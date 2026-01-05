Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightCulturechevron_rightBiographychevron_right...

    വേ​​റി​​ട്ട​​വ​​ഴി​​യി​​ലൂ​​ടെ സ​​ഞ്ചാ​​രം

    Posted On date_range 5 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 10:00 AM IST
    km salim kumar
    cancel
    camera_alt

    ചി​​ത്രീ​​ക​​ര​​ണം: തോ​​ലി​​ൽ സു​​രേ​​ഷ്​

    By
    കെ.എം. സലിംകുമാർ
    text_fields
    bookmark_border
    കെ. ​​വേ​​ണു നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി​​യ സി.​​ആ​​ർ.​​സി, സി.​​പി.​​ഐ (എം.​​എ​​ൽ) പി​​രി​​ച്ചുവി​​ട​​ൽ നേ​​രി​​ട്ട​​തും അ​​ധഃ​​സ്ഥി​​ത ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി മ​​റ്റൊ​​രു​​ വ​​ഴി​​യി​​ൽ യാ​​ത്ര​​തു​​ട​​രാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​തും എ​​ഴു​​തു​​ന്നു.

    കോ​​ട്ട​​യം ക​​രി​​പ്പൂത്തട്ടി​​ൽ 1993 സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​റി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന അ​​ധഃ​​സ്ഥി​​ത ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി (എ.​​എ​​ൻ.​​എം) സം​​സ്​​​ഥാ​​ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യോ​​ഗം ഒ​​രു തി​​രി​​ഞ്ഞു​​നോ​​ട്ട​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​ണ്ട് പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് മ​​ന​​സ്സി​​ൽ​​കൊ​​ണ്ടു​​ന​​ട​​ന്ന സാ​​യു​​ധ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ​​യും കാ​​ർ​​ഷി​​ക വി​​പ്ല​​വ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി വ​​ർ​​ഗ​​ സ​​ർ​​വാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പാ​​ർ​​ട്ടി ച​​ട്ട​​ക്കൂ​​ടി​​ന്റെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ഞ്ഞു​​പോ​​കു​​ക​​യോ ചേ​​ത​​ന​​യ​​റ്റു​​പോ​​കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്തു. ത​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഏ​​ക ശ​​രി​​യെ​​ന്ന​​മ​​ട്ടി​​ൽ ന​​ക്സ​െ​​ലെ​​റ്റു​​ക​​ൾ അ​​രി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും അ​​വ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ വീ​​ണ്ടും വീ​​ണ്ടും അ​​രി​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം മ​​താ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യ ചി​​ല പ്ര​​മാ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​ണെ​​ന്ന് 1991ലെ ​​കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​രി​​ലെ പാ​​ർ​​ട്ടി കോ​​ൺ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സി​​ൽ ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. മൂ​​ന്നു​​ദി​​വ​​സം നീ​​ണ്ടു​​നി​​ന്ന (3, 4, 5 തീ​​യ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ) ഏ​​ക​​ജാ​​ല​​കം എ​​ന്ന വ​​ർ​​ഗ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​സ​​ക്തി​​യെ​​യും ചോ​​ദ്യം​​ചെ​​യ്തു. കാ​​ർ​​ഷി​​ക വി​​പ്ല​​വ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​െ​​ട്ട​​ന്നു ക​​രു​​തു​​ന്ന നാ​​ലു വ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​ഖ്യ​​ത്തി​​ലും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ലും ഒ​​രു വ​​ർ​​ഗ ഗ​​ണ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ അ​​സാ​​ന്നി​​ധ്യം മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ​​ ത​​ന്നെ ന്യൂ​​ന​​ത​​യാ​​യി തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു.

    പെ​​രിന്ത​​ൽ​​മ​​ണ്ണ​​യി​​ൽ സ​​ഖാ​​വ് ബാ​​വ​​യു​​ടെ (അ​​മീ​​ർ അ​​ലി) വീ​​ടി​​നു താ​​ഴെ​​യു​​ള്ളൊ​​രു പാ​​റ​​പ്പു​​റ​​ത്ത് ഒ​​രു സാ​​യാ​​ഹ്ന​​ത്തി​​ൽ സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ക​​മ്മ​​ിറ്റി​​യു​​ടെ ഇ​​ട​​വേ​​ള​​യി​​ൽ അ​​നൗ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​മാ​​യി ഒ​​ത്തു​​കൂ​​ടി സ​​ഖാ​​ക്ക​​ൾ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ സൈ​​നി​​ക​​ലൈ​​ൻ ച​​ർ​​ച്ച​​ചെ​​യ്യു​​മ്പോ​​ൾ ബാ​​വ​​ക്ക ചോ​​ദി​​ച്ചൊ​​രു ചോ​​ദ്യം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു, ‘‘അ​​പ്പോ​​ൾ ജ​​നം എ​​വി​​ടെ?’’ ആ​​യു​​ധ​​ത്തി​​ന് ബു​​ദ്ധി​​മു​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞ സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളോ​​ടാ​​യി​​രു​​ന്നു ചോ​​ദ്യം. ഒ​​രു തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം യാ​​ത്ര​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ നി​​ര​​വ​​ധി പു​​ന​​ർ​​ചി​​ന്ത​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ടി​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഞാ​​ൻ കെ.​​വി​​യോ​​ടു പ​​റ​​ഞ്ഞു: സാ​​യു​​ധ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള എ​​ന്റെ വി​​ശ്വാ​​സം പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യും ന​​ഷ്​​​ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​പ്പോ​​ൾ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യാ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സ്​​​ഥാ​​നം രാ​​ജി​​വെ​​ക്കു​​ക​​യും ‘ഒ​​രു ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ്കാ​​ര​​ന്റെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ’​​ത്തി​​ന്റെ ര​​ച​​ന​​യി​​ലു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ​​വും ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ​​വുംപോ​​ലു​​ള്ള മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ മ​​ഹാ​​സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ൾ നീ​​ട്ടി​െ​​വ​​ച്ച്, രാ​​ജ്യ​​ത്ത് ന​​ട​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ പ്ര​​ക്രി​​യ​​യി​​ൽ, ജാ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ േശ്ര​​ണീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യൊ​​രു സാ​​മൂ​​ഹി​​ക സം​​വി​​ധാ​​ന​​ത്തി​​ൽ ഏ​​റ്റ​​വും അ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് എ.​​എ​​ൻ.​​എം ഒ​​രു ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​മാ​​യി മാ​​റി.

    എ.​​എ​​ൻ.​​എം ന​​ട​​ത്തി​​യ അ​​ഞ്ചു കൊ​​ല്ല​​ത്തെ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഒ​​രു വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തൽ പ്രി​​ന്റ് ചെ​​യ്ത് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ​​ക്കും അ​​നു​​ഭാ​​വി​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മി​​ട​​യി​​ൽ വി​​ത​​ര​​ണംചെ​​യ്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യോ​​ഗം ന​​ട​​ന്ന​​ത്. ദുഃ​​ഖ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു കാ​​ര്യം, സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ സ​​മ​​യ​​ത്ത് മു​​ൻ​​നി​​ര​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന ചി​​ല​​ർ അ​​പ്പോ​​ഴേ​​ക്കും സം​​ഘ​​ട​​ന വി​​ട്ടു​​പോ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​താ​​ണ്. മു​​ന്ന​​ണി ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ആ​​ശ​​യാ​​വി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടേ​​താ​​യ പ​​ങ്ക് വ​​ഹി​​ച്ച​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​വ​​ർ. പാ​​ർ​​ട്ടി ത​​ക​​ർ​​ച്ച സൃ​​ഷ്​​​ടി​​ച്ച വി​​ശ്വാ​​സ​​രാ​​ഹി​​ത്യ​​വും സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക്കു​​ള്ളി​​ലെ ആ​​ശ​​യ സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളും കു​​ടും​​ബ​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളും എ​​ല്ലാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​വ​​രു​​ടെ പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​ക്കി​​ന് കാ​​ര​​ണം. കു​​ടും​​ബ​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു, മ​​റ്റാ​​രും സ​​ഹാ​​യി​​ക്കാ​​നി​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ർ, കൂ​​ലി​​വേ​​ല ചെ​​യ്തു ജീ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ. റെ​​യി​​ൽ​​വേ ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യി​​രു​​ന്ന എ.​​എം. വി​​ജ​​യ​​നു​​ മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​പ​​വാ​​ദം. സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും നേ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ഒ​​രു കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ത് സ​​ന്തോ​​ഷ​​വും അ​​ഭി​​മാ​​ന​​വു​​മാ​​യി ക​​രു​​തു​​ന്ന​​വ​​രും വി​​ര​​ളം. കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ലെ സ്വൈ​​ര​​ത കെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം. അ​​ത് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രു​​ടെ സ്വൈ​​ര​​ത​​യും ന​​ഷ്​​​ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു.

    നി​​ശ്ചി​​ത​​മാ​​യൊ​​രു പ​​രി​​പാ​​ടി​​യോ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യോ ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത സം​​ഘ​​ട​​ന​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു എ.​​എ​​ൻ.​​എം. കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത​​മാ​​യ മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ്-​​ലെ​​നി​​നി​​സ്റ്റ് സം​​ഘ​​ട​​നാ​​സ​​ങ്ക​​ൽ​​പം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. സം​​ഘ​​ട​​നാ​​ ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്ന​​നി​​ല​​യി​​ൽ ഏ​​തൊ​​രു സം​​ഘ​​ട​​ന​​യും പാ​​ലി​​ച്ചു​​കാ​​ണു​​ന്ന നി​​ബ​​ന്ധ​​ന​​ക​​ളോ​​ടും ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളോ​​ടും അ​​ല​​സ​​ത കാ​​ണി​​ച്ചു. ഒരു സീ​​​േലാ ലെ​​റ്റ​​ർ​​പാ​​ഡ് പോ​​ലു​​മോ ഇ​​ല്ല. ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റു​​ടെ തോ​​ൾ​​സ​​ഞ്ചി​​യാ​​ണ് ഓ​​ഫി​​സ്​ എ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ഫ​​ലി​​ത​​വും യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​വു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പോ​​സ്​​​റ്റ​​ൽ കാ​​ർ​​ഡു​​ക​​ളി​​ൽ വി​​വ​​ര​​മ​​റി​​യി​​ച്ചു. ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളു​​ടെ വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ ക​​മ്മി​​റ്റി കൂ​​ടി. പ​​ക​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, രാ​​വും നീ​​ണ്ടു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന ച​​ർ​​ച്ച. ഓ​​രോ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യും ഉ​​റ​​ക്ക​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത രാ​​വു​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​മാ​​യി ക​​മ്മി​​റ്റി പി​​രി​​ഞ്ഞാ​​ലും തീ​​രാ​​ത്ത ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ. അ​​തി​​ലൂ​​ടെ പു​​തി​​യ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടാ​​യി, പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ഔ​​പ​​ചാ​​രി​​ക​​മാ​​യ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യും പ​​രി​​പാ​​ടി​​യും ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​മെ​​ല്ലാം പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും ച​​ർ​​ച്ചാ​​വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ത് പൂ​​ർ​​ത്തീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ല്ല. അ​​തി​​ൽ അ​​മ​​ർ​​ഷ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ നി​​ര​​ന്ത​​രം ഈ ​​കാ​​ര്യം ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സം​​ഘ​​ട​​നാ​​ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ർ​​ക്കും ബാ​​ധ​​ക​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. സ്വ​​ന്തം അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ളും അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​വ്യ​​ത്യാ​​സ​​ങ്ങ​​ളും തു​​റ​​ന്നു​​പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തി​​ന് ത​​ട​​സ്സ​​മി​​ല്ല. കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​രി​​ൽ വെ​​ച്ച് ദ​​ലി​​ത് ആ​​ത്മ​​ബോ​​ധം ച​​ർ​​ച്ച​​ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ കെ.​​കെ. ര​​വി പ​​റ​​ഞ്ഞ​​തു​​പോ​​ലെ ‘ത​​ല​​പു​​ല​​യ’​​ന്മാ​​രെ ആ​​വ​​ശ്യ​​മി​​ല്ലാ​​ത്തൊ​​രു സം​​ഘ​​ട​​ന, ത​​ന്മൂ​​ലം സം​​ഘ​​ട​​നാ​​ത​​ത്ത്വ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ലം​​ഘ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ ആ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യും ന​​ട​​പ​​ടി​​യി​​ല്ല. ബോ​​ധ്യ​​മാ​​യ ചി​​ല ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളും മ​​ര്യാ​​ദ​​ക​​ളും വ്യ​​ക്തി​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലും പ്രാ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക​​മാ​​ക്കു​​വാ​​നു​​ള്ള കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു സം​​ഘ​​ട​​ന. ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹ​​മെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ല​​ല്ല, രൂ​​പാ​​ന്ത​​ര​​പ്പെ​​ട്ട ചി​​ല വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളു​​ടെ ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലാ​​ണ് ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ട​​ത്. ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു ചി​​ല പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​വ​​ർ പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​വാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത്. ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​​വ​​ന്ന​​വ​​രെ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ൽ, ഗോ​​ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ജാ​​തി/​​ഉ​​പ​​ജാ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ​​യും എ​​ല്ലാം അ​​ഴി​​യാ​​ത്ത ചി​​ല മാ​​റാ​​പ്പി​​ൻ​​കെ​​ട്ടു​​ക​​ൾ ഉ​​രി​​ഞ്ഞു​​ക​​ള​​ഞ്ഞ​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​ർ.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, പാ​​ർ​​ട്ടി ച​​ട്ട​​ക്കൂ​​ടി​​ൽ പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര​​പ​​ര​​ത​​യു​​ടെ ഘ​​നീ​​ഭ​​വി​​ച്ച മ​​ന​​സ്സു​​മാ​​യി ക​​ഴി​​യു​​ന്ന ചി​​ല​​ർ​​ക്ക് മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ് പ്ര​​മാ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത് അ​​സ​​ഹ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. മ​​താ​​ത്മ​​ക​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്ത​​ര​​ക്കാ​​രു​​ടെ മ​​ന​​സ്സ്. ഈ ​​സം​​ഘ​​ർ​​ഷാ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യി​​ലാ​​ണ് പ​​ല സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളും നി​​ഷ്ക്രി​​യ​​രാ​​വു​​ക​​യോ പി​​ന്മാ​​റു​​ക​​യോ ചെ​​യ്ത​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പ​​ര​​സ്​​​പ​​രം ആ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളോ പ്ര​​ത്യാ​​രോ​​പ​​ണ​​ങ്ങ​​ളോ ഇ​​ല്ലാ​​തെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഈ ​​പി​​ന്മാ​​റ്റ​​മെ​​ന്ന​​ത് ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. സം​​ഘ​​ട​​ന വി​​ട്ടു​​പോ​​യ ആ​​ർ​​ക്കും എ​​പ്പോ​​ൾ വേ​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ലും തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രാ​​വു​​ന്ന അ​​വ​​സ്​​​ഥ. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക്ക് എ​​ന്ത് സാം​​ഗ​​ത്യം എ​​ന്ന ചോ​​ദ്യ​​മു​​യ​​രു​​മ്പോ​​ൾത​​ന്നെ ആ​​ന്ത​​രി​​ക സം​​ഘ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​മൂ​​ലം സ്വ​​യം ത​​ക​​രു​​ക​​യോ പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്ത പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ​​യും പോ​​ഷ​​ക​​സം​​ഘ​​ടന​​ക​​ളാ​​യ മേ​​യ്ദി​​ന തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ന്റെ​​യും കേ​​ര​​ളീ​​യ യു​​വ​​ജ​​ന​​വേ​​ദി​​യു​​ടെ സ്​​​ഥി​​തി അധഃസ്ഥിത നവോത്ഥാന മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ലാ​​യെ​​ന്ന​​തും ഒ​​രു വ​​സ്​​​തു​​ത​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ 5 വ​​ർ​​ഷ​​ക്കാ​​ല​​വും മു​​ന്ന​​ണി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന മു​​ഖ്യ​​മാ​​യൊ​​രു ച​​ർ​​ച്ചാ​​വി​​ഷ​​യം സി.​​ആ​​ർ.​​സി​​യും മു​​ന്ന​​ണി​​യും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ബ​​ന്ധ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ർ കോ​​ൺ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സി​​ൽ മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ സ്വ​​ത​​ന്ത്രാ​​സ്​​​തി​​ത്വം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ങ്കി​​ലും വി​​രു​​ദ്ധ​​സ​​മീ​​പ​​ന​​വും നി​​ല​​നി​​ന്നു. കെ. ​​വേ​​ണു​​വി​​ന്റെ സ്വാ​​ധീ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് മു​​ന്ന​​ണി എ​​ന്ന് ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ജി. ​​ബാ​​ബു ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച് പ​​റ​​യാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​വ​​ർ​​ഗ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​ടെ പ്ര​​സ​​ക്തി​​യെ​​പ്പ​​റ്റി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. വ​​ർ​​ഗ​​നി​​ല​​പാ​​ടി​​ൽനി​​ന്ന് പി​​ന്മാ​​റി​​യ​​തോ​​ടെ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ കേ​​ന്ദ്രീ​​ക​​ര​​ണം ന​​ഷ്​​​ട​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​വാ​​ദ നി​​ല​​പാ​​ടി​​ലേ​​ക്ക് വ​​ഴു​​തി​​പ്പോ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും ബാ​​ബു ആ​​രോ​​പി​​ച്ചു. നി​​ല​​വി​​ലു​​ള്ള ഉ​​ൽ​​പാ​​ദ​​ന​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​റ്റി​​ത്തീ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലാണ് ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​ത്. വീ​​ണ്ടു​​മൊ​​രു ഭൂ​​പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് മു​​ൻ​​കൈ​​യെ​​ടു​​ക്ക​​ണം. ജാ​​തി ദ​​ലി​​ത​​ർ മാ​​ത്രം നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​ശ്ന​​മ​​ല്ല, അ​​ഗ്ര​​ഹാ​​ര​​ത്തി​​ലും ജാ​​തി​​യു​​ണ്ട്. മു​​ഴു​​വ​​ൻ മ​​ല​​യാ​​ളി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്യു​​വാ​​ൻ ക​​ഴി​​യ​​ണം. നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ഗു​​രു ഈ​​ഴ​​വ​​ര​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​രെ​​യും എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി​​യി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. അതുപോലെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എ.എൻ.എമ്മിലും ഉണ്ടാകണം.

    ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​നും നേ​​തൃ​​ത്വം കൊ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​ർ​​ക്ക് ക​​ഴി​​യ​​ണം. ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ ആ​​ത്മാ​​ഭി​​മാ​​ന​​ബോ​​ധ​​ത്തെ ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റ് ബോ​​ധ​​മാ​​ക്കി മാ​​റ്റ​​ണ​​മെ​​ന്ന പാ​​ർ​​ട്ടി നി​​ല​​പാ​​ടി​​ന്റെ ആ​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇവ. കെ. ​​മു​​ര​​ളി​​യും എം.​​എ​​ൻ. രാ​​വു​​ണ്ണി​​യും എം. ​​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​നു​​മെ​​ല്ലാം ജാ​​തിപ്ര​​ശ്നം അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ടി​​ക്കു​​ന്ന വ​​ർ​​ഗ​​സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം. ബാ​​ബു​​വി​​ന്റെ ഈ ​​സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള സി.​​എ​​സ്. മു​​ര​​ളി​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം ഇ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു: ക​​ഴി​​ഞ്ഞ 5 കൊ​​ല്ല​​ക്കാ​​ല​​മാ​​യി ബാ​​ബു എ​​ന്തു​​ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നു ചോ​​ദി​​ച്ചാ​​ൽ അ​​തി​​ന് വ്യ​​ക​​്ത​​മാ​​യ ഉ​​ത്ത​​ര​​മി​​ല്ല. എ​​ന്നി​​ട്ടും ക​​മ്മി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യി വ്യ​​ത്യ​​സ്​​​ത അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്നു.

    മു​​ന്ന​​ണി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ദു​​ർ​​ബ​​ല​​മാ​​യി പോ​​കു​​ന്ന​​ത് സി.​​ആ​​ർ.​​സി​​യു​​ടെ വാ​​ലാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണെ​​ന്ന് വ​​ർ​​ക്ക​​ല ബി. ​​സു​​നി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു. താ​​ൻ മ​​റ്റു​​ ചി​​ല സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള ആ​​ളാ​​ണെ​​ന്നും അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം സ്റ്റാ​​ലിനി​​സ്റ്റ് ശൈ​​ലി​​യി​​ലു​​ള്ള സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് വി.​​ഡി. രാ​​ജ​​പ്പ​​ൻ മു​​ന്ന​​ണി​​യു​​ടെ സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​നി​​ല​​പാ​​ടി​​നെ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    സി.​​ആ​​ർ.​​സി​​ക്ക് ഒ​​രു ഭൂ​​ത​​മാ​​യി ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി മാ​​റി​​യെ​​ന്ന് പ​​ട്ടി​​മ​​റ്റ​​ത്തു​​നി​​ന്നു​​മു​​ള്ള ഇ.​​സി. മ​​ണി പ​​റ​​ഞ്ഞു. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ഴു​​വ​​ൻ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ഇ​​ട​​പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണോ ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ മാ​​ത്രം പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ട​​പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണോ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്ക​​ണം. ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണ​​ർ​​ക്കും ജാ​​തി​​പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​ണെ​​ന്ന സ​​മീ​​പ​​നം എം.​​എ​​ൽ വീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ തി​​ക​​ട്ടി​​വ​​ര​​വാ​​ണ്. നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ഗു​​രു​​വും അ​​യ്യ​​ൻ​​കാ​​ളി​​യു​​മെ​​ല്ലാം ന​​ട​​ത്തി​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ ജാ​​തി​​ക​​ളെ പു​​നഃ​​സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് സ​​ണ്ണി കെ.​​വി പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​വ​​ബോ​​ധം എ​​ന്താ​​ണെ​​ന്ന് ത​​നി​​ക്ക് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​കു​​ന്നി​​ല്ല താ​​നും. ആ​​ത്മ​​ബോ​​ധ​​മ​​ല്ല, ആ​​ത്മ​​രോ​​ഷ​​മാ​​ണ് വേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ഏ​​ഴി​​ക്ക​​ര നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ന്റെ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം. സ​​വ​​ർ​​ണ പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്​​​ത്ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്തു​​ക​​ട​​ക്ക​​ണം. ​െവെ​​പ്പി​​ൻ ക​​ര​​യി​​ൽ, നാ​​യ​​ര​​മ്പ​​ല​​ത്ത്, പു​​ല​​യ​​ർ വൈ​​ഷ്ണ​​വ​​ക്ഷേ​​ത്രം സ്​​​ഥാ​​പി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ സ​​വ​​ർ​​ണ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​മാ​​ണ​​ത്. എ​​ന്തെ​​ല്ലാം ന്യൂ​​ന​​ത​​ക​​ളു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ദ​​ലി​​ത് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്തൊ​​രു സ്​​​ഥാ​​നം ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി നേ​​ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് കെ. ​​കെ. ര​​വി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    സം​​ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​മാ​​യ ശോ​​ച്യാ​​വ​​സ്​​​ഥ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലും ര​​വി​​യു​​ടെ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്ത​​ൽ ഒ​​രു യാ​​ഥാ​​ർ​​ഥ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന മു​​ന്ന​​ണി​​യെ​​ പോ​​ലെ ത​​ന്നെ വ​​ർ​​ഗ​​സ​​മീ​​പ​​ന​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ച സീ​​ഡി​​യ​​ൻ സ​​ർ​​വിസ്​ സൊ​​സൈ​​റ്റി ഈ ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് ഏ​​റ​​ക്കു​​റെ അ​​പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. സീ​​ഡി​​യ​​ൻ ത​​ക​​ർ​​ന്ന​​തോ​​ടെ ദ​​ലി​​ത് മു​​ന്നേ​​റ്റം അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്ന​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​ന്റെ നേ​​താ​​ക്ക​​ളി​​ൽ ചി​​ല​​ർ. കാ​​ർ​​ഷി​​ക വി​​പ്ല​​വ​​വും വ​​ർ​​ഗ​​നി​​ല​​പാ​​ടി​​ലു​​ള്ള ഗൃ​​ഹാ​​തു​​ര​​ത്വ​​വു​​മാ​​യി നി​​ല​​കൊ​​ണ്ട​​വ​​ർ അ​​വി​​ടെ​​ത്ത​​ന്നെ നി​​ന്നു. എ​​ന്നാ​​ൽ, വ​​ർ​​ഗ​​നി​​ല​​പാ​​ട് കൈ​​യൊ​​ഴി​​യാ​​തെ​​ ത​​ന്നെ ജാ​​തി​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യൊ​​രു ദി​​ശാ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നാ​​ല​​ഞ്ചു​​ കൊ​​ല്ല​​മാ​​യി എ.​​എ​​ൻ.​​എം ന​​ട​​ത്തി​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലും ജാ​​തി ശ​​ക്ത​​മാ​​യി നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നുവെ​​ന്ന് ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്താ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മം ന​​ട​​ന്നു.

    ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​​ധീ​​നം ഹി​​ന്ദു​​മ​​ത​​ത്തി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ക്രി​​സ്​​​തു​​മ​​ത​​ത്തി​​ലും ഗാ​​ന്ധി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ​​ത്തി​​ന്റെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം പ്ര​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​യി. എം.​​എ​​ൽ പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​നംപോ​​ലും അ​​തി​​ന് അ​​പ​​വാ​​ദ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. ആ​​ത്മാ​​ഭി​​മാ​​ന​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​പ​​ര്യാ​​പ്ത​​ത ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹ​​മെ​​ന്ന​​നി​​ല​​യി​​ൽ ദ​​ലി​​ത​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന മൗ​​ലി​​ക​​മാ​​യൊ​​രു പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​ണെ​​ന്ന് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞു. നി​​ര​​ന്ത​​ര​​മാ​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ആ​​ത്മ​​ബോ​​ധ​​മു​​ള്ള സം​​ഘ​​ട​​നാ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രെ​​യും വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളെ​​യും സൃ​​ഷ്​​​ടി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ശ്ര​​മി​​ച്ച​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, സം​​ഘ​​ടനാ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഒ​​ട്ടും മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കാ​​നാ​​യി​​ല്ല. അ​​ത്ര ശ​​ക്ത​​മാ​​യ കെ​​ട്ടു​​പാ​​ടു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ദ​​ലി​​ത​​ർ. ജാ​​തി​​സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളെ​​യും മ​​ത​​പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളെ​​യു​​മൊ​​ന്നും ത്യ​​ജി​​ക്കു​​വാ​​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് എ​​ളു​​പ്പ​​മ​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    പാ​​ർ​​ട്ടി​​ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. സി.​​ആ​​ർ.​​സി​​യു​​ടെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ആ ​​മു​​ന്ന​​ണി. തീ​​വ്ര​​വാ​​ദ​​പ​​ര​​മാ​​യ ചി​​ന്ത​​ക​​ളോ​​ടൊ​​പ്പം സ​​മ​​ര​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ക​​ലാ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ മാ​​ത്രം കാ​​ണു​​ന്ന​​വ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​വ​​ർ. അ​​ത്ത​​ര​​ക്കാ​​രെ​​ല്ലാം അ​​ധി​​കകാ​​ലം ക​​ഴി​​യും മു​​മ്പെ പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​യി. ദ​​ലി​​ത് ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യം​​കൊ​​ണ്ട് സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ സ​​ഹാ​​യി​​ക​​ളാ​​യി വ​​ന്ന അ​​ദ​​ലി​​ത​​രാ​​യ സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളും ആ ​​കൂ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. എം.​​എ​​ൽ പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​നു​​പോ​​ലും ജാ​​തീ​​യ​​ത​​യെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്ന് ക​​രു​​തു​​ന്ന​​വ​​ർ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ൾ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ അ​​വ​​ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മു​​ന്ന​​ണി ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ പോ​​ഷ​​ക​​സം​​ഘ​​ട​​ന​​യാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല എ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​തി​​ന്റെ നി​​ല​​നി​​ൽ​​പി​​ന്റെ മു​​ഖ്യ​​മാ​​യ കാ​​ര​​ണം.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സ്​​​ഥ​​ല​​ത്തു​​നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ വീ​​ണ്ടും തു​​ട​​ങ്ങേ​​ണ്ടൊ​​രു ദു​​ര​​വ​​സ്​​​ഥ സം​​ഘ​​ട​​ന എ​​പ്പോ​​ഴും നേ​​രി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. വെ​​റും 35 പേ​​രാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. സം​​ഘ​​ട​​നാ​​ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ സ​​മ​​യ​​ത്ത് സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന എ.​​എം. ര​​വി, മ​​ധു കേ​​ളേ​​ഴ​​ത്ത്, സേ​​വ്യ​​ർ കാ​​ണ​​ക്കാ​​രി, മ​​ണി ആ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ പി​​രി​​ഞ്ഞു​​പോ​​യി. ബാ​​ബു എ​​ന്നും വി​​മ​​ത​​നാ​​യി നി​​ല​​കൊ​​ണ്ടു. ഇ​​പ്പോ​​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് സം​​ഘ​​ട​​നയി​​ൽ തു​​ട​​രാ​​ൻ ത​​നി​​ക്കാ​​വി​​ല്ലെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. വി​​ജ​​യ​​ന് സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ തു​​ട​​രാ​​ൻ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​മി​​ല്ലെ​​ന്നും എ​​ന്നാ​​ൽ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ തു​​ട​​രു​​മെ​​ന്നും പ​​റ​​ഞ്ഞു. ആ​​ശ​​യ​​പ​​ര​​മാ​​യ വി​​യോ​​ജി​​പ്പു​​കൊ​​ണ്ടു​​മാ​​ത്രം ബാ​​ബു​​വി​​നെ ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി​​യി​​ല്ല. ബാ​​ബു​​വി​​നും വി.​​ഡി. ജോ​​സി​​നും എം.​​കെ. രാ​​ജു​​വി​​നും സി.​​എ​​സ്. മു​​ര​​ളി​​ക്കും പു​​റ​​മെ വി.​​ഡി. രാ​​ജ​​പ്പ​​നെ​​യും കെ.​​കെ. ര​​വി​​യെ​​യും സി.​​എ​​ൻ. ക്രി​​സ്​​​തു​​ദാ​​സി​​നെ​​യും കെ.​​എ​​ൻ. കു​​ഞ്ഞു​​മോ​​നെ​​യുംകൂ​​ടി ക​​മ്മി​​റ്റി​​യം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​ക്കി സം​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ക​​മ്മി​​റ്റി പു​​നഃ​​സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു.

    എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ വാ​​ഴ​​ക്കു​​ള​​ത്തു​​നി​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു കെ.കെ. ര​​വി. കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ർ സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക രേ​​ഖ​​യോ​​ട് ചാ​​യ്വു​​ള്ള​​തും എം. ​​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​നും എ.​​എ​​ക്സ്. വ​​ർ​​ഗീ​​സു​​മെ​​ല്ലാം നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി​​യ മേ​​യ്ദി​​ന തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി കേ​​ന്ദ്ര​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് േട്ര​​ഡ് യൂ​​നി​​യ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​യാ​​ളു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​വി​​യു​​ടെ മു​​ന്നി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള വ​​ര​​വ് വി​​ശ്വ​​സ്​​​ത​​നാ​​യൊ​​രു സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​നെ ന​​ൽ​​കി. പാ​​ർ​​ട്ടി​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സീ​​ഡി​​യ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ലം വി.​​ഡി. രാ​​ജ​​പ്പ​​നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. വൈ​​പ്പി​​ൻ വി​​ഷ​​മ​​ദ്യ​​ദു​​ര​​ന്ത​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ ന​​ട​​ന്ന പ്ര​​ക്ഷോ​​ഭ​​ത്തി​​ന്റെ മു​​ൻ​​നി​​ര​​യി​​ൽ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    1990 ജൂ​​ലൈ​​യി​​ൽ അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​രു​​ടെ​​യും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും ക​​ട​​ങ്ങ​​ൾ റ​​ദ്ദു​​ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ട് മു​​ന്ന​​ണി കോ​​ട്ട​​യ​​ത്തു സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച സം​​സ്​​​ഥാ​​ന സ​​മ​​ര​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ വൈ​​പ്പി​​നി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ക​​ട​​ക്കെ​​ണി​​വി​​രു​​ദ്ധ സ​​മി​​തി​​യെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം​​ചെ​​യ്ത് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു. സി.​​വി. ക്രി​​സ്​​​തു​​ദാ​​സ്​ സി.​​പി.​​എം പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​മു​​ള്ള ആ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ദ​​ലി​​ത​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ ഒ​​രു ൈക്ര​​സ്​​​ത​​വ​​സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​യ സാ​​ൽ​​വേ​​ഷ​​ൻ ആ​​ർ​​മി​​യി​​ലെ അം​​ഗ​​വും. ട്രാ​​വ​​ൻ​​കൂ​​ർ ഷു​​ഗേ​​ഴ്സ്​ കെ​​മി​​ക്ക​​ൽ​​സി​​ന് സം​​വ​​ര​​ണ​​ത​​ത്ത്വം ന​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ട് ന​​ട​​ന്ന സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ക്രി​​സ്​​​തു​​ദാ​​സും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​നാ​​യി രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ആ​​ക്ഷ​​ൻ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ പൊ​​ളി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും സ​​മ​​രം വി​​ജ​​യി​​ച്ച​​താ​​യി അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ക്രി​​സ്​​​തു​​ദാ​​സി​​ന്റെ പി​​താ​​വി​​ന്റെ ചെ​​ല​​വി​​ൽ പു​​ളി​​ക്കീ​​ഴ് ജ​​ങ്ഷ​​നി​​ൽ എ.​​എ​​ൻ.​​എം ന​​ട​​ത്തി​​യൊ​​രു വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണ​​യോ​​ഗം എ​​ന്നും ഒ​​രോ​​ർ​​മ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. വൃ​​ദ്ധ​​നും നി​​ർ​​ധ​​ന​​നു​​മാ​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രാ​​ഗ്ര​​ഹ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു പു​​ളി​​ക്കീ​​ഴ് ജ​​ങ്ഷ​​നി​​ലെ എ​​ന്റെ ഒ​​രു പ്ര​​സം​​ഗം.

    യോ​​ഗ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള പ്ര​​ത്യേ​​ക ക്ഷ​​ണി​​താ​​വും നി​​രീ​​ക്ഷ​​ക​​നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു എം.​​ജി യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ലെ അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്ന എ.കെ. രാ​​മ​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ. ആ​​ഴ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​രും ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റു​​ക​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള വൈ​​രു​​ധ്യം പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്. യൂ​​റോ​​പ്പി​​ലും ആ​​ഫ്രി​​ക്ക​​യി​​ലും ഒ​​ന്നും ജാ​​തി​​പോ​​ലൊ​​രു പ്ര​​തി​​ഭാ​​സ​​മി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​വി​​ട​​ത്തെ ക​​റു​​ത്ത വ​​ർ​​ഗ​​ക്കാ​​രു​​ടെ സ​​മ​​ര​​ത്തോ​​ട് ക​​മ്യൂ​​ണി​​സ്റ്റു​​ക​​ൾ​​ക്ക് സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കു​​വാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​റു​​പ​​തു​​ക​​ളി​​ൽ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് സ്​​​ത്രീ​​വി​​മോ​​ച​​ന സ​​ങ്ക​​ൽ​​പ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ഓ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു.

    മൂ​​ന്നാം നാ​​ൾ ഉ​​ച്ച​​ക്കു​​ശേ​​ഷം മ​​ക്ക​​ളാ​​യ ഭ​​ഗ​​തും ബു​​ദ്ധ​​യും യോ​​ഗം ന​​ട​​ന്ന ക​​രി​​പ്പു​​ത്ത​​ട്ട സ്​​​കൂ​​ളി​​ന്റെ മു​​റ്റ​​ത്തോ​​ടു​​ ചേ​​ർ​​ന്നു​​ള്ള ഒ​​രു തെ​​ങ്ങി​​ൻ​​ചു​​വ​​ട്ടി​​ൽ കു​​ത്തി​​യി​​രു​​പ്പ് തു​​ട​​ങ്ങി. ഭ​​ഗ​​ത് അ​​ന്ന് ആ​​റാം ക്ലാ​​സി​​ലും ബു​​ദ്ധ ഒ​​ന്നി​​ലു​​മാ​​ണ്. ഇ​​ന്ന് വീ​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​കു​​മോ എ​​ന്ന് അ​​ച്ഛ​​ൻ പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ലേ അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് ഇ​​റ​​ങ്ങൂ​​വെ​​ന്ന് അ​​വ​​ർ അ​​മ്മ​​യോ​​ട് പ​​റ​​ഞ്ഞു, ഉ​​റ​​പ്പും കൊ​​ടു​​ത്തു. വെ​​ള്ള​​ക്കെ​​ട്ട് നി​​റ​​ഞ്ഞ കു​​ട്ട​​നാ​​ട് സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളും യോ​​ഗ​​വു​​മെ​​ല്ലാം അ​​വ​​ർ​​ക്ക് മ​​ടു​​ത്തി​​രു​​ന്നു.

    പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക യോ​​ഗ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 25ന് ​​ക​​രി​​പ്പു​​ത​​ട്ട​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന സം​​സ്​​​ഥാ​​ന ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ സം​​വ​​ര​​ണ​​വും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു മു​​ഖ്യ അ​​ജ​​ണ്ട​​യെ​​ങ്കി​​ലും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ സം​​ഘ​​ട​​നാ​​പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് ജി. ​​ബാ​​ബു ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ദ്യം​​ത​​ന്നെ ച​​ർ​​ച്ച​​ക്ക് വ​​ന്നു. മു​​ന്ന​​ണി നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ഒ​​രുത​​ര​​ത്തി​​ലും യോ​​ജി​​ച്ചു​​പോ​​കാ​​നാ​​കി​​ല്ലെ​​ന്ന തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ ബാ​​ബു ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. താ​​ൻ ഒ​​ഴി​​വാ​​കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴും ത​​ട​​സ്സം നി​​ന്ന സ​​ഖാ​​ക്ക​​ളു​​ടെ സ്​​​പി​​രി​​റ്റ് മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യാ​​ണ് ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്ന​​തെ​​ങ്കി​​ലും ര​​ണ്ട് വീ​​ക്ഷ​​ണ​​വും ര​​ണ്ട് ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി ഒ​​രു സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ തു​​ട​​രാ​​നാ​​വി​​ല്ലെ​​ന്ന് ബാ​​ബു തീ​​ർ​​ത്തു​​പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​നി​​യും ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് ആ​​ശ​​യ​​സ​​മ​​രം ന​​ട​​ത്താ​​നു​​ള്ള മാ​​ന​​സി​​കാ​​വ​​സ്​​​ഥ​​യി​​ല്ല. സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക്ക് തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​വ​​ർ​​ഗ​​സ​​മീ​​പ​​നം ന​​ഷ്​​​ട​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ബൂ​​ർ​​ഷ്വാ നി​​ല​​പാ​​ടാ​​ണ് ഉ​​ള്ള​​ത്. സാ​​മ്രാ​​ജ്യ​​ത്വ ചൂ​​ഷ​​ണ​​ത്തെ​​യും സ​​വ​​ർ​​ണ ദ​​ല്ലാ​​ൾ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ​​യും ഇ​​ല്ലാ​​യ്മ ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള നീ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​ട്ടേ ജാ​​തി​​ന​​ശീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തെ കാ​​ണാ​​നാ​​കൂ.

    അം​​ബേ​​ദ്ക​​റെ​​യും അ​​യ്യ​​ൻ​​കാ​​ളി​​യെ​​യു​​മെ​​ല്ലാം ഈ ​​വീ​​ക്ഷ​​ണ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് കാ​​ണേ​​ണ്ട​​തും. 1991ലെ ​​പാ​​ർ​​ട്ടി പി​​ള​​ർ​​പ്പി​​നു​​ശേ​​ഷം താ​​ൻ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യു​​ടെ വ​​ക്താ​​വാ​​യി ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​രു​​ടെ​​യും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മോ​​ച​​ന​​മ​​ല്ല, മു​​ഴു​​വ​​ൻ മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മോ​​ച​​ന​​മാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യം. മ​​നു​​സ്​​​മൃ​​തി ക​​ത്തി​​ക്ക​​ലി​​നു​​ശേ​​ഷ​​മു​​ണ്ടാ​​യ തി​​രി​​ച്ചു​​പോ​​ക്ക് അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല. അ​​ധഃ​​സ്​​​ഥി​​ത​​ർ​​ക്കും ആ​​ദി​​വാ​​സി​​ക​​ൾ​​ക്കും സ്​​​ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്കും നേ​​രെ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ പ്ര​​തി​​രോ​​ധം ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ട്, ക​​ട​​ന്നാ​​ക്ര​​മ​​ണം ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ട്. നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മാ​​യും അ​​ല്ലാ​​തെ​​യും ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്യാ​​നാ​​വ​​ണം. അ​​തി​​നാ​​യി ശ​​ക്ത​​മാ​​യൊ​​രു നി​​ല​​പാ​​ടും സം​​ഘ​​ട​​ന​​യും ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ട്. അ​​തി​​ന്റെ ആ​​ലോ​​ച​​ന​​യി​​ലാ​​ണ്. ലി​​ബ​​റ​​ൽ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളു​​മാ​​യി ഇ​​നി​​യും സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല. മ​​റ്റൊ​​രു സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ണ്ടാ​​യാ​​ൽ, യോ​​ജി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ യോ​​ജി​​ച്ചു​​പോ​​കാ​​വു​​ന്ന​​താ​​ണ്, ബാ​​ബു ത​​ന്റെ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​രി​​ച്ചു.

    ഇ​​തു ബാ​​ബു​​വി​​ന്റെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തെ ക​​മ്മി​​റ്റി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ല​​രും പ​​ല കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​കൊ​​ണ്ട് സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പി​​ന്മാ​​റി​​യ​​പ്പോ​​ൾ ബാ​​ബു അ​​ഞ്ചു കൊ​​ല്ലം വി​​യോ​​ജി​​പ്പു​​ക​​ളു​​മാ​​യി സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ തു​​ട​​ർ​​ന്നു. മ​​റ്റു പ​​ല​​രി​​ൽ​​നി​​ന്നും വ്യ​​ത്യ​​സ്​​​ത​​മാ​​യി സ്​​​ഥി​​ര​​മാ​​യി ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​യാ​​യി. പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും വി​​ജ​​യ​​നെ​​പ്പോ​​ലെ ചി​​ല​​ർ ബാ​​ബു​​വി​​ന്റെ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളോ​​ട് യോ​​ജി​​പ്പ് പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ഈ ​​ക​​മ്മി​​റ്റി​​യി​​ൽ ക്രി​​സ്​​​തു​​ദാ​​സ്​ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച​​തു​​പോ​​ലെ എ​​ണ്ണ​​പ്പ​​ന കൃ​​ഷി​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യും മാ​​ന്നാ​​നം പ​​ള്ളി പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം ബാ​​ബു വ്യ​​ത്യ​​സ്​​​ത​​മാ​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ശ്ര​​മി​​ക്കു​​ക​​യു​​ണ്ടാ​​യി. ഒ​​രു കാ​​ര്യം ഉ​​റ​​പ്പാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ.​​എ​​ൻ.​​എം ഒ​​രു മാ​​ർ​​ക്സി​​സ്റ്റ്-​​സ്റ്റാ​​ലി​​നി​​സ്റ്റ് സം​​ഘ​​ട​​ന​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ടു മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്, ബാ​​ബു​​വി​​നെ​​പ്പോ​​ലൊ​​രാ​​ൾ​​ക്ക് മു​​ന്ന​​ണി​​യി​​ൽ തു​​ട​​രു​​വാ​​നാ​​യ​​ത്. സം​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ ഹിം​​സാ​​ത്മ​​ക​​ത​​ക്ക് ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും ബാ​​ബു വി​​ധേ​​യ​​നാ​​വി​​ല്ല. അ​​തി​​നാ​​യി സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലെ ഒ​​റ്റ​​യാ​​ൾ​​പോ​​ലും വാ​​ശി​​പി​​ടി​​ച്ചു​​മി​​ല്ല.

    മേ​​യ് മാ​​സം മ​​ധ്യ​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​രി​​ൽ എ.​​എ​​ൻ.​​എം വി​​ളി​​ച്ചു​​ചേ​​ർ​​ത്ത യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ എ​​ൻ.​​കെ. രാ​​ജു​​വി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ 21 അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ആ​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മ്മി​​റ്റി ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കി. ദ​​ലി​​ത് ലീ​​ഡേ​​ഴ്സ്​ കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ രാ​​ജ്ഭ​​വ​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ധ​​ർ​​ണ​​ക്ക് അ​​ഭി​​വാ​​ദ്യ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ർ പൊ​​ലീ​​സ്​ സ്റ്റേ​​ഷ​​ൻ മൈ​​താ​​നി​​യി​​ൽ സാ​​യാ​​ഹ്ന ധ​​ർ​​ണ ന​​ട​​ത്തി. അ​​തി​​ന്റെ മു​​ന്നോ​​ടി​​യാ​​യി ന​​ട​​വ​​ര​​മ്പ, ചാ​​മ​​പ്പാ​​റ, കാ​​ര, ആ​​സ്​​​മാ​​ബി​​ കോ​​ളേ​​ജ് എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പൊ​​തു​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ന്നു. മേ​​യ് 9ന് ​​കോ​​ട്ട​​യം ഇ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​സ്​​​ഥം ഓ​​ഡി​​റ്റോ​​റി​​യ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ക​​ൺ​​വെ​​ൻ​​ഷ​​ൻ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നംചെ​​യ്ത​​ത് ഞാ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. രാ​​ജ്ഭ​​വ​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ധ​​ർ​​ണ​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി മു​​ള​​ന്തു​​രു​​ത്തി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മേ​​യ് 23ന് ​​ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ​​ജാ​​ഥ കോ​​ട്ട​​യം-​​പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യി. തി​​രു​​വ​​ല്ല മു​​ത​​ലു​​ള്ള ജാ​​ഥ​​യു​​ടെ ചെ​​ല​​വ് വ​​ഹി​​ച്ച​​ത് ദ​​ലി​​ത് ലീ​​ഡേ​​ഴ്സ്​ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ ആ​​യി​​രു​​ന്നു. സൈ​​മ​​ൺ ജോ​​ണും പോ​​ൾ ചി​​റ​​യ്ക്ക​​രോ​ടും അ​​തി​​ന്റെ മു​​ഖ്യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഞാ​​നും അ​​തി​​ൽ അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ശ​​ശി​​ക​​ല​​യെ​​ന്ന ദ​​ലി​​ത് ബാ​​ലി​​ക​​യു​​ടെ അ​​റു​​കൊ​​ല ദി​​ന​​പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​ണ് അ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. ആ​​ന​​ന്ദ​​യോ​​ട് വി​​വ​​രം പ​​റ​​ഞ്ഞ് ദുഃ​​ഖം പ​​ങ്കി​​ട്ടു. ഇ​​യാ​​ൾ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ച്ചു​​പോ​​കു​​ന്നി​​ല്ലെ​​യെ​​ന്ന പ​​തി​​വ് ചോ​​ദ്യം ഉ​​ണ്ടാ​​യി.

    അ​​ടു​​ത്ത​​ദി​​വ​​സം ഞാ​​ൻ കോ​​ട്ട​​യ​​ത്ത് തെ​​ള്ള​​ക​​ത്തെ​​ത്തി ജോ​​സി​​നെ ക​​ണ്ടു. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ നാ​​ഗ​​മ്പ​​ടം റെ​​യി​​ൽ​​വേ പു​​റ​​മ്പോ​​ക്ക് കോ​​ള​​നി​​യി​​ലെ​​ത്തി. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് തു​​ര​​ത്ത​​പ്പെ​​ട്ട ദ​​രി​​ദ്ര​​രും നി​​ർ​​ധ​​ന​​രു​​മാ​​യ മ​​നു​​ഷ്യ​​രു​​ടെ ആ​​വാ​​സ​​സ്​​​ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​ന്ന്. അ​​വി​​ടെ നി​​ര​​ന്നി​​രു​​ന്ന ഷീ​​റ്റു​​മേ​​ഞ്ഞ കു​​ടി​​ലു​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു ശ​​ശി​​ക​​ല​​യു​​ടെ കു​​ടും​​ബം താ​​മ​​സി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. അ​​വ​​ളു​​ടെ അ​​ച്ഛ​​ൻ മ​​ദ്യ​​പാ​​നി​​യും കൂ​​ട്ടി​​ക്കൊ​​ടു​​പ്പു​​കാ​​ര​​നും ക​​ഞ്ചാ​​വ് വി​​ൽ​​പ​​ന​​ക്കാ​​ര​​നു​​മാ​​ണു​​പോ​​ലും. അ​​മ്മ ദു​​ർ​​ന​​ട​​പ്പു​​കാ​​രി​​യും. ഒ​​രു ദു​​ര​​ന്തം സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യിത്തീ​​രു​​ന്ന ജീ​​വി​​തപ​​രി​​സ​​രം. ഒ​​റ്റ​​ച്ചി​​റ​​കു​​ള്ള പ​​ക്ഷി​​യെ​​പ്പോ​െ​​ല​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ശ​​ശി​​ക​​ല​​യു​​ടെ അ​​മ്മ. സ്വാ​​ധീ​​ന​​ക്കു​​റ​​വു​​ള്ള ഒ​​രു കൈ​​യു​​മാ​​യി ആ​​രോ​​ടെ​​ന്നി​​ല്ലാ​​തെ അ​​മ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളും ദുഃ​​ഖ​​ങ്ങ​​ളും പേ​​റു​​ന്നൊ​​രു യു​​വ​​തി. അ​​വ​​രു​​ടെ മു​​ഖ​​വും ഭാ​​ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാം അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​ന​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    രാ​​ത്രി​​യു​​ടെ ഏ​​തോ നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​ച്ഛ​​ന്റെ​​യും അ​​മ്മ​​യു​​ടെ​​യും ഇ​​ട​​യി​​ൽ സു​​ര​​ക്ഷി​​ത​​മെ​​ന്നു ക​​രു​​തി ഉ​​റ​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ന്നി​​രു​​ന്ന ബാ​​ലി​​ക​​യെ​​യാ​​ണ് ഏ​​തോ മ​​നു​​ഷ്യ​​ജ​​ന്തു ക​​ടി​​ച്ചു​​വ​​ലി​​ച്ചു​​ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി റെ​​യി​​ൽ​​വേ പു​​റ​​മ്പോ​​ക്കി​​നോ​​ട് ചേ​​ർ​​ന്നു​​ള്ള ഹോ​​മി​​യോ ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​ക്ക് അ​​രി​​കി​​ലു​​ള്ള കു​​റ്റി​​ക്കാ​​ട്ടി​​ൽ കൊ​​ന്നു​​ത​​ള്ളി​​യ​​ത്. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു മു​​മ്പു​​ത​​ന്നെ ദുഃ​​ഖ​​വും പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​വു​​മാ​​യി ചി​​ല​​ർ തി​​ര​​ക്കി​​യെ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ന​​ഗ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ മ​​ധ്യ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ഗാ​​ന്ധി​​സ്​​​ക്വ​​യ​​റി​​ൽ ശ​​ശി​​ക​​ല​​യു​​ടെ കൊ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളെ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി നി​​യ​​മാ​​നു​​സൃ​​ത​​മാ​​യ ശി​​ക്ഷാ​​ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ട് എ.​​എ​​ൻ.​​എം ജി​​ല്ല ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​യോ​​ഗം ന​​ട​​ത്തി. കു​​റ്റ​​വാ​​ളി​​ക​​ളെ അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ ഒ​​രു പൊ​​ലീ​​സ്​ കോ​​ൺ​​സ്റ്റ​​ബി​​ളി​​നെ സം​​ശ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി വാ​​ർ​​ത്ത വ​​ന്നു.

    (തു​​ട​​രും)

    Show More expand_more
    News Summary - km salim kumar biography
    X