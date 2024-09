ഇത് സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം

ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്​ പുറത്തുവന്നതോടെ മലയാള സിനിമയിലെ ആണത്ത ഘോഷങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്​. പല പ്രമുഖ സിനിമാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കെതിരെയും സ്​ത്രീകൾ മൊഴി നൽകുകയാണിപ്പോൾ. എന്താണ്​ മലയാള സിനിമയിലെ സ്​ത്രീ അവസ്​ഥ? എന്താണ്​ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ വാസ്​തവം? എങ്ങോട്ടാണ്​ സിനിമ നീങ്ങുന്നത്​? –തിരക്കഥാകൃത്തും എഴുത്തുകാരിയുമായ ലേഖിക ത​ന്റെ തന്നെ അനുഭവത്തി​ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നു.‘‘We are the granddaughters of the witches you couldn't burn.’’ –Tish Thawer (The Witches of BlackBrook) മാതൃശൂന്യമായ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിൽ ഒരുകൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ നടത്തിയ അനുസരണക്കേടാണ് ലോകമിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്....