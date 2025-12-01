Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ട​​ക്കേ​യ​റ്റ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി, മാ​ധ്യ​മ മാ​ര​ണം

    1 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On date_range 1 Dec 2025 11:45 AM IST
    യാസീൻ അശ്​റഫ്
    അ​ങ്ങ​നെ​​യി​രി​​ക്കെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​​ട​ക്കേ​യ​റ്റ​ത്ത് മാ​ധ്യ​മസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​​​ന്റെ ശേ​ഷക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ പ്ര​​ത്യേ​ക​പ​ദ​വി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 5നു​​ശേ​ഷം അ​വി​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യോ​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മപ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ലാ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​സ്.​ഐ.​എ) ജ​മ്മു​വി​ലു​ള്ള ക​ശ്മീ​ർ ടൈം​സ് പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു ദോ​ഷംചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ​ത്രെ കേ​സ്. ക​ശ്മീ​ർ ടൈം​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​നു​രാ​ധ​ ഭാ​സി​ൻ, എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ് ജം​വാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ഫി​സി​നു പു​റ​മെ ജം​വാ​ലി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി.

    ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു റി​വോ​ൾവറട​ക്കം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ആ​യു​ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തായി എ​സ്.​ഐ.​എ പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ന്നു​ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ഓ​ഫി​സ് എ​ന്ന​താ​ണ് ത​മാ​ശ. അ​തി​ൽ ബാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ഴ​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളും ഓ​ഫി​സ് രേ​ഖ​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​നു​രാ​ധ ഭാ​സി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. 2019നു​ മു​മ്പും ​ശേ​ഷ​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കാ​ത്ത പ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ശ്മീ​ർ ടൈം​സ്. 2020ൽ ​ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി മു​ദ്ര​വെ​ച്ചു. അ​തോ​െ​ട അ​ച്ച​ടി​പ്പ​തി​പ്പ് ക്ഷ​യി​ച്ചു. 2021 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​തി​പ്പ് ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ടു.

    ഓ​ഫി​സ് സീ​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു കാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ പ​ദ​വി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ​തി​നൊ​പ്പം അ​വി​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വിച്ഛേ​ദി​ച്ചു. ഇ​ത് മാ​ധ്യ​മസ്വാ​ത​​​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​യെ​ക്കൂ​ടി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് അ​നു​രാ​ധ ഭാ​സി​ൻ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് കൊ​ടു​ത്തു. കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബ​ന്ധം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ക​ൽ​പിച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്കു വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത അ​നു​രാ​ധ ഭാ​സി​​ന്റെ രീ​തി മു​മ്പേ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മ​ല്ല. ഇ​ക്കൊ​ല്ലം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​രോ​ധി​ച്ച 25 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​രാ​ധ​യു​​ടെ ഒ​രു പു​സ്ത​ക​മു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ആ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2019നു​ശേ​ഷം അ​നേ​കം ക​ശ്മീ​രി ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ അ​വി​ടം​ വി​ടു​ക​യോ ആ ​തൊ​ഴി​ൽത​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​കയോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ചോ​ദ്യംചെ​യ്യ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഞെ​രു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​റ​ക​ൾ ഫ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​വേ​ട്ട​യാ​യി. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ വ​രു​തി​യി​ൽ നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലേ​റ്റ​വും നീ​ണ്ട ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് മു​ട​ക്ക് (500 ദി​വ​സം) ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2019ൽ ​ലോ​ക്ഡൗ​ണി​നൊ​പ്പം ഫോ​ൺബ​ന്ധ​വും വിച്ഛേ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ങ്ങി. അ​റ​സ്റ്റും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മൊ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത​യാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. മാ​ധ്യ​മ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം റെ​യ്ഡു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. ക​ശ്മീ​ർ ടൈം​സ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ശ്മീ​ർ​വാ​ല പാ​ടേ നി​ല​ച്ചു; അ​തി​ന്റെ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ഷാ​യെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി.

    40ലേ​റെ ക​ശ്മീ​രി ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ൻ​സും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ര​ഹ​സ്യനി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും റെ​യ്ഡു​മൊ​ക്കെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടിവ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ.​പി.​എ, ഭീ​ക​രപ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ൾവ​രെ എ​ടു​ത്തു. പ​ല​ർ​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വി​ല​ക്കി. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. വി​ദേ​ശി ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ശ്മീ​രി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വ​രെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി ക​ശ്മീ​രി​ന്റെ വാ​ർ​ത്താ​ലോ​ക​ത്ത്. പു​തി​യ റെ​യ്ഡും കേ​സും ക​ണ്ട് അ​നു​രാ​ധ ഭാ​സി​നും ​പ്ര​ബോ​ധ് ജം​വാ​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​കി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ്.

    ക​മ്മി​റ്റി ടു ​പ്രൊ​ട്ടക്ട് ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ് (സി.​പി.​ജെ), ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഡിജി​പ​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ വേ​ട്ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​വെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ലോ​കം ക​ശ്മീ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ​കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ട്ടാ​ണ്.

    ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ കശ്മീരിൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​റക്കു​റെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യൊ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത ചെ​യ്യ​രു​ത്.

    ക​ശ്മീ​രി​ൽ മാ​ധ്യ​മപ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൊ​തു​വെ ​ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സി.​പി.​ജെ, പ്ര​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ, റി​പ്പോ​ർ​​ട്ടേ​ഴ്സ് വി​തൗ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ഫ്) തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ഏ​താ​നും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ:

    ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി ഏ​താ​നും ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ‘റി​പ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് ക​ല​ക്ടിവ്. ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തു​ന്ന (നോ​ൺ-​പ്രോ​ഫി​റ്റ്) സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർചെ​യ്ത്, 12 എ, 80 ​ജി വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഇ​തി​ന്റെ ആ ​ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന താ​ൽ​പ​ര്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മ​ല്ല ജേ​ണ​ലി​സം എ​ന്നാ​ണ് കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും ചി​ല ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വി​ഹി​ത​മാ​യി സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ‘ക​ല​ക്ടിവ്’ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും മ​റ്റും ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ന്ന​ടയി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​മാ​ണ് ദ ​ഫ​യ​ൽ. അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​കു​തി​യി​ള​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​​ർ​ച്ചേ​സ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും മ​റ്റും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ​ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​ത്.

    ന്യൂ​സ് ക്ലി​ക്കി​ന്റെ ഡ​ൽ​ഹി ഓ​ഫിസും അ​തി​ലെ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളും 2023ൽ ​പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ​ചെ​യ്തു. എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​ബീ​ർ പു​ര​കാ​യ​സ്ത​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​ദേ​ശ ഫ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ.​പി.​എ പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി ന്യൂ​സ് ക്ലി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. (എ​ഡി​റ്റ​റു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് 2024ൽ ​സു​പ്രീംകോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.)

    അ​ദാ​നി​യെ​പ്പ​റ്റി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള ദ ​വ​യ​ർ, കാ​ര​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ പോ​ളി​സി റി​സ​ർ​ച്, ഓ​ക്സ്ഫാം എ​ന്നി​വ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്റേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യും ത​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ണ്ട്. അ​ൽ ജ​സീ​റ ഈ​യി​ടെ ഒ​രു കൗ​തു​കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ‘‘ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ​ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രേ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ക​ണ്ട ര​ണ്ടു സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ട​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്ന് അ​തി​ൽ മീ​നാ​ക്ഷി ര​വി.

    ഒ​രു സം​ഭ​വം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​ണ്. പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​പ്പേ​ജ് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ക. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ. യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ സ്തു​തിഗീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹം. ടി.​വി ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്താ അ​വ​താ​ര​ക​രു​ടെ ആ​ശം​സാവ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​രെ.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സം​ഭ​വം, ഡ​ൽ​ഹി കോ​ട​തി വ​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ല​ക്കാ​ണ്. അ​ദാ​നി​യെ​പ്പ​റ്റി സ​മൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി 220ലേ​റെ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കംചെ​യ്യാ​നാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.​ ര​വീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ധ്രു​വ് റാ​ഠി, ആ​കാ​ശ് ബാ​ന​ർ​ജി, പ​ര​ഞ്ജ​യ് ഗു​ഹ ഠാ​കുർ​ത്ത, ന്യൂ​സ് ലോ​ൺ​ഡ്രി, ദ ​വ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ കോ​ട​തി നീ​ക്കംചെ​യ്ത​ത് അ​വ​രെ കേ​ൾ​ക്കു​കപോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ്. മീ​നാ​ക്ഷി ര​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ത​ന്നെ ശ​രി. ചി​ല​ത് ​പൊ​ലി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. മ​റ്റു ചി​ല​ത് അ​ടി​ച്ചൊ​തു​ക്ക​പ്പെ​ടും.


    News Summary - Press freedom in the far north
