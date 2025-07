പോരാട്ടങ്ങളുടെ കാർക്കശ്യം

വി.എസ്​. അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കു​​േമ്പാഴും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കു​േ​​മ്പാഴും വളരെ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ച ​മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്​ വയലാർ ഗോപകുമാർ. മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ അദ്ദേഹം വി.എസിനെയും അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ കാലത്തെയും ഒാർമിക്കുന്നു. ''അന്നെനിക്ക്​ നാലു വയസ്സ്​. അനുജൻ പുരുഷോത്തമനും അനുജത്തി ആഴിക്കുട്ടിയും പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അ​ർധ സഹോദരനായ ജ്യേഷ്​ഠൻ ഭാസ്​കരന്​ പതിനാലു വയസ്സ്​. അക്കാലത്താണ്​ അമ്മ അക്കമ്മ​ക്ക്​ വസൂരി പിടിക്കുന്നത്​. വസൂരിക്ക്​ ചികിത്സയില്ലാത്ത കാലം. പകരുമോയെന്ന്​ ഭയന്ന്​ രോഗിയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. അമ്മയെയും വീട്ടിൽനിന്ന്​ അൽപം അകലെ



വി.എസ്​. അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കു​​േമ്പാഴും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കു​േ​​മ്പാഴും വളരെ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ച ​മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്​ വയലാർ ഗോപകുമാർ. മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ അദ്ദേഹം വി.എസിനെയും അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ കാലത്തെയും ഒാർമിക്കുന്നു. ''അന്നെനിക്ക്​ നാലു വയസ്സ്​. അനുജൻ പുരുഷോത്തമനും അനുജത്തി ആഴിക്കുട്ടിയും പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അ​ർധ സഹോദരനായ ജ്യേഷ്​ഠൻ ഭാസ്​കരന്​ പതിനാലു വയസ്സ്​. അക്കാലത്താണ്​ അമ്മ അക്കമ്മ​ക്ക്​ വസൂരി പിടിക്കുന്നത്​. വസൂരിക്ക്​ ചികിത്സയില്ലാത്ത കാലം. പകരുമോയെന്ന്​ ഭയന്ന്​ രോഗിയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. അമ്മയെയും വീട്ടിൽനിന്ന്​ അൽപം അകലെ ഒരു ചെറ്റക്കുടിലു​െകട്ടി മാറ്റി. അച്ഛൻ എന്നും ആഹാരവും വെള്ളവും പച്ചമരുന്നും കൊണ്ടുപോയി ​െകാടുക്കും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകില്ല. അമ്മയുടെ അസുഖം കലശലാകുന്നതായി പറഞ്ഞുകേട്ടപ്പോൾ ആധിയായി. എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചു കരഞ്ഞു പ്രാർഥിച്ചു. ഒരുദിവസം ഞങ്ങളെ കാണണമെന്ന്​ അമ്മ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി ദൂരെ നിർത്തി. കുടിലിനുള്ളിൽ അമ്മയുണ്ട്​. ​ൈക അനങ്ങുന്നത്​ കാണാം. അന്നു രാത്രിയിലും ഹൃദയമുരുകി ദൈവത്തെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ അടുത്തദിവസം അമ്മ പോയി. പിന്നീട്​ താങ്ങും തണലും അച്ഛനായി. ഏ​െറ താമസിയാതെ ഒരുദിവസം അച്ഛനും പനിവന്നു കലശലായി. അപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർഥന മാ​ത്രമായിരുന്നു, ശരണം. പക്ഷേ, അച്ഛനും പോയി. ഞങ്ങൾ അനാഥരായി. ആ ദൈവത്തെ പിന്നീട്​ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാർഥിച്ചിട്ടില്ല.’’ എങ്ങനെ നാസ്​തികനായി എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ്​ ഒരിക്കൽ വി.എസ്​ ഈ ഉത്തരം നൽകിയത്​. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്​ടമായ വി.എസും ഇളയ സഹോദരങ്ങളും പിന്നീട്​ ജ്യേഷ്​ഠന്റെ തണലിലായിരുന്നു. പ്രാരബ്ധം ഏറിയപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠനൊപ്പം തയ്യൽക്കാരനായി. പിന്നീട്​ ആസ്​പിൻവാൾ കമ്പനിയിൽ നെയ്​ത്തുകാരനായി. അവിടെനിന്നാണ്​ തൊഴിലാളികളുടെ കഷ്ടത മനസ്സിലാക്കിയതും അവരെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കാൻ തുടങ്ങിയതും. പി. കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന ‘സഖാവി’ന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ കമ്യൂണിസത്തി​ന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതും. 16ാം വയസ്സിൽ ആസ്​പിൻവാൾ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ വി.എസിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല അവിടന്ന​േങ്ങാട്ട്​ കർഷകത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലേക്കും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലേക്കും കയർ തൊഴിലാളി മേഖലയിലേക്കും ചെത്തു തൊഴിലാളി മേഖലയിലേക്കും വികസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒമ്പതു ദശാബ്ദങ്ങളോളം സംസ്ഥാനത്തു നിറഞ്ഞുനിന്ന്​ കർമധീരതയുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും പര്യായമായ നേതാവായി വി.എസ്​ മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരിക്കെ മനംനൊന്തു വിളിച്ചിട്ടും ​േകൾക്കാത്ത ദൈവത്തെയും പീഡകരായ ജന്മിമാരെയും മുതലാളിമാരെയും രാജഭരണത്തെയും ദിവാനെയും അവരുടെ പൊലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും എതിരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട്​ വി.എസ്​ കമ്യൂണിസ്​റ്റായി. ​പാവങ്ങളുടെ നേതാവായി. ആസ്​പിൻവാൾ തൊഴിലാളിയായിരിക്കെ, കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കാണ്​ സഖാവ്​ പി. കൃഷ്​ണപിള്ള വി.എസിനെ ആദ്യം നിയോഗിക്കുന്നത്​. ‘സഖാവ്​’ നൽകിയ അഞ്ചു രൂപയും മൂന്നു സഹായികളുമായി കുട്ടനാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ വി.എസിനോട്​ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ സഹകരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ശത്രുവായി കണക്കാക്കുകയുംചെയ്​തു. ചൂഷകരായ ജന്മിമാരെ അവകാശ​ബോധമില്ലാത്ത അവർ കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ പിന്തുണ ​േനടാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി വട്ടംകറങ്ങിയ സഹായികൾതന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും വി.എസ്​ കുലുങ്ങിയില്ല. സാവകാശം അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുകയും വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും യൂനിയന്​ രൂപംനൽകുകയുംചെയ്​തു. അതിനുശേഷം വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അന്നുണ്ടാക്കിയ കർഷക തൊഴിലാളി യൂനിയനെ തന്റെ പ്രജ്ഞ നശിക്കും വരെയും വി.എസ്​ കൈവിട്ടില്ല. ‘വെട്ടിനിരത്തൽ’ എന്ന്​ ഏറെ പഴികേട്ട നെൽവയൽ സമരത്തിലും മറ്റും ഇൗ യൂനിയനാണ്​, വി.എസിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടതെന്നത്​ ച​രിത്രം. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ പിന്തുണയായിരുന്നു, വി.എസിന്റെ പോരാട്ടശക്തി. കാർക്കശ്യമായിരുന്നു, വി.എസിന്റെ മുഖമുദ്ര. ​പ്രത്യയശാസ്​ത്രത്തിൽ​, രാഷ്​ട്രീയത്തിൽ​, ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ, വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക്​ കർക്കശ സ്വഭാവം കാണാമായിരുന്നു. ദരിദ്രരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അരികുവത്​കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രശ്​നങ്ങളിൽ ഇടപെടു​േമ്പാൾ കാർക്കശ്യത്തി​ന്റെ മൂർച്ചകൂടും. ​​കൃത്രിമമായ സൗമ്യതയോ മൃദുലതയോ ആ മുഖത്ത്​​ കാണാനാവില്ല. സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം മാത്രം. അഴിമതിയെ മുഖം നോക്കാതെ എതിർക്കും. കേരളത്തിൽ അഴിമതിക്കേസിൽ മുതിർന്ന രാഷ്​ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രമേ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആർ. ബാലകൃഷ്​ണപിള്ളക്ക്​. അത്​ വി.എസിന്റെ നിയമയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ. അതേസമയം എന്നും ഇരകൾക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട നേതാവാണ്​ വി.എസ്​. അഴിമതിക്കാർ, ചൂഷകർ, വർഗവഞ്ചകർ തുടങ്ങിയ സമൂഹതിന്മകളുമായി യാതൊരു പൊരുത്തവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. നീട്ടിയും കുറുക്കിയും ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ അംഗചലനങ്ങളും അതിനനുസൃതമായ ചുവടുവെപ്പുമായി, സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഷയിൽ വി.എസ്​ സംസാരിക്കു​േമ്പാൾ അത്​ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും ആരാധകർക്കും കുളിരുപോലെ. നേരത്തേ, ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ നിയമസഭാംഗത്വം ഒഴിച്ചാൽ പാർട്ടിപ്രവർത്തനത്തിൽ മാ​ത്രം മുഴുകിയിരുന്ന വി.എസ്​, തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിലാണ്​ പാർട്ടി തീരുമാനപ്രകാരം വീണ്ടും പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക്​ കടക്കുന്നത്​. പാർട്ടിയിൽ തുടക്കം മുതൽ വി.എസിന്​ ഒരു അനിഷേധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശമായിരുന്നു പ്രവർത്തന മേഖലയെങ്കിലും 1991 വരെ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. പ്രത്യയശാസ്​ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ വി.എസ്​ എക്കാലവും ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ നിഷ്​കരുണം എതിർത്തു. ആ എതിർപ്പിന്റെ മൂർച്ച അനുഭവിച്ചവരിൽ എം.വി. രാഘവനുണ്ട്​. കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മയുണ്ട്​. സുശീല ഗോപാലനും എൻ.ഇ. ബാലാനന്ദനും കെ.എൻ. രവീന്ദ്രനാഥും എം.എം. ലോറൻസും ഉൾ​പ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട്​. 1991 വരെ ആ അനിഷേധ്യത നിലനിന്നു ^​കോഴിക്കോട്​ പാർട്ടി സമ്മേളനം വരെ. 1991ൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി.എസും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ.കെ. നായനാരും നിയമസഭയിലേക്ക്​ മത്സരത്തിന്​ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ജയിച്ചാൽ വി.എസ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നും നായനാർ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകണമെന്നുമായിര​ുന്നു, പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെയും പോളിറ്റ്​ ബ്യൂറോയുടെയും തീരുമാനം. ഇരുവരും ജയിച്ചെങ്കിലും രാജീവ്​ ഗാന്ധിയു​ടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള സഹതാപതരംഗത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തോറ്റു. തുടർന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി താൻതന്നെ തുടരാമെന്നും വി.എസ്​ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ തുടരണമെന്നും നായനാർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആഗ്രഹത്തിന്​ വി.എസ്​ കൂട്ടുനിന്നു. പകരം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ വി.എസ്​ തുടരാമെന്നുമായി ധാരണ. എന്നാൽ, ബദൽരേഖയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വി.എസിനെതിരെ ഒരു ഗ്രൂപ്​ രൂപംകൊണ്ടിരുന്നു. പി.ബി അംഗമായിരുന്ന വി.എസിനെതിരെ കീഴ്​വഴക്കം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട്​ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം മാത്രമായിരുന്ന നായനാർ ധാരണകൾക്കു വിപരീതമായി ആ സമ്മേളനത്തിൽ മത്സരിച്ച്​ വി.എസിനെ തോൽപിച്ചു. മേൽഘടകാംഗത്തിനെതിരെ കീഴ്​ഘടകാംഗം മത്സരിക്കുക എന്നത്​ അന്നുവരെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുമുതൽ വി.എസിനെതിരായ വിഭാഗം പാർട്ടിയിൽ ഗൂഢമായി കരുക്കൾ നീക്കി. അതി​ന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്​ 1996ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി.എസ്​ അനുഭവിച്ചത്​. തോറ്റ വി.എസിന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം നൽകാതിരിക്കാനും നീക്കങ്ങൾ നടന്നു. എന്നാൽ, പി.ബി അംഗമായ ജ്യോതിബസു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പ​​ങ്കെടുത്ത്​ വി.എസിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത്​ അവരോധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നിങ്ങോട്ട്​ വി.എസ്​ നടത്തിയ പടയോട്ടങ്ങളും അതിനെതിരെ ഭരണപക്ഷത്തെന്ന​േപാലെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ എതിർപ്പുകളും പകയും കുതികാൽവെട്ടും ചരിത്രമാണല്ലോ. എന്നാൽ, അന്നും പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ളവർ വി.എസി​ന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. പാർട്ടി​ െസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ ചരമമടയുംവരെ ഇൗ പിന്തുണ നിലനിന്നു. 1991 മുതൽ മാരാരിക്കുളത്ത്​ എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന വി.എസ്​, 1996ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു. മുന്നണി ജയിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാണ്​ തോറ്റത്​. അല്ല, സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തോൽപിച്ചത്​. ജയിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു, വി.എസ്​. ഇടതുപക്ഷ മണ്ഡലം എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ്​, വി.എസിന്​ ഏറെ സ്വാധീനവും സ്വന്തം തട്ടകമായ മാരാരിക്കുളത്ത്​ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടി.കെ. പളനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ല നേതാക്കളെ വി.എസി​ന്റെ കൂടെ നിന്ന പ്രവർത്തകർക്ക്​ വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നിട്ടും വി.എസ്​ വിശ്വസിച്ചത്​, അവരെ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചതാണെന്നതിനാലാണെന്ന്​ പിൽക്കാലത്ത്​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. കോൺഗ്രസിലെ ചില പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലെ ഇൗ ചാഞ്ചാട്ടം മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവർപോലും കരുതിയില്ല, വി.എസ്​ അവിടെ തോൽക്കുമെന്ന്​. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസിലെ എറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാൾ ‘മാരാരിക്കുളത്ത്​ ചിലത്​ നടക്കും’ എന്ന്​ രഹസ്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തോൽവി അദ്ദേഹത്തിന്​ അവിശ്വസനീയമായി. തുടർന്ന്​ വി.എസിനു പകരം എതിരാളികൾ സുശീല ഗോപാലനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തോൽപിച്ച്​ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായ, നായനാരെ^ (ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നായനാർ എം.എൽ.എ ആയിരുന്നില്ല)^ നിർദേശിച്ചതും സംസ്ഥാന ​െസക്ര​േട്ടറിയറ്റിൽ വോട്ടിനിട്ട്​ വിജയിപ്പിച്ചതും വി.എസ്​ ആയിരുന്നു എന്നത്​ മ​െറ്റാരു വിരോധാഭാസം. ആ നായനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ പിണറായി വിജയൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാകുകയും മികച്ച മന്ത്രിയെന്ന്​ പേരെടുക്കുകയുംചെയ്​തു. ബദൽരേഖയെ തുടർന്ന്​ എം.വി. രാഘവൻ പുറത്തായശേഷം 1986ൽ കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയായി പിണറായി വിജയൻ അവരോധിതനാകുന്നത്​, വി.എസി​ന്റെ വാത്സല്യാതിരേകത്തോ​ടെയാണ്​​. തുടർന്നുള്ള പത്തു വർഷം വി.എസി​ന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്ന വിജയനെ ചടയ​ൻ ഗോവിന്ദ​ന്റെ മരണശേഷം മന്ത്രിപദത്തിൽനിന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദത്തി​േലക്കുയർത്തി. മികച്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ എന്തിനു പിൻവലിക്കണമെന്ന്​ അന്ന്​ ചോദിച്ചവരോട്​, വി.എസ്​ നൽകിയ മറുപടി, ‘ഒരു നല്ല ​െസക്രട്ടറിയെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം’ എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നുമുതൽ വി.എസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പവും വിധേയത്വവും വിജയന്, അതോടെ കുറഞ്ഞുവരുന്നതാണ്​ പിന്നീട്​ കണ്ടത്​. വി.എസ്​ ആക​െട്ട, പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുപാടുകൾക്കുപരിയായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനകീയത കൈവരിച്ചു. അത്​ അകൽച്ച​ക്ക്​ ആക്കംകൂട്ടി. 2001ൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി മാറിയ വി.എസ്​, അത്രയും കാലം പാമോയിൽ കേസുകൊണ്ട്​ യു.ഡി.എഫിനെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുപുറമെ മതികെട്ടാൻമലയിലെ കൈയേറ്റം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിനു പിന്നാലെ പൂയംകുട്ടിയിലെ കൈയേറ്റത്തിലും വി.എസ്​ പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ ഭരണപക്ഷം മാത്രമല്ല, നെറ്റിചുളിച്ചത്​. അതിനിടെ പാർട്ടിക്ക്​ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി മാറിയ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ, ഫാരിസ്​ അബൂബക്കർ എന്നിവർക്കെതിരെയും വി.എസ്​ തിരിഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വി.എസ്​ ഉയർത്തിവിട്ട ജനകീയപ്രശ്​നങ്ങളും സമരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശ്രയമാക്കിമാറ്റിയിരുന്നു. മതികെട്ടാൻമലയിലെയും പൂയംകുട്ടിയിലെയും ​കൈയേറ്റങ്ങൾ, പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ നദീജല കരാർ, മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തർക്കം, മൂന്നാറിലെ ​കൈയേറ്റങ്ങൾ, നെൽവയൽ നിരത്തൽ തുടങ്ങി വി.എസ്​ വിവിധ ജനകീയ സമരമുഖങ്ങൾക്ക്​ രൂപം നൽകി. എന്നാൽ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്​ ഇതൊക്കെ തല​േവദനയായാണ്​ അനുഭവപ്പെട്ടത്​. സ്​ത്രീ പീഡകർക്കെതിരെ വി.എസി​ന്റെ സമരത്തിന്​ സന്ധിയില്ലായിരുന്നു. വിതുര, കവിയൂർ, കിളിരൂർ പീഡനങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്​. കവിയൂർ^കിളിരൂർ കേസിലെ വി​.െഎ.പി ആരെന്ന വി.എസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പാർട്ടിയിലുണ്ടായ അസ്വാരസ്യം അന്ന്​ ഏറെ കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കി. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ 2006ലെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന്​ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തടയിട്ടു. പുന്നപ്ര രക്തസാക്ഷിത്വ വാർഷികത്തിന് വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ദീപം കൊളുത്തുന്നു പാർട്ടി തനിക്ക്​ സീറ്റ്​ നിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെയുള്ള ഇടതു മുന്നണി യോഗത്തിൽപോലും പ​െങ്കടുക്കാതെ അദ്ദേഹം കോവളം കൊട്ടാരം സ്വകാര്യവത്കരിക്കാന​ുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കോവളത്ത്​ സമരം നയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, വി.എസി​ന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒാഫിസിലേക്ക്​ പാർട്ടി അണികളുടെ മാർച്ച് നടന്നു. ആ സംഭവം പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ, സുകുമാർ അഴീക്കോട്​ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ എതിർപ്പുകൾക്കും അവസാനം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. അങ്ങനെ മത്സരരംഗത്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്ത​ിലേക്കും കടന്ന വി.എസിന്​ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും വിജിലൻസും നൽകാതിരിക്കാൻ നേതൃത്വം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്​ണന്​ ആ വകുപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട്​ എതിർപക്ഷം വി.എസിനുമേൽ സമ്മർദം തുടർന്നു. താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും ടാറ്റാ ടീയുടെയും കൈയേറ്റങ്ങൾക്കു​േമലാണ്​, വി.എസിന്റെ കൈ ആദ്യം പതിഞ്ഞത്​. അതിനു നിയോഗിതരായ മൂവർസംഘം അവിടെ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിൽ സി.പി.എമ്മിലെ ചില പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ഭൂമിയും സി.പി.ഐയുടെ പാർട്ടി ഓഫിസും പെട്ടതോടെ ആ രണ്ടു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വം ആകെ ഇടഞ്ഞു. അതിനകം ഒരു വലിയ പദ്ധതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ അതോടെ നിന്നു. സർക്കാറിന്​ സൽപേരും സംസ്ഥാനത്തിന്​ നേട്ടവും നൽകുമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കൃത്യം അങ്ങനെ മുഖ്യമ​ന്ത്രിക്ക്​ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയായി അവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷം വി.എസിന്​ സ്വൈരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം മന്ത്രിസഭക്കുള്ളിലും ഉയർന്നു. അതേ തുടർന്ന്​ വി.എസിനോട്​ ആഭിമുഖ്യമുള്ള പേഴ്​സനൽ സ്​റ്റാഫിനെയും പാർട്ടിപ്രവർത്തകരെയും നേതൃത്വം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം അവരിൽ ചിലരെ പുറത്താക്കി. വി.എസ്​ ഒറ്റ​പ്പെട്ടു. അ​േപ്പാഴും വി.എസിന്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടും ​പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പു വർധിച്ചുകൊണ്ടും ഇരുന്നു. കമ്യൂണിസ്​റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയില്ലാത്ത ഏക മുഖ്യമന്ത്രിയായി അങ്ങനെ വി.എസ്​ ഇടംപിടിച്ചു. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റുനിർണയത്തിലും ഇതേ നാടകം ആവർത്തിച്ചു. ആദ്യം വി.എസിന്​ സീറ്റു നിഷേധിച്ചു. പിന്നെ ജനസമ്മർദത്താൽ നൽകാൻ നേതൃത്വം നിർബന്ധിതമായി. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത്​ തന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ​ൈശലി തുടരുകയും ശത്രുക്കളെ കൂട്ടുകയുമൊക്കെ ചെയ്​തെങ്കിലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അണികളുടെ ആഗ്രഹത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയാതെ മുന്നണിയെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും വി.എസ്​ ഭരണപരിഷ്​കാര കമീഷൻ അധ്യക്ഷനും ആകുകയുംചെയ്​തു എന്നത്​ ചരിത്രം.

Vayalar Gopakumar is a journalist who was very close to V.S. Achuthanandan