​മാ​ന​ക​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും വൈ​യ​ക്തി​ക​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ നി​രാ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ചി​ല പൊ​തു​മാ​ന​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ മു​ഴു​വ​നും ചു​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വ്യ​വ​സാ​യി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മെ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു എ​ന്ന​നി​ല​ക്കാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും.

ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യ കൈ​മാ​റ്റ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മാ​കുംവി​ധം വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും ശേ​ഷി​ക​ളെ​യും ഏ​കാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കു​ക​യും ഒ​റ്റ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ള​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ജ്ഞാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഏ​ക​താ​ന​മാ​യ ഒ​റ്റ​ച്ച​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​വ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ പ​ങ്കു​കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹു​മു​ഖശേ​ഷി​ക​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ഉ​ത്ത​മ​മെ​ന്ന പൂ​ർ​വ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ തീ​ർ​ത്തും അ​ന്യ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ അ​വ​ശ്യ​മാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മി​ക്ക​വാ​റും.

1995ൽ​നി​ന്ന് ‘സ്ഫ​ടി​കം’ 2023ലെ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​​ന്റെ രീ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു മാ​റ്റ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ​യാ​ണ് നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഠി​ന​ഹൃ​ദ​യ​നും ക്രൂ​ര​നു​മാ​യ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലും വ​ള​രെ മാ​റ്റ​മു​ള്ള ക​രി​യ​ർ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​വും മ​റ്റു ശാ​സ്ത്രവി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ചി​ട്ട​യാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ച്ച്, നി​ര​ന്ത​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ചി​ല സൂ​ത്ര​പ​ഠ​നരീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ കോ​ച്ച് ചെ​യ്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും ഡോ​ക്ട​റു​മാ​ക്കു​ന്ന ക​രി​യ​ർ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ. ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​ൽനി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​ക​ഠി​നപ​ഠ​ന​ത്തെ ജീ​വി​ത​വി​ജ​യ​ത്തി​​ന്റെ പു​തി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്ര​മാ​യി ഇ​വ​ർ മാ​റ്റു​ന്നു. വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ര​ക​ല്ലാ​യി പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ലി​ൽ നേ​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​ജ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

കോ​ച്ചി​ങ്ങ​ല്ല, ടീ​ച്ചി​ങ്

കോ​വി​ഡ് എ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കുശേ​ഷം രാ​ജ്യം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മ​ഹാ​വ്യാ​ധി​യാ​ണ് കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ൺപോ​ലു​ള്ള മു​ള​ച്ചു​പൊ​ങ്ങ​ൽ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ-എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ പ്രൈ​മ​റി ത​ലം മു​ത​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ര​സ​വും യാ​ന്ത്രി​ക​വു​മാ​യ ട്യൂ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യി​ൽ ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത അ​നു​ദി​നം ഏ​റി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. 2016ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പി​ൾ സ​ർ​വേ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ക​മാ​നം സു​മാ​ർ ഏ​ഴു​കോ​ടി പ​ത്തു​ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​കളെ​ങ്കി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ട്യൂ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബാ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ ലാ​വ​ണ്യ​മെ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പംത​ന്നെ വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ടി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യിലു​ണ്ടാ​യ വ​മ്പ​ൻ പ​ണ​മൊ​ഴു​ക്ക് ഒ​രു സ​മാ​ന്ത​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2015ൽ ​യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മാ​ന​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി പ​ഠ​ന​പ്ര​കാ​രം ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ലാ​യി​രം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ലു​പ്പ​മു​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കോ​ച്ചി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്. കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി കാ​ല​ത്ത് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​യാണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മൂ​ന്നാം ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​മി​തി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ വ​രെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വ​ലി​യ പ​ങ്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ടാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​യ ഇ​ൻ​ഫി​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കുപ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ൽ അ​മ്പ​ത്തെ​ണ്ണാ​യി​രം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കോ​ച്ചി​ങ് വ്യ​വ​സാ​യം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ ത​ന്നെ ക​ണ​ക്കുപ്ര​കാ​രം 2028ഓ​ടെ ഈ ​സം​ഖ്യ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി നാ​ൽ​പ​തി​നാ​യി​രം കോ​ടി​യാ​വു​മ​ത്രേ.





കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​നുശേ​ഷം എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ല​യെ​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി അ​വ​ര​വ​രു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ലോ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ മു​റി​ക​ളി​ലോ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ ഒ​റ്റ​ക്കും കൂ​ട്ട​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ചെ​റു​കി​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വ​ൻ​കി​ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ണ്ടി​ട്ടു​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വരാ​യി​രി​ക്കും ബോ​ധ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. സ്ക്രീ​നി​ൽ കാ​ണു​ക​യും ത​ന്നെ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​യോ ശേ​ഷി​യോ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണെ​കി​ലും അ​ത് മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ഴി​വും ഇ​വി​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​മി​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ര​വും പേ​റി​യാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​നകേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കും കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ കോ​ട്ടപോ​ലു​ള്ള കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ അ​ന്നാ​ട്ടി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ത​ലം വ​രെ​യെ​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. രാ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് വൈ​ദ്യ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നീ​റ്റ് എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ മാ​ത്രം 2016 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ നാ​ലാ​യി​ര​ത്തിലേ​റെ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. നീ​റ്റ് പ്ര​വേ​ശ​നപ​രീ​ക്ഷ​ക്കു മാ​ത്ര​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നകേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5750 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​ണി​ത്. അ​റി​വി​ന്റെ കാ​പ്സ്യൂ​ൾ വി​ഴു​ങ്ങ​ലു​ക​ളാ​യ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ക്രാ​ഷ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് മു​പ്പ​ത്തെ​ണ്ണാ​യി​രം വ​രെ​യും, വ​ർ​ഷം ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം വ​രെ​യും ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​നകേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി പ​തി​നാ​ല് കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക​ടു​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് അ​റി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​രു​ചി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന ചെ​ല​വ് താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വൈ​ദ്യ​പ​ഠ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നുത​ന്നെ പു​റംത​ള്ളു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് സം​ജാ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

പീ​ഡ​ന​മു​റ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ വ​ള​രെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ എ.​സി ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ഴ​യ ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​​ന്റെ അ​തേ അ​ട​വുത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക ശി​ക്ഷ​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ശി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ​ത്. സ്‌​കൂ​ൾ, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച ല​ക്ഷ്യം കാ​ണു​വാ​ൻ മു​റി​വേ​റ്റ ഒ​രു ത​ല​മു​റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​മാ​ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കാ​ല​ത്തി​നുശേ​ഷം തൊ​ഴി​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഇ​തി​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യോ​ടും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെത​ന്നെ മ​ക്ക​ളോ​ടും പെ​രു​മാ​റു​ക. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ക​രു​തു​ന്ന കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ണ്ടെ​ന്നു കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ധാ​രാ​ളം തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ​മാ​ർ ഈ ​നോ​ർ​മ​ലൈ​സ്ഡ് ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് ഇ​ഫ​ക്ടി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ ത്യ​ജി​ച്ച് ഒ​രു യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക​​ന്റെ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ത​​ന്റെ ഭാ​വി ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ​ക്ക് ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന, അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ത കാ​ണു​ന്ന, നി​ഷേ​ധി​യു​ടെ വീ​ര​ത്വം കൈ​വ​രി​ച്ച് ചാ​ക്കോ മാ​ഷി​നെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം ഇ​ന്ന​ത്തെ തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ​മാ​രി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും സ്ഫ​ടി​കം 2023 ന​മ്മോ​ടു സം​വേ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് സ്ഫ​ടി​കം റീ​മാ​സ്റ്റേ​ർ​ഡ് പു​തി​യ സ്ഫ​ടി​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്.





അ​പ​മാ​ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ

ത​ങ്ങ​ൾ ദി​നേ​ന കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​തെ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ലെ അ​നു​ദി​ന പ​ങ്കു​കാ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കോ ഉ​ള്ള പ​ങ്ക് തു​ച്ഛ​മാ​ണ്. നി​ർ​മി​ച്ചും നി​ർ​ണ​യി​ച്ചും ന​ൽ​കി​യ മാ​തൃ​ക​ക​ളെ കേ​മ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ക​രു​തി ഏ​താ​ണ്ട് മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധി​യെ​ന്നോ​ണം ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ധേ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​വ​രി​ലേ​റെ​യും. അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ലൂ​ടെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ചൂ​ഷ​ണ​ത്തെ നീ​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​തെ ഫാ​ക്ട​റി ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നത​രം തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കുവ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​ക്ക് വി​ല​ങ്ങി​ടു​ന്ന​തും ദേ​ഹ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ളെ മെ​രു​ക്കി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും പ​ര​സ്പ​ര പൂ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ മ​ക​നെ​യും മ​റ്റു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും സ്ഥി​ര​മാ​യി ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വ​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യാ​ണ് ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക സീ​നി​ലും സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​സേ​ര​യി​ൽ കീ​ഴി​ൽ കി​ട​ത്തി അ​ടി​ച്ചും ഉ​പ്പു​ക​ല്ലി​ൽ മു​ട്ടു​കു​ത്തി നി​ർ​ത്തി​യും അ​ന്ന് ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് ന​ട​ത്തി​യ മെ​രു​ക്ക​ൽ പ​രാ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രു വി​ധ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ വ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ​യും മു​ട്ടു​കു​ത്തി നി​ർ​ത്താ​തെ​യും ഇ​ന്ന് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മു​ത​ൽ മേ​ലോ​ട്ടു​ള്ള സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ -എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പാ​ഠ്യസ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഒ​ന്നു​കി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​യേ​ക്കാ​ൾ ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും നി​ല​നി​ൽ​പി​ന്റെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ബൗ​ദ്ധി​കശേ​ഷി​യു​ടെ​യും ഉ​ര​ക​ല്ലാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെത​ന്നെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​യി കാ​ണാൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​കകൂ​ടി​യാ​ണി​വി​ടെ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ക്കും പ്ലെ​യ്‌​സ്മെ​ന്റും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ബോ​ധ​ന​നി​പു​ണ​ത​യു​ടെ ലി​റ്റ്മ​സ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ളാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ഏ​താ​ണ്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ ക​ഴി​വും പ്രാ​പ്തി​യും അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​നെ മാ​ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ ഗു​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​വും, ബോ​ധ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യെത​ന്നെ ഊ​ഷ​ര​മാ​ക്കി സം​ഖ്യാ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. മ​ക​ന്റെ മാ​ർ​ക്ക് കു​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള ത​ന്റെത​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് അ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പ​ര​മാ​യിത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ ആ​ക്കു​വാ​ൻ ച​ട്ട​പ്പ​ടി ഏ​ജ​ൻ​സി​കളു​ണ്ട്.

ഭദ്രൻ



തു​റ​ന്ന ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്ന​മ​ട്ടി​ലു​ള്ള ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത ന​ഷ്ട​മാ​യി അ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. താ​നൊ​രു മാ​തൃ​കാ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണെ​ന്ന് ചാ​ക്കോ മാ​ഷ് കൂ​ട​ക്കൂ​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​ല്ല, മ​റി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന ചു​വ​രി​ൽ തൂ​ക്കി​യ ഫോ​ട്ടോ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽചൂ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യിത​ന്നെ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ര​ത​യും മ​ത്സ​ര​സ്വ​ഭാ​വ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മാ​റി. അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ ക​ഴി​വ് മു​ഴു​വ​നും ന​ല്ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന മു​ൻനി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന സം​ഗ്ര​ഹി​ത അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ വെ​ട്ടി​യ വ​ഴി​യി​ൽ വേ​ഗം കൂ​ട്ടി ഓ​ടു​വാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം പു​തു​വ​ഴി വെ​ട്ടു​ന്ന​ത് പോ​യി​ട്ട്, ത​ള​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്ന് നി​ന്ന് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല.

തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങു​വാ​ൻ വ​യ്യാ​തെ ജോ​ലിത​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലു​ണ്ട്. മ​ക​നെ തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ പി​ടി​വാ​ശി​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങി ഉ​ത്ത​രക്ക​ട​ലാ​സി​ലെ ശ​രി​യു​ത്ത​ര​ത്തെ തെ​റ്റെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​ക​ച്ചുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ പി​റ്റേ ദി​വ​സം ത​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​വൃ​ത്തിത​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് സി​നി​മ​യി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും ത​ന്റെ മ​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് താ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ അ​യാ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽസു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം എ​ന്ന പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്ക് വെ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻത​ക്ക ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച രാ​വു​ണ്ണി മാ​ഷി​ന്റെ ത​ന്റേ​ടം പി​ൽ​ക്കാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​ന​ഷ്ടം ആ​വു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും കോ​ച്ചി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ദി​വ​സം ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മേ​ലെ നി​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച്, കാ​ൽ​വേ​ദ​ന​യും തു​ച്ഛ​വേ​ത​ന​വു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ന​ഷ്ട​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കു ചു​റ്റി​ലും.





വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന സ്ഫ​ടി​കം

പു​തി​യ സി​നി​മാ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​​ന്റെ തി​യ​റ്റ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ര​സ​ത്തി​ന് പു​തി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദൃ​ശ്യ ശ​ബ്ദ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വ് ഈ ​കാ​ല​ത്ത് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​നി​ല​വാ​രം പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​അ​നു​ഭ​വ​ര​സ​ത്തി​നൊ​ക്കെ എ​ത്ര​യോ മേ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പി.​ടി.​എ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘സ്ഫ​ടി​കം’ എ​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യും. റേ​ഡി​യോ​യും മ​ണി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന അ​ത്ഭു​ത കൈ​യും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ, നി​യ​മ​പ​രി​പാ​ല​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ത​​ന്റെ ഉ​ടു​തു​ണി പ​റി​ച്ച​ടി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ക്കി​യ​വ​ർ ആ​രാ​ണ്? ത​​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​​ന്റെ ന​ഗ്ന​ത പൊ​തു ഇ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച്, ത​​ന്റെത​ന്നെ അ​ഭി​മാ​നം കെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​നെ ത​ള്ളി​വി​ട്ട​ത് ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും രീ​തി​ക​ളുംത​ന്നെ​യ​ല്ലേ? ബാ​ങ്കി​ങ് അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​ര​ന്ത​രം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് ന​മ്മു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ങ്ങ​ൾത​ന്നെ​യ​ല്ലേ? ബി.​എ ച​രി​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യോ​ട് അ​തെ​ന്താ മ​റ്റൊ​രു വി​ഷ​യ​വും കി​ട്ടി​യി​ല്ലേ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഇ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഗ​ണി​ത/ശാ​സ്ത്ര/​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ത്ര​മേ സാ​മൂ​ഹി​കന​ന്മ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കൂ എ​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യു​ക്തി​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ള​ല്ലേ? കോ​ച്ചി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ട​വു​കാ​രാ​യി വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഈ ​മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സരീ​തി​ക​ളു​ടെ ഇ​ര​ക​ള​ല്ലേ? ഇ​ങ്ങ​നെ നൂ​റാ​യി​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗു​ണ​പാ​ഠ​മാ​ണ് ‘സ്ഫ​ടി​കം’.





ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ത് കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി വ​രുംകാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്രമാ​ത്രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. ഈ ​െ​ബ​ഞ്ച്മാ​ർ​ക്ക് വെ​ച്ചു നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ‘സ്ഫ​ടി​കം’ ഇ​രു​പ​ത്തെ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷ​വും വ​ള​രെ​യേ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള വി​ഷ​യം കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ഇ​രു​പ​ത്തെ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷ​വും ‘സ്ഫ​ടി​കം’ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ം. 2050ഓ​ടുകൂ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ മാ​ന​വ​രാ​ശി​യെ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ന​മു​ക്കു കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കുകയെ​ന്ന ഹ​രാ​രി പ്ര​വ​ച​നം സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​​ന്റെ റീ​മാ​സ്റ്റ​റി​ങ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി മാ​റും. ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി നി​ര​ന്തം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തു കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തിത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച​തെ​ന്നും അ​തി​നു സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന ഗ​ണി​ത-ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ലി​ട്ട​റൈ​സ്ഡ് പ​ഠ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ധാ​ര​ണ ‘സ്ഫ​ടി​ക’​ത്തി​​ന്റെ തെ​ളി​മ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും, പാ​റു​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ ചെ​ല്ലും​തോ​റും യൗ​വ​നം കൂ​ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. ഇ​ന്ന്, വേ​ട്ട​യാ​ട​പ്പെ​ട്ട മ​നോ​ഭാ​വ​വു​മാ​യി യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വ​ലോ​ക​ത്ത് തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ​മാ​ർ എ​ല്ലാം ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു, സി​നി​മ​യി​ലെ സ്ഫ​ടി​കം തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ അ​ര​ങ്ങുത​ക​ർ​ത്ത് തു​ണി പ​റി​ച്ച​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു.

