Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightCulturechevron_rightBiographychevron_rightഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ...

    ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ യാ​​ത്ര

    Posted On date_range 4 May 2026 11:15 AM IST
    Updated On date_range 4 May 2026 11:15 AM IST
    ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ യാ​​ത്ര
    cancel
    By
    കെ.എം. സലിംകുമാർ
    text_fields
    bookmark_border

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത​രെ​യും ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി കാ​​സ​​ർ​​കോ​​ടു​നി​​ന്ന് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​പു​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് ന​​ട​​ത്തി​യ ഐ​ക്യ സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ൽ​പം​കൂ​ടി എ​ഴു​തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി ന​ട​ത്തി​യ മാ​​ന​​വ ഏ​​ക​​താ​​യാ​​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​ന്ദേ​​ശ​​യാ​​ത്ര തൃ​​ശൂ​​രി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ജാ​​ഥാം​​ഗ​​മാ​​യ എം. ​​പ​​വി​​ത്ര​​ൻ വ​​ട​​ക്ക​​ൻ...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​ലി​ത​രെ​യും ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി കാ​​സ​​ർ​​കോ​​ടു​നി​​ന്ന് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​പു​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് ന​​ട​​ത്തി​യ ഐ​ക്യ സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ൽ​പം​കൂ​ടി എ​ഴു​തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി ന​ട​ത്തി​യ മാ​​ന​​വ ഏ​​ക​​താ​​യാ​​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​ന്ദേ​​ശ​​യാ​​ത്ര തൃ​​ശൂ​​രി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ജാ​​ഥാം​​ഗ​​മാ​​യ എം. ​​പ​​വി​​ത്ര​​ൻ വ​​ട​​ക്ക​​ൻ ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ മൈ​​ക്ക് സാ​​ങ്ഷ​​ൻ എ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ടു. ജാ​​ഥ​​യു​​ടെ മു​​ന്നൊ​​രു​​ക്ക​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ ഇ​​ളം​​ദേ​​ശം ജോ​​സ്​ ആ​​യി​​രു​​ന്നു കാ​​സ​​ർ​​കോ​ട് അ​​ട​​ക്കം തെ​​ക്ക​​ൻ ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ൽ മൈ​​ക്ക് സാ​​ങ്ഷ​​ൻ എ​​ടു​​ത്ത​​ത്.

    വൈ​​ക്കം ത​​ല​​യോ​​ല​​പ്പ​​റ​​മ്പി​​ലു​​ള്ള വീ​​ട്ടി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​ടു​​ത്ത​ദി​​വ​​സ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം യാ​​ത്ര. അ​​വി​​ടെ​നി​​ന്നും തീ​​വ​​ണ്ടി​​യി​​ലു​​ള്ള മ​​ട​​ക്ക​​യാ​​ത്ര പ​​വി​​ത്ര​​ന് ഒ​​രു ദു​​ര​​ന്ത​​മാ​​യി മാ​​റി. കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ​​ക്കും തീ​​രാ ദുഃ​​ഖ​​വും. കോ​​ട്ട​​യ​​ത്ത് റെ​​യി​​ൽ​​വേ സ്റ്റേ​​ഷ​​നി​​ൽ െട്ര​​യി​​നി​​ൽ​നി​​ന്നി​​റ​​ങ്ങാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്ക​​വേ കാ​​ൽ​​വ​​ഴു​​തി ട്രാ​​ക്കി​​നും പ്ലാ​​റ്റ്ഫോ​​മി​​നും ഇ​​ട​​യി​​ൽ​​പ്പെ​​ട്ട പ​​വി​​ത്ര​​ൻ അ​ത്ഭു​ത​​ക​​ര​​മാ​​യി ര​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​ട​​തു​​കൈ ന​​ഷ്​​​ട​​പ്പെ​​ട്ടു. ജാ​​ഥ കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​രി​​ൽ എ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ ഞെ​​ട്ട​​ലോ​​ടെ കേ​​ൾ​​ക്കേ​​ണ്ടി​വ​​ന്ന ഒ​​രു വാ​​ർ​​ത്ത. എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്തു​നി​​ന്നും, മ​​ഹാ​​രാ​​ജാ​​സ്​ കോ​​ള​​ജ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന ഭ​​ഗ​​ത്താ​​ണ് വി​​വ​​ര​​മ​​റി​​യി​​ച്ച​​ത്. എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്ത് സൂ​​പ്പ​​ർ സ്​​​പെ​​ഷാ​​ലി​​റ്റി ഹോ​​സ്​​​പി​​റ്റ​​ലി​​ൽ പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം ഭ​​ഗ​​ത്തു​​മു​​ണ്ടാ​യി​​രു​​ന്നു.

    മാ​​ന​​സി​​ക​​മാ​​യ വൈ​​ഷ​​മ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ട​​ക്ക് നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ഒ​​രാ​​ൾ എ​​ന്ന​നി​​ല​​യി​​ൽ സം​​ഘ​​ട​​നാ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​ത​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും ഒ​​ന്നും പ​​വി​​ത്ര​​നെ അ​​ടു​​പ്പി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും വി​​ല​​ക്കു ക​​ൽ​പി​​ക്കു​​ക​​യോ അ​​ക​​റ്റി​നി​​ർ​​ത്തു​​ക​​യോ ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. സാ​​മൂ​​ഹി​ക​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ക​​ണ്ട അ​​പൂ​​ർ​​വം ചി​​ല ദ​​ലി​​ത് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​രി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​വി​​ത്ര​​ൻ. ഓ​​ഫി​​സ്​ സൂ​​പ്ര​​ണ്ട് ആ​​യി​​രു​​ന്നു അ​പ്പോ​​ൾ പ​​വി​​ത്ര​​ൻ. ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​ശ്ര​​മ​​ത്തി​​ന് കു​​ഞ്ഞേ​​ട്ട​​നും ര​​വി​​യു​​മു​​ണ്ടാ​​കും. പ​​വി​​ത്ര​​നും വി​​ജ​​യ​​നു​​കൂ​​ടി​​യു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ൽ ന​​മു​​ക്ക് തു​​ട​​ങ്ങാം എ​​ന്നു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ മു​​ന്നി​​ട്ടി​​റ​​ങ്ങി​​യ ആ​​ൾ. സ​​ന്ദേ​​ശ​​യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​ത് പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ ഒ​​രാ​​ഗ്ര​​ഹ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    അ​​തി​​നാ​​യി നീ​​ണ്ടൊ​​രു ലീ​​വെ​​ടു​​ത്തു. വീ​​ട്ടി​​ൽ​നി​​ന്നി​​റ​​ങ്ങു​​മ്പോ​​ൾ എ​​ന്നോ​​ട് ചോ​​ദി​​ച്ചു ‘‘3000 രൂ​​പ​​യു​​ണ്ട്, അ​​തു​​പോ​​രേ?’’ ‘‘ധാ​​രാ​​ള​​മാ​​ണ്’’ -ഞാ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​ത്ര​​യും പ​​ണം കൈ​യി​ൽ ​െവ​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് മു​​മ്പൊ​​രി​​ക്ക​​ലും ജാ​​ഥ​​യി​​ൽ പോ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ജാ​​ഥ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​രു​​ന്ന വ​​ഴി​​യി​​ൽ ആ​​ർ.​ടി ​ഓ​​ഫി​​സി​​ലെ ദ​​ലി​​ത് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​രെ​​യെ​​ല്ലാം കാ​​ണു​​ക​​യെ​​ന്ന​​ത് പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ ഒ​​രു പ​​ദ്ധ​​തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്ത് ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ന് പ​​വി​​ത്ര​​ൻ മു​​ൻ കൈ​യെ​​ടു​​ത്തു. ദ​​ലി​​ത് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​രു​​ടെ മ​​നോ​​ഭാ​​വ​​മ​​റി​​യാ​​നാ​​ണെ​​ന്ന് ഇ​​ട​​ക്ക് പ​​റ​​യും. നി​​സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​ൽ​പ​​ത്തം കാ​​ട്ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​വ​​രു​​മാ​​യി ഉ​​ട​​ക്കി. ചി​​ല​​ർ​​ക്കു​​മു​​ന്നി​​ൽ പൊ​​ട്ടി​​ത്തെ​​റി​​ച്ചു, സ​​മു​​ദാ​​യ കൂ​​റി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ എ​​ന്ന് അ​​വ​​രെ കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി.

    കാ​​സ​​ർ​​കോ​ടു​നി​​ന്ന് സ​​ന്ദേ​​ശ​​യാ​​ത്ര ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്ത​​തി​​ന് പി​​ന്നാ​​ലെ, ആ​​രെ​​യും പി​​ടി​​ച്ചു​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന ത​​ന്റെ സ്വ​​തഃ​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ സ്വ​​ര​​ത്തി​​ലും ശൈ​​ലി​​യി​​ലും കാ​​ര്യ​​മാ​​ത്ര പ്ര​​സ​​ക്ത​മാ​​യി അ​​നൗ​​ൺ​​സ്​​​മെ​ന്റ് നടത്തിക്കൊ​​ണ്ട് ജാ​​ഥ​​യെ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ ആ​​ൾ. ത​​ന്റെ അ​​നൗ​ൺ​​സ്​​​മെ​ന്റി​​നി​​ട​​യി​​ൽ വ​​യ​​നാ​​ട്ടി​​ലെ ‘ക​​ന​​വ്’ പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​​യ ൈട്ര​​ബ​​ൽ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മു​​ള്ള ‘വ​​യ​​നാ​​ട് വ​​യ​​നാ​​ട്’ എ​​ന്ന് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ഗാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും മ​​റ്റ് ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ഹ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​വി​​ത്ര​​ൻ. കു​​ഞ്ഞേ​​ട്ട​​നും ര​​വി​​യും പി​​രി​​വി​​ന് പോ​​കു​​മ്പോ​​ൾ നോ​​ട്ടീ​​സും ബു​​ള്ള​​റ്റി​​നും വി​​ത​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണ യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ എ​​ന്റെ സ​​മീ​​പ​​ത്തു​​നി​​ന്നു.

    പേ​​രാ​​വൂ​​രി​​ൽ കേ​​ള​​പ്പ​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ജാ​​ഥ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നൊ​​രു പ്ര​​ഭാ​​ത​​ത്തി​​ൽ, മു​​റ്റ​​ത്ത് കൂ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടി​​രു​​ന്ന തേ​​ങ്ങ​​യി​​ൽ ര​​ണ്ടു​​മൂ​​ന്നെ​​ണ്ണം വാ​​നി​​ലേ​​ക്ക് പെ​​റു​​ക്കി​​യി​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ ഞാ​​ൻ നീ​​ര​​സം കാ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ‘അ​​ങ്ങ​​നെ​​യെ​​ങ്കി​​ൽ തി​​ന്നെ​​ണ്ട​​ന്ന’ മ​​ട്ടി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചി​​ട്ട കൈ​​ക​​ൾ. അ​​ട്ട​​പ്പാ​​ടി​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് തി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ വ​​നാ​​ന്ത​​ര​​ത്തി​​ലെ കാ​​ട്ടു​​ചോ​​ല​​യി​​ൽ ആ​​ഘോ​​ഷ​​പൂ​​ർ​​വം കു​​ളി​​ച്ച് തോ​​ർ​​ത്തി​​യ കൈ​​ക​​ൾ. മ​​ണ്ണാ​​ർ​​ക്കാ​​ടു​​നി​​ന്ന് തൃ​​ശൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക് വ​​രു​​മ്പോ​​ൾ റോ​​ഡി​​ന​​രി​​കി​​ലെ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യ സ്​​​ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ, വ​​ൻ വൃ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മ​​തി​​ലു​​ക​​ളി​​ൽ പോ​​സ്റ്റ​​റു​​ക​​ൾ ഒ​​ട്ടി​​ച്ച് വി​​ല​​സി​​യ കൈ​​ക​​ൾ. പി​​ന്നീ​​ട് പ​​വി​​ത്ര​​ൻ കൈ​​ക്കു​ഞ്ഞു​​മാ​​യി ജീ​​വി​​ത​​ത്തെ നേ​​രി​​ടു​​മ്പോ​​ൾ ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടു​​ന്ന​​ത് കാ​​ണേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു. പ​​ര​​സ​​ഹാ​​യ​​മി​​ല്ലാ​​തെ ജീ​​വി​​ക്കാ​നാ​​വാ​​ത്ത അ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഒ​​രു യൗ​​വ​ന​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള സ​​ഞ്ചാ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ദു​​ര​​ന്ത​​മെ​​ന്ന​​ത്, സ​​ന്ദേ​​ശ​​യാ​​ത്ര ഇ​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ എ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​പ്പി​​ച്ചു.

    ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ യാ​​ത്ര​​യും ദ​​ലി​​ത് പി​​ന്നാ​​ക്ക മു​​ന്ന​​ണി​​യും

    മ​​നു​​സ്​​​മൃ​​തി ക​​ത്തി​​ച്ചും പു​​ത്ര​​കാ​​മേ​​ഷ്​​​ടി​​യാ​​ഗം മു​​ട​​ക്കാ​​നെ​​ത്തി​​യും അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യി​​ലാ​​ണ് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി 2000 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 25, 26, 27, 28 തീ​​യ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ മാ​​ന​​വ ഏ​​ക​​താ​​യാ​​ത്ര ന​​ട​​ത്തി​​യ​​ത്.

    ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ, ദൈ​​വ​​സ​​ന്നി​​ധി​​യി​​ൽ മ​​നു​​ഷ്യ​​സ​​മ​​ത്വം നി​​ഷേ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ‘അ​​ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക്’ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​മി​​ല്ല തീ​​ണ്ട​​ൽ​​പ്പ​​ല​​ക എ​​ടു​​ത്തു​​മാ​​റ്റാ​​ൻ മാ​​ന​​വ ഏ​​ക​​താ​​യാ​​ത്ര; അ​​ഥ​​വാ മു​​ഴു​​വ​​ൻ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ​​ക്കും ക്ഷേ​​ത്ര​​പ്ര​​വേ​​ശ​​നം... ഇ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ സ​​ന്ദേ​​ശം. ദൈ​​വ​​ത്തെ തേ​​ടി​​യു​​ള്ള ഒ​​രു യാ​​ത്ര​​യാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല ഇ​​ത്. ദൈ​​വം ഉ​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ഇ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും ഓ​​രോ മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പി​​ന്നി​​ൽ ഓ​​രോ ദൈ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന ദു​​ര​​ന്ത​​ങ്ങ​​ൾ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു യാ​​ത്ര​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. അ​​വ​​രി​​ൽ ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളും ക്രി​​സ്​​​ത്യാ​​നി​​ക​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളും അ​​വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ ത​​ന്റെ വി​​ശ്വാ​​സം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ശ​​രി​​യെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്ന ആ​​രു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. മ​​താ​​തീ​​ത​​മാ​​യി മ​​നു​​ഷ്യ​​സ​​മ​​ത്വം ക​​ൽ​പി​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ദൈ​​വ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​യാ​​ത്ര. മാ​​ന​​വി​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും സ​​ഹി​​ഷ്ണു​​ത​​യു​​ടെ​​യും ദ​​ലി​​ത് മൂ​​ല്യാ​​വി​​ഷ്കാ​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​സ​​മീ​​പ​​നം.

    അ​​യി​​ത്തം നി​​രോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ട് അ​​ര​​നൂ​​റ്റാ​​ണ്ട് ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും കേ​​ര​​ളം​പോ​​ലൊ​​രു സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ ദേ​​ശീ​​യ നേ​​താ​​ക്ക​​ളി​​ൽ ഒ​​രാ​​ളാ​​യ വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​ക്കും കു​​ടും​​ബാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രെ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ ആ​​ച​​ര​​ണം ന​​ട​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​ത് ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന​ാ​ന​ന്ത​​ര കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും ല​​ജ്ജാ​​ക​​ര​​മാ​​യ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. മാ​​റാ​​ല തു​​ട​​ച്ചു​​മാ​​റ്റു​​ന്ന ലാ​​ഘ​​വ​​ത്തോ​​ടെ, ഒ​​രു പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ഇ​​ല്ലാ​​താ​​കു​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല അ​​യി​​ത്തം. അ​​തി​​ന്റെ അ​​തി​​രു​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത പ്ര​​ക​​ട​​നാ​ത്മ​​ക​​ത​യാ​​ണ് ഇ​​ല്ലാ​​താ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഒ​​തു​​ക്ക​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക ത​​ല​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് കോ​​ട്ടം ത​​ട്ടി​​യി​​ല്ല.

    കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കും വ്യ​​ക്തി​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​മെ​​ല്ലാം പ​​ട​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന വേ​​രു​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​ന്. പെ​​രു​​വ​​ഴി​​ക​​ളും ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളും പൊ​​തു​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ളും മാ​​ത്ര​​മേ തു​​റ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ള്ളൂ. കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ​പോ​​ലെ​ത​​ന്നെ ഓ​​രോ വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ​​യും ഹൃ​​ദ​​യ​​വാ​​തി​​ൽ അ​​യി​​ത്തം​കൊ​​ണ്ട് അ​​ട​​ഞ്ഞ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. സ്വ​​ജാ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്കു​മാ​​ത്രം തു​​റ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും വി​​ല​​ക്കു ലം​​ഘി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രെ ബ​​ഹി​​ഷ്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന ഒ​​രു പ്ര​​ക്രി​​യ ഇ​​വി​​ടെ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. അ​​ര നൂ​​റ്റാ​​ണ്ട് കൊ​​ണ്ട​​ല്ല, ഒ​​ന്നോ ര​​ണ്ടോ നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​കൊ​​ണ്ടും തു​​ട​​ച്ചു വൃ​​ത്തി​​യാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന അ​​ഴു​​ക്കു​​ക​​ൾ ആ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല ഇ​​ത്.

    (ഇ​​ത​​ര സം​​സ്​​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് ഭി​​ന്ന​​മാ​​യി വി​​ശ്വ​​മാ​​ന​​വി​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും സാ​​ഹോ​​ദ​​ര്യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം ആ​​ർ​​ഷ സം​​സ്​​​കൃ​​തി​​യി​​ൽ അർഥം തേടു​​മ്പോ​​ഴും അ​​തി​​ന്റെ ഔ​​ന്ന​​ത്യ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് വാ​​ചാ​​ല​​നാ​​കു​​മ്പോ​​ഴും ഏ​​കാ​​ത്മ​​ക​​ത​​യു​​ടെ​​യും അ​​ദ്വൈ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യും താ​​ത്ത്വി​​ക​​ഭാ​​വ​​ന​​യും ജാ​​തി​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്രാ​​കൃ​​താ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യു​​മാ​​യി ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ് കേ​​ര​​ളീ​​യ​​ർ. താ​​ത്ത്വി​​ക​​ഭാ​​വ​​ന ഇ​​വ​​ർ​​ക്ക് എ​​ക്കാ​​ല​​വും അ​​ല​​ങ്കാ​​രം മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.)

    അ​​യി​​ത്തം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യി വി​​ല​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു​​വെ​​ങ്കി​​ലും പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​വ​​കാ​​ശ ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ആ​​നു​​കൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും ത​​ല​​ത്തി​​ൽ വൈ​​ദി​​ക വി​​ധി​​പ്ര​​കാ​​രം എ​​ന്നും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു വ​​സ്​​​തു​​ത​​യാ​​ണ്. ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ സം​​ഭ​​വം വ്യ​​ക്ത​മാ​​ക്കി​​യ​​ത് സ​​മ്പ​​ത്തും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും പ​​ദ​​വി​​ക​​ളും അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് ത​​ട​​സ്സ​​മ​​ല്ല. വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​യു​​ടെ മ​​ക്ക​​ളെ​​ന്ന​​ല്ല, രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി കെ.​ആ​​ർ. നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ന്റെ മ​​ക്ക​​ൾ​​ത​​ന്നെ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​യാ​​ലും ഇ​​തേ അ​​നു​​ഭ​​വം​ത​​ന്നെ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ബ്രാ​​ഹ്മ​ണ​​രു​​ടെ വി​​ശേ​​ഷാ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളും അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്ര നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്കു​​ക മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് താ​​ൻ ചെ​​യ്തി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത് എ​ന്നാ​ണ് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ത​​ന്ത്രി ചേ​​ന്നാ​​സ്​ ദി​​വാ​​ക​​ര​​ൻ ന​​മ്പൂ​​തി​​രി​​പ്പാ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്. അ​​തി​​ന​​ർ​​ഥം ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​രി​​ൽ അ​​യി​​ത്താ​ച​​ര​​ണം ന​​ട​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​തി​​ന്റെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം ത​​ന്ത്രി​​ക്കു​​മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ്. 1978ൽ ​​കേ​​ര​​ള ഗ​​വ​​ൺ​​മെ​ന്റ് ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി​​യ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ദേ​​വ​​സ്വം ആ​​ക്ട് അ​​യി​​ത്തം നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് സ​​ഹാ​​യ​​ക​​മാ​​യ ഒ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​ക്ടി​​ലെ 35ാം വ​​കു​​പ്പ് (1) ഉം (2) ​​ഉം ബ്രാ​​ഹ്മ​ണ പു​​രോ​​ഹി​​ത​​വ​​ർ​​ഗ​​ത്തി​​ന് അ​​യി​​ത്തം ആ​​ച​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​താ​​ണ്. ക്ഷേ​​ത്ര​​പ്ര​​വേ​​ശ​​ന സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​മ​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റൊ​​രാ​​ധി​​കാ​​ര​​വും ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് ഐ​​ക്യ​​കേ​​ര​​ളം അ​​യി​​ത്ത​​ജാ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കി​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന​​ത് ഇ​​തു​​മാ​​യി കൂ​​ട്ടി വാ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. ഇ​​തി​​ന​​ർ​​ഥം ജാ​​തി​​വെ​​റി​​യു​​ടെ പ്ര​​ജ​​ന​​ന കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഇ​​ന്നും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ക്ഷേ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നാ​​ണ്.

    ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ദേ​​വ​​സ്വം ആ​​ക്ടി​​ന്റെ അ​​ടി​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് നാ​​നാ​​ജാ​​തി മ​​ത​​സ്​​​ഥ​​ർ​​ക്ക് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യി അം​​ഗ​​ത്വം ന​​ൽ​​കാ​​വു​​ന്ന എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലെ അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​ക്കും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നു​​മെ​​തി​​രെ അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണം ന​​ട​​ന്ന​​ത്. യോ​​ഗ​​ത്തെ അ​​പ​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും ഈ​​ഴ​​വ​​രെ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​മു​ള്ള സ​​വ​​ർ​​ണ താ​​ൽ​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​തി​​ന്റെ പി​​ന്നി​​ലു​​ള്ള​​ത്. ര​​വി​​യു​​ടെ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ഭ​​ക്തി​യും ഹി​​ന്ദു പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ത്രി​​ക​​ക്കു​​മൊ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ​​യും കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യും അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്ന് ര​​ക്ഷി​​ക്കാ​​നാ​​യി​​ല്ല.

    ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ ദ​​ലി​​ത​​നാ​​യ കേ​​ന്ദ്ര​​മ​​ന്ത്രി ജ​​ഗ​​ജീ​​വ​​ൻ റാം ​​ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തൊ​​രു ബ്രാ​​ഹ്മ​ണ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​മ ഗം​​ഗാ​​ജ​​ല​​ത്തി​​ൽ ശു​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച യു.​​പി​യി​​ലെ ജാ​​തി​​ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യാ​​തി​​രു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ, വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​ക്ക് മേ​​ഴ്സി​​യി​​ൽ ജ​​നി​​ച്ച കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്രം അ​​യി​​ത്തം ക​​ൽ​പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ ഒ​​രീ​​ഴ​​വ​​ന് ക്രി​​സ്​​​ത്യാ​​നി സ്​​​ത്രീ​​യി​​ൽ ജ​​നി​​ച്ച കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ ഏ​​ത് ജാ​​തി​​യി​​ൽ പെ​​ടു​​മെ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​മാ​​ണ് ജാ​​തി കേ​​ര​​ളം ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു ചോ​​ദ്യ​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ നി​​സ്സം​ഗ​​മാ​​യി നി​​ൽ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ആ​​ൺ/​​പെ​​ൺ ജാ​​തി​​ക​​ള​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റു ജാ​​തി​​ക​​ളൊ​​ന്നും യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മ​​ല്ലെ​​ന്ന ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന​​കാ​​ല മ​​നു​​ഷ്യ​​സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​മാ​​ണ് ത​​കി​​ടം മ​​റി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്.

    വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​യെ​​പ്പോ​​ലെ സ്വ​​യം അ​​പ​​ഹാ​​സ്യ​​നാ​​കാ​​ൻ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്രം​പോ​​ലു​​ള്ള ജീ​​ർ​​ണ​സ​​ങ്കേ​​ത​​ങ്ങ​​ൾ തേ​​ടി​​യെ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​രി​​ലൂ​​ടെ​​യ​​ല്ല കാ​​ലം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന​​തൊ​​രു വ​​സ്​​​തു​​ത​​യാ​​ണ്. അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ സ്വ​​ന്തം വാ​​തി​​ലു​​ക​​ൾ അ​​ട​​ച്ചു​​പൂ​​ട്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​പ്പു​​ക​​ളാ​​ണ്, മാ​​പ്പു​​സാ​​ക്ഷി​​ക​​ളാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പൊ​​തു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​മ​​ണ്ഡ​​ലം ഇ​​ത്ത​​രം സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന നി​​സ്സം​​ഗ​​ത ജാ​​ത്യാ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ളോ​​ടു​​ള്ള സ​​മ്മ​​ത​​മാ​​ണ്. വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​യെ​​പ്പോ​​ലു​​ള്ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നേ​​താ​​വി​​നെ​​തി​​രെ അ​​യി​​ത്തം ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ​​ന്ന​​ല്ല ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കു​​ത​​ന്നെ അ​​പ​​മാ​​ന​​ക​​ര​​മാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ത് വി​​ളി​​ച്ചു പ​​റ​​യു​​വാ​​ന​​ല്ലാ​​തെ അ​​തി​​നെ​​തി​​രെ ച​​ലി​​ക്കു​​വാ​​ൻ ര​​വി​​യെ​​പ്പോ​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ല; അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​നും. രാ​​ജ്യം ഭ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ മ​​നോ​​ഭാ​​വ​​മാ​​ണി​​ത്. ഒ​​രി​​ക്ക​​ൽ സാ​​മൂ​​ഹി​ക ദു​​രാ​​ചാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ പോ​​രാ​​ട്ടം ന​​ട​​ത്തി​​യ​​വ​​രു​​ടെ പി​​ന്മു​​റ​​ക്കാ​​ർ അ​​തി​​ന്റെ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​പ്പു​​ക​​ളു​​ടെ പ​​ങ്കു​​പ​​റ്റു​​ന്ന​​വ​​രും സം​​ര​​ക്ഷ​​ക​​രു​​മാ​​യി മാ​​റി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നാ​​ണ് ഇ​​തി​​ന​​ർ​​ഥം.

    ഹി​​ന്ദു​ ഐ​​ക്യ​​വേ​​ദി​​യു​​ടെ​​യും ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ​​യും ചി​​ല നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ ഹി​​ന്ദു​ വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളാ​​യ ആ​​ർ​​ക്കും ക്ഷേ​​ത്ര​​ക​​വാ​​ടം തു​​റ​​ന്നു​​കൊ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ, കേ​​ര​​ള രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ലെ ഭീ​​ഷ്മാ​​ചാ​​ര്യ​​നെ​​ന്ന കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്​ നേ​​തൃ​​ത്വം വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന കെ. ​​ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​ന്റെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്ന ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ​ക്ഷേ​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​ക്കും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നു​​മെ​​തി​​രെ അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണം ന​​ട​​ന്ന​​തെ​​ന്ന കാ​​ര്യം വി​​സ്​​​മ​​രി​​ച്ചു​​കൂ​​ടാ. ക​​രു​​ണാ​​ക​​ര​​നും കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നും വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി​​യു​​ടെ കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നും ര​​ണ്ടു​​ത​​രം ക്ഷേ​​ത്ര​​നീ​​തി.

    അ​​യി​​ത്ത​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ന്ന ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ സ​​ത്യ​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന് നേ​​തൃ​​ത്വം കൊ​​ടു​​ത്ത കെ. ​​കേ​​ള​​പ്പ​​ന്റെ​​യും എ.​കെ. ഗോ​​പാ​​ല​​ന്റെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം പി​​ന്മു​​റ​​ക്കാ​​രാ​​യ ഇ.​കെ. നാ​​യ​​നാ​​രും അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ സ​​ർ​​ക്കാ​​റും ഈ ​​കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച അ​​ർ​​ഥ​​ഗ​​ർ​​ഭ​​മാ​​യ അ​​ലം​​ഭാ​​വ​​വും ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജാ​​തീ​​യ​​ത​​യു​​ടെ ആ​​ന്ത​​രി​​ക​ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണി​​വ. മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​കാ​​ശ​ ലം​​ഘ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യ ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ത​​ന്ത്രി​​യെ പു​​റ​​ത്താ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ന്ന​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി യോ​​ഗം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് രം​​ഗ​​ത്തു​​വ​​ന്ന​​ത്. വ​​യ​​ലാ​​ർ ര​​വി ഈ​​ഴ​​വ​​നാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ടും എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​വാ​​ഹ​​പ​​ത്രി​​ക ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ ക്ഷേ​​ത്രാ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ൾ തി​​ര​​സ്​​​ക​​രി​​ച്ച​​തു​​കൊ​​ണ്ടും ഉ​​ണ്ടാ​​യ ആ​​ത്മ​​ഹി​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​നു കാ​​ര​​ണം.

    ഏ​​റെ പു​​ക​​ഴ്ത്ത​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന കേ​​ര​​ള മാ​​തൃ​​ക​​യു​​ടെ ജാ​​ത്യാ​​ധി​​ഷ്ഠി​​ത​​വും മ​​നു​​ഷ്യ​​വി​​ദ്വേ​​ഷ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യ ഭീ​​ക​​ര​​മു​​ഖ​​മാ​​ണ് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ൽ അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ഒ​​രു മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ മൂ​​ല്യം ഇ​​ന്നും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​ന്തി​​മ​​വും യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​വു​​മാ​​യ അ​​ള​​വു​​കോ​​ൽ അ​​വ​​ന്റെ ജ​​ന്മ​​വും ജാ​​തി​​യു​​മാ​​ണെ​​ന്ന വ​​സ്​​​തു​​ത​​യാ​​ണ് ഇ​​വി​​ടെ വെ​​ളി​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ബ്രാ​​ഹ്മ​ണ​​ർ​​മാ​​രും ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ അ​​സ്​​​ഥി​​യി​​ലും മ​​ജ്ജ​​യി​​ലും കു​​ത്തി​​നി​​റ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന േശ്ര​​ണീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യ അ​​സ​​മ​​ത്വ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​ന​​മാ​​ണി​​ത്. ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മ​​റ്റ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് താ​​ൽ​പ​​ര്യ​​മി​​ല്ല.

    ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു താ​​ഴെ ച​​വി​​ട്ടി​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​ട​​മു​​ള്ളി​​ട​​ത്തോ​​ളം മു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കി​​ട്ടു​​ന്ന ച​​വി​​ട്ടു​​ക​​ൾ ആ​​സ്വാ​​ദ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​ത്തീ​​രു​​ന്നൊ​​രു ദൂ​​ഷി​​ത​​വൃ​​ത്ത​​മാ​​ണി​​ത്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ സം​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന് ഈ​​ഴ​​വ​​ര​​ല്ലാ​​തെ മ​​റ്റാ​​രും പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ത​​യാ​റാ​​കാ​​തി​​രു​​ന്ന​​ത്. ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ എ​​തി​​ർ​​പ്പി​​ന്റെ പ്ര​​സ​​ക്തി ഇ​​വി​​ടെ​​യാ​​ണ്. ജാ​​തി​​വ്യ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യു​​ടെ സാ​​മൂ​​ഹി​ക​വി​​രു​​ദ്ധ സ്വ​​ഭാ​​വ​​ത്തെ ദ​​ലി​​ത​​ർ​​ക്ക് എ​​തി​​ർ​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. ജാ​​തി/​​മ​​ത ചി​​ന്ത​​ക​​ളെ സ്വ​​യം വെ​​ടി​​ഞ്ഞും അ​​തി​​ന​​തീ​​ത​​മാ​​യ മാ​​ന​​സി​​ക സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഊ​ന്നി​​യും മാ​​ത്ര​​മേ ദ​​ലി​​ത​​ർ​​ക്ക് മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കാ​​നാ​​കൂ. വം​​ശാ​​തീ​​ത​​മാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​സ​​ങ്ക​​ൽ​പ​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് നീ​​ളു​​ന്നൊ​​രു പ്ര​​ക്രി​​യ​​യാ​​ണി​​ത്.

    അ​​യി​​ത്ത​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ന്ന വൈ​​ക്കം സ​​ത്യ​ഗ്ര​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ഓ​​ർ​​മ​ക​​ൾ പു​​തു​​ക്കി ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 21ന് ​​വൈ​​ക്കം ബോ​​ട്ടു​​ജെ​​ട്ടി മൈ​​താ​​ന​​ത്ത് സ​​ന്ദേ​​ശ​​സ​​ത്യ​​ഗ്ര​​ഹ​​വും പൊ​​തു​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​വും ന​​ട​​ന്നു. മി​​ശ്ര​​ഭോ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും മി​​ശ്ര​​വി​​വാ​​ഹ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും ജാ​​തി​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ അ​​ടി​​ത്ത​​റ ഇ​​ള​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച, പു​​ല​​യ​​ന​​യ്യ​​പ്പ​​നെ​​ന്ന് ഈ​​ഴ​​വ​​രി​​ൽ നി​​ന്ദി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട, സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ന​​യ്യ​​പ്പ​​ന്റെ ജ​​ന്മ​​നാ​​ടാ​​യ ചെ​​റാ​​യി​​യി​​ൽ, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ സ്​​​മാ​​ര​​ക​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നാ​​ണ് ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​രി​​ലേ​​ക്ക് യാ​​ത്ര ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​ത്. ജാ​​തി​​വി​​രു​​ദ്ധ പോ​​രാ​​ട്ട​​മു​​ഖ​​ത്ത് കൊ​​ച്ചി​​യി​​ൽ പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​പ്പെ​​ട്ട പ​​ണ്ഡി​​റ്റ് ക​​റു​​പ്പ​​ന്റെ​​യും കെ.​പി. വ​​ള്ളോ​​ന്റെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം ഓ​​ർ​​മ​ക​​ളെ സ്​​​പ​​ർ​​ശി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട്.

    കാ​​ൽ​​ന​​ട​​യാ​​ത്ര അ​​മ്പ​തു​ പേ​​രെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും നാ​​ൽ​​പ​​തോ​​ളം പേ​​രെ എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു​​ള്ളൂ. ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ ചി​​ല​​ർ യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​കു​​ക​​യും പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​രി​​ലും ത​​ളി​​ക്കു​​ള​​ത്തും ഏ​​ങ്ങ​​ണ്ടി​​യൂ​​രി​​ലും യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ സ​​മാ​​പ​​ന​​വും വി​​ശ്ര​​മ​​വും. 28ന് ​​ഉ​​ച്ച​​ക്ക് ചാ​​വ​​ക്കാ​​ട് എ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ സ്​​​ത്രീ​​ക​​ളും കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​മ​​ട​​ക്കം മു​​ന്നൂ​​റോ​​ളം പേ​​ർ അ​​വി​​ടെ എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​ർ​​ന്നു. ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി ഏ​​ങ്ങ​​ണ്ടി​​യൂ​​ർ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് ക​​മ്മി​​റ്റി അ​​വി​​ടെ എ​​ത്തി​​യ​​വ​​ർ​​ക്കെ​​ല്ലാം ഭ​​ക്ഷ​​ണം ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. പി.​വി. സ​​ജീ​​വ്കു​​മാ​​റി​​ന്റെ​​യും ച​​ന്ദ്ര​​ൻ പി. ​​തൃ​​പ്പ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ർ മു​​ത​​ലു​​ള്ള യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ ഒ​​രു​​ക്ക​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ന്ന​​ത്.

    കെ.​കെ. ര​​വി, കു​​ഞ്ഞു​​പ​​ഴ​​ന്താ​​റ്റി​​ൽ, എം. ​​പ​​വി​​ത്ര​​ൻ, എ​​ൻ.​കെ. ​വി​​ജ​​യ​​ൻ, അ​​ഡ്വ. ടി.​ഡി. എ​​ൽ​​ദോ, വി.​ഡി. ജോ​​സ്, കെ.​എം. കു​​ഞ്ഞു​​മോ​​ൻ, എം.​കെ. രാ​​ജ​​പ്പ​​ൻ, പി.​ആ​​ർ. സു​​രേ​​ഷ് കു​മാ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ മു​​ൻ​​നി​​ര​​യി​​ൽ. ഗാ​​ന്ധി​​ത്തൊ​​പ്പി​​യ​​ണി​​ഞ്ഞ് എ​​ട​​യ്ക്കാ​​ട്ടു​​വ​​യ​​ലി​​ൽ​നി​​ന്നെ​​ത്തി​​യ വി. ​​രാ​​മ​​നും ഷാ​​ൾ അ​​ണി​​ഞ്ഞ് കാ​​ട്ടി​​ക്കു​ന്നി​​ൽ​നി​​ന്നെ​​ത്തി​​യ വി.​കെ. പ​​ത്മ​​നാ​​ഭ​​നും ബാ​​ന​​റു​​മാ​​യി മു​​ന്നി​​ൽ ന​​ട​​ന്നു. അ​​വ​​ർ​​ക്കെ​​ല്ലാ​​മി​​ട​​യി​​ൽ ഞാ​​നും. യാ​​ത്ര​​യി​​ലു​​ട​നീ​​ളം ‘അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നു​​ള്ള ബ്രാ​​ഹ്മ​ണാ​​ധി​​കാ​​രം നി​​രോ​​ധി​​ക്കു​​മോ’ എ​​ന്ന ല​​ഘു​​ലേ​​ഖ വി​​ത​​ര​​ണം ന​​ട​​ത്തി.

    ക്ഷേ​​ത്രാ​​ങ്ക​​ണ​​ത്തി​​ലെ​​ത്തി​​യ യാ​​ത്ര​​യെ എ​​തി​​രേ​​റ്റ​​ത് അ​​വി​​ടെ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന ജാ​​തി ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളു​​ടെ ആ​േ​ക്രാ​​ശ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​രു​​ത​​രം അ​​ക്ര​​മാ​​സ​​ക്തി. സം​​ഘ​​ട്ട​​ന​​ത്തി​​ന്റെ സാ​​ധ്യ​​ത നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കെ​​ത​​ന്നെ പൊ​​ലീ​​സ്​ കു​​റ്റ​​ക​​ര​​മാ​​യ അ​​നാ​​സ്​​​ഥ കാ​​ണി​​ച്ചു. സം​​ഘ​​ർ​​ഷാ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ ഈ ​​സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തെ ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ക്വ​​ത​​യാ​​ർ​ന്ന സ​​മീ​​പ​​ന​ത്തി​​ന് ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കാ​​നാ​​യി. ആ​​ശ​​യ​​പ​​ര​​മാ​​യ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ട​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്കെ പ്ര​​സ​​ക്തി​​യു​​ള്ളൂ. ക്ഷേ​​ത്ര​​പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തു​​ന​​ട​​ന്ന യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ സ​​മാ​​പ​​ന​​യോ​​ഗം ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്ത​​ത് പ​​വി​​ത്ര​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഒ​​റ്റ​​കൈ​​യു​​മാ​​യി പ​​വി​​ത്ര​​നെ​​ത്തി​​യ ആ​​ദ്യ​​ത്തെ വേ​​ദി. അ​​തൊ​​രു തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ര​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു. യാ​​ത്ര​​യു​​ടെ ഉ​​ദ്ദേ​​ശ്യ​​ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഞാ​​ൻ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു. സ​​മാ​​ന​​നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​ള്ള എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് അ​​യി​​ത്താ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രാ​​യ സ​​മ​​രം മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​കു​​മെ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    2000 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 29 ന് ​​എ​​റ​​ണാ​​കു​​ള​​ത്ത് എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി വി​​ളി​​ച്ചു​​ചേ​​ർ​​ത്ത ദ​​ലി​​ത്-​പി​​ന്നാ​​ക്ക സ​​മു​​ദാ​​യ സം​​ഘ​​ട​​നാ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളു​​ടെ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി​​യും ക്ഷ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ഒ​​രു പി​​ന്നാ​​ക്ക​ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ള്ള ആ​​ദ്യ​​ത്തെ അ​​നു​​ഭ​​വം. 50ലേ​​റെ സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്ന് 200ഓ​​ളം സം​​ഘ​​ട​​നാ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ ഈ ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. ഡോ. ​​എം.​എ. ​കു​​ട്ട​​പ്പ​​ൻ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ച യോ​​ഗം എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി യോ​​ഗം ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി ന​​ടേ​​ശ​​നാ​​ണ് ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്ത​​ത്.

    കേ​​ര​​ള ദ​​ലി​​ത് ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​ൻ വ​​ർ​​ക്കി​ങ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് പി. ​​രാ​​മ​​ഭ​​ദ്ര​​ൻ, പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി/​​വ​​ർ​​ഗ സം​​യു​​ക്ത സ​​മി​​തി പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് അ​​ഡ്വ. കെ.​വി. കു​​മാ​​ര​​ൻ, ദ​​ലി​​ത് ഐ​​ക്യ​​സ​​മി​​തി ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​യ ഞാ​​ൻ, മു​​ൻ എ​​സ്.​​സി/​​എ​​സ്.​​ടി വ​​കു​​പ്പു​ മ​​ന്ത്രി ദാ​​മോ​​ദ​​ര​​ൻ കാ​​ളാ​​ശ്ശേ​​രി, കേ​​ര​​ള പു​​ല​​യ​​ർ മ​​ഹാ​​സ​​ഭാ വ​​ർ​​ക്കി​ങ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് കെ.​ടി. ദാ​​മോ​​ദ​​ര​​ൻ, അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യാ എ​​സ്.​​സി/​​എ​​സ്.​​ടി ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​ൻ സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ഘ​​ട​​കം പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് കെ. ​​രാ​​മ​​ൻ​​കു​​ട്ടി, സാം​​ബ​​വ​​ർ സൊ​​സൈ​​റ്റി ര​​ക്ഷാ​​ധി​​കാ​​രി സി. ​​കു​​ട്ടി എ​​ന്നി​​വ​​രെ​​ല്ലാം യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ആ​​ശം​​സ​​യ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചു. ദ​​ലി​​ത്-​പി​​ന്നാ​​ക്ക ഐ​​ക്യം കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണെ​​ന്നും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രു​​ടെ കീ​​ഴി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ദ​​ലി​​ത് പി​​ന്നാ​​ക്ക വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ മോ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ന്നും വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി ന​​ടേ​​ശ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞു. എ​​സ്. ശ​​ശി​​ധ​​ര​​ൻ, പി. ​​ഗോ​​പാ​​ല​​ൻ, എ.​കെ. ശ​​ങ്കു​​ണ്ണി, ജെ. ​​ര​​ഘു, കെ.​​കെ. അ​​യ്യ​​പ്പ​​ൻ​​കു​​ട്ടി, ര​​മേ​​ശ് ന​​ന്മ​​ണ്ട, രാ​​ജ​​പ്പ​​ൻ ക​​ല്ല​​റ, ഐ.​കെ. ര​​വീ​​ന്ദ്ര​​നാ​​ഥ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ ച​​ർ​​ച്ച​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

     

    ദ​​ലി​​ത്-​പി​​ന്നാ​​ക്ക സ​​മു​​ദാ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​ർ​​ഹ​​മാ​​യ പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യം എ​​ല്ലാ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ർ​​ഡ് ഭ​​ര​​ണ​​സ​​മി​​തി​​ക​​ളി​​ലും വേ​​ണ​​മെ​​ന്നും ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ പു​​ണ്യാ​​ഹ​​പ്ര​​ശ്ന​​ത്തി​​ൽ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​ല​​പാ​​ട് വ്യ​​ക്ത​മാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഗു​​രു​​വാ​​യൂ​​ർ സം​​ഭ​​വം ഒ​​രു റി​​ട്ട. ജ​​ഡ്ജി​​യെ​​ക്കൊ​​ണ്ട് അ​​ന്വേ​​ഷി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഒ​​ഴി​​വു​​വ​​രു​​ന്ന തി​​രു​​വി​​താം​​കൂ​​ർ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ർ​​ഡ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തേ​​ക്ക് ഒ​​രു ദ​​ലി​​ത് പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യെ നി​​യ​​മി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും യോ​​ഗം സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​നോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    വി​​വി​​ധ സം​​ഘ​​ട​​നാ നേ​​താ​​ക്ക​​ളെ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​ ഈ ​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ ​െവ​​ച്ച് ദ​​ലി​​ത്-​പി​​ന്നാ​​ക്ക മു​​ന്ന​​ണി രൂ​​പ​വ​ത്ക​​രി​​ച്ചു. 11 അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള എ​​ക്സി​​ക്യൂ​​ട്ടി​വ് ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി ന​​ടേ​​ശ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജ​​ന​​റ​​ൽ ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ പി. ​​രാ​​മ​​ഭ​​ദ്ര​​നും. അ​​ഡ്വ. സി.​കെ. വി​​ദ്യാ​​സാ​​ഗ​​ർ (എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി), കെ. ​​രാ​​മ​​ൻ​​കു​​ട്ടി, കെ.​ടി. ദാ​​മോ​​ദ​​ര​​ൻ, കെ.​​ടി. ശ​​ങ്ക​​ര​​ൻ (കേ​​ര​​ള പു​​ല​​യ​​ൻ മ​​ഹാ​​സ​​ഭ), സി. ​​കു​​ട്ടി, കെ. ​​അം​​ബു​​ജാ​​ക്ഷ​​ൻ (കെ.​​ഡി.​​പി), പി.​​കെ. അ​​ശോ​​ക​​ൻ (കേ​​ര​​ള ച​​വ​​ളൂ​​ർ സൊ​​സൈ​​റ്റി), നെ​​ടു​​മു​​ടി ഗം​​ഗാ​​ധ​​ര​​ൻ (കേ​​ര​​ള ചേ​​ര​​മ​​ർ സം​​ഘം) എ​​ന്നി​​വ​​ർ നി​​ർ​​വാ​ഹ​​ക​​സ​​മി​​തി അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഈ ​​സ​​മി​​തി​​യി​​ൽ ഞാ​​നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ 29ന് ​​തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്ത് തി​​രു​​വി​​താം​​കൂ​​ർ ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ർ​​ഡ് ഓ​​ഫി​സി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​ർ​​ച്ച് പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു. അ​​തി​​ന്റെ മു​​ന്നോ​​ടി​​യാ​​യി ന​​വം​​ബ​​ർ 16ന​​കം ദ​​ലി​​ത് പി​​ന്നാ​​ക്ക മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ ജി​​ല്ല ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​നും തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു.

    വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​​യും വി​​ദ്യാ​​സാ​​ഗ​​റും ഈ​​ഴ​​വ​​രെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​നം ചെ​യ്ത​​പ്പോ​​ൾ ദ​​ലി​​ത് സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​നം ചെ​യ്യാ​​ൻ സം​​ഘ​​ട​​നാ നേ​​താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ഒ​​രു നി​​ര​​ത​​ന്നെ എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​ത് ഈ ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​ത്യേ​​ക​​ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ര​​സ്​​​പ​​രം ക്ഷ​​ണി​​ക്കാ​​ത്ത​​വ​​ർ, ക്ഷ​​ണി​​ച്ചാ​​ൽ എ​​ത്താ​​ത്ത​​വ​​ർ, എ​​ത്തി​​യാ​​ൽ ക​​ല​​ഹി​​ച്ചു പി​​രി​​യു​​ന്ന​​വ​​ർ -​അ​​വ​​രെ​​ല്ലാം വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​​യു​​ടെ വി​​ളി​​കേ​​ട്ട് അ​​വി​​ടെ ഓ​​ടി​​യെ​​ത്തി. ജാ​​തി​​ഘ​​ട​​ന​​ക്കു​ള്ളി​​ലെ മ​​നു​​ഷ്യ​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യാ​​ണി​​ത്. മു​​ക​​ളി​​ൽ​നി​​ന്നു​​ള്ള വി​​ളി​​കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ഓ​​രോ​​രു​​ത്ത​​രും കാ​​തോ​​ർ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ആ ​​കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ചി​​ല ദ​​ലി​​ത് ൈക്ര​​സ്​​​ത​​വ നേ​​താ​​ക്ക​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​ത് ദുഃ​​ഖ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. കാ​​ര​​ണം, ദ​​ലി​​ത് പി​​ന്നാ​​ക്ക​ മു​​ന്ന​​ണി​​യി​​ൽ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് പ്രാ​​തി​​നി​​ധ്യം ന​​ൽ​​കി​​യി​​ല്ല. വെ​​ള്ളാ​​പ്പ​​ള്ളി​​യെ പോ​​ലു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ ഹൈ​​ന്ദ​​വ മ​​ന​​സ്സി​​ന് സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല അ​​വ​​ർ. ഹി​​ന്ദു പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി സം​​ഘ​​ട​​നാ നേ​​താ​​ക്ക​​ളും അ​​വ​​രു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യം ഇ​​ഷ്​​​ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നി​​ല്ല.

    സം​​ഘ​​ട​​ന രൂ​​പ​വ​ത്ക​​ര​​ണ ച​​ർ​​ച്ച ന​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ലീ​​ഡ​​ർ ക​​റു​​പ്പ​​ന്റെ ഇ​​ഴ​​ഞ്ഞു​​നീ​​ങ്ങു​​ന്ന സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ മ​​റ്റു​​ചി​​ല​​ർ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട​​ത് പ​​വി​​ത്ര​​നെ അ​​സ്വ​​സ്​​​ഥ​​നാ​​ക്കി. ‘ഉ​​ള്ളാ​​ട​​നാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണോ’​ എ​​ന്ന പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ ചോ​​ദ്യം സ​​ദ​​സ്സി​​നെ നി​​ശ്ശ​ബ്ദ​​മാ​​ക്കി. ജാ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ ഒ​​രു പ്ര​​ശ്ന​​മു​​ണ്ടാ​​യാ​​ൽ ശ​​ബ്ദ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ പ​​ക്ഷം പി​​ടി​​ക്കു​​ക​​യെ​​ന്ന​​ത് പ​​വി​​ത്ര​​ന്റെ മ​​നോ​​ഭാ​​വ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ട​​കൊ​​ച്ചി​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യ പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി നേ​​താ​​വ് അ​​ഡ്വ. സ​​ത്യ​​വാ​​ൻ ദ​​ലി​​ത് പി​​ന്നാ​​ക്ക മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ പേ​​ര് മാ​​റ്റ​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. പി​​ന്നാ​​ക്കം സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും ദ​​ലി​​ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​ല്ല. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ പൊ​​തു​​സ്​​​ഥി​​തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​ത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ക്കാ​​ർ മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​മാ​​യി അ​​ക​​ലു​​ന്ന​​താ​​ണ് പി​​ന്നീ​​ട് ക​​ണ്ട​​ത്.

    (തു​ട​രും)

    News Summary - km salim kumar biography
    X