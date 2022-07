മേ​യ് 11ന് ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​ർ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന ശി​റീ​ൻ അ​ബൂ ആ​ഖി​ല അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ത്വ​മു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​നി ക്രി​സ്ത്യാ​നി​യാ​ണ്. അ​വ​രെ കൊ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു -അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ടു​ള്ള വി​ധേ​യ​ത്വം തു​ട​രു​മോ, അ​തോ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​യോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മോ?

ഉ​ത്ത​രം ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​സ്തു​ത​യോ​ട​ല്ല, സയ​ണിസ​​ത്തോ​ടാ​ണ് കൂ​റ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലാ​ണ് ശി​റീ​നെ കൊ​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ത്രെ. യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്നു, ശി​റീ​നെ കൊ​ന്ന വെ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​നി​ക​രി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ''മ​ന​പ്പൂ​ർ​വ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കാ​ണു​ന്നി​ല്ല'' എ​ന്ന്.

വ​സ്തു​ത​യാ​ണ് അ​റി​യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ, പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന അ​നേ​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്; ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യ മൊ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്.

കൊ​ല ന​ട​ന്ന ഉ​ട​നെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രു​ടെ വെ​ടി​യാ​കാം കൊ​ണ്ട​ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബൈ​ത്ത് സ​ലേം സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ ചെ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ ​വാ​ദം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

അ​തോ​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്വ​രം മാ​റ്റി. വെ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി തോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽത​ന്നെ, യു​ദ്ധ​രം​ഗ​ത്ത് തെ​റ്റു​ക​ൾ പ​റ്റാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നാ​യി. ''നി​ർ​മ​ല​യു​ദ്ധം'' എ​ന്നൊ​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന്.

അ​ൽ​ജ​സീ​റ ചാ​ന​ൽ, വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ന​ൽ​കി, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വെ​ടി​ക്കോ​പ്പ് ത​ന്നെ എ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു; സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ (യു.​എ​സ് മാ​ധ്യ​മം) അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു; വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ പോ​സ്റ്റ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു; യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഓ​ഫിസ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രേ ക​​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്: ഇ​ത് കൊ​ല​ത​ന്നെ. അ​ടു​ത്ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ന​പ്പൂ​ർ​വ​വുംത​ന്നെ.

ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക പ​റ​യു​ന്നു, കൊ​ല​ത​ന്നെ, പ​ക്ഷേ പാ​വം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ൾ അ​റി​യാ​തെ ചെ​യ്തു​പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന്.

വ​സ്തു​ത കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്, പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി.

വി​ധി​യും പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും

നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ​യോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്താ​ണ്? മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നോ?

മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ധാ​ര​ണ, നൂ​പു​റി​നോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നാ​ണ്. ജൂ​ലൈ 2ലെ ​ചി​ല പ​ത്ര​ത്ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ:

ജ​ന​യു​ഗം: നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ​യു​ടെ പ്ര​വാ​ച​കനി​ന്ദാ പ​രാ​മ​ർ​ശം രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പ​ട​ർ​ത്തി; പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം.

കേ​ര​ള കൗ​മു​ദി: നൂ​പു​ർ മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

മാ​തൃ​ഭൂ​മി: ക​ടു​ത്ത പ​രാ​മ​ർ​ശ​വു​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി- നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം.

സു​പ്ര​ഭാ​തം: നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം.

ദീ​പിക: നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ​യോ​ടു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി- രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം.

കോ​ട​തി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​ലെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​സ്താ​ര​ത്തി​നി​ട​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ സാ​ന്ദ​ർ​ഭി​ക പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

ബി.​ജെ.​പി വ​ക്താ​വാ​യി​രു​ന്ന നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്, വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു- വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​ന് വ​ക​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

നൂ​പു​റി​നെ​തി​രെ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ന്ന​ത് ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി​യ​ല്ല. ആ ​പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തം​ത​ന്നെ. എ​ങ്കി​ലും ''രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം'' എ​ന്ന​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ക​ൽ​പ​ന​യ​ല്ല, കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

''മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം'' എ​ന്ന​ല്ല, (ചാ​ന​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽത​ന്നെ) ''മാ​പ്പു​പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു'' എ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ചി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്നു. ''Should apologise'' (മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം) എ​ന്ന് ബാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ബെ​ഞ്ച് എ​ന്ന നി​യ​മ​കാ​ര്യ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് കോ​ട​തി​യെ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ''Should have gone to the TV and apologised to the nation'' (മാ​പ്പു​പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു) എ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു നി​യ​മ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ലൈ​വ് ലോ ​ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മു​ക​ളി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ''മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം'' എ​ന്ന് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ദ ​ഹി​ന്ദു, ഇ​ന്ത്യ ടു​ഡേ, മ​ല​യാ​ള മ​നോ​ര​മ തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ''മാ​പ്പു​പ​റ​യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു'' എ​ന്നാ​ണ് കാ​ണു​ക.

വി​ധി​യ​ല്ല, വാ​ക്കാ​ലു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ് എ​ന്ന​താ​വാം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. അ​തെ​ന്താ​യാ​ലും ഒ​രു വി​ധി​യും ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ഫ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും കാ​ണാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ധാ​രാ​ളം അ​ധ്വാ​ന​വും സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​വ​ർ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ദു​ര്യോ​ഗം കൂ​ടി, ര​ണ്ടു കോ​ട​തി തീ​ർ​പ്പു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​കാ​ര്യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്.

വ​സ്തു​ത​ക​ളോ​ടാ​ണ് ഈ ​യു​ദ്ധ​വും

ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെ​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി ഏ​ൽ​പിച്ച പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഈ​യി​ടെ തീ​ർ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​സ്തു​ത​ക​ളു​​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ ​

എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു പു​സ്ത​കം​ത​ന്നെ 2014ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു: 'വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ​മെ​ന്ന കെ​ട്ടു​ക​ഥ' (The Fiction Of Fact Finding). മ​നോ​ജ് മി​ത്ത അ​ത് എ​ഴു​തി​യ​ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ള​ട​ക്കം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ളും വീ​ഴ്ച​ക​ളും വി​ട​വു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ത്ത​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു വ​സ്തു​ത.

സ​ത്യാ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ത്ത് അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ശ​രി, വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പോ​ലും സ​ത്യ​മ​ല്ല എ​ന്നാ​ണോ രാ​ജ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്?

വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബൈ​റി​നെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​ക്കു​ക​വ​ഴി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ക​ണം. വ​സ്തു​ത​ക​ളല്ല, കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് വാ​ഴേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം.

സു​ബൈ​ർ വ​സ്തു​താ​ന്വേ​ഷ​ക പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ആ​ൾ​ട്ട് ന്യൂ​സി​ന്റെ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ഴ​യൊ​രു ട്വി​റ്റ​ർ പോ​സ്റ്റാ​ണ്. 1983ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഒ​രു സി​നി​മ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രം​ഗം അ​ദ്ദേ​ഹം 2018ൽ ​ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തോ, ഒ​രു വ്യാ​ജ ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്. അ​ക്കാ​ര്യം പ​ര​സ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ ആ ​ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ട് കാ​ണാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

വ്യാ​ജ ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി വ്യാ​ജ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി മ​തി, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ട​യാ​ൻ വേ​ണ്ടി വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ചി​ക​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്ന ഫാ​ക്ട് ചെ​ക്ക​റെ പി​ടി​ച്ചു അ​ക​ത്തി​ടാ​ൻ.

നൊ​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് മ​രി​യ റെ​സ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​പോ​ലെ, സു​ബൈ​റി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യാ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​ത്തെ​പ്പോ​ലും മാ​ധ്യ​മ​വേ​ട്ട​ക്കു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്. സു​ബൈ​റി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ 'വ്യാ​ജ​ൻ' ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് ദ ​വ​യ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

പ​ഴ​യ സി​നി​മാ​രം​ഗം ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു ക​ണ്ട​തി​നാ​ലാ​വാം, അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് വി​ദേ​ശസം​ഭാ​വ​ന ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് വേ​റൊ​രു കേ​സ് കൂ​ടി ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വെ​റു​പ്പ് പ​ര​ത്താ​നും വ​ർ​ഗീ​യവി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും കെ​ൽ​പു​ള്ള വ്യാ​ജ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ (പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും) ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി നി​ര​ന്ത​രം ഇ​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന അ​റി​വു​ത​ന്നെ വ​ർ​ഗീ​യവി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ​രി​ച​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഈ ​ജോ​ലി​യാ​ണ് സു​ബൈ​റും പ്ര​തീ​ക് സി​ൻ​ഹ​യും ആ​ൾ​ട്ട് ന്യൂ​സി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്തു​വ​ന്ന​ത്.

നൂ​പു​ർ ശ​ർ​മ ഒ​റ്റ​ക്ക് രാ​ജ്യ​മാ​കെ തീ​പ്പി​ടി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ വ്യാ​ജ​ങ്ങ​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​യാ​ളാ​ണ് സു​ബൈ​ർ. ഒ​റ്റ​ക്ക് രാ​ജ്യ​മാ​കെ വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യാ​ൾ.

മ​രിയ റെ​സ മാ​ത്ര​മ​ല്ല യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ, ആം​ന​സ്റ്റി, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സ്, ക​മ്മി​റ്റി ടു ​​പ്രൊ​ട്ട​ക്ട് ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ്, ഇ​ൻ​ഡി​പെൻഡ​ന്റ് മീ​ഡി​യ നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക്, ല​ണ്ട​ൻ ടെ​ലി​ഗ്രാ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി അ​നേ​കം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും സു​ബൈ​റി​നെ​തി​രാ​യ നീ​ക്ക​ത്തെ തു​റ​ന്ന​പ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ ടു​ഡേ​യും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ടി.​വി​യും പോ​ലു​ള്ള കു​റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് വ​സ്തു​താ പ​രി​ശോ​ധ​ക​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു എ​ന്ന​ത്.

മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ത​മ്മി​ല​ല്ല ഈ ​പോ​ര് എ​ന്ന​ർ​ഥം- വ​സ്തു​ത​ക​ളും വ്യാ​ജ​വും ത​മ്മി​ലാ​ണ്. വ​സ്തു​താ പ​രി​ശോ​ധ​ക​രും വി​ദ്വേ​ഷപ്ര​ചാ​ര​ക​രും ത​മ്മി​ൽ.