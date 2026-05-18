    ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്

    Posted On date_range 18 May 2026 9:30 AM IST
    Updated On date_range 18 May 2026 9:31 AM IST
    കെ.എം. സലിംകുമാർ
    2000ലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദലിത് രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദലിത് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന വിവിധതരം ചർച്ചകളെ കുറിച്ചും എഴുതുന്നു.

    ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ​മു​ന്ന​ണി 2000 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ-ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ വൈ​ക്കം, ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, കോ​ട്ട​യം; ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​ടു​ക്കി, തൊ​ടു​പു​ഴ; എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ പി​റ​വം, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ഞാ​റ​ക്ക​ൽ, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നാ​ട്ടി​ക എ​ന്നീ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 30ലേ​റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കുക​യും ചെ​യ്തു.

    ‘ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത സ​മീ​പ​നം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ഥം രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​കയാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ഊ​ന്ന​ൽ. ഇ​ത​ര ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സം​യു​ക്ത സ​മി​തി​ക​ളും ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മെ​ല്ലാം വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന പ​തി​വ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ദ​ലി​ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ഖം തു​റ​ക്കാ​ൻ ഡി.​എ.​എ​സ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. മു​ന്ന​ണി സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മത്സരി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യു​മെ​ല്ലാം പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​രു മ​തേ​ത​രം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം ജാ​തീ​യ​വും വി​ഭാ​ഗീ​യ​വു​മാ​വി​ല്ലേ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ​പോ​ലും മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ശക്ത​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മീ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​ഷ​മ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണക്കു​റ​വും പൊ​തു​പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും എ​ല്ലാം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നുവെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽത​ന്നെ ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് ഗൗ​ര​വ​പൂ​ർവം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ദ​ലി​ത് സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി മത്സരി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രി​ൽനി​ന്ന് ഭി​ന്ന​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ​രെ ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം അ​ധി​കാ​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ന്നേ വി​ര​ള​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​തുമ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി മത്സരി​പ്പി​ക്കാൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി ത​യാ​റാ​യ​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദ​ലി​ത​രെ ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി മത്സരി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി.

    ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥിക​ളെ നേ​രി​ട​ാ​ൻ ദ​ലി​ത് സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​രു ​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് വ്യക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ദ​ലി​ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ പോ​ലു​ള്ള ജാ​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽപെ​ട്ട​വ​ർ​പോ​ലും അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​യി. ജാ​തി/​ഉ​പ​ജാ​തി ചി​ന്ത​ക​ളെ​യും വി​ല​ക്കു​ക​ളെ​യും മ​ത​ഭി​ന്ന​ത​ക​ളെ​യു​മെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് പ​ല​രും ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്.

    തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ഐ​ക്യ​സ​മി​തി ത​ന്നെ കാ​ണു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് സ​ഹ​ക​രി​ച്ച പ​ല​രും പി​ന്നീ​ട് ഐ​ക്യ​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ. സ്വാ​ശ്രി​ത​മാ​യൊ​രു നീ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ആ​രു​മാ​യും ധാ​ര​ണ​ക​ളോ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളോ ഇ​ല്ല. സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വു​ക​യും ന​ക്കാ​പ്പി​ച്ച​ക്കാ​യി പി​ന്മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ട​ക്കം തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​വമ​തി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് അ​റു​തിവ​രു​ത്താ​നാ​യി. മ​ദ്യ​വും പ​ണ​വും ഒ​ഴു​ക്കി ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന പ​തി​വ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്താ​നാ​യി. ഏ​റ്റ​വും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും ല​ളി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​ച​ാര​ണരീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്ന​ണി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തിമുക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം.

    പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​റി​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മത്സര​ത്തി​നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ണി​ൽ തയാ​റാ​യ​ത്. ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം വി​ജ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ദ​ലി​ത​രു​ടെ അം​ഗ​ബ​ല​ത്തെ സാ​മു​ദാ​യി​ക​മാ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഏ​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ആ​യി​ര​മോ അ​തി​ൽ അ​ധി​ക​മോ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വ​സ്​​തു​ത​യാ​ണ്. ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ​കു​തി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽപോ​ലും ആ​കെ പോ​ൾചെ​യ്യു​ന്ന വോ​ട്ടി​ന്റെ 10 ശതമാനം നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നാ​ലി​ലൊ​ന്ന് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽപോ​ലും കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് 500-600 വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​യ്യാ​യി​ര​മോ ആ​റാ​യി​ര​മോ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​യി അ​ത് മാ​റും. കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ആ​യി​രം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സംപോ​ലും പൊ​തു​വേ വി​ധിനി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രി​ക്കെ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​ന്ന​വ​ണ്ണം നി​യ​മ​സ​ഭ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്തൊ​രു ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റും. പാ​ർ​ലമെന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ പൊ​തു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേക്കുള്ള ദ​ലി​ത് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ത​ന​താ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2001 ന് ​വി​വി​ധ ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് വി​ളി​ച്ചുചേ​ർ​ത്തു. വി.​ഐ. ബോ​സ്​ (അം​ബേ​ദ്ക​ർ സ്റ്റ​ഡി സെന്റ​ർ), പ​നം​കു​ട്ടി പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ (സെ​ക്കു​ല​ർ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫ്ര​ണ്ട്), ആ​റ്റി​പ്ര സു​കു​മാ​ര​ൻ (ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഡെ​വ​ല​പ്മെന്റ് ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ), സ​ലിം തു​രു​ത്തി​ല (കേ​ര​ള ഉ​ള്ളാ​ട മ​ഹാ​സ​ഭ), കെ. ​കെ. കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, ടി.കെ. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ, കെ. ​ഒ. മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ​ക്യ​സ​മി​തി​യെ പോ​ലെ​ത​ന്നെ വി.​ഐ. ബോ​സും പ​നം​കു​ട്ടി പാ​പ്പ​ച്ച​നും നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സെ​ക്കു​ല​ർ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ഫ്ര​ണ്ടും ചി​ല സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്ത​ാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഐ​ക്യ​സ​മി​തി സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്ത​ാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നും എ​സ്.​ഡി.​എ​ഫ് സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടും നേ​രെ മ​റി​ച്ചും ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​റു ​പേ​രു​ള്ള ഒ​രു സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പവത്​ക​രി​ച്ചു.

    മേയ് 10ന് ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​സ​മി​തി നാ​ലു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ അ​ഡ്വ. ടി.​ഡി. എ​ൽ​ദോ​യും കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ വൈ​ക്ക​ത്ത് സി.​ബി. ര​മ​ണ​നും ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ വി.​ഡി. ജോ​സും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ശൈ​ല​ജ സു​കു​മാ​ര​നും സ്​​ഥാ​നാ​ർഥിയാ​യി​രു​ന്നു. ദ​ലി​ത​രു​ടെ ഭൂ​മി ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വ​ണ്ണം സ​മ്പൂ​ർണ ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചുന​ൽ​കു​ക, ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ​ർ​ക്ക് ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സം​വ​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സം​വ​ര​ണം സ്വ​കാ​ര്യമേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മൂ​ഹിക സാ​മ്പ​ത്തി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​ലി​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ​മു​ന്ന​ണി സ്​​ഥാ​നാ​ർഥി​ക​ൾ മത്സരി​ച്ച​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തു​ല്യ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾത​ന്നെ 20 വ​രു​ന്ന ദ​ലി​ത​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വും ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ‘ദ​ലി​ത് വോ​ട്ടു​ക​ൾ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദേ​ശം.

    ആ​ശ​യ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ദ​ലി​ത് ബൗ​ദ്ധി​ക​ത

    എ​ഴു​ത്ത് ഒ​രു പു​തി​യ കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും ചി​ന്ത​ക​രു​ടെ​യും ഒ​രു സാ​മൂ​ഹിക ​ഗ​ണം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പു​തി​യൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദ​ലി​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യൊ​രു സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. കാ​ര​ണം, ലി​ഖി​ത​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​രു സ​മൂ​ഹം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം തേ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ശ​ലോ​കം ത​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ അ​ധീ​ശ​ലോ​കം ത​ക​ർ​ക്കാൻ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ട് വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക്കു​ള്ളി​ലെ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത​മാ​യൊ​രു നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ ദ​ലി​ത് ഉ​ദ്ബു​ദ്ധ​തയാ​ണ് അ​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും സം​ഘ​ർ​ഷാത്മ​ക​വു​മാ​യൊ​രു ഭൂ​മി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    വ​ർ​ത്ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്​​കാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന എ​ണ്ണ​മ​റ്റ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ദ​ലി​ത് ബൗ​ദ്ധി​ക​ത​യു​ടെ​യും ലി​ഖി​ത വ്യാ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദ​യം. ഇ​ത് ദ​ലി​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ബൗ​ദ്ധി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ബൗ​ദ്ധി​കജീ​വി​തം എ​വി​ടെ​യാ​ണോ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തെ, ബ്രാ​ഹ്മണി​സ​ത്തെ, അ​തി​ന്റെ സാ​മൂഹികാ​ടി​ത്ത​റ​യെ, സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ദം​പ്ര​ഥ​മമാ​യി ദ​ലി​ത​ർ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചു. ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ച​ല​നാത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ർ​ത്തൃ​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഇ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ബാ​ഹ്യ​വും ആ​ന്ത​രി​ക​വു​മാ​യ ആ​ശ​യ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു.

    ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​സ​മി​തി ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​രേ​ഖ ‘സ​മീ​ക്ഷ’​യി​ൽ ച​ർ​ച്ചക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ദ​ലി​ത് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ചചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​വ​സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മാധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ പേ​ജി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി ഭൂ​പ്ര​ശ്ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ‘സ​മീ​ക്ഷ’​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​നും എ​ഴു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​രേ​ഖ​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്രഫ. രാ​ജു തോ​മ​സ്, രേ​ഖ രാ​ജ്, രേ​ണു​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ചി​ല​ർ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു ​വ​ന്നു. ദ​ലി​ത് സ​മു​ദാ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക. ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന കെ.കെ. കൊ​ച്ച് ഐ​ക്യ​ത്തെ​ കു​റി​ച്ചും സ​മു​ദാ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യൊ​രു സ​മീ​പ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത് പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘സ​മീ​ക്ഷ’ 1999 ജൂ​ൺ 1-15, ജൂ​ലൈ 1-15 ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ‘ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യം: പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും​ സ​മീ​പ​ന​വും’ എ​ന്ന രേ​ഖ കൊ​ച്ച് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. 2000 ജ​നു​വ​രി 16-31ലെ ‘​സ​മീ​ക്ഷ’​യി​ൽ ‘ദ​ലി​ത് ന​വോ​ത്ഥാ​ന​വും ജ്ഞാന​സി​ദ്ധാ​ന്ത​വും’ എ​ന്ന ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മാ​യ മ​റ്റു​ചി​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ച്ചു. ലി​ഖി​ത വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചും ഞാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ശ​യ​ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ദ​ലി​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ലി​ഖി​ത​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​ന്നൊ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. അ​വി​ടെ ത​ളം​കെ​ട്ടി നി​ന്ന പ​ര​ദൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​ങ്ങ​ച്ച​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​ാരാ​ധ​ന​യു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലു​ക​ൾ വെ​ടി​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്. സം​വാ​ദാത്മ​ക​മാ​യൊ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ദ​ലി​ത​ർ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​സ​മി​തി ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന രേ​ഖ​ക്ക് പ​ക​ര​മെ​ന്നോ​ണം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച രേ​ഖ​യി​ൽ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ത​ന്റെ സ​ങ്കൽപ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു പൊ​തു​വേ​ദി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി രൂ​പവത്​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും കൊ​ച്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാട്ടി. ഏ​താ​നും മാ​സം മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് കൊ​ച്ച് നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ന്ന​തി​ന്റെ മ​ന​സ്സു​ തു​റ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. മ​നു​സ്​​മൃ​തി ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​ധഃ​സ്​​ഥി​ത ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്ന​ണി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​ദി​ശ​ങ്ക​ര​നെ ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച സീ​ഡി​യ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശൈ​ലി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച.

    എ​ന്നാ​ൽ, ദ​ലി​ത് (പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ) ഏ​കോ​പ​ന​ സ​മി​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 1994ൽ ​സ​മു​ദാ​യ രൂ​പവത്​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൊ​ച്ച് പ്ര​സി​ദ്ധീക​രി​ച്ച ഒ​രു രേ​ഖ​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​നം. ദ​ലി​ത​ർ, ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ​ർ, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ്യ​വ​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹികവി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് അ​ന്ന് കൊ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്: ഈ ​സ​ങ്കൽപ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്കും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​മെ​ല്ലാം സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യോ വി​ല​യി​രു​ത്തുക​യോ ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ് നാ​ല​ഞ്ചു ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ​ഴ​യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രുരീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ത​ന്റെ മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും ബോധ്യ​വും ആത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടൊ​രു ദൗ​ത്യ​ത്തെ വ​ള​രെ ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ച് നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​ത്. ത​ന്മൂ​ലം വ്യ​ക്ത​ത​യും ദൃ​ഢ​ത​യു​മു​ള്ളൊ​രു സ​മീ​പ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെക്കാ​ൻ കൊ​ച്ചി​നാ​യി​ല്ല. ദ​ലി​ത് ബൗ​ദ്ധി​ക​ത​യുടെ പ​രി​മി​തി​യാ​യി ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ങ്കി​ലും ഐ​ക്യ​സ​മി​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ദ​ലി​ത് നി​ർവ​ച​ന​ത്തെ​യും സ​മു​ദാ​യ സ​ങ്കൽപ​ത്തെ​യും കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കൊ​ച്ചി​ന്റെ ശ്ര​മം വി​ചി​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ല​മോ പ​ര​സ്​​പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​വും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യൊ​രു സ​മീ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ​സ്​​തു​ത തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ‘ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​വും കെ.കെ. കൊ​ച്ചി​ന്റെ അ​മൂ​ർ​ത്ത ചി​ന്ത​ക​ളു’​മെ​ന്ന കു​റി​പ്പ് ഞാ​നെ​ഴു​തി.

    ദ​ലി​ത് പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രെ​യാ​ണ് സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്താ​ണ് അ​ർഥ​മാ​ക്ക​ാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ശ്നം ’90ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ പ​കു​തി​യി​ൽത​ന്നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത് ബൗ​ദ്ധി​ക​രം​ഗം നേ​രി​ട്ട സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യൊ​രു പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ദ​ലി​ത്’ ആ​ണോ ‘ദ​ളി​ത്’ ആ​ണോ ശ​രി​യെ​ന്ന​തു​പോ​ലെ പ​ദാ​വ​ലി​യി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മത​ല​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി. ദ​ലി​ത് സംജ്ഞ​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വം​ശ​വും വ​ർ​ണ​വും ജാ​തി​യും മ​ത​വും വ​ർ​ഗ​വും ഭാ​ഷ​യു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ച​ർ​ച്ചാ വി​ഷ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്; ഒ​പ്പം ദ​ലി​ത് ദേ​ശീ​യ​ത, ദ​ലി​ത് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ള​രെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും.

    ഇ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​സ​മി​തി ഗോ​ത്ര/​ജാ​തി/​മ​ത പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി അ​ധഃ​സ്​​ഥി​ത/​ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മാ​യി ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് ദ​ലി​ത് എ​ന്ന പ​രി​കൽപ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും സം​സ്​​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ലി​ഷ്ഠ​മാ​യൊ​ര​ടി​ത്ത​റ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നി​ർ​വ​ച​ന​മെ​ന്ന​ത് അ​തി​നെ വ​സ്​​തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ച്ചി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും ഈ ​നി​ർ​വ​ച​നം സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യി​ല്ല. ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യ​വും സ​മു​ദാ​യ രൂ​പവത്​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ന്റെ രേ​ഖ​യി​ൽ കൊ​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടുവെക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കൂ: ‘ജാ​തീ​യ​വും ഗോ​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾക്ക​തീ​ത​മാ​യി ഒ​രു ദ​ലി​ത് സ​മു​ദാ​യ​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.’ ‘സ​മാ​ന ധ​ർമ​മു​ള്ള ജാ​തി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മു​ദാ​യ​മാ​യി മാ​റി ഒ​രൊ​റ്റ സം​ഘ​ട​ന കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക.

    ’ ജാ​തി-ഗോ​ത്ര​ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​മാ​യി മാ​റു​ക​യെ​ന്ന​തും സ​മാ​ന ധ​ർമ​മു​ള്ള ജാ​തി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മു​ദാ​യ​മാ​യി മാ​റു​ക​യെ​ന്ന​തും വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ ര​ണ്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജാ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ അ​സാ​മാ​ന്യ​മാ​യ വി​കാ​സം സ​മാ​ന ജാ​തി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​സ​മാ​ന​മാ​യ ജാ​തി​ക​ളെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. ജാ​തി/​ഗോ​ത്ര ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾമാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ത​പ​ര​മാ​യി ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂഹികാ​വ​സ്​​ഥ കാ​ണാ​തെ പോ​കു​ക​യും ദ​ലി​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽനി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സാ​ധു​ജ​ന പ​രി​പാ​ല​ന സം​ഘം ദ​ലി​ത​രെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് മ​ത​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യൊ​രു സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ത​മേ​താ​യാ​ലും സാ​മൂ​ഹികാവ​ശ​ത​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ചുചേ​ർ​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള അ​യ്യൻകാ​ളി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കൊ​ച്ച് തെ​റ്റാ​യൊ​രു മാ​നം ന​ൽ​കി.

     

    അ​യ്യൻകാളി പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ പൊ​യ്ക​യി​ൽ അ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ​യും പാ​മ്പാ​ടി ജോ​ൺ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ​യും മ​താ​ത്മ​ക​മാ​യ, ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രാ​ജ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന കൊ​ച്ച് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന നി​ഗ​മ​നം മ​ത​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ധാ​രക്കു മാ​ത്ര​മേ ദ​ലി​ത് ഐ​ക്യം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാനാ​വൂ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​ഡി.​പി​യി​ലൂ​ടെ​യും എ​ഫ്.​ഡി.​പി​യി​ലൂ​ടെ​യും പൊ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​യ ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യസ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് കൊ​ച്ച് ഒ​ന്നും പ​ഠി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന​ർ​ഥം. ‘ന​വോ​ത്ഥാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ​മു​ദാ​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ദ​ലി​തു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​തി​നു​ള്ള കൊ​ച്ചി​ന്റെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കൊ​ച്ച് ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ ​സം​ഗ​മം’ എ​ന്ന ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ന​വോ​ത്ഥാ​നാ​ന​ന്ത​ര​കാ​ലം രൂ​പംന​ൽ​കി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ദ​ലി​ത​ർ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് മൗ​ലി​ക​മാ​യ ഒ​രു വ​സ്​​തു​ത​യാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾത​ന്നെ ന​വോ​ത്ഥാ​നാന​ന്ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്താ​ർജി​ച്ച സാ​മു​ദാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ല​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നേ​റാ​നാ​കു​മെ​ന്ന മൗ​ലി​ക പ്ര​ശ്നം ദ​ലി​ത​ർ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ദ​ലി​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ എ​ന്ന​തു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭൂ​മി​ക ഇ​താ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്മൂ​ലം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ശ്ശബ്ദ​രാ​യി​രിക്കാ​ൻ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ആ​വി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ സം​വി​ധാ​ന​വും ദ​ലി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ന്ത​രം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെത​ന്നെ ന്യൂ​ന​ത​യാ​ണ്.

    സ​മ്പു​ഷ്​​ട​മാ​യൊ​രു ദ​ലി​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഈ ​അ​ന്ത​രം പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ദ​ലി​ത​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ഭാ​ഗീ​യ​മെ​ന്ന് വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യു ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യെ ശക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ജാ​തി​യു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക​വ​ത്ക​ര​ണംപോ​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യാ​നാ​വൂ. അ​തി​ന​ർഥം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​സ്​​ഥാ​നം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൊ​ച്ചി​നാ​യി​ല്ല. ദ​ലി​താ​വ​സ്​​ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​നം അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​സ​മി​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​നെ എ​തി​ർ​ത്താ​ണ് കൊ​ച്ച് ‘ദ​ലി​ത് ജ്ഞാന​സി​ദ്ധാ​ന്ത​വും പ്ര​യോ​ഗ​വും’ എ​ന്ന ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​തി​യ​ത്.

    (തുടരും)

