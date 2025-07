Already subscribed?

ആ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​റം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ശ്​​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്​? എ​ന്താ​ണ്​ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ? അ​ത്​ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​കു​ന്നു? എ​ന്താ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ നി​റ​ബോ​ധ​ങ്ങ​ൾ?

ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും നി​റ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മെ​ന്നോ​ണം അ​തി​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക-​ലിം​ഗ​വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ലി​യു​ടെ ക​റു​പ്പ് നി​റം മു​ഖ്യ​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​രം​താ​ണ മ​നോ​വി​ചാ​ര​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ന​ല്ല ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​വി​ചാ​ര​ത്തി​ന് പൊ​തു സ​മ്മ​തി​യു​ണ്ടി​പ്പോ​ഴും. പ​ഴ​ഞ്ചൊ​ല്ലു​ക​ളും അ​ന​വ​ധി​യാ​യ ഭാ​ഷാ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും സി​നി​മാഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ഥ-ക​വി​ത​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് രീ​തി​ക​ളും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഈ ​വി​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

‘‘എ​ല്ലാ​വ​രും ചെ​യ്യു​ന്ന​തും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​തും’’ കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ കു​റ്റ​മ​റ്റ​തും നൈ​തി​ക​വു​മാ​വു​ന്ന ഒ​രു സ്വ​യംപ്രേ​രി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം (ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്) ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. ധാ​ര​ണാ​ശേ​ഷി മ​നു​ഷ്യ​നുമാ​ത്രം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​യി​രി​ക്കെ, അ​വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യാ​കെ​യു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്? സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യംകൊ​ണ്ട് സ​ര​ള​മാ​ക്കി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​യാ​ണ് കോ​ഗ്നി​റ്റി​വ് ഷോ​ർ​ട്ട് ക​ട്ടു​ക​ൾ. ഈ ​കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽപോ​ലും, സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചുവ​രു​ന്ന​വ​യും ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ മേ​മ്പൊ​ടി​യോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യു​മാ​ണ്. ‘‘മേ​ക്ക​പ്പി​നൊ​ക്കെ ഒ​രു പ​രി​ധി​യി​ല്ലെ​ടോ?’’, ‘‘കാ​ണാ​ൻ ഒ​രു ലു​ക്കി​ല്ലെ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ, പ​ക്ഷെ ഭ​യ​ങ്ക​ര ബു​ദ്ധി​യാ’’ എ​ന്നീ സി​നി​മാ ഫ​ലി​ത​ങ്ങ​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ആ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ​യോ ക​റു​ത്ത നി​റം അ​തി​നു ക്രൂ​ര​മാ​യി വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

മൈ​ക്രോ അ​ഗ്ര​ഷ​​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ

വെ​ളു​പ്പി​നെ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ് മൈ​ക്രോ അ​ഗ്ര​ഷ​ൻ. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് ശ​ത്രു​താ​പ​ര​മാ​യ​തോ നി​ന്ദ്യ​മാ​യ​തോ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ക​യും അ​ത് ആ​ന്ത​ര​നി​രോ​ധ​ന​മി​ല്ലാ​തെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് മൈ​ക്രോ അ​ഗ്ര​ഷ​ൻ. ചി​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മൈ​ക്രോ അ​ഗ്ര​ഷ​ൻ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് നോ​ക്കാം. ‘‘ക​റു​ത്ത​താ​ണേ​ലും അ​വ​ളു​ടെ പാ​ട്ട് എ​ത്ര ന​ല്ല​താ​ണ്!’’, ‘‘ഹാ​വൂ, അ​മ്മ ക​റു​ത്ത​താ​ണേ​ലും അ​ച്ഛ​ൻ വ​ഴി മ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ വെ​ളു​ത്ത നി​റ​മാ കി​ട്ടി​യേ​ക്കു​ന്നേ!’’, ‘‘ഇ​ത്രേം ഇ​ളം നി​റ​മു​ള്ള ഡ്ര​സ്സൊ​ന്നും നി​ന​ക്കു ചേ​രി​ല്ലെ​ന്നേ, ഡാ​ർ​ക്ക് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്റെ മു​ഖം കു​റ​ച്ചൂ​ടെ എ​ടു​ത്തുകാ​ണും!’’, ‘‘കാ​ണാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന കൊ​റ​ച്ചു പെ​മ്പി​ള്ളേ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ ക്ലാ​സി​ലു​ണ്ട്!’’, ‘‘ക​റു​ത്ത് ത​ടി​ച്ച ആ ​കു​ട്ടി​യി​ല്ലേ, അ​വ​ള​ല്ലാ​തെ ആ​രാ​വും ക്രി​സ്മ​സ് ഫാ​ദ​ർ?’’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ത്ര​യെ​ത്ര സ്ഥി​രം സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​വും.

മൈ​ക്രോ അ​ഗ്ര​ഷ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​ത്യ​ന്തം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​തൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്നു​പോ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ അ​തീ​വ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യാ​ണ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ അ​ൽ​പം​പോ​ലും പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ അ​കം​പൊ​രു​ൾ കീ​റി​മു​റി​ച്ചു വി​ശ​ക​ല​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വ​ള​രെ വേ​ഗം ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി’​ക​ളാ​യ താ​ന്തോ​ന്നി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു. എ​വി​ടന്നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം അ​മ​ർ​ഷം ക​റു​ത്ത നി​റ​ത്തി​നോ​ട് ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​യി വ​ന്ന​ത്? ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പു​മെ​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ഹി​ത്യം, ക​ല, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ദൈ​വ​ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​ല നി​ല​ക്കു​ള്ള പ​ര​പ്പും ആ​ഴ​വു​മു​ള്ള വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​വും. ഈ ​ലേ​ഖ​നം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തൊ​ലി​യു​ടെ നി​റ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വു​മ​ടു​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നോ​വി​ശ്ലേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മു​ഖം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ സൈ​ക്കി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​അ​ബോ​ധ​പ്രേ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സ​ക്തി​യേ​റെ​യാ​ണ്. കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​തേ​പ​ടി​യു​ള്ള ആ​ന്ത​രി​ക​വ​ത്ക​ര​ണം, ത​ദ്ദേ​ശ​സം​സ്കാ​ര​ത്തെ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ത​യോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​ത്തെപോ​ലും കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ സൈ​ക്കി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്‌​മ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഈ ​ആ​ശ്രി​ത​ത്വ മ​നോ​ഭാ​വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് വെ​ളു​പ്പി​നോ​ടു​ള്ള പൊ​തു ചാ​യ് വെ​ന്നു പ​റ​യാം. ഇ​തി​ലു​മാ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ക​റു​പ്പ് നി​റ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ജാ​തീ​യ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളും.

തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പി​നോ​ടു​ള്ള പ​ക്ഷം​ചേ​ര​ൽ വ്യ​ക്തി/ സ​മൂ​ഹ മ​ന​സ്സി​ൽ അ​ന്ത​ർ​ലീ​ന​മാ​യ പ​ല​ത​രം അ​ധി​കാ​ര​ശ്രേ​ണി​ക​ളു​ടെ മി​ശ്ര​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രാ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ തൊ​ലി​യു​ടെ നി​റം മ​റ്റെ​ന്തി​നേ​ക്കാ​ളും ഏ​റ്റ​വു​മാ​ദ്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​യാ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തെ അ​നു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ത്മ​ക മ​ന​സ്സി​നെ പു​റ​ത്തുകൊ​ണ്ടുവ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പ് കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​വു​ന്ന അ​വ​രോ​ടു​ള്ള മ​തി​പ്പ് അ​വ​രി​ൽ പ​ല​ത​രം വ്യ​ക്തി​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി അ​നു​മാ​നി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ സ്‌​ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണി​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക മ​നഃ​ശ്ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലെ സൂ​ചി​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ സി​ദ്ധാ​ന്തം (implicit personality theory) ഇ​വ​യു​ടെ പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ത്തെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

വെ​ളു​ത്തു ചൊ​വ​ന്നി​രു​ന്നി​ട്ടെ​ന്താ? കാ​ക്കാ​ശി​ന്റെ വി​വ​ര​മി​ല്ല

1955ലാ​ണ് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സൂ​ചി​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ സി​ദ്ധാ​ന്തം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഇം​പ്ര​ഷ​നു​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രി​ലെ നി​ർ​ദി​ഷ്ട പാ​റ്റേ​ണു​ക​ളും പ​ക്ഷ​പാ​ത​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇം​പ്ലി​സി​റ്റ് സൂ​ചി​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ സി​ദ്ധാ​ന്ത (implicit personality theory)ത്തെ ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ കാ​ണു​ക​യും അ​റി​യു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ചി​ല ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള മു​ൻ ധാ​ര​ണ​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ശീ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര ക്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ടാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​പ്.

‘‘വെ​ളു​ത്തു ചൊ​വ​ന്നി​രു​ന്നി​ട്ടെ​ന്താ? കാ​ക്കാ​ശി​ന്റെ വി​വ​ര​മി​ല്ല’’, ‘‘ക​ണ്ടാ വ​ല്യ സു​ന്ദ​രി​യാ, പ​ക്ഷേ ഒ​ന്നും നേ​രെ ചൊ​വ്വേ ചെ​യ്യാ​ന​റി​യി​ല്ല’’, ‘‘കാ​ണാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​മാ​യി​ട്ടെ​ന്താ, പെ​ണ്ണി​ന് ചാ​യ​യി​ടാ​ൻ​പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ല’’. ഇ​ത്ത​രം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വി​വേ​ച​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ലി​നി​റ​ത്തെ ഒ​രാ​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​ക എ​ന്ന് നോ​ക്കാം. (വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ പ​ര​സ്‌​പ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​പ​ര​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ സി​ദ്ധാ​ന്തം പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.)

തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പു​ള്ള സ്ത്രീ ​ബു​ദ്ധി​മ​തി​യും സ​ഹാ​യ​മ​ന​സ്‌​ക​യും സ​ദ്ഗു​ണ സ​മ്പ​ന്ന​യും സ​ന്തോ​ഷ​വ​തി​യു​മാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​ക​ൾ മു​ൻ​വി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​മ​ല്ലോ. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​വും നി​സ്സാ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്നു തോ​ന്നും. ന​മ്മു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ നാ​യി​ക-​നാ​യ​ക​രി​ൽ തൊ​ലി​ക്ക​റു​പ്പു​ള്ള​വ​ർ എ​ത്ര​പേ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​കും. തൊ​ലി ക​റു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടിവ​രു​ന്ന മാ​ന​സി​ക-​ശാ​രീ​രി​ക ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം നി​റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​ത വ്യ​ക്തി​ത്വ സി​ദ്ധാ​ന്തം പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രാ​ളു​ടെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മി​ക​വി​ന് പ്രാ​മു​ഖ്യം കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ൾ ആ​കെ ‘ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന്’ ശ​ക്ത​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​ത​രം മു​ൻ​വി​ധി​യാ​ണ് ഹാ​ലോ ഇഫ​ക്ട് എ​ന്ന ധാ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വ്. അ​ധി​കം ആ​ലോ​ചി​ച്ചു മെ​ന​ക്കെ​ടാ​തെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​നോ​ഭാ​വം പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മ​നു​ഷ്യ​ധാ​ര​ണ​ക​ൾ എ​ല്ലാ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​വെ ശ​രി​യും ഉ​ചി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാം. അ​വ​യി​ൽ പാ​ക​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളും തെ​റ്റു​ക​ളും വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മ​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും ധാ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ലി​ലു​ള്ള വി​വേ​ച​നം അ​വ​ബോ​ധ മ​ന​ശ്ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ (cognitive psychologists) ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ധാ​ര​ണാശ​ക്തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന തെ​റ്റു​ക​ളും ന്യൂ​ന​ത​ക​ളും പി​ന്നീ​ടു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ന്നു​വ​രും. 1970ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് അ​മോ​സ് വെ​സ്‌​കി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി -അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശാ​സ്ത്ര നൊ​േ​ബ​ൽ ജേ​താ​വു​മാ​യ ഡാ​നി​യ​ൽ കാ​നു​മ​നും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ചി​ന്ത​യി​ലും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഈ ​ധാ​ര​ണാ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ചി​ല ധാ​ര​ണാ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തൊ​ലി​നി​റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​വു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു.

സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ പ​ക്ഷ​പാ​തം (confirmation bias): യു​ക്തി​ചി​ന്ത​യു​ടെ മ​ന​ശ്ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ഗ്നി​റ്റി​വ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യ പീ​റ്റ​ർ വാ​സ​ൻ (1966) ധാ​ര​ണാ​ശ​ക്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന പി​ഴ​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യു​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ചെ​ന്നു​പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​സ​ൻ. യു​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം ധാ​ര​ണ​ക​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നു കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വാ​തെ, അ​വ​യെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള രീ​തി​ക​ളാ​ണ് വാ​സ​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​തി​നെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ അ​വ​ർ​ക്ക് വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​യു​ക്തി​യു​ടെ പി​ഴ​വു​ക​ളും ന്യൂ​ന​ത​ക​ളും കൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ അ​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഈ ​ആ​ശ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പി​ഴ​വു​ക​ൾ ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും പ​രി​മി​ത​മാ​യ അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ പ​രി​ച​യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ലി​യു​ടെ നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​വേ​ച​നം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും നീ​തി​യു​ക്ത​വും ഉ​ചി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്നു​ള്ള ചി​ന്ത​യെ സാ​ധു​വാ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​ത​ല്ലാ​ത്ത എ​ന്തി​നെ​യും ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ പ​ക്ഷ​പാ​തം. തൊ​ലി​നി​റ​ത്തെ പ്ര​തി ഒ​രു വൈ​മ​ന​സ്യ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ചി​ത​വും അ​യ​ഥാ​ർ​ഥ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

മു​ന്ന​റി​വു​ക​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​പാ​തം (anchoring bias): അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത (അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യ) സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്ന​റി​വു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന രീ​തി​യെ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ങ്ക​ൽ​പം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മോ​സ് വെ​സ്‌​കി​യും ഡാ​നി​യ​ൽ കാ​നു​മ​നും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​മു​ന്ന​റി​വു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന യു​ക്തി​യി​ലെ പ്ര​വ​ണ​ത നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും, വ്യ​ക്തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​മ്പ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​വി​ധി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​അ​റി​വ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ആ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണോ അ​വ​ർ എ​ത്ര അ​പ്ര​സ​ക്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ന്യാ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രെ ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ അ​ത്യ​ന്തം പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്യും. ഈ ​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും യു​ക്തി​പ​ര​വു​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ലും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ലും സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ചി​ത​മെ​ന്നു ക​രു​തി​യെ​ടു​ത്ത നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം​ത​ന്നെ ഈ ​പ​ക്ഷ​പാ​ത ചി​ന്ത​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ടി​യു​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ-സം​ഭാ​ഷ​ണരീ​തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ മു​ന്ന​റി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് anchoring bias വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​യു​ടെ സ്രോ​ത​സ്സി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​ത​യും സം​ശ​യ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. അ​പ​ക്വ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ മു​ൻ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്ക​ലാ​ണ് തൊ​ലി​നി​റ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ലേ മൗ​ലി​ക​മാ​യ മാ​ന​സി​കൗ​ന്ന​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​രാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

പ്രാ​തി​നി​ധ്യ പ​ക്ഷ​പാ​തം (representativeness bias): അ​മോ​സ് വെ​സ്‌​കി​യും ഡാ​നി​യ​ൽ കാ​നു​മ​നും ഡി​സി​ഷ​ൻ ലാ​ബ് എ​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ധാ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​തി​നി​ധ്യ പ​ക്ഷ​പാ​തം. ഈ ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കാം. ക​റു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള ഒ​രു സ്ത്രീ ​മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലോ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ലോ സാ​മൂ​ഹി​കവി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ല​ഹ​രി​വി​ൽ​പ​ന​ക്കോ പി​ടി​കൂ​ട​പ്പെ​ടു​ക​യും, വെ​ളു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സ്ത്രീ ​സൗ​ന്ദ​ര്യമ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു വ​രി​ക​യും, സ​ദ്ഗു​ണ സ​മ്പ​ന്ന​യാ​യി ടെ​ലി സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ൽ വ​രുക​യും, നാ​യ​ക​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​മ കാ​മു​കി​യാ​വു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ്ഥി​രം കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ, സാ​മാ​ന്യ​മാ​യ ചി​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ർ​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട​ല്ലോ. ആ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ന്തി​നെ​യും സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ന്നു.

സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഐ​ച്ഛി​ക​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​യെ ‘അ​ങ്ങ​നെ​യാ​കാം, ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​കാം’ എ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​പ്പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ കോ​ഗ്നി​റ്റി​വ് ഷോ​ർ​ട്ട്ക​ട്ടാ​ണ്. ആ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ, ല​ഭ്യ​മാ​യ (വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യ) സൂ​ച​ന​ക​ളെ നി​സ്സാ​ര​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​നഃ​സ്ഥി​തി അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ക​ട​മാ​വു​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, മു​ക​ളി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച തൊ​ലി​വെ​ളു​ത്ത സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ത്ത​മ ഭാ​ര്യ​യാ​യി സ്‌​ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പി​ന്റെ കൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​യും കാ​ര്യ​പ്രാ​പ്‌​തി​യും പാ​ച​ക​വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ വ​ർ​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും മൗ​ലി​ക​മാ​യ ഔ​ചി​ത്യ​വും പ്ര​സ​ക്തി​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ ​മു​ൻ​വി​ധി​യി​ൽ വി​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും തൊ​ലി​നി​റ​മു​ള്ള സ്‌​ത്രീ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ, ഏ​തു സ്ത്രീ​യെ കാ​ണു​മ്പോ​ഴും പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​മ​ന​സ്സി​ന്റെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ്.

എ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന മു​ൻ​വി​ധി (hindsight bias): അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​നാ​യ ബ​റൂ​ഖ് ഫി​ഷോ​ഫും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യ റൂ​ത്ത് ബേ​ത്ത്-മാ​റോ​മും കൂ​ടി​യാ​ണ് 1975ൽ ​അ​തി​സാ​ധാ​ര​ണ​മെ​ന്നു ക​രു​താ​വു​ന്ന hindsight bias അ​ഥ​വാ എ​ല്ലാം നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യാം എ​ന്ന മു​ൻ​വി​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ദ്യ​കാ​ല പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് നി​ക്സ​ന്റെ ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്കും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ണാ​മ​മെ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ച​ന​ത്തെ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

ഇ​വി​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ചി​ല ബാ​ഹ്യ​പ​രി​തഃ​സ്ഥി​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ്. എ​ല്ലാം മു​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചും തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​മി​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും, വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ൽ ഒ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്. ഈ ​വാ​ദ​ത്തെ determinism എ​ന്നുപ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ആ​ശ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ധാ​ര​ണാ​പ്പി​ഴ​വാ​ണ് hindsight bias. ഇ​തൊ​ക്കെ ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യേ വ​രൂ എ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് പ​ണ്ടേ അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു; അ​വ​ളു​ടെ ക​റു​പ്പു​നി​റം ക​ണ്ടാ​ൽ അ​റി​ഞ്ഞൂ​ടേ വി​വ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്; സൗ​ന്ദ​ര്യ​മേ​യു​ള്ളൂ, പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ജ​സ്റ്റ് പാ​സാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ നീ ​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക് പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ​ല്ലോ. ഇ​ത് ധാ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക എ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ ഘ​ട​ന, സ്വ​ഭാ​വം, ക്ര​മം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം (metacognition) ഇ​വി​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ധാ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വു​മു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രാ​ളെ​ക്കാ​ൾ ധാ​ര​ണ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ൾ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​മാ​യും വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യും കാ​ണാ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ത​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൈ​പു​ണ്യ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. തൊ​ലി​വെ​ളു​പ്പി​നെ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ​മൂ​ഹം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ കാ​ട്ടി​ത്ത​രു​ന്നു.

അ​വ​ബോ​ധ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാം?

വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ മു​ൻ മാ​തൃ​ക​ക​ളെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​താ​നാ​വും. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ൾ വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ക്ര​മ​വും ശീ​ല​വും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ​ടി. തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​യു​ടെ പി​റ​കി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ​ക​ളും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നാ​യി സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രെ പ്രീ​ണി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. യു​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ പ​ഴ​യ ക്ര​മ​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​ടി, വൈ​ജാ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, അ​വ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ലാ​ണ്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി, ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യും യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്. സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​ദ്ധ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​നും ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

പൊ​ടു​ന്ന​നെ​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ഴി. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ചു പ്ര​തി​ക​ര​ണം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും നീ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ പ​ക്വ​ത​യോ​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ ക്ര​മ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കും. വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ മ​ന​സ്സു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ശീ​ലി​ച്ച രീ​തി​ക​ളെ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും ശ്ര​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഗാ​ർ​ഹി​ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തും, സി​നി​മ-​പ​ര​സ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും, നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി വ​രു​ത്തേ​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണി​നി​യു​ള്ള​ത്. ജെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ, അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​വും അ​വ​യെ മാ​റ്റാ​നും ത​ട​യാ​നു​മു​ള്ള രീ​തി​ക​ളും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി പ​രി​ശീ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്.

ഡി.​സി ബു​ക്സ് അടുത്ത്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന 'തൊ​ലി​ക്ക​റു​പ്പ്: വെ​റു​പ്പി​​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ൾ'