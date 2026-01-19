Begin typing your search above and press return to search.
    ന​വ​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖം​മൂ​ടി വീ​ണ്ടും അ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ

    Posted On date_range 19 Jan 2026 7:30 AM IST
    Updated On date_range 19 Jan 2026 7:30 AM IST
    Donald Trump
    cancel
    camera_alt

    ഡോണാൾഡ് ട്രം​പ്,നി​ക​ളസ് മ​ദൂ​റോ

    By
    കെ.എം സീതി
    text_fields
    bookmark_border
    വെന​ിസ്വേലയിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ഇടപെടലുകളെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? എന്താണ് അമേരിക്ക ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി? രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ എന്താകും പ്രത്യാഘാതം? –വിശകലനം.

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് കേ​വ​ല​മൊ​രു വി​ദേ​ശ​ന​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച് ന​വ​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ധാ​ർ​ഷ്ട്യം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ജ​നു​വ​രി മൂന്നിന് ​വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​വും, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ളസ് മ​ദൂ​റോ​യെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി രാ​ജ്യം ‘താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന’ ഡോ​ണൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വേ​ഷ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച​യെ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി. മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​രീ​തി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് മാ​റി, കൂ​ടു​ത​ൽ തു​റ​ന്ന​തും ആ​ക്ര​മോ​ത്സു​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം താ​ൽപ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​മെ​ന്ന ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ചൂ​ഷ​ണംചെ​യ്യാ​നു​മാ​ണ് ട്രം​പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ന​വ​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണ​മാ​യ ‘പി​ഴി​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ൽ ത​ന്ത്രം’ (extractive strategy) ഒ​രു മ​റ​യു​മി​ല്ലാ​തെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ജ​നു​വ​രി മൂന്നിന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു സൈ​നി​ക​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി മ​ദൂ​റോ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തൊ​രു അ​ധി​നി​വേ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് മ​റ​യി​ല്ലാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ​സം​യ​മ​നം, സ​ഖ്യ​രൂ​പവത്ക​ര​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ പി​ന്തു​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക രീ​തി​ക​ളെ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​നി​മു​ത​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    യു​.എ​ൻ പോ​ലുള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ‘സൗ​ക​ര്യ’ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്രം പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന് ക​രു​ത്ത​നാ​യ ഒ​രം​ഗം കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വി​ല​യു​മി​ല്ലാ​താ​യി. യു​.എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ക​യുംചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യം ഇ​വി​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​യി. ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്ന് യു​.എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ഓ​ഫിസ് വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ധി​കാ​രം കൈ​യാ​ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ്യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​മാ​ണി​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. യു​.എ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​തി​ലും ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ർ​ഥ​ലാ​ഭ​ത്തി​നാ​യി ചൂ​ഷ​ണംചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യുംചെ​യ്തു.

    ഇ​വി​ടെ വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റം ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് മു​തി​ർ​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ യു​.എ​ൻ വേ​ദി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. സ്വ​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ജ​ഡ്ജി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ ചൈ​ന രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​താ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നു. ലാ​റ്റി​നമേ​രി​ക്ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​സം​ഭ​വം എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ചൈ​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​ങ്ക. റ​ഷ്യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ല്ലാ​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം ലോ​കം ക​ണ്ടു. യു​​ക്രെയ്ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ട്രം​പു​മാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പു​ടി​ന് മ​റി​ച്ചൊ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ല.

    മി​ന്ന​ലാ​ക്ര​മ​ണം, ത​ട​ങ്ക​ൽ, എ​ണ്ണ​

    വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ സൈ​നി​ക​ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ വീ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം, അ​ത് മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു –സൈ​നി​ക ശ​ക്തി, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​നെ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​ൽ, പ​ര​സ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചൂ​ഷ​ണം. സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ യു​.എ​സ് സ്‌​പെ​ഷൽ ഫോ​ഴ്‌​സ് മ​ദൂറോ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി (വ്യാ​പ​ക​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ) അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡെ​ൽ​സി റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് ഇ​ട​ക്കാ​ല നേ​താ​വാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നുവ​ന്നെ​ങ്കി​ലും, അ​മേ​രി​ക്ക നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ അ​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കൂ എ​ന്ന് ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മി​ന്ന​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​വാ​ക്കി​യ​ത് അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ എ​ണ്ണ​ന​യം അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നംചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ​വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ‘അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്’ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ വി​വ​രി​ച്ച മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ ഇ​താ​ണ്: ആ​ദ്യം സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക, തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക, ഒ​ടു​വി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഭ​ര​ണം കൈ​മാ​റു​ക. ഇ​ത് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ഇ​ടി​ച്ചു​കേ​റലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു അ​ധീ​ശ​ത്വ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ട​ലി​ലെ സൈ​നി​ക​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​പ​രോ​ധം ലം​ഘി​ച്ച വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത് യു​.എ​സ്.എ​സ് ജെ​റാ​ൾ​ഡ് ആ​ർ ഫോ​ർ​ഡി​ൽനി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക​രാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു ഹോം​ലാ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോം ​സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​കം ക​ണ്ടു. മ​ദൂറോ​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യശേ​ഷം വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. 30 മു​ത​ൽ 50 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ​വ​രെ എ​ണ്ണ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യും, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 100 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ എ​ണ്ണ എ​വി​ടെ വി​ൽ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾപോ​ലും വി​ല​പേ​ശ​ലി​നു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​ക​ളാ​യി മാ​റി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാൻ ഒ​രു ‘ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​യി’ അ​മേ​രി​ക്ക ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​താ​യും, ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത് സൈ​ന്യ​ത്തെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണം താ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും വാ​ർ​ത്താ​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. സൈ​നി​ക​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലും എ​ണ്ണ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലു​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​ന്ന​ത് –ഫ​ല​ശൂ​ന്യ​മാ​യ അ​പ​ല​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി. പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ ന​ട​പ്പാക്കാ​നു​മു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ധി​കാ​രം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽത​ന്നെ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​താ​ണ് ഒ​രു പു​തി​യ കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ മാ​റു​ന്ന ശൈ​ലി. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ കു​റ​ക്കാനും കൃ​ത്യ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം വെ​റും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​നും ഇ​ത് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ട്രം​പ് കൊ​റോ​ള​റി’​യും മാ​റു​ന്ന ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​പ​ര​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​നം ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. 2025ലെ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ന​യ​ത്തി​ൽ, മ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ന് ഒ​രു ‘ട്രം​പ് അ​നു​ബ​ന്ധം’ വ്യ​ക്ത​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ മേ​ധാ​വി​ത്വം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ‘അ​ർധ​ഗോ​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ’ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ആ​സ്തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നേ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​ത് വെ​റു​മൊ​രു അ​ടി​ക്കു​റി​പ്പ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ന​യ​രൂ​പവത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ച​ട്ട​ക്കൂ​ടാ​ണ്.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി 1823ലാ​ണ് മ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ, ഇ​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ലോ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മ​റ​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യുംചെ​യ്തു. ട്രം​പ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത അ​തി​ന്റെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലും വ്യാ​പ്തി​യു​മാ​ണ്. കു​ടി​യേ​റ്റ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്, ക​ര-​ക​ട​ൽ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യെ ഈ ​പു​തി​യ​ ത​ന്ത്രം അ​ർ​ധഗോ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി, ഏ​ത് സ​മ്മ​ർ​ദത​ന്ത്ര​ത്തെ​യും ‘അ​ർ​ധഗോ​ള സ്ഥി​ര​ത’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ന​യം അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ‘കാ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന് പ​ക​രം സൈ​നി​ക​ നി​യ​മ​ ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന ശാ​ക്തി​ക​യു​ക്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ദൂറോ​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ ഒ​രു ‘നി​യ​മ​പാ​ല​ന’ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ട്രം​പ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി. കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​സ്താ​വോ പെ​ട്രോ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും, കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ ഒ​രു സൈ​നി​ക​നീ​ക്കം ‘ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും’ എ​ന്ന് ട്രം​പ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​താ​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നു. മെ​ക്സി​കോ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ക്യൂ​ബ ‘വീ​ഴാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ​വേ​ട്ട​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കൊ​ളം​ബി​യ​യി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ട്രം​പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​യും ലോ​കം കേ​ട്ടു.

    ഈ ​ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ലാ​റ്റി​നമേ​രി​ക്ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഉ​ള്ള​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​ക് മേ​ഖ​ല​യും ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ട്രം​പ് വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു നാ​റ്റോ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ദേ​ശം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ താ​ൽപര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ‘സ്വാ​ധീ​ന​മേ​ഖ​ല’ എ​ന്ന​ത് ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സൂ​ച​ന​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ണ്ട്. 1945ന് ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കാ​ണാം: അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ, നി​ഴ​ൽയു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ, ര​ഹ​സ്യ സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​താ​ണ്. ഗ്വാ​ട്ടമാ​ല (1954), ചി​ലി (1973), മ​ധ്യ​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ 80ക​ളി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഗ്ര​നേ​ഡ (1983), പാ​ന​മ (1989) എ​ന്നി​വ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​വും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും എ​ങ്ങ​നെ സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 2026ൽ ​സം​ഭ​വി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​തും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ച്, ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ ഒ​രു സ്ഥി​രം ‘അ​വ​കാ​ശ’/ ‘​അ​ധി​കാ​ര’​മാ​യി മാ​റ്റാ​നും സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​നെ 'സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം' എ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രസിഡന്‍റ് നി​ക​ളസ് മ​ദൂ​റോയെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ തെരുവിലിറങ്ങിയ ജനം

    ആ​ഗോ​ള​ ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം

    അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത, എ​ന്നാ​ൽ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം കേ​ൾ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഏ​റ്റ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. യു​.എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ത്യ​ന്തം ഗൗ​ര​വ​തര​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യു​ക​യുംചെ​യ്തു. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും യു​.എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വി​ഭാ​ഗ​വും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​ക്ക് ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ ക​രു​ത്തി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല. മ​റി​ച്ച് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ, ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ജ്യം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽപ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കൂ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    മ​റ്റൊ​രു ആ​ഘാ​തം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്നും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​മു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റ​മാ​ണ്. അ​റു​പ​ത്തി​യാ​റ് ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക പി​ന്മാ​റു​ന്ന​ത് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു രാ​ജ്യം ഇ​ത്ത​രം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഒ​രു ശൂ​ന്യ​ത​യ​ല്ല സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ‘മാ​തൃ​ക’ കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യ​ല്ലാ​തെ വെ​റും സൗ​ക​ര്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി മാ​റു​ന്നു. ക​പ​ട​മാ​യ മാ​ന്യ​ത​ക​ളു​ടെ കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്നും, ‘ക്ര​മം’ എ​ന്ന പ​ഴ​യ ഭാ​ഷ​ക്കു പ​ക​രം ‘മേ​ധാ​വി​ത്വം’ എ​ന്ന പ​രു​ക്ക​ൻ ഭാ​ഷ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വ​ശ​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​ന്ന്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം യു​ദ്ധ​ത്തി​നും സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ത​മ്മി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യകാ​ല​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​രം പ​ല​പ്പോ​ഴും ദു​രു​പ​യോ​ഗംചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സൈ​നി​ക​ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നെ ‘നി​യ​മ​പാ​ല​നം’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചാ​ലും അ​ത് യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​കാര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​ള്ളി​ൽത​ന്നെ ഈ ​നി​യ​മ​യു​ദ്ധം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ഈ ​ചോ​ദ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. ‘പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം’ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല. അ​ത് യു​.എ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​മാ​ണ്. സ്വ​യം​ര​ക്ഷ​ക്കോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യോ മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് യു​.എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് പോ​യി പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഈ ​വാ​തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​യി മാ​റും. വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ൾ ആ​ത്മ​സം​യ​മ​ന​ത്തെ ഒ​രു ബ​ല​ഹീ​ന​ത​യാ​യി കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും.

    പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ചോ​ദ്യം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ സി​ദ്ധാ​ന്ത-​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ? 2025ലെ ​ദേ​ശീ​യ​ സു​ര​ക്ഷാ​ന​യം ഇ​തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​ർ​ധഗോ​ള​ത്തെ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ അ​ധീ​ശ​ത്വം ഉ​റ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു മേ​ഖ​ല​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ത് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭാ​ഷ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ല്യ​മാ​യ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ചേ​രു​ന്ന​ത​ല്ല. മ​റി​ച്ച് മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ച​മ​ക്കുന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ടം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാം –മി​ന്ന​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​പാ​ല​ന​മെ​ന്നും, സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​ന്നും, സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ​ താ​ൽപര്യ​മെ​ന്നും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി. റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും ഇ​ത് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ക​യും സൗ​ക​ര്യ​പൂ​ർ​വം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്നു. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​ന്ന ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​മ​ല്ല.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ശ​ക്തി​യും വി​ഭ​വാ​ധി​കാ​ര​വും നൈ​തി​ക​ത​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട ആ​ഗോ​ള​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ന​വ​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം നി​ര​ന്ത​രം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​കം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    =====================

    (എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​ന്റ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് റി​സ​ർ​ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​ പ​ഠ​ന വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

