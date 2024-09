നിർമിതബുദ്ധിയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? അത്​ മനുഷ്യരാശിയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്​ ബാധിക്കാൻ പോവുക? എ.​െഎയോട്​ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്​ ശാസ്​ത്ര ലേഖകൻകൂടിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ.

നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി എ​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച പ​ത്ത് അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ തി​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലൊ​ന്ന് ജ​ന​റേ​റ്റിവ് എ.​​ഐ ആ​യി​രി​ക്കും. അ​ഥ​വാ, ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം എ​ഴു​ത്തു​ക​ളാ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യും വി​ഡി​യോ​ക​ളാ​യു​മെ​ല്ലാം ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​നും സ​ഹ​കാ​രി​യു​മാ​ണ് ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ. അ​വി​ടെ ന​മു​ക്ക് എ​ന്തും ചോ​ദി​ക്കാം. അ​തി​നെ​ല്ലാം മ​റു​പ​ടി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും.

വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ​മെ​റ്റാ എ.​ഐ​യോ​ട് ഒ​രാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ചാ​റ്റ് അ​ടു​ത്തി​ടെ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യ​മി​താ​യി​രു​ന്നു: ‘‘മെ​റ്റാ എ.​​ഐ ആ​ണോ, അ​തോ ചാ​റ്റ്ജിപിടി​യാ​ണോ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട്?’’ ‘‘നി​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത്’’ എ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം. ചോ​ദ്യം മ​നു​ഷ്യ​നോ​ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ൽ​പം ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റേ​തി​നെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റിനി​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്നു​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ർ​ഥം.

അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ര​ണ്ടി​ന്റെ​യും ഗു​ണ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​വാം. ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ത് ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ, മി​ക​വി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ് എ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​കും. ര​ണ്ട് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യും ‘ബാ​ല​ൻ​സ്’ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലും ഇ​തേ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്.

അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്താ​യി​രി​ക്ക​ണം ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി? ഇ​വി​ടെ മ​റ്റൊ​രു ​ശൈ​ലി അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മെ​റ്റാ ​എ.​ഐ. ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടും സ​മീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം ര​ണ്ട് ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ചോ​ദ്യംത​ന്നെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നു’’​മാ​ണ് മ​റു​പ​ടി​യു​ടെ ര​ത്ന​ച്ചു​രു​ക്കം. ഇ​തേ ചോ​ദ്യം ചാ​റ്റ്ജി​പിടി​യോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മി​ല്ല.

ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​സം​വാ​ദ​ത്തെ ന​മു​ക്ക് മ​റ്റു പ​ല ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വും. ന​മു​ക്ക് എ​ന്തും ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ്വ​ാത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ സ്പി​രി​റ്റി​നെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന മ​റു​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​നെ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​തി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. ഗൂ​ഗ്ൾ സെ​ർ​ച്ചി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യി​രി​ക്കും ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘‘അ​റി​യി​ല്ല’’ എ​ന്ന സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യും ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, ആ ​ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ന് ‘‘നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല’’ എ​ന്ന​ അർ​ഥം​കൂ​ടി ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം.

നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി​യു​ടെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വ​ഴി​യും മ​റ്റും ന​മ്മു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീവി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യംതൊ​ട്ടേ ഉ​യ​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്: എ.​ഐ മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​തി​ജ​യി​ക്കു​ക​യോ അ​പ്ര​സ​ക്ത​നാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മോ? സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​യു​ടെ പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഏ​തൊ​രു ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി മാ​ന​വ​കു​ല​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു; അ​വ​ന്റെ ശാ​രീ​രി​കാ​ധ്വാ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

ക​മ്പ്യൂട്ട​ർ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ൽ അ​ൽ​പം മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. ശാ​രീ​രി​കാ​ധ്വാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ബൗ​ദ്ധി​ക വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് അ​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴും, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് ആ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​മാ​ന്യ​ബു​ദ്ധി​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മെ​ന്ന​ത് ബു​ദ്ധി​യും വി​വേ​ക​വ​ുമു​ള്ള ക​മ്പ്യൂട്ട​ർ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, സാ​മാ​ന്യ​ബു​ദ്ധി​യും വി​വേ​ക​വു​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി. ഇ​ത​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി​യെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തു​ത​ന്നെ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി ഒ​രു സ​ങ്ക​ൽ​പം മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ മ​നു​ഷ്യ​നെ എ​ങ്ങനെ​യൊ​ക്കെ​യാ​വും ബാ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സ്ഥാ​ന​മെ​വി​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തെ ഒ​രു​പ​​ക്ഷേ, ശാസ്ത്രസ​​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നംചെ​യ്ത​ത് ഐ​സ​ക് അ​സി​മോ​വ് ആ​യി​രി​ക്കും. 1942ൽ, ​അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ ‘റ​ൺ എ​റൗ​ണ്ട്’ എ​ന്ന ശാ​സ്ത്ര ക​ഥ​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ആ ​ക​ഥ പി​ന്നീ​ട് അ​സി​മോ​വി​ന്റെ റോ​​േബാ​ട്ടി​ക് സീ​രീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ കൂടു​ത​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യി.

ക​ഥ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് 2015ലാ​ണ്. ഏ​​​​ഴ്​ പ​​​​തി​​​​റ്റാ​​​​ണ്ടു​​​​ക​​​​ൾ​​​​ക്ക​​​​പ്പു​​​​റം ബ​​​​ഹി​​​​രാ​​​​കാ​​​​ശ പ​​​​ര്യ​​​​വേ​​​​ക്ഷ​​​​ണ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക വി​​​​ദ്യ എ​​​​ത്ര​​​​മാ​​​​ത്രം ക​​​​രു​​​​ത്താ​​​​ർ​​​​ജി​​​​ച്ചി​​​​രി​​​​ക്കു​​​​മെ​​​​ന്ന്​ പ്ര​​​​വ​​​​ചി​​​​ക്കു​​​​ന്നു ഈ ​ക​ഥ. അ​ഥ​വാ, മ​നു​ഷ്യ​ൻ കൃ​ത്രി​മോ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും 15 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. അ​തി​ൽ എ.​​ഐ​യും റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സു​മെ​ല്ലാം ന​മ്മെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കുംവി​ധം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

ക​ഥ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: 2015ൽ, ​​​​ബു​​​​ധ​​​​ൻ എ​​​​ന്ന ഗ്ര​​​​ഹ​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്ക്​ (സൗ​​​​ര​​​​യൂ​​​​ഥ​​​​ത്തി​​​​ലെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ ഗ്ര​ഹം) ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’ എ​​​​ന്ന ഹ്യൂ​മ​നോ​യ്ഡ് റോ​​​​ബോ​​​​ട്ടു​​​​മാ​​​​യി ര​​​​ണ്ട്​ ഗ​​​​ഗ​​​​ന​​​​ചാ​​​​രി​​​​ക​ൾ പോ​കു​ന്നു. ബു​​​​ധ​ന്റെ ഉ​​​​പ​രി​ത​ല​​​​ത്തി​​​​ൽ വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്കുമു​​​​മ്പ്​ സ്​​​​​ഥാ​​​​പി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും പി​​​​ന്നീ​​​​ട്​ പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്ത​​​​നം നി​​​​ർ​​​​ത്തി​വെ​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യുംചെ​​​​യ്​​​​​ത ഖ​​​​ന​​​​ന​​​​നി​​​​ല​​​​യം വീ​​​​ണ്ടും പ്ര​​​​വ​​​​ർ​​​​ത്തി​​​​പ്പി​​​​ക്കാ​​​​നാ​​​​ണ്​ അ​​​​വ​​​​രു​​​​ടെ യാ​​​​ത്ര.

ഗ്ര​​​​ഹോ​​​​പ​​​​രി​​​​ത​​​​ല​​​​ത്തി​​​​ൽ ത​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ ജീ​​​​വ​​​​ൻ നി​​​​ല​​​​നി​​​​ർ​​​​ത്താ​​​​ൻ സ​​​​ഹാ​​​​യി​​​​ക്കു​​​​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​സെ​​​​ൽ ​​​ബാ​​​​ങ്കി​​​​ലെ സെ​​​​ലീ​​​​നി​​​​യം എ​ന്ന മൂ​ല​കം തീ​​​​ർ​​​​ന്നു​​​​പോ​​​​യ​​​​താ​​​​യി യാ​ത്രി​ക​ർ മ​​​​ന​​​​സ്സി​​​​ലാ​​​​ക്കു​​​​ന്നു. അ​തി​ല്ലാ​തെ അ​വി​ടെ അ​ധി​കം ക​ഴി​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഏ​​​​താ​​​​നും കി​​​​ലോ​​​​മീ​​​​റ്റ​​​​ർ അ​​​​ക​​​​ലെ സെ​​​​ലീ​​​​നി​​​​യം ശേ​​​​ഖ​​​​ര​​​​മു​​​​ണ്ടെ​​​​ന്ന്​ മ​​​​ന​​​​സ്സി​​​​ലാ​​​​ക്കു​​​​ന്ന അ​​​​വ​​​​ർ അ​​​​വി​​​​ടേ​​​​ക്ക്​ ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’​​​​യെ പ​​​​റ​​​​ഞ്ഞ​​​​യ​​​​ക്കു​​​​ന്നു. എ​​​​ന്നാ​​​​ൽ, ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’ മ​​​​ട​​​​ങ്ങി​​​​യെ​​​​ത്തു​​​​ന്നി​​​​ല്ല. ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’​​​​യെ അ​​​​ന്വേ​​​​ഷി​​​​ച്ച്​ അ​​​​വ​​​​ർ അ​​​​വി​​​​ടെ​​​​യെ​​​​ത്തി​​​​യ​​​​പ്പോ​​​​ൾ ആ ​​​​റോ​​​​ബോ​​​​ട്ട്​ സെ​​​​ലീ​​​​നി​​​​യം ശേ​​​​ഖ​​​​ര​​​​ത്തെ വ​​​​ലം​​​​വെ​​​​ക്കു​​​​ന്ന​​​​ത​​​​ല്ലാ​​​​തെ അ​​​​ത്​ ശേ​​​​ഖ​​​​രി​​​​ക്കാ​​​​ൻ ത​​​​യാ​​​​റാ​​​​കു​​​​ന്നി​​​​ല്ല.

സാ​​​​ഹ​​​​ച​​​​ര്യ​​​​ങ്ങ​​​​ൾ​​​​ക്ക​​​​നു​​​​സൃ​​​​ത​​​​മാ​​​​യികൂ​​​​ടി പെ​​​​രു​​​​മാ​​​​റാ​​​​ൻ സാ​​​​ധി​​​​ക്കു​​​​ന്ന ബു​ദ്ധി​യും വി​വേ​ക​വു​മു​ള്ള ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’ ത​ന്റെ ഉ​​​​ട​​​​മ​​​​സ്​​​​​ഥ​​​​രെ അ​​​​നു​​​​സ​​​​രി​​​​ക്കാ​​​​ൻ എ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും ത​​​​യാ​​​​റാ​​​​കു​​​​ന്നി​​​​ല്ല. ​സെ​​​​ലീ​​​​നി​​​​യം ശേ​​​​ഖ​​​​ര​​​​ത്തി​​​​ലി​​​​റ​​​​ങ്ങു​​​​ന്ന​​​​ത്​ ത​​ന്റെ ‘ജീ​​​​വ​​​​ൻ’ അ​​​​പ​​​​ക​​​​ട​​​​ത്തി​​​​ലാ​​​​ക്കു​​​​മെ​​​​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ ​​​​റോ​​​​ബോ​​​​ട്ട്​ അ​​​​നു​​​​സ​​​​ര​​​​ണ​​​​ക്കേ​​​​ട്​ കാ​​​​ണി​​​​ക്കാ​ൻ​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ‘സ്​​​​​പീ​​​​ഡി’ മ​​​​നു​​​​ഷ്യസ​​​​ഹ​​​​ജ സ്വ​​​​ഭാ​​​​വം കാ​​​​ണി​​​​ച്ചു​​​​വെ​​​​ന്നാ​​​​ണ്​ ക​​​​ഥാ​​​​കാ​​​​ര​​​​ൻ പ​​​​റ​​​​യു​​​​ന്ന​​​​ത്. യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്നു. ഒ​​​​ടു​​​​വി​​​​ൽ, മ​​​​റ്റൊ​​​​രു മാ​​​​ർ​​​​ഗ​​​​ത്തി​​​​ലൂ​​​​ടെ ഇ​​​​രു യാ​​​​ത്രി​​​​ക​​​​രും സെ​​​​ലീ​​​​നി​​​​യം ശേ​​​​ഖ​​​​രി​​​​ക്കു​​​​ക​​​​യും ത​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​​​ടെ ദൗ​​​​ത്യം പൂ​​​​ർ​​​​ത്തി​​​​യാ​​​​ക്കി ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ദ്ധി​യും വി​വേ​ക​വും വെ​ച്ചാ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്നും ഈ ​ക​ഥ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​ക​ഥ​യെ​ക്കൂ​ടി മു​ൻ​നി​ർത്തി ന​മു​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടി​നോ​ട് ന​മു​ക്ക് ഇ​തേ ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കാം: പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ.​ഐ, നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്തെ​ല്ലാം കാ​ര​ണം​​കൊ​ണ്ട് ഭ​യ​പ്പെ​ട​ണം? ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ൽ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റ്റ​വു​മു​ണ്ട്. നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി എ​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​കവി​ദ്യ​യെ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ന​വ​ലോ​കം ഭ​യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ത്ത് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചാ​റ്റ്ജിപിടിയോ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. ഉ​ത്ത​രം ഇ​വി​ടെ സം​ഗ്ര​ഹി​ക്കാം:

1. പക്ഷപാതവും വിവേചനവും

ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധതരത്തിലുള്ള പക്ഷപാതങ്ങളെയും വിവേചനങ്ങളെയും അതിജയിക്കുന്നതിൽ എ.ഐ ഇനിയൂം വിജയിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യനിർമിതമായ ഡേറ്റ (ഹ്യൂമൻ ജനറേറ്റഡ് ഡേറ്റ) ഉപയോഗിച്ചാണ് അടിസ്ഥാപനപരമായി എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നൽകപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷപാതപരവും വിവേചനപരവുമായ സകല സമീപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർമിതബുദ്ധിയിലധിഷ്ഠിതമായ സാ​ങ്കേതികവിദ്യയിലും പ്രവർത്തിക്കും. ഇതേ ചോദ്യം ​മെറ്റാ എ.ഐയിൽ വിശദമായി ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ ഉത്തരം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.

പക്ഷപാതങ്ങളെ (ബയാസ്) ഡേറ്റ ബയാസ്, അൽഗോരിതമിക് ബയാസ്, ഹ്യൂമൻ ബയാസ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വേർതിരിച്ച് വിശദീകരിച്ചശേഷം എ.ഐ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: AI can reflect and amplify biases present in the broader society and culture. സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പക്ഷപാതങ്ങളെയും വിവേചനങ്ങളെയും പ്രവർധനശേഷിയിൽ പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാൻ എ.ഐ സാ​ങ്കേതികവിദ്യക്ക് സാധിക്കും.

ആദ്യ മൂന്ന് ബയാസുകളിലൂടെ യന്ത്രത്തിന് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ‘കൾചറൽ ബയാസ്’ എളുപ്പത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് ചുരുക്കം. സമീപഭാവിയിൽതന്നെ അതിർത്തികൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും എ.ഐ സുരക്ഷാസംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്ത​പ്പെട്ടേക്കും. ഇപ്പോൾതന്നെ എ.ഐ അസിസ്റ്റഡ് സംവിധാനമുണ്ട് പലയിടത്തും.

അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് എ.​ഐ റോബോട്ടുകൾ ഈ മേഖല കൈയടക്കിയേക്കാം. ഇത്തരം റോബോട്ടുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളെക്കുറിച്ച് (ഉദാ: കറുത്ത വർഗക്കാർ, മുസ്‍ലിംകൾ) പക്ഷപാതപരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അപകടകരമായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.

2. സുതാര്യതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ബിസിനസ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ചില സുതാര്യത പ്രശ്നങ്ങൾ എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മറുപടി പലപ്പോഴും അത്രകണ്ട് സുതാര്യമാകാറില്ലെന്ന് ചാറ്റ്ജിപിടി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഫോബ്സ് മാസികയിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം തെളിവായും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പല എ.ഐ സംവിധാനങ്ങളും ‘ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾ’ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടത്രെ; ഒരു ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ നിർദിഷ്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഉപയോക്താവിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എ.ഐക്ക് അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യന്ത്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ‘വി​ശ്വാസ്യതാ പ്രശ്നം’ എന്നതിനപ്പുറം ചില നൈതിക ചോദ്യങ്ങൾകൂടിയായി അവശേഷിക്കും.

എ.ഐയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാതാവുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. അതല്ലെങ്കിൽ, എ.ഐ തീരുമാനങ്ങളെ അന്ധമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. ബിസിനസിലും മറ്റും രണ്ടാമത്തെ മാർഗമായിരിക്കും അവലംബിക്കേണ്ടിവരിക. ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഉപയോക്താവ് അപ്രസക്തനാകുന്നുവെന്നതാണ്.

3. സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച ആ​ശങ്ക

സാ​​ങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം മാനവരാശിക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറുവശത്ത് ചെറുതല്ലാത്ത ആശങ്കകളും അവ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ഐയുടെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല.

എന്നല്ല, അത് അൽപംകൂടി വിപുലവും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ബയോമെട്രിക് സാ​ങ്കേതികവിദ്യയും മറ്റും ഒട്ടേറെ രംഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് സഹായകമായെങ്കിലും അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ കടന്നുകയറി എന്നത് വാസ്തവമാണ്. ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാ​ങ്കേതികവിദ്യ എന്നനിലയിൽ എ.ഐയുടെ സ്വകാര്യത അധിനിവേശം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. സാ​ങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യർ നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഈ സർവൈലൻസിന് പുതിയമാനങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി എ.ഐ ടെക്നോളജികളത്രയും. മറ്റു സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ലഭ്യമായ ഡേറ്റ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാ​ത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ, എ.ഐ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ചെയ്യാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുകൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു (ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ്). ബയോമെട്രിക് സാ​ങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഇന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ്, ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഒരാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്.

എ.ഐയുടെ കാര്യം അൽപംകൂടി ഭിന്നമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുകൂട്ടം ബയോമെട്രിക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അതിലെ സമാനതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണം: കുറ്റകൃത്യം) കാരണമാകുന്നു​ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ. പിന്നീട്, ഇതേ സമാനതകളുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും എ.ഐ അടയാളപ്പെടുത്തുക ‘ക്രിമിനൽ’ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാകും. ഒരു യന്ത്രം സ്വന്തം വിവേകബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയുടെ അപഗ്രഥനം നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രശ്നമാണിത്.

4. സുരക്ഷാ ഭീഷണി

സൈബർ രംഗത്തടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ വർധിപ്പിക്കാൻ എ.ഐ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഇതിനകംതന്നെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പോയന്റായി ഉന്നയിച്ച ബയാസുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽപോലും അത് വലിയ സുരക്ഷാപ്രശ്നംകൂടിയായി പരിണമിക്കും. ​

തെറ്റായ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഡേറ്റ ചോരണത്തിലൂടെയുമെല്ലാം ബയാസ് രൂപപ്പെടുത്താനാകും. ആലോചിച്ചുനോക്കൂ, രാജ്യാതിർത്തി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എ.ഐ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ ഉപകരണത്തിലോ സേവന ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ഇത്തരമൊരു ബയാസ് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ?

5. തൊഴിൽ നഷ്ടം

എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപക്ഷേ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയായതും ഇതാണ്. ഓട്ടോമേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി മനുഷ്യാധ്വാനം ഇല്ലാതാവുന്നു; അതുവഴി തൊഴിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. മെഷീൻ ​ലേണിങ്, റോബോട്ടിക്സ്, കണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ, ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്നീ കഴിവുകൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാകുന്നതോടെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ വലിയൊരു മേഖലയിൽ കുറയും. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടം അളക്കാനാവാത്തതാണ്.

6. മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്

സൂപ്പർ ഇന്റലിജന്റ് എ.ഐ സാ​​ങ്കേതിക വിദ്യ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഏജൻസിയുടെ നിലനിൽപുത​ന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ചാറ്റ് ജിപിടിയും ​മെറ്റാ എ.ഐയും ഒരുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, ബയോ ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ സൂപ്പർ എ.ഐ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇത് വേഗത്തിലാക്കുമ​േത്ര.

7. മറ്റുള്ളവ

മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, അധികാരത്തിന്റെ കുത്തകവത്കരണം, നൈതികതാ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആശ്രിതത്വം എന്നിവയാണ് മറ്റു ഭീഷണികളായി അധികം വിശദീകരണങ്ങളില്ലാതെ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ നൽകിയ മറുപടി.

ഉത്തരത്തിനുള്ളിലെ തന്ത്രങ്ങൾ

മേൽ വിശദീകരിച്ച പത്ത് ഉത്തരങ്ങളും കേവലമായി പറഞ്ഞുപോവുകയല്ല ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ. ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഉത്തരത്തിനുള്ളിൽ ചില തന്ത്രങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചതായി സൂക്ഷ്മ വായനയിൽ തെളിയും. ഓരോ ഭീഷണികൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, അവക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾകൂടി നാം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ‘പരിഹാരം’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എ.ഐയുടെ നിഷ്പക്ഷതക്ക് വിഘാതമാകുമെന്നതിനാൽ, ‘ലഘൂകരണ മാർഗങ്ങൾ’ (mitigation) എന്ന ഉപശീർഷകത്തിലാണ് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നതത്രയും.

എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഭീഷണി ചെറുക്കാൻ ഇത്തരം സാ​ങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയെന്നും അതിനായി നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നുമാണ്. അഥവാ, നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായി എ.ഐ തന്നെ നിർദേശിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ റെഗുലേഷനുകളാണ്.

ഇതോടൊപ്പം, ഭീഷണികളുണ്ടെങ്കിലും അവ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന കാര്യവും ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെയെടുക്കുക. ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് സുരക്ഷാപ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾകൂടി ഉദാഹരണ സഹിതം മെറ്റാ ​എ.ഐയടക്കം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ആരോഗ്യമേഖലയെയാണ് പൊതുവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചാറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഉദാഹരിക്കാറുള്ളത്. നി​​​ർ​​​മി​​​ത ബു​​​ദ്ധി​​​യു​​​ടെ പ്ര​​​യോ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ൾ ന​​​മ്മു​​​ടെ ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​മേ​​​ഖ​​​ല​​​യി​​​ൽ കു​​​റ​​​ഞ്ഞ​​​കാ​​​ല​​​ത്തി​​​നി​​​ടെ ഉ​​​ണ്ടാ​​​ക്കി​​​യ മാ​​​റ്റ​​​ങ്ങ​​​ൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. രോ​​​​​ഗി​​​​​ക​​​​​ൾ പ​​​​​റ​​​​​യു​​​​​ന്ന രോ​​​​​ഗ​​​​​ല​​​​​ക്ഷ​​​​​ണ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളി​​​​​ൽ​​​​​നി​​​​​ന്നും​ ര​​​​​ക്തം പ​​​​​രി​​​​​ശോ​​​​​ധി​​​​​ച്ചും കോ​​​​​ശ​​​​​ങ്ങ​​​​​ളു​​​​​ടെ അ​​​​​സാ​​​​​ധാ​​​​​ര​​​​​ണ​​​​​ത്വം മ​​​​​ന​​​​​സ്സി​​​​ലാ​​​​​ക്കി​​​​​യു​​​​​മെ​​​​​ല്ലാം കൃ​​​​​ത്യ​​​​​ത​​​​​യോ​​​​​ടെ രോ​​​​​ഗ​​​​​നി​​​​​ർ​​​​​ണ​​​​​യം ന​​​​​ട​​​​​ത്താ​​​​​ൻ സാ​​​​​ധി​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന ‘എ.​ഐ ഡോ​​​​​ക്ടർമാർ’ ഇന്നുണ്ട്.

പ​​​​​ല​​​​​പ്പോ​​​​​ഴും മ​​​​​നു​​​​​ഷ്യ ഡോ​​​​​ക്ടർ​​​​​മാ​​​​​ർ പ​​​​​രാ​​​​​ജ​​​​​യ​​​​​പ്പെ​​​​​ടു​​​​​ന്നി​​​​​ട​​​​​ത്ത്​ അ​​​​​വ​​​​​രെ സ​​​​​ഹാ​​​​​യി​​​​​ക്കു​​​​​ന്ന​​​​​വ​​​​​രാ​​​​​യി ‘ഇ​​​​​ക്കൂ​​​​​ട്ട​​​​​ർ’ മാ​​​​​റി​​​​​യി​​​​​രി​​​​​ക്കു​​​​​ന്നു. കാ​​​​​ലി​​​​​ഫോ​​​​​ർ​​​​​ണി​​​​​യ​​​​​യി​​​​​ലെ സ്​​​​​​റ്റാ​​​​​ൻ​​​​​ഫഡ്​ സ​​​​​ർ​​​​​വ​​​​​ക​​​​​ലാ​​​​​ശാ​​​​​ല​​​​​യി​​​​​ൽ വി​​​​​ക​​​​​സി​​​​​പ്പി​​​​​ച്ചെ​​​​​ടു​​​​​ത്ത റോ​​​​​ബോ​​​​​ട്ടി​​​​​ക്​ ഡോ​​​​​ക്ടർ​​​​​ സ്​​​​​​ത​​​​​നാ​​​​​ർ​​​​​ബു​​​​​ദം കൃത്യമായി നിർണയിച്ചത് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

കോ​​​​​ശക​​​​​ല​​​​​ക​​​​​ളെ ബ​​​​​യോ​​​​​പ്​​​​​​സി ടെ​​​​​സ്​​​​​​റ്റി​​​​​ന്​ വി​​​​​ധേ​​​​​യ​​​​​മാ​​​​​ക്കി​​​​​യാ​​​​​ണ​​​​​ല്ലോ സാ​​​​​ധാ​​​​​ര​​​​​ണ രോ​​​​​ഗ​​​​​നി​​​​​ർ​​​​​ണ​​​​​യം ന​​​​​ട​​​​​ത്തു​​​​​ക. ക​​​​​ല​​​​​ക​​​​​ളി​​​​​ലെ നി​​​​​ര​​​​​വ​​​​​ധി ഘ​​​​​ട​​​​​ക​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ പ​​​​​രി​​​​​ശോ​​​​​ധി​​​​​ക്കും. ഇ​​​​​വി​​​​​ടെ​​​​​യും അ​​​​​തു​​​​​ത​​​​​ന്നെ​​​​​യാ​​​​​ണ്​ ചെ​​​​​യ്​​​​​​ത​​​​​ത്. ആ​​​​​റാ​​​​​യി​​​​​ര​​​​​ത്തി​​​​​ല​​​​​ധി​​​​​കം ഘ​​​​​ട​​​​​ക​​​​​ങ്ങ​​​​​ൾ പ​​​​​രി​​​​​ശോ​​​​​ധി​​​​​ക്കാ​​​​​ൻ ശേ​​​​​ഷി​​​​​യു​​​​​ള്ള​​​​​വ​​​​​യാ​​​​​ണ്​ ഈ ​​​​​റോ​​​​​ബോ​​​​​ട്ടു​​​​​ക​​​​​ൾ (ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല). ജ​​​​​നി​​​​​ത​​​​​ക​​​​​പ​​​​​ര​​​​​മാ​​​​​യി രോ​​​​​ഗി​​​​​ക്കു​​​​​ള്ള പ്ര​​​​​ത്യേ​​​​​ക​​​​​ത​​​​​ക​​​​​ൾ​​​​​കൂ​​​​​ടി ക​​​​​ണ​​​​​ക്കി​​​​​ലെ​​​​​ടു​​​​​ത്താ​​​​​കും പ​​​​​രി​​​​​ശോ​​​​​ധ​​​​​ന ന​​​​​ട​​​​​ത്തു​​​​​ക.

ഒരുവശത്ത്, ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളും സ്വകാര്യത ഹനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ കുറ്റകൃത്യം മനുഷ്യന് അനുഗുണമാകുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽതന്നെയാണ് ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത് എ.ഐ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളെയും ആ​ മേഖലകളെയും സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തും.

ചുരുക്കത്തിൽ, ചാറ്റ് ബോട്ടുകളുമായുള്ള ഈ സംവാദത്തിനൊടുവിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ നിഴലിക്കുക നിർമിതബുദ്ധിയുടെ ഭീഷണിയാവില്ല; മറിച്ച്, ഭീഷണികളുണ്ടെങ്കിലും അവക്കപ്പുറമുള്ള ചില സാധ്യതകൾ ഈ സാ​ങ്കേതികവിദ്യ തുറന്നിടുന്നുവെന്ന ആലോചനകളാവും. ആ അർഥത്തിൽ സംവാദത്തിന്റെ ആലോചനകളെ​പ്പോലും അട്ടിമറിക്കുംവിധം മനുഷ്യനെ അപ്രസക്തനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലെ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ. ഒരുകാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് യോജിപ്പ്: അത് ഈ സാ​​ങ്കേതികവിദ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൃത്യവും നൈതികവും നിയമപരവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നതിലാണ്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അസിമോവിന്റെ ‘റൺ എറൗണ്ടി’ലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചുപോകേണ്ടിവരും. ‘സ്പീഡി’യുടെ അനുസരണക്കേട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അസിമോവ് ആ കഥയിലാണ് തന്റെ വിഖ്യാതമായ ‘റോബോട്ടിക് നിയമങ്ങൾ’ (ത്രീ ​​​ലോ​​​സ്​ ഒാ​​​ഫ്​ റോ​​​ബോ​​​ട്ടി​​​ക്​​​​സ്)​​​ ആ​​​വി​​​ഷ്​​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തും. അത് ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ സം​​​ഗ്ര​​​ഹി​​​ക്കാം: ഒ​​​ന്ന്, റോ​​​ബോ​​​ട്ടു​​​ക​​​ൾ മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​രെ പ​​​രി​​​ക്കേ​​​ൽ​​​പി​​​ക്ക​​​രു​​​ത്​; ഏ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ലും പ്ര​​​വൃ​​​ത്തി​​​യി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യോ നി​​​ഷ്​​​​ക്രി​​​യ​​​ത​​​യി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യോ മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ന്​ അ​​​പ​​​ക​​​ടം വ​​​രു​​​ത്തു​​​ക​​​യും അ​​​രു​​​ത്. ര​​​ണ്ട്, ഒ​​​ന്നാം നി​​​യ​​​മ​​​ത്തി​​​ന്​ എ​​​തി​​​രാ​​​കാ​​​ത്ത ​കാ​​​​ല​​​ത്തോ​​​ളം റോബോ​​​ട്ടു​​​ക​​​ൾ മ​​​നു​​​ഷ്യ യ​​​ജ​​​മാ​​​ന​​​ന്മാ​​​രെ അ​​​നു​​​സ​​​രി​​​ക്ക​​​ൽ നി​​​ർ​​​ബ​​​ന്ധ​​​മാ​​​ണ്.

മൂ​​​ന്ന്, ഒ​​​ന്നും ര​​​ണ്ടും നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​ളെ ബാ​​​ധി​​​ക്കാ​​​തി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നി​​​ട​േ​​​ത്താ​​​ളം കാ​​​ലം റോ​​​ബോ​​​ട്ടു​​​ക​​​ൾ സ്വ​​​ന്ത​​​ത്തെ സം​​​ര​​​ക്ഷി​​​ക്ക​​​ൽ നി​​​ർ​​​ബ​​​ന്ധ​​​മാ​​​ണ്. ‘സ്​​​​പീ​​​ഡി’​​​യു​​​ടെ നി​​​ഷ്​​​​ക്രി​​​യ​​​ത്വ​​​വും അ​​​നു​​​സ​​​ര​​​ണ​​​ക്കേ​​​ടു​​​മൊ​​​ക്കെ വി​​​വ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന ക​​​ഥാ​​​സ​​​ന്ദ​​​ർ​​​ഭ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലാ​​​ണ്​ ഓ​രോ നി​​​യ​​​മ​​​വും ക​​​ഥ​​​യി​​​ലൂ​​​ടെ വി​​​ക​​​സി​​​ച്ച​​​ത്.

നിർമിതബുദ്ധി എന്ന സാ​ങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അസിമോവ് സങ്കൽപിച്ചതുപോലുള്ളൊരു റോബോട്ടിക്/എ.ഐ നിയമങ്ങൾ ഇനിയും ലോകത്ത് യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ലോകത്തിന് മുന്നിലെ യഥാർഥ ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.