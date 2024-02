ഇടതു വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ മതിയോ?

കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ സജീവമായ സർവിസ്​ സംഘടനകൾ എന്തുതരം പ്രവർത്തനമാണ്​ നടത്തുന്നത്​? കേവലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സംഘടനകളായി ഇവ മാറിയോ? സമൂഹത്തി​ന്റെ മൊത്തം വികാസ​െമന്ന സങ്കൽപത്തിന്​ ഒപ്പം സർവിസ്​ സംഘടനകൾക്ക്​ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? –ചരിത്രകാരനും മുൻ ചരിത്രാധ്യാപകനുമായ ലേഖകൻ ചില വിമർശനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു.‘‘To work, then, Comrades! We are faced with a new and difficult task. But it is a noble and grateful one…” പാർട്ടി സംഘടനയും പാർട്ടി സാഹിത്യവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലെനിൻ എഴുതിയ വരികളാണിത്. അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന...