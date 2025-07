വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം വി​.എ​സ്

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നൂ​റു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ളാ​ണ് വി​എ​സ്. സി​.പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ആ 32 ​പേ​രി​ൽ വി​ട പ​റ​യു​ന്ന അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​ൾ. യു​ഗാ​ന്ത്യം എ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് വി​.എ​സി​ന്റെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ –മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഇടതു സഹയാത്രികനുമായ ലേഖകൻ വി.എസിനെ അനുസ്​മരിക്കുന്നു.മ​ര​ണ​വു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം കി​ളി​മാ​ശു​ക​ളി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ളി​പ്പോ​രാ​ളി​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നം വി​ധി​ക്കു കീ​ഴ​ട​ങ്ങി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​ലി​യ...



ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നൂ​റു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ളാ​ണ് വി​എ​സ്. സി​.പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ആ 32 ​പേ​രി​ൽ വി​ട പ​റ​യു​ന്ന അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​ൾ. യു​ഗാ​ന്ത്യം എ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് വി​.എ​സി​ന്റെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ –മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഇടതു സഹയാത്രികനുമായ ലേഖകൻ വി.എസിനെ അനുസ്​മരിക്കുന്നു. മ​ര​ണ​വു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം കി​ളി​മാ​ശു​ക​ളി​യി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ളി​പ്പോ​രാ​ളി​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നം വി​ധി​ക്കു കീ​ഴ​ട​ങ്ങി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ വ​ലി​യ ചു​ടു​കാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സി.​പിയു​ടെ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വെ​ടി​യേ​റ്റ് പു​ന്ന​പ്ര​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന തീ​ക്ഷ്ണ​ജീ​വി​തം വ​ള​ർ​ന്നു വി​ക​സി​ച്ച് വി​പ്ലവ​ത്തി​ന്റെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യ ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​മാ​യി. ഏ​ഴാം ക്ലാസോ​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​കീ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു ചേ​ർ​ന്ന അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന് പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യാ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സി​.പി​.ഐ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ച അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ത്തി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ന്ന 32 പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി. എ​.കെ​.ജി​ക്കൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​കീ​യ​മു​ഖ​മാ​യി മാ​റി​യ വി.​എ​സ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മ​ര​വീ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല കു​നി​ക്കാ​ത്ത ശീ​ല​മാ​ണ് ത​ന്റെ യൗ​വ​നം എ​ന്നുപ​റ​ഞ്ഞ വി​.എ​സ് ആ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലും ത​ലകു​നി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ശ​താ​ബ്ദി​ക്ക​പ്പു​റം ക​ട​ന്ന​ത്. കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ വേ​ഴ്സ​സ് എ​ന്ന​തി​ന്റെ ചു​രു​ക്ക​മാ​ണ് വി​.എ​സ്. ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും എ​തി​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​പ്പോ​ഴും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കും. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റേ​താ​യി​രി​ക്കും. ഭ​ര​ണ​വും സ​മ​ര​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​.എം.​എ​സ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സാ​രാം​ശം ഗ്ര​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ര​ണ്ടി​ന്റെ​യും സ​മ​ഞ്ജ​സ​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ ജീ​വി​തം. അ​നീ​തി​ക്കും അ​ഴി​മ​തി​ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​വും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം. മ​നു​ഷ്യ​നും മ​ണ്ണി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം. അ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ ജീ​വി​തം. കാ​ളി​ന്ദി​യി​ലെ ക​ള​ങ്ക​മാ​യ കാ​ളി​യ​നെ നി​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ല​ക്കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും വ​ക​വെക്കാതെ ആ​റ്റിലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ അ​ച്യു​ത​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ. എ​തി​രാ​ളി​യു​ടെ വ​ലുപ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ബ​ല​നാ​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യെ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ശി​ക്ഷി​ച്ച് ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച് അ​ഴി​മ​തി ത​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഴി​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ളാ​ണ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ. പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല,​ നീ​തിനി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​വും കേ​സി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യു​ണ്ടാ​കും. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ൽ സം​പ്രീ​ത​നാ​യ ശാ​ന്തി​ഭൂ​ഷ​ൺ ഫീ​സ് വാ​ങ്ങാ​തെ​യാ​ണ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​ക്കും അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി കാ​ക്കാ​തെ സ​മ​ര​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു വി​.എ​സ്. കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യോ​ര​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ലും ചു​രു​ളി-​കീ​രി​ത്തോ​ടി​ലും എ​ത്തി​യ എ​.കെ.​ജി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​.എ​സി​ന്റെ സ​മ​ര​ജീ​വി​തം. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടം​കു​ളം സ​മ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​.എ​സി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ത​ട​യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടം​കു​ള​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര വിപ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലെ വ​മ്പി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ ദൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​യി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് മാ​ർ​പാ​പ്പ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഊ​ടും പാ​വും നെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ വി.​എ​സ് ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​യി​രു​ന്നു. നീ​തി​മാ​നാ​യ വി​.എ​സി​ൽ നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ശ​ര​ണ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​.എ​സ്. മൂ​ന്നാ​റി​ലെ പെ​മ്പി​ള​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി.എ​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് തെ​രു​വി​ലെ അ​നാ​ഥ​ത്വം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ക്വി​ലാ​ബ് എ​ന്ന വി​ളി കേ​ൾ​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​പ്ലവ​നാ​യ​ക​ന് സ​മ​രം സ​മ​ര​സ​പ്പെ​ട​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തീ​ർ​പ്പി​ല​ല്ലാ​തെ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ൽപര​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന​ഭി​മ​ത​ന് അ​സ്പൃ​ശ്യ​ത ക​ൽപിച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ അ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല. വി​തു​ര കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ന​ട​നെ ക​ലാ​കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ വി​.എ​സ് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം ഇ​ഴകീ​റി​യ​ല്ല ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​.എ​സ് നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. അ​ത് ശ​രി​യാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള ജ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് റോസമ്മ പുന്നൂസിന്‍റെ നൂറാം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല വി​.എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം എ​ന്ന നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൈ​മു​ത​ൽ. വ​ല​തു​പ​ക്ഷ താ​ൽപ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​ന്ത​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ല​ക്ഷ്യം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്നാ​ർ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ ക​രി​മ്പൂ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ഉ​ന്നംവെ​ച്ച ക​ടു​വ​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ പൊ​ലി​മ​യി​ൽ തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ശം​സ​യും കോ​രി​ച്ചൊ​രി​ഞ്ഞ് വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ഗോ​ച​ര​മാ​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​രീ​തി​യു​ണ്ട്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ൽ വ​യ​ലു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. അ​രി​യാ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഹ​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ത​ന്നെ വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ലി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക​പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​റ​ന്ന് അ​തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ദാ​വ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി. അ​ധി​കാ​ര​വും സ്വാ​ധീ​ന​വു​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ഉ​ന്മൂ​ല​നംചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്ത​ൽ മാ​റി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശ്യം വേ​ണ്ട​താ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത എ​ന്ന ലേ​ബ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ​ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യു​ടെ ഇ​ര​യാ​യി. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യ കോ​ട്ട​യാ​യ മാ​രാ​രി​ക്കു​ള​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തോ​റ്റു. ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. 1996ൽ ​ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 2006ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് വി​.എ​സ്. പാ​ർ​ട്ടി ചെ​റു​താ​യൊ​ന്ന് മ​ന​സ്സ് ​െവ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ വി​.എ​സ് വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് സീ​റ്റി​ന്റെ കു​റ​വി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് എ​ൽ​.ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്താ​യ​ത്. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യി​ൽ ഞാ​ൻ ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സ​മാ​സ​മം ആ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​യി ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ഉ​പേ​ക്ഷ​കൊ​ണ്ട് കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യ​വും പ​രാ​ജ​യ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യം വി​.എ​സി​നു ല​ഭി​ച്ചു. ആ​യി​രം പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ന്മാ​രു​ടെ സാ​ങ്ക​ൽപിക ​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​മി​ല്ലാ​തെ നൂ​റു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട ദീ​ർ​ഘാ​യു​ഷ്മാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മൂ​ന്നുവ​ട്ടം സി​.പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി,​ മൂ​ന്നുവ​ട്ടം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ്,​ അ​ഞ്ചുവ​ർ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ദ​വി​ക​ളാ​ലും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ലും ബ​ഹു​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​വി​പ്ല​വ​ജീ​വി​തം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നൂ​റു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ളാ​ണ് വി​.എ​സ്. സി​.പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ആ 32 ​പേ​രി​ൽ വി​ടപ​റ​യു​ന്ന അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​ൾ. യു​ഗാ​ന്ത്യം എ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് വി​.എ​സി​ന്റെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ. ഇ​.എം.​എ​സി​ന്റെ വി​ക്കും വി​.എ​സി​ന്റെ വി​ക്ഷേ​പ​വും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കി​ൽ ഇ​.എം.​എ​സി​ന്റെ വി​ക്ക് ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല. വി​.എ​സി​ന്റെ അം​ഗ​വി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ പോ​യ​തു​മി​ല്ല. അ​ന്യ​ഥാ ശ്ര​ദ്ധ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ​ സ​ദ​സ്സുക​ളെ ത​ന്നി​ലേ​ക്കാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​.എ​സ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മു​ള്ള ത​ന​താ​യ ആ ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ശൈ​ലി. അ​ങ്ങ​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ താ​ര​പ​രി​വേ​ഷ​മു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി. കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ധ്യ മ​യ​ങ്ങു​ന്ന നേ​ര​ത്ത് വൈ​രു​ധ്യാ​ത്മ​ക ഭൗ​തി​ക​വാ​ദ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യ​ല്ലാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചും വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചും കൊ​ടു​ക്കു​ക! ഭൂ​മി​യു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല. ന​മ്മ​ളു കൊ​യ്യും വ​യ​ലെ​ല്ലാം ന​മ്മു​ടേതാ​കും പൈ​ങ്കി​ളി​യേ എ​ന്ന് ഒ​.എ​ൻ.​വി പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ചെ​റു​മി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ഒ​.എ​ൻ.​വി പ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ഗ​ദ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു വി​.എ​സി​ന്റെ നാ​ട്യ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഫോട്ടോ: പി. അഭിജിത്ത് വി​പ്ല​വ​സൂ​ര്യ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് വി​.എ​സ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​നോ​ട​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ക്ക​റ​സി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​കും. ചി​റ​കെ​രി​ഞ്ഞ് നി​ലം​പ​തി​ക്കും. ധ​ർ​മ​പു​ത്ര​രു​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​യാ​ത്ര​പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​പ്ലവ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി​.എ​സി​ന്റെ യാ​ത്ര. വീ​ഴു​ന്ന​വ​രെ​യും ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ൻ​ഫോ​ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവി​ന്റെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ച് എ​ന്നെ​യും വി​.എ​സി​നെ​യും പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി പി.സി. ജോ​ർ​ജ് ഒ​രു കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഒ​രു ക​ട​വി​ലും അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജോ​ർ​ജ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക. എ​നി​ക്കും വി​.എ​സി​നു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​.എ​സി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്കു​റ​പ്പു​ണ്ട്. ധ​ർ​മ​പു​ത്ര​രെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ ഒ​രു നാ​യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​.എ​സി​നെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യോ​ടെ ഒ​രു ജ​ന​ത കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ലാ​റ്റോ​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ൽ ഡ്യൂ​റ​ന്റ് എ​ഴു​തി: All Athens followed him to the grave. മു​ഷ്ടി ചു​രു​ട്ടി നി​രു​ദ്ധ​ക​ണ്ഠ​രാ​യി ക​ണ്ണേ ക​ര​ളേ എ​ന്നു വി​ല​പി​ച്ച് ഒ​രു ജ​ന​ത​യാ​കെ വ​ലി​യ ചു​ടു​കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച കേ​ര​ളം ക​ണ്ടു. ------------------ (വി.എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രി​ക്കെ ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​യു​ടെ അ​സോ​സി​േയറ്റ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ലേ​ഖ​ക​ൻ.)

VS is a person who has completed a hundred years with the communist movement in India