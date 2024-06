അമ്പതു​ വർഷം മുമ്പുള്ള, ഇനി സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒന്നാ​േണാ അടിയന്തരാവസ്​ഥ? ഭ​ര​ണ​കൂ​ടനി​ർ​മിത​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ബാ​ഹ്യ​വു​മാ​യ സ്വാതന്ത്ര്യനിഷേധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്​ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്​? അ​ടി​യ​ന്തരാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മോ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മോ ആ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ന് ക​ട​ന്നുപോ​കു​ന്ന​ത് എന്ന്​ ലേഖകൻ വാദിക്കുന്നു.

2025 ജൂ​ൺ 25ന് ​അ​ടി​യ​ന്തരാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​മ്പതു വ​ർ​ഷ​ം തികയും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ൽവ​ന്ന ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണകാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്തരാ​വ​സ്ഥ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളോ​ടും അ​വി​ടത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നുകൂ​ടി നോ​ക്കി​യി​ട്ടാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​തി​ന് സ​മാ​ന​മോ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മോ ആ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ഇ​ന്ന് ക​ട​ന്നുപോ​കു​ന്ന​ത്.

2010 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ല്‍ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ‘ആ​സാ​ദി സെ​മി​നാ​ർ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യിക്കും സ​യ്യി​ദ് അ​ലി​ഷാ ​ഗീലാ​നി​ക്കും എ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ത് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കുശേ​ഷം അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യിക്കെ​തി​രെ ഏ​റ്റ​വും കി​രാ​ത​മാ​യ യു.എ.പി.എ ചു​മ​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യപ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നും ആ​ശ​യപ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പം, ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള ആ​ന്ത​രി​ക ദൗ​ർബല്യ​ങ്ങ​ളെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​ കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്നു.

ന​മു​ക്ക് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തുപോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ (പു​തി​യ സം​സ്കൃ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ലെ വ​കു​പ്പു​ക​ളും പ​ഠി​ച്ചു വ​രു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടും ഇ​വി​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ എ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തേ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തുകൊ​ണ്ടും പ​ഴ​യ നി​യ​മ​വും വ​കു​പ്പു​ക​ളുംത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു) അ​ഭി​പ്രാ​യസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് ര​ണ്ടു ത​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെന്ന് പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന് അ​തി​ന്റെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നോ​ന്മു​ഖ​മാ​യ ഭാ​ഗ​വും മ​റ്റൊ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മവ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഒ​രു തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പുവ​രു​ത്തു​ന്ന ത​ല​വും. ഇ​തി​ൽ പൗ​ര​രു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ഉ​റ​പ്പുവ​രു​ത്തു​ന്ന അ​നു​ച്ഛേ​ദം 19 (1) ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നോ​ന്മു​ഖ ത​ല​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധാനം​ചെയ്യു​ന്ന​ത്.

എ​ന്നാ​ൽ, ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പുവ​രു​ത്തു​ന്ന അ​നു​ച്ഛേ​ദം 21 പോ​ലെ​യോ തു​ല്യ​ത പ്ര​ദാ​നംചെ​യ്യു​ന്ന അ​നു​ച്ഛേ​ദം 14 പോ​ലെ​യോ വ​ലി​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച ഒ​ന്നാ​യി ന​മു​ക്ക് അ​നു​ച്ഛേ​ദം 19 (1 )നെ ​കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ം ഉ​റ​പ്പുവ​രു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽപോ​ലും ചി​ല കോ​മ​ൺ ലോ ​അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടത്തെ‘പ്ര​ജ​ക​ൾ​ക്ക്’ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​പ്രാ​യസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം, അ​ശ്ലീ​ലം, കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യം, അ​പ​കീ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​നുശേ​ഷ​വും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണാം.

ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം എ​ന്ന കു​റ്റം അ​തേ സ​മ​യ​ത്ത് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ൽനി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം എ​ന്ന​ത് ജാ​മ്യം അ​വ​കാ​ശ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന​തും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത തു​ലോം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഒ​രു കു​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റക്കു​റെ എ​ല്ലാം ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​സാ​നം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നതാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ തി​ല​ക് മൂ​ന്നുത​വ​ണ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ത്തി​ന് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട​ത്. തി​ല​കി​ന്‍റെ ചി​ല പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റകൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ല്‍ 1897ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ചാ​ര​ണ. ഈ ​കേ​സി​ല്‍ തി​ല​ക് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ വാ​ക്കു​കൊ​ണ്ടോ പ്ര​വ​ൃത്തി​കൊ​ണ്ടോ അ​വ​മ​തി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ 1898ല്‍ ​മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

ബാലഗംഗാധര തിലക്

1908ല്‍ ​‘കേ​സ​രി​’യി​ല്‍ എ​ഴു​തി​യ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ തി​ല​ക് വീ​ണ്ടും വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജി​ന്ന​യാ​ണ് തി​ല​കി​നുവേ​ണ്ടി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി കേ​സ് വാ​ദി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, തി​ല​കി​നെ ആ​റു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. 1916ല്‍ ​ബെ​ല്‍ഗം, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ഗ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് തി​ല​കി​നെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ കു​റ്റം വ​ന്ന​ത്. ‘യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ’​യി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് മ​ഹാ​ത്മ​ാ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രെ 124 എ ​കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ത​ന്‍റെ ധാ​ർമിക ബാ​ധ്യത​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച ഗാ​ന്ധി ത​നി​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ ന​ൽകാ​നും ജ​ഡ്ജി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​റു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ത​ട​വി​നാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

ഈ ​വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലും ഇന്ത്യയിലും നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ്​. ഇ​ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ല​ഘു​വാ​യ ഒ​രു കു​റ്റം ആ​വു​ക​യും ജൂ​റി ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ർത​ന്നെ​യാ​യ​തുകൊ​ണ്ട് മി​ക്ക​വാ​റും ത​ങ്ങ​ളു​ടെത​ന്നെ സോ​ദ​രരെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു . എന്നാൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ന്ന് അ​ത്ത​രം ഒ​രു അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. തി​ല​കി​നെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്ത ബോം​ബെ ഹൈ​കോട​തി​യി​ലെ ഒ​മ്പതം​ഗ ജൂ​റി​യി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ വെ​ള്ള​ക്കാ​രും ര​ണ്ടു​പേ​ർ പാ​ഴ്സി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ 7 -2 അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ തി​ല​കി​നെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ണ്ടു എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കും.

ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 19 (1) (എ)യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യപ്ര​ക​ട​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ആ​ശ​യാ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 19 (2)ല്‍ ​അ​തി​നു​മേ​ല്‍ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും. പൗ​ര​ന്‍റെ/​ പൗ​രി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന വൈ​രു​ധ്യം അ​ഭി​പ്രാ​യസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ നി​ർമാ​ണ​സ​ഭ ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലും ഒ​ന്നാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂടെ പി​ന്നീ​ടു വ​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലും കാ​ണാം. സ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യപ്ര​ക​ട​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും കാ​ണാം. 1895ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബി​ല്ലി​ല്‍ത്ത​ന്നെ (Indian Constitutional Bill, 1895) അ​തു​ണ്ട്.

അ​തി​ല്‍ അ​നു​ച്ഛേ​ദം 16ല്‍ ​നി​ര​വ​ധി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​വ​കാ​ശം അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ്. പി​ന്നീ​ടി​ങ്ങോ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി​യാ​യ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1925ലെ ​കോ​മ​ണ്‍ വെ​ല്‍ത്ത് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ബി​ല്ലി​ലെ ഏ​ഴ് മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്തിസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​പ്ര​കാ​ശ​ന​വു​മു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​ നി​ർമാ​ണ​സ​ഭ​യു​ടെ സ​ബ്ക​മ്മി​റ്റി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ര​ടു രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ലി​യ ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​വ​യു​ടെ മേ​ല്‍ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെക്കു​റി​ച്ച് വ​ലി​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യുംചെ​യ്തു.

1800ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ഭി​വാ​ഞ്ഛ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നുവെങ്കി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​ നി​ർമാ​ണ​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ യാ​ഥാ​ർഥ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ഭ​ജ​നം മ​നു​ഷ്യമ​ന​സ്സി​ല്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച തീ​രാ മു​റി​വു​ക​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​ന​ത​യെ വ​ർഗീ​യ​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ലി​യൊ​രു അ​ഭ​യാ​ർഥി സ​മൂ​ഹം സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ തു​റി​ച്ചുനോ​ക്കു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ല​വി​ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂടെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ യൂ​നി​യ​നി​ല്‍ ല​യി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ചി​ല നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​രാ​തെ സ്വ​ത​ന്ത്ര അ​സ്തി​ത്വം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ ആ​ശ​യാ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കൂ​ടി കാം​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​ നി​ർമാ​ണസ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

മുഹമ്മദലി ജിന്ന,ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി

അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നും ആ​ശ​യാ​വി​ഷ്കാര​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പംത​ന്നെ അ​തി​നു​മേ​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്ന​തും വ​ള​രെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ച​രി​ത്ര സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ല്‍. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്താ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​ല്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു വ​ലി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. 1947 ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ ആ​ദ്യ ക​ര​ട് ത​യാ​റാ​ക്കി 1949 ന​വം​ബ​റി​ല്‍ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ആ​റു ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും ഈ ​അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന​കംത​ന്നെ 1951ല്‍ ​ഒ​ന്നാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂടെ വീ​ണ്ടും ഇ​തി​ല്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ച​രി​ത്രം. അ​തി​ന് വ​ഴി​​െവ​ച്ച​ത് കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും.

ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന് പ​തി​ന​ഞ്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​കം സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യും സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി ‘പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ’ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ (Public Safety Act) അ​നു​ച്ഛേ​ദം 19 (1) (എ)യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ അ​ടി​യ​ന്തര അ​ധി​കാ​ര നി​യ​മം 1931, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ശി​ക്ഷാ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 124 എ, 153 ​എ​ന്നി​വ ഇ​ങ്ങനെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​ഒ​രു വി​ഷ​മസ​ന്ധി​യി​ല്‍നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​ത്തീ​ര്‍ന്ന​ത്. Romesh Thapar v State Of Madras, Brij Bhushan v State of Delhi എ​ന്നീ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം മ​ദ്രാ​സ് പൊ​തു ക്ര​മ പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മം, 1949 (Madras Maintenance of Public Order Act, 1949), കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​ബ് പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മം, 1949 (East Punjab Public Safety Act, 1949) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സാ​ധു​ത​യാ​ണ് സു​പ്രീംകോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും.

റൊ​മേ​ഷ് ഥാ​പ്പ​ര്‍ ‘ക്രോ​സ് റോ​ഡ്’ എ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷാ​ഭി​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള ക​മ്യൂണി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ത്രാ​ധി​പ​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. ‘ക്രോ​സ് റോ​ഡ്’ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 1949 ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ ത​മി​ഴ്നാ​ട്, കേ​ര​ള, ആ​ന്ധ്ര, ക​ർണാ​ട​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ദ്രാ​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ ‘ക്രോ​സ് റോ​ഡ്’ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​രോ​ധി​ച്ച​തി​നെ​യാ​ണ് റൊ​മേ​ഷ് ഥാ​പ്പ​ര്‍ ചോ​ദ്യംചെ​യ്ത​ത്. ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷൺ ‘ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സ​ര്‍’ എ​ന്ന ആ​ര്‍.എ​സ്.എ​സ് മു​ഖ​മാ​സി​ക​യു​ടെ പ്രി​ന്‍റ​റും പ്ര​സാ​ധ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സ​റി’​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർഗീ​യ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ള്‍, വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍, കാ​ര്‍ട്ടൂ​ണു​ക​ള്‍, പാ​കി​സ്താ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വക്ക് മു​ന്‍കൂ​ര്‍ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണമെ​ന്ന ഡ​ല്‍ഹി ചീ​ഫ് ക​മീഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ൺ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും സു​പ്രീംകോ​ട​തി​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​രീ​ക്ഷ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ക്കി.

മേ​യ് 12ന് ​നെ​ഹ്റു​വാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റി​ല്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ ആ​ശ​യാ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്യ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭേ​ദ​ഗ​തി നീ​ക്ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​യാ​യി എ​തി​ര്‍ത്ത​ത് ഹി​ന്ദു മ​ഹാ​സ​ഭ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ശ്യാ​മ​പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ര്‍ജി​യും. 20ന് ​എ​തി​രെ 228 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന “tend to overthrow the state”എ​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം “in the interests of the security of the state” എ​ന്നും Libel, Slander എ​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം Defamation എ​ന്ന​തും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ മു​ന്‍കാ​ല പ്രാ​ബല്യത്തോ​ടെ​യും പി​ല്‍ക്കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലും യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ (Reasonable Restrictions) ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽകി. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ന്ന​ത് 1963ല്‍ 16ാം ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യുംകൂ​ടി 19 (2)ല്‍ ​കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ന്നു.(Sovereignty and Integrity).

ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ച​രി​ത്രം എ​ഴു​തി​യ ഗ്രാ​ൻ​വ​ലെ ഓ​സ്റ്റി​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന കൗ​തു​ക​കര​മാ​യ കാ​ര്യം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊളോ​ണി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നുവെങ്കി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ത​മി​ഴ്നാട്ടി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ഡി.എം.കെ ​എ​ന്ന ക​ക്ഷി​ക്ക് ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് രാ​ജീ​വ് ധ​വാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന് എ​തി​രെ​യു​ള്ള 124 എ ​ഉ​ൾ​പ്പെടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘‘ഒ​രു വി​ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു’’ എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ​ത്.

എം.എഫ്. ഹുസൈൻ,പെരുമാൾ മുരുകൻ,അസീം ത്രിവേദി

അ​ടി​യ​ന്തരാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും പൗ​ര​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ ആ​ശ​യ​പ്ര​കാ​ശ​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ങ്കി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​തെ, മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദുചെ​യ്യാ​തെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മീ​ഡി​യവ​ൺ ചാ​ന​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​വി​ടെ ത​ട​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ‘മീ​ശ’ ഖ​ണ്ഡ​ശ്ശ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​രി​ക​യി​ൽ അ​ത് നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടിവ​ന്ന​ത് അ​ത് നി​യ​മംമൂ​ലം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ട​ല്ല. ‘മാ​ധ്യ​മം ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​’ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​കൻ പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഡോ. ​എം.എം. ​ബ​ഷീ​റി​ന്റെ രാ​മാ​യ​ണപ​ഠ​നം ‘മാ​തൃ​ഭൂ​മി’ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടിവ​ന്ന​ത് പ്രേം​ച​ന്ദ് അ​നു​ഭ​വ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യ​തും ഇ​വി​ടെ ഓ​ർ​മി​ക്കാം. പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​കൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​റി​യാ​തെത​ന്നെ ഒ​രു സ്വ​യം സെൻസർഷി​പ്പി​ന് വി​ധേ​യ​നാ​കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്.

പ്രേം​ച​ന്ദ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച​താ​ക​ട്ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ ഒ​രു മു​സ്‍ലിം നാ​മ​ധാ​രി​യു​ടെ രാ​മാ​യ​ണ പ​ഠ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടിവ​ന്ന​തും. ഇ​തി​നെ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നുമാ​ത്രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പുന​ൽ​കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് എ​തി​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യനി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ചോ​ദ്യംചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. അ​തേസ​മ​യം ഇ​ന്ന് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്, ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ബാ​ഹ്യ​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​വ​യി​ൽനി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​മി​തി​യോ ദൗ​ർബല്യ​മോ ആ​ണ്.

ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​രു​ന്ധ​തി റോ​യിയെ​പ്പോ​ലെ, ബി​നാ​യ​ക് സെ​ന്നി​നെ​പ്പോ​ലെ, ക​ശ്മീ​ര്‍ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​തക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി ചോ​ദ്യ​ പേ​പ്പ​റി​ല്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ജ​മ്മു-കശ്മീ​രി​ല്‍ ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍ ഗാ​ന്ധി മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ കോ​ളജി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ നൂ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഭ​ട്ടി​നെ​പ്പോ​ലെ, കാ​ര്‍ട്ടൂ​ണ്‍ വ​ര​ച്ച​തി​ന് രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്‍ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​സീം ത്രി​വേ​ദി​യെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ള്ളി​ൽനി​ന്നു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ എം.എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മു​ത​ൽ പെ​രു​മാ​ൾ മു​രു​കനും എ​സ്. ഹ​രീ​ഷും വ​രെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ബാ​ഹ്യ​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യനി​ഷേ​ധ​ത്തെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടിവ​രു​ന്നു. ഇ​ത് ര​ണ്ടി​നെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വ​ത്ക​ര​ണംകൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്തരാ​വ​സ്ഥ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യനി​ഷേ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​ത്ത​രം ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല.