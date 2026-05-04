    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജി​ഹാ​ദ് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക!

    Posted On date_range 4 May 2026 11:45 AM IST
    യാസീൻ അശ്​റഫ്
    നാ​സി​കി​ലെ (മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര) ടാ​റ്റ ക​ൺ​സ​ൽട്ട​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സി​ലെ (ടി.​സി.​എ​സ്) ബി​സി​ന​സ് പ്രോ​സ​സ് ഔ​ട്ട്സോ​ഴ്സി​ങ് (ബി.​പി.​ഒ) യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന ‘‘കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജി​ഹാ​ദ്’’ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ സാ​മു​ദാ​യി​ക അ​പ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി. അ​തി​ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടി​ ഒ​രു കൈ​സ​ഹാ​യം. വ​ട​ക്ക​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ടു​പറ്റി കേ​ര​ള കൗ​മു​ദി​യും ടി.​സി.​എ​സ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഫ്രെ​യിം ചെ​യ്ത​ത് നി​ദാ ഖാ​ൻ എ​ന്ന യു​വ​തി​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ട പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്ക​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യു​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ഉ​ള്ള​താ​ണ്. അ​തി​നൊ​പ്പം, ഒ​രു മു​സ്​​ലിം യു​വാ​വും ഹി​ന്ദു യു​വ​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ടു​പ്പം തെ​റ്റി​പ്പി​രി​യ​ലി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന എ​ന്ന മ​റ്റൊ​ന്നും. വ​ള​രെ പെ​ട്ടെ​ന്ന്, ഏ​താ​നും ദി​വ​സംകൊ​ണ്ട്, എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു ‘‘മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന റാ​ക്ക​റ്റാ’’​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ ആം​ഗ്ൾ ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി. വ​സ്തു​താ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​നേ​കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു തി​രു​ത്താ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് അ​തേ​പ​ടി പ​ക​ർ​ന്നു.

    കൗ​മു​ദി എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ:

    ‘‘എ​ല്ലാ​റ്റി​നും ഒ​ത്താ​ശ ന​ൽ​കി​യ എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗം വ​നി​ത അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​ദാ​ഖാ​ൻ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.’’ (എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ, ഏ​പ്രി​ൽ 18) അ​ന്ന​ത്തെ ഒ​രു റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലും ഇ​ത് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്ന് (ഏ​പ്രി​ൽ 17) ടി.​സി.​എ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ഒ​രു​കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നി​ദാ​ഖാ​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യ​ല്ല എ​ന്ന​ാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. നി​ദ എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല​ല്ല, അ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും പ​ങ്കി​ല്ല, ഒ​രു ‘‘പ്രോ​സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റും’’ ‘‘ടെ​ലി​കാ​ള​റും’’ മാ​ത്ര​മാ​ണ​വ​ർ എ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ​യും എം.​ഡി​യു​മാ​യ കെ. ​കൃ​തി​വാ​സ​ൻ വാർത്താ​കുറി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    പു​റ​ത്ത് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും​ത​ന്നെ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ലേ​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഈ ​ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​വ​രം കൗ​മു​ദി ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് അ​ത്ഭു​ത​ക​രം ത​ന്നെ. മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം എ​ഴു​തു​മ്പോ​ളെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​മുണ്ടാ​യി​ല്ല.

    നി​ദ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബം നി​ഷേ​ധി​ച്ച കാ​ര്യ​വും പ​ത്രം പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ഏ​പ്രി​ൽ 14ന് ​എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി ചാ​ന​ലി​ൽ ശി​വ് അ​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ‘‘എ​ച്ച്.​ആ​ർ മേ​ധാ​വി’’ ക​ഥ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​ടാ​തെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​നേ​കം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കൗ​മു​ദി.

    മു​മ്പ് ലവ് ജി​ഹാ​ദ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ച കാ​ല​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ച് ടി.​സി.​എ​സി​ലെ ‘‘കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജി​ഹാ​ദ്’’ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും കൊ​ഴു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ര​ണ്ടി​ന്റെ​യും മു​ഖ​മു​ദ്ര. മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കരു​ത്, അ​വ​രെ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​യ​മി​ക്ക​രു​ത്. അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​ത്ത​വ​രാ​ണ​വ​ർ –ഇ​താ​ണ് ആ​ഖ്യാ​നം.

    ‘‘ടി.​സി.​എ​സി​ലെ ക്രൂ​ര​ത: പാ​വ​ങ്ങ​ളെ പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി നി​ദ​യു​ടെ മ​തം​മാ​റ്റ​ൽ’’ (ഏ​പ്രി​ൽ 18), ‘‘ടി.​സി.​എ​സി​ലെ മ​തം​മാ​റ്റ ശ്ര​മം: ഭീ​ക​ര​ബ​ന്ധം തേ​ടി എ​ൻ.​ഐ.​എ’’ (ഏ​പ്രി​ൽ 17) തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൗ​മു​ദിയു​ടേതാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വാ​യി​ച്ചു. വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ഹ​ങ്ങ​ൾ.

    ഊ​ഹംകൊ​ണ്ടൊ​രു ‘‘നേ​ർ​ച്ചി​ത്രം’’

    ‘‘നാ​സി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഭൂ​തം’’ എ​ന്ന മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​റെ​യും: ‘‘...ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും സം​ഘ​ടി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ഭീ​ക​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​വും, സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭീ​ക​ര​ബ​ന്ധ​വും ചേ​ർ​ന്ന് നാ​സി​ക് സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​മേ​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന മ​ത​ഭീ​ക​ര​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നേ​ർ​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ന​ടു​ക്കംകൂ​ടി ഏ​റ്റിവ​യ്ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.’’

    ‘‘നേ​ർ​ച്ചി​ത്ര’’​ത്തി​ന് ആ​ധാ​രം ‘‘നി​ഗ​മ​ന’’​വും ‘‘സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന’’ കാ​ര്യ​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. ‘‘മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യാ വി​രു​ദ്ധ മ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സാ​ക്കി​ർ നാ​യി​ക്ക് മു​ഖ്യ​സൂ​ത്ര​ധാ​ര​നെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സി​ൽ...’’ എ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. ഈ ‘‘​സം​ശ​യ’’​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കൗ​മു​ദി ത​ന്നെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​ണ്.

    തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥേ​ഷ്ടം ഒ​ഴു​കി. ഏ​പ്രി​ൽ 23ന് ​കൗ​മു​ദി (‘‘നി​ദാ​ഖാ​ൻ: ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ’’) എ​ഴു​തി: ‘‘നി​ദാ​ഖാ​ന് ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​ർ ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഹി​ദു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഐ.​എ, ഐ.​ബി അ​ട​ക്കം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​രുവ​രും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​താ​യി ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല...’’

    ര​ണ്ട് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലെ​ന്ത്, ‘‘അ​ഭ്യൂ​ഹം’’ വാ​ർ​ത്ത​ക്ക് പാ​ക​മാ​ണ്.

    വ​സ്തു​ത​ക​ൾ നോ​ക്കാ​തെ അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഊ​തി​വീ​ർ​പ്പി​ച്ച് വ​ർ​ഗീ​യ​ജ്വ​രം പ​ട​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ടി.​വി, ടൈം​സ് നൗ ​എ​ന്നി​വ അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ​ക​ഥ​ക​ളും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​വ​യു​മു​ണ്ട്. ന്യൂ​സ് ലോ​ൺ​ഡ്രി എ​ഴു​തി: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വാ​ട്സ്ആപ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണ് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്ക് തെ​ളി​വാ​യി ടൈം​സ് നൗ ​പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തൊ​ഴി​ലി​ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ച്ചൊ​ല്ലി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ഏ​തോ ‘‘മാ​സ്റ്റ​ർ മൈ​ൻ​ഡി’’​ന്റെ പ​ണി​യാ​ണ​ത്രെ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ട​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ടൈം​സ് നൗ ​ത​ന്നെ, എ​ന്നാ​ലും ‘‘മാ​സ്റ്റ​ർ മൈ​ൻ​ഡ്’’ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​പ്രി​ൽ 9 മു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല: പ​ക്ഷേ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ‘‘ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന’’ എ​ന്ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​മി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഏ​പ്രി​ൽ 13ന് ​എ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​ങ്ങോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞു –ന്യൂ​സ് ലോ​ൺ​ഡ്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വി​വി​ധ വ​സ്തു​താപ​രി​ശോ​ധ​ക സൈ​റ്റു​ക​ൾ ടി.​സി.​എ​സ് ‘‘ജി​ഹാ​ദ്’’ ക​ഥ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നെ​ല്ലും പ​തി​രും വേ​ർ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും മു​മ്പ് വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​തി​ന് അവ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജി​ഹാ​ദ്’ ക​ഥ​യു​ടെ പി​റ​വി​യെ​പ്പ​റ്റി സു​കു​മാ​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലി​ട പ​രാ​തി വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി പു​ല​ർ​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 9ന് ​ന്യൂ​സ് 18 മ​റാ​ഠി ചാ​ന​ലി​ൽ വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത പി​റ്റേ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഏ​റ്റു​പി​ടി​ച്ചു. ഒ​പ്പം വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 11ന് ​സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ജി​ഹ്വ​യാ​യ ഓ​പ്ഇന്ത്യ (OpIndia) വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പൊ​ടി​പ്പും തൊ​ങ്ങ​ലുംവെ​ച്ച് അ​ത് പി​ന്നെ​യും പൊ​ലി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വാ​രി​ക​യാ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​റും. ഹി​ന്ദി ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് ക​ത്തി​പ്പ​ട​ർ​ന്നു. തൊ​ഴി​ലി​ട പ​രാ​തി വ​ലി​യൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​യി. ഹി​ജാ​ബ് ധ​രി​ച്ച കീ​ഴ്ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ക​മ്പ​നി എ​ച്ച്.​ആ​ർ മേ​ധാ​വി​യും ‘‘സൂ​ത്ര​ധാ​ര’’​യും ഭീ​ക​ര​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​ളും ഒ​ക്കെ​യാ​യി. റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഹി​ന്ദു യു​വ​തി നോ​മ്പെ​ടു​ത്ത​തും ഇ​ഫ്താ​റി​ന് ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഹി​ന്ദു യു​വാ​വ് തൊ​പ്പി ധ​രി​ച്ച​തും വ​ലി​യൊ​രു ആ​ഗോ​ള കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ജി​ഹാ​ദി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യി.

    ഇ​തെ​ല്ലാം പ​ക​ർ​ത്തി വാ​ർ​ത്ത​യാ​ക്കാ​ൻ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ഫ്താ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ച​ങ്ങാ​ത്തങ്ങ​ളെ​യും ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ള്ളൂ എ​ന്ന് സ​ന്ദേ​ശം. വാ​ട്സ്ആപ് ഫോ​ർ​വേ​ഡു​ക​ൾ ന്യൂ​സ് ഡെ​സ്കു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് നാം ​ശ​രി​ക്കും ഭ​യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    ‘വെ​ത​ർ’ പോ​രാ, ‘കാ​ലാ​വ​സ്ഥ’​യും വേ​ണം

    ഏ​പ്രി​ൽ 24ന് ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​ത​രം ലീ​ഡ് ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പേ​ജി​ൽ നെ​ടു​ങ്ക​ൻ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ എ​ഴു​ന്നു​നി​ന്നു.

    ‘‘കൊ​ല്ലും ചൂ​ട്’’ (മാ​തൃ​ഭൂ​മി); ‘‘കൊ​ല്ലും​ ചൂട്’’ (കേ​ര​ള കൗ​മു​ദി); ‘‘മ​ര​ണ​ച്ചൂ​ട്’’ (മാ​ധ്യ​മം); ‘‘മ​ര​ണ ചൂ​ട്’’ (ദീ​പി​ക); ‘‘വെ​ന്തു​രു​കി കേ​ര​ളം’’ (ച​ന്ദ്രി​ക); ‘‘വെ​ന്തു​രു​കി കേ​ര​ളം’’ (മം​ഗ​ളം); ‘‘ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളി കേ​ര​ളം’’ (സു​പ്ര​ഭാ​തം); ‘‘തീ​ച്ചൂ​ട്’’ (സി​റാ​ജ്); ‘‘സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണേ... ചൂ​ട്! പാ​മ്പ്!’’ (മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ).

    അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ് സ്ഥി​തി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വാ​ർ​ത്ത​ക്ക് യോ​ഗ്യ​വും. പ​ക്ഷേ, ഈ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ചെ​യ്തി​യാ​ണെ​ന്ന​ത് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​തി​പ്ര​ധാ​ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും നാം ​ക​ാണി​ല്ല.

    ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം: ഇ​ക്കൊ​ല്ല​മാ​ദ്യം ലോ​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ഘ​ട​ന ഇ​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു. 2025ഓ​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ ‘ഊ​ർ​ജ സ​ന്തു​ല​നം’ നി​ർ​ണായ​ക​മാ​യി ത​കി​ടം മ​റി​ഞ്ഞു എ​ന്നാ​ണ​ത്. ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക​ടു​ത്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വം: ന​മ്മു​ടെ മ​ൺ​സൂ​ണ​ട​ക്കം ഭൂ​മി​യി​ലെ​ങ്ങും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യ അ​ത്ലാ​ന്‍റി​ക് നീ​ർ​പ്ര​വാ​ഹം (എ.​എം.​ഒ.​സി) ദു​ർ​ബ​ല​മാ​വു​ക​യാ​ണ​ത്രെ. ഇ​തൊ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി​ല്ല.

    ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ (weather) അ​ല്ല, ഋ​തു​ക്ക​ൾ (climate) ത​ന്നെ​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ വാ​ർ​ത്ത. ഇ​ന്ന് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നോ​ട​ടു​ക്കു​ന്ന താ​പ​വും കാ​ന​ഡ​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട കൊ​ടും ശൈ​ത്യ​വും ഒ​രേ വി​പ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന​ർ​ഥം. നാം ​അ​ന്ന​ന്ന​ത്തെ സ്ഥി​തി മാ​ത്ര​മേ കാ​ണു​ന്നു​ള്ളൂ; ഋ​തു​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റം വാ​ർ​ത്ത​യാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    ‘വെ​ത​റി’നു (weather) ​പു​റ​മെ ‘ക്ലൈ​മ​റ്റ്’ (climate) കൂ​ടി വാ​ർ​ത്താ​പ്രാ​മു​ഖ്യം നേ​ടാ​ത്തി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കി​ല്ല. പാ​രിസ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ടു​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കി​ട​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ ക​ൽ​ക്ക​രി ഖ​ന​നം കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ‘കാ​ട്’ എ​ന്ന​തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​നം മാ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ന​ന​ശീ​ക​ര​ണം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ത്തെ കൊ​ടുംചൂ​ടി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തുപ​റ​യാ​ത്ത​ത് ഇ​തി​ന് ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.


