    തി​രു​ത്ത​ണം, വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ആ ​ജീ​വ​ച​രി​​ത്രം

    Posted On date_range 5 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On date_range 5 Jan 2026 11:00 AM IST
    തി​രു​ത്ത​ണം, വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ആ ​ജീ​വ​ച​രി​​ത്രം
    By
    ബൈജു ചന്ദ്രൻ
    അ​തു​ല്യ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട് 50 വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ജീ​വി​തം പ​ല​ത​രം കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ളി​ൽ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്. വ​യ​ലാ​റി​െ​ന്റ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ജീ​വ​ച​രി​ത്ര കൃ​തി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വ​യ​ലാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ശ​ക​ല​നം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ. മ​റ്റൊ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ജീ​വി​തം എ​ഴു​തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്കം തു​ട​ർ​ച്ച.

    രാ​ജീ​വ് പു​ലി​യൂ​ർ എ​ഴു​തി​യ വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ (അ​ധ്യാ​യം 34, പേ​ജ് 304-306) ഇ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു: 1975 ലെ ​ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​യ​ലാ​റി​ലെ​ത്തി​യ രാ​മ​വ​ർ​മ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി ഒ​രു പാ​ട്ടെ​ഴു​തി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം. രാ​ഘ​വ​പ്പ​റ​മ്പ് കോ​വി​ല​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​പ്പു​റ​ത്ത് പൂ​ത്തു​ത​ളി​ർ​ത്തു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മു​ല്ല​വ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു കി​ളി​യി​രു​ന്നു ‘കി​ലും കി​ലും’ എ​ന്ന് ശ​ബ്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. രാ​മ​വ​ർ​മ ആ ​കാ​ഴ്ച കു​റെ​നേ​രം നോ​ക്കി​നി​ന്ന​ശേ​ഷം അ​ക​ത്തേ​ക്കു പോ​യി ക​ട​ലാ​സി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചു.

    ‘‘കി​ലും കി​ലു​കി​ലും/ കി​ലു​കി​ലും ക​ളി​മ​ര​ത്തോ​ണി/ ഒ​രു ക​ദ​ളി​യാ​റ്റ​ക്കി​ളി​യി​രി​ക്കും/ ത​ളി​ർ​മ​ര​ത്തോ​ണി...’’

    തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ട്ടൂ​ർ രാ​മ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തും ര​ണ്ടാ​ളും കൂ​ടി​യു​ള്ള മ​ദ്യ​പാ​ന​വും ഇ​തി​നൊ​ക്കെ സാ​ക്ഷി​യാ​യ പു​ഷ്പാം​ഗ​ദ​ൻ എ​ന്ന സ​ന്ത​ത സ​ഹ​ചാ​രി​യു​ടെ ഒ​പ്പം വ​യ​ലാ​ർ ഒ​രു വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് പോ​കു​ന്ന​തും അ​വി​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം സ്വ​ന്തം ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഓ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യം ആ ​ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മ​ല്ലോ ഇ​ത്ര​യും വി​സ്ത​രി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘‘കി​ലും കി​ലു​കി​ലും’’ എ​ന്ന പാ​ട്ട് തി​രു​വോ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ലാ​ണ് എ​ഴു​തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ, (1975ലെ ​തി​രു​വോ​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20നാ​യി​രു​ന്നു) 1975 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത ‘നീ​ല​പ്പൊ​ന്മാ​ൻ’ എ​ന്ന ഉ​ദ​യാ ചി​ത്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വ​യ​ലാ​ർ ഇ​തേ വ​രി​ക​ളു​ള്ള ആ ​പാ​ട്ടെ​ഴു​തി​യ​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്?

    വ​യ​ലാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് വ​യ​ലാ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​തും ട്രോ​ഫി കൊ​ടു​ത്ത​തു​മൊ​ക്കെ ഏ​ത് തീ​യ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. (ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ‘സി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​പ്പ​നെ’ വ​യ​ലാ​ർ കാ​ണു​ന്ന കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​വ്യ​ക്തി സി.​കെ. കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ പു​ത്ര​നും സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​ന്റെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​നു​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം ഒ​രി​ട​ത്തും പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല!) അ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കോ​ള​ജ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ നി​ന്നു പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ ശ​ര​ത് വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ഷം 1975 ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​നി മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം. 1974ലെ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് വ​യ​ലാ​ർ കി​ളി​യു​ടെ പാ​ട്ട് കേ​ട്ടു നോ​ക്കി​നി​ന്ന​തെ​ന്നു വെ​ക്കു​ക. ഈ ​വ​രി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്കു​മോ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത് എ​ന്നു സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. കാ​ര​ണം, ആ ​ഗാ​നം സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി ക​മ്പോ​സ് ചെ​യ്ത ഈ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പി​ച്ച് വ​യ​ലാ​ർ എ​ഴു​തി​യ വ​രി​ക​ളാ​ണ്. മ​റി​ച്ച​ല്ല. സ​ലി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​യി​ൽ ചെ​യ്ത പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഈ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക മ​ല​യാ​ളം പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടേ​തും. സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി ഉ​ദ​യാ ചി​ത്ര​ത്തി​നുവേ​ണ്ടി സം​ഗീ​തം പ​ക​രു​ന്ന കാ​ര്യം 1974ൽ ​തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. 1974ലെ ​ഓ​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ‘തു​മ്പോ​ലാ​ർ​ച്ച’​ക്കും 1975 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത ‘മാ​നി​ഷാ​ദ’​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദേ​വ​രാ​ജ​നെ മാ​റ്റി സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി​യെ ഉ​ദ​യാ സം​ഗീ​ത​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ സ​ലി​ൽ ചൗ​ധ​രി ഒ​രു​ക്കി​യ അ​തേ മീ​റ്റ​റി​നൊ​പ്പി​ച്ച് വ​യ​ലാ​ർ ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പാ​ട്ട് എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​മോ? ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​യി​ക​യാ​യ സു​മി​ത്ര ഒ​രു തോ​ണി തു​ഴ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു പാ​ടു​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ ‘‘കി​ലു​കി​ലും കി​ലു കി​ലും കി​ളി​മ​ര​ത്തോ​ണി...’’ ഒ​ന്നും അ​ങ്ങോ​ട്ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ!

    ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​യം 23 നോ​ക്കാം (പേ​ജ് -190, 191): ഒ​രി​ക്ക​ൽ മ​ദ്രാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മ്മ​യു​മൊ​ത്ത് കാ​റി​ൽ വ​യ​ലാ​റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ കാ​ണാ​ൻ മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വി​ട ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പൂ​ജ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​യ​ലാ​ർ മ​ദ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ആ​രും കാ​ണാ​തെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച ഒ​രു റ​മ്മി​ന്റെ കു​പ്പി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് കു​പ്പി ഗ്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ച്ചു വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്തു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ക​യ​റി ച​ക്ക വ​റു​ത്ത​തി​ന്റെ​യും ക​ണ്ണി​മാ​ങ്ങാ അ​ച്ചാ​റി​ന്റെ​യും ചെ​റി​യ കു​പ്പി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു കൊ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ദ്യ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ പൂ​ജാ​രി ല​ളി​ത​സ​ഹ​സ്ര​നാ​മം ചൊ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തു കേ​ട്ട് രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​യി അ​യാ​ളോ​ട് നി​ർ​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പൂ​ജാ​രി മ​ന്ത്രം ജ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ഴു​വ​നും തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ വ​യ​ലാ​ർ ല​ളി​ത​ാസ​ഹ​സ്ര​നാ​മം കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​യി ചൊ​ല്ലി കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തു. പൂ​ജാ​രി വ​രു​ത്തി​യ അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തു. അ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​വും. പൂ​ജാ​രി അ​തോ​ടെ ശാ​ന്ത​നാ​യി.

    ഈ ​സം​ഭ​വം മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ‘സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റോ​റി’ എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ വ​ള​രെ ര​സ​ക​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1967-69 കാ​ല​ത്ത് മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ കെ​മി​ക്ക​ൽ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ദി​വ​സം ഗ​ണ​പ​തി ഹോ​മ​വും ഭ​ഗ​വ​തി​സേ​വ​യും ന​ട​ത്തി. സ​ന്ധ്യ​ക്ക് ഭ​ഗ​വ​തി സേ​വ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വ​യ​ലാ​റും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​മ്മ​യും വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നു. ഇ​നി മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ പ​റ​യ​ട്ടെ:

    ‘‘വ​ന്നു​ക​യ​റി​യ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വ​യ​ലാ​ർ എ​ന്നോ​ട് അ​ട​ക്കം​പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘വി​സ്കി വേ​ണം.’’ ഞാ​ൻ വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​യി. പൂ​ജ തീ​രും മു​മ്പേ വ​യ​ലാ​റി​നെ ‘സ​ത്ക​രി​ക്കു’​ന്ന​ത് കു​ഴ​പ്പം ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചൊ​ല്ലും സ​മ​യം. എ​ന്റെ അ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​മ്മ​യും പൂ​ജ​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽനി​ന്നും വ​ന്ന എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രും തൊ​ഴു​തു പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ അ​മ്മ​യും ആ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ദീ​പാ​രാ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​വും. അ​തു​വ​രെ വ​യ​ലാ​റി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​തെ വ​യ്യ. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘കു​ട്ടാ, ഈ ​പൂ​ജ​യൊ​ന്നു തീ​ർ​ന്നോ​ട്ടെ.’’

    ‘‘പൂ​ജ ന​ട​ന്നോ​ട്ടെ, തീ​ർ​ന്നോ​ട്ടെ. അ​തി​നി​ട​ക്ക് എ​ന്റെ വി​സ്കി പൂ​ജ​യും ന​ട​ന്നോ​ട്ടെ’’ എ​ന്നോ മ​റ്റോ ആ​ണ് വ​യ​ലാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഞാ​ൻ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​യ​ലാ​ർ ത​ന്റെ ശാ​ഠ്യ​ത്തി​ലു​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ ഞാ​ൻ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ഞാ​ൻ കു​ട്ട​നെ മ​റ്റൊ​രു മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ‘‘അ​ധി​കം ക​ഴി​ക്ക​രു​ത്’’ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ മ​റു​പ​ടി: ‘‘എ​നി​ക്കു വേ​ണ്ട​തു ഞാ​ൻ ക​ഴി​ക്കും; ആ​ശാ​ൻ ക​ഴി​ക്ക​രു​ത്... പൂ​ജ ന​ട​ക്കു​ക​യ​ല്ലേ!’’

    ‘സം​തൃ​പ്ത’​നാ​യ വ​യ​ലാ​റൊ​ന്നി​ച്ച് ഞാ​ൻ പൂ​ജ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങി. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക​ളി​യാ​ക്കാ​നെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ കൈ​കൂ​പ്പി നി​ന്നു. വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി മ​ന്ത്രോ​ച്ചാ​ര​ണം തു​ട​രു​ന്നു. പൂ​ജ അ​തി​ന്റെ ക്ലൈ​മാ​ക്സി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. പെ​ട്ടെ​ന്ന് വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി​യെ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​യ​ലാ​ർ അ​ത്യു​ച്ച​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘നി​റു​ത്തെ​ടോ പ​ട്ട​രേ! ത​നി​ക്ക് ഉ​ച്ചാ​ര​ണ ശു​ദ്ധി​യി​ല്ല.’’ എ​ല്ലാ​വ​രും ഞെ​ട്ടി​പ്പോ​യി.

    എ​ന്റെ ഭാ​ര്യ എ​ന്നോ​ടു മ​ന്ത്രി​ച്ചു: ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ട​ൻ കാ​ളി​ദാ​സ​നാ​യി​രി​ക്കാം. പ​ക്ഷേ പൂ​ജ ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ധ്യാ​രോ​ടി​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ശ​രി​യാ​യി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളും കു​ട്ട​നും ഇ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട.’’

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന​ത്...

    ‘‘...പ​ര​മ​ഭ​ക്ത​നാ​യ ഒ​രു ന​ല്ല കു​ട്ടി​യെ​പ്പോ​ലെ വ​യ​ലാ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​യി കൈ​കൂ​പ്പി നി​ന്നു. പൂ​ജ മം​ഗ​ള​മാ​യി ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദീ​പാ​രാ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം എ​ന്താ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ശു​ദ്ധ​നാ​യ വ​യ​ലാ​റി​നെ അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി​യോ​ടു പ​ല​വ​ട്ടം മാ​പ്പു​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സൗ​ന്ദ​ര്യ​ല​ഹ​രി’​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി​യെ​ക്കൊ​ണ്ടു ചൊ​ല്ലി​ച്ചു: ‘‘ഉ​ച്ചാ​ര​ണ​ശു​ദ്ധി കെ​ങ്കേ​മം!’’ എ​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി. വാ​ധ്യാ​ർ സ്വാ​മി സം​പ്രീ​ത​നാ​യി.’’ (എ​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് സ്റ്റോ​റി -മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പേ​ജ് -323, 324).

    മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യോ​ടു​ള്ള പി​ണ​ക്കം​മൂ​ലം പി​ന്നീ​ട് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ല്ലാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​പി​ണ​ക്കം തീ​ർ​ത്ത ക​ഥ​യൊ​ക്കെ തു​ട​ർ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ട ക​ഥ​ക​ളോ അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വ​രി​ക​ളി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ ഒ​ക്കെ അ​ൽ​പം പൊ​ടി​പ്പും തൊ​ങ്ങ​ലും ചേ​ർ​ത്ത് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ണാ​റു​ള്ള​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ ഇ​തി​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര കൃ​ത്യ​മാ​യി, അ​ൽ​പം നാ​ട​കീ​യ​ത​യോ​ടെ മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ ത​ന്നെ എ​ഴു​തി​

    െ​വ​ച്ച ഒ​രു സം​ഭ​വം ഒ​രാ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി ഇ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്താ​യി​രു​ന്നു? മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ ആ​ലു​വ​യി​ലു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യെ മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ലു​ള്ള ത​റ​വാ​ടു വീ​ടാ​യും വി​സ്കി​യെ റ​മ്മാ​യും വാ​ധ്യാ​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ർ​ഥം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​റ്റും മാ​റ്റി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തു പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​യോ ആ​വോ?

    31, 32 അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ ര​ണ്ടു ക​ഥ​ക​ൾ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ‘ലോ​ഡ്ജ്’ എ​ന്ന ക​ഥ ‘ചെ​മ്പ​ര​ത്തി’ എ​ന്ന പേ​രി​ലും ‘എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യം’ എ​ന്ന ക​ഥ ‘ചാ​യം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലും സി​നി​മ​യാ​ക്കി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു കു​റി​പ്പി​ൽ​പോ​ലും മൂ​ല​ക​ഥ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ‘ലോ​ഡ്ജ്’ എ​ന്ന ക​ഥ മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന്റെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ‘എ​ണ്ണ​ച്ചാ​യം’ എ​ന്നൊ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്. അ​തും സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല. ‘ചാ​യം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി താ​നെ​ഴു​തി​യ തി​ര​ക്ക​ഥ മു​ഴു​വ​നും മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​മ്മ​യെ -യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ ആ​രാ​ണെ​ന്നു തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ- മ​ക​ൻ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന ക്ലൈ​മാ​ക്സ് രം​ഗം പി.​എ​ൻ. മേ​നോ​ൻ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​തി​ൽ മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ഴു​തി​യ​ത് വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പേ​ജ് 295ൽ ​പി.​എ​ൻ. മേ​നോ​ൻ പി.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​നാ​യി മാ​റി​യ മാ​ജി​ക് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് പ​തി​പ്പു​ക​ൾ പ​ല​തും വ​ന്നി​ട്ടും പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ പോ​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടാ​തെ പോ​യ​ത് ആ​രു​ടെ കു​റ്റം?

    അ​ധ്യാ​യം 36ൽ (​പേ​ജ് 321) ഇ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു: ‘‘മ​ദ്രാ​സി​ൽനി​ന്ന് വ​യ​ലാ​ർ വൈ​ക്കം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​രെ വി​ളി​ച്ചു. വൈ​ക്കം അ​ന്ന് കൊ​ല്ലം ‘കു​ങ്കു​മം’ ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    നാ​ളെ ഞാ​ൻ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മ്മ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. നാ​ളെ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ വെ​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ9 ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ല്ലാ​മെ​ന്നേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.​ ഇ​ന്ന് തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ചാ​രി​ച്ച​ത്. പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി എ​ന്തോ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത തോ​ന്നു​ന്നു. നാ​ളെ വ​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​ൻ നേ​രെ കൊ​ല്ല​ത്തി​നു വ​രും.

    ഫോ​ൺ വെ​ച്ചു. എ​ന്തി​നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​മ്മ​യു​ടെ അ​സു​ഖ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി പ​ല​പ​ല ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടൊ​ന്നും കു​റ​വി​ല്ല.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന് ​രാ​വി​ലെ വ​യ​ലാ​ർ കൊ​ല്ല​ത്ത് കു​ങ്കു​മം ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി. എ​ന്നി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മ്മ​യെ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണം കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വേ​ണം. വൈ​ക്കം പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വ​യ​ലാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു.’’

    1965ൽ ​കൊ​ല്ല​ത്ത് വൈ​ക്കം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘കു​ങ്കു​മം’ വാ​രി​ക​യു​ടെ –സ​ഹോ​ദ​ര പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യ ‘കേ​ര​ള​ശ​ബ്ദ​’ത്തി​ന്റെ​യും– ആ​സ്ഥാ​നം 1969ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ പെ​രു​ന്താ​ന്നി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. 1977ലാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​ക്കം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ അ​തി​നെ​ത്ര​യോ മു​മ്പു​ത​ന്നെ ‘കു​ങ്കു​മം’ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. 1972ൽ ​‘കു​ങ്കു​മ​’ത്തി​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ വൈ​ക്കം 1973ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ‘ചി​ത്ര​കാ​ർ​ത്തി​ക’ എ​ന്ന വാ​രി​ക തു​ട​ങ്ങി. ‘ചി​ത്ര​കാ​ർ​ത്തി​ക’​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പി​ന്നീ​ട് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. 1975ൽ ​വ​യ​ലാ​ർ മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വൈ​ക്കം ‘ചി​ത്ര​കാ​ർ​ത്തി​ക​’യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യി ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ര​യും വാ​സ്ത​വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന് എ​വി​ടെനി​ന്നാ​ണാ​വോ ല​ഭി​ച്ച​ത്?

    അ​ധ്യാ​യം 17ൽ (​പേ​ജ് -138) ച​ന്ദ്ര​മ​തി​യു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ദുഃ​ഖ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ലം 1950ക​ളു​ടെ ഒ​ടു​വി​ൽ. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട സ​മ​യം.

    ‘ര​ക്തം ക​ല​ർ​ന്ന മ​ണ്ണ്’ എ​ന്ന ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.​ മ​ദ്രാ​സി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റി. ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണം’ എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ച്ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.’’

    ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ കൗ​മു​ദി പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മ​ദ്രാ​സി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽമു​റി​യി​ൽ വ​യ​ലാ​റി​നോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന​തും ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മ​ക​ൻ റോ​മി​യോ​ക്ക് അ​സു​ഖം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോ​ൺ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യോ​ടെ ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ നേ​രം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​തും മ​റ്റും.

    വ​യ​ലാ​ർ മ​ദ്രാ​സി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ന്ന​തും ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ’​ത്തി​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ച്ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും സി​നി​മ​യി​ലെ പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ 1960ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഭാ​ര​തി​യു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ട്ടി​ക​ൾ ജ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ധ്യാ​യം 27ൽ (​പേ​ജ് 238) വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത ര​ച​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘കി​ഴ​വ​നാം ഈ​ശ്വ​ര​ൻ’ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ന​വി​ഷ​യ​മാ​കു​ന്നു. ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണം’ വാ​രി​ക​യി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘കി​ഴ​വ​നാം ഈ​ശ്വ​ര​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​ത​ക്ക് എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ ഒ​രു ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം എ​ഴു​തി ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ’​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ആ ​ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ താ​ൻ എ​ന്താ​ണോ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് അ​തി​ന്റെ നേ​ർ​വി​പ​രീ​താ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്നു​ള്ള​തി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ ദുഃ​ഖി​ക്കു​ന്നു. താ​ൻ എ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് ആ ​ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ന്നോ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. കൊ​ല്ല​ത്ത് മ​ന്ത​വ​ള്ളി​യി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ആ ​ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ അ​തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ’​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു വ​ന്ന​തെ​ന്നും ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ ക​ട​ലാ​സു കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​യെ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​യ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണ’​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​സ്.​കെ. നാ​യ​രു​ടെ കൊ​ല്ല​ത്ത് മ​ന്ത​വ​ള്ളി​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണോ അ​തോ അ​ജ​ന്താ ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ മു​റി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണോ എ​വി​ടെ​വെ​ച്ചാ​ണ് ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യ​ത് എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ വ​യ​ലാ​ർ ദേ​വ​രാ​ജ​നോ​ടും എ​സ്.​എ​ൽ. പു​ര​ത്തി​നോ​ടും ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​രം കൃ​ത്യം അ​ത് അ​ശോ​കാ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ (അ​ജ​ന്താ ഹോ​ട്ട​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ശോ​കാ ഹോ​ട്ട​ലാ​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക). എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ​ല്ലോ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തെ​റ്റു​പ​റ്റാ​ൻ ഇ​ട​യി​ല്ല എ​ന്ന് വ​യ​ലാ​ർ ക​രു​തു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ടെ തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യ​താ​ർ​ക്കാ​ണ്? ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം ‘കി​ഴ​വ​നാം ഈ​ശ്വ​ര​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​ത എ​ഴു​തി​യ​ത് ‘അ​ന്വേ​ഷ​ണം’ മാ​സി​ക​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. 1966ലെ ​കൗ​മു​ദി ഓ​ണം വി​ശേ​ഷാ​ൽ പ്ര​തി​യി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന ക​വി​ത​യാ​ണ് ‘കി​ഴ​വ​നാം ഈ​ശ്വ​ര​ൻ’. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം. ഇ​വി​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വെ​റും എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ എ​ന്ന​ല്ല, ഡോ. ​എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ എ​ന്നാ​ണ്. ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 1950ക​ളി​ൽ മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലം​തൊ​ട്ട് മ​ദ്രാ​സി​ൽത​ന്നെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി മ​ദ്രാ​സി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും മ​റ്റും പ്ര​ശ​സ്ത​യാ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഡോ​ക്ട​റാ​യ ​മീ​നാ​ക്ഷി​യ​മ്മ​യാ​ണ്. ഡോ. ​എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ​ക്ക് കൊ​ല്ലം എ​ന്ന സ്ഥ​ല​വു​മാ​യി ഒരു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​റെ ഒ​രു എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ‘മ​ല​യാ​ള​നാ​ട്’ വാ​രി​ക ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന, ‘ചെ​മ്പ​ര​ത്തി’, ‘ചാ​യം’, ‘മ​ഴ​ക്കാ​റ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ശു​വ​ണ്ടി വ്യ​വ​സാ​യി, ഡോ​ക്ട​റ​ല്ലാ​ത്ത വെ​റും എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ. വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​സു​ഹൃ​ത്ത്.

    ഈ ​മ​ന്ദ​വെ​ളി (മ​ന്ത​വ​ള്ളി​യ​ല്ല) എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​ദ്രാ​സി​ൽ ഡോ. ​എ​സ്.​കെ. നാ​യ​ർ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പേ​രാ​ണ്. മ​ന്ദ​വെ​ളി അ​ഥ​വാ മ​ന്ദ​വെ​ളി പാ​ക്കം മൈ​ലാ​പ്പൂ​രി​നും സാ​ന്തോ​മി​നു​മി​ട​ക്കു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കൊ​ല്ല​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ എ​സ്.​കെ. നാ​യ​രെ​യും മ​ദ്രാ​സി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഡോ. ​എ​സ്.​കെ. നാ​യ​രെ​യും ത​മ്മി​ൽ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന് ആ​കെ ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ആ​യി​പ്പോ​യി!

    അ​ധ്യാ​യം 33, പേ​ജ് -303 -യേ​ശു​ദാ​സി​നെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ര​മ്പ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ അ​മ്പ​ല​ന​ട​യി​ൽ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​മി​രി​ക്കും എ​ന്ന വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു. ‘‘കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ നാ​ട​കാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത​ക്ക​ച്ചേ​രി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്താ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ വ​ന്നി​രു​ന്ന യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ പ്ര​വേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.’’

    ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു സം​ഭ​വം വി​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഏ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. 1975 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കാ​യം​കു​ള​ത്ത് കെ.​പി.​എ.​സി​ എ​ന്ന കേ​ര​ള പീ​പ്ൾ​സ് ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വി​ടെ സം​ഗീ​ത​ക്ക​ച്ചേ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​ത്. കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു വ​യ​ലാ​ർ. അ​ല്ലാ​തെ കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ന​ല്ല. ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന് അ​തു​പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണോ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്?

    വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​ധാ​ന്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ൺ എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് വേ​ണ്ടി പേ​ജു​ക​ൾ നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ച്ച ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ അ​റി​ഞ്ഞോ അ​റി​യാ​തെ​യോ വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ട്. കെ.​പി.​എ.​സി​യു​മാ​യു​ള്ള വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം. 1962ൽ ​കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ‘അ​ശ്വ​മേ​ധ​’ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ന്ധം 1975ൽ ​മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് പാ​ട്ടെ​ഴു​തി​യ ‘‘മ​ന്വ​ന്ത​രം​’’ വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. ആ​കെ 14 നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ. മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ചി​ല നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും കെ.​പി.​എ.​സി വ​യ​ലാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സ​മ​ഗ്ര ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യ​മേ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല.

    അ​ധ്യാ​യം 35. (പേ​ജ് 315, 316, 317)ൽ 1975 ​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സം അ​താ​യ​ത് വ​യ​ലാ​ർ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പു​ള്ള ക​ഥ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭ​ര​ത​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത ‘പ്ര​യാ​ണം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പാ​ട്ടെ​ഴു​താ​ൻ വേ​ണ്ടി എം.​ബി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​നു​മൊ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടി​യ​തി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രും ത​മ്മി​ൽ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ന​ന്നാ​യി മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ ക്രു​ദ്ധ​നാ​യി മു​റിവി​ട്ടി​റ​ങ്ങി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. എം.​ബി.​എ​സും ഭ​ര​ത​നും​കൂ​ടി അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പി​റ​കെ ചെ​ല്ലു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​യ​ലാ​ർ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ‘‘എ​നി​ക്കു നാ​ളെ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഒ​രു പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ള​യാ​ൻ സ​മ​യ​മി​ല്ല. ഫ്ലൈ​റ്റി​ന് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്’’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് കാ​റി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ഭാ​വി​ക്കു​ന്ന വ​യ​ലാ​റി​നെ എം.​ബി.​എ​സ് ത​ട​യു​ന്നു. ആ​കെ രം​ഗം പി​ടി​വ​ലി​യും ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും ആ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ എം.​ബി.​എ​സിന്റെ ഭാ​ര്യ സ​ഹീ​ദ ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു. വ​യ​ലാ​ർ ശാ​ന്ത​നാ​കു​ന്നു. വ​യ​ലാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ഹീ​ദ ഓ​ടി​പ്പോ​യി ഒ​രു നോ​ട്ട്ബു​ക്കും പേ​ന​യും എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. കാ​റി​ന്റെ ബോ​ണ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ആ ​നോ​ട്ടു​ബു​ക്ക് എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച് വ​യ​ലാ​ർ എ​ഴു​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    ‘‘മൗ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു/ കോ​ടി ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മ്മ​ൾ/​പ​ര​സ്പ​രം തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു/ വെ​ൺ​ച​ന്ദ​ന​ത്തി​ൻ സു​ഗ​ന്ധം നി​റ​യു​ന്ന/ നി​ന്നെ അ​ന്ത​രം​ഗ​ത്തി​ൻ മ​ടി​യി​ൽ/ എ​ന്റെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ/ ഇ​ന്നൊ​രേ​കാ​ന്ത​പ​ഞ്ജ​രം/ ക​ണ്ടൂ ഞാ​ൻ.’’

    പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ല്ല​വി, ആ​ദ്യ​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഒ​റ്റ​മാ​ത്ര​യി​ൽ​ത​ന്നെ എ​ഴു​തി​ത്തീ​ർ​ത്ത് എം.​ബി.​എ​സിനെ ബു​ക്കും പേ​ന​യും ഏ​ൽ​പിച്ച​ശേ​ഷം പ​റ​യു​ന്നു:

    ‘‘ഒ​രു ച​ര​ണം​കൂ​ടി എ​ഴു​താ​നു​ണ്ട്. സ​മ​യ​മി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ട​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാം. ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഇ​തു ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി വെ​ക്കൂ.’’

    അ​ങ്ങ​നെ യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​യ വ​യ​ലാ​ർ പി​ന്നെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്നി​ല്ല. ആ ​ഗാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തു​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ക​ഥ.

    വാ​സ്ത​വം എ​ന്താ​ണ്?

    പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തി മോ​ഹ​ൻ, ല​ക്ഷ്മി, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് ഭ​ര​ത​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘പ്ര​യാ​ണം’ ഈ ​സം​ഭ​വം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന 1975 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ന് നാ​ലു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് -അ​താ​യ​ത് 1975ലെ ​ജൂ​ൺ മാ​സം ഇ​രു​പ​താം തീ​യ​തി ത​ന്നെ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന -വ​യ​ലാ​ർ എ​ഴു​തി മു​ഴു​മി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ആ ​പാ​ട്ടോ​ടു കൂ​ടി​ത്ത​ന്നെ. പാ​ട്ടു പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണം മ​റ്റെ​ന്തോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​ട​മി​റ​ങ്ങി അ​ടു​ത്ത നാ​ലു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​ലാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​ത്ത​ന്നെ ഈ ​ഭൂ​മു​ഖ​ത്ത് ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    അ​ധ്യാ​യം 12ൽ (​പേ​ജ് 101-103)

    എ​ഴു​തു​ന്നു: 1947-48 മു​ത​ൽ നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഴു​തി​വ​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ സി.​കെ. കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യോ​ടെ പു​രോ​ഗ​മ​ന സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി​യു​ടെ സ്ഥി​രം പ്ര​സം​ഗ​ക​നാ​യി മാ​റി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ എ​ന്ന പേ​ര് നി​ത്യ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മാ​റി. 1950ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു ദി​വ​സം രാ​ഘ​വ​പ്പ​റ​മ്പ് കോ​വി​ല​കം വ​ള​ഞ്ഞ പൊ​ലീ​സ് വാ​തി​ൽ ച​വി​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ, പ​ത്താ​യ​പ്പു​ര​യി​ൽ, ന​ടു​മു​റ്റ​ത്ത്, അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ, അ​ക​മു​റി​ക​ളി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടെ കോ​വി​ല​ക​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വാ​യ എ.​കെ.ജി ​

    ഒ​ളി​വി​ലി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ർ​ക്കു ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ് കാ​ര​ണം. റെ​യ്ഡി​നു​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സി​നു കി​ട്ടി​യ സ​ന്ദേ​ശം തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ വി​വ​രം കാ​ട്ടു​തീ​പോ​ലെ നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ പ​ട​ർ​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യെ ആ​രാ​ധ്യ​പു​രു​ഷ​നാ​ക്കി മാ​റ്റി. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ക​ലാ സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​നാ​ക്കി.

    ഇ​നി വ​സ്തു​ത: 1947 മു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ൽ​ശി​ക്ഷ​യ​നു​ഭ​വി​ച്ചു വ​ന്ന എ.കെ.​ജി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ്വ​യം കേ​സ് വാ​ദി​ച്ചു ജ​യി​ച്ച് ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് 1951 മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു-കൊ​ച്ചി​യി​ലും മ​ല​ബാ​റി​ലും മ​ദ്രാ​സി​ലും മൈ​സൂ​രി​ലും ബോം​ബെ​യി​ലും ബം​ഗാ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​റ്റു വാ​ങ്ങി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ഘ​വ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്നു എ​ന്നെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​ത് വാ​സ്ത​വ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​ തീ​സി​സി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് പാ​ർ​ട്ടി നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്നു ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​കെ.​ജി​യെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യാ​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് കോ​വി​ല​കം റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്തു എ​ന്ന് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത അ​താ​ണ്. ഒ​രി​ട​ത്തും വ​ർ​ഷ​മോ തീ​യ​തി​യോ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യി​ല്ല. പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്തൊ​ക്കെ അ​തു വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ധ്യാ​യം 14 (പേ​ജ് 109 -115)ൽ ​വ​യ​ലാ​ർ ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ​യും ഏ​ഴ് ല​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​തു നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്.

    ‘‘ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​നു​ഭാ​വ​മു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ട​ക​സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ നോ​ട്ട​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന കാ​ലം. സ​മി​തി​ക​ൾ നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ നാ​ട​ക​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​ളു​ക​ൾ സ​മീ​പി​ക്കാ​തെ വ​ന്നു. നാ​ട​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​വി​യെ വി​ളി​ക്കാ​താ​യി. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​നു​ഭാ​വ​മു​ള്ള പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ക​വി​ത​ക​ൾ ആ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടാ​താ​യി. ഈ​യൊ​ര​വ​സ്ഥ​യെ എ​ങ്ങ​നെ മ​റി​ക​ട​ക്ക​ണം എ​ന്ന​റി​യാ​തെ രാ​മ​വ​ർ​മ അ​ത്ഭു​ത​സ്ത​ബ്ധ​നാ​യി നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തൊ​ന്നു​മോ​ർ​ത്ത് വെ​റു​തെ​യി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​യി​ല്ല. എ​ന്തി​നും ത​യാറാ​യി കോ​വി​ല​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രെ ചെ​ന്നു​ക​ണ്ടു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചേ​ർ​ത്ത​ല​യി​ലേ​ക്കു പോ​യി. അ​വി​ടെ ചെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​പി പ​ണി​ക്ക​ർ, പി.​എ. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, വി.​ഡി. ഷേ​ണാ​യി എ​ന്നി​വ​രെ ക​ണ്ടു. അ​വ​രോ​ട് ഒ​രു ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു. മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു...’’

    അ​ങ്ങ​നെ 1951 ഏ​പ്രി​ൽ 16ന് ​വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ല​ക്കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘‘അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും പൊ​ലീ​സും ബ​ദ്ധ​ശ്ര​ദ്ധ​രാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും, പ​ത്രാ​ധി​പ​രെ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.’’ ഇ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും വ​യ​ലാ​റും നേ​രി​ട്ട പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് തു​ട​ർ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സത്യന്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം വയലാറും കുഞ്ചാക്കോയും

    ഈ ​ജീ​വ​ച​രി​ത്രം വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​വ​സ്ഥ​യെ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ശ​രി​യാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ണ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലെ​ത്തി​യ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ര​ണ​ദി​വെ​യു​ടെ ക​ൽ​ക്ക​ത്താ തീ​സി​സി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ സി. ​രാ​ജേ​ശ്വ​ര റാ​വു​വി​ന്റെ രാ​ജി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ജ​യ് ഘോ​ഷ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. ആ​ദ്യ​ത്തെ പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ത​യാ​റെ​ടു​ത്തു. തി​രു-​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ആ​കെ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​കീ​യ ക​ലാ​സ​മി​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും കൊ​ച്ചു​കൊ​ച്ചു പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ദ്രാ​സി​ലെ ജ​യി​ലി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളു​ക​ളാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​യി​രു​ന്ന എ.​കെ.​ജി സ്വ​യം കേ​സ് വാ​ദി​ച്ച് ജ​യി​ച്ചു പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് സി.​കെ. കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത​ട​വു​കാ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി. ടി.​വി. തോ​മ​സ്, ആ​ർ. സു​ഗ​ത​ൻ, കെ.​ആ​ർ. ഗൗ​രി തു​ട​ങ്ങി പ​ല​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചു. ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​രാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നാ​ടൊ​ട്ടു​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എം.​എ​ൻ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​രും തോ​പ്പി​ൽ ഭാ​സി​യും ഒ​ക്കെ അ​പ്പോ​ഴും ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ​ക്ക് നേ​രേ​യു​ള്ള വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും പ​റ​യു​ന്ന ധാ​രാ​ളം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​രു-​കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രു​ന്ന ‘ജ​ന​യു​ഗം’ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വാ​രി​ക, പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ എ​ൻ. ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പി.​കെ. ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘വി​ശ്വ​കേ​ര​ളം’ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത്ത​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​യ​ലാ​ർ, ഒ.​എ​ൻ.​വി, പു​തു​ശ്ശേ​രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, തി​രു​ന​ല്ലൂ​ർ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, എ​സ്‌.​എ​ൽ പു​രം സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, പു​ന​ലൂ​ർ ബാ​ല​ൻ, പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, കാ​മ്പി​ശ്ശേ​രി ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ അ​തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി ക​വി​ത​ക​ളും ക​ഥ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​എ​ഴു​തി.

    അ​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും ര​ച​ന​ക​ളു​മൊ​ക്കെ വ​ന്നു. ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യ​ട​ക്കം പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ അ​തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ക ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ ഇ. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ മേ​നോ​ൻ ഒ​ളി​വി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും എ.​കെ.​ജി​ക്കും ടി.​വി​ക്കും ആ​ർ. സു​ഗ​ത​നും മ​റ്റും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം വ​ന്നു. പ​ക്ഷേ ‘വി​ശ്വ​കേ​ര​ള’​ത്തി​നു നേ​രെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​റി​യി​ല്ല. എ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ത​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    ‘വി​ശ്വ​കേ​ര​ളം’ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​സി​ക​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു ഘോ​ഷ​യാ​ത്രത​ന്നെ ആ ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം ഉ​ണ്ടാ​യി. പ​ന്ത​ളം പി.​ആ​ർ പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യ ന​വ​ലോ​കം ദി​ന​പ​ത്രം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നേ​താ​വാ​യ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കി​ച്ച്ലു പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. വൈ​ക്കം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം, ‘ക​ലാ​സേ​ന’ (പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ എ​സ്‌.​എ​ൽ പു​രം സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ)), ‘ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം’ (മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പു​ന​ലൂ​ർ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ നാ​യ​ർ, ടി.​എ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്രാ​ധി​പ സ​മി​തി), ‘കി​ര​ണം’ (സി. ​അ​ച്യു​ത​ക്കു​റു​പ്പ്, വി.​ടി. ഇ​ന്ദു​ചൂ​ഡ​ൻ, ഡി.​എം. പൊ​റ്റെ​ക്കാ​ട്, പി. ​രാ​മ​ൻ മേ​നോ​ൻ, പി.​കെ. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്രാ​ധി​പ സ​മി​തി), ‘നാ​വി​ക​ൻ’ (എ​ഡി​റ്റ​ർ തെ​ങ്ങ​മം ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ), ‘സു​ഹൃ​ത്ത്’, ‘പ്ര​കാ​ശം’, ‘കാ​ഹ​ളം’, ‘റേ​ഡി​യോ’, ‘ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി’ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ ആ ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. വ​യ​ലാ​ർ, ഒ.​എ​ൻ.​വി, ഡി.​എം. പൊ​റ്റെ​ക്കാ​ട്, പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, തി​രു​ന​ല്ലൂ​ർ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പു​ന​ലൂ​ർ ബാ​ല​ൻ, പു​തു​ശ്ശേ​രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ലെ​ല്ലാ​മു​ള്ള സ്ഥി​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ. ഇ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വ​യ​ലാ​ർ പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യ ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ’​വും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മേ​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ​യും അ​ൽ​പ്പാ​യു​സ്സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു കാ​ര​ണം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. വൈ​കാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​ർ.​എ​സ്.​പി, കെ.​എ​സ്.​പി എ​ന്നീ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ബാ​ന​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ടു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലി​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് 28 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി. വൈ​കാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​രോ​ധ​നം നീ​ങ്ങി. ‘ജ​ന​യു​ഗ​’ത്തി​നും ‘ന​വ​ലോ​ക’ ത്തി​നും പു​റ​മെ ‘ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി’, ‘ന​വ​ജീ​വ​ൻ’ തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​വേ​ഗം പ്ര​ചാ​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ചെ​റി​യ മാ​സി​ക​ക​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം നി​ല​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ൻ​മാ​രും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രം.

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ട്ടൊ​ക്കെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യു​മെ​ഴു​തി​യ​ത്. വ​യ​ലാ​റി​ന്‍റേ​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന വ​യ​ലാ​ർ അ​തി​ന്റെ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കി​ച്ച്ലു​വി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​രൂ​ർ മു​ത​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​രെ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി 1951 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11ന് ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘വി​ശ്വ​കേ​ര​ള’​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ​സ്റ്റോ​റി ആ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തൊ​ന്നും ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. വ​യ​ലാ​ർ വ​ഴി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ടു വി​ര​ണ്ട​തും ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ചേ​ല​ങ്ങാ​ട്ട് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ന് നി​ര​ക്കാ​ത്ത പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ഇ​നി മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം: വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന പ​ര​സ്യം ന​ടു​പ്പേ​ജി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘വി​ശ്വ​കേ​ര​ള’​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം പേ​ജി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യാ​മോ? ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളു​ക​ളാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രാ​യ സി.​കെ. കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​ർ, വ​ർ​ഗീ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​മ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു വ​ന്ന നി​രാ​ഹാ​രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട​വു​കാ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ മാ​താ​വ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​കേ​ശ​വ​ന് എ​ഴു​ത്ത​യ​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​യും. അ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ന്റെ​യും പ​ട​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ത​മാ​ണ് അ​ത് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് കു​മാ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രെ വ​യ​ലാ​ർ ചെ​ന്നു ക​ണ്ട കാ​ര്യം ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ.​അ​പ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും പ​ണി​ക്ക​രെ വ​യ​ലാ​ർ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക? ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ തി​രു-​കൊ​ച്ചി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം എ​ഴു​താ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ ത​ക​രാ​റാ​ണ് ഇ​ത്.

    അ​ധ്യാ​യം 24ൽ (​പേ​ജ് 203) ചൈ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധാ​ന​ന്ത​ര​മു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തു​വ​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന​വ​ർ ഇ​ട​തു വ​ല​തു ചേ​രി​ക​ളാ​യി നി​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ക​വി​ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യും പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​നും ത​മ്മി​ൽ ചൈ​ന​യു​ടെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ‘ചീ​ന​ക്ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്’ എ​ന്നൊ​രു പ​ദം രാ​മ​വ​ർ​മ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റു​ന്ന​തും അ​മ്മ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തും ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും വ​ഴ​ക്കു പ​റ​യു​ന്ന​തും തി​രു​വ​ല്ല ശ്രീ​നി​സാ​ർ എ​ന്നൊ​രാ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​സ്തു​ത: ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ളി​ലും അ​തി​നു ശേ​ഷ​വും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ചേ​രി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഈ ​ര​ണ്ടു ക​വി​ക​ളും. വ​യ​ലാ​റും പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​നും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 1950ക​ളി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട അ​രു​ണ​ക​വി നി​ര​യി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ്, തി​രു​ന​ല്ലൂ​ർ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പു​തു​ശ്ശേ​രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും. പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും ചൈനാ പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​ന​ലൂ​ർ ബാ​ല​നാ​ണ് മാ​ർ​കി​സ്റ്റ്പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട് കൂ​റു കാ​ണി​ച്ച ഒ​രേ​യൊ​രാ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ 1977ൽ ​പൊ​ൻ​കു​ന്നം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ സി.​പി.​ഐ​യോ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് സി.​പി.എ​മ്മി​ന്റെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യെ​ന്ന​ത് നേ​രാ​ണ്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം ച​രി​ത്ര​സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളും കാ​ല​ഗ​ണ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പി​ഴ​വു​ക​ളും വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ തെ​റ്റു​ക​ളും ഈ ​ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ര​ച​ന​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​ത്? വാ​മൊ​ഴി​ക​ളെ ഒ​രു​പാ​ട് ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കാം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. വ​യ​ലാ​റി​നോ​ട് അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യി​രു​ന്ന ചി​ല​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ ഓ​ർ​മക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക​ണം ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വാ​മൊ​ഴി ച​രി​ത്ര​ത്തെ (oral history) ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടു പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ, അ​വ​യു​ടെ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​ല​ർ​പ്പൊ​ന്നും ചേ​ർ​ക്കാ​തെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​യു​ടെ വ്യ​ക്ത​ത​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും അ​തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. അ​റു​പ​തു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഓ​ർ​മി​ച്ചു പ​റ​യാ​ൻ ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ത്ര​പേ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യും? പ്രാ​യം തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും തീ​യ​തി​ക​ളും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളും ഒ​ക്കെ തെ​റ്റി​പ്പോ​കാം. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വേ​റെ. ഇ​നി ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ആ​ത്മ​ക​ഥാ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്നു ത​ന്നെ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ. അ​തി​ൽ​പ്പോ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ശ​രി​യാ​യ പേ​രു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ മാ​റി​പ്പോ​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ത്ര​യോ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    അ​തൊ​ക്കെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി എ​ഴു​താ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ/ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ, പ​ഴ​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​സി​ക​ക​ൾ, മ​റ്റു പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ (ഒ​രു നോ​ട്ടീ​സ് ക​ഷ​ണം പോ​ലു​മാ​കാം) തേ​ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും പ്ര​മേ​യ​വു​മാ​യി വ​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ പ​ത്ര​മാ​സി​ക​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നോ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്ര പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മ​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്ര​മാ​ത്രം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു വ​യ​ലാ​റി​ന്‍റേ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വാ​മൊ​ഴി​യാ​യി കി​ട്ടി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക (corroboration) എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും കു​റ​ച്ച​ധി​കം മി​ന​ക്കേ​ടു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ര​ച​ന​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സം​ഗ​തി ഇ​ത്തി​രി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല.

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സം​ഗ​തി, വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ര​ച​ന ന​ട​ത്താ​ൻ തു​നി​യു​ന്ന​ത്. അ​ത് വ​ള​രെ വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ചി​ല പി​ഴ​വു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും വ​ന്നു​കൂ​ടി​യ​ത് അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ഉ​ദാ: ബ​ലി​കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​റ​വി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ഒ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​ക​ളും ‘ക​ര​ക്ക​മ്പി​ക​ളും’ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ resource material ആ​യി മാ​റു​ന്ന​തും.

    ‘‘The history of the World is but the biography of great men’’ എ​ന്ന് തോ​മ​സ് കാ​ർ​ലൈ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ദ്ധ വ​ച​ന​മു​ണ്ട്. വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​താ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ശാ​ഖ, ഇ​ന്ന് തീ​രെ ശോ​ഷി​ച്ചുവ​രുക​യാ​ണ്. പാ​ക​ത​യും പ​ക്വ​ത​യു​മൊ​ക്കെ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വ​ള​രെ മു​മ്പ് തീ​രെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​വ​ര​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും ആ​ത്മ​ക​ഥ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ എ​ഴു​താ​നാ​ണ​ല്ലോ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം.

    നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്നും നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പേ​രാ​ണ് വ​യ​ലാ​ർ രാ​മ​വ​ർ​മ​യു​ടേ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ത്ര​യോ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ആ ‘​രാ​ജ​ഹം​സം’ യാ​ത്ര​യാ​യി​ട്ട് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വം, ഹ്ര​സ്വ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ർ​ഥ​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ആ ​ജീ​വി​തം, സ​ർ​വോ​പ​രി സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​യ ആ ​ച​രി​ത്ര​കാ​ല​ഘ​ട്ടം... ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ആ​ഗ്ര​ഹ​വു​മു​ള്ള എ​ത്ര​യോ പേ​രു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു വാ​യ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ടും നീ​തി കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​മ​ഗ്ര ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ? ഇ​ല്ല എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​രം.

    (അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)

