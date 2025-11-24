Begin typing your search above and press return to search.
    ബി​ഹാ​ർ എ​ന്ന ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി

    Posted On date_range 24 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 9:15 AM IST
    ബി​ഹാ​ർ എ​ന്ന ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി
    By
    ഹസനുൽ ബന്ന
    എ​ൻ.​ഡി.​എ സഖ്യം ബി​ഹാ​റി​ൽ വ​ൻവി​ജ​യം നേ​ടി. ഇ​ൻ​ഡ്യ സഖ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഫ​ലം? എ​ന്താ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ? തോ​ൽ​വി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? –വി​ശ​ക​ല​നം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​യും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നു​മാ​ത്രം അ​നീ​തി​യും അ​ന്യാ​യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​യി​രു​ന്നു...

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​യും നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നു​മാ​ത്രം അ​നീ​തി​യും അ​ന്യാ​യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​യി​രു​ന്നു ബി​ഹാ​റി​ലേ​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​ക്കി ക്ര​മ​ക്കേ​ടും അ​ഴി​മ​തി​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ങ്ങ​നെ വി​ജ​യി​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ കാ​ണി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സാ​മു​ദാ​യി​ക സ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി ഏ​തൊ​ക്കെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് വെ​ട്ടി മാ​റ്റ​ലും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലും ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​സൂ​ത്ര​ണംചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ എ​ന്ന ക​ള്ളം പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കി​യ​തു വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ ക​ണ്ട​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​ക്കും ബി​ഹാ​ർ ജ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ര​ണ്ടു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് ഏ​ത​റ്റം വ​രെ പോ​കാ​നും അ​വ​രൊ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ നി​ല​ക്കും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട് ഇ​ത്ര​യും ക​ടു​ത്ത ജീ​വ​ൻ​മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തും ആ ​ര​ണ്ടു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്ന് -കേ​ന്ദ്രഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു​വി​ന്റെ തെ​ലു​ഗു​ദേ​ശ​വും നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു​വും ആ​യ​തി​നാ​ൽ ബി​ഹാ​റി​ലെ തോ​ൽ​വി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കും. ജ​ന​വി​കാ​രം ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന നി​മി​ഷം നി​ര​ന്ത​രം ചേ​രി​മാ​റു​ന്ന ‘പ​ൾ​ട്ടി ബാ​ബു’ എ​ന്ന ത​ന്റെ വി​ളി​പ്പേ​രി​നെ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ജ​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​യും. ബി​ഹാ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​പ​ദം കി​ട്ടാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​തീ​ഷ് ത​യാ​റാ​കും. അ​തി​നാ​ൽ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യും ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു​വി​നെ​യും ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​ത്തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മോ​ദി​ക്കും അ​മി​ത് ഷാ​ക്കും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു.

    ര​ണ്ട് -പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക

    ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഒ​രു അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ജെ.​പി. ന​ഡ്ഡ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞും പ​ക​രം ആ​ൾ വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​സേ​ര​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നെ ചൊ​ല്ലി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി-​അ​മി​ത്ഷാ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്കം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മോ​ദി​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ആ​രു വ​ര​ണം എ​ന്ന ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ചൊ​ൽ​പ്പ​ടി​ക്കു​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ധേ​യ​നെ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മോ​ദി​യും ഷാ​യും വാ​ശി​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്. എ​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും വെ​ട്ടി​നി​ര​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കാ​ല​ശേ​ഷം ബി.​ജെ.​പി​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് 100 വ​ർ​ഷം തി​ക​ച്ച സം​ഘം. സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും രാ​ജ്യ​ഭ​ര​ണം എ​ന്ന​പോ​ലെ മോ​ദി​യു​ടെ​യും ഷാ​യു​ടെ​യും കൈ​ക​ളി​ൽ അ​മ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ക്ഷീ​ണം നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യെ ബി.​ജെ.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ബി​ഹാ​ർ ക​ഴി​യാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നോ​മി​നി​ക​ൾ. ആ ​നി​ല​ക്കു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ ജ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മോ​ദി​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​കാ​ൻ കൊ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന അ​മി​ത്ഷാ​ക്കും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യിത്തീ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ത്യ​ന്തം അ​ഭി​മാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​യെ​ടു​ത്ത കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യെ​യാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ ക​ണ്ട​ത്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തൊ​ട്ടേ തു​ട​ങ്ങി അ​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം. ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും ജ​യി​ക്കു​ക​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ കൊ​ണ്ട് വ​ള​രെ തി​ര​ക്കി​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ്പാ​ക്കി. മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ​പോ​ലും വ​രു​തി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യും 21 ല​ക്ഷം ‘പു​തി​യ’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ല​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​ത് ആ​രെ​യെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത് ആ​രെ​യെ​ന്നും ബൂ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കും മു​മ്പേ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു. സ്വ​ന്തം ബൂ​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് സ​ജീ​വ​മാ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഇ​തു​മൂ​ലം കേ​ഡ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്ന് നാം ​ക​രു​തു​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ സി.​പി.​ഐ, സി.​പി.​എം, സി.​പി (എം.​എ​ൽ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കു​പോ​ലും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും ബൂ​ത്തു​ത​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നാ​ളി​ൽ പ​ത്തും അ​മ്പ​തും പേ​ർ ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും വ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും വോ​ട്ടു​വെ​ട്ട​ലും വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് 10,000 വീ​തം കൈ​ക്കൂ​ലി

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ജ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന പാ​ക​ത്തി​ലാ​ക്കി അ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​മി​ത് ഷാ. ​ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം അ​തി​നു​മാ​ത്രം ശ​ക്ത​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ വീ​തം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള 30,000 കോ​ടി വ​ക മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ കി​ട്ടി​യ പ​തി​നാ​യി​രം​കൊ​ണ്ട് സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം മ​റ​ക്കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ​രെ നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ബി.​ജെ.​പി ത​ന്നെ ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി ര​ണ്ടു​നാ​ൾ മു​മ്പ് പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ വീ​തം ഒ​രു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു.

    സീ​റ്റ് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​ർ​ണ​യി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​ത​റ്റം വ​രെ പോ​കു​മെ​ന്നും ബി​ഹാ​ർ കാ​ണി​ച്ചു. ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​മി​ത് ഷാ ​തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. ബി.​ജെ.​പി നി​ർ​ത്തി​യ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ര​നെ മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ ഗോ​പാ​ൽ ഗ​ഞ്ച് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ ജ​ൻ സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി ഗോ​പാ​ൽ ഗ​ഞ്ചി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി​ന്മാ​റി​യ​ത് അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ വി​ളി ആ ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ചെ​ന്നി​ട്ടാ​ണ്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​തി​വി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽത​ന്നെ ന​ട​ന്നു. സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തോ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന ചെ​റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ടെ​യും നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ചെ​റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രെ​യും സീ​മാ​ഞ്ച​ൽ​പോ​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ക്കി രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി.

     

    വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​വും വി​വി​പാ​റ്റും

    പ​ഴു​ത​ട​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ണു​വി​ട വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ കോ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴു​ക്കി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹു​ദൂ​രം പി​റ​കി​ലാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​വുംകൊ​ണ്ടു തീ​ർ​ന്നി​ല്ല. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​ ത​ന്നെ പോ​ൾ ചെ​യ്ത വോട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​വി​പാ​റ്റ് സ്ലി​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം ന​ടു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​വു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി ഓ​ഫാ​ക്കി പാ​തി​രാ​വു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പെ​ട്ടി​ക​ളും ആ​യി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. ഒ​ടു​വി​ൽ വോ​ട്ടെ​ണ്ണി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പ​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ചെ​യ്ത വോ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ബി​ഹാ​ർ ഷെ​രീ​ഫി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​സ്കോ ആ​യ 18, 19, 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ 20 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ചെ​യ്ത പ​തി​നാ​യി​രം വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 300 വോ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​തെ​ന്ന ആ​വ​ലാ​തി​യു​മാ​യി സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശി​വ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം.

    അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത മു​ക​ൾ​പ്പ​ര​പ്പി​ലെ ഓ​ള​ങ്ങ​ൾ

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് തൊ​ട്ട് വോ​ട്ടെ​ണ്ണി​ത്തീ​രു​ന്ന​തു വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രു ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​ഡി.​എക്ക് ​ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ങ്കി​ൽ നേ​ർ​വി​പ​രീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​തി. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യും തേ​ജ​സ്വി സ്വ​ന്തം​നി​ല​ക്ക് അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​യും മു​കൾ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച അ​നു​കൂ​ല ഓ​ളംകൊ​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ക​വ​ല​ക​ളി​ലെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​വും റാ​ലി​ക​ളി​ലെ ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​വും വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും ബൂ​ത്തു ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​രെ​യും ​െവ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും മ​ഹാ​സ​ഖ്യം ക​രു​തി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടിമാ​റ്റി​യ​തും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​തു​മാ​യി 90 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ട് ഏ​തൊ​ക്കെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ ​അ​ന്ത​രം സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഒ​രു ആ​വ​ർ​ത്തി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വാ​യി​ച്ചു നോ​ക്കി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ​പോ​ലും ഒ​രു സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യും മെ​ന​ക്കെ​ട്ടി​ല്ല. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബി.​എ​ൽ.ഒ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പോ​കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ സ്വ​ന്തം വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ​പോ​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ​യും ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പോ​യ ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മു​തി​ർ​ന്നി​ല്ല.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പേ തോ​റ്റ മ​ഹാ​സ​ഖ്യം

    ര​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം ആ ​ത​ര​ത്തി​ൽ ബൂ​ത്തു​ത​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് തെ​ളി​വ് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പേ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​യി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ വോ​ട്ടി​നു മു​മ്പേ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​തോ​ൽ​വി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജാ​തി സ​മീ​ക​ര​ണ​വും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും നോ​ക്കി ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച് എ​ൻ.​ഡി.​എ ഒ​രു​പ​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യ​പ്പോ​ൾ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​മ്മി​ല​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യം.

    മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ശ​ണ്ഠ​കൂ​ടി സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​ത്ര​യും ത​ർ​ക്കി​ച്ച് വാ​ങ്ങി​യ​ത് ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​മു​ള്ള വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് പ​ട്ന​യി​ൽ​നി​ന്നും കേ​ട്ട​ത്. സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര തൊ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ഥ​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും കേ​ട്ടു. 60 സീ​റ്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങി​യ​ത് 35ഉം ​വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ബി​ഹാ​റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ. കേ​വ​ലം 25 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രു മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലും. വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ത്തി​യ​തു​പോ​ലും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ വി​ല​പേ​ശി വാ​ങ്ങി വി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നു​പോ​ലും ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ടു​മാ​സം സ്വ​ന്തം പ​ണ​മി​റ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ധ്വാ​നം പാ​ഴാ​യ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​കാ​രം പെ​യ്ഡ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് തീ​ർ​ക്കും എ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി ത​ന്നെ പ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സീ​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ എ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഇ​തെ​ല്ലാം അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​മ്മി​ല​ടി​ച്ച് തോ​ൽ​വി

    ഇ​തു​മൂ​ലം സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ല​ല്ല പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ അ​ടി​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ലൈ​വ് ആ​യി ക​ണ്ടു. സീ​റ്റ് വീ​തം​വെ​പ്പി​നാ​യി എ​ത്തി​യ ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ അ​ല്ലാ​വു​രു​വി​നെ​യും ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​നെ​യും അ​ടി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​രെ​യെ​ത്തി. ക​ടു​ത്ത ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം കൂ​ട്ടാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​രു​തി​യ​വ​ർ​പോ​ലും, എ​ന്തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി ബൂ​ത്തി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം. ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ല​രെ​യും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ ഒ​ട്ടും ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ​ന്നാ​ൾ ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് വെ​ട്ടിമാ​റ്റി​യ​വ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വേ​ദി​യി​ൽ കാ​ണി​ച്ച് ഇ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കും എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ലം ഇ​ത്ര​യും ദ​യ​നീ​യം ആ​കു​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽപോ​ലും ക​രു​തി​ക്കാ​ണി​ല്ല.

     

    ബി​ഹാ​ർ ഒ​രു ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മ​ല്ല. ഒ​രു രാ​ജ്യ​വും ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യും ഉ​ള്ള ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ശ​രി​ക്കും ബി​ഹാ​റി​ലെ പൈ​ല​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട്. ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ ​പൈ​ല​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്ട്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്രം ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ബി​ഹാ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ബം​ഗാ​ളും അ​സ​മും കേ​ര​ള​വും എ​ല്ലാം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ൽ​ക്കീ​ഴി​ൽ ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ട​പ്പു​റ​പ്പാ​ട് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള വി​വേ​കം ഇ​ല്ലാ​തെ, ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ഠം പ​ഠി​ക്കാ​തെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൂ​ട്ട​ലും കി​ഴി​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തി മ​തി​മ​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തും വ​ല​തും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക ബി.​ജെ.​പി​യും ക​മീ​ഷ​നും ത​യാ​റാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും.

