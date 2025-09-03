Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightCulturechevron_rightFilm and Theatrechevron_rightഎ​​ന്‍റെ...

    എ​​ന്‍റെ ക​​മ​​ല​​ദ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ

    Posted On date_range 3 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On date_range 3 Sept 2025 10:15 AM IST
    എ​​ന്‍റെ ക​​മ​​ല​​ദ​​ള​​ങ്ങ​​ൾ
    cancel
    By
    ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ ആ​​വ​​ള
    text_fields
    bookmark_border

    സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ സി​​ബി മ​​ല​​യി​​ലി​​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ ആ​​വ​​ള ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​സ​​ഞ്ചാ​​രം 70ാം വ​​യ​​സ്സി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​നി മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ​​യ​​ദൂ​​ര​​മേ​​യു​​ള്ളൂ എ​​നി​​ക്ക്. ജീ​​വ​​ന്‍റെ എ​​ഴു​​പ​​താ​​മാ​​ണ്ടി​​നെ മു​​ഖാ​​മു​​ഖം കാ​​ണു​​ന്ന എ​​ന്നെ ഞാ​​നെ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ഓ​​ർ​​ത്തു പൂ​​രി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്? ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച​​തി​​ലും ക​​രു​​തി​​യ​​തി​​ലും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ച​​തി​​ലും മു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്ക് ജീ​​വി​​തം. ഇ​​നി​​യും ചെ​​യ്യാ​​നു​​ണ്ടേ​​റെ...​​എ​​ന്‍റെ ഏ​​റ്റ​​വും...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ സി​​ബി മ​​ല​​യി​​ലി​​​ന്റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ ആ​​വ​​ള ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​സ​​ഞ്ചാ​​രം 

    70ാം വ​​യ​​സ്സി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​നി മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ​​യ​​ദൂ​​ര​​മേ​​യു​​ള്ളൂ എ​​നി​​ക്ക്. ജീ​​വ​​ന്‍റെ എ​​ഴു​​പ​​താ​​മാ​​ണ്ടി​​നെ മു​​ഖാ​​മു​​ഖം കാ​​ണു​​ന്ന എ​​ന്നെ ഞാ​​നെ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ഓ​​ർ​​ത്തു പൂ​​രി​​പ്പി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്?

    ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച​​തി​​ലും ക​​രു​​തി​​യ​​തി​​ലും പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ച​​തി​​ലും മു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്ക് ജീ​​വി​​തം. ഇ​​നി​​യും ചെ​​യ്യാ​​നു​​ണ്ടേ​​റെ...​​എ​​ന്‍റെ ഏ​​റ്റ​​വും മി​​ക​​ച്ച സി​​നി​​മ സം​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തേ​​യു​​ള്ളൂ എ​​ന്ന​​താ​​ണെ​​ന്‍റെ വി​​ശ്വാ​​സം. ഇ​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​രി​​ട​​ത്ത് എ​​ത്തു​​മെ​​ന്നോ എ​​ത്തി​​യാ​​ലും തു​​ട​​രാ​​നാ​​വു​​മെ​​ന്നോ ഞാ​​ൻ വി​​ചാ​​രി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ല. എ​​ല്ലാം ഒ​​രു വ​​ന്നു​​ചേ​​ര​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്‍റൊ​​പ്പം പ​​ഠി​​ച്ച​​വ​​രെ​​ല്ലാം വി​​ചാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​വും ഇ​​വ​​നൊ​​ക്കെ എ​​ങ്ങ​​നെ ഇ​​തൊ​​ക്കെ​​യാ​​യി എ​​ന്ന്? പ​​റ്റി​​ല്ലെ​​ന്നുതോ​​ന്നി തി​​ര​​സ്കൃ​​ത​​നാ​​യി നൊ​​ന്തു മ​​ട​​ങ്ങി​​ച്ചെ​​ല്ലു​​മ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ വ​​യ​​റുനി​​റ​​ച്ച് അ​​ന്ന​​വും താ​​ങ്ങും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​വും ത​​ന്ന ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ൾ... 47 സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ, സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ൾ, പു​​ര​​സ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ, എ​​ന്‍റെ ബാ​​ല........

    _ ‘‘സി​​നി​​മ എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് എ​​ന്നി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്? ഞാ​​നാ​​ദ്യ​​മാ​​യി ക​​ണ്ട സി​​നി​​മ ഏ​​താ​​ണ്? ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളു​​ടെ നൂ​​ല​​റ്റം തി​​ര​​ഞ്ഞു താ​​ഴേ​​ക്ക് ഊ​​ർ​​ന്നി​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ങ്ങ​​ക​​ലെ ആ​​ഴ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഒ​​രു താ​​രാ​​ട്ടി​​ന്റെ ഈ​​ര​​ടി​​ക​​ൾ ആ​​രോ മൂ​​ളും... “രാ​​രി​​രാ​​രോ രാ​​രി​​രോ... പാ​​ട്ടു പാ​​ടി ഉ​​റ​​ക്കാം

    ഞാ​​ൻ താ​​മ​​ര​​പ്പൂം പൈ​​ത​​ലേ... കേ​​ട്ടു​​കേ​​ട്ടു നീ​​യു​​റ​​ങ്ങെ​​ൻ ക​​ര​​ളി​​ന്റെ കാ​​ത​​ലേ....”

    ഉ​​റ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ നേ​​ർ​​ത്ത നൂ​​ൽ​​ച്ച​​ര​​ട് പൊ​​ട്ടി​​ച്ച് ര​​ണ്ടു കൈ​​ക​​ൾ എ​​ന്നെ വാ​​രി​​യെ​​ടു​​ത്തു. ബെ​​ർ​​ക്കി​​ലി സി​​ഗ​​ര​​റ്റി​​ന്റെ മ​​ണ​​മു​​ള്ള ചു​​ണ്ടു​​ക​​ൾ എ​​ന്റെ ക​​വി​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ചേ​​ർ​​ത്തൊ​​രു​​മ്മ.

    ത​​റ​​വാ​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നും മാ​​റി​​ത്താ​​മ​​സി​​ച്ച ചെ​​റി​​യ വാ​​ട​​ക​​വീ​​ടി​​ന്റെ വീ​​തി​​കു​​റ​​ഞ്ഞ സ്വീ​​ക​​ര​​ണ​​മു​​റി​​യു​​ടെ പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റേ ജ​​ന​​ലി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്നു​​ള്ള ക​​ട്ടി​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്നും, അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ എ​​ന്നെ​​യും​​കൊ​​ണ്ട് ന​​ടു​​മു​​റി​​യു​​ടെ പി​​ന്നി​​ലെ തി​​ണ്ണ​​യി​​ലേ​​ക്കി​​റ​​ങ്ങു​​ന്ന വാ​​തി​​ൽ​​പ്പ​​ടി​​യി​​ൽ വ​​ന്നു​​നി​​ന്ന് താ​​ഴേ​​ക്ക് ചൂ​​ണ്ടി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു – “ആ​​രാ അ​​തെ​​ന്നു നോ​​ക്കി​​യേ’’. അ​​വി​​ടെ, താ​​ഴെ പാ​​ള​​യി​​ൽ കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു കു​​ഞ്ഞു​​വാ​​വ. അ​​തി​​നെ കു​​ളി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ചി​​ന്ന​​മ്മ ന​​ഴ്സ് എ​​ന്നെ നോ​​ക്കി​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞു, “ദാ ​​കു​​ഞ്ഞ​​നി​​യ​​നെ ക​​ണ്ടോ”. അ​​വി​​ടെ നി​​ന്നും അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ എ​​ന്നെ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​ത് പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റു വ​​ശ​​ത്തു​​ള്ള ചെ​​റി​​യ കി​​ട​​പ്പു​​മു​​റി​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ്. അ​​വി​​ടെ ക​​ഴു​​ത്ത​​റ്റം മൂ​​ടി​​പ്പു​​ത​​ച്ചു കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന അ​​മ്മ​​ച്ചി എ​​ന്നെ നോ​​ക്കി ചി​​രി​​ച്ചു. എ​​നി​​ക്ക് സ​​ങ്ക​​ടം വ​​ന്നു, ഞാ​​ൻ അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ന്റെ കൈ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും ഊ​​ർ​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ കൂ​​ടെ​​ക്ക​​യ​​റി ഇ​​റു​​കെ കെ​​ട്ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു കി​​ട​​ന്നു.

    അ​​പ്പോ​​ഴേ​​ക്ക് ചി​​ന്ന​​മ്മ ന​​ഴ്സ് കു​​ളി​​പ്പി​​ച്ചു തോ​​ർ​​ത്തി​​യ കു​​ഞ്ഞി​​നേ​​യും കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്നു. എ​​ന്നെ എ​​ടു​​ത്തു​​മാ​​റ്റി അ​​നി​​യ​​നെ അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ കൂ​​ടെ കി​​ട​​ത്താ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ത്തെ ഞാ​​ൻ ആ​​വോ​​ളം ചെ​​റു​​ത്തു. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ കാ​​ലി​​നോ​​ടുചേ​​ർ​​ന്ന് ക​​ട്ടി​​ലി​​ന്റെ താ​​ഴെ​​യ​​റ്റ​​ത്തു കി​​ട​​ക്കാ​​ൻ എ​​ന്നെ അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ചു. ആ ​​കി​​ട​​പ്പ് ഒ​​രാ​​ഴ്‌​​ച​​യോ​​ളം തു​​ട​​ർ​​ന്നു​​വെ​​ന്നു പി​​ന്നീ​​ട് ഒ​​രു​​പാ​​ട് ത​​വ​​ണ അ​​മ്മ​​ച്ചി പ​​റ​​ഞ്ഞുകേ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ആ​​ഹാ​​ര​​വും ഉ​​റ​​ക്ക​​വും എ​​ല്ലാം അ​​വി​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ. പ്ര​​സ​​വ​​ശു​​ശ്രൂ​​ഷ​​ക്കാ​​യി കാ​​ഞ്ഞി​​ര​​പ്പ​​ള്ളി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നും വ​​ന്ന വ​​ല്യ​​മ്മ​​ച്ചി പ​​റ​​യും ‘‘ഇ​​വ​​നെ​​ന്നെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് കു​​റെ തീ​​ട്ടം കോ​​രി​​ക്കും’’.

    –അ​​മ്മ​​ച്ചി എ​​ന്റേ​​ത് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യെ ഞാ​​നാ​​ർ​​ക്കും വി​​ട്ടു​​കൊ​​ടു​​ക്കി​​ല്ല –എ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്‍റെ മ​​ട്ട്.

    പ്ര​​സ​​വി​​ച്ചു കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ വ​​സ്ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ല​​ക്കാ​​ൻ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കാ​​ൻ പോ​​ലും അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ അ​​നു​​ജ​​ത്തി​​മാ​​രെ ഞാ​​ൻ സ​​മ്മ​​തി​​ക്ക​​യി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ക​​ല്യാ​​ണ​​ത്തി​​നോ ച​​ട​​ങ്ങു​​ക​​ൾ​​ക്കോ പോ​​കാ​​ൻ അ​​വ​​രാ​​രെ​​ങ്കി​​ലും അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ സാ​​രി​​യോ ആ​​ഭ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളോ അ​​ണി​​ഞ്ഞാ​​ൽ അ​​വ​​ര​​ത് ഊ​​രു​​ന്ന​​തു​​വ​​രെ ഞാ​​ൻ ക​​ര​​യും. ക​​ര​​ഞ്ഞുത​​ള​​ർ​​ന്ന് ഉ​​റ​​ക്ക​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ഴു​​തിവീ​​ഴു​​മ്പോ​​ൾ അ​​മ്മ​​ച്ചി​​യു​​ടെ പ​​തി​​ഞ്ഞ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ൽ താ​​രാ​​ട്ടി​​ന്റെ ഈ​​ണം വീ​​ണ്ടും വ​​രും. “രാ​​ജാ​​വാ​​യ് തീ​​രും നീ ​​ഒ​​രു കാ​​ല​​മോ​​മ​​നെ...”

    ‘സീ​​ത’​​യി​​ലെ ഈ ​​താ​​രാ​​ട്ടു പാ​​ട്ടി​​ന്റെ വെ​​ള്ളി​​ത്തി​​ര ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ലി​​ല്ല, അ​​മ്മ​​ച്ചി പാ​​ടി ക്കേ​​ട്ട ഈ​​ണ​​മ​​ല്ലാ​​തെ.

    എ​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ൽ തെ​​ളി​​മ​​യോ​​ടെ​​യു​​ള്ള​​ത് അ​​മ്മ​​ച്ചി എ​​ന്റെ അ​​നു​​ജ​​ത്തി​​യെ പാ​​ടി​​യു​​റ​​ക്കു​​ന്ന മ​​റ്റൊ​​രു താ​​രാ​​ട്ടി​​ന്റെ ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്... “അ​​പ്പ​​നി​​പ്പം വ​​രും നി​​ങ്ങ​​ളു​​റ​​ങ്ങ​​ല്ലേ മ​​ക്ക​​ളെ, അ​​ത്ത​​ലെ​​ല്ലാം തീ​​രു​​മെ​​ന്റെ ക​​ര​​ളി​​ന്റെ പൂ​​ക്ക​​ളെ......” ‘ജ്ഞാ​​ന​​സു​​ന്ദ​​രി’​​യി​​ലെ ഈ ​​പാ​​ട്ട് മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല അ​​തി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന ഭാ​​ഗ​​ത്ത് നാ​​യി​​കാ ക​​ഥാ​​പാ​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ കൈ​​ക​​ൾ ഛേദി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട് കാ​​ട്ടി​​ൽ കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന പേ​​ടി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന ദൃ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ളും ഒ​​ട്ടും മാ​​യാ​​തെ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ൽ ഇ​​പ്പോ​​ഴു​​മു​​ണ്ട്.

    എ​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​​യി​​ലു​​ള്ള, ഞാ​​ൻ ക​​ണ്ട ആ​​ദ്യ സി​​നി​​മ ‘ജ്ഞാ​​ന​​സു​​ന്ദ​​രി’​​യാ​​ണ്, എ​​ന്റെ നാ​​ലാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ.

    ആ ​​ചി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ കെ.എ​​സ്. സേ​​തു​​മാ​​ധ​​വ​​ൻ സാ​​ർ കാ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം എ​​ന്റെ സി​​നി​​മ​​ക​​ൾ ക​​ണ്ട് എ​​ന്നെ അ​​ഭി​​ന​​ന്ദി​​ച്ച അ​​നു​​ഭ​​വം എ​​ത്ര അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ക​​ര​​മാ​​യ ഓ​​ർ​​മ​​യാ​​ണ്. ആ ​​സി​​നി​​മ​​യി​​ലെ നാ​​യ​​ക​​ൻ പ്രേം​​ന​​സീ​​ർ സാ​​റി​​നൊ​​പ്പം മൂ​​ന്നു സി​​നി​​മ​​ക​​ളി​​ൽ സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​നാ​​യ​​ത്, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ സ്നേ​​ഹ​​വാ​​ത്സ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ക്കാ​​നാ​​യ​​ത്, എ​​ത്ര​​യെ​​ത്ര ഭാ​​ഗ്യാ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഞാ​​ൻ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ച്ച് പോ​​ന്ന​​ത്...

     

    കുടുംബ കൂട്ടായ്​മ: മോഹൻലാലി​ന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം

    ദ​​ളം -1

    ആ​​യി​​ര​​ത്തി​​തൊ​​ള്ളാ​​യി​​ര​​ത്തി എ​​ൺ​​പ​​ത്തി ഒ​​ന്നി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന​​കാ​​ലം. മ​​ല​​മ്പു​​ഴ​​യി​​ലാ​​ണ് ലൊ​​ക്കേ​​ഷ​​ൻ.

    70 എം.​​എം ഫോ​​ർ​​മാ​​റ്റി​​ൽ നി​​ർ​​മി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ദ്യ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സി​​നി​​മ​​യാ​​യ ‘പ​​ട​​യോ​​ട്ട’​​ത്തി​​ന്റെ ഷെ​​ഡ്യൂ​​ൾ ബ്രേ​​ക്കാ​​ണ്. അ​​ല​​ക്സാ​​ൻ​​ണ്ട​​ർ ഡ്യൂ​​മാ​​സി​​ന്റെ ‘ദ ​​കൗ​​ണ്ട് ഓ​​ഫ് മോ​​ണ്ടി ക്രി​​സ്റ്റോ’​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​ണ് ‘പ​​ട​​യോ​​ട്ട’​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ത്ഭ​​വം. പ്രേം ​​ന​​സീ​​റി​​നും മ​​ധു​​വി​​നും ശ​​ങ്ക​​റി​​നും ല​​ക്ഷ്മി​​ക്കും ഒ​​പ്പം മോ​​ഹ​​ൻ​​ലാ​​ലും മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യും പൂ​​ർ​​ണി​​മ ഭാ​​ഗ്യ​​രാ​​ജു​​മൊ​​ക്കെ​​യാ​​യി വ​​ലി​​യ ഒ​​രു താ​​ര​​നി​​ര​​ത​​ന്നെ​​യു​​ണ്ട് അ​​ഭി​​നേ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​യി. സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​രാ​​യ ഞാ​​നും പ്രി​​യ​​ദ​​ർ​​ശ​​നും കാ​​മ​​റാ​​മാ​​ൻ കെ. ​​രാ​​മ​​ച​​ന്ദ്ര​​ബാ​​ബു​​വും സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​യ ജി​​ജോ​​യും മ​​ദ്രാ​​സി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കാ​​നൊ​​രു​​ങ്ങു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യും സെ​​റ്റി​​ലു​​ണ്ട്. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യു​​ടെ തു​​ട​​ക്ക​​കാ​​ല​​മാ​​ണ്.

    ‘കോ​​മ​​രം’ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ജോ​​ലി​​ക​​ൾ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കാ​​നാ​​യി മ​​ദ്രാ​​സി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കേ​​ണ്ട​​തി​​നാ​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യും ​ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ചേ​​ർ​​ന്നു. ഒ​​ല​​വ​​ക്കോ​​ട് റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ട്രെ​​യി​​ൻ ക​​യ​​റേ​​ണ്ട​​ത്. സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ വ​​ലി​​യ തി​​ര​​ക്കൊ​​ന്നു​​മി​​ല്ല. ഇ​​രു​​ട്ടാ​​ണ്, അ​​വി​​ടെ അ​​ടു​​ത്തൊ​​രു ക​​ട​​യു​​ണ്ട്. ഒ​​രു മാ​​ഗ​​സി​​ൻ വാ​​ങ്ങി വ​​രാ​​മെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞ് മ​​മ്മൂ​​ട്ടി എ​​ന്നെ​​യും കൂ​​ട്ടി ആ ​​ക​​ട​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യി. അ​​വി​​ടെ ന​​ല്ല വെ​​ളി​​ച്ച​​മു​​ണ്ട്. ആ​​ളു​​ക​​ൾ വ​​ന്നും​​പോ​​യും കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

    കു​​റേ​​നേ​​രം അ​​വ​​രെ നോ​​ക്കി മ​​മ്മൂ​​ട്ടി എ​​ന്നോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു –‘ഒ​​രു​​ത്ത​​നും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​ന്നി​​ല്ല​​ല്ലോ.’ സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​രു​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നും ക​​ട​​വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​ദ്ദേ​​ഹം വ​​ന്ന​​ത്, ഒ​​രു ന​​ട​​ൻ എ​​ന്ന രീ​​തി​​യി​​ൽ ജ​​നം ത​​ന്നെ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്നു​​ള്ള ആ​​കാം​​ക്ഷ​​കൊ​​ണ്ടു കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ ​​തു​​റ​​ന്ന മ​​ന​​സ്സിന്റെ നി​​ഷ്ക​​ള​​ങ്ക​​ത​​യും നി​​രാ​​ശ​​യും തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ് ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​തി​​നു​​ള്ള​​തൊ​​ന്നും ആ​​യി​​ല്ല​​ല്ലോ. പ​​ട​​ത്തി​​ന്റെ പോ​​സ്റ്റ​​റൊ​​ക്കെ വ​​ര​​ട്ടെ, ആ​​ളു​​ക​​ൾ അ​​പ്പോ​​ൾ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യും. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ഹാ​​ന​​ട​​നാ​​യി മാ​​റു​​ന്ന​​തി​​ന് തൊ​​ട്ടു​​മു​​മ്പു​​ള്ള ഇ​​ത്ത​​രം എ​​ത്ര പു​​ല​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ –കാ​​ലം പ​​ല​​പ്ര​​തി​​ഭ​​ക​​ളെ​​യും പ​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന്റെ സാ​​ക്ഷി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ചി​​ല​​പ്പോ​​​​ഴൊ​​ക്കെ ഞാ​​ൻ.

    അ​ച്ചാ​ച്ച​ൻ എം.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് മ​ല​യി​ൽ (കു​ഞ്ഞ​ച്ച​ൻ) അ​മ്മ​ച്ചി മേ​രി​ക്കു​ട്ടി,പടയോട്ടം-ലൊക്കേഷനിൽ

    മ​​ദ്രാ​​സി​​ലെ​​ത്തി പി​​രി​​യു​​മ്പോ​​ൾ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി പ​​റ​​ഞ്ഞു –എ​​ന്നെ ര​​ഞ്ജി​​ത്ത് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ വി​​ട്ടാ​​മ​​തി, എ​​നി​​ക്ക​​വി​​ടെ റൂ​​മു​​ണ്ടാ​​വും. നി​​ർ​​മാ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​യ ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സി​​ൽ തി​​ര​​ക്കാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ഇ​​ട​​ത്ത​​ര​​മാ​​ളു​​ക​​ൾ ത​​ങ്ങു​​ന്ന രാ​​ജ്ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്ക് റൂം ​​കി​​ട്ടി​​യ​​ത്. എ.​​വി.​​എം.​​സി തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ൽ റെ​​ക്കോ​​ഡി​​ങ് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്ക്. ഞാ​​ന​​തി​​ന്റെ തി​​ര​​ക്കി​​ൽ നി​​ൽ​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴു​​ണ്ട് മ​​മ്മൂ​​ട്ടി അ​​വി​​ടേ​​ക്ക് വ​​രു​​ന്നു. ര​​ഞ്ജി​​ത്ത് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ ‘കോ​​മ​​ര’​​ത്തി​​ന്റെ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നെ കാ​​ണാ​​തെ, റൂ​​മി​​ല്ലാ​​തെ എ​​വി​​ടെ​​യോ പോ​​യി കു​​ളി​​ച്ച് ഫ്ര​​ഷാ​​യാ​​ണ് മ​​മ്മൂ​​ട്ടി വ​​ന്നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന്റെ വി​​ലാ​​സം കൈ​​യി​​ലു​​ണ്ട്. ന​​മു​​ക്കൊ​​ന്നു​​പോ​​യി ത​​പ്പാം –മ​​മ്മൂ​​ട്ടി പ​​റ​​ഞ്ഞു. കോ​​ട​​മ്പാ​​ക്കം മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​ക്ക് വ​​ലി​​യ പ​​രി​​ച​​യ​​മാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല, എ​​നി​​ക്കും.

    അ​​ങ്ങ​​നെ ഞാ​​നും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​വും എ.​​വി.​​എം.​​സി തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ൽ നി​​ന്നി​​റ​​ങ്ങി മെ​​യി​​ൻ ഗേ​​റ്റു​​വ​​ഴി വി​​ലാ​​സം ത​​പ്പി ന​​ട​​ന്നു. അ​​ല​​ഞ്ഞ​​ല​​ഞ്ഞ് ഒ​​രു ​ലൈ​​ൻ കെ​​ട്ടി​​ട​​ത്തി​​ന​​ടു​​ത്ത് മ​​ല​​യാ​​ളി​​യാ​​യ പാ​​ലാ​​ത​​ങ്കം എ​​ന്ന ഡ​​ബ്ബി​​ങ് ആ​​ർ​​ട്ടി​​സ്റ്റും അ​​വ​​രു​​ടെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് രാ​​ധാ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നും താ​​മ​​സി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. സാ​​ലി​​ഗ്രാം എ​​ന്ന സ്ഥ​​ല​​ത്ത് അ​​വ​​ർ വ​​ഴി ജെ.​​സി. ജോ​​ർ​​ജി​​ന്റെ താ​​മ​​സ​​സ്ഥ​​ലം ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​മെ​​ന്ന് ഒ​​രു ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി എ​​ന്നെ തി​​രി​​ച്ച​​യ​​ച്ചു. സ്റ്റു​​ഡി​​യോ ജോ​​ലി​​ക​​ളൊ​​ക്കെ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് രാ​​​ത്രി റൂ​​മി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​തേ​​യു​​ള്ളൂ ഞാ​​ൻ. വാ​​തി​​ൽ ഒ​​രു ത​​ട്ട് കേ​​ട്ട് തു​​റ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ മു​​ന്നി​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി. ഒ​​രു പ​​ക​​ലു മു​​ഴു​​വ​​ൻ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നെ ത​​പ്പി നി​​രാ​​ശ​​നാ​​യി തി​​രി​​ച്ചു വ​​ന്ന​​താ​​ണ്. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി ചോ​​ദി​​ച്ചു, ഞാ​​നി​​ന്നി​​വി​​ടെ കി​​ട​​ന്നാ​​ലോ?

    സിം​​ഗി​​ൾ ക​​ട്ടി​​ലി​​ന്റെ സ്ഥ​​ല​​പ​​രി​​മി​​തി കൂ​​സാ​​തെ ഞ​​ങ്ങ​​ള​​ത് പ​​ങ്കി​​ട്ടു. ചെ​​റു​​ക​​ട്ടി​​ലി​​ൽ ഒ​​രു രാ​​ത്രി മു​​ഴു​​വ​​ൻ ക​​ഴി​​ച്ചു​​കൂ​​ട്ടു​​ന്ന​​ത് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ന​​മു​​ക്കൊ​​രു സി​​നി​​മ​​ക്ക് പോ​​യാ​​ലോ. അ​​ങ്ങ​​നെ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ര​​ണ്ടു​​പേ​​രും കൂ​​ടി സ​​ഫേ​​ർ തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ൽ സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡ് ഷോ​​ക്ക് ക​​യ​​റി. ഏ​​താ​​ണ് സി​​നി​​മ എ​​ന്നു​​പോ​​ലും നോ​​ക്കാ​​തെ​​യാ​​ണ് ടി​​ക്ക​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. സ​​മ​​യം ക​​ള​​യു​​ക എ​​ന്ന​​തു​​മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യം. സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​വേ​​ള​​യാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ പ​​ര​​സ്യ​​മി​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. പ​​ര​​സ്യ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു കു​​ഞ്ഞ് പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​തോ​​ടെ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. ‘സി​​ബീ എ​​നി​​ക്ക് കു​​ഞ്ഞി​​നെ ഓ​​ർ​​മ വ​​രു​​ന്നു. സു​​റു​​മി​​യെ മി​​സ് ചെ​​യ്യു​​ന്നു’ എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞ് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​മാ​​കെ ഗൃ​​ഹാ​​തു​​ര​​മാ​​യ ആ​​വ​​ലാ​​തി​​യി​​ൽ​​പെ​​ട്ടു. തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ലെ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ മി​​ന്നി​​മാ​​യു​​ന്ന വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​നാ​​മു​​ഖ​​ത്തെ സ​​ങ്ക​​ട​​വും നി​​ഷ്‍ക​​ള​​ങ്ക​​ത​​യും ക​​ണ്ടു. ന​​ട​​നാ​​വു​​ക എ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ആ ​​മ​​നു​​ഷ്യ​​ൻ സ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന ത്യാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​റു​​താ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    മു​​മ്പൊ​​രു ദി​​വ​​സം, ഷൂ​​ട്ടി​​നി​​ട​​വേ​​ള​​യി​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​നാ​​വു​​ന്ന​​ത് ഞാ​​ൻ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. കാ​​ര്യ​​മ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ –കു​​ഞ്ഞ് ജ​​നി​​ച്ച നാ​​ല്പ​​തി​​ന്റെ ച​​ട​​ങ്ങു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്താ​​നു​​ള്ള ദി​​വ​​സ​​മാ​​വു​​ന്നു. കു​​റ​​ച്ച് രൂ​​പ കി​​ട്ടി​​യേ പ​​റ്റൂ. ഇ​​വി​​ടു​​ന്ന് കി​​ട്ടാ​​നു​​ള്ള കാ​​ശൊ​​ക്കെ മേ​​ടി​​ച്ചു​​ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ബാ​​പ്പ​​യോ​​ട് എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ ചോ​​ദി​​ക്കു​​ക. വ​​ക്കീ​​ൽ പ​​ണി​​യൊ​​ക്കെ ക​​ള​​ഞ്ഞ് സി​​നി​​മ​​ക്ക് പോ​​യ​​ത​​ല്ലേ എ​​ന്ന് ചോ​​ദി​​ക്കി​​ല്ലേ? –പ​​ത്തോ ഇ​​രു​​നൂ​​റോ രൂ​​പ​​യി​​ൽ ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നാ​​യ എ​​നി​​ക്ക് എ​​ന്തു ചെ​​യ്യാ​​നാ​​വും. കോ​​ടി​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ ആ​​രാ​​ധ​​നാ​​പാ​​ത്ര​​മാ​​യി പി​​ന്നീ​​ട് വ​​ള​​ർ​​ന്ന മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യെ​​ന്ന താ​​ര​​പ്ര​​തി​​ഭ​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​കാ​​ലാ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ട​​പ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ ഞാ​​നെ​​ന്റെ അ​​ച്ഛ​​നെ​​യോ​​ർ​​ത്തു. മ​​ല​​യി​​ൽ ജോ​​സ​​ഫ് ജോ​​സ​​ഫ് എ​​ന്ന എ​​ന്റെ അ​​പ്പ​​നെ. അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ എ​​ന്നാ​​ണ് ഞാ​​ൻ അ​​ച്ഛ​​നെ വി​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്.

    അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ന്റെ ജീ​​വി​​തം മ​​റ്റൊ​​രു ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​നാ​​യ പി​​താ​​വി​​ന്റെ മ​​ക​​നാ​​യി​​ട്ടും ഞാ​​നു​​ണ്ടാ​​വു​​മ്പോ​​ഴേ​​ക്കും അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ ആ​​വ​​ലാ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ പെ​​ട്ടു തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​രും വീ​​ട്ടി​​ലി​​ല്ലാ​​ത്ത നേ​​ര​​ത്ത് എ​​ന്റെ അ​​ര​​ഞ്ഞാ​​ണ​​ക്കൊ​​ളു​​ത്ത് ഊ​​രി ‘പു​​തി​​യ​​ത് വാ​​ങ്ങി​​ത്ത​​രാം’ എ​​ന്നു ക​​ള​​വുപ​​റ​​ഞ്ഞ് തി​​ക​​ച്ചി​​ലി​​ല്ലാ​​യ്മ​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്നു​​പോ​​വു​​ന്ന എ​​ന്റെ അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​നെ ഞാ​​നെ​​ങ്ങ​​നെ മ​​റ​​ക്കും. തി​​ക​​ച്ചി​​ലി​​ല്ലാ​​ത്ത എ​​ല്ലാ അ​​പ്പ​​ൻ​​മാ​​ർ​​ക്കും ഒ​​രേ മു​​ഖ​​മാ​​ണ്. അ​​വ​​രു​​ടെ വ്യ​​ഥ പി​​ട​​ഞ്ഞ നെ​​ഞ്ചി​​ടി​​പ്പി​​നൊ​​ക്കെ ഒ​​രേ വേ​​ഗ​​വും.

    അ​​ന്ന​​ത്തെ മ​​ദ്രാ​​സ് രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ കി​​ട​​ക്കാ​​ൻ സ്ഥ​​ലം മ​​തി​​യാ​​വാ​​ത്ത കു​​ഞ്ഞി​​ക്ക​​ട്ടി​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ട് സ​​മ​​യം ക​​ള​​യാ​​ൻ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യും ഞാ​​നു​​മി​​രു​​ന്ന അ​​തേ തി​​യ​​റ്റ​​റി​​ൽ സു​​റു​​മി​​യെ​​യും മ​​ക​​ളെ​​യു​​മോ​​ർ​​ത്ത് നെ​​ഞ്ചു​​വെ​​ന്ത അ​​തേ​​യി​​രു​​ട്ടി​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ച എ​​ന്റെ സി​​നി​​മ ‘ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് ഒ​​ന്ന്’ നൂ​​റു​​ദി​​വ​​സ​​മോ​​ടി. പി​​ന്നീ​​ട് മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യു​​ടെ ‘സി.​​ബി.​​ഐ ഡ​​യ​​റി​​ക്കു​​റി​​പ്പ്’ നൂ​​റു​​ദി​​വ​​സം ക​​ളി​​ച്ചു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നൊ​​പ്പ​​മൊ​​രു പ​​ട​​മെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ആ​​യി​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ത്തു​​നി​​ന്നു. അ​​ത്യ​​ധ്വാ​​ന​​ത്തി​​നും ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​നും കാ​​ലം ന​​ൽ​​കി​​യ മ​​റു​​പ​​ടി. ‘പ​​ട​​യോ​​ട്ടം’ സി​​നി​​മ മു​​ത​​ൽ മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​ക്കാ​​ലം ത​​ന്നെ ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി.

    ‘പ​​ട​​യോ​​ട്ടം’ സി​​നി​​മ​​യു​​ടെ ജോ​​ലി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ ജി​​ജോ എ​​ന്നെ വി​​ളി​​ച്ചു പ​​റ​​ഞ്ഞു, ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ അ​​ടു​​ത്ത പ​​ടം സി​​ബി​​യാ​​ണ് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്. ഉ​​ള്ളി​​ൽ സ​​ന്തോ​​ഷ​​വും അ​​ഭി​​മാ​​ന​​വും നി​​റ​​ഞ്ഞ നി​​മി​​ഷം. എ​​ന്റെ അ​​ധ്വാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തു​​ന്നു. സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നി​​ൽ​​നി​​ന്ന് സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​നി​​ലേ​​ക്ക്, അ​​തും ന​​വോ​​ദ​​യ​​പോ​​ലെ​​യു​​ള്ള വ​​ലി​​യ പ്രൊ​​ഡ​​ക്ഷ​​ൻ ബാ​​ന​​റി​​ൽ. എ​​ന്റെ കൈ​​യി​​ൽ ഒ​​രു ക​​ഥ​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​ട​​ൻ ശ​​ങ്ക​​റു​​മാ​​യി ‘മ​​ഞ്ഞി​​ൽ വി​​രി​​ഞ്ഞ പൂ​​ക്ക​​ൾ’ തൊ​​ട്ട് എ​​നി​​ക്ക് ന​​ല്ല ബ​​ന്ധ​​മാ​​ണ്. ബീ​​ബീ​​സ് എ​​ന്ന പു​​തി​​യ നി​​ർ​​മാ​​ണ ക​​മ്പ​​നി​​ക്കാ​​യി ഒ​​രു ക​​ഥ​​യു​​ണ്ടോ എ​​ന്ന് ശ​​ങ്ക​​ർ ചോ​​ദി​​ച്ചു.

    ഈ ​​ക​​ഥ ഞാ​​ൻ ബീ​​ബീസി​​നോ​​ട് പ​​റ​​യാ​​മെ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. അ​​ന്ന​​ത്തെ ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ എ​​ഡി​​റ്റ​​റാ​​യി​​രു​​ന്ന കെ.​​ആ​​ർ. ശേ​​ഖ​​റി​​നോ​​ട് ഞാ​​നീ​​ക്ക​​ഥ പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​നും ന​​ല്ല ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി. ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ സ​​ഹ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ തി​​ര​​ക്കു​​പി​​ടി​​ച്ച ജോ​​ലി​​ക​​ളു​​മാ​​യി ഞാ​​ൻ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു. ജോ​​ലി തീ​​ർ​​ത്ത് മ​​ദ്രാ​​സി​​ലെ​​ത്തി ശ​​ങ്ക​​റി​​നെ ക​​ണ്ടു. അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ശ​​ങ്ക​​ർ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത് സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ ഭ​​ദ്ര​​ൻ വ​​ന്ന് ഒ​​രു ക​​ഥ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ബീ​​ബീ​​സ് അ​​ത് ഉ​​റ​​പ്പി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന്. ഞാ​​ൻ ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​​യി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങി. അ​​ന്ന് ഭ​​ദ്ര​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞ ക​​ഥ ‘എ​​ന്റെ മോ​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​വ​​ണി​​ഞ്ഞു’ എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ ബീ​​ബീ​​സ് നി​​ർ​​മി​​ച്ചു. പൂ​​വ​​ണി​​യാ​​ത്ത മോ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ഞാ​​നെ​​ന്റെ വ​​ഴി​​ക​​ള​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

     

    സെ​ഞ്ച്വ​റി കൊ​ച്ചു​മോ​നൊ​പ്പം

    കെ.​​​ആ​​ർ. ശേ​​ഖ​​ർ വ​​ഴി​​യാ​​വും എ​​ന്റെ കൈ​​യി​​ൽ ക​​ഥ​​യു​​ള്ള​​ത് ന​​വോ​​ദ​​യ അ​​റി​​യു​​ന്ന​​തും ആ​​ദ്യ​​വ​​ട്ടം ഓ​​ഫ​​ർ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തും. അ​​ന്ന് ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ പോ​​സ്റ്റ് പ്രൊ​​ഡ​​ക്ഷ​​ൻ ജോ​​ലി​​ക​​ൾ മ​​ദ്രാ​​സി​​ൽ വെ​​ച്ചാ​​ണ്. ഉ​​ച്ച​​വ​​രെ സ്റ്റു​​ഡി​​യോ​​യി​​ൽ ജോ​​ലി​​ചെ​​യ്യാ​​നും അ​​തുക​​ഴി​​ഞ്ഞ് റൂ​​മി​​ലി​​രു​​ന്ന് ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​താ​​നും ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ ജി​​ജോ ഏ​​ർ​​പ്പാ​​ടാ​​ക്കി. അ​​തോ​​ടെ എ​​ന്റെ ആ​​ദ്യ സി​​നി​​മാ ഒ​​രു​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ജീ​​വ​​മാ​​യി. പ​​ക്ഷേ, എ​​ങ്ങ​​നെ ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​ട്ടും ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​തി ഫ​​ലി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സം കി​​ട്ടു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ന്തോ ഞാ​​ൻ ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​തു​​മ്പോ​​ൾ ഒ​​രു ത​​ട്ടി​​ക്കൂ​​ട്ടു​​ന്ന​​തു​​പോ​​​ലെ തോ​​ന്നി.

    ഞാ​​നീ ഈ ​​എ​​ഴു​​ത്ത് തു​ടരു​ന്ന സ​​മ​​യ​​ത്ത് സെ​​ഞ്ച്വ​​റി കൊ​​ച്ചു​​മോ​​ൻ ഒ​​രു ദി​​വ​​സം എ​​ന്നെ കാ​​ണാ​​ൻ വ​​ന്നു. അ​​​ന്ന​​ത്തെ മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ സി​​നി​​മാ നി​​ർ​​മാ​​ണ ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നാ​​ണ് സെ​​ഞ്ച്വ​​റി. ‘വ​​നി​​ത’​​യി​​ൽ വ​​ന്ന ഒ​​രു ക​​ഥ​​യു​​ടെ റൈ​​റ്റ്സ് വാ​​ങ്ങി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്, അ​​ത് സി​​ബി ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് കൊ​​ച്ചു​​മോ​​ൻ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യു​​ടെ​​യും സീ​​മ​​യു​​ടെ​​യും ഡേ​​റ്റും സെ​​ഞ്ച്വ​​റി​​യു​​ടെ കൈ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ത് തു​​ട​​ക്ക​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യ സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന് കി​​ട്ടാ​​വു​​ന്ന ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ ഓ​​ഫ​​റാ​​ണ്. ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​ന്നുവ​​ന്നാ​​ൽ അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​രും നോ ​​പ​​റ​​യി​​ല്ല. പ​​ക്ഷേ എ​​ന്തോ, ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഞാ​​ൻ ന​​വോ​​ദ​​യ​​ക്കുവേ​​ണ്ടി എ​​ഴു​​തു​​ക​​യാ​​ണ്.

    അവരാണ് എ​​ന്റെ ആ​​ദ്യ സി​​നി​​മ പ​ിടി​​ച്ച​​ത്. മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല അ​​വ​​രാ​​ണ് ആ​​ദ്യ പ​​ടം ഓ​​ഫ​​ർ ചെ​​യ്ത​​തും. ഒ​​രു ന​​വ​​സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന് കി​​ട്ടാ​​വു​​ന്ന മി​​ക​​ച്ച ഓ​​ഫ​​ർ മു​​ൻ​​പി​​ൻ നോ​​ക്കാ​​തെ വേ​​ണ്ടെ​​ന്നു വെ​​ക്കു​​ന്ന എ​​ന്നെ നോ​​ക്കി കൊ​​ച്ചു​​മോ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു, ഒ​​ന്നു​​കൂ​​ടെ ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കൂ, എ​​ന്നി​​ട്ട് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ൻ മ​​തി​​യെ​​ന്ന്. എ​​ന്റെ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന് മാ​​റ്റ​​മൊ​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ഞാ​​ൻ ന​​വോ​​ദ​​യ​​ക്കു​​ള്ള ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​ത്തി​​ൽ മു​​ഴു​​കി. വൈ​​കാ​​തെ പി.​​ജി. വി​​ശ്വം​​ഭ​​ര​​ൻ സെ​​ഞ്ച്വ​​റി​​യു​​ടെ ആ ​​സി​​നി​​മ ചെ​​യ്തു. മ​​മ്മൂ​​ട്ടി​​യും മോ​​ഹ​​ൻ​​ലാ​​ലും സീ​​മ​​യും അ​​ഭി​​ന​​യി​​ച്ച ‘സ​​ന്ധ്യ​​ക്ക് വി​​രി​​ഞ്ഞ പൂ​​വ്’ എ​​ന്ന സൂ​​പ്പ​​ർ ഹി​​റ്റ് സി​​നി​​മ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​ത്ര ക​​മി​​റ്റ്മെ​​ന്റാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്ക് ന​​വോ​​ദ​​യ​​യോ​​ട്.

    സി​​നി​​മ പ​​ഠി​​ച്ച​​ത് അ​​വി​​ടെ നി​​ന്നാ​​ണ് എ​​ന്ന ബോ​​ധ​​വും ആ​​ത്മാ​​ർ​​ഥ​​ത​​യും തു​​റ​​ന്നുപ​​റ​​യാ​​ൻ എ​​നി​​ക്ക് മ​​ടി​​യി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഏ​​ത് ഓ​​ഫ​​റി​​നേ​​ക്ക​​ാളും വ​​ലു​​താ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​നി​​ക്കാ ക​​മി​​റ്റ്മെ​​ന്റ്.എ​​ഴു​​ത്ത​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​വു​​മാ​​യി ഇ​​ട​​ക്കി​​ടെ ജി​​ജോ വ​​രും. എ​​ഴുതാ​​നു​​ള്ള ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സ​​ക്കു​​റ​​വ് ഞാ​​ൻ ജി​​ജോ​​യു​​മാ​​യി പ​​ങ്കു​​വെ​​ച്ചു. പ​​തി​​യെ ഞാ​​നാ ക​​ഥയെഴു​​ത്ത് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ ക​​ഥ​​ക​​ൾ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. ആ​​യി​​ടെ പ്രി​​യ​​ദ​​ർ​​ശ​​ന്റെ കൈ​​യി​​ൽ ക​​ഥ​​യു​​ണ്ടെ​​ന്നുകേ​​ട്ട് ഞാ​​ൻ പ്രി​​യ​​നെ കാ​​ണാ​​ൻ ചെ​​ന്നു. എ​​നി​​ക്ക് പ്രി​​യ​​ന്റെ ക​​ഥ ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി.

    ആ​​ശ്വാ​​സ​​ത്തോ​​ടെ ഞാ​​നാ​​ക്ക​​ഥ​​യു​​മാ​​യി ന​​വോ​​ദ​​യ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ അ​​വ​​ർ​​ക്ക​​ത് ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യി​​ല്ല. അ​​പ്പോ​​ഴും എ​​നി​​ക്ക് വ​​ലി​​യ നി​​രാ​​ശ​​യൊ​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ല. മ​​റ്റൊ​​രു ന​​ല്ല ക​​ഥ​​ക്കു വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കാ​​യി ഞാ​​നാ സ​​മ​​യം മാ​​റ്റി​​വെ​​ച്ചു. പ്രി​​യ​​ന്റെ ന​​വോ​​ദ​​യ​​ക്ക് ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​വാ​​തെ ത​​ള്ളി​​യ ആ ​​ക​​ഥ​​യും വൈ​​കാ​​തെ സി​​നി​​മ​​യാ​​യി. മോ​​ഹ​​ൻ​​ലാ​​ലും ശ​​ങ്ക​​റും ചേ​​ർ​​ന്ന ആ ​​സി​​നി​​മ ‘ഒ​​ന്നാ​​നാം​​കു​​ന്നി​​ൽ ഓ​​ര​​ടി​​ക്കു​​ന്നി​​ൽ’ എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ പ്രി​​യ​​ദ​​ർ​​ശ​​ൻ ത​​ന്നെ സം​​വി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്തു. അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ങ്ങ​​നെ മാ​​റി​​പ്പോ​​വു​​മ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ ആ​​വ​​ലാ​​തി​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നോ? അ​​റി​​യി​​ല്ല. ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ ഓ​​ഫ​​റി​​ന്റെ ശ​​ക്തി എ​​നി​​ക്ക് അ​​ത്ര വ​​ലു​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നെ പ​​ത​​റാ​​തെ നി​​ർ​​ത്താ​​ൻ അ​​തി​​ന് ക​​ഴി​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    അ​​ങ്ങ​​നെ​​യി​​രി​​ക്കെ റീ​​ഡേ​​ഴ്സ് ഡൈ​​ജ​​സ്റ്റി​​ൽ ഒ​​രു ക​​ഥ വ​​ന്നു. ഒ​​രു അ​​സ്ഥി​​കൂ​​ട​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട പു​​തു​​മ​​യു​​ള്ള ക​​ഥ. എ​​ഴു​​ത്ത് എ​​നി​​ക്ക് പ​​റ്റി​​യ കാ​​ര്യ​​മ​​ല്ല, അ​​തെ​​നി​​ക്ക് വ​​ഴ​​ങ്ങി​​ല്ല എ​​ന്ന തോ​​ന്ന​​ൽ എ​​ന്റെ​​യു​​ള്ളി​​ൽ ഉ​​റ​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. തി​​ര​​ക്ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​താ​​ൻ പു​​റ​​ത്തു​​നി​​ന്നൊ​​രാ​​ളെ ഞാ​​ൻ തേ​​ടാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. പ​​ത്മ​​രാ​​ജ​​ൻ സാ​​റി​​നെ കൊ​​ണ്ടെ​​ഴു​​തി​​ക്കാ​​ൻ വ​​ലി​​യ മോ​​ഹ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ പ​​ട​​വു​​മ​​ല്ലേ. സാ​​റി​​ന് തി​​ര​​ക്കാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ജി​​ജോ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ന​​വോ​​ദ​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രു​​ടെ ഒ​​രു പാ​​ന​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്, അ​​തി​​ൽ നി​​ന്നൊ​​രാ​​ളെ നോ​​ക്കാ​​മെ​​ന്ന്. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ര​​ഘു​​നാ​​ഥ് പ​​ലേ​​രി​​യെ കി​​ട്ടു​​ന്ന​​ത്.

    ഞാ​​നാ​​ഗ്ര​​ഹി​​ച്ച, പു​​തു​​മ​​യും സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള ഒ​​രു തി​​ര​​ക്ക​​ഥ ര​​ഘു പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി. അ​​ഞ്ചാ​​റു​​മാ​​സം ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​​യി​​ൽ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ച്ചാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ള​​ത് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ​​ത്. എ​​ഴു​​ത്തുഘ​​ട്ട​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ജി​​ജോ​​യും ഫാ​​സി​​ലും വ​​രും. ക​​ഥ കേ​​ട്ട് അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​റ​​യും. തി​​ര​​ക്ക​​ഥ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​നും ര​​ഘു​​വും ജി​​ജോ​​യും കൂ​​ടി സ​​ന്തോ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ മ​​ദ്രാ​​സി​​ലേ​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു. മൂ​​ന്നുദി​​വ​​സം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും അ​​പ്പ​​ച്ച​​ൻ സാ​​ർ ക​​ഥ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ഫാ​​സി​​ലി​​നും ജി​​ജോ​​ക്കും ന​​ല്ല ഇ​​ഷ്ട​​മാ​​യ ക​​ഥ അ​​പ്പ​​ച്ച​​നെ കേ​​ൾ​​പ്പി​​ച്ച് പ്രോ​​ജ​​ക്ട് ഉ​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ട​​ൻ പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഓ​​രോ ദി​​വ​​സം ക​​ഴി​​യും​​തോ​​റും എ​​ന്നി​​ൽ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത പെ​​രു​​കാ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി. നി​​രാ​​ശ​​യു​​ടെ നി​​ഴ​​ൽ ഉ​​ള്ളി​​ലെ​​വി​​ടെ​​യോ ഇ​​രു​​ട്ടുവീ​​ഴ്ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു.

    ഒ​​ടു​​വി​​ൽ അ​​പ്പ​​ച്ച​​ൻ സാ​​ർ വി​​ളി​​ച്ചു. അവർ ക​​ഥ​​വാ​​യ​​ന​​ക്ക് ത​​യാ​​റല്ലെ​​ന്ന്. ‘ഇ​​പ്പോ പോ​​യ്ക്കോ പി​​ന്നീ​​ട് വി​​ളി​​ക്കാം’ തി​​ര​​ക്ക​​ഥ കേ​​ട്ട​​തേ​​യി​​ല്ല. എ​​നി​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യി. ഈ​ ​​േ​​പ്രാ​​ജ​​ക്ട് ഇ​​നി ന​​ട​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന്, അ​​വ​​രാ​​പ്പ​​ടം ചെ​​യ്യി​​ല്ലെ​​ന്ന്. ഞാ​​ൻ ത​​ള​​രു​​ന്ന​​ത് എ​​നി​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​യിത്തുട​​ങ്ങി. ഞാ​​നും ര​​ഘു​​വും നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. അ​​ന്ന് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ‘സെ​​വ​​ൻ ബെ​​ൽ​​സ്’ 17 വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ശേ​​ഷം മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ തി​​ര​​ശ്ശീല​​യി​​ലെ​​ത്തി. ‘ദേ​​വ​​ദൂ​​ത​​ൻ’ എ​​ന്ന പേ​​രി​​ൽ ഇ​​നി​​യെ​​ന്താ​​ണ്...?

     

     മോഹൻലാലിനൊപ്പം

    അ​​ടു​​ത്ത വ​​ഴി..?

    എ​​ന്തു ചെ​​യ്യും..?

    ഒ​​രു പി​​ടി​​യു​​മി​​ല്ല. നാ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​റ​​ങ്ങാ​​ൻ പ​​റ്റി​​ല്ല. ഞാ​​ൻ ന​​വോ​​ദ​​യ​​യു​​ടെ പ​​ടം ചെ​​യ്യു​​ന്നു എ​​ന്ന വാ​​ർ​​ത്ത മാ​​സ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി നാ​​ട്ടി​​ൽ​​പാ​​ട്ടാ​​ണ്. ആ​​ളു​​ക​​ൾ കാ​​ണു​​മ്പോ​​ൾ സി​​നി​​മ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ചോ​​ദി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കും. സി​​നി​​മ ന​​ട​​ക്കു​​മെ​​ന്ന ശു​​ഭ​​പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യി​​ലാ​​ണ് വീ​​ട്ടു​​കാ​​രും. ഇ​​നി പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഒ​​രു വ​​ക​​യു​​മി​​ല്ല. മൂ​​ന്ന് അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് മു​​ന്നി​​ൽ വ​​ന്നു​​നി​​ന്ന​​ത്. ഞാ​​ൻ ആ​​ദ്യ​​മു​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച ക​​ഥ​​യെ​​ഴു​​ത്ത് സെ​​ഞ്ച്വ​​റി​​യു​​ടെ ഓ​​ഫ​​ർ, ര​​ഘു​​വി​​ന്റെ തി​​ര​​ക്ക​​ഥ. എ​​നി​​ക്ക് നി​​രാ​​ശ​​കൊ​​ണ്ട് ഉ​​ള്ളുക​​ട​​ഞ്ഞു. കോ​​ൺ​​ട്രാ​​ക്ട​​ർ ജോ​​ലി ചെ​​യ്ത് ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ കു​​ടും​​ബം നോ​​ക്കു​​ന്ന മൂ​​ത്ത ജ്യേ​​ഷ്ഠ​​ൻ കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​രു​​ണ്ട്. ഒ​​ളി​​ച്ചി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രി​​ടം വേ​​ണ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഞാ​​ൻ കോ​​യ​​മ്പ​​ത്തൂ​​രേ​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    തോ​​ൽ​​വി​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല, തോ​​ൽ​​ക്കാ​​റാ​​യി​​ട​​ത്തുനി​​ന്നു​​ള്ള തി​​രി​​ച്ചുവ​​ര​​ലു​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ജീ​​വി​​തം. അ​​പ്പ​​യു​​ടെ അ​​പ്പ​​ൻ മ​​ല​​യി​​ൽ കൊ​​ച്ചൗ​​ത​​ച്ച​​ൻ കു​​റ​​വി​​ല​​ങ്ങാ​​ട് എ​​ന്ന മ​​ല​​യോ​​ര ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ ത​​ത്തം​​പ​​ള്ളി​​യി​​ൽ താ​​മ​​സ​​മാ​​ക്കി​​യ പ്ര​​താ​​പി​​യാ​​യ മ​​ല​​ഞ്ച​​ര​​ക്ക് വ്യാ​​പാ​​രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. ധ​​നാ​​ഢ്യ​​നും ദാ​​ന​​ധ​​ർ​​മി​​ഷ്ഠ​​നു​​മാ​​യ വ​​ല്യ​​പ്പ​​ൻ മ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ട​​ത്താ​​ൻ വേ​​ണ്ടി ‘മ​​ല​​യി​​ൽ ബ്ര​​ദേ​​ഴ്സ്’ എ​​ന്ന മൊ​​ത്ത വ്യാ​​പാ​​രം ചെ​​യ്യു​​ന്ന ജൗ​​ളി​​ക്ക​​ട തു​​റ​​ന്നു​​കൊ​​ടു​​ത്തു. അ​​റ​​യും പു​​ര​​യു​​മു​​ള്ള ആ​​ഡം​​ബ​​ര വ​​സ​​തി​​യും, പ്ലി​​മി​​ത്ത് കാ​​റു​​മൊ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള കൊ​​ച്ചൗ​​ത​​ച്ച​​ൻ എ​​ന്ന കോ​​ടീ​​ശ്വ​​ര​​ന്റെ അ​​ഞ്ചു മ​​ക്ക​​ളി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​പ്പ. ച​​ങ്ങ​​നാ​​ശ്ശേ​​രി എ​​സ്.​​ബി കോ​​ള​​ജി​​ന്റെ മു​​ക​​ളി​​ൽ വ​​ലി​​യ ഉ​​യ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ക്രി​​സ്തു​​രാ​​ജ​​ന്റെ രൂ​​പ​​മു​​ണ്ട്. ഇ​​ത് സ്​​​പെ​​യി​​നി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ​​ല്യ​​പ്പ​​ൻ ക​​ത്തെ​​ഴു​​തി വ​​രു​​ത്തി​​ച്ച് സ്ഥാ​​പി​​ച്ച​​താ​​ണ്. സ​​മ്പ​​ത്തി​​ന്റെ വ​​ലി​​യ പ​​ങ്ക്, പ​​ള്ളി നി​​ർ​​മി​​ക്കാ​​നും കു​​രു​​ശ്ശ​​ടി​​യും രൂ​​പ​​ങ്ങ​​ളും വെ​​ക്കാ​​നു​​മൊ​​ക്കെ ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് ആ​​ന​​ന്ദ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​ഥി​​ക​​ളാ​​യി എ​​ത്തു​​ന്ന ബി​​ഷ​​പ്പു​​മാ​​ർ​​ക്കും പു​​രോ​​ഹി​​ത​​ർ​​ക്കും താ​​മ​​സ സ​​മ​​യ​​ത്ത് വി​​ശു​​ദ്ധ കു​​ർ​​ബാ​​ന അ​​ർ​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​യി വീ​​ടി​​ന് മു​​ക​​ളി​​ൽ അൾ​​ത്താ​​ര നി​​ർ​​മി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹം.

    ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ ചു​​ങ്ക​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​ല​​ഞ്ച​​ര​​ക്ക് ക​​ച്ച​​വ​​ടം. കോ​​ട്ട​​യ​​ത്തു നി​​ന്നൊ​​ക്കെ ച​​ര​​ക്കു വ​​ള്ള​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ക​​നാ​​ൽ വ​​ഴി​​യാ​​ണ് മ​​ല​​ഞ്ച​​ര​​ക്കു​​ക​​ൾ ചു​​ങ്ക​​ത്തേ​​ക്ക് വ​​ന്നി​​രു​​ന്ന​​ത്. ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ ക​​ട​​ൽ​​പ്പാ​​ല​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ഗോ​​ഡൗ​​ണി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ച​​ര​​ക്കു​​ക​​ൾ ട്രോ​​ളി വ​​ഴി ത​​ള്ളിക്കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി, പ​​ത്തേ​​മാ​​രി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ​െക്ര​​യി​​ൻവ​​ഴി ഇ​​റ​​ക്കി ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​​ത്തു​​റ​​മു​​ഖ​​ത്തെ ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ക​​യ​​റ്റി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​​യു​​ടെ സ​​മ്പ​​ന്ന കാ​​ല​​മാ​​ണ​​ത്.

     

    മ​ല​യി​ൽ കൊ​ച്ചൗ​ത​ച്ച​ൻ (വ​ല്യ​പ്പ​ൻ),ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ ആ​​വ​​ള 

    52ാം വ​​യ​​സ്സി​​ൽ ക​​ച്ച​​വ​​ട സാ​​മ്രാ​​ജ്യം മ​​ക്ക​​ളെ ഏ​​ൽ​​പി​​ച്ച വ​​ല്യ​​പ്പ​​ന്റെ മ​​ര​​ണ​​ശേ​​ഷം കു​​റ​​ച്ചു​​കാ​​ലം ക​​ഴി​​യു​​മ്പോ​​ൾത​​ന്നെ കു​​ടും​​ബം സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​മാ​​യി ദ്ര​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. കാ​​റി​​നുപ​​ക​​രം സൈ​​ക്കി​​ളി​​ലാ​​ണ് അ​​പ്പ സ​​ഞ്ച​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ താ​​മ​​സി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു കൊ​​ച്ചു വാ​​ട​​കവീ​​ട്ടി​​ലും. പി​​താ​​വി​​ന്റെ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ചി​​ല​​രൊ​​ക്കെ മ​​റ്റ് വാ​​ട​​ക വീ​​ട്ടി​​ലു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ്ലി​​മി​​ത്ത് കാ​​റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് സൈ​​ക്കി​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ കു​​ത്ത​​നെ​​യി​​റ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ ച​​വി​​ട്ടിശീ​​ലി​​ച്ച ഒ​​ര​​പ്പ​​ന്റെ മ​​ക​​ന് അ​​ത്ര വ​​ലി​​യ ആ​​ഡം​​ബ​​ര സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് സി​​നി​​മ ല​​ക്ഷ്യ​​മേ ആ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ഴു​​താ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ഷ്ടം. പ​​ക്ഷേ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ക​​ഴി​​യാ​​തെ പോ​​യ​​തും അ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. ഉ​​ള്ളി​​ലു​​ള്ള​​തൊ​​ന്നും അ​​ക്ഷ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ​​ന്ന​​മ​​ർ​​ന്നുനി​​ന്നി​​ല്ല. ക​​ഥ​​യും ക​​വി​​ത​​യു​​മൊ​​ന്നും എ​​നി​​ക്ക് പി​​ടിത​​ന്നി​​ല്ല.

    മ​​ല​​യി​​ൽ കൊ​​ച്ചൗ​​ത​​ച്ച​​ന്റെ ഭാ​​രി​​ച്ച സ്വ​​ത്ത് സൂ​​ക്ഷി​​ച്ച് വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​തെ വാ​​ട​​ക വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ജീ​​വി​​തം വ​​ലി​​ച്ചി​​ഴ​​ച്ചുകൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​നും സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ളും പ​​തി​​യെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ, അ​​തി​​ന്റെ യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ഭി​​മു​​ഖീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. പ്ലി​​മി​​ത്ത് കാ​​റി​​ന്റെ ആ​​ഡം​​ബ​​ര​​ത്തി​​ൽ ചാ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്നു വ​​ള​​ർ​​ന്ന അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ കോ​​ൺ​​ട്രാ​​ക്ട​​ർ വ​​ർ​​ക്ക് ചെ​​യ്ത്, ന​​ട്ടു​​ച്ച​​ക്കൊ​​പ്പം ക​​രി​​വാ​​ളി​​ച്ച് ഒ​​രു വ​​ലി​​യ വീ​​ട് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി വാ​​ങ്ങി. തേ​​വ​​ര കോ​​ള​​ജി​​ൽ പ​​ഠി​​ച്ച് ബി.​​എ ഓ​​ണേ​​ഴ്സ് നേ​​ടി​​. അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​ൻ ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​​യി​​​ലെ ‘സാ​​ട്ടാ​​ക്ക​​ച്ച​​വ​​ട​​ത്തി​​ൽ’ അ​​തി​​വി​​ദ​​ഗ്ധ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. വ​​ല്യ​​പ്പ​​ന്റെ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക ബു​​ദ്ധി അ​​ച്ചാ​​ച്ച​​നോ മ​​റ്റ് സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കോ ഇ​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    മാ​​ധ്യ​​മം ആ​​ഴ്​​​ച​​പ്പ​​തി​​പ്പി​​ന്റെ ല​​ക്കം 1439ൽ ​​തു​​ട​​രും

    News Summary - cinema life-Sibi Malayil
    X