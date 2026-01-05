Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightCulturechevron_rightFilm and Theatrechevron_rightമ​ഞ്ഞി​ൻ...

    മ​ഞ്ഞി​ൻ മൃ​ദു​ല​ത​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത്

    Posted On date_range 5 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 9:45 AM IST
    മ​ഞ്ഞി​ൻ മൃ​ദു​ല​ത​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത്
    cancel
    By
    മധുപാൽ
    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹി നഗരത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച ‘കാശ്മീരം’ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും അതിനെ മറികടന്നതും വിശദമാക്കുന്നു.

    കേ​ര​ള ഹൗ​സ് ആ​യി​രു​ന്നു സി​നി​മ​യി​ല്‍ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ക്യാ​മ്പ് ആ​യി ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന്ന​ത് ശ​രി​ക്കും കാ​ട് പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രി​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ബോ​ബ​ന്‍ ആ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര്‍ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ. അ​യാ​ള്‍ ആ​ളു​ക​ളെ​യും ടെ​ന്‍റും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും കു​തി​ര​ക​ളു​മൊ​ക്കെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് നി​റ​ച്ച് ശ​രി​ക്കും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഒ​രു സ്ഥ​ല​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും അ​തി​ലൊ​രി​ട​ത്ത് ഒ​രൊ​ളി​വ് സ​ങ്കേ​ത​മൊ​രു​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സ് ഖു​റേ​ഷി​യും സം​ഘ​വും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​യി​ട​വും പ്രി​യാ​രാ​മ​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​വും ‘‘മ​സ്തി​കി​യെ രാ​ത് സു​ഹാ​നി’’ എ​ന്ന ഗാ​ന​വും അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സു​നി​ല എ​ന്ന ബോം​ബെ​യി​ലു​ള്ള ന​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​പാ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​ത്. പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ന്‍ സാ​റാ​യി​രു​ന്നു ആ ​പാ​ട്ട് ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. സി​നി​മ​യി​ല്‍ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ര​ണ്ട് തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ ഓ​ടി​യോ​ടി ഒ​രു സ്കൂ​ള്‍ ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റു​ന്ന​തും അ​വ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ സീ​ക്വ​ന്‍സും പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​നാ​യി​രു​ന്നു സം​വി​ധാ​നംചെ​യ്ത​ത്. ആ ​സീ​ക്വ​ന്‍സി​ന്‍റെ കാ​മ​റ​മാ​ന്‍ കെ.​വി. ആ​ന​ന്ദ് ആ​യി​രു​ന്നു. ‘തേ​ന്മാ​വി​ന്‍ കൊ​മ്പ​ത്ത്’ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ‘തേ​ന്മാ​വി​ന്‍ കൊ​മ്പ​ത്ത്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സി​നി​മാ​റ്റോ​ഗ്രഫി​ക് നാ​ഷ​ന​ല്‍ അ​വാ​ര്‍ഡും കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ശ​ങ്ക​റി​ന്‍റെ മു​ത​ല്‍വ​ന്‍, ബോ​യ്സ്, ശി​വാ​ജി തു​ട​ങ്ങി എ​ത്ര​യോ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​വു​ക​യും ക​നാ​ക​ണ്ടേ​ന്‍, കോ, ​അ​യ​ന്‍, മാ​ട്രാ​ന്‍, അ​നേ​ഗ​ന്‍, കാ​പ്പ​ന്‍ എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ സം​വി​ധാ​നംചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത് അ​മ്പ​ത്തി​നാ​ലാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ല്‍ 2021ല്‍ ​ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം​മൂ​ലം മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി. പ​ക്ഷേ, ചെ​യ്ത സി​നി​മ​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സും ഇ​ന്നും അ​യാ​ളെ അ​റി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്.

    സാ​ലു ജോ​ര്‍ജ് ആ​യി​രു​ന്നു ‘കാ​ശ്മീ​ര’​ത്തി​ന്‍റെ ഛായാ​ഗ്രാ​ഹ​ക​ന്‍. ‘ത​നി​യാ​വ​ര്‍ത്ത​നം’, ‘പാ​ദ​മു​ദ്ര’, ‘ച​മ്പ​ക്കു​ളം ത​ച്ച​ന്‍’, ‘ഉ​ള്ള​ട​ക്കം’, ‘വി​ഷ്ണു​ലോ​കം’ പോ​ലെ​യു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ള്‍ ചെ​യ്തി​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ന്ന​ത് ‘കാ​ശ്മീ​ര’​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ന്‍റെ മു​ഖം കാ​ണി​ച്ച​ത് സാ​ലു ചേ​ട്ട​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞാ​ന്‍ ‘മാ​ന്ത്രി​കം’ എ​ന്ന സി​നി​മ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും സാ​ലു ചേ​ട്ട​ന്‍റെ കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന് പി.​വി. ന​ര​സിം​ഹ റാ​വു സ​ര്‍ക്കാ​റി​ലെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രോ​ഗ്രാം ഇം​പ്ലി​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഗി​രി​ധ​ര്‍ ഗ​മാം​ഗി​ന്‍റെ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലു​ള്ള വീ​ടി​ന്‍റെ ഔ​ട്ട് ഹൗ​സാ​യി​രു​ന്നു ക​ഥ​യി​ല്‍ ഹോം ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല്‍ വ​ർ​മ​യു​ടെ റെ​സി​ഡ​ന്‍സ്. എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍ സാ​റി​ന്‍റെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​വീ​ട്. അ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഷൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ലാ​ലു അ​ല​ക്സും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​മു​ള്ള ഒ​രു സീ​നാ​യി​രു​ന്നു ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. പ്രി​യ​യും സു​ചി​ത്ര​യും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ന്‍ അ​നു​വാ​ദം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​നു മ​ന​സ്സി​ല്ലാ​മ​ന​സ്സോ​ടെ ലാ​ലു അ​ല​ക്സേ​ട്ട​ന്‍ അ​നു​വാ​ദം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു സീ​ന്‍. വ​ള​രെ ഇ​മോ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​യൊ​രു സ​ന്ദ​ര്‍ഭം. പ്രി​യ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ക​ഥാ​പാ​ത്രം ഒ​രു ബോം​ബ് ബ്ലാ​സ്റ്റി​ല്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വാ​ര്‍ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഒ​രു സീ​നാ​യി​രുന്നു അ​ത്.

    ഷൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴേ ലാ​ലു അ​ല​ക്സേ​ട്ട​ന്‍ വ​ല്ലാ​തെ ടെ​ന്‍ഷ​നാ​യി. എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു വേ​വ​ലാ​തി എ​ന്ന് എ​ന്‍റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു ഒ​രു തൃ​പ്തി വ​രാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ. വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും അ​താ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. റീ​ടേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം​കൂ​ടി​യൊ​രു ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ ലാ​ലു അ​ല​ക്സേ​ട്ട​ന്‍ ശ​രി​ക്കും നെ​ര്‍വ​സാ​യി രാ​ജീ​വേ​ട്ട​നെ അ​ക​ത്തെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ തോ​ളി​ല്‍ പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. വാ​തി​ലി​നു മു​ന്നി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​തും രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു, ‘‘രാ​ജീ​വേ ഞാ​നി​ത്തി​രി നേ​രം ഒ​ന്നി​രി​ക്ക​ട്ടെ, ഒ​രു ഫൈ​വ് മി​നി​റ്റ്...’’

    രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍ എ​ന്നെ നോ​ക്കി​യി​ട്ട് ന​ട​ന്നു. അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി വാ​തി​ല്‍ അ​ട​ച്ച​തും എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു, ‘‘മോ​നേ ആ ​സീ​നൊ​ന്ന് വാ​യി​ച്ചേ...’’ ഞാ​ന്‍ സീ​ന്‍ വാ​യി​ച്ചു. അ​ന്നേ​രം മു​ഴു​വ​നും ലാ​ലു ചേ​ട്ട​ന്‍ ക​ണ്ണ​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ പെ​ട്ടെ​ന്നെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​നി​ന്നു.

    ‘‘എ​ന്താ ലാ​ലു​ ചേ​ട്ടാ...​ എ​ന്തി​നാ ഇ​ങ്ങ​നെ ടെ​ന്‍ഷ​നാ​വു​ന്ന​ത്..? എ​ത്ര സി​നി​മ​ക​ളി​ല​ഭി​ന​യി​ച്ച ആ​ളാ... എ​ന്നി​ട്ടാ ഇ​പ്പോ... ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ എ​ത്ര​യോ സീ​നു​ക​ള്‍... അ​തെ​ല്ലാം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി​യ ആ​ള​ല്ലെ... എ​ന്നി​ട്ടാ​ണോ ഈ ​ഒ​രു ചെ​റി​യ സീ​ന്‍...’’

    ഞാ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​തൊ​ക്കെ പു​ള്ളി കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വും. പ​ക്ഷേ ത​ല മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​യ​ര്‍ത്തി ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്ന് എ​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘മോ​നേ ഒ​ന്ന് പു​റ​ത്ത് നി​ക്ക്. അ​ച്ചാ​യ​നൊ​ന്ന് പ്രാ​ര്‍ഥി​ച്ചോ​ട്ടേ... ക​ര്‍ത്താ​വെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ക്കും...’’

    ഞാ​ന്‍ വാ​തി​ല​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ സ​ത്യ​മാ​യും ലാ​ലു​ച്ചാ​യന്‍ ക​ര്‍ത്താ​വി​നെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​ന്‍ കേ​ട്ടു. ചി​ല​ത​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ഒ​രു ധൈ​ര്യം, ഒ​രാ​ശ്വാ​സം, ഒ​രു കൈ​ത്താ​ങ്ങ്. ന​മ്മ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രാ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​വു​മ്പോ​ള്‍ പ്രാ​ര്‍ഥ​ന​ക​ള്‍ ഫ​ലം ത​രും. അ​തൊ​രു വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. പ്രാ​ര്‍ഥ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ലാ​ലു​ച്ചാ​യ​ന്‍ ശ​രി​ക്കും കോ​ണ്‍ഫി​ഡ​ന്‍റ് ആ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​തു​മ​യു​ള്ള തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള ഒ​രു ലാ​ലു​ച്ചാ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സി​നി​മ​യി​ലെ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​വും ഒ​ളി​യി​ട​വു​മൊ​ക്കെ സെ​റ്റ് ആ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ തേ​ജ് സ​പ്രു എ​ത്തി. ക​ഥ​യി​ല്‍ ഒ​രു​പാ​ട് സീ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഹി​ന്ദിഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ എ​ഴു​തി​യ​ത് അ​തു​പോ​ലെ വി​വ​ര്‍ത്ത​നംചെ​യ്താ​ല്‍ ചി​ല​പ്പോ​ഴ​ത് സാ​ഹി​ത്യ​ഭാ​ഷ​യാ​വും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​ളു​ക​ള്‍ വ​ള​രെ നാ​ച്ചു​റ​ലാ​യി പ​റ​യു​ന്ന സം​സാ​ര​ഭാ​ഷ​ ത​ന്നെ​യാ​വ​ണം എ​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ പ​ല​ര്‍ക്കും ഹി​ന്ദിഭാ​ഷ അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും സി​നി​മ​യി​ലെ സം​ഭാ​ഷ​ണം മാ​റ്റു​മ്പോ​ള്‍ അ​ത് ശ​രി​യാ​വു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട​ത് വാ​യി​ച്ചു​കേ​ട്ട പ​ല​രും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​രി​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ ഭാ​ഷ​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​വും രീ​തി​യു​മ​റി​യു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താം എ​ന്ന് ക​രു​തി ഞ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യു​ന്ന​വ​രോ​ടൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല​രും വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സീ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഹി​ന്ദി വാ​ച​ക​ങ്ങ​ള്‍ ട്രാ​ൻ​സ് ലേറ്റ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഞാ​ന്‍ തേ​ജ് സ​പ്രു സാ​ബി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​ത്. നാ​ട​ക​ന​ട​നും ധാ​രാ​ളം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഭാ​ര​തം മു​ഴു​വ​നും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​യാ​ളും എ​ന്ന​ രീ​തി​യി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ സീ​നു​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കാ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​റ​യേ​ണ്ട രീ​തി​യും വാ​ച​ക​ങ്ങ​ളും ആ ​നാ​ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ക്കിത്ത​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് തേ​ജ്സാ​ബ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത സീ​നു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര്‍ത്ത​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി. ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ യോ​ഗ്യ​ത​യും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​സാ​ര​ഭാ​ഷ എ​ഴു​താ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ര​ര്‍ഥ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​ക​ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്ര​യും ക​രു​ത​ലും സ്നേ​ഹ​വും സി​നി​മ​യോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ക്കപ് ചെ​യ്ത് കോ​സ്റ്റ്യൂം ധ​രി​ച്ച് സീ​ന്‍ പ​ഠി​ച്ച് മ​ന​പ്പാ​ഠ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ആ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ പോ​കാ​റി​ല്ല. ഒ​രു ബ്ലോ​ട്ടി​ങ് പേ​പ്പ​ര്‍പോ​ലെ സീ​ന്‍ മു​ഴു​വ​നാ​യും ഹൃ​ദി​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. നാ​ട​ക​കാ​ലം എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചി​രി​ക്കും. പ​രി​പൂ​ര്‍ണ​മാ​യ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും ചേ​ര്‍ക്കു​ന്നു. എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണം, അ​രു​ത് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍.

    ര​തീ​ഷേ​ട്ട​നും ഹി​ന്ദി സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ഒ​ര​ൽ​പം ടെ​ന്‍ഷ​നാ​യി. അ​പ്പോ​ഴും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​ദ്യ നാ​യ​കവേ​ഷം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ക​ശ്മീ​രി​ല്‍ ​െവ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ, പി​ന്നെ​ന്തി​നു വേ​വ​ലാ​തി എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ളി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘ഡാ ​ആ സി​നി​മ​യി​ല്‍ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ ഹി​ന്ദി പ​റ​യും... ന​മ്മ​ള​ഭി​ന​യി​ക്കും... ഞാ​ന​ങ്ങ​നെ ഹി​ന്ദി​യൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​താ...’’

    ‘‘ന​മ്മ​ളീ സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഹി​ന്ദി പ​റ​യും അ​ഭി​ന​യി​ക്കും... ഒ​റ​പ്പാ...’’

    ‘‘അ​ഭി​ന​യി​ക്കും അ​തു​റ​പ്പ്... പ​ക്ഷേ, ഡ​ബ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ നീ ​വേ​റെ ആ​ളെ റെ​ഡി​യാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും...’’

    ‘കാ​ശ്മീ​രം’ സി​നി​മ​യു​ടെ ഓ​പ​ണി​ങ് സീ​ന്‍, സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ ഇ​ൻ​​ട്രോ സീ​ന്‍. അ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ര​തീ​ഷേ​ട്ട​ന്‍റെ ഹി​ന്ദി ഡ​യ​ലോ​ഗോ​ടെ​യാ​ണ്. ആ ​സി​നി​മ​യി​ലെ ര​തീ​ഷേ​ട്ട​ന്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു തീ​ര്‍ത്ത് നേ​രെ പോ​യ​ത് ‘ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് സി​നി​മ​ക​ളും ഒ​റ്റ​യാ​ഴ്ച​യു​ടെ ഗാ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​തും ആ​ളു​ക​ള്‍ ക​ണ്ട് ഹി​റ്റാ​ക്കി​യ​തും. ര​തീ​ഷേ​ട്ട​ന്‍റെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഇ​ന്നി​ങ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ‘കാ​ശ്മീ​ര​’വും ‘ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റും’.

    ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​റി​ലെ ത​ണു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. ആ ​ത​ണു​പ്പി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഷൂ​ട്ടി​ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ യാ​ത്ര​യി​ലും ഒ​രു പു​തു​മു​ഖ​ത്തെ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഥു​റാം എ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​ഷി​ഖ് ഖു​റേ​ഷി എ​ന്ന് മ​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും പ​റ​യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം. സു​ന്ദ​ര​നാ​യ ഒ​രു കശ്മീ​രി മു​ഖം. അ​ബ്ബാ​സ് ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ മ​ക​ന്‍, മാ​ന​സി​യു​ടെ കാ​മു​ക​ന്‍. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഏ​റ്റ​വും സ്നേ​ഹ​മു​ള്ള​വ​നും മ​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ വി​ല്ല​നു​മാ​വു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ പോ​വു​മ്പോ​ള്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടി​യ​തും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യാ​ണ് ചാ​ണ​ക്യ​പു​രി​യി​ലെ ഒ​രു വ​ഴി​യോ​ര ക​ഫേ​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ആ ​മു​ഖം ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ട​ത്. രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന് ആ ​മു​ഖം ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. സാ​ജ​ന്‍ അ​യാ​ളോ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​സ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് ല​ത്തീ​ഫ്. പ​ഹ​ല്‍ഗാം സ്വ​ദേ​ശി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​ർപ​റ്റ് മ​ര്‍ച്ച​ന്‍റ്. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി ക​ശ്മീ​ര്‍ കാ​ർപ​റ്റ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍. സ്ക്വ​യ​ര്‍ മീ​റ്റ​ര്‍ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ന്യ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​ർപ​റ്റു​ക​ള്‍ ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ക​ണ്ണി. കാ​ണാ​ന്‍ അ​തി​സു​ന്ദ​ര​ന്‍. ആ​റ​ടി​യോ​ളം പൊ​ക്കം. ഒ​ത്ത ശ​രീ​രം. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു, ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലെ നാ​ഥു​റാം അ​ഥ​വാ ആ​ഷി​ഖ് ഖു​റേ​ഷി ന​മ്മ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ന്‍ത​ന്നെ.

    പി​റ്റേ​ദി​വ​സം അ​വ​ന്‍ ഒ​രു വ​ലി​യ പെ​ട്ടി​യു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​ന്‍ വ​ന്നു. അ​ത് നി​റ​യെ അ​വ​ന്‍റെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​നി​ട്ടി​രു​ന്ന കു​പ്പാ​യ​മൊ​ക്കെ ഒ​ടു​ക്ക​ത്തെ ഭം​ഗി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ലും ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും വാ​ങ്ങി​യ​ത​ല്ലാ​ത്ത ഇ​വി​ടെ കി​ട്ടാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, ഷ​ര്‍ട്ടും പാ​ന്‍റ്സും പു​ള്ളോ​വ​റും മാ​ല​യും റി​ങ്സു​മൊ​ക്കെ ഒ​രു ഗം​ഭീ​ര​മാ​ര്‍ന്ന ആ​ഢ്യ​ത്വ​മു​ള്ള ലു​ക്ക്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​തൊ​ക്കെ എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് എ​ന്നും ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള​ത് ഇ​നി​യു​മു​ണ്ടോ എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പു​റ​ത്താ​ണ് അ​വ​ൻ അ​തെ​ല്ലാ​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹോ​ട്ട​ല്‍മു​റി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാം വി​ദേ​ശ​നി​ര്‍മി​തം. വി​ന്‍റ​ര്‍ ജാ​ക്ക​റ്റി​നൊ​ക്കെ വി​ല വെ​റു​തെ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മീ​തെ. അ​തു​പോ​ലെ വി​ല​കൂ​ടി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത് അ​ന​വ​ധി. സി​നി​മ​യി​ല്‍ ന​മ്മ​ള്‍ പാ​ലി​ക ബ​സാ​റി​ല്‍നി​ന്നും ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ വ​സ്ത്ര മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സീ​നു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​ക്കെ കൂ​ടി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ഇ​ര​ട്ടി വി​ല​യു​ള്ള​ത് അ​വ​ന്‍റെ പെ​ട്ടി​യി​ല്‍. ബ്രാ​ന്‍റ​ഡ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് ഒ​ക്കെ ന​മ്മ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. പ​ക്ഷേ അ​വ​ന്‍റെ​യെ​ല്ലാം ബ്രാ​ന്‍റ​ഡ് ഒ​റി​ജി​ന​ല്‍. അ​തു​പോ​ലെ ആ​ക്സ​സ​റീ​സും സ്വ​ര്‍ണ​വും പ്ലാ​റ്റി​ന​വും.

    ‘‘യെ ​സ​ബ് യൂ​സ് ക​ര്‍ സ​ക്ത ഹേ, ​സ​ര്‍. മു​ജേ കി​ത്നെ സീ​ന്‍സ് ഹേ..?’’

    ‘‘​എ​ക് ഗാ​നാ ഓ​ര്‍ ആ​ട്ട് സെ ​ദ​സ് സീ​ന്‍സ്’’

    ‘‘താ​ങ്ക്സ് സാ​ര്‍... മെം ​ഗ​ര്‍സെ പെ​ര്‍മി​ഷ​ന്‍ ലേ ​കേ ആ​ത്തേ ഹും... ​മേ​രെ അ​ബ്ബാ​ജാ​ന്‍ മാ​ന്‍ ജാ​യേം​ഗെ. വൊ ​എ​ക് അ​ച്ഛെ ബി​സി​ന​സ് മാ​ന്‍ ഹെ...’’

    ‘‘​പ​പ്പ നെ​ഹി മാ​നേ​ങ്കെ ക്യാ..?’’

    ​ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം മു​ഖ​ത്തോ​ട് മു​ഖം നോ​ക്കി. ഇ​ത്ര​യും പെ​ര്‍ഫ​ക്റ്റ് ആ​യി കി​ട്ടി​യ ഒ​രാ​ള്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നു സ​മ്മ​തം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വീ​ണ്ടും തു​ട​ര​ണ​മ​ല്ലോ​യെ​ന്ന് ഒ​ന്ന് സ​ന്ദേ​ഹി​ച്ചു. അ​ത​വ​നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.

    ‘‘സ​ര്‍ സ​രൂ​ര്‍ മാ​ന്‍ ജാ​യേ​ങ്കേ. വൊ ​അ​ച്ഛെ സെ ​ഗാ​ത്തേ ഹേ... ​മേ​രി സി​സ്റ്റേ​ര്‍സ് ഭി... ​ഇ​സ് ലി​യേ വൊ ​പെ​ര്‍മി​ഷ​ന്‍ ദെ ​ദേ​ങ്കേ... മെ ​അ​ഭി ഫോ​ണ്‍ ക​ര്‍കേ പൂഛ്താ ​ഹും...’’

    അ​വ​ന്‍ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    ‘‘മ​ധു ഒ​ന്ന് ചെ​ന്ന് നോ​ക്ക്. കാ​ര്യ​ത്തോ​ട​ടു​ക്കു​മ്പോ അ​വ​ര് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലോ..? ചെ​ക്ക​ന് ഇ​ഷ്ട​ണ്ടാ​വും... പ​ക്ഷേ, അ​വ​മ്മാ​ര് വേ​ണ്ടാ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലോ? ഒ​ന്ന് നോ​ക്കീ​ട്ട് വാ...’’ ​സാ​ജ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ റി​സ​പ്ഷ​നി​ല്‍ ഒ​രു എ​സ്.​ടി.​ഡി ബൂ​ത്തു​ണ്ട്. അ​വ​ന്‍ അ​തി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി ഡ​യ​ല്‍ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ ഞാ​ന്‍ പു​റ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ന​വ​ന്‍റെ അ​പ്പ​യോ​ടും അ​മ്മ​യോ​ടും സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രോ​ടു​മൊ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രെ സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന്‍ ഫോ​ണ്‍ വെ​ച്ച​ത്. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി എ​ന്‍റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ച് അ​പ്പ സ​മ്മ​തി​ച്ചു എ​ന്ന് ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രി​ച്ച് റൂ​മി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ട് രാ​ജീ​വേ​ട്ട​നോ​ടും സാ​ജ​നോ​ടു​മൊ​ക്കെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് അ​പ്പ​നും അ​മ്മ​യും ചേ​ച്ചി​മാ​രും സി​നി​മ​യി​ല്‍ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ന്‍ സ​മ്മ​തി​ച്ചു എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ദൈ​വ​ത്തി​നു ന​ന്ദി അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. ഈ ​പ​ടം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ ഹി​ന്ദി​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ര്‍സ്റ്റാ​റാ​വും എ​ന്നാ​ണ് അ​നി​യ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്ന് അ​ത്ര​മേ​ല്‍ ആ​ന​ന്ദ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ന്‍ വി​ളി​ച്ച് കൂ​വി. അ​വ​ന്‍ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി. ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്രം ഒാ​ക്കെ ആ​യ​ല്ലോ.

    അ​വ​നി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​തി​നു തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത നി​മി​ഷം കൂ​ടെ​യു​ള്ള സു​രേ​ഷ് ഒ​ന്നെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നി​ന്നു: ‘‘അ​ണ്ണാ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ണ്ട് ഒ​ന്നും തോ​ന്ന​രു​ത്...​ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​മ്പോ അ​വ​ന്‍ ശ​രി​യാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ന​മ്മ​ള് വീ​ണ്ടും ആ​ളെ നോ​ക്ക​ണ്ടേ... ഒ​രു പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നെ​ക്കൂ​ടി ക​ണ്ട് വ​യ്ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലേ ന​ല്ല​ത്...’’

    ‘‘ഏ​യ്... അ​വ​ന്‍ ശ​രി​യാ​യി​ക്കോ​ളും... ന​മ്മ​ക്ക​വ​നെ ശ​രി​യാ​ക്കാം...’’ അ​തൊ​രാ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​നം ശാ​ര​ദാ​മ്മ​യും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​യി തി​രി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​യാ​ഴ്ച​യി​ലേ വ​രൂ. സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്ക് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നു ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ഒ​രു മീ​റ്റി​ങ്ങു​ണ്ട്. അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ് പോ​കും. ശാ​ര​ദാ​മ്മ മു​പ്പ​തി​നും. ചാ​ര്‍ട്ട് അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ഥു​റാ​മും മാ​ന​സി​യും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പാ​ട്ടും മാ​ന​സി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സീ​ക്വ​ന്‍സും ഒ​ക്കെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​പേ​രും ഇ​ല്ലാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് നാ​ലു​ദി​വ​സം. ഇ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​യ നാ​സ​ര്‍ ല​തീ​ഫ് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 29ന് ​എ​ത്തി.

    ‘കാശ്മീരം’ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപി, രതീഷ്, ലാലു അലക്സ്

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യാ​ഗേ​റ്റി​നു മു​ന്നി​ല്‍ മാ​ന​സി​യും മി​ത്ര​യും നാ​ഥു​റാ​മി​നെ കാ​ണു​ന്ന​തും കാ​റി​ല്‍ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും അ​പ്പോ​ള്‍ ക​മാ​ന്‍റോ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ശ്യാം ​അ​വ​രെ ത​ട​യു​ന്ന​തു​മാ​യ സീ​ന്‍ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല്‍ എ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പു​തു​വ​ര്‍ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ഗ​രം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ വ​ലി​യ സു​ര​ക്ഷാ​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍. റോ​ഡ് നി​റ​യെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മാ​ന്‍റോ​സ്, പ​ട്ടാ​ള​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​തും റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പാ​യു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഷൂ​ട്ടി​ങ്. പ​ല സ​മ​യ​ത്തും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ടം കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പ് നി​ര്‍ത്തും. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ര​ണ്ട് ജീ​പ്പ് പൊ​ലീ​സു​കാ​ര്‍ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​രു​ന്ന പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രും ക​മാ​ൻ​ഡോ​സും പൊ​ലീ​സു​കാ​രും വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി പെ​ര്‍മി​ഷ​ന്‍ ചോ​ദി​ക്കും.

    പി​ന്നെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സു​കാ​രോ​ട് സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞ് പോ​കും. ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലെ ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളെ​ല്ലാം സ​മ്പൂ​ര്‍ണ സു​ര​ക്ഷാ​വ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ക്കി പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്. പ​ക​ലു​പോ​ലും ത​ണു​പ്പും പു​ക​മ​ഞ്ഞു​ കാ​റ്റും. ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പു​ള്ളോ​വ​റി​നെ​പ്പോ​ലും വി​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശീ​തം. അ​ന്ന് രാ​വി​ലെ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ് ഹൗ​സി​നു മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ല്‍ മാ​ന​സി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സീ​നി​ല്‍ ശാ​ര​ദാ​മ്മ കാ​ണു​ന്ന ഭാ​ഗം എ​ടു​ത്തി​ട്ട് ശാ​ര​ദാ​മ്മ​യെ അ​വ​ധി​ക്ക​യ​ച്ചു.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം ഞ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യാ ഗേ​റ്റി​നു മു​ന്നി​ല്‍ ഷൂ​ട്ടി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​യി​ട​ത്തെ​ത്തി. നാ​സ​റി​നെ മേ​ക്ക് അ​പ് ചെ​യ്ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി സു​ന്ദ​ര​നാ​ക്കി രാ​ജീ​വേ​ട്ട​നു മു​ന്നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു. ഡ്ര​സ് ചെ​യ്ത് വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ശ​രി​ക്കും ഒ​രു ബോ​ളി​വു​ഡ് ലു​ക്ക് എ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല​തൊ​ക്കെ വൃ​ത്തി​യാ​യി കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ അ​ത് സി​നി​മ​യി​ലെ ഫ്രെ​യി​മി​ല്‍ വ​രു​മ്പോ​ള്‍ ദൈ​വ​ത്തി​നു ന​ന്ദി പ​റ​യും. നാ​ഥു​റാം റോ​ഡി​ല്‍ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഷോ​ട്ട് ആ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്തു. രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍ സാ​ലു​വി​ന്‍റെ കാ​മ​റ​യി​ലൂ​ടെ ആ ​ദൃ​ശ്യം ക​ണ്ടു.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ ബാ​ക് ലൈ​റ്റി​ല്‍ മ​നോ​ഹ​രം. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി പ്രി​യാ​രാ​മ​ന്‍ കാ​റി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​വ​ര്‍ പ​ര​സ്പ​രം ഹാ​യ് പ​റ​യു​ന്ന​തും സു​ചി​ത്ര​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും എ​ടു​ത്തു. ആ ​ഷോ​ട്ടി​ലൊ​ക്കെ നാ​ഥു​റാം നി​ന്ന് ബി​ഹേ​വ് ചെ​യ്താ​ല്‍ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ഷോ​ട്ട്സ് ഒാ​ക്കെ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ഥു​റാ​മി​ന്‍റെ ഡ​യ​ലോ​ഗ് പോ​ര്‍ഷ​നും എ​ടു​ക്കാ​നാ​യു​ള്ള കാ​മ​റ ആം​ഗി​ള്‍ വെ​ച്ചു. നാ​സ​റി​നെ ഞാ​ന്‍ സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത​വ​ന്‍ മ​ന​പ്പാ​ഠ​മാ​ക്കി. ഒ​ന്നു​ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം അ​വ​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​റ​യി​ച്ചു​നോ​ക്കി. ഒ​രു​വി​ധം ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ന്‍ പ്രി​യാ​രാ​മ​ന്‍റെ​യും സു​ചി​ത്ര​യു​ടെ​യും നേ​രേ നോ​ക്കി ‘‘ഭാ​ഭി നേ ​ക്യാ ബോ​ലാ, ഭാ​ഭി മുഛ്സെ ​നാ​രാ​സ് തോ ​ന​ഹി ഹേ’’ ​എ​ന്നു പ​റ​യ​ണം. നാ​സ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഷ, അ​ത് വൃ​ത്തി​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ മ​തി.

    സൈ​ല​ന്‍സ് വി​ളി​ച്ചു. റോ​ള്‍ സൗ​ണ്ട്... റോ​ളി​ങ്... റോ​ള്‍ കാ​മ​റ... റോ​ളി​ങ് സ​ര്‍... ക്ലാ​പ്... ആ​ക്ഷ​ന്‍. നാ​സ​ർ ഡ​യ​ലോ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് തെ​റ്റി. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ഒ​ര​വ​സ്ഥ. ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​മ​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മെ​ടു​ത്ത ഷോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ വെ​റു​തെ നി​ന്നാ​ല്‍ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് പെ​രു​മാ​റു​മ്പോ​ള്‍ അ​തും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ തെ​റ്റാം. മു​ന്‍പ​രി​ച​യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് ഞ​ങ്ങ​ള​വ​നെ സ​മാ​ധാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്, നാ​ല്, ടേ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി വ​ന്നു. സാ​ലു​ ചേ​ട്ട​ന്‍ ലൈ​റ്റ് പോ​കു​ന്ന​ കാ​ര്യം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു. പ​തു​ക്കെ ഇ​രു​ട്ടാ​വു​ന്നു. ഇ​നി​യി​ത് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​റു​തെ സ​മ​യം ക​ള​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നൊ​രു തോ​ന്ന​ല്‍. സു​രേ​ഷ് ക്ലാ​പ് ബോ​ര്‍ഡ് മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്‍റെ​യും വി​നോ​ദി​ന്‍റെ​യും അ​ടു​ത്ത് വ​ന്നു. ക​ഠി​ന​മാ​യ ശീ​ത​ക്കാ​റ്റ് വീ​ശു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ല്ലാം ഫോ​ഗ് ലാ​മ്പി​ന്‍റെ മ​ഞ്ഞ​വെ​ളി​ച്ചം. ചി​ല​തൊ​ക്കെ ഹെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് തെ​ളി​ച്ച് പാ​യു​ന്നു. ഇ​നി​യും ഇ​വി​ടെ ത​ണു​പ്പ് കൊ​ള്ള​ണോ​യെ​ന്ന് ആ​രോ പി​റു​പി​റു​ത്ത​ത് കേ​ട്ടു. വി​നോ​ദും ഞാ​നും യൂ​നി​റ്റ് വാ​നി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലേ​ക്ക് നി​ന്ന് ഒ​രു സി​ഗ​ര​റ്റി​നു തീ ​കൊ​ളു​ത്തി.

    ‘‘അ​ണ്ണാ ന​മ്മ​ക്ക് തെ​റ്റി​യ​ല്ലേ...’’ ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. സി​ഗ​ര​റ്റി​ന്‍റെ പു​ക മ​ഞ്ഞു​കാ​റ്റി​ല്‍ പ​ര​ന്നു. സു​രേ​ഷ് ഞ​ങ്ങ​ളെ ത​ന്നെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു.

    ‘‘അ​ണ്ണാ ന​മ്മ​ളി​നി വേ​റെ ആ​ളെ നോ​ക്ക​ണം ല്ലേ...’’ ​ഞാ​ന്‍ മൂ​ളി. അ​വ​ന്‍ എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ നോ​ക്കി​യി​ട്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘വേ​റെ ആ​ളെ എ​ന്തി​ന് നോ​ക്ക്ണ് അ​ണ്ണാ... മ​ധു അ​ണ്ണ​ന്‍ ത​ന്നെ ചെ​യ്യ്...​ നി​ങ്ങ​ക്കാ​ണെ ന​ല്ല ഗ്ലാ​മ​റ്ണ്ട്...’’

    ‘‘പോ​ടാ അ​വ്ട്ന്ന്...’’

    ‘‘അ​ണ്ണ​ന്‍ ചെ​യ്യ​ണ്ണാ... അ​ണ്ണ​ന് പ​റ്റും...’’ ആ ​നി​മി​ഷം രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍റെ പാ​ക്ക് അ​പ് വി​ളി മു​ഴ​ങ്ങി.

    ന​ഗ​രം പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ര്‍പ്പി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന വ​ഴി​ക​ളെ​ല്ലാം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ര​വം. അ​തി​നി​ട​യി​ലും പ​ട്ടാ​ള, പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍. ന​ഗ​രം ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യി​ല്ല എ​ന്നു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​രും ഒ​ന്നും മി​ണ്ടാ​തെ തി​ക​ച്ചും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഹോ​ട്ട​ല്‍ ര​ണ്‍ജി​ത്തി​ന്‍റെ ലി​ഫ്റ്റി​ല്‍ ക​യ​റി.

    ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍റെ മു​റി​യി​ല്‍ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി.

    ‘‘നാ​ളെ വൈ​കു​ന്നേ​രം സു​രേ​ഷേ​ട്ട​ന്‍ പോ​കും. നാ​ളെ ഒ​രു ദി​വ​സ​മു​ണ്ട്. അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ല​ഞ്ച് ദി​വ​സം എ​ന്ത് ചെ​യ്യും. ബാ​ക്കി സീ​നു​ക​ളൊ​ക്കെ നാ​ഥു​റാ​മി​ന്‍റെ സീ​നു​ക​ള്‍ വ​ച്ച് ന​മ്മ​ള്‍ പ്ലാ​ന്‍ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​വ​ല്ലേ.’’

    എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും എ​ല്ലാം അ​റി​യാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​രും ഒ​ന്നും മി​ണ്ടി​യി​ല്ല. ഒ​ര​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം.

    ‘‘നാ​ട്ടി​ലാ​രെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടോ​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ലോ... ത​മി​ഴി​ലോ മ​റ്റോ...’’

    വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ക​ല്ലി​യൂ​ര്‍ കേ​ട്ട​ത് അ​താ​ണ്.

    ‘‘ഞാ​നും അ​താ ആ​ലോ​ചി​ച്ച​ത്... ത​മി​ഴി​ലോ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലോ ഉ​ള്ള ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടോ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച് നോ​ക്ക​ട്ടേ...’’

    ‘‘നാ​ളെ ഉ​ച്ച​ക്ക് മു​മ്പേ എ​ത്ത​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രാ​ള്...’’

    ‘‘നോ​ക്കാം...’’

    ശ​ശി​യേ​ട്ട​ന്‍ താ​ഴേ​ക്ക് പോ​യി. ആ​രെ​ക്കെ​യോ വി​ളി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച് ആ​രെ​യും ഇ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് കി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. കാ​ര്യം പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റോ​ട് പ​റ​യാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ല്ലി​യൂ​ര്‍, സു​രേ​ഷേ​ട്ട​ന്‍റെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ ഞാ​നും അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ര​ളി​യും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    ‘‘ഇ​നി​യി​പ്പോ എ​ന്ത് ചെ​യ്യും മു​ര​ളി​യേ​ട്ടാ...’’

    ‘‘ചെ​ല​പ്പോ ഷെ​ഡ്യൂ​ള്‍ പാ​ക്ക് അ​പ് ആ​വു​മോ...’’

    ‘‘ഏ​യ്... അ​തു​ണ്ടാ​വി​ല്ല... അ​തു​റ​പ്പാ... എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വ​ഴി രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍ കാ​ണും. അ​തു​റ​പ്പാ...’’

    വ​രാ​ന്ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​നു പി​ന്നി​ലെ മൈ​താ​ന​ത്ത് പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ട്ടും ഡാ​ന്‍സും ഉ​ച്ച​ത്തി​ല്‍ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റേ​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ത്. മു​ര​ളി​യേ​ട്ട​നോ​ട് ഗു​ഡ് നൈ​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞ് ഞാ​ന്‍ മു​റി​യി​ല്‍ ക​യ​റി. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി ഞാ​ന്‍ വാ​തി​ല്‍ പൂ​ട്ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. വ​രാ​ന്ത​യി​ല്‍ ആ​രെ​യും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. നീ​ണ്ട ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് ഞാ​ന്‍ ലി​ഫ്റ്റി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി. ലി​ഫ്റ്റ് താ​ഴേ​ക്ക് പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    കോ​റി​ഡോ​റി​ലെ മ​റ്റേ​യ​റ്റ​ത്ത് വേ​റെ​യൊ​രു ലി​ഫ്റ്റു​ണ്ട്. ഞാ​ന്‍ അ​തി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. താ​ഴെ റി​സ​പ്ഷ​നി​ലെ ബൂ​ത്തി​നു ചു​റ്റും നി​റ​യെ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്. ഞാ​ന്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​നു വെ​ളി​യി​ലെ ബൂ​ത്തി​ല്‍ ചെ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച് അ​വ​സ്ഥ പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മൊ​ക്കെ ഹോ​ട്ട​ലി​ന​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ലിം​ഗ​നംചെ​യ്യു​ക​യും പു​തു​വ​ര്‍ഷ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ക​യുംചെ​യ്ത് പി​രി​യു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​തെ ഞാ​ന്‍ മു​റി​യി​ല്‍ കി​ട​ന്നു. വി​നോ​ദി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കി. അ​വ​ന്‍റെ മു​റി​യി​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ബെ​ല്ല​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ന്‍റെ വാ​തി​ലി​ല്‍ ആ​ഞ്ഞു മു​ട്ട​ല്‍ കേ​ട്ടു തു​റ​ന്നു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ സു​രേ​ഷ് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ അ​വ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘അ​ണ്ണാ അ​ണ്ണ​നെ രാ​ജീ​വേ​ട്ട​ന്‍ വി​ളി​ക്ക്ണ്...’’

    ഞാ​ന്‍ മു​റി പൂ​ട്ടി അ​വ​നൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​രു​ന്നു. ചീ​റി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റും.

    (തു​ട​രും)

    Show More expand_more
    News Summary - Highlights of the movie 'Kashmeeram'
    X