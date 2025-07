ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമത്തിന്​ കരുതലും കൈത്താങ്ങും

സംസ്ഥാനത്തെ ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക്രി​യാത്മക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​നെ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി വ​ന്നി​രു​ന്ന പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് 2022-23 മു​ത​ൽ ഒ​മ്പത്, പ​ത്ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​ന്നു...



സംസ്ഥാനത്തെ ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക്രി​യാത്മക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​നെ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി വ​ന്നി​രു​ന്ന പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് 2022-23 മു​ത​ൽ ഒ​മ്പത്, പ​ത്ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​നെ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്​ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി. ഇ​തി​നാ​യി 20 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. മൗ​ലാ​ന ആ​സാ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ 600 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി. 2021-22 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 2376.14 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും 22,006 ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 1852.45 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 2057.51 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 17,438 ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 1588.57 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്​ 2196.26 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. 20,075 ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 1905.65 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2024-25 വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 43.59 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​ധ​വ​ക​ൾ, വി​വാ​ഹ മോ​ചി​ത​ർ, ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​യം തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും എ​ടു​ത്തു​പ​​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​വാ​ഹബ​ന്ധം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ/​ വി​ധ​വ​ക​ളാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി വീ​ടു​ക​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​മ്പി​ച്ചി ബാ​വ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം 24 പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും 27 ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പി.​എ​സ്.​സി, ബാ​ങ്കി​ങ്, മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ-​അ​ർ​ധ​സ​ർ​ക്കാ​ർ, മ​റ്റ് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. പു​തു​താ​യി പ​രിശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. തൊ​​ഴി​​ല​​ന്വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്കാ​​യി ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ ക്ഷേ​​മ വ​​കു​​പ്പും സം​​സ്ഥാ​​ന ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ ക​​മീ​​ഷ​​നും കേ​​ര​​ള നോ​​ള​​ജ് ഇ​േക്കാണ​​മി മി​​ഷ​​നും സം​​യു​​ക്ത​​മാ​​യി ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച പ​​ദ്ധ​​തി​​യാ​​ണ് സ​​മ​​ന്വ​​യം. ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ഒ​​രു ല​​ക്ഷം അ​​ഭ്യ​​സ്തവി​​ദ്യ​​രാ​​യ തൊ​​ഴി​​ല​​ന്വേ​​ഷ​​ക​​ർ​​ക്ക് തൊ​​ഴി​​ൽ ന​​ൽ​​കു​​ക​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യം. കേ​ര​ള നോ​ള​ജ് ഇ​േക്കാണ​​മി മി​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ​ർ​ക്ക്​​േ​ഫാ​ഴ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​വ​രെ തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​റ​മെ നൈ​പു​ണ്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി ആ​ളു​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്ക് പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ, ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി നി​യ​മി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. കോ​ശി ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ, മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​യി 284 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കോ​ശി ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീരുമാനം. ചേർത്തുപിടിച്ചും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയും പ​ട്ടി​ക​വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​ക്കാ​യി വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, ആ​​രോ​​ഗ്യം, പാ​​ര്‍പ്പി​​ടം, തൊ​​ഴി​​ല്‍, അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന സൗ​​ക​​ര്യ​​വി​​ക​​സ​​നം എ​​ന്നി​​വ​​ക്ക് മു​​ന്‍ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ ഇ​​വ​​ർ​ക്ക് ഗു​​ണ​​പ​​ര​​മാ​​യ മാ​​റ്റം കൈ​​വ​​രി​​ക്കാ​​നാ​യി​ട്ടു​​ണ്ട്. വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ 9 വ​​ർ​​ഷ​​മാ​​യി ന​​ട​​ത്തി​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ൾ​​കൊ​​ണ്ട് പ്ര​​ബു​​ദ്ധ സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​യി പ​​ട്ടി​​ക-​​പി​​ന്നാ​​ക്ക വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ മാ​​റി. അ​​റി​​വും അ​​ക്ഷ​​ര​​വും നി​​ഷേ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രു​​ടെ നൂ​​റു​​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് പി​​ന്മു​​റ​​ക്കാ​​രി​​പ്പോ​​ൾ അ​​ന്ത​​ർ​​ദേ​​ശീ​​യ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്. പ്രൈ​​മ​​റി ​​പ​​ഠ​​നം മു​​ത​​ൽ പി.എ​​ച്ച്.​​ഡി പൈ​​ല​​റ്റ് പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​വും വ​​രെ ക​​ര​​സ്ഥ​​മാ​​ക്കാ​​ൻ ഇ​​വ​​ർ​​ക്ക് സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ പി​​ന്തു​​ണ​​യു​​ണ്ട്. ഉ​​ന്ന​​തി സ്കോ​​ള​​ർ​​ഷി​​പ് ഫോ​​ർ ഓ​​വ​​ർ​​സീ​​സ് സ്റ്റ​​ഡീ​​സ് പ​​ദ്ധ​​തി വ​​ഴി 842 വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളാ​​ണ് വി​​ദേ​​ശ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. 731 പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ള്‍ക്കും 54 പ​​ട്ടി​​ക​​വ​​ര്‍ഗ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ള്‍ക്കും 57 പി​​ന്നാ​​ക്ക വി​​ഭാ​​ഗ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ള്‍ക്കു​​മാ​​ണ് വി​​ദേ​​ശ പ​​ഠ​​ന സ്കോ​​ള​​ര്‍ഷി​​പ് ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്. സി​​വി​​ല്‍ സ​​ര്‍വി​​സ് പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​​നും പ​​ട്ടി​​ക​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് സ​​ഹാ​​യം ന​​ൽ​​കിവ​​രു​​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. 2014 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ 56.54 കോ​ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി 9 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ 733.22 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 100 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​വീ​തം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ 72 പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. 2014 മു​ത​ല്‍ 5 ബാ​ച്ചു​ക​ള്‍ പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തി​ല്‍ 413 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 15 പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ കോ​ള​നി എ​ന്ന പേ​രു​മാ​റ്റി​യ​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും ആ​ശ​യ​പ​ര​വും വീ​ക്ഷ​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. കോ​ള​നി പോ​ലെ ‘ഊ​ര്​’​, ‘സ​​​ങ്കേ​തം’ എ​ന്നീ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​ക്കി. പ​ക​രം ‘ന​ഗ​ർ’, ‘ഉ​ന്ന​തി’, ‘പ്ര​കൃ​തി’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യോ അ​​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​തും കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​വു​മാ​യ പേ​രു​ക​ളോ ആ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 16.6 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ 3.4 ശ​ത​മാ​നം തു​ക​യും 9 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​ന്ന പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 2.9 ശ​ത​മാ​നം തു​ക​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, കേ​ര​ളം ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​ത​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗം 9.1 ശ​തമാ​ന​വും പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗം 1.45 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും യ​ഥാ​ക്ര​മം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 9.81 ശ​ത​മാ​ന​വും 2.89 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​രു​ന്ന തു​ക ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്രവി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ 4 ബ​ജ​റ്റി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക​യി​രു​ത്തി​. ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ പ​ട്ടി​ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി​യും വീ​ടും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം. ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 9 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ 33,058 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി 1653 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഭൂ​ര​ഹി​ത ഭ​വ​ന പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 55ല്‍ ​നി​ന്നും 70 ആ​ക്കി​യും വ​രു​മാ​ന​പ​രി​ധി 1,00,000 രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ര്‍ത്തി. ഒ​മ്പതു വ​ര്‍ഷംകൊ​ണ്ട് 8919 പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 8573.54 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണംചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഭൂ​മി​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ജി​ല്ല​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം. 29,139 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ 38,581 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂമിക്ക് വനാവകാശ പട്ടയം നല്‍കി.

