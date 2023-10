വി​ക്രം സ​മ്പ​ത്ത് എ​ഴു​തി​യ വി.​ഡി.​ സ​വ​ര്‍ക്ക​റു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ, സ​വ​ര്‍ക്ക​റും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്ത്‌ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു ക​ളി​നാ​ട​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് (skit) വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തീ​വ്ര​ ദേ​ശീ​യ​ത​യും അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​വുംകൊ​ണ്ട് ‘കു​ട്ടി​സ​വ​ര്‍ക്ക​ർ’ സ്ഥാ​പി​ച്ച പ​ട്ടാ​ള പ​രി​ശീ​ല​ന സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ളി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ര​ണ്ടു സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​യു​ന്ന​താ​ണ് ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​പ​ടി. ഇ​തി​ല്‍ ഒ​രു ഗ്രൂ​പ്പ് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മ​റു ഗ്രൂ​പ്പ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷുകാ​രോ മു​സ്‍ലിംക​ളോ ആ​യി​രി​ക്കും.​ വേ​പ്പി​ന്‍കാ​യ​ക​ളാ​ണ് വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​യ്ക​ൾകൊ​ണ്ട് ധൈ​ര്യ​പൂ​ർവം എ​തി​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ള്ള​വ​രെ എ​റി​യു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ലുള്ള വേ​പ്പി​ൻ കാ​യ​്ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത്, മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​കൊ​ടി ആ​ദ്യം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഈ ​ക​ളി​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍. മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും ഹി​ന്ദു​ഗ്രൂ​പ്പി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന സ​വ​ര്‍ക്ക​റും സം​ഘ​വു​മാ​ണ് ജ​യി​ക്കു​ക. അ​ഥ​വാ ബ്രി​ട്ടീ​ഷുകാ​രോ മു​സ്‍ലിംക​ളോ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍, വി​ശാ​ല​മാ​യ ദേ​ശീ​യ​താ​ൽപ​ര്യം (national interest) മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി പ​രാ​ജ​യം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് സ​വ​ര്‍ക്ക​ർ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഈ ​ക​ളി​നാ​ട​ക​ത്തി​ല്‍ സ​വ​ര്‍ക്ക​റു​ടെ ടീം ​ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​ക​ളി​ക്ക് ശേ​ഷം അ​വ​രു​ടെ നാ​ടാ​യ ബാ​ഗു​റി​ലൂ​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യ​ഗീ​തം മു​ഴ​ക്കി പ്ര​ക​ട​നം​ ന​ട​ത്തി പി​രി​യു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്ന് വി​ക്രം സ​മ്പ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

ര​ണ്ടു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ക​ളി​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്നു കാ​ണാം. ഒ​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ഒ​രു ക​ളി​യാ​യാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം , പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യാ​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടും അ​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​താ​ൽപ​ര്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കു​മാ​ണ്. ഒ​രുപ​ക്ഷേ, സ​നാ​ത​ന​വാ​ദി​ക​ളും സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ര്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ട്ട വി.​ഡി.​ സ​വ​ര്‍ക്ക​റു​ടെ ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഈ ​ക​ളി​യു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​വും നി​ര്‍ധാ​ര​ണം ചെ​യ്താ​ൽ‌ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പി​ന്‍വാ​ങ്ങ​ലും അ​ക്ര​മോ​ത്സുക​മാ​യ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും കാ​ണാം. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർമ​വും സ​നാ​ത​നാ​ശ​യാ​വ​ലി​ക​ളും എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​വാ​ദ​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ര്‍ന്ന്‍ വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​ലേ​ഖ​നം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബ​ഹു​ജ​ന​ നേ​താ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ധാ​ർമി​ക​ത​യു​ടെ​യും നൈ​തി​ക​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​യോ​ക്താ​വു​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർമ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​യി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു.

സ​നാ​ത​ന​ധ​ർമ​വും ച​രി​ത്ര​വും

ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദൂ​ര​വും അ​ത്ര​യൊ​ന്നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ര​ന്ത​രം സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും അ​തി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. ധാ​ർമി​ക​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​കാ​ല​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​യോ​ളം വി​ജ​യി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​തൃ​പ്തി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​വാം അം​ബേ​ദ്‌​ക​ർ അ​ടി​മ​ത്ത​വും അ​സ്പ​ര്‍ശ്യ​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭൗ​തി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​ക്കൊ​ണ്ട് സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തീ​ര്‍ത്ത​തെ​ന്നു ന്യാ​യ​മാ​യും അ​നു​മാ​നി​ക്കാം. സ​നാ​ത​ന​ ധ​ർമ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​കാ​ലി​ക ച​ര്‍ച്ച​ക​ളി​ലും മ​തം/ മ​തേ​ത​ര​ത്വം, ഹി​ന്ദു​മ​തം/ സെ​മി​റ്റി​ക് മ​ത​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി, വൈ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മീ​യ​ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ബ​ല​മാ​യ വി​ഭാ​ഗം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.​ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വി​ഭ​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഹി​ന്ദു​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ ജീ​ർണ​ത​യു​ടെ അ​സ്തി​വാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ചു​രു​ക്കം ആ​ളു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന വൈ​രു​ധ്യം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​നു സം​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്‌ വ​ർണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം കാ​ര്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ശ്ച​യ​മാ​യും പി​ന്തു​ട​രേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ന്ധി. വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ ധ​ർമ​വും ജാ​തി​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ല​ങ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഗാ​ന്ധി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഹി​ന്ദു​ മേ​ല്‍ജാ​തി​സ​മൂ​ഹം സു​ഘ​ടി​ത​വും സം​തു​ല​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു.

ഗാ​ന്ധി ഇ​പ്ര​കാ​രം എ​ഴു​തു​ന്നു: ‘‘വ​ർണ​സ​മ്പ്ര​ദാ​യം സാ​ന്മാ​ര്‍ഗി​ക​വും അ​ർഥ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യും ശ​രി​യാ​ണ്.​ അ​ത് പൂ​ര്‍വ​ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ശ​ക്തി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.​ എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​ശ​ക്തി​യോ​ടും ഒ​രേ​മാ​തി​രി പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളോ​ടും​കൂ​ടി ജ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.​ ഓ​രോ ശി​ശു​വി​ന്റെ​യും ബു​ദ്ധി​സാ​മ​ർഥ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​ര്‍ക്കോ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നോ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഓ​രോ ശി​ശു​വി​നെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും മു​ജ്ജ​ന്മ​വാ​സ​ന​യും നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലി​ന്‌ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ യാ​തൊ​രു വൈ​ഷ​മ്യ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ല്ല; പ്ര​യോ​ജ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി സ​മ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടി വ​രു​ക​യു​മി​ല്ല’’ (ഗാ​ന്ധി: 2012: 383). ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഗാ​ന്ധി നി​ര്‍വ​ചി​ച്ച​തും വി​ശ​ക​ല​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​തും ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​സ്ഥാ​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യെ അ​മൂ​ര്‍ത്ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ധാ​ർമി​ക​ത​പോ​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക​ലോ​ക​ത്തെ ഇ​ണ​ക്കു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ളു​മാ​യാ​ണ്. ‘ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത’ പോ​ലെ ര​ച​നാ​പ​ര​വും ആ​ശ​യ​പ​ര​വു​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചോ​ദ​ക​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ യു​ക്തി​യും ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​ണ്. ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര തി​ല​കി​ന്റെ ഗീ​താ​ഭാ​ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​വു​ര​യി​ല്‍ ഗീ​ത പ​ഠി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം സം​സ്കൃ​തം പ​ഠി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്റെ അ​മ്മ​യു​ടെ വേ​ര്‍പാ​ടി​നു​ശേ​ഷം ‘ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​ത​’ക്ക് സ്വ​ന്തം മാ​താ​വി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ന​ല്‍കി​യ​താ​യി വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ മു​ഖ​വു​ര​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി.

വ​ര്‍ണാ​ശ്ര​മ​ധ​ർമ​ത്തി​ലെ ധ​ർമം എ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ വി​വ​ക്ഷ​യെ​ന്ത് എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഭ​ഗ​വ​ദ്ഗീ​താ​ ര​ഹ​സ്യ​ത്തി​ല്‍ ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര തി​ല​ക​ന്‍ത​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ്ഞാ​ന​ക​ര്‍മ​സം​ന്യാ​സ​യോ​ഗഃ എ​ന്ന നാ​ലാം അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഏഴ്, എ​ട്ട് ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

● ശ്ലോ​കം 7.

യ​ദാ യ​ദാ ഹി ​ധ​ർമ​സ്യ ഗ്ലാ​നി​ര്‍ഭ​വ​തി ഭാ​ര​ത

അ​ഭ്യു​ത്ഥാ​ന​മ​ധ​ർമ​സ്യ ത​ദാ​ത്മ​നാം സൃ​ജാ​മ്യ​ഹ​മ്

● ശ്ലോ​കം 8.

പ​രി​ത്രാ​ണാ​യ സാ​ധു​നാം വി​നാ​ശാ​യ ച ​ദു​ഷ്കൃ​ത​മ്

ധ​ർമ​സം​സ്ഥാ​പ​നാ​ര്‍ഥാ​യ സം​ഭ​വാ​മി യു​ഗേ യു​ഗേ

ഈ ​ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും വ്യാ​ഖ്യാ​ന​വും ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്: ഭാ​ര​താ! എ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ധ​ർമ​ത്തി​ന് ഗ്ലാ​നി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വോ അ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ഞാ​ന്‍ സ്വ​യം (അ​വ​താ​രം) ജ​ന്മ​മെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ന​ല്ല​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ദു​ഷ്ട​ന്മാ​രെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ധ​ർമം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും യു​ഗംതോ​റും ഞാ​ൻ ജ​ന്മ​മെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്‍കു​ന്നു. ‘‘ഈ ​ര​ണ്ടു ശ്ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ധ​ർമ​മെ​ന്ന പ​ദ​ത്തി​ന് പാ​ര​ലൗ​കി​ക വൈ​ദി​ക​ധ​ർമ​മെ​ന്ന​ല്ല. ചാ​തു​ര്‍വ​ര്‍ണ്യ​ ധ​ർമം, ന്യാ​യം, നീ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ എ​ന്നാ​ണ​ർഥം. അ​ന്യാ​യ​വും അ​ന്ധ​ത​യും ദു​ഷ്ട​ത​യും വ​ർധി​ച്ചു ന​ല്ല​വ​ര്‍ക്ക് ജീ​വി​തം ദു​സ്സാ​ധ്യ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ താ​ൻ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ജ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​തി സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തേ​ജ​സ്വി​യും പ​രാ​ക്ര​മി​യുമാ​യ പു​രു​ഷ​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഭ​ഗ​വാ​ൻ ആ​വി​ര്‍ഭ​വി​ച്ചു ക​ല​ങ്ങി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ തെ​ളി​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു’’ (തി​ല​ക​ന്‍: 2008: 632). അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല; ക​ട​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വ​ർണാശ്ര​മ​ധ​ർമം മി​ക​ച്ച​തും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ര​മ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നത് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ല്‍ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും ജ​ന​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ർണ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് വ​ർണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ഗീ​ത​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ലോ​ക​വു​മാ​യി ക​ണ്ണി​ചേ​ര്‍ത്ത് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ധി​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും നി​ഷ്ക്രി​യ​രു​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഗാ​ന്ധി ചെ​യ്ത​ത്. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ ജാ​തി​നി​ർമൂ​ല​ന​ത്തി​ന് (Annihilation of Caste)എ​ഴു​തി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്‍, അം​ബേ​ദ്ക​ര്‍ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​ന് ഒ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം, ഒ​രു ഹി​ന്ദു​വാ​യി വ​ള​ര്‍ന്ന, സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഒ​രു ഹി​ന്ദു​വി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ചെ​യ്ത ഒ​രാ​ള്‍ ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തെ വി​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​നൗ​ചി​ത്യ​മാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​യെ ഏ​റെ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ക്കി​യ​ത് (അം​ബേ​ദ്‌​ക​ര്‍: 2022: 147).

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹിക​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും സ​നാ​ത​ന​ഭാ​വ​ന​ക്കും അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും വി​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ യു​ക്തി ഇ​തി​ല്‍നി​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​യും അം​ബേ​ദ്ക​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ (1931 ആ​ഗ​സ്റ്റ്‌ 17, മും​​െബെ​യി​ലെ മ​ണി​ഭ​വ​നി​ല്‍വെ​ച്ച്) ത​ന്നെ ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​നാ​യി (anti national) സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍, അ​യി​ത്തം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്നും അ​തി​നെ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന മ​ത​ത്തി​ന് പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ള്ള ദേ​ശ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​സ്പ​ര്‍ശ്യ​ത​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് കു​റെ​ക്കൂ​ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അം​ബേ​ദ്‌​ക​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ് (അ​ശോ​ക്‌ ഗോ​പാ​ൽ: 2023: 410). സ​നാ​ത​ന​ധർമം/ ചാ​തു​ര്‍വ​ര്‍ണ്യം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​വും ധാ​ർമി​ക​മാ​യ അ​പ​ഭ്രം​ശ​മാ​യും കാ​ണു​ന്ന​തി​ന്റെ ഗാ​ന്ധി​യ​ന്‍ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ങ്ങ​ള്‍.

ജാ​തി​യെ​യും സ​നാ​ത​ന​ധ​ർമ​ത്തെ​യും നി​ഗൂ​ഢവും അ​മൂ​ര്‍ത്ത​വു​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​തി​നെ​തി​രെ കീ​ഴാ​ള​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് എ​തി​ര്‍പ്പു​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ര്‍ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​ധു​നി​ക​ യു​ക്തി​ബോ​ധം, വ്യ​വ​സാ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​തി​യെ ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ട്ട ജാ​തി​യ​ധി​ഷ്ഠി​ത തൊ​ഴി​ല്‍ഘ​ട​ന, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ അ​വ​ബോ​ധം, നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. സ​നാ​ത​ന​വാ​ദി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം അ​വ​ബോ​ധ​രൂ​പവത്​ക​ര​ണ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ഹ്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യും വി​ഭ​ജ​ന​ത​ന്ത്ര​മാ​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​ബോ​ധം എ​ന്ന ഒ​റ്റ​മൂ​ലി പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. കീ​ഴാ​ള​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ക​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭ​യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം ജെ.​ ര​ഘു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഗെ​യി​ൽ ഓം​വെ​ദി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്ര​കാ​രം എ​ഴു​തു​ന്നു: ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പുണെ​യി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഫൂ​ലെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​നു​കൂ​ല​ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു.

ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ളി​ക്കാ​നെ​ങ്കി​ലും പുണെ​യി​ലെ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ത്തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ബ്രി​ട്ടീഷു​കാ​ർ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജാ​തി പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ്രി​ട്ടീ​ഷുകാ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത് ദൈ​വ​മാ​ണ് (ര​ഘു: 2017: 54). വ​ർണാ​ശ്ര​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ഭൗ​തി​ക​വു​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ബ​ല​മാ​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ചി​ല പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും വ​രു​ത്തി​യാ​ല്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച സ​നാ​ത​ന​ധ​ർമ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്നു ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, കീ​ഴാ​ള​ ജ്ഞാ​ന​മ​ണ്ഡ​ല​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക്ഷ​യി​ക്കി​ല്ലാ​യെ​ന്നു ക​രു​തി​യ മേ​ല്‍ജാ​തി​ ഹി​ന്ദു​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

ആ​ധു​നി​ക വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ ധ​ർമം: ച​ര്‍ച്ച​യും സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​വും

സ​നാ​ത​ന​ ധ​ർമ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​കാ​ലി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര​ണം ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ മ​ന്ത്രി ഉ​ദ​യ​നി​ധി സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ​ല്ലോ. പു​രോ​ഗ​മ​ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ ​പ്ര​സം​ഗം, സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി വ​ള​ര്‍ന്നു​വ​രു​ന്ന ജാ​തി​ഹിം​സ​ക​ളും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് വ​ർധി​ച്ച ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ​ രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നാ​വാം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ദ്രാ​വി​ഡ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യം ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴും ദ​ലി​ത​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ ഹിം​സ​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ദ​ലി​ത​ർ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ൾ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​യി പ​തി​വാ​ണ്. ട്രി​ച്ചി –പു​തു​കോ​ട്ട ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ല്‍ സ​ത്യ​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വെ​ങ്ങ​വ​യ​ലി​ൽ ദ​ലിത​ർ മാ​ത്രം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​നി​യി​ലെ വാ​ട്ട​ർടാ​ങ്കി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​വി​സ​ര്‍ജ്യം ക​ല​ക്കി​യ​തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്കൂ​ള്‍ -കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജാ​തി പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ര​ടു​ക​ൾ കൈ​യി​ൽ ധ​രി​ക്കു​ക​യും ദ​ലിത്‌ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ച് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​താ പാ​ര്‍ട്ടി കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ സ​വ​ർണ ഹി​ന്ദു പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ത​മി​ഴ് –വാ​ര​ാണ​സി​ സം​ഗ​മം​പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി, ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും സം​സ്ക​ാ​ര​ത്തെ​യും മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹിക​നീ​തി​യും തു​ല്യ​ത​യും വി​ക​സ​ന​വും ദലി​ത്‌ ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് വി​വേ​ച​ന​പ​ര​വും ഹിം​സാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​വാം, ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി ഇ​തി​നെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന സ​നാ​ത​ന​ധ​ർമ​ത്തെ ഉ​ദ​യ​നി​ധി സ്റ്റാ​ലി​ന്‍ വി​മ​ര്‍ശ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഹി​ന്ദു​മ​ത​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ദ്രാ​വി​ഡ​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ നീ​ക്ക​മാ​യി ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്ക​പ്പു​റം നിയ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്‌ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​മു​ഖ ക​ർണാ​ടി​ക് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ടി.​എം.​ കൃ​ഷ്ണ ദ ​ഹി​ന്ദു​വി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, ജാ​തി പ്രി​വി​ലേ​ജ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ത് ‘ജാ​തി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ത് മാ​റേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ജാ​തി​വി​വേ​ച​ന​ത്തെ​യും അ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ര്‍ശ​ന​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്. അം​ബേ​ദ്ക​റെ ഉ​ദ്ധരി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ലേ​ഖ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​ര​മാ​യി ഒ​ന്നും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാം മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. സ​നാ​ത​ന​മാ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മാ​റു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റ​മെ​ന്ന നി​യ​മം യാ​ഥാ​ർഥ്യ​മാ​ണ് (കൃ​ഷ്ണ: 2023). ജ​നി​ച്ച​തും വ​ള​ര്‍ന്ന​തും ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍

1980ക​ളു​ടെ പ​കു​തി​യോ​ടെ, ദ​ലി​ത്‌ -പിന്നാ​ക്ക –ന്യൂന​പ​ക്ഷ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ന്ന ഹി​ന്ദു​മേ​ല്‍ജാ​തി പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​വും അ​ധി​കാ​ര​വും ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ല്‍ ക​മീഷ​ൻ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ല്‍തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി. 1990-2010 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഹി​ന്ദു​മേ​ല്‍ജാ​തി പ്രാ​തി​നി​ധ്യം അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നാ​ക്ക–ന്യൂന​പ​ക്ഷ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ക​സി​ത​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ണ്ഡ​ല്‍ ​കമീഷ​ന്റെ മു​പ്പ​തു​ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹിക ചി​ന്ത​ക​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ക്രി​സ്റ്റ​​െഫ ജെ. ​ഫ്ലോ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​രേ​ണ്യ​ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ്രാ​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള സം​ഘ​്പ​രി​വാ​റി​നും അ​വ​ര്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലെ അ​പ​ക​ടം വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും പാ​ര്‍ശ്വ​വ​ത്കൃ​ത സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മു​സ്‍ലിംക​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ്യാ​പൃ​ത​രാ​യ​ത്. 2014ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച 428 സീ​റ്റി​ല്‍ 7 സീ​റ്റി​ല്‍ മു​സ്‍ലിം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ നി​ര്‍ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, 2019ല്‍ ​മ​ത്സ​രി​ച്ച 436 സീ​റ്റി​ല്‍ 6 സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​താ​യ​ത്; 1.6 ശതമാനത്തില്‍നി​ന്നും 1.4 ശതമാനത്തിലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി. മ​റ്റ് ദേ​ശീ​യ​ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ര​ല്ല. ബ​ഹു​ജ​ന്‍ സ​മാ​ജ് പാ​ര്‍ട്ടി​ മാ​ത്ര​മാ​ണ് 9.6 ശതമാനത്തില്‍നി​ന്നും 9. 9 ശതമാനത്തി​ലേ​ക്ക് മു​സ്‍ലിം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ നേ​രി​യതോ​തി​ൽ വ​ർധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​പോ​ലും ജ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​ർലമെ​ന്റ​റി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഒ​രു പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ 14 ശതമാനം വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​രു എം.​പിപോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​യി (വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ണു​ക: ക്രി​സ്റ്റ​ഫ് ജെ. ​​േഫ്ലാ​ട്ട്: 2021: 413-418). 2019ലെ ​ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റി​രം​ഗ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പിയു​ടെ ഹി​ന്ദു​ മേ​ല്‍ജാ​തി പ്രാ​തി​നി​ധ്യം 36.3 ശതമാനം ആ​കു​മ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ 23.1 ശതമാനമാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. പി​ന്നാ​ക്ക​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​പു​ല​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ല്‍ കേ​വ​ലം 18.8 ശതമാനം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വി​പു​ല​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും ക​ട​ക്കു​ക ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഐ.​ഐ.​ടി (Indian Institute of Technology), ഐ.​ഐ.​എം ( Indian Institute of Management) തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലെ മേ​ല്‍ജാ​തി​ പ്രാ​മു​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളിൽ വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ ധ​ർമം/ സ​നാ​ത​ന​ ധ​ർമം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ആ​ധു​നി​ക​കാ​ല​ത്ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലി​ന്റെ (Exclusion) രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. സം​വ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​ക​ൾ സം​വ​ര​ണീ​യ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മേ​ല്‍ജാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ധി​ക​ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​ക്കൂ​ടി പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന അ​രു​ന്ധ​തി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തെ​ പോ​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ ഓ​ര്‍ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​റ്റ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.​ ഐ.​ഐ.​എ​മ്മു​ക​ളി​ലെ 60 ശതമാനത്തിലേ​റെ ഒ.​ബി.​സി, എ​സ്.​സി പോ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​കയാ​ണെ​ന്നാ​ണ്‌ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്ന​ത് നാ​ഗ്പു​ര്‍ ഐ.​ഐ.​എ​മ്മി​ല്‍ 100 ശതമാനം ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽപെ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്.​ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​മി​ത​മാ​യ മേ​ല്‍ജാ​തി പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​നു തെ​ളി​വാ​യി ചി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ​െകാ​ല്‍ക്ക​ത്ത (97 ശതമാനം), ല​ഖ്നോ (95 ശതമാനം), അ​മൃ​ത് സ​ര്‍ (95 ശതമാനം), ഉ​ദ​യ്പു​ര്‍ (95 ശതമാനം) (വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്: ദ ​ഹി​ന്ദു, 2021 മാ​ര്‍ച്ച് 16, 17). ഐ.​ഐ.​ടി മ​ദ്രാ​സി​ലെ ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ​ കൂ​ടി കാ​ണു​ക. 577 അധ്യാ​പ​ക​രി​ല്‍ എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽപെ​ടു​ന്ന​വ​ർ 19 പേ​രാ​ണ് അ​ഥ​വാ 3 ശതമാനത്തിനും അ​ൽപം മേ​ലെ (ദ ഹി​ന്ദു, 2022 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 5). വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​സ​മ​ത്വമാ​ണ് നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​ർണാ​ശ്ര​മ​ ധ​ർമ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​ക്കാ​ദമീ​ഷ്യ​ന്മാ​രും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളും സം​വ​ര​ണം, സാ​മൂ​ഹിക​നീ​തി , ജാ​തി​വി​വേ​ച​നം, സ​നാ​ത​ന​ ധ​ർമം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ർഥഗ​ര്‍ഭ​മാ​യ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​ക​ളോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ ച​ര്‍ച്ച​ക​ൾ ദ​ലി​ത്‌ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റുക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും നി​ര​ന്ത​രം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ത​ല്‍ക്കാ​ലം അ​തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മേ​ല്‍ജാ​തി​ ​പ്രാ​മു​ഖ്യം ഒ​രു വ​സ്തു​ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തൊ​ഴി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് മാത്രം ചു​രു​ക്കി​യാ​ണ് കീ​ഴാ​ള​ വി​മ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​വെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ബി​ല്ലി​ന്‍മേ​ലു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​യി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ല്‍ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണം. കേ​ന്ദ്രസ​ര്‍ക്കാ​റിന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലിചെ​യ്യു​ന്ന 90 സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ​വി​യി​ലു​ള്ള​വ​രി​ല്‍ കേ​വ​ലം 3 പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന. വ്യ​വ​സാ​യ​രം​ഗ​ത്തും കോ​ർപ​റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​നി​യ –ബ്രാ​ഹ്മി​ൺ - ഖ​ത്രി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ത്ത​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹിക​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദാ​ര​ീക​ര​ണ​മോ ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​മോ പോ​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ക്കാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​രു​മാ​നമു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന 30 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യും അ​തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും ( കാ​ഞ്ച ഇ​ള​യ്യ, കാ​ര്‍ത്തി​ക് രാ​ജ ക​റു​പ്പു​സാ​മി: 2021: 182-183) ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്‌. ACC (ബ്രാ​ഹ്മി​ൺ , സു​മി​ത് ബാ​ന​ര്‍ജി ), BHEL (ബ്രാ​ഹ്മി​ൺ , ര​വി​കു​മാ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​മി), Bharati Airtel (ബ​നി​യ, സു​നി​ല്‍ മി​ത്ത​ൽ), HDFC (ബ​നി​യ , ദീ​പ​ക് പ​രേ​ഖ് ), ICICI Bank (ബ്രാ​ഹ്മി​ൺ, കെ.​വി.​ ക​മ്മ​ത്ത്) തു​ട​ങ്ങി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ, എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ്, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, മാ​ധ്യ​മം, മൊ​ബൈ​ല്‍ഫോ​ണ്‍, സി​മ​ന്റ്, സ്റ്റീ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഈ ​മേ​ല്‍ജാ​തി ആ​ധി​പ​ത്യം കാ​ണാം. അ​താ​യ​ത്, സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ധി​കാ​രം, പ​ദ​വി, സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം​​െവ​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യി​ലും വ്യാ​പ്തി​യി​ലും നി​ല​നി​ല്‍ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​ന്നും യാ​ഥാ​ർഥ്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന​ർഥം. ജാ​തി​യും സ​നാ​ത​ന​ധ​ർമ​വും കേ​വ​ലം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ധാ​ർമി​ക​ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​തി​ന്റെ ആ​ധി​പ​ത്യ​വും പ്രാ​മാ​ണി​ക​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണി​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജാ​തി​യും അ​തി​ന്റെ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഭൂ​ത​കാ​ല പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​യി​ മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന​വ​ര്‍ ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ത​ക​ളെ വി​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യോ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യോ ആ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

ഉ​പ​സം​ഹാ​രം

സ​നാ​ത​ന​ ധ​ർമം, തീ​വ്ര​ ഹി​ന്ദു​ ദേ​ശീ​യ​ത, ന്യൂന​പ​ക്ഷ –പി​ന്നാക്ക –ദ​ലി​ത്‌ അ​പ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ –സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നംചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കു​റെ​യൊ​ക്കെ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ ജാ​തി​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മേ​ല്‍ജാ​തി അ​ധി​കാ​ര​വും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും അ​വ​ര്‍ക്ക് പി​ന്നി​ല്‍നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ളും എ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം​ വ​രു​ന്ന ദ​ലി​ത്‌ -പി​ന്നാ​ക്ക –ന്യൂന​പ​ക്ഷ​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും സ​മ്മ​ര്‍ദ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ക​യും മു​ഖ്യാ​ധാ​രാ​ രാ​ഷ്ട്രീ​യം സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​മ്പ​ൻ കോ​ർപറേറ്റ്​വത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും വ്യാ​ജ​ പ്രോ​പ​ഗ​ണ്ട​യു​ടെ​യും അ​ധീ​ശ​ത്വ​ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ വി​വ​രി​ച്ച ഒ​രി​ക്ക​ലും തോ​ല്‍ക്കാ​ത്ത കു​ട്ടി​സ​വ​ര്‍ക്ക​റു​ടെ ക​ളി​നാ​ട​ക​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ഐ​ക്യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ർധിപ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

