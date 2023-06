‘‘ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത നി​ര്‍മാ​ർജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യേ ആ​ര്‍ത്ത​വ ശു​ചി​ത്വ​വും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​വൂ. അ​പ്പോ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ആ​ര്‍ത്ത​വ​മെ​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജൈ​വ​പ്ര​ക്രി​യ​യെ അ​ത​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വൂ’’ -ലേ​ഖി​ക ചി​ല വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​െ​വ​​ക്കു​ന്നു.

ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും മേ​യ് 28 ആ​ർ​ത്ത​വ ശു​ചി​ത്വദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കും. ആ​ർ​ത്ത​വ​ച​ക്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ശു​ചി​ത്വ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് 2014 മു​ത​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ വാ​ഷ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ദി​വ​സം ആ​ച​രി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ആ​ര്‍ത്ത​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ശാ​സ്ത്രീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ഇ​നി​യും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും ഈ ​ദി​നം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.



ആ​ര്‍ത്ത​വം ഒ​രു സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജൈ​വി​കപ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ആ​ര്‍ത്ത​വ​ത്തി​ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​യി​ത്തം അ​തി​നെ അ​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ മ​ന​സ്സ് പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടും അ​ത് ഒ​രു സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജൈ​വി​ക പ്ര​ക്രി​യ​യാ​െ​ണ​ന്ന് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മേ ആ​ര്‍ത്ത​വ ശു​ചി​ത്വ ബോ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വൂ. അ​തി​നൊ​െ​ക്ക മു​മ്പാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ന് നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​െ​ത്ത​ക്കൂ​ടി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​നു​ണ്ണി​യു​ടെ ‘പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ കേ​ര​ള’​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ ജാ​തി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ള്‍, മാ​റ്റ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം, തി​ര​ണ്ട് ക​ല്യാ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി​ത​ന്നെ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​മു​ണ്ട്. ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പു​ളി​കു​ടി​യോ​ടൊ​പ്പം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു എ​തി​ര്‍ത്ത​ത് ആ​ദ്യ ആ​ര്‍ത്ത​വ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ തി​ര​ണ്ടു​ക​ല്യാ​ണ​മാ​ണ്.

ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി​ക്കും ശേ​ഷം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ കേ​ര​ളമാ​തൃ​ക ത​ന്നെ വ​ള​ര്‍ന്നു​വ​ന്നു. ഇ​ന്ന് നി​തി ആ​യോ​ഗി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക –ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്‍ഡ​ക്സി​ല്‍ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്നു. മാ​ന​വ വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളാ​യ ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്, മാ​തൃ​മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക്, സാ​ക്ഷ​ര​ത, ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യം, ലിം​ഗാ​നു​പാ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ​ല്ലാം മ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് കേ​ര​ളം. എ​ന്നാ​ല്‍, കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ നി​ത്യ​ജീ​വി​തം സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ന്നും ആ​ര്‍ത്ത​വ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ബോ​ധ​വും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ടിവ​രു​ന്നു.

2018 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ല്‍ കേ​ര​ളം അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച മ​ഹാ പ്ര​ള​യ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ല്‍ റി​ലീ​ഫ് ക്യാ​മ്പി​ല​ട​ക്കം സാ​നി​റ്റ​റി നാ​പ്കി​നു​ക​ൾ ആവ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മെ​ന്‍സ്ട്ര​ല്‍ പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​ത്ര​ക്ക് ല​ജ്ജാ​വ​ഹ​മാ​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന്, ചെ​റു​താ​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടുതു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് 2018 സെ​പ്റ്റംബ​റി​ല്‍ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ത്ത​വ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​മ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ധി ആ​ർ​ത്ത​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ശു​ദ്ധി, അ​യി​ത്തം എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റാ​െ​ണ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

2021ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘The Great Indian Kitchen’ (മ​ഹ​ത്താ​യ ഭാ​ര​തീ​യ അ​ടു​ക്ക​ള) എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രേ​ക്ഷ​കപി​ന്തു​ണ​യും നി​രൂ​പ​കപ്ര​ശം​സ​യും ല​ഭി​ച്ചു. വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ തി​ക​ച്ചും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ത്ത​വ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ‘അ​യി​ത്ത​ത്തെ’ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

‘The Great I‘The Great Indian Kitchen’ (മ​ഹ​ത്താ​യ ഭാ​ര​തീ​യ അ​ടു​ക്ക​ള) സിനിമയിലെ രംഗം

കോ​ള​ജ് ഫെ​സ്റ്റു​ക​ളും കാ​മ്പ​സ് മാ​സി​ക​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മ​ന വ​നി​താ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തി. വി​വി​ധ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ള്‍ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​വ​ധി എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തും ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​റ​ക്കി​യ​തും ആ​ര്‍ത്ത​വം വീ​ണ്ടും ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ത്ത​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ര​സ്യ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കു പി​ന്നി​ലെ പ്രേ​ര​ക​ശ​ക്തി​യാ​യ​ത് എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യാം.



ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ട​ത്തേ​ണ്ടു​ന്ന​തും ശ​ബ്ദം താ​ഴ്ത്തി മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​ഷ​യം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ പൊ​തു​വെ ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ര്‍ത്ത​വ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്, ശ്രീ ​ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ സം​സ്കൃ​ത സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ എം.​ഫി​ല്‍ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘മ​ല​യാ​ളി യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്തം’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ചി​ല പ്ര​ധാ​ന വ​സ്തു​ത​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

വ​ള​രെ സെ​ന്‍സി​റ്റീ​വാ​യ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ തു​റ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം. പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​കമാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. 18-40ന് ​ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള യു​വ​തി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 430 യു​വ​തി​ക​ളെ ക​െണ്ട​ത്തു​ക​യും പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന്, ഇ​ന്റ​ര്‍വ്യൂ ഗൈ​ഡി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ കേ​സ് സ്റ്റ​ഡി രീ​തി​യി​ല്‍ പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. വി​വി​ധ ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ള്‍, ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ല്‍പ് – കു​ടും​ബ​ഘ​ട​ന​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ തൊ​ഴി​ല്‍ നി​ല​വാ​ര​വും, ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം, ആ​ർ​ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ ധാ​ര​ണ/​ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും അ​വ​യു​ടെ പാ​ര​സ്പ​ര്യ​വു​മാ​ണ് പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്തം

പെ​രു​മാ​റ്റം, പ്ര​വൃ​ത്തി, ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം മു​ത​ലാ​യ​വ​യു​ടെ മേ​ലു​ള്ള നി​രോ​ധ​നം/​നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ണ് വി​ല​ക്കു​ക​ൾ (Taboo). വി​ല​ക്കു​ക​ൾ അ​യി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ത് തൊ​ട്ടു​കൂ​ടാ​യ്മ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്നു. ആ​ര്‍ത്ത​വകാ​ല​ത്ത് അ​തി​രാ​വി​ലെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ത​ണു​ത്ത​വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ കു​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് 46 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​രാ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള വി​ല​ക്കുണ്ടെന്ന് 46 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പൂ​ജാ​മു​റി​യി​ലേ​ക്കും വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ 93 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ 37 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​ന്തം അ​ല​മാ​ര-​ക​ബോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍നി​ന്നും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ/​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ 32 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. 95 ശ​ത​മാ​നം പേ​ര്‍ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. “ഈ ​ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​മൊ​ക്കെ പ​ണ്ട​ല്ലേ…” എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പു​രോ​ഗ​മ​ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി.





“ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലേ…” എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​റു​പ​ടി. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന സ്ത്രീ​ക്ക് (അ​മ്മ, അ​മ്മാ​യി​യ​മ്മ) ആ​ർ​ത്ത​വസ​മ​യ​ത്തും കു​ളി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് (മ​ക​ള്‍, മ​രു​മ​ക​ള്‍) ആ​ര്‍ത്ത​വ​സ​മ​യ​ത്ത് കു​ളി​ച്ചാ​ലും അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​സ്തു​ത.



അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ര്‍ത്ത​വ​മു​ള്ള ഒ​രുവി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കെ​ങ്കി​ലും സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക എ​ന്ന​ത് ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഇ​തു​വ​ഴി അ​ടു​ക്ക​ള എ​ന്ന ഇ​ടം സ്ത്രീ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ര്‍വം മാ​റ്റി​ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യും ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​നാ​വും. അ​താ​യ​ത്, അ​ണു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ര്‍ത്ത​വ സ​മ​യ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ള്‍ (അ​മ്മ, ഭാ​ര്യ) ക​യ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍, ആ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും, ത​ല്‍ഫ​ല​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ളജോ​ലി ത​ങ്ങ​ളേ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ഭ​യ​മാ​ണ് ഈ ​അ​ടു​ക്ക​ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഇ​ള​വു​ക​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണം.

ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ല്‍, കൂ​ട്ടു​കു​ടും​ബ​മോ അ​ണു​കു​ടും​ബ​മോ ആ​യാ​ലും ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ല്‍പ് കു​ടും​ബഘ​ട​ന​യി​ലെ​ ത​ന്നെ അ​ടു​ക്ക​ള​യും വീ​ടും ജീ​വി​ത​വും സു​ഗ​മ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ലാ​െ​ണ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം.

വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ/​ തൊ​ഴി​ല്‍ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക്

മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ​യും ഉ​യ​ര്‍ന്ന ​നി​ല​വാ​രം വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പൊ​തു​ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത് സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ആ​ർ​ത്ത​വ​ത്തെ അ​യി​ത്ത​മാ​യി​ക്കാ​ണു​ന്ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യം വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, തൊ​ഴി​ല്‍ നി​ല കൈ​യാ​ളു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.

റെ​സ്പോ​ണ്ട​ന്റി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ആ​കെ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​വ​രി​ല്‍ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ര്‍ഥ​ക​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​വ​രാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ യു​വ​തി​ക​ള്‍പോ​ലും വീ​ട്ടി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​ത് പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​കെ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​വ​രി​ല്‍ 46 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ല്‍ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ യു​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് 90 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ല്‍ 55 ശ​ത​മാ​നം പേ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചെ​റി​യ​തോ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

ആ​ര്‍ത്ത​വം അ​യി​ത്ത​മ​ല്ല എ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​ളു​പ്പം, ത​ന്റെ ആ​ർ​ത്ത​വം ത​ന്നെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​െണ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട യു​വ​തി​ക​ളാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍.

ആ​ർ​ത്ത​വ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് കു​റ​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഭാ​രി​ച്ച ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​നം ന​ല്‍കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രു​െ​ണ്ട​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ർ​ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​വി​ധം പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി) അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ര്‍ക്കൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത സ്ത്രീ​യെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ നേ​രി​ട്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​വ​രു​മു​ണ്ട്. ആ​ര്‍ത്ത​വസ​മ​യ​ത്ത് നി​ഷി​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്ന തു​ള​സി​ത്ത​റ ക​ട​ന്ന​തി​ന്, ആ​ര്‍ത്ത​വസ​മ​യ​ത്ത് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്കും മ​റ്റ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​യ​തി​ന്, മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ര്‍ശി​ച്ച​തി​ന് എ​ല്ലാം വ​ള​രെ മോ​ശം പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നു​പോ​ലും ല​ഭി​ച്ച​െ​ത​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ക​െ​ണ്ട​ത്താ​നാ​യി. കു​ടും​ബം, മ​തം എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വൈ​കാ​രി​ക​ത​ല​ങ്ങ​ളെ ചേ​ര്‍ത്തു വെ​ച്ചാ​ണ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ ത​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്.

ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ (മ​റ്റ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ) വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​ർ​ത്ത​വം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ഒ​രു ജൈ​വപ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​മ്മ​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ്.

ആ​കെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​വ​രി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ർ​ത്ത​വസം​ബ​ന്ധി​യാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഏ​റെ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, 65 ശ​ത​മാ​നം പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

പീ​രി​യ​ഡ്സി​ന്റെ കാ​ര്യം പു​രു​ഷ​സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ വ​ള​രെ പോ​സി​റ്റി​വാ​യി അ​ത് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും എ​ന്നാ​ല്‍, അ​തേ വ്യ​ക്തി മ​റ്റ് പ​ല​രോ​ടും ഇ​തേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ നെ​ഗ​റ്റി​വ് ക​മ​ന്റു​ക​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത​റി​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​സ് സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി.





‘പ​ത്തൊ​മ്പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ കേ​ര​ളം’ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ,​ പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​നു​ണ്ണി​

പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി ആ​ർ​ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​െ​ട ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്; (i) ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും എ​ന്ന ഭ​യം (fear of confidentiality loss), (ii) പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക (concern about reaction of men), (iii) പു​രു​ഷ​നു​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ങ്കി​ട്ട​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും ഭ​യ​വും (Fear of self guilt after sharing), (iv) സ്ത്രീ​ക​ളാ​രും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സം (Belief that nobody shares it). എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം അ​ടി​സ്ഥാ​നം “ആ​ര്‍ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ല്‍ പു​രു​ഷ​ന് മു​ന്നി​ൽ താ​ന്‍ ഏ​തു​ത​രം പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും” എ​ന്നു​ള്ള ഭ​യ​മാ​ണ്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി ആ​ർ​ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​വ​രി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നെ​ഗ​റ്റി​വ് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ര്‍ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രു​ഷ​നു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ന്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് മ​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്തെ ഇ​ക്കാ​ര്യം സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.



അ​താ​യ​ത്, ആ​ര്‍ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രു​ഷ​നോ​ട് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നെ​ഗ​റ്റി​വ് ടാ​ഗും ആ​രു​മാ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​തെ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്തം പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​ന്ത​രി​ക അ​ടി​മ​ത്ത​വും സ്ത്രീ​ക​ള​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​യി ആ​ർ​ത്ത​വ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ലും മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ലും അ​വ​ർ പു​രു​ഷ മേ​ധാ​വി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​യാ​കു​ന്നു എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തും ആ​ര്‍ത്ത​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ചൌ​പ​ട് സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​വും കാ​മാ​ഖ്യ​യി​ലെ ദേ​വി​യു​െ​ട ആ​ര്‍ത്ത​വര​ക്താ​രാ​ധ​ന​യും, ആ​ദ്യ ആ​ര്‍ത്ത​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ ഈ​വി​ധ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​ര്‍ത്ത​വ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും മോ​ശ​മാ​യി​ക്ക​ണ്ട് മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ആ​ഘോ​ഷ​മോ മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്ത​ലോ അ​ല്ല, ആ​ര്‍ത്ത​വം ഒ​രു സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജൈ​വി​ക പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന് അ​യി​ത്ത​മി​ല്ലെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ല്‍ സം​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ പ​ക്വ​ത കൈ​വ​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര ധൈ​ഷ​ണി​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യ വി​ചി​ന്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നി​ര​ന്ത​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം. ആ​ര്‍ത്ത​വ അ​യി​ത്തം നി​ര്‍മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ആ​ര്‍ത്ത​വ​ശു​ചി​ത്വ​വും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​വൂ. അ​പ്പോ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ആ​ര്‍ത്ത​വ​മെ​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജൈ​വ​പ്ര​ക്രി​യ​യെ അ​ത​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വൂ.