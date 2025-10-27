Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightArticleschevron_rightവി​മോ​ച​ന പാ​ത​യി​ലെ ...

    വി​മോ​ച​ന പാ​ത​യി​ലെ പെ​ണ്‍യാ​ത്ര

    Posted On date_range 27 Oct 2025 9:45 AM IST
    Updated On date_range 27 Oct 2025 9:45 AM IST
    വി​മോ​ച​ന പാ​ത​യി​ലെ പെ​ണ്‍യാ​ത്ര
    cancel
    By
    രാ​ജേ​ഷ് കെ. ​എ​രു​മേ​ലി
    text_fields
    bookmark_border

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​പ്ല​വ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും സ്ത്രീ ​മു​ന്നേ​റ്റ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും തി​ള​ങ്ങു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ് മാ ​എ​ന്ന മ​ന്ദാ​കി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. മാ​യെ​യും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ വി.​പി. ഭാ​സ്ക​ര​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ രാ​ജേ​ഷ് കെ. ​എ​രു​മേ​ലി​യും.‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​മോ​ച​നം സാ​യു​ധ​വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ജീ​വ​നോ​ട് ചേ​ര്‍ത്ത പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ‘മ’ ​എ​ന്ന മ​ന്ദാ​കി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി​ച്ച മ​ന്ദാ​കി​നി​യു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ള്‍...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​പ്ല​വ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും സ്ത്രീ ​മു​ന്നേ​റ്റ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും തി​ള​ങ്ങു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ് മാ ​എ​ന്ന മ​ന്ദാ​കി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. മാ​യെ​യും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ വി.​പി. ഭാ​സ്ക​ര​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ രാ​ജേ​ഷ് കെ. ​എ​രു​മേ​ലി​യും.

    ‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​മോ​ച​നം സാ​യു​ധ​വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ജീ​വ​നോ​ട് ചേ​ര്‍ത്ത പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ‘മ’ ​എ​ന്ന മ​ന്ദാ​കി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി​ച്ച മ​ന്ദാ​കി​നി​യു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ള്‍ തീ​ക്ഷ്ണ​വും സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, മ​ന്ദാ​കി​നി, അ​ജി​ത, മൂ​വ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം സാ​യു​ധ​വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ മു​ന്നി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന ഒ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വി​പ്ല​വ കു​ടും​ബം എ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​റ്റ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ദാ​കി​നി​യെ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​യോ​ട് ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ര്‍ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. അ​തി​നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാ​മ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ദാ​കി​നി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്നു നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന മ​ന്ദാ​കി​നി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടും ക​ല​ഹി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. കു​ന്നി​ക്ക​ലി​നൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക കു​ടും​ബ​ഘ​ട​ന​യെ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് മ​ന്ദാ​കി​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

     

    പുൽപള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അജിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ

    ‘‘കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഞാ​ന്‍ റൊ​മാ​ന്‍റി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ്ഞാ​ന​സ്നാ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ്, മാ​നു​ഷി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത ജീ​വി​ത​രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഞാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ച​ങ്ങാ​തി​മാ​രും മേ​ലേ​ക്കിട​യി​ലു​ള്ള​വ​രും താ​ഴെ ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ മ​ധ്യ​വ​ര്‍ഗ​ക്കാ​രെ​പ്പോ​ലെ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​മാ​യ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു, സ​ന്തു​ഷ്ട​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​തം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ അ​വ​ര്‍ താ​ലോ​ലി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​സ്സും അ​ഭി​മാ​ന​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഞാ​ന്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​രം​ഭി​ച്ച​ത് (മ​റി​ക്കാ​ത്ത താ​ളു​ക​ള്‍, 38: 2007). ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ത​റാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ന്‍ മ​ന്ദാ​കി​നി​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ മ​ന​സ്സി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​മാ​ണ്. കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴും പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന്ദാ​കി​നി​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ക​ളു​ടെ ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ അ​മ്മ​ക്ക് ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം ജ​യി​ലി​ല്‍ കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ക, ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്താ​ല്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ക, ജ​യി​ലി​ല്‍വെ​ച്ച് ക​ഠി​ന​മാ​യ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക, അ​യ​ല്‍ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​രി​ല്‍ അ​ധി​ക​മാ​ളു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്ത​ല്‍ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​മോ​ച​നം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ത്.

     

    പുൽപള്ളി ആക്രമണത്തിനു ശേഷം കെ. അജിത പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ,മന്ദാകിനിയും അജിതയും

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ത​ന്നെ അ​തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യി മാ​റാ​ന്‍ കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​നും മ​ന്ദാ​കി​നി​ക്കും അ​ജി​ത​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ല്‍നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് അ​രാ​ജ​ക അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ ന​ക്സ​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ഴ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ല​പ്പോ​ഴും കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ ജീ​വി​ത​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ക്കു​മ്പോ​ഴും യോ​ജി​ച്ചും വി​യോ​ജി​ച്ചും മ​ന്ദാ​കി​നി ഒ​രു ന​ദി​പോ​ലെ അ​തി​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ചെ​യ്തു.

    സ്കൂ​ള്‍പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് അ​താ​യ​ത് പ​തി​നാ​റാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യാ സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ന്ദാ​കി​നി ത​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി മും​ബൈ​യി​ലെത്തി. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​നു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും. കു​ന്നി​ക്ക​ല്‍ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ മും​ബൈ​യി​ല്‍ തു​ണി​മി​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ജീ​വ​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് 1949ല്‍ ​മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ല​ളി​ത​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ര്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘‘അ​സാ​മാ​ന്യ ധീ​ര​ത​യു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ നി​മി​ഷാ​ർ​ധം​പോ​ലും വേ​ണ്ടാ​ത്ത ഉ​ള്‍ക്ക​രു​ത്തു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ദാ​കി​നി. ഗു​ജ​റാ​ത്തി ബ്രാ​ഹ്മ​ണ ഇ​ട​ത്ത​രം കു​ടും​ബം. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കെ​ട്ടു​പാ​ടു​ക​ളെ ന​ന്നേ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ അ​റു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ ല​ളി​ത​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ്’’ (ആ​ര്‍.​കെ. ബി​ജു​രാ​ജ്, 23: 2025). ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മ​ന്ദാ​കി​നി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​ത് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ത​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് വ​രു​ക​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി സ്കൂ​ളി​ല്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. അ​ന്ന് അ​ജി​ത​ക്ക് ര​ണ്ട് മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള​ത്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ല്‍ അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​രി​ല്‍നി​ന്നും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രി​ല്‍നി​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ട്ടുവ​ള​ര്‍ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ജി​ത​ക്കും മ​ന്ദാ​കി​നി​യെ​പ്പോ​ലെ തി​ക​ഞ്ഞ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​യി മാ​റാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലും അ​ടി​പ​ത​റാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടുപോ​കാ​ന്‍ അ​ജി​ത​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യ​ത് ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

     

    ‘‘അ​മ്മ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ള​രെ​യേ​റെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​രു യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ബ്രാ​ഹ്മ​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചുപോ​രു​ന്ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം അ​മ്മ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ദൈ​വ​മെ​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മേ അ​മ്മ​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ക​മ്പം ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ അ​മ്മ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​മ​ന്മാ​രും പൂ​ണൂ​ല്‍ എ​ന്നേ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു സ​വ​ര്‍ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍ അ​തി​നെ​തി​രാ​യി ക​ലാ​പം​ചെ​യ്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മെ​ന്നോ​ണം ആ​വേ​ശ​പൂ​ര്‍വം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​മ്മ എ​ല്ലാ പ​ഴ​ഞ്ച​ന്‍ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​സ​ലി​ല്ലാ​തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു’’ (അ​ജി​ത, 1982: 79). അ​ജി​ത​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ മ​ന്ദാ​കി​നി​യു​ടെ ചി​ന്ത​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ ഘ​ട​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്ത്രീ ​വി​മോ​ച​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ള​രാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ജി​ത​യെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​യി​ല്‍നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ധൈ​ര്യ​മാ​ണ്.

    മ​ന്ദാ​കി​നി ജ​യി​ലി​ല്‍ കി​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് മ​ക​ള്‍ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തു​ക​ള്‍ കാ​ൽ​പ​നി​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും ലിം​ഗ​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് അ​ജി​ത​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ മ​ന്ദാ​കി​നി​യെ​പ്പോ​ലെ​യും അ​ജി​ത​യെ​പ്പോ​ലെ​യും നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യും ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​ണ്.

     

    കെ. അജിത, കുന്നിക്കൽ നാരായണൻ

    എ​ന്നാ​ല്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​റ്റം സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ധാ​രാ​ളം സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കും. അ​വ​രെ​ല്ലാം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി നി​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​വ​രാ​ണ്. ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം വെ​ച്ചുവി​ള​മ്പു​ക, പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​ന്നി​ല്‍ ധീ​ര​മാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ക, വി​ദൂ​ര ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന് ക​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക, ഇ​തെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ത്രീ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍. ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രെ തീ​ക്ഷ്ണ​മാ​യ ജീ​വി​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​രി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലും കീ​ഴാ​ള സ്ത്രീ​ക​ള്‍ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ത്ത​രം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​ക​ളി​ല്‍ കാ​ര്യ​മാ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മ​ന്ദാ​കി​നി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി​യി​ല്‍ അ​ത്ത​രം ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    =================

    ഗ്ര​ന്ഥ​സൂ​ചി

    മ​റി​ക്കാ​ത്ത താ​ളു​ക​ള്‍, മ​ന്ദാ​കി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍, വി​മ​ന്‍സ് ഇം​പ്രി​ന്‍റ്, തൃ​ശൂ​ര്‍.

    ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍, അ​ജി​ത, ഡി.​സി ബു​ക്സ് കോ​ട്ട​യം.

    ന​ക്സ​ല്‍ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍; ആ​ര്‍.​കെ. ബി​ജു​രാ​ജ്, ഡി.​സി ബു​ക്സ് കോ​ട്ട​യം.

    മാ​യു​ടെ ക​ത്തു​ക​ള്‍, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ബു​ക്സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്

    ന​ക്സ​ല്‍ബാ​രി: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​പാ​ത​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്, ജോ​ണ്‍ കെ. ​എ​രു​മേ​ലി, മൈ​ത്രി ബു​ക്സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം.

    News Summary - Mandakini Narayan memorial
    X