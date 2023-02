ഭ​ക്തി പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ സി​നി​മ​ക​ൾ ആ​ത്യന്തി​ക​മാ​യി എ​ന്താ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ​ത്? എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്? താ​​രാ​​രാ​​ധ​​ന, ദൈ​​വാ​​രാ​​ധ​​ന​​യാ​യി മാ​റു​ന്ന ത​ല​ത്തി​ൽ സി​നി​മ എ​ന്തു പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്? –വി​ശ​ക​ല​ന​വും പ​ഠ​ന​വും.

ച​​ലി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ കാ​​ണി​​ക​​ളി​​ൽ ഉ​ല്‍പാ​​ദി​​പ്പി​​ച്ച അ​​ത്ഭു​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ര​​സ​​നീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ​​യും ആ​​ന​​ന്ദ​​മൂ​​ല്യ​​മാ​​ണ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന മൂ​​ല​​ധ​​നം. കാ​​ല​​ങ്ങ​​ള്‍ പി​​ന്നി​​ടു​​മ്പോ​​ള്‍ പ്ര​​മേ​​യ പ​​രി​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലും സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​വി​​ദ്യ​​യി​​ലും ന​​വീ​​ന ഭാ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്‍ക്കൊ​​ണ്ട ഒ​​രു ക​​ലാ​​വി​​ഷ്കാ​​ര​​മാ​​യി സി​​നി​​മ പ​​രി​​ണ​​മി​​ച്ചു. ക​​ലാ​​ത്മ​​ക മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്ത്ര പ്ര​​ച​ാ​ര​​ണോ​​പാ​​ധി​​യെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ പ്ര​​സ്തു​​ത മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ള്‍ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ങ്ങ​​ളും പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളും കാ​​ലാ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​തി​​ന് ലോ​​ക​​വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളേ​​റെ. ഈ ​​ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​​ധീ​​നം മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യ ലെ​​നി​​ന്‍ ക​​ല​​ക​​ളി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​യി സി​​നി​​മ​​യെ ഉ​​യ​​ര്‍ത്തി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യും സോ​​വി​​യ​​റ്റ് യൂ​​നി​യ​​ന്റെ ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് ആ​​ശ​​യാ​​വ​​ലി​​ക​​ള്‍ ജ​​ന​​സാ​​മാ​​ന്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കെ​​ത്തി​​ക്കാ​​നു​​ത​​കു​​ന്ന പ്ര​​ച​ാ​ര​​ണോ​​പാ​​ധി​​യാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വി​​പ​​ല്‍ചി​​ന്ത​​ക​​ള്‍ പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പ​​ക്ഷ​​പാ​​ത​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ലാ​​പ​​ര​​മാ​​യി വി​​ന്യ​​സി​​ക്കാ​​നും സി​​നി​​മ​​ക്കാ​​കു​​മെ​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത നാ​​സി ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​വും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. ലെ​​നി റെ​​ഫ​​ന്‍സ്റ്റാ​​ലി​​ന്റെ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ക​​ലാ​​പ​​ര​​മാ​​യ മി​​ക​​ച്ച മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ളാ​​യി ലോ​​ക സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​മ്പോ​​ള്‍ത​​ന്നെ, അ​​ത് ഉ​​ൽ​പാ​​ദി​​പ്പി​​ച്ച പ്ര​​തി​​ലോ​​മ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ചി​​ന്ത​​ക​​ള്‍ നി​​ശി​​ത​​മാ​​യി വി​​മ​​ര്‍ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​യെ ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ന​​യ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ മി​​ക​​ച്ച മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​യി നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന​​ത് ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ഡി.​​എം.​​കെ​യു​​ടെ ശൈ​​ലി​​യാ​​ണ്. സി.​​എ​​ന്‍. അ​​ണ്ണാ​​ദു​​രൈ, എം. ​​ക​​രു​​ണാ​​നി​​ധി എ​​ന്നി​​വ​​ര്‍ മു​​ത​​ല്‍ എം.​​ജി.​​ആ​​ര്‍ വ​​രെ ദ്രാ​​വി​​ഡ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ വാ​​ഴ്ത്തു​​പാ​​ട്ടു​​ക​​ളാ​​യി ഉ​​പ​​യോ​​ഗ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ​​ത് സി​​നി​​മ​​യെ​​യാ​​ണ്.





ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ആ​​ഗോ​​ള​​ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ത​​ന്നെ സ​​വി​​ശേ​​ഷ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മാ​​യ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മാ​വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ അ​​ന്ത​​ര്‍ഗ​​ത​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​ത്. ഇ​​വി​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത, പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളും (Mythological cinema) ഭ​​ക്തി സി​​നി​​മ​​ക​​ളും (Devotional cinema) വ്യ​​ത്യ​​സ്ത രീ​​തി​​ശാ​​സ്ത്രം പി​​ന്തു​​ട​​രു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​​വ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ വ്യ​​തി​​രി​​ക്ത​​ത ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ല്‍ വേ​​ര്‍തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​ക ശ്ര​​മ​​ക​​ര​​മാ​​ണ്. മ​​തം, വി​​ശ്വാ​​സം, ഭ​​ക്തി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​ക്കി​​യൊ​​രു​​ങ്ങു​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ന്തു കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ മൂ​​ല​​മാ​​കാം വി​​പ​​ണി​​യി​​ല്‍ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വം നേ​​ടു​​ന്ന​​ത്? മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സം, ഭ​​ക്തി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ച് നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ച​​ല​​ച്ചി​​ത്രസം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് വി​​പ​​ണി​​യി​​ല്‍ ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യാ​​ണ് ഇ​​വ​​യി​​ലൊ​​ന്ന്. സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യി മൂ​​ല​​ധ​​ന നി​​ക്ഷേ​​പം ന​​ട​​ത്താ​​ന്‍ പ​​ര്യാ​​പ്ത​​മാ​​യ വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി ഭ​​ക്തി​​യു​​ടെ പ​​രി​​സ​​രം സി​​നി​​മാ വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. മ​​റ്റൊ​​ന്ന്, വി​​ശ്വാ​​സ​​വും ഭ​​ക്തി​​യും നി​​റ​​ഞ്ഞു​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന സി​​നി​​മ​​ക്ക് വി​​മ​​ര്‍ശ​​ന​​സ്വ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​ത​​ര സി​​നി​​മാ പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് ശ​​ക്ത​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കാ​​ന്‍ സാ​​ധി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ആ​​ഗോ​​ള​ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ത​​ന്നെ ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ല്‍, അ​​വ​​താ​​ര​​പ്പി​​റ​​വി​​ക​​ളു​​ടെ ലീ​​ലാ​​പ​​ര​​ത​​ക്കാ​​യി മു​​ത​​ലാ​​ളി​​ത്ത സി​​നി​​മാ വ്യ​​വ​​സാ​​യം തി​​ര​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ അ​​വ​​സ​​ര​​മൊ​​രു​​ക്കു​​മെ​​ന്ന​​തി​​ല്‍ സം​​ശ​​യ​​മി​​ല്ല.

ബൃ​​ഹ​​ദാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ തി​​ര​​ക്കാ​​ഴ്ച​​ക​​ള്‍

മ​​ത​​ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ദൈ​​വി​​ക പ്ര​​തി​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്രം മ​​താ​​ത്മ​​ക വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ ആ​​ദ്യ​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ക്ക് അ​​നി​​ത​​ര​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ഭാ​​വ​​ന​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് സാ​​ധ്യ​​ത ന​​ല്‍കു​​ന്ന​​വ​​യെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് ബൃ​​ഹ​​ദാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ സി​​നി​​മാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്ക​ുന്നത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ലോ​​ക​ സി​​നി​​മാ​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ ജൂ​​ത/​​ക്രൈ​​സ്ത​​വ മ​​ത​​ത്തി​​ലെ മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ബൈ​​ബി​​ളി​​നെ​​യു​​മാ​​ണ് പ്ര​​മേ​​യ​​സ്വീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യും ആ​​ശ്ര​​യി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​തെ​​ന്ന് വ​​രു​​ന്നു. ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യി പ​​ഠി​​ച്ച അ​​ഡ് ലെ ​​റെ​​യ്ന്‍ഹാ​​ര്‍ട്ട്സി​​ന്റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ 1897ല്‍ ​​ഫി​​ല​​ഡെ​​ല്‍ഫി​​യ​​യി​​ല്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ച്ച ‘ദ ​​ഹോ​​ര്‍ട്ടി​​സ് പാ​​ഷ​​ന്‍ പ്ലേ’ ​​എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ബൈ​​ബി​​ള്‍ ഇ​​തി​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യ മൂ​​ല്യ-​ലോ​​ക​ ബോ​​ധ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കും വ​​ര്‍ണ​​ശ​​ബ​​ള​​വും വി​​ശ്വാ​​സ​​കേ​​ന്ദ്രി​​ത​​വു​​മാ​​യ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​മു​​ള്ള ക്ഷ​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് മ​​ത​​ഗ്ര​​ന്ഥ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ദൈ​​വി​​കാ​​വ​​താ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​യും അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​രം വി​​ക​​സി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ മൂ​​ല​​ക​​ഥ​​ക​​ള്‍ മി​​ക്ക​​പ്പോ​​ഴും പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ക്ക് സു​​പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​ണെ​​ന്നി​​രി​​ക്കെ, പ്ര​​മേ​​യ പ​​രി​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​ക്ക് മാ​​ത്രം സാ​​ധ്യ​​മാ​​കു​​ന്ന ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​സ്മ​​രി​​ക​​ത​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​ത്തെ നി​​ര്‍ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ക്രൈ​​സ്ത​​വ ദേ​​വാ​​ല​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും മ​​റ്റ് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യ ക​​ലാ​​വി​​ഷ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​യും ചി​​ത്ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും ശി​​ല്‍പ​​മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ സു​​പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​യ യൂ​​റോ​​പ്യ​​ന്‍ ക​​ലാ​​മാ​​തൃ​​ക​​യും പി​​ന്‍പ​​റ്റി​​യാ​​ണ് ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗം ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലെ​​യും ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ നി​​ര്‍മി​​തി സാ​​ധ്യ​​മാ​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍ ഡാ​​വി​​ഞ്ചി, മൈ​​ക്ക​​ലാ​​ഞ്ജ​​ലോ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ഖ്യാ​​ത ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്മാ​​രു​​ടെ ഭാ​​വ​​ന​​ക്ക് ദൃ​​ശ്യ​​സാ​​ക്ഷാ​​ത്കാ​​രം ച​​മ​​ക്കു​ന്ന മ​​ട്ടി​​ലാ​​ണ് ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ വ​​ര്‍ണ​​പ്ര​​പ​​ഞ്ച​​മൊ​​രു​​ക്കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് അ​​നു​​മാ​​നി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്.

നി​​ശ്ശ​ബ്ദ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ കാ​​ലം മു​​ത​​ല്‍ ബൈ​​ബി​​ള്‍ പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​ര​​വ​​ധി സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്ക് വ​​ഴി​​യൊ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ സ​​വി​​ശേ​​ഷ ശ്ര​​ദ്ധ​​യ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​ന്നാ​​ണ് ‘വി​​യെ എ​​റ്റ് പാ​​ഷ​​ന്‍ ഡു ​​ക്രൈ​​സ്റ്റ്’ (‘ലൈ​​ഫ് ആ​​ൻ​ഡ് പാ​​ഷ​​ന്‍ ഓ​​ഫ് ദ ​​ക്രൈ​​സ്റ്റ് ’/1903) എ​​ന്ന ചി​​ത്രം. ക്രി​​സ്തു​​വി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ബൈ​​ബി​​ളി​​ലെ പ​​ഴ​​യ​​നി​​യ​​മ​​വും സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്ക് വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ‘ദ ​​ലൈ​​ഫ് ഓ​​ഫ് മോ​​സ​​സ്’ (1905), ‘ദ ​​ഇ​​ന്‍ഫ​​ന്‍സി ഓ​​ഫ് മോ​​സ​​സ്’ (1911), ‘ആ​​ദം ആ​​ൻ​ഡ് ഈ​​വ്’ (1912), ‘ജോ​​സ​​ഫ് ഇ​​ന്‍ ദ ​​ലാ​​ൻ​ഡ് ഓ​​ഫ് ഈ​​ജി​​പ്ത്’ (1914) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യി അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് സി​​സി​​ല്‍ ബി. ​​ഡി​​മി​​ല്ലെ​​യു​​ടെ ‘ദ ​​ടെ​​ന്‍ ക​​മാ​​ന്‍ഡ്മെ​​ന്റ്സ്’ (1923). കാ​​ല​​ക്ര​​മേ​​ണ സി​​നി​​മ സം​​സാ​​രി​​ച്ച് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​പ്പോ​​ഴും ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് സി​​നി​​മാ വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യേ​​റി നി​​ന്നു. നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​ സി​​നി​​മ​​ക​​ളാ​​യി പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ക്കു മു​​ന്നി​​ല്‍ അ​​വ​​ത​​രി​​ച്ച ചി​​ല ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ഈ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ ശ​​ബ്ദ​​വി​​ന്യാ​​സ​​ത്തോ​​ടെ പു​​ന​​ര​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു.

ദ പാ​​ഷ​​ന്‍ ഓ​​ഫ് ദ ​​ക്രൈ​​സ്റ്റ്

ര​​ണ്ടാം ലോ​​കയു​​ദ്ധ​​മു​​യ​​ര്‍ത്തി​​യ ക​​ടു​​ത്ത സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി ഹോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മാ മേ​​ഖ​​ല​​യെ ബാ​​ധി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ല്‍, ബൈ​​ബി​​ള്‍ പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി പി​​ന്നീ​​ട് രം​​ഗ​​ത്തെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത് 1940ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ്. ‘സാം​​സ​​ണ്‍ ആ​​ൻ​ഡ് ദലീ​​ല’ (1949), ‘ആ​​ദം ആ​ൻ​ഡ് ഈ​​വ്’ (1956), ‘നോ​​ഹ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ഫ്ല​​ഡ്’ (1965), ‘എ​​സ്ത​​ര്‍ ആ​​ൻ​ഡ് ദ ​​കി​ങ്’ (1960) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ വെ​​ള്ളി​​ത്തി​​ര​​യി​​ലെ​​ത്തി. ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മാ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ ക​​ലാ​​വി​​ഷ്കാ​​ര മി​​ക​​വു​കൊ​​ണ്ടും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​വി​​ജ​​യം മൂ​​ല​​വും ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യ ‘ദ ​​ടെ​​ന്‍ ക​​മാ​​ന്‍ഡ്മെ​​ന്റ്സ്’ (1956) ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പി​​ത ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​ണ്.

ബൃ​​ഹ​​ദാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ഹോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മ​​യെ ആ​​ഗോ​​ള​​വ്യാ​​പാ​​ര സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ഉ​​ന്ന​​തി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​യ​​ർ​ത്താ​​ന്‍ ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ സെ​​സി​​ല്‍ ഡി​​മി​​ല്ലെ​​ക്ക് സാ​​ധി​​ച്ചു. പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ച്ച ‘ദ ​​ടെ​​ന്‍ ക​​മാ​​ന്‍ഡ്മെ​​ന്റ്സ്’ (1923), ക്രി​​സ്തു​​വി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ ആ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​ക്കി നി​​ര്‍മി​​ച്ച ‘ദ ​​കി​ങ് ഓ​​ഫ് കി​ങ്സ് (1927), ‘ദ ​​സൈ​​ന്‍ ഓ​​ഫ് ക്രോ​​സ്’ (1932) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര ത്ര​​യ​​മാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, വാ​​ണി​​ജ്യ വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് അ​​നു​​രൂ​​പ​​മാ​​യി ബൈ​​ബി​​ള്‍ ഇ​​തി​​വൃ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളെ പു​​നഃ​​സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹം വി​​ജ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ‘സാം​​സ​​ണ്‍ ആ​​ൻ​ഡ് ദ​​ലീ​​ല’ (1949), ‘ദ ​​ടെ​​ന്‍ ക​​മാ​​ന്‍ഡ്മെ​​ന്റ്സ്’ (1956) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ്. ഇ​​വ​​യി​​ല്‍ ചി​​ല ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ മ​​ത​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് വി​​മ​​ര്‍ശ​​ന​​ങ്ങ​​ളേ​​റ്റു വാ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​തും വി​​സ്മ​​രി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​ത​​ല്ല. ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ വി​​വി​​ധ ചേ​​രു​​വ​​ക​​ള്‍ മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക്ക് അ​​ഹി​​ത​​ക​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​താ​​ണ് കാ​​ര​​ണം.

ദ ​​ടെ​​ന്‍ ക​​മാ​​ന്‍ഡ്മെ​​ന്റ്സ്

സ​​മ​​കാ​​ലി​​ക ഹോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മാ​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ലും ബൈ​​ബി​​ള്‍ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളൊ​​രു​​ങ്ങു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​ത് ശ്ര​​ദ്ധ​​യ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്നു. മെ​​ല്‍ ഗി​​ബ്സ​​ണ്‍ സം​​വി​​ധാ​​നംചെ​​യ്ത ‘പാ​​ഷ​​ന്‍ ഓ​​ഫ് ദ ​​ക്രൈ​​സ്റ്റ്’ (2004), ‘എ​​ക്സോ​​ഡ​​സ്: ഗോ​​ഡ്സ് ആ​​ൻ​ഡ് കി​ങ്സ്’ (2014) എ​​ന്ന റി​​ഡ്ലി സ്കോ​​ട്ട് ചി​​ത്രം, ഡാ​​റ​​ന്‍ അ​​റ​​നോ​​വ്സ്കി​​യു​​ടെ ‘നോ​​ഹ’ (2014) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​വ​​യു​​ടെ പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം നി​​ര്‍മാ​​ണ വൈ​​ഭ​​വം​കൊ​​ണ്ടും സ​​വി​​ശേ​​ഷ ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി​​യ​​വ​​യാ​​ണ്.

ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ഇ​​ത്ത​​രം ഹോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ വി​​ശ​​ക​​ല​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ചി​​ല വ​​സ്തു​​ത​​ക​​ള്‍ വെ​​ളി​​വാ​​കു​​ന്നു. അ​​വ​​യി​​ലൊ​​ന്ന്, ഇ​​വ​​യൊ​​ന്നും പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യി ഭ​​ക്തി​​യെ വി​​പ​​ണി​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​യ​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ചി​​ര​​പ​​രി​​ചി​​ത​​വും ഐ​​തി​​ഹാ​​സി​​ക​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ​​ടെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യ ബൃ​ഹ​​ദ്പ്ര​​മേ​​യ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ ബൈ​​ബി​​ള്‍ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ജ​​ന​​പ്രി​​യ ചേ​​രു​​വ​​ക​​ളോ​​ടെ അ​​വ ആ​​ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​ക​​യു​​മാ​​ണ് സെ​​സി​​ല്‍ ബി.​ ​ഡി​​മി​​ല്ലെ അ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ര്‍ സാ​​ധ്യ​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

ബൈ​​ബി​​ള്‍ സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വി​​ശ​​ദ​​പ​​ഠ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​ഡ് ലെ ​​റെ​​യ്ന്‍ഹാ​​ര്‍ട്ട്സി​​ന്റെ ‘ബൈ​ബി​ൾ ആ​ൻ​ഡ് സി​നി​മ: ആ​ൻ ഇ​ൻ​ട്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ല്‍ ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പി​​ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​നു കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ശീ​​ത​​സ​​മ​​രം, ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്റെ ഫ​​ല​​സ്തീ​​ന്‍ അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ജൂ​​ത-​ക്രി​​സ്ത്യ​​ന്‍ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യ നി​​ര്‍മി​​തി​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ​​താ​​യി അ​​ദ്ദേ​​ഹം നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു. ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളെ എ​​തി​​ർ​ക്കാ​നു​​ള്ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ന​​യ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന മാ​​ധ്യ​​മം, ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ലി​​ന്റെ അ​​ധി​​നി​​വേ​​ശ ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്കു​​വാ​​നു​​ള്ള പ്ര​​ച​​ാര​​ണസ​​ങ്കേ​​തം എ​​ന്നീ നി​​ല​​ക​​ളി​​ല്‍ ഈ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യം നേ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. കൂ​​ടാ​​തെ, ലോ​​ക​​മാ​​സ​​ക​​ലം ക​​യ​​റ്റു​​മ​​തി ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഹോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ പ്ര​​സ​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ന്‍ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​നും ര​​ക്ഷാ​​ക​​ര​ ബിം​​ബ​നി​​ര്‍മി​​തി​​ക്കും ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ഊ​​ര്‍ജം പ​​ക​​ര്‍ന്നു.

ജൂ​​ത/​​ക്രൈ​​സ്ത​​വ​ മ​​ത പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ സാ​​ധ്യ​​മാ​​ക്കി​​ത്തീ​​ര്‍ത്ത അ​​നു​​കൂ​​ല സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളെ​​പ്പ​​റ്റി മു​​മ്പ് സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​സ്‍ലാം മ​​ത​ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ ദൈ​​വ-​പ്ര​​വാ​​ച​​ക പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​നു​​വ​​ദ​​നീ​​യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ല്‍ അ​​ത്ത​​രം പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ താ​​ര​​ത​​മ്യേ​​ന വി​​ര​​ള​​മാ​​യി മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്ക് വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യം ല​​ക്ഷ്യ​​മാ​​ക്കി​​യു​​ള്ള ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മാ​​ഗ​​ണ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ത്ത​​രം വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​സ്‍ലാ​മി​​ന്റെ വി​​ശ്വാ​​സ​​ച​​രി​​ത്രം സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന മു​​സ്ത​​ഫ അ​​ക്കാ​​ദി​​ന്റെ ‘ദ ​​മെ​​സേ​​ജ്’ (1976), ഇ​​റാ​​നി​​യ​​ന്‍ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന്‍ മ​​ജീ​​ദ് മ​​ജീ​​ദി​​യു​​ടെ ‘മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്: ദ ​​മെ​​സ​​ഞ്ച​​ര്‍ ഓ​​ഫ് ഗോ​​ഡ്’ (2015) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക നി​​രൂ​​പ​​ക ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി​​യ​​ത് അ​​വ​​യു​​ടെ നി​​ര്‍മാ​​ണ മി​​ക​​വ് മൂ​​ല​​മാ​​ണ്. ഇ​സ്‍ലാ​​മി​​ക ജീ​​വി​​തം പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​ക്കി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ വി​​വി​​ധ ലോ​​ക​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ളി​​ല്‍ രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ സം​​ബ​​ന്ധി​​യാ​​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ വി​​ര​​ള​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ ക്രി​​സ്ത്യ​​ന്‍-​​ജൂ​​ത-​ഇ​സ്‍ലാം വി​​ശ്വാ​​സ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്നും ഈ ​​ലേ​​ഖ​​നം സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യി തു​​ട​​ര്‍ന്ന് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഹൈ​​ന്ദ​​വി​​ക​​മാ​​യ പൊ​​തു​​ബോ​​ധ​​മു​​ള്‍ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ഭ​​ക്തി​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ളെ​​യാ​​ണ്. ഹി​​ന്ദു​​മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ശ​​യസം​​ഹി​​ത​​ക​​ളാ​​യ ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​​പു​​രാ​​ണ ക​​ഥ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ പ​​ല​​മ​​ട്ടി​​ല്‍ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​നം ചെ​​യ്തു​​കൊ​​ണ്ടു​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ല്‍ ഭ​​ക്തി/ വി​​ശ്വാ​​സ പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ജ​​ന​​സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത നേ​​ടി​​യ​​ത്.

ക​​ണ്ടു​​ക​​ണ്ട​​ങ്ങി​​രി​​ക്കും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍

ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യി ഹൈ​​ന്ദ​​വ​​ മ​​തസം​​ഹി​​ത​​ക​​ളി​​ലെ പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ട് പ​​ല​​മ​​ട്ടി​​ലും ക​​ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ക്രി​​സ്തു​​വി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം ആ​​സ്പ​​ദ​​മാ​​ക്കി നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നി​​ന്റെ സ്വാ​​ധീ​​നം ഉ​​ള്‍ക്കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ദാ​​ദാ​​ സാ​​ഹബ് ഫാ​​ല്‍ക്കെ ‘രാ​​ജാ ഹ​​രി​​ശ്ച​​ന്ദ്ര’ (1913) നി​​ര്‍മി​​ച്ച​​ത്. വെ​​ള്ളി​​ത്തി​​ര​​യി​​ലെ വി​​സ്മ​​യ​​ക്കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ക്രി​​സ്തു​​വി​​ന് പ​​ക​​രം ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നെ​​യും മ​​ഹാ​​വി​​ഷ്ണു​​വി​​നെ​​യും ഭാ​​വ​​ന ചെ​​യ്യാ​​നാ​​ണ് ഫാ​​ല്‍ക്കെ ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത് (ക്രി​​സ്തു​​വി​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കി നി​​ര്‍മി​​ച്ച​​തും ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​ക്ക് പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന​​മേ​​കി​​യ​​തു​​മാ​​യ ചി​​ത്രം ഏ​​താ​​ണെ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ല്‍ ആ​​ശ​​യ​​ക്കു​​ഴ​​പ്പ​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. റേ​​ച്ച​​ല്‍ ഡ്വ​​യ​​റു​​ടെ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ പ്ര​​സ്തു​​ത ചി​​ത്രം 1903ല്‍ ​​പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന ‘ദ ​​ലൈ​​ഫ് ആ​​ൻ​ഡ് പാ​​ഷ​​ന്‍ ഓ​​ഫ് ദ ​​ക്രൈ​​സ്റ്റ്’ എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​മോ 1905ല്‍ ​​നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ‘ലാ ​​വി​​യെ ഏ​​റ്റ് ലാ ​​പാ​​ഷ​​ന്‍ ഡു ​​ജീ​​സ​​സ് ക്രൈ​​സ്റ്റ്’ എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​മോ ആ​​കാം (Filming the Gods: Religion and Indian Cinema). എ​​ന്നാ​​ല്‍, ‘എ​​ന്‍സൈ​​ക്ലോ​​പീ​​ഡി​​യ ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മ​’​യി​​ലെ സൂ​​ച​​നപ്ര​​കാ​​രം 1910ലോ 1911​​ലോ ബോം​​ബെ​​യി​​ല്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ച്ച ‘ദ ​​ലൈ​​ഫ് ഓ​​ഫ് ക്രൈ​​സ്റ്റ്’ എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യെ സ്വാ​​ധീ​​നി​​ച്ച​​ത് എ​​ന്നു സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു). ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ പ്രാ​​രം​​ഭ ച​​രി​​ത്ര​​മെ​​ന്ന​​ത് ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം കൂ​​ടി​​യാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

‘രാ​​ജാ ഹ​​രി​​ശ്ച​​ന്ദ്ര​’​യു​​ടെ നി​​ര്‍മാ​​ണ​​ത്തി​​നാ​​യി പു​​രാ​​ണ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ ഭാ​​വ​​ന​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യെ സ​​ഹാ​​യി​​ച്ച​​ത് പാ​​ർ​സി നാ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളും ര​​വി​​വ​​ര്‍മ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ദൈ​​വ​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ്. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മാ വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച​​തും അ​​വ​​യു​​ടെ സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത വ​​ർ​ധി​​പ്പി​​ച്ച​​തും ആ​​ധു​​നി​​ക അ​​ച്ച​​ടി​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യ​​ത്തോ​​ടെ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​തും ഈ​​ശ്വ​​ര രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി സ​​ങ്ക​​ല്‍പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​തു​മാ​യ ര​​വി​​വ​​ര്‍മ​​ച്ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ക​​ര്‍പ്പു​​ക​​ളാ​​ണ്. സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ട് ക​​ലാ​​നി​​രൂ​​പ​​ക​​നാ​​യ വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ര്‍ മേ​​നോ​​ന്‍ ‘ഭാ​​ര​​തീ​​യ ക​​ലാ​​ച​​രി​​ത്രം’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കു​​െ​വ​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ്, ജാ​​തി​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​സ​​മ​​ത്വ​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​ല​​നി​​ന്നി​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ അ​​ച്ച​​ടി​​യു​​ടെ ആ​​വി​​ര്‍ഭാ​​വ​​ത്തോ​​ടെ, താ​​ര​​ത​​മ്യേ​​ന ജ​​ന​​കീ​​യ​​മാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ദൈ​​വി​​ക രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ക​​ര്‍പ്പു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​യ ദൈ​​വി​​കാ​​വ​​താ​​ര​​പ്പി​​റ​​വി​​ക​​ളെ​​യും​ കൊ​​ണ്ട് ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ രം​​ഗ​​പ്ര​​വേ​​ശം ചെ​​യ്ത​​ത്. അ​​തി​​നാ​​ൽത​​ന്നെ, ഉ​​പ​​രി​​പ്ല​​വ​​മാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും ഏ​​കീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ഹി​​ന്ദു​​മ​​ത ഘ​​ട​​ന​​ക്ക് അ​​പ്രാ​​പ്യ​​മോ അ​​പ​​രി​​ചി​​ത​​മോ ആ​​യ ക​​ഥാ​​പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​​പു​​രാ​​ണ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ച​​ത്.

രാ​​ജാ ഹ​​രി​​ശ്ച​​ന്ദ്ര​

എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യി​​ല്‍ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ഈ ​​പ്ര​​വ​​ണ​​ത​​യെ കു​​റി​​ച്ച് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്രനി​​രൂ​​പ​​ക​​ര്‍ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ള്‍ പു​​ല​​ര്‍ത്തു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​സ​​മ​​ര​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട സ്വ​​ദേ​​ശി​​പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തോ​​ട് ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ല്‍ ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യു​​ടെ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്കാ​​യു​​ള്ള പ്ര​​മേ​​യ​​സ്വീ​​ക​​ര​​ണം കോ​​ള​​നി​​ഭ​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് എ​​ന്നാ​​ണ് പി.​​എ​​സ്. രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ന്റെ നി​​ഗ​​മ​​നം. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​പു​​രാ​​ണ ക​​ഥാ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ഭാ​​ര​​തീ​​യ​​മാ​​യ മൂ​​ല്യ​​ബോ​​ധ​​ത്തെ പു​​ൽ​കാ​​നാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഈ ​​വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ തോ​​ട്ടം രാ​​ജ​​ശേ​​ഖ​​ര​​ന്റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​ണ്. ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര മാ​​ധ്യ​​മ​​ത്തെ വ്യാ​​പാ​​ര​​മാ​​യി മാ​​ത്രം ക​​ണ്ട​​തു​​മൂ​​ലം ഹൈ​​ന്ദ​​വ പു​​രാ​​ണ- ഇ​​തി​​ഹാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പൊ​​രു​​ളു​​ക​​ളേ​​ക്കാ​​ളു​​പ​​രി അ​​വ​​യു​​ടെ ഉ​​പ​​രി​​പ്ല​​വ​​മാ​​യ മാ​​യാ​​ക​​ല്‍പി​​ത ക​​ഥ​​ക​​ളും വ​​ര്‍ണ​​ശ​​ബ​​ളി​​മ​​യു​​മാ​​ണ് ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ​​യാ​​ക​​ര്‍ഷി​​ച്ച​​ത് എ​​ന്നാ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ വാ​​ദം. ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യു​​ടെ ഇ​​ത്ത​​രം സ​​മീ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ വി​​മ​​ര്‍ശി​​ച്ച ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര പ​​ണ്ഡി​​ത​​നാ​​യ സ​​തീ​​ഷ് ബ​​ഹ​​ദൂ​​റി​​ന്റെ സ​​മാ​​ന കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ളെ​​ക്കൂ​​ടി പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് തോ​​ട്ടം രാ​​ജ​​ശേ​​ഖ​​ര​​ന്‍ ത​​ന്റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ രൂ​​പ​വ​ത്ക​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

ഫാ​​ല്‍ക്കെ​​യി​​ല്‍ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്ര​​വും ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മാ ച​​രി​​ത്ര​​വും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍, സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് തെ​​ന്നി​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മാ​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​വും പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​കും. തെ​​ന്നി​​ന്ത്യ​​യി​​ല്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​ദ്യ നി​​ശ്ശ​ബ്ദ സി​​നി​​മ​​യാ​​യ ‘കീ​​ച​​ക​​വ​​ധം’ (1916), ആ​​ദ്യ ശ​​ബ്ദ​ചി​​ത്ര​​മാ​​യ (ത​​മി​​ഴ് ഭാ​​ഷ) ‘കാ​​ളി​​ദാ​​സ്’ (1931) എ​​ന്നി​​വ​​യും ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​​പു​​രാ​​ണ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ര്‍. ന​​ട​​രാ​​ജ മു​​ത​​ലി​​യാ​​ര്‍ ഒ​​രു​​ക്കി​​യ ‘കീ​​ച​​ക​​വ​​ധ​’​ത്തി​​ന് ല​​ഭി​​ച്ച വ​​ന്‍സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യെ​​ത്തു​​ട​​ര്‍ന്ന് പു​​രാ​​ണ​​ക​​ഥ​​ക​​ളെ അ​​വ​​ലം​​ബി​​ച്ചു ത​​ന്നെ ‘ദ്രൗ​​പ​​ദി വ​​സ്ത്രാ​​പ​​ഹ​​ര​​ണം’ (1917), ‘മ​​ഹി​​രാ​​വ​​ണ​​ന്‍’ (1919), ‘മാ​​ര്‍ക്ക​​ണ്ഡേ​​യ’ (1919) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ഏ​​താ​​നും ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍കൂ​​ടി അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ത​​മി​​ഴ് സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ വ​​ള​​ര്‍ച്ച​​യി​​ല്‍ നി​​ര്‍ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച ര​​ഘു​​പ​​തി പ്ര​​കാ​​ശ​​യും കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യി ആ​​ശ്ര​​യി​​ച്ച​​ത് പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​മി​​ഴ് സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​നെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​നാ​​യ തി​​യ​​ഡോ​​ര്‍ ഭാ​​സ്ക​​ര​​ന്റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ തു​​ട​​ര്‍ച്ച​​യാ​​യ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​ര​​വ് ഒ​​രു ത​​ന​​ത് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​വ്യാ​​ക​​ര​​ണ​​വും ഭാ​​ഷ​​യും നി​​ര്‍മി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല്‍നി​​ന്ന് ത​​മി​​ഴ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര മേ​​ഖ​​ല​​യെ ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ത​​ട​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു. കൂ​​ടാ​​തെ, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ല്‍, ശ​​ബ്ദ​​സി​​നി​​മ​​യി​​ലേ​​ക്ക് ചു​​വ​​ടു​​മാ​​റി​​യി​​ട്ടും ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ വി​​ഷ​​യസ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യി​​ല്‍ കാ​​ത​​ലാ​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​മി​​ഴ​​ക​​ത്ത് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ആ​​ത്മീ​​യ​​ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​യ​​ര്‍ത്ത​​പ്പെ​​ട്ട മ​​ഹ​​ദ് വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ക​​ഥ​​ക​​ളും സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്ക് വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യി​​ത്തീ​​ര്‍ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ‘ന​​ന്ദ​​നാ​​ര്‍’ (1933), ‘സി​​രു​​തൊ​​ണ്ട നാ​​യ​​നാ​​ര്‍’ (1935), ‘ശ​​ങ്ക​​രാ​​ചാ​​ര്യ’ (1939) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​ത്ത​​രം ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് തി​​യ​​ഡോ​​ര്‍ ഭാ​​സ്ക​​ര​​ന്റെ പു​​സ്ത​ക​​ത്തി​​ല്‍ (The Eye of the Serpent) പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

ത​​മി​​ഴ​​ക​​ത്ത് മു​​ഴ​​ങ്ങി​​ക്കേ​​ട്ട പെ​​രി​​യാ​​റി​​ന്റെ ദ്രാ​​വി​​ഡ​​വാ​​ദ​​വും അ​​തി​​നെ ഉ​​പ​​ജീ​​വി​​ച്ച് ഉ​​യ​​ര്‍ന്നു വ​​ന്ന ഡി.​​എം.​​കെ​യു​​ടെ രം​​ഗ​​പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​വും സി​​നി​​മ​​യെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​യ​​ര്‍ത്തി. ഭ​​ക്തി, വി​​ശ്വാ​​സം എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് മു​​ക്ത​​മാ​​യ ത​​മി​​ഴ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര പ്ര​​മേ​​യ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നി​​ത്തു​​ട​​ങ്ങി. എ​​ങ്കി​​ലും, മ​​റാ​​ത്തി​ സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ഫാ​​ല്‍ക്കെ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​​തി​​ന് സ​​മാ​​ന​​മാ​​യി ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ത​​മി​​ഴ​​ക​​ത്തും പു​​രാ​​ണ ഇ​​തി​​ഹാ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കു​ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്രാ​​ധാ​​ന്യം ല​​ഭി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന​​ത് അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

ദൈ​​വി​​ക​ പ​​രി​​വേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​യ​​ര്‍ന്ന ര​​ണ്ട് താ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ക്ര​​മേ​​ണ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ രം​​ഗ​​പ്ര​​വേ​​ശം ചെ​​യ്ത ച​​രി​​ത്ര​​വും തെ​​ന്നി​​ന്ത്യ​​യി​​ല്‍ പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. മ​​ണ്ണി​​ല​​വ​​ത​​രി​​ച്ച ര​​ക്ഷാ​​ക​​ര ദൈ​​വ പ്ര​​തി​​രൂ​​പ​​മാ​​യാ​​ണ് എം.​​ജി.​​ആ​​ര്‍ വി​​ള​​ങ്ങി​​യ​​തെ​​ങ്കി​​ല്‍, വി​​ണ്ണി​​ലെ ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ തി​ര​ശ്ശീ​ല​​യി​​ലെ പ്ര​​തി​​രൂ​​പ​​മാ​​യാ​​ണ് എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍ അ​​ന​​ശ്വ​​ര​ നാ​​യ​​ക​​നാ​​യ​​ത്. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, ഇ​​തി​​ഹാ​​സ​​നാ​​യ​​ക​​രു​​ടെ മു​​ഖ​​മാ​​യി വെ​​ള്ളി​​ത്തി​​ര​​യി​​ല്‍ മി​​ന്നി​​മ​​റ​​യു​​ക​​യും ജ​​ന​​മ​​ന​​സ്സു​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ചേ​​ക്കേ​​റു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​താ​​ണ് എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​റി​ന്റെ ​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ രം​​ഗ​​പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ചാ​​ല​​ക​​ശ​​ക്തി​​യാ​​യി വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച​​ത്. 1957ല്‍ ​​പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്ന തെ​​ലു​​ഗു ചി​​ത്ര​​മാ​​യ ‘മാ​​യാ​​ബ​​സാ​​റി​’​ലെ ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നാ​​യു​​ള്ള ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​ നി​​ര്‍മി​​തി ഏ​​റെ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ത്തു. ‘വി​​നാ​​യ​​ക ച​​വി​​ടി’ (1957), ‘ദീ​​പാ​​വ​​ലി’ (1960), ‘ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണാ​​ര്‍ജു​​ന യു​​ദ്ധ​​മു’ (1963) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ കൃ​​ഷ്ണാ​​വ​​താ​​ര​​മാ​​യും ത​​മി​​ഴ് ചി​​ത്ര​​മാ​​യ ‘സ​​മ്പൂ​​ര്‍ണ​​ രാ​​മാ​​യ​​ണം’ (1958), ‘ല​​വ​​കു​​ശ’ (1963), ‘ശ്രീ​​രാ​​മാ​​ഞ്ജ​​നേ​​യ യു​​ദ്ധം’ (1975) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ രാ​​മ​​നാ​​യും എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍ വേ​​ഷ​​മി​​ട്ടു. കൂ​​ടാ​​തെ, നി​​ര​​വ​​ധി ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​പു​​രാ​​ണ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി അ​​വ​​രോ​​ധി​​ത​​നാ​​യ എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍, ഇ​​വ​​യി​​ലൂ​​ടെ ആ​​ര്‍ജി​​ച്ച ജ​​ന​​പ്രീ​​തി​​യു​​ടെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ ആ​​ന്ധ്ര​പ്ര​​ദേ​​ശ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. തെ​​ലു​​ഗു സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ-​സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വി​​ശ​​ക​​ല​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ ഉ​​മാ മ​​ഹേ​​ശ്വ​​രി ഭൃ​​ഗു​​ബ​​ന്ദ​​യു​​ടെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ 1960-70 കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ല്‍ തെ​​ലു​​ഗു സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ര​​ണ്ട് പ്ര​​ബ​​ല ധാ​​ര​​ക​​ള്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അ​​വ​​യി​​ലൊ​​ന്ന്, എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍ ദൈ​​വി​​ക​ പ​​രി​​വേ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ അ​​വ​​ത​​രി​​ക്കു​​ന്ന സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്ക് തി​​യ​​റ്റ​​റി​​നു​​ള്ളി​​ല്‍ ആ​​രാ​​ധ​​ക​​രി​​ല്‍നി​​ന്ന് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ര്‍പ്പു​​വി​​ളി​​ക​​ള്‍ക്കും കൈ​യ​ടി​​ക​​ള്‍ക്കു​​മൊ​​പ്പം തി​​യ​റ്റ​​ര്‍ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്ത് പ്ര​​സ്തു​​ത ദൈ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​രൂ​​പം പ്ര​​തി​​ഷ്ഠി​​ച്ച് ആ​​രാ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും താ​​ര​​രാ​​ജാ​​വി​​ന്റെ ക​​ട്ടൗ​​ട്ടു​​ക​​ളി​​ല്‍ പു​​ഷ്പ​​വൃ​​ഷ്ടി ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന രീ​​തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. കൂ​​ടാ​​തെ, ദൈ​​വി​​ക​​ പ​​രി​​വേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന നി​​ല​​യും എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​താ​​യി ഉ​​മാ മ​​ഹേ​​ശ്വ​​രി ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​​ന്നു. ഇ​​വ ര​​ണ്ട് ധാ​​ര​​ക​​ളാ​​യി പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും എ​​ന്‍.​​ടി.​​ആ​​ര്‍ എ​​ന്ന ഏ​​ക​​കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​വ ആ​​ത്യ​​ന്തി​​ക​​മാ​​യി സ​​മ്മേ​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​താ​​യും അ​​വ​​ര്‍ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ താ​​രാ​​രാ​​ധ​​ന​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് ദൈ​​വാ​​രാ​​ധ​​ന​​യി​​ലേ​​ക്ക് നീ​​ളു​​ന്ന ചി​​ല ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഹി​​ന്ദി സി​​നി​​മാ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ല്‍നി​​ന്നും ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നാ​​കും. വി​​ജ​​യ് ഭ​​ട്ടി​​ന്റെ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൊ​​രു​​ങ്ങി​​യ ‘ഭ​​ര​​ത് മി​​ലാ​​പ്’ (1942), ‘രാം ​​രാ​​ജ്യ’ (1943), ‘രാം ​​ബാ​​ണ്‍’ (1948) എ​​ന്നി​​വ നേ​​ടി​​യ വ​​മ്പി​​ച്ച വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​ത്തി​​ക​​വാ​​ര്‍ന്ന ഇ​​തി​​ഹാ​​സ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ബാ​​ബു​​ഭാ​​യ് മി​​സ്ത്രി​​യു​​ടെ ‘സ​​മ്പൂ​​ര്‍ണ രാ​​മാ​​യ​​ണ’ (1961), ‘മ​​ഹാ​​ഭാ​​ര​​ത്’ (1965) എ​​ന്നി​​വ​​യും പു​​രാ​​ണ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ മു​​ന്‍നി​​ര്‍ത്തി​​യൊ​​രു​​ക്കി​​യ ‘ഭ​​ഗ​​വാ​​ന്‍ പ​​ര​​ശു​​റാം’ (1970), ‘ഹ​​നു​​മാ​​ന്‍ വി​​ജ​​യ്’ (1974) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര ക​​മ്പോ​​ള​​ത്തി​​ല്‍ വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി സ്വീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു.

ബോ​​ളി​​വു​​ഡ് സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ര്‍ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യ വ​​ര്‍ഷ​​മാ​​ണ് 1975. ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സി​​നി​​മാ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ എ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ​​യും മി​​ക​​ച്ച ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി വാ​​ഴ്ത്ത​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ‘ഷോ​​ലെ’ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യെ​​ന്ന​​താ​​ണ് പ്ര​​സ്തു​​ത വ​​ര്‍ഷ​​ത്തി​​ന്റെ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത. സ​​മാ​​ന​​മാ​​യി, അ​​മി​​താ​​ഭ് ബ​​ച്ച​​ന്റെ താ​​ര​​പ​​ദ​​വി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ച​​വി​​ട്ടു​​പ​​ടി​​യാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ‘ദീ​​വാ​​ര്‍’ എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​വും ഇ​​ക്കൊ​​ല്ല​​മാ​​ണ് പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ​​ത്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, അ​​തേ വ​​ര്‍ഷം പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ ‘ജ​​യ് സ​​ന്തോ​​ഷി മാ’ ​എ​​ന്ന ചി​​ത്രം ‘ഷോ​​ലെ’, ‘ദീ​​വാ​​ര്‍’ എ​​ന്നീ താ​​ര​​സ​​മ്പ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത നേ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ വി​​ജ​​യി​​ച്ചു. പ്ര​​സ്തു​​ത വ​​ര്‍ഷം ഹി​​ന്ദി സി​​നി​​മാ വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ലെ പ​​ണം​വാ​​രി​ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി ‘ജ​​യ് സ​​ന്തോ​​ഷി മാ’ ​​സ്ഥാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ടു. ഇ​​തി​​ല്‍ സ​​വി​​ശേ​​ഷ ശ്ര​​ദ്ധ​​യ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ഷ​​യം ‘സ​​ന്തോ​​ഷി മാ’ ​​എ​​ന്ന ദേ​​വി​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പു​​രാ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ കാ​​ര്യ​​മാ​​യ പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​ണ്. അ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലും പ്ര​​സ്തു​​ത ചി​​ത്രം നേ​​ടി​​യ വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​രി​ക്കു​​ന്നു. ഈ ​​ചി​​ത്രം കാ​​ണാ​​നാ​​യി ഭ​​ക്തി​​പു​​ര​​സ്സരം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​ടി​​ച്ചു​​കൂ​​ടു​​ക​​യും ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന പാ​​വ​​ന​​ത​​യോ​​ടെ പാ​​ദ​​ര​​ക്ഷ​​ക​​ള്‍ അ​​ഴി​​ച്ചു​​െ​വ​​ച്ച് തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ല്‍ പ്ര​​വേ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യും സ്ക്രീ​​നി​​ലേ​​ക്ക് പൂ​​ക്ക​​ളും നാ​​ണ​​യ​​ങ്ങ​​ളും വ​​ലി​​ച്ചെ​​റി​​യു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന​​താ​​യി രാം ​​പു​​നി​​യാ​​നി (‘India: Religious Nationalism and Changing Profile of Popular Culture’ എ​​ന്ന ലേ​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ല്‍) സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്.

ജ​​യ് സ​​ന്തോ​​ഷി മാ

ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത/​​ഭ​​ക്തി/​​വി​​ശ്വാ​​സ സം​​ബ​​ന്ധി​​യാ​​യ പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്ന​​ത്. പൊ​​തു​​ ഇട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് വീ​​ട്ട​​ക​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു വ്യ​​തി​​യാ​​നം ഭ​​ക്തിപ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യ ദൃ​​ശ്യാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ ആ​​ന്ത​​രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മൊ​​രു​​ക്കു​​മെ​​ന്ന​​തി​​ല്‍ സം​​ശ​​യ​​മി​​ല്ല. ആ​​ര്‍.​​എ​​സ്.​​എ​​സി​ന്റെ​​യും മ​​റ്റ് തീ​​വ്ര ഹൈ​​ന്ദ​​വ​ സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ​​യും നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ല്‍ രാ​​മ​​രാ​​ജ്യ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യം ഉ​​യ​​ര്‍ന്നു കേ​​ൾ​ക്കാ​​ന്‍ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന 1980ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ന്‍ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത-​​ഭ​​ക്തി സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​യു​​ന്ന​​ത്. അ​​രു​​ണ്‍ ഗോ​​വി​​ല്‍ രാ​​മ​​നാ​​യും ദീ​​പി​​ക ചി​​ഖലി​​യ സീ​​ത​​യാ​​യും ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ വി​​രു​​ന്നു​​മു​​റി​​ക​​ളി​​ല്‍ രാ​​മാ​​ന​​ന്ദ സാ​​ഗ​​റി​​ന്റെ ‘രാ​​മാ​​യ​​ണ്‍’ സീ​​രി​​യ​​ലി​​ലൂ​​ടെ (1987-88) പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ടു. അ​​തി​​നെ​​ത്തു​​ട​​ര്‍ന്ന് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട, ബി.​​ആ​​ര്‍. ചോ​​പ്ര​​യു​​ടെ ‘മ​​ഹാ​​ഭാ​​ര​​ത്’ (1988), ‘വി​​ഷ്ണു പു​​രാ​​ണ്‍’ (2000) എ​​ന്നി​​വ​​യും ‘ജ​​യ് ഹ​​നു​​മാ​​ന്‍’ (1992), ‘ഓം ​​ന​​മഃ ശി​​വാ​​യ’ (1997) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​ക​​ളും ദൂ​​ര​​ദ​​ര്‍ശ​​നി​​ല്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​വി​​ജ​​യം നേ​​ടി​​യ​​വ​​യാ​​ണ്. ഇ​​വ​​യെ​​ല്ലാം ചേ​​ര്‍ന്നൊ​​രു​​ക്കു​​ന്ന മാ​​യി​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും ഭ​​ക്തി​​സാ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യ അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പി​​ന്‍ബ​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ബി.​​ജെ.​​പി​യും ​സം​​ഘ്പ​​രി​​വാ​​ര്‍ ശ​​ക്തി​​ക​​ളും മു​​ന്നോ​​ട്ടു​വെ​ക്കു​​ന്ന തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ബ​​ഹു​​ജ​​ന സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, ഹൈ​​ന്ദ​​വ ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക ര​​ഥ​​യാ​​ത്ര​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​നി​​ലെ ഭ​​ക്തി/​​പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യ സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ള്‍. ഇ​​ത്ത​​രം സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ളി​​ല്‍ ദൈ​​വി​​ക പ്ര​​തി​​ച്ഛാ​​യ​​യി​​ല്‍ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ഭി​​നേ​​താ​​ക്ക​​ള്‍ക്ക് തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല​ക്ക് വെ​​ളി​​യി​​ലും സ​​മാ​​ന​​മാ​​യ പ​​രി​​വേ​​ഷ​​ങ്ങ​​ള്‍ ല​​ഭി​​ച്ചു. ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നാ​​യി ‘മ​​ഹാ​​ഭാ​​ര​​ത​’​ത്തി​​ലും മ​​ഹാ​​വി​​ഷ്ണു​​വാ​​യി ‘വി​​ഷ്ണു​​പു​​രാ​​ണ​’​ത്തി​​ലും വേ​​ഷ​​മി​​ട്ട നി​​തീ​​ഷ് ഭ​​ര​​ദ്വാ​​ജ് 1996ലും ​​രാ​​മാ​​യ​​ണ്‍ സീ​​രി​​യ​​ലി​​ലെ സീ​​ത​​യു​​ടെ വേ​​ഷ​​മ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച ദീ​പി​ക ചി​ഖലി​യ 1991ലും ​​ബി.​​ജെ.​​പി സ്ഥാ​​നാ​​ർ​ഥി​​ക​​ളാ​​യി മ​​ത്സ​​രി​​ച്ച് ലോ​​ക​്സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ന്ന​​തും ഇ​​ത്ത​​രം സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ള്‍ ഹൈ​​ന്ദ​​വ​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ല്‍ ചെ​​ലു​​ത്തി​​യ സ്വാ​​ധീ​​നം വെ​​ളി​​വാ​​ക്കു​​ന്നു.

എ​​ന്ത് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​കാം ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലൊ​​രു ഹൈ​​ന്ദ​​വ ദേ​​ശീ​​യ​​ബോ​​ധ​​ത്തെ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വി​​ള​​ക്കി​​ച്ചേ​​ര്‍ത്ത​​തെ​ന്ന് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക മ​​നഃ​​ശാ​​സ്ത്രം പ​​ഠ​​ന​​വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കി​​യ സു​​ധീ​​ര്‍ ക​​ക്ക​​ര്‍, കാ​​ത​​റീ​​ന ക​​ക്ക​​ര്‍ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ നി​​ഗ​​മ​​ന​​ത്തി​​ല്‍ (‘The Indians: Portrait of a People’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന്) ഭാ​​ര​​തീ​​യ​​ത (Indian-ness) അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യി ഹൈ​​ന്ദ​​വ ​സം​​സ്കൃ​​തി​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു എ​​ന്നു വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ജ​​ന​​ത​​യു​​ടെ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക ജ​​നി​​ത​​ക സ​​ഞ്ച​​യം (Cultural gene pool) എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തും ഹൈ​​ന്ദ​​വ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ല​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യ ഭാ​​ര​​തീ​​യ​​ത​​യെ​​ന്ന വൈ​​കാ​​രി​​ക​​ത​​യാ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന്റെ ബാ​​ക്കി​​പ​​ത്ര​​മാ​​യി, കൂ​​ട്ടു​​കു​​ടും​​ബ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യോ​​ടു​​ള്ള ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യം, ജാ​​തി​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യോ​​ടു​​ള്ള താ​​ൽ​പ​​ര്യം, ആ​​യു​​ര്‍വേ​​ദ​​ത്തി​​ന് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത, ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​പു​​രാ​​ണാ​​ദി​​ക​​ള്‍ക്ക് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ല്‍പ​​നി​​ക​​മാ​​യ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക മേ​​ല്‍ക്കോ​​യ്മ എ​​ന്നി​​വ​​യും ഭാ​​ര​​തീ​​യ മൂ​​ല്യ​​ബോ​​ധ​​മാ​​യി പൊ​​തു​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ല​​യി​​ച്ചു ചേ​​ര്‍ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

കൂ​​ടാ​​തെ, ഇ​​വ​​രു​​ടെ നി​​രീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ ഹൈ​​ന്ദ​​വ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ ര​​ണ്ട് പ്ര​​ബ​​ല​​ധാ​​ര​​ക​​ളെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്നു​​ണ്ട് – ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ ദേ​​ശീ​​യ​​വാ​​ദി​​യും (Hindu Nationalist) മൃ​​ദു​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​വാ​​ദി​​യും (Flexible Hindu). ആ​​ഗോ​​ള​​ീക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ആ​​ധു​​നി​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും സാം​​സ്കാ​​രി​​ക ക​​ല​​ര്‍പ്പി​​നെ ഇ​​രു​​വി​​ഭാ​​ഗ​​വും അ​​ഭി​​സം​​ബോ​​ധ​​ന ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത ത​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണെ​​ന്ന് സു​​ധീ​​ര്‍ ക​​ക്ക​​റും കാ​​ത​​റീ​​ന ക​​ക്ക​​റും നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്നു. ആ​​ഗോ​​ള​​ീക​​ര​​ണ​​ത്തെ​​യും പാ​​ശ്ചാ​​ത്യ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​ത്തെ​​യും ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ ദേ​​ശീ​​യ​​വാ​​ദി​​ക​​ള്‍ കു​​ടും​​ബ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ളെ മു​​ന്‍നി​​ര്‍ത്തി പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു. ഹൈ​​ന്ദ​​വ​​മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ആ​​ചാ​​രാ​​നു​​ഷ്ഠാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും പ​​താ​​ക​​വാ​​ഹ​​ക​​രാ​​യി സ്ത്രീ​​ക​​ളെ പ​​രി​​വ​​ര്‍ത്തി​​പ്പി​​ക്കു​​ക വ​​ഴി അ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ മൂ​​ല്യ​സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം സാ​​ധ്യ​​മാ​​കും. ഇ​​വ​​യെ കാ​​യി​​ക​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ട​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​ര്‍ അ​​ത്ത​​രം ക​​ട​​മ​​ക​​ള്‍ നി​​റ​​വേ​​റ്റു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്നു. കൂ​​ടാ​​തെ രാ​​മ​​ഭ​​ക്തി, ദേ​​ശ​​ഭ​​ക്തി എ​​ന്നി​​വ​​യെ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ച് നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന വ്യ​​വ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളെ​​യും പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത​​മാ​​യി വി​​നി​​മ​​യം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന മൂ​​ല്യ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​യും ച​​രി​​ത്ര​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​വാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്നു.

എ​​ന്നാ​​ല്‍, മൃ​​ദു​​ഹി​​ന്ദു​ത്വ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ല​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​മാ​​യ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍ ആ​​ഗോ​​ളീ​​കൃ​​ത സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ക്ര​​മ​​ത്തി​​ന് അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​രാ​​ണ്. ആ​​ചാ​​രാ​​നു​​ഷ്ഠാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍, ദേ​​ശീ​​യ​​ബോ​​ധം, വി​​ശ്വാ​​സ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​നം എ​​ന്നീ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ തീ​​വ്ര​​നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ള്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ത്ത ഇ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ര്‍, ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ ദേ​​ശീ​​യ​​വാ​​ദ​​ത്തി​​ന് അ​​നു​​കൂ​​ല കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ള്‍ പൊ​​തു​​വി​​ല്‍ പു​​ല​​ര്‍ത്തു​​ന്ന​​വ​​ര​​ല്ല. എ​​ന്നി​​രു​​ന്നാ​​ലും, അ​​ബോ​​ധ​​ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത മൂ​​ല്യ​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യും ആ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും സം​​ര​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്ന ബോ​​ധം ഇ​​വ​​ര്‍ പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍, ആ​​ഗോ​​ള​​ീക​​ര​​ണാ​​ന​​ന്ത​​ര കാ​​ല​​ത്തെ അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന മൃദു​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ നി​​ല​​പാ​​ടി​​ല്‍നി​​ന്ന് തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ/ മ​​താ​​ത്മ​​ക നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ന്‍ന​​ട​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ ദേ​​ശീ​​യ​​വാ​​ദം കാം​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​നാ​​യു​​ള്ള സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വി​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ടെ​​ലി​​വി​​ഷ​​ന്‍ സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും പ്ര​​ക്ഷേ​​പ​​ണം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത/​​ഭ​​ക്തി​​കേ​​ന്ദ്രി​​ത ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍.

ഊ​​ഴി​​യി​​ല്‍ ചെ​​റി​​യ​​വ​​ര്‍ക്ക​​റി​​യു​​മാ​​റ്...

ജ​​ന​​സാ​​മാ​​ന്യ​​ത്തി​​ന് പ​​രി​​ച​​യി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന ഇ​​തി​​ഹാ​​സ-​പു​​രാ​​ണ ക​​ഥ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നി​​ര​​വ​​ധി സ​​ന്ദ​​ര്‍ഭ​​ങ്ങ​​ള്‍ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ജാ​​തി​​മ​​ത​​ഭേ​​ദ​​മ​​ന്യെ ഏ​​വ​​ര്‍ക്കും പ്രാ​​പ്യ​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​വ എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രു​​ന്ന​​ത് സം​​ഗീ​​ത-​​നാ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍, ബാ​​ലെ, സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍, സീ​​രി​​യ​​ലു​​ക​​ള്‍ എ​​ന്നി​​വ​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ്. വി​​പ​​ണി​​വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​നാ​​യി നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ങ്കി​​ലും, വ​​രേ​​ണ്യ​ ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന് മാ​​ത്രം പ്രാ​​പ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന ഇ​​ത്ത​​രം ക​​ഥ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ണ്ഡി​​ത-​​പാ​​മ​​ര വ്യ​​ത്യാ​​സ​​മി​​ല്ലാ​​തെ ജ​​ന​​മ​​ധ്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​ച്ച​​ത് ജ​​ന​​പ്രി​​യ ക​​ലാ​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ്.

കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി സി​​നി​​മാ ച​​രി​​ത്ര​​കാ​​ര​​ന്മാ​​ര്‍ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​മേ​​യ വൈ​​വി​​ധ്യ​​മാ​​ണ്. പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത ക​​ഥ​​ക​​ള്‍ എ​​ന്ന സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മാ​​യ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തെ ആ​​ശ്ര​​യി​​ക്കാ​​തെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കും സാ​​ഹി​​ത്യ​​കൃ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​മാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ശ്ര​​ദ്ധ​​യൂ​​ന്നി​​യ​​ത്. സി​​നി​​മ മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ല്‍ ശ​​ബ്ദി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തി​​നു​ശേ​​ഷം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത പ​​രി​​സ​​രം സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. മ​​ല​​യാ​​ള ഭാ​​ഷ​​യി​​ല്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ ചി​​ത്ര​​മാ​​യ ‘പ്ര​​ഹ്ലാ​​ദ’​​യാ​​ണ് (1941) ആ​​ദ്യ പു​​രാ​​ണ​ ചി​​ത്ര​​മെ​​ന്ന് വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് (‘ബാ​​ല​​ന്‍’, ‘ജ്ഞാ​​നാം​​ബി​​ക’ എ​​ന്നീ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ക്കു​ശേ​​ഷം നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ത്രം). പ്ര​​സ്തു​​ത ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്ന കെ. ​​സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യം ‘പ​​വ​​ള​​ക്കൊ​​ടി’ (1934), ‘ത്യാ​​ഗ​​ഭൂ​​മി’ (1939) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​മ​​ര്‍ശ​​ന​ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ത​​മി​​ഴ് ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ല്‍ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച വ്യ​​ക്തി​​യാ​​ണ്. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള പ​​രി​​ച​​യ​​മാ​​ണ് മെ​​റി​​ലാ​​ൻ​ഡ് സ്റ്റു​​ഡി​​യോ സ്ഥാ​​പ​​ക​​നാ​​യ പി. ​​സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യ​​ത്തെ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലേ​​ക്ക് ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ച്ച​​ത്. നി​​ര്‍മാ​​താ​​വാ​​യും സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​യും അ​​ദ്ദേ​​ഹം നി​​ര്‍മി​​ച്ച സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ നി​​ര​​വ​​ധി പു​​രാ​​ണ/​​ഭ​​ക്തി പ്ര​​മേ​​യ​​മു​​ള്ള സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലെ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ച​​രി​​ത്രം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​മാ​​യി അ​​ട​​യാ​​ള​​പ്പെ​​ടു​​ത്തേ​​ണ്ട ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് ‘ഭ​​ക്ത​​കു​​ചേ​​ല’ (1961). അ​​തേ​വ​​ര്‍ഷം ത​​ന്നെ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ ഉ​​ദ​​യാ​​യു​​ടെ ‘കൃ​​ഷ്ണ​​കു​​ചേ​​ല’ എ​​ന്ന ചി​​ത്രം വി​​പ​​ണി​​യി​​ല്‍ നേ​​ടി​​യ​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ള്‍ വി​​ജ​​യം ‘ഭ​​ക്ത​​കു​​ചേ​​ല’ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി. ‘ഹ​​രി​​ശ്ച​​ന്ദ്ര’ (1955), ‘ശ്രീ​​രാ​​മ​​പ​​ട്ടാ​​ഭി​​ഷേ​​കം’ (1962), ‘കു​​മാ​​ര​​സം​​ഭ​​വം’ (1969), ‘ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ര​​പ്പ​​ന്‍’ (1972) ‘ദേ​​വി​​ ക​​ന്യാ​​കു​​മാ​​രി’ (1974), ‘സ്വാ​​മി അ​​യ്യ​​പ്പ​​ന്‍’ (1975), ‘അം​​ബ അം​​ബി​​ക അം​​ബാ​​ലി​​ക’ (1976), ‘ശ്രീ ​​മു​​രു​​ക​​ന്‍’ (1977) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പു​​രാ​​ണ​​വി​​ഷ​​യി​​യാ​​യ ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ നീ​​ലാ പ്രൊ​​ഡ​​ക്ഷ​​ന്‍സി​​ന്റെ ബാ​​ന​​റി​​ല്‍ പി. ​​സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യം നി​​ര്‍മി​​ച്ചു.

ഇ​​വ കൂ​​ടാ​​തെ ധാ​​രാ​​ളം ഭ​​ക്തി വി​​ഷ​​യ​​മാ​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​വ​​യി​​ല്‍ ‘സീ​​ത’ (1960), ‘ശ​​കു​​ന്ത​​ള’ (1965), ‘കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ര​​മ്മ’ (1968), ‘സീ​​താ​​സ്വ​​യം​​വ​​രം’ (1976), ‘ഭ​​ക്ത​​ഹ​​നു​​മാ​​ന്‍’ (1980), ‘ശ്രീ ​​അ​​യ്യ​​പ്പ​​നും വാ​​വ​​രും’ (1982) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ള്‍പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഇ​​വ​​യോ​​ടൊ​​പ്പം ക്രൈ​​സ്ത​​വ പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളെ മു​​ന്‍നി​​ര്‍ത്തി​​യും ചി​​ല ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പി. ​​സു​​ബ്ര​​ഹ്മ​​ണ്യം നി​​ര്‍മി​​ച്ച ‘സ്നാ​​പ​​ക യോ​​ഹ​​ന്നാ​​ന്‍’ (1963), പി.​​എ. തോ​​മ​​സി​​ന്റെ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൊ​​രു​​ങ്ങി​​യ ‘ജീ​​സ​​സ്’ (1973), ‘തോ​​മാ​​ശ്ലീ​​ഹ’ (1975) എ​​ന്നി​​വ ഏ​​റെ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. കെ. ​​ത​​ങ്ക​​പ്പ​​ന്‍ മാ​​സ്റ്റ​​റു​​ടെ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൊ​​രു​​ങ്ങി​​യ മൊ​​ഴി​​മാ​​റ്റ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ‘ലൂ​​ര്‍ദ് മാ​​താ​​വ്’ (1983), ‘വേ​​ളാ​​ങ്ക​​ണ്ണി മാ​​താ​​വ്’ (1977) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യും ഈ ​​ഗ​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​ണ്.

ഇ​​വി​​ടെ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ​​യും വി​​ശ​​ക​​ല​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ വെ​​ളി​​വാ​​കു​​ന്ന വ​​സ്തു​​ത​​ക​​ള്‍ ഇ​​വ​​യാ​​ണ്: 1). ലാ​​ഭ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു വി​​പ​​ണി ഉ​​ൽ​പ​ന്ന​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് പു​​രാ​​ണ-​ഇ​​തി​​ഹാ​​സ സി​​നി​​മ​​ക​​ളും ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളും വ്യാ​​പ​​ക​​മാ​​യി നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. 2). ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര വ്യ​​വ​​സാ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളും പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത സി​​നി​​മ​​ക​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള വേ​​ര്‍തി​​രി​​വ് വ​​ള​​രെ നേ​​ര്‍ത്ത​​താ​​ണ്.

ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​പ​​ഗ്ര​​ഥ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ഇ​​വ​​യി​​ല്‍ കാ​​ലാ​​കാ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ സം​​ഭ​​വി​​ച്ച പ​​രി​​ണാ​​മ​​പ്ര​​ക്രി​​യ വെ​​ളി​​വാ​​കു​​ന്നു. പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും അ​​വ മൂ​​ന്ന് പ്ര​​വ​​ണ​​ത​​ക​​ളെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്:

1) മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലെ ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ തീ​​വ്ര​​ഭ​​ക്തി​​യു​​ടെ ത​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​യ​​രു​​ന്ന​​വ​​യ​​ല്ല. ക​​ഥാ​​ത​​ന്തു​​വാ​​യി പു​​രാ​​ണ​​പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും അ​​വി​​ടെ ഉ​​ള്‍ച്ചേ​​ര്‍ക്കു​​വാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് മാ​​യി​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും അ​​ത്ഭു​​ത​​ക്കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ത​​ല​​മാ​​ണ്. സ്റ്റു​​ഡി​​യോ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ലെ പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​യ സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ള്‍ക്കു​​ള്ളി​​ല്‍നി​​ന്നുകൊ​​ണ്ട് ദൃ​​ശ്യ​​വി​​സ്മ​​യം തീ​​ര്‍ക്കു​​വാ​​നാ​​ണ് സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ര്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മൂ​​ല​​ക​​ഥ​​യോ​​ട് സാ​​ധ്യ​​മാ​​യ​ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍ വി​​ശ്വ​​സ്ത​​ത പു​​ല​​ര്‍ത്തി​​ പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​ര്‍ക്ക് പ​​രി​​ചി​​ത​​മാ​​യ ക​​ഥാ​​ഖ്യാ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന പ്ര​​വ​​ണ​​ത നി​​ല​​നി​​ന്നി​​രു​​ന്നു. ‘ഭ​​ക്ത​​കു​​ചേ​​ല’, ‘ഹ​​രി​​ശ്ച​​ന്ദ്ര’, ‘ശ്രീ​​രാ​​മ​​പ​​ട്ടാ​​ഭി​​ഷേ​​കം’ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ഈ ​​ഗ​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടു​​ന്നു.

2) എ​​ഴു​​പ​​തു​​ക​​ളോ​​ടു​കൂ​​ടി ശ​​ക്തി​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന പു​​രാ​​ണ സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ ഭ​​ക്തി​​യു​​ടെ തോ​​തി​​ല്‍ കാ​​ത​​ലാ​​യ വ​​ർ​ധ​​ന​ പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​കു​​ന്നു. മു​​ന്‍ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള​​തി​​നെ​ക്കാ​​ള്‍ അ​​ത്ഭു​​ത പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും വി​​സ്മ​​യ​​ക്കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളും ഉ​​ള്‍ച്ചേ​​ര്‍ക്കു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ അ​​വ​​സ​​ര​​മൊ​​രു​​ങ്ങി. പ്ര​​ചാ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്ര​​ബ​​ല ഇ​​തി​​ഹാ​​സ- പു​​രാ​​ണ പ്ര​​മേ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​ടെ ഭൂ​​രി​​ഭാ​​ഗം ആ​​ഖ്യാ​​ന​​പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തി​​ലും നി​​റ​​ഞ്ഞു​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​​വ​​യു​​ടെ അ​​ടു​​ത്ത ഭാ​​ഗം (പൊ​​തു​​വി​​ല്‍ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന ഭാ​​ഗ​​ത്ത്) വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​ത് ഭ​​ക്ത​​രു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ഈ​​ശ്വ​​ര​​രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​പ്ര​​കാ​​രം ഇ​​ട​​പെ​​ടു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും അ​​ത്ഭു​​തം പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നു​​മാ​​ണ്. സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ സൂ​​ചി​​ത​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന മൂ​​ര്‍ത്തി​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട അ​​നു​​ഭ​​വ​​ക​​ഥ​​ക​​ള്‍ വി​​ശ്വാ​​സി​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന് വി​​വ​​രി​​ച്ചു​ന​​ല്‍കു​​ന്ന ത​​രം രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍ ‘ശ്രീ ​​ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ര​​പ്പ​​ന്‍’, ‘സ്വാ​​മി അ​​യ്യ​​പ്പ​​ന്‍’, ‘ശ്രീ​​മു​​രു​​ക​​ന്‍’, ‘ചോ​​റ്റാ​​നി​​ക്ക​​ര അ​​മ്മ’ (1976), ‘അ​​മ്മേ നാ​​രാ​​യ​​ണ’ (1984) തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​നാ​​കും. ഇ​​വി​​ടെ പ​​രാ​​മ​​ര്‍ശി​​ത​​മാ​​യ ഭ​​ക്ത​​രു​​ടെ ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ല്‍ പ്ര​​സ്തു​​ത ആ​​രാ​​ധ​​നാ​​മൂ​​ര്‍ത്തി​​യോ​​ടും ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തോ​​ടും പാ​​ലി​​ക്കേ​​ണ്ട ആ​​ചാ​​ര​​മ​​ര്യാ​​ദ​​ക​​ള്‍ വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി പ്ര​​തി​​പാ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന രീ​​തി സു​​വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ണ്. പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ത്തി​​ന്റെ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​മെ​​ന്ന​​തി​​നൊ​​പ്പം ഭ​​ക്ത​​ജ​​ന വി​​ശ്വാ​​സ പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം കൂ​​ടി സാ​​ധ്യ​​മാ​​ക്കു​​ക വ​​ഴി ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന വി​​പ​​ണിസ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​രം സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ല​​ക്ഷ്യംവെ​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

3) പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത​​ത്തി​​ന്റെ അ​​നു​​ക​​ല്‍പ​​ന​​മെ​​ന്ന ത​​ലം പി​​ന്നി​​ട്ടു, ദു​​ഷ്ട​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ശി​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും ഭ​​ക്ത​​രു​​ടെ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​നു​​മാ​​യി അ​​വ​​താ​​ര​​പ്പി​​റ​​വി​​ക​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്ന ത​​രം ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് മ​​റ്റൊ​​രു പ്ര​​വ​​ണ​​ത. മ​​ല​​യാ​​ള സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ എ​​ണ്‍പ​​തു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തോ​​ടു​കൂ​​ടി പു​​രാ​​വൃ​​ത്ത പ്ര​​മേ​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ശ​​ക്ത​​മാ​​യൊ​​രു സി​​നി​​മാ ഗ​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് പി​​ന്‍വാ​​ങ്ങി. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഭ​​ക്ത​​രു​​ടെ ദുഃ​​ഖ​​ദു​​രി​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ നേ​​രി​​ട്ടി​​ട​​പെ​​ടു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഭ​​ക്തി​​കേ​​ന്ദ്രി​​ത ച​​ല​​ച്ചി​​ത്രാ​​ഖ്യാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​രു​​ന്ന​​ത്. ശ്രീ​​കു​​മാ​​ര​​ന്‍ ത​​മ്പി​​യു​​ടെ സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ലൊ​​രു​​ങ്ങി​​യ ‘അ​​മ്മേ ഭ​​ഗ​​വ​​തി’ (1987) എ​​ന്ന ചി​​ത്രം ഇ​​തി​​നൊ​​രു മി​​ക​​ച്ച ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്.

ആ​​മേ​​ന്‍

ഭ​​ക്തി പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​തും അ​​ല്ലാ​​ത്ത​​തു​​മാ​​യ നി​​ര​​വ​​ധി സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ല്‍ ഭ​​ക്ത​​ജ​​ന​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ ദൈ​​വി​​ക​​ ഇ​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ള്‍ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. നി​​രാ​​ലം​​ബ​​യാ​​യ ബാ​​ലാ​​മ​​ണി​​ക്ക് തു​​ണ​​യാ​​കു​​ന്ന ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നും (‘ന​​ന്ദ​​നം’ /2002) ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ നി​​ര്‍ണാ​​യ​​ക തീ​​രു​​മാ​​ന​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന പ്രാ​​ഞ്ചി​​യേ​​ട്ട​​ന് വ​​ഴി​​കാ​​ട്ടി​​യാ​​കു​​ന്ന ഫ്രാ​​ന്‍സി​​സ് പു​​ണ്യാ​​ള​​നും (‘പ്രാ​​ഞ്ചി​​യേ​​ട്ട​​ന്‍ & the Saint’ /2010), പൗ​​രോ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ ദു​​ര്‍വാ​​ശി​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് കു​​മ​​ര​​ങ്ക​​രി​​പ്പ​​ള്ളി ര​​ക്ഷി​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്ന ഗീ​​വ​​ര്‍ഗീ​​സ് പു​​ണ്യാ​​ള​​നും (‘ആ​​മേ​​ന്‍’ /2013) ഭ​​ക്ത​​നാ​​യ അ​​ഭി​​ന​​ന്ദ​​ന് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​വു ന​​ല്‍കാ​​നാ​​യി കൂ​​ടെ​​ക്കൂ​​ടു​​ന്ന ശ്രീ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നും (‘ഇ​​ന്നു മു​​ത​​ല്‍’ /2021) പു​​തി​​യ പ​​രി​​പ്രേ​​ക്ഷ്യ​​ത്തി​​ലെ അ​​വ​​താ​​ര​​പ്പി​​റ​​വി​​ക​​ളാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാം. ഭ​​ക്തി പ്ര​​മേ​​യ​​മാ​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ത​​രം​​ഗ​​മാ​​യി തു​​ട​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്ത​​ല്ല ഇ​​വ​​യൊ​​ന്നും പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ തേ​​ടി​​യെ​​ത്തി​​യ​​ത്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​​വ​​യി​​ല്‍ മി​​ക്ക​​വ​​യും സി​​നി​​മാ​​ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ല്‍ വ​​ന്‍വി​​ജ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ നേ​​ടി​​യ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, കാ​​ല​​ത്തി​​നി​​ണ​​ങ്ങു​​ന്ന വി​​ധ​​ത്തി​​ല്‍ അ​​വ​​താ​​ര​ രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​ക​​ളോ​​ടെ ഭ​​ക്തി/​​വി​​ശ്വാ​​സം എ​​ന്നി​​വ​​യെ മു​​ന്‍നി​​ര്‍ത്തി​​യു​​ള്ള ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ വി​​പ​​ണി​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ന്നു.

ന​​ന്ദ​​നം

2022 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ല്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി വ​​മ്പി​​ച്ച വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യം സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റ​ം’ എ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഭ​​ക്ത​​യും അ​​ബ​​ല​​യു​​മാ​​യ ഒ​​രു ബാ​​ലി​​ക​​ക്ക് ഭാ​​വ​​ന​ചെ​​യ്യാ​​ന്‍ സാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന അ​​യ്യ​​പ്പ​​നാ​​യി സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ നാ​​യ​​ക​​ന്‍ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. അ​​വ​​ളു​​ടെ ബാ​​ല​​മ​​ന​​സ്സി​ല്‍ അ​​ടി​​യു​​റ​​ച്ചു നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പ്ര​​തീ​​ക​​മാ​​യാ​​ണ് ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ ദൈ​​വി​​ക​​പ്ര​​തി​​രൂ​​പം അ​​വ​​ത​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല ക്ഷേ​​ത്രം സ​​ന്ദ​​ര്‍ശി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​വ​​ളു​​ടെ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന് വ്യ​​ക്തി​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ല്‍ അ​​വി​​ചാ​​രി​​ത​​മാ​​യു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന ചി​​ല സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ത​​ട​​സ്സ​മാ​​കു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ല്‍, അ​​വ​​യെ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് സു​​ഹൃ​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം സ​​ന്നി​​ധാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ക​​ല്യാ​​ണി​​ക്ക് (ദേ​​വ​​ന​​ന്ദ) വ​​ഴി​​യി​​ല്‍ നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി വ​​രു​​ന്ന ആ​​പ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് ഒ​​രു ര​​ക്ഷ​​കാ​​വ​​താ​​രം സു​​ര​​ക്ഷ​​യൊ​​രു​​ക്കു​​ന്നു. അ​​യ്യ​​പ്പ​​നെ ദ​​ര്‍ശി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​വ​​ളു​​ടെ ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​പൂ​​ര്‍ത്തീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം സി​​നി​​മ​​യി​​ല്‍ അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം യു​​ക്തി​​ഭ​​ദ്ര​​മാ​​യി ന്യാ​​യീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. മു​​ന്‍കാ​​ല ഭ​​ക്തി​​സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യി, ഭ​​ക്ത​​യു​​ടെ ഭാ​​വ​​ന​​ക്ക് സി​​നി​​മാ​​ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ല്‍ യു​​ക്തി​​യു​​ടെ പൂ​​ര്‍ണ​​ത​​കൂ​​ടി ന​​ല്‍കി സി​​നി​​മ പ​​ര്യ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്നു.

ക​​ല്യാ​​ണി​​യു​​ടെ ഭാ​​വ​​ന​​യി​​ല്‍ ഉ​​ണ്ണി മു​​കു​​ന്ദ​​ന്റെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്രം അ​​യ്യ​​പ്പ​​നാ​​യി സ്ഥാ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​തി​​ലാ​​ണ് സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ വി​​പ​​ണി​​ത​​ന്ത്രം നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന​​ത്. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ല്‍ പാ​​ലി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട ആ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് മു​​ത്ത​​ശ്ശി​​യി​​ല്‍നി​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന ക​​ല്യാ​​ണി​​യെ​​ന്ന ബാ​​ലി​​ക മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍ വി​​ശ്വാ​​സ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യാ​​യി പ​​രി​​ണ​​മി​​ക്കു​​ന്നു. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന അ​​യ്യ​​പ്പ​​ഭ​​ക്ത​​ര്‍ക്ക് സു​​ര​​ക്ഷ​​യൊ​​രു​​ക്കേ​​ണ്ട കേ​​ര​​ള പൊ​ലീ​​സ് സേ​​ന​​യു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം ഭാ​​വ​​ന​​ക്കും യു​​ക്തി​​ക്കു​​മി​​ട​​യി​​ലെ പാ​​ല​​മാ​​യി വ​​ര്‍ത്തി​​ക്കു​​ന്നു. കു​​ടും​​ബ​​പ്രേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ​​യും ഭ​​ക്ത​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ആ​​ക​​ര്‍ഷി​​ക്കാ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള തീ​​വ്ര​​വൈ​​കാ​​രി​​ക മു​​ഹൂ​​ര്‍ത്ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ധി​​ക്യ​​മാ​​ണ് ചി​​ത്ര​​ത്തെ ജ​​ന​​പ്രി​​യ​​മാ​​ക്കി നി​​ല​​നി​​ര്‍ത്തു​​ന്ന​​ത്. അ​​ശ​​ക്ത​​യാ​​യ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ത്തി​​ന് ക​​വ​​ച​​മാ​​യി​​ത്തീ​​രു​​ന്ന ശ​​ക്ത​​നാ​​യ നാ​​യ​​ക​​നെ​​ന്ന പ​​തി​​വ് ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മാ​​സ​​മ​​വാ​​ക്യം​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റ​’​വും പി​​ന്‍പ​​റ്റു​​ന്ന​​ത്.

ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ലെ യു​​വ​​തി​​പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ള്‍, ശാ​​ക്തീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ള്‍, വി​​ശ്വാ​​സ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ന്നു​​ന്ന തീ​​വ്ര​​ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ശ​​യ​​സം​​ഹി​​ത​​ക​​ള്‍ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ നി​​ര​​വ​​ധി രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​വ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾകൂ​​ടി പ​​രി​​ഗ​​ണ​​നാ​​വി​​ധേ​​യ​​മാ​​കു​​മ്പോ​​ള്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റ​’​മെ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ വി​​പ​​ണി​​വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് പി​​ന്നി​​ല്‍ പ്ര​​വ​​ര്‍ത്തി​​ച്ച വാ​​ണി​​ജ്യ​​ത​​ന്ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​താ​​ര​​മാ​​യ ഉ​​ണ്ണി മു​​കു​​ന്ദ​​ന്‍ പ​​ര​​സ്യ​​മാ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന ദേ​​ശീ​​യ​​ബോ​​ധ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍, സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ആ​​ഖ്യാ​​ന​​ത്തി​​ല്‍ കി​​രാ​​ത​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ത​​മി​​ഴ് പ്ര​​തി​​നാ​​യ​​ക രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ള്‍, ആ​​യു​​ധ​​മേ​​ന്തി പ്ര​​തി​​യോ​​ഗി​​ക​​ളെ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന അ​​യ്യ​​പ്പ​​സ്വാ​​മി/​​നാ​​യ​​കസ​​ങ്ക​​ൽ​പം എ​​ന്നി​​വ സ​​മ്മേ​​ളി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ നി​​ര്‍മി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഹി​​ന്ദു​​ത്വ മ​​ല​​യാ​​ളി പൊ​​തു​​ബോ​​ധ​​മെ​​ന്ന അ​​ടി​​ത്ത​​റ​​യി​​ലാ​​ണ് പ്ര​​സ്തു​​ത ചി​​ത്രം വി​​ഭാ​​വ​​നം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റ​’​മെ​​ന്ന ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഉ​​ണ്ണി മു​​കു​​ന്ദ​​ന്‍ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തി​​ന് അ​​നു​​കൂ​​ല​​മാ​​യ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ന്‍ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. ‘ഇ​​ര’ (2018), ‘മേ​​പ്പ​​ടി​​യാ​​ന്‍’ (2022) എ​​ന്നീ ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍, ക​​ഥാ​​ഗ​​തി​​യു​​മാ​​യി നേ​​രി​​ട്ട് ബ​​ന്ധ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍പോ​​ലും, താ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ നാ​​യ​​കാ​​വ​​ത​​ര​​ണ​​ത്തെ പ്ര​​ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട വേ​​ഷ​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളോ​​ടെ​​യാ​​ണ് (ക​​റു​​ത്ത വ​​സ്ത്രം ധ​​രി​​ച്ചെ​​ത്തു​​ന്ന ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍) ഉ​​ണ്ണി മു​​കു​​ന്ദ​​ന്റെ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ തി​ര​ശ്ശീ​ല​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. അ​​ഥ​​വാ, ഹൈ​​ന്ദ​​വ​ ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ മ​​ല​​യാ​​ള സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ മു​​ഖ​​മാ​​യി പ​​രി​​ണ​​മി​​ക്കാ​ന്‍ ഉ​​ത​​കു​​ന്ന ബോ​​ധ​​പൂ​​ര്‍വ​​മാ​​യ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​ത്തു​​നി​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​വ​​യെ​​ല്ലാം സ​​മ്മേ​​ളി​​ക്കു​​ന്ന വി​​ശാ​​ല​​മാ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്നു​വേ​​ണം ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റ’​​മെ​​ന്ന ചെ​​റി​​യ ബ​​ജ​​റ്റി​​ലൊ​​രു​​ങ്ങി​​യ ചി​​ത്രം നേ​​ടി​​യ വി​​പ​​ണിവി​​ജ​​യം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​ത്.

കോ​​വി​​ഡ് കാ​​ലം മ​​ത-​സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ഏ​​ല്‍പി​​ച്ച ആ​​ഘാ​​ത​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്ന് എ​​ല്ലാ മ​​തസം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും തി​​രി​​കെ​​യെ​​ത്തു​​വാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. അ​​തി​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള മ​​ത/​​വി​​ശ്വാ​​സ ഏ​​കീ​​ക​​ര​​ണ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക യ​​ജ്ഞ​​ങ്ങ​​ള്‍ എ​​ല്ലാ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍നി​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്നു. അ​​ത്ത​​രം ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​വി​​ധ ത​​ല​​ങ്ങ​​ള്‍ സ​​മ​​കാ​​ലി​​ക ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​വ​​യി​​ലൊ​​ന്നാ​​ണ് മി​​ത്തോ​​ള​​ജി​​ക്ക​​ല്‍ ക​​ഥാ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ യു​​ക്തി​​സ​​ഹ​​മാ​​യി ച​​രി​​ത്ര​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കാ​നു​​ള്ള വ്യാ​​ജ​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ള്‍. ക​​ല്‍പി​​ത​​ക​​ഥ​​ക​​ളാ​​യി വി​​ശ്വാ​​സി​സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യു​​ള്ളി​​ല്‍ പ്ര​​ച​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ഒ​​രു സാ​​ങ്ക​​ല്‍പി​​ക വി​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി അ​​വ​​രെ ഏ​​കോ​​പി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഭാ​​വ​​നാ​​പ​​രി​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ ശാ​​സ്ത്രീ​​യ​​വും യു​​ക്തി​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യി സ​​മ​​ർ​ഥി​​ക്കാ​​ന്‍ സ​​മ​​കാ​​ലി​​ക ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്നു.

മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റം

ആ​​ര്യ​​ന്‍ കു​​ല്‍ശ്രേ​​ഷ്ഠ് എ​​ന്ന പു​​രാ​​വ​​സ്തു​​ ശാ​​സ്ത്ര​​ജ്ഞ​​നാ​​യി അ​​ക്ഷ​​യ് കു​​മാ​​ര്‍ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ‘രാം ​​സേ​​തു’ (2022) എ​​ന്ന ഹി​​ന്ദി ചി​​ത്രം അ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു വി​​പ​​ല്‍ശ്ര​​മ​​മാ​​ണ് ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​ത/ ആ​​ള്‍ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ പ​​രി​​ഹാ​​സ​​രൂ​​പേ​​ണ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ‘മൂ​​ക്കു​​ത്തി അ​​മ്മ​​ന്‍’ (2021) മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന ദു​​ഷി​​പ്പു​​ക​​ളെ പ്ര​​ശ്ന​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ത​​മി​​ഴ് ഭാ​​ഷാ​​ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ല്‍, ഇ​​വി​​ടെ​​യും മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും രീ​​തി​​ക​​ള്‍ക്കും യു​​ക്തി​​സ​​ഹ​​മാ​​യ ഭാ​​ഷ്യ​​മൊ​​രു​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്ന ത​​ല​​മാ​​ണ് സി​​നി​​മ നി​​ര്‍വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​മാ​​ന​​മാ​​യി, ‘മാ​​ളി​​ക​​പ്പു​​റം’ പോ​​ലു​​ള്ള ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ള്‍ മ​​നു​​ഷ്യ​​നും ദൈ​​വ​​വും ഒ​​ന്നാ​​ണെ​​ന്ന പ്ര​​മാ​​ണ​​ത്തെ യു​​ക്തി​​ഭ​​ദ്ര​​മാ​​യി സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ന്നു. മ​​റ്റൊ​​ര​​ർ​ഥ​​ത്തി​​ല്‍, തി​ര​ശ്ശീ​ല​​യി​​ലെ അ​​വ​​താ​​ര​​മൂ​​ര്‍ത്തി​​ക​​ള്‍ക്ക് യു​​ക്തി​​സ​​ഹ​​മാ​​യി ഭ​​ക്ത​​ജ​​ന​​കോ​​ടി​​ക​​ളെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നും താ​​ര​​ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി അ​​വ​​രോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​നു​​മു​​ള്ള മ​​താ​​ത്മ​​ക അ​​ന്ത​​രീ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ പു​​നഃ​​ശാ​​ക്തീ​​ക​​ര​​ണ​​മാ​​ണ് സ​​മ​​കാ​​ലി​​ക ഭ​​ക്തി​​പ്ര​​മേ​​യ ജ​​ന​​പ്രി​​യ സി​​നി​​മ​​ക​​ള്‍ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

♦

**ഈ ​​ലേ​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ല്‍ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള ആ​​ദ്യ​​കാ​​ല ബൈ​​ബി​​ള്‍ അ​​നു​​ക​​ൽ​പ​​ന നി​​ശ്ശ​ബ്ദ സി​​നി​​മ​​ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ള്‍ ‘Bible and Cinema: An Introduction’ എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്നു സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​വ​​യാ​​ണ്.





