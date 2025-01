ജനുവരി രണ്ടിന്​ വിടവാങ്ങിയ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും മുൻ പത്രാധിപരും എഴുത്തുകാരനുമായ എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ അയച്ചുതന്ന കുറിപ്പാണിത്​. ഒ​ര​ുപക്ഷേ, അദ്ദേഹം അവസാനമെഴുതിയ ലേഖനവും ഇതാകാം. ദ​ർ​വീശി​ന്റെ വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ കാ​വ്യ​പ്ര​പ​ഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചാണ്​ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്.​

ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ളി​യോ ആ​ത്മ​രോ​ദ​ന​മോ ആ​ണ് മ​ഹ​്മൂ​ദ് ദ​ർ​വീശ്. ഒ​ഴു​ക്കു​ നി​ല​ച്ച ജ​ല​ശ്രേ​ണി​യി​ൽ വീ​ണ ഇ​ല കാ​റ്റി​ൽ ആ​ടു​ക​യും ഉ​ല​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ജ​ന്മ​ദേ​ശം വി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച പി​ഴ​മൂ​ലം അ​റു​പ​ത്തേ​ഴാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ടെ​ക്സസി​ലെ ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​ന്ത​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ലു​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഇ​ത്തി​രി മ​ണ്ണി​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ക​വി​യാ​യ ​ഫേ​ഡി ജൂ​ഡാ​യേ വി​വ​ർ​ത്ത​നംചെ​യ്ത ‘ദ ​ബ​ട്ട​ർ ​ൈഫ്ലസ് ബേ​ർ​ഡ​ൻ’ (The butterfly's Burden) എ​ന്ന സ​മാ​ഹാ​രം ദ​ർ​വീ​ശി​ന്റെ ക​ണ്ണീ​രും കി​നാ​വും ശ്വസി​ക്കു​ന്ന അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ ഗ്ര​ന്ഥ​മാണ്. ‘ദ ​സ്ട്രേ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബെ​ഡ്’ (The Stranger​'s Bed -1998), ‘ദ ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സീ​ജ്’ (State of Siege -2003), ‘ഡോ​​ണ്ട് അ​പ്പോ​ള​ജൈ​സ് ഫോ​ർ വാ​ട്ട് യു ​ഹാ​വ് ഡ​ൺ’ (Don​'t Apologize for What You Have Done -2003) തു​ട​ങ്ങി​യ ക​വി​താസ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ക​വി​ത​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മാ​ഹാ​രം. ഈ ​ഭൂ​മി​യു​ടെയും ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ​യ​ഥാ​ർ​ഥത​യു​ടെ​യും സ്നേഹ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​വി​ത​യു​ടെ​യും ഗ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​രി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​​ന്ന​വ​ര​ാണ് ദർ​വീ​ശിന്റെ ര​ച​ന​ക​ളെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്.

ആ​ക്രി​ലി​ലെ ബി​ർ​വാ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു കൃ​ഷീ​വ​ല കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ദ​ർ​വീ​ശ് മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണത്തി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ആ​റു വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ലാ​യ​നംചെ​യ്ത ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളാ​യ​ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ല​ബ​ന​ാനി​ൽ​ പോ​യി. ഒ​രു കൊ​ല്ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ജ​ന്മ​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന അ​വ​രെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്ത​ത് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ച ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​ലീ​ലി​യി​ൽ വാ​സം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ദ​ർ​വീശ് ക​വി​ത​യു​മാ​യി അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ലാ​വു​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ന്യത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​വാ​തെ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​യ ഗാ​യ​ക​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി:

‘‘ച​ങ്ങ​ല​ക​ൾകൊ​ണ്ട് അ​വ​ന്റെ അ​ധ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ ബ​ന്ധി​ച്ചു

മൃ​ത​ങ്ങ​ളാ​യ പാ​റ​ക്ക​ല്ലി​ൽ അ​വ​ന്റെ കൈ​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു.

അ​വ​ർ ആ​​ക്രോ​ശി​ച്ചു, നീ​യൊ​രു കൊ​ല​പാ​ത​കി​യാ​ണ്.

അ​വ​ന്റെ ഭ​ക്ഷ​ണ പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ടി​ക​ളും അ​വ​ർ അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ട് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കി​ണ​റ്റി​ൽ അ​വ​രെ എ​ടു​ത്തെ​റി​ഞ്ഞു.

അ​വ​ർ ആ​​ക്രോ​ശി​ച്ചു, നീ​യൊ​രു യോ​ദ്ധാ​വാ​ണ്. എ​ല്ലാ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലുംനി​ന്ന് അ​വ​നെ അ​വ​ർ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു.

അ​വ​ന്റെ പ്രി​യ​​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​വ​ർ അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.​ എ​ന്നി​ട്ട് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു, നീ​യൊ​രു അ​ഭയാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

1970ൽ ​മോ​സ്കോ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മൂ​ന്ന് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​തം. ‘പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം’ അ​നു​ധാ​വ​നംചെ​യ്ത് സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​യ ദർ​വീശ് മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ തീ​ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ്രീ​സി​ലും സൈ​പ്ര​സി​ലും തുനീഷ്യ​യി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘എ ​സീ​ജ് ടു ​ദ യു​ളോ​ജീ​സ് ഓ​ഫ് ദ ​സീ’ (A Siege to the Eulogies of the Sea) എ​ന്ന സ​മ​ാഹാ​ര​ത്തി​ൽ, ത​ന്റെ ആ​ത്മ​മി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ത​പി​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്.

‘‘നി​ങ്ങ​ൾ മ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യ​ല്ല

എ​ന്റെ സ്നേ​ഹി​ത​ന്മാ​ർ മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

നി​ങ്ങ​ളോ​ട് ഞാ​ൻ യാ​ചി​ക്കു​ക​യാ​ണ്

ദ​യ​വാ​യി മ​രി​ക്ക​രു​ത്. ഒ​രു കൊ​ല്ലംകൂ​ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കൂ. ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഒ​രു കൊ​ല്ലംകൂ​ടി. കൊ​ടി​യും സ​മ​യ​വും ഇ​ല്ലാ​തെ തെ​രു​വി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​നായി ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ വി​നി​മ​യംചെ​യ്ത് ശ​വ​മേ​ട​ക​ളും വി​ലാ​പ​ഗീ​ത​ങ്ങളും തേ​ടു​ന്ന​തി​ന​പ്പ​റും ഞ​ങ്ങൾക്ക് വേ​റെ നി​ര​വ​ധി ജോ​ലി​ക​ളു​ണ്ട്.’’

1986ൽ ​പാ​രി​സി​ലെ​ത്തി കു​റ​ച്ചു​ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടു ക​വി​താസ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾകൂ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ‘െബെറൂത്തി​ന്റെ ഉ​പ​രോ​ധം, മ​റ​വി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഗ​ദ്യ​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യ സ്മ​ര​ണ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ അ​ത്യു​ന്ന​ത​മാ​യ ര​ച​ന​യാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തൊ​രു ഗാ​ന​മാ​ണ്. അ​തൊ​രു ഗാ​ന​മാ​ണ് എ​ന്ന വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ആ ​കൃ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്; അ​തി​ന്റെ താ​ളാ​ത്മ​ക​ത​ക്ക​പ്പു​റം വേ​റൊ​ന്നു​മി​ല്ല, ഉ​യ​ർ​ന്നു പൊ​ങ്ങാ​നാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന കാ​റ്റു​പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങൾ തേ​ടു​ന്ന​തു​പോ​ലെ... ‘‘എ​വി​ടെ എ​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വം’’ ​എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​യം ആ​രാ​യു​ന്നു; ക​വി​ക്ക് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യാ​ൻ കാ​ല​മാ​യി​ല്ലേ?

‘‘തി​ര​ച്ച​ിലി​ൽ അ​ല​യു​ന്ന ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്’’ എ​ന്നാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​​ത്ത് ത​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ദ​ർ​വീശ് എ​ഴു​തി​യ​ത്. പാ​രി​സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താണ് ര​ണ്ടാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​യു​ദ്ധം (ഇ​ൻതിഫാദ) ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (പി.​എ​ൽ.​ഒ) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ ദർ​വീശ് പു​തി​യ സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ധി എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പു​തി​യ ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ ​ക​വിമ​ന​സ്സി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽനി​ന്നും രാ​ജി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി അ​ധി​ക​നാ​ൾ തു​ട​രാ​നാ​വാ​തെ, ഒ​ടു​വി​ൽ പി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ്, ‘‘ശി​ശി​ര​കാ​ല​ത്ത് മ​ണ്ണി​ന്റെ നി​റം മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സ്നേ​ഹ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി’’ എ​ഴു​താ​ൻ താ​ൻ വി​മോ​ചി​ത​നാ​യി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ‘ഞാ​ൻ കാ​ണാ​ൻ മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് കാണാ​ൻ എ​നി​ക്കാ​യി’ (1990), ‘എ​ന്തി​ന് നി​ങ്ങ​ൾ കു​തി​ര​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു’ എ​ന്നീ ശീ​ർ​ഷ​ക​ങ്ങളിൽ​ ക​വി​താസ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ ഇ​രു​പ​ത്തിയാ​റു​ കൊ​ല്ലം നീ​ണ്ട അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​ത​​ത്തോ​ടു വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​ന്തം ജന്മനാട്ടിലേക്ക്​ (ഗ​ലീ​ലി) അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പി.​എ​ൽ.​ഒ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ‘‘ജ​യി​ൽ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ത​ടവ​ുകാ​ർ പൂ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

ത​ക​ര​ത്ത​ട്ട മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യാ​യ കു​ടി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ അ​മ്മ​മാ​ർ ക​ർ​പ്പൂ​ര തു​ള​സി​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ടു​ന്നു.​ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സി​ദ്ധി​യു​ള്ള​വ​ർ ദേ​ശ​സ്നേഹ​ത്തി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും​ ഇ​ട​ക്ക് ജീ​വി​ക്ക​ണം. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ഞാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഒ​രു ക​വി​ക്ക് എ​ന്ത് പ്ര​സ​ക്തി? സ്നേ​ഹ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി എ​നി​ക്കെ​ഴു​താ​നാ​വു​മോ? ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ദ​ർ​വീശി​നെ എ​ത്തിച്ച​ത് പ്രേ​മ​ത്തി​ന്റെ സ്തോ​ത്രാ​വാ​കു​ന്ന​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ‘അ​പ​രി​ചി​ത​ന്റെ കി​ട​ക്ക’ (The Stranger’s Bed) എ​ന്ന സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘ബാ​ബി​ലോ​ണി​ലെ കാ​റ്റു​മാ​യാ​ണ് നാം ​വ​ന്ന​ത്. ബാ​ബി​ലോ​ണി​ലേ​ക്ക് ന​മു​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാം. നി​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണോ ഞാ​ൻ? നി​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണോ? അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ന​മു​ക്ക് ദ​യ​യു​ള്ള​വ​രാ​കാം, അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭത്തി​ന്റെ ഭാ​ര​​​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ഴു​തി:

‘‘റോ​സാ​പ്പൂവി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധ​വു​മാ​യി​ നി​ങ്ങ​ൾ നി​ദ്ര​യി​ൽ ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭത്തിൽ​നി​ന്ന് പ്ര​സ​രി​ച്ച വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ​ർ​ന്നു​വോ?’’ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ലം ന​മു​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള ക​വി​തയി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു: ‘‘ആ​ൽ​മ​ണ്ട് മ​ര​ത്തി​ലെ പൂ​ക്ക​ൾകൊ​ണ്ട് തൃ​പ്ത​മാ​യി​ല്ലേ? എ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​ഷ്പി​ക്കാ​നാ​യി പു​ഞ്ചി​രി തൂ​കൂ. ര​ണ്ടു നു​ണ​ക്കു​ഴി​ക​ളു​ള്ള ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പോ​കാം, സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യ​ സ്ത്രീ​യും പു​ല്ലാ​ങ്കു​ഴ​ലി​നോ​ട് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലാ​യ സ്നേ​ഹി​ത​നു​മൊ​ത്ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ആ ​പ​ഴ​യ സ്നേ​ഹി​ത​നു​മൊ​ത്ത് ന​മു​ക്കൊ​രു​മി​ച്ച് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ന​മു​ക്ക​ന്യോ​ന്യം ദ​യ​യു​ള്ള​വ​രാ​കാ​ം.’’

‘ഗസ്സയു​ടെ മൗ​നം’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ ദ​ർ​വീശ് ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തി. ആ​രോ​ടും എ​നി​ക്ക് വി​ദ്വേ​ഷ​മി​ല്ല. ആ​രു​ടെയും ഒ​ന്നു​ം ഞാ​ൻ അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ൽ വി​ശ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൈ​യൂ​ക്കുകൊ​ണ്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​ന്റെ മാം​സം ഞാ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കും. സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക.

എ​സ്. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ

ദ​ർ​വീശി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ വി​വ​ർ​ത്ത​നംചെ​യ്ത ഫേ​ഡി ജൂ​ഡാ​യെ​യും പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ക​വി​യാ​ണ്. അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​ക​ളാ​യ ക​വി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​നാ​യി പൊ​യ​റ്റ്സ് ആ​ൻഡ്​ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ജാ​ക്സ​ൺ പോ​യ​ട്രി പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ ​സ​മ്മാ​നം​ നേ​ടി​യ ഫേ​ഡി ജൂ​ഡാ​യെ ടെ​ക്സസി​ൽ ഡോ​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു.

ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വാ​സ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ. ‘‘പ​റ​യാ​ൻ ഭ​യ​​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​ത​യോ​ടെ, ഭ​യ​ര​ഹി​ത​മാ​യി ക​വി​ത​ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ രേ​ഖപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ശാ​ലി​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​ര​നായ ഫേ​ഡി ജൂ​ഡായെ​’’യെ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​ായി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ക​മ്മി​റ്റി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.