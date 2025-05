ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ നൂ​റു വ​യ​സ്സാ​കു​ന്നു. സി.​പി.​െ​എ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വൈ​കാ​തെ ന​ട​ക്കും. എ​ന്താ​ണ്​ സി.​പി.​െ​എ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം? എ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​? എ​ന്താ​ണ്​ ഇ​നി മു​ന്നി​ലു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ? –ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ലേ​ഖ​ക​ൻ.

1885ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വവി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​തരൂ​പം കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. 1857ലെ ​ഒ​ന്നാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഏ​കോ​പി​ത ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പി​നു​ള്ള ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ​യം കു​റി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മോ​ച​നസ​മ​രം മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും ബൃ​ഹ​ത്താ​യ വി​പ്ല​വ​മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ത് ഏ​ക​ശി​ലാ​രൂ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ല. വ്യ​ത്യ​സ്ത കൈ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ​ക്തിപ്രാ​പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ വി​പ്ല​വം 1947ൽ ​മു​ഖ്യ​ധാ​രാ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്നേ​ഹി​ച്ച മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ്ല​വ​ഗാ​ഥ പൂ​ർ​ണ​മാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം​കൂ​ടി എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

പ​ക്ഷേ, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ടു​ന്ന വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മെ​ന്ന് പ​റ​യ​ട്ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​പ്ല​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പി​റ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​നം നൂ​റി​ന്റെ കി​ത​പ്പി​ൽ ഊ​ർ​ധശ്വാ​സം വ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സി.​പി.​ഐ പി​റ​ന്ന അ​തേ​വ​ർ​ഷം, 1925ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ, ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​രൂ​പ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ‘പ്ര​തി​വി​പ്ല​വ-​മു​ന്നേ​റ്റ’​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ന്ത​മു​ന​യു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, അ​തി​ന്റെ യൗ​വ​നം കൈ​വി​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ലേ​ഖ​നം ഒ​രേ​സ​മ​യം വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​നം പി​ന്നി​ട്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​രി​ത്ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ത്യ​സ​ന്ധ​വും വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​വു​മാ​യ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ട്ട​വു​മാ​ണ്.

സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പി​റ​വി

1920 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സം പ​ഴ​യ​കാ​ല സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​നി​ൽ​പെ​ട്ട താ​ഷ്കെ​ന്റി​ൽ മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​പ​ക​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് എം.​എ​ൻ. റോ​യി​യു​ടെ​യും മ​റ്റൊ​രു ബം​ഗാ​ളി വി​പ്ല​വ​കാ​രി അ​ബ​നി മു​ഖ​ർ​ജി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​സം​ഘം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​പ് ആ​ദ്യ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സി.​പി.​എം 2020ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന​ത് 1925 ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം 25ന് ​കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ ​െവ​ച്ചാ​ണ്. സി.​പി.​എം സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്നും വേ​റി​ട്ട ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കും 1920 ശ​താ​ബ്‌​ദി വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി.​പി.​എം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്! കേ​ര​ള​ത്തി​ലും 1939 ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പി​ണ​റാ​യി പാ​റ​പ്പു​റം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​ മു​മ്പ് ത​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഫ​റോ​ക്കി​ലും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന വ​സ്തു​ത സി.​പി.​എം സൗ​ക​ര്യ​പൂ​ർ​വം മ​റ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും!

എം.​എ​ൻ. റോ​യി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​സ്.​എ. ഡാ​ങ്കെ (ബോം​ബെ), മു​സ​ഫ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ക​ൽ​ക്ക​ത്ത), ശി​ങ്കാ​ര​വേ​ലു ചെ​ട്ടി​യാ​ർ (മ​ദ്രാ​സ്), ഗു​ലാം ഹു​സൈ​ൻ (ലാ​ഹോ​ർ) ഇ​വ​രൊ​ക്കെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് 1925 ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ ​െവ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബോം​ബെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം.

രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ പോ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യും ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം പ്ര​ചോ​ദി​ത​മാ​യ​ത് 1917ലെ ​റ​ഷ്യ​ൻ വി​പ്ല​വ​ത്താ​ലാ​ണ്. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​മാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ ത​ക​ർ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​മൂ​ഹനി​ർ​മി​തി ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ക ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ ഊ​റ്റം​കൊ​ണ്ടു.

അ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ൽ മേ​ൽ​സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു തെ​റ്റും പ​റ​യാ​നി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മോ​ച​ന​വും അ​തു​വ​ഴി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശൂ​ന്യ​ത​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സോ​ഷ്യ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ന​വും സാ​ധ്യ​മാ​ണ് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ വീ​ക്ഷ​ണം ആ​ദ്യ​കാ​ല ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​റ​ക​ള​ഞ്ഞ ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​സ്വാ​ർ​ഥ​രും ത്യാ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി. ക​മ്യൂ​ണി​സം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​യി​ മാ​റി​യ​തി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം സ്വ​പ്നം വി​ല​ങ്ങു​ക​ളേ​തു​മി​ല്ലാ​ത്ത പു​തി​യൊ​രു ലോ​ക​സൃ​ഷ്ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​ല​ല്ല മ​റി​ച്ച് മാ​റ്റി​മ​റി​ക്ക​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന മാ​ർ​ക്സി​യ​ൻ വ​ച​നം റ​ഷ്യ​ൻ വി​പ്ല​വം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചി​െ​ല്ല​ങ്കി​ല​ല്ലേ ആ​ശ്ച​ര്യ​മു​ള്ളൂ? ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

1920ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ക​മ്പ​നം കൊ​ള്ളി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബോം​ബെ​യി​ലെ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ൽ​ക്ക​ത്തയി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും വ​മ്പി​ച്ച സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നാ​ന്ദി​കു​റി​ച്ചു. ബ്രി​ട്ട​നെ കെ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മാ​തൃ​രാ​ജ്യം മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നെ ചൂ​ഷ​ണംചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥി​തി ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ന​യി​ച്ച​ത്.

ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കേ​സു​ക​ൾ

ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശ​വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൂ​ടി അ​റി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ള​യി​ലേ നു​ള്ളാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞു. 1921ലെ ​അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് എ.​ഐ.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൻ. റോ​യി​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന യു​വ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ, മൗ​ലാ​ന ഹ​സ്‌​റ​ത് മൊ​ഹാ​നി​യും സ്വാ​മി കു​മാ​രാ​ന​ന്ദ​യും ചേ​ർ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​സ്വ​രാ​ജ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മു​ൻ​കൈ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക സ്വാ​ഭാ​വി​കം. അ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​സ്വ​രാ​ജ് പ്ര​മേ​യം അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ങ്കി​ലും 1929ൽ ​ലാ​ഹോ​ർ എ.​ഐ.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​നം പൂ​ർ​ണ​സ്വ​രാ​ജ് പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​രം​ഗ​ത്ത് സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളെ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​റ​ച്ച ഒ​രു​പി​ടി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കേ​സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​സ്.​എ. ഡാ​ങ്കെ​യും മു​സ​ഫ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മീ​റ​റ്റ് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കേ​സാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് 1934ൽ ​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും നി​രോ​ധി​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും 1930ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ത​ര ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടുപോ​യി. 1929ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ലോ​ക​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​നേ​കം നേ​താ​ക്ക​ൾ ക്ര​മേ​ണ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​വി​ർ​ഭാ​വം വ​ർ​ഗ​ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പി​റ​വി​ക്കു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന 1930ക​ളി​ൽ യു​വ​ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടേ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗ​ ബ​ഹു​ജ​ന​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. വ​ർ​ഗ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്തെ യു​വ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി (AITUC), ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ കി​സാ​ൻ സ​ഭ (AIKS) തു​ട​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് (AISF) എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് അ​വി​ത​ർ​ക്കി​ത​മാ​ണ്. 1943ൽ ​ബോം​ബെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി ‘ഇ​പ്റ്റ’​യും (IPTA) നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മേ​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ഗ​ ബ​ഹു​ജ​ന​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാം​ത​ന്നെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തും ച​രി​ത്രം.

ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ

1920ക​ളി​ലും ’30ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലും അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ​ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വ്യാ​പ​നം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ 1930ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 1934ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഗ്രൂ​പ്പാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ.​എം.​എ​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

ഇ​ട​ത് ആ​ശ​യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് 1930ക​ളു​ടെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ, വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഭീ​ക​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ. ​കേ​ള​പ്പ​നും പി. ​കൃ​ഷ്ണപി​ള്ള​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കേ​ര​ള നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ന്ന​വി​ടെ ഉ​പ്പ് സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യാ​ണ് ഈ ​ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ർ​ക്സി​സം-​ലെ​നി​നി​സ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ലെ​നി​നി​ന്റെ ‘ഏ​പ്രി​ൽ തീ​സി​സ്’, ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ‘വൈ ​സോ​ഷ്യ​ലി​സം?’, ര​ജ​നി പാം​ദ​ത്തി​ന്റെ ‘ഇ​ന്ത്യ ടു​ഡേ’ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തും. കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ആ​ദ്യ സ​ഖാ​വാ​യ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ബ​ന്ധം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 1930-31 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ​െവ​ച്ചാ​ണ്.

കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഇ​വി​ടെ ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ത പി​ന്തുട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക-​തൊ​ഴി​ലാ​ളി മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ 1930ക​ളു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യി. ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തെ വ​ർ​ഗ​സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വി​ജ​യം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​റാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു. 1939ൽ ​പി​ണ​റാ​യി പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രു​ടെ യോ​ഗം അ​ന്ന് നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള സി.​എ​സ്.​പി​യെ ല​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും സി.​പി.​ഐ സ​ജീ​വ​മാ​യി.

കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​രി​ത്രം അ​ങ്ങ​നെ 1939ൽ ​പി​ണ​റാ​യി പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1940, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​ന​ട​ന്ന ‘മൊ​റാ​ഴ’ സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി​യെ എ.​ഐ.​സി.​സി പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ അ​തു​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ‘ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി’ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മു​ഴു​സ​മ​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​പ്പാ​ടെ അ​ന്ന് നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ ല​യി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ടാ​ടെ സം​ഭ​വി​ച്ച ഒ​രു കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​റ്റം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് എ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം​പോ​ലും 1940ലെ ​മൊ​റാ​ഴ സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല.

1939ലെ ​പി​ണ​റാ​യി പാ​റ​പ്പു​റം ര​ഹ​സ്യ​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ കേ​ര​ള​ഘ​ട​കം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. തി​രു-​കൊ​ച്ചി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും മ​ല​ബാ​റി​നും അ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​മു​ടി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നും മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കാ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള ക​രു​ത്തു​റ്റ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സി.​പി.​ഐ വ​ള​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ലി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു.

സി. അച്യുത മേനോൻ,എം.എൻ. റോയ്​

‘ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ’​യി​ലെ പാ​ളി​ച്ച!

ഈ ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ക്ക​സ് ഭീ​തി​ദ​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​യെ കു​റി​ച്ചും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​റു​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത തെ​റ്റു​ക​ളെ​യും പാ​ളി​ച്ച​ക​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​മാ​ണ്. ‘ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്’ എ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ‘ഒ​രു രാ​ജ്യം, ഒ​രു ന​യം’ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ നി​ല​പാ​ട് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണ്. ഒ​രു ദേ​ശീ​യ നി​ല​പാ​ടി​ല്ലാ​തെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ത​പ്പു​ക​യാ​ണ് ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം. രാ​ജ്യം ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് ത​റ​പ്പി​ച്ചു സി.​പി.​ഐ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ന​യം? സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ട് പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​ണ്.

രാ​ജ്യം ന​വ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ്, അ​ത് എ​പ്പോ​ൾ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല! അ​ത് സി.​പി.​എം ക​വ​ടി​നി​ര​ത്തി ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്കും! ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​നെ​യ​ല്ലേ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റൂ? തു​ട​ർ​ന്നെ​ഴു​തു​ന്ന ഖ​ണ്ഡി​ക​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്തു പ​റ​യ​ട്ടെ.

1964ൽ ‘​ഉ​ട​ൻ വി​പ്ല​വ’​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം ജ​നി​ച്ചു വീ​ണ​തു ത​ന്നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് അ​റി​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണോ? സി.​പി.​എ​മ്മിനെ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ബി.​ജെ.​പി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച വൈ​റ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്നും! 2019ലെ ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു കാ​ല​ത്ത് സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ അം​ഗം വൃ​ന്ദ കാ​രാ​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ച്ച​താ​ണി​ത്! അ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വു​കൂ​ടി​യാ​യ പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ട്, സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി​ക്ക് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ആ​ണോ അ​ല്ല​യോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ല. കാ​ര​ണം ഇ​വ​രൊ​ക്കെ പി​റ​ന്നു​വീ​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ഇ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നു മു​ത​ൽ​ക്കാ​ണോ സി.​പി.​ഐ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത് അ​ന്നു മു​ത​ൽ​ക്കാ​രം​ഭി​ച്ചു സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​പ​ച​യം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം ഒ​ന്നോ​ടി​ച്ചു നോ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച സെ​ക്ടേ​റി​യ​നി​സ​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ ചി​ക​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ല്ല.

1925 മു​ത​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 1940 വ​രെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ ​പ്ര​സ്ഥാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക സ​മീ​പ​നം താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​യാം. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും സോ​വി​യ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും സ്വാ​ധീ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ശ​ത്രു​പ​ക്ഷ​ത്തു നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഈ​യൊ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥാ​നംപി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

1939ൽ ​ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​വും പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ടൊ​പ്പം സി.​പി.​ഐ​യും ഇ​ന്ത്യ​യെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ന​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി-​ക​ർ​ഷ​ക സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, 1941ൽ ​സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളോ​ടൊ​ത്ത് ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ സി.​പി.​ഐ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​യു​ദ്ധം ജ​ന​കീ​യ യു​ദ്ധ​മാ​യി മാ​റി! റ​ഷ്യ​യു​ടെ ര​ക്ഷ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ക​ൽ​പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സി.​പി.​ഐ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ട​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. ജ​ർ​മ​നി​ക്ക് എ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ​ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സേ​ന​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​വും സി.​പി.​ഐ ന​ട​ത്തി. ഈ ​നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു.

മ​ഹാ​ത്മ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ‘ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ’ സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സി.​പി.​ഐ മേ​ൽ​വി​വ​രി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ​ങ്ക​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും കാ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നോ​ർ​ക്ക​ണം. ഗാ​ന്ധി​ജി ‘ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ’ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ണി​നി​ര​ക്കാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സി.​പി.​ഐ അ​ത് പ​ര​സ്യ​മാ​യി​ ത​ന്നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്‌​തു. ഇ​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി.​പി.​ഐ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ത്തി​ട്ടും 1943, മാ​ർ​ച്ച് 29ന് ​ക​യ്യൂ​ർ സ​ഖാ​ക്ക​ളെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റു​ന്ന​തുപോ​ലു​ള്ള കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ലി​വി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. 1940 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​മൊ​റാ​ഴ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തും കെ.​പി.​ആ​ർ. ഗോ​പാ​ല​ന് വ​ധശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​തും യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. കെ.പി.​ആ​റി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ ഗാ​ന്ധി​ജി​യും നെ​ഹ്റു​വും എ​ല്ലാം ഇ​ട​പെ​ട്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രം. അ​തേ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ക​ക്ഷി​യാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ബ്രി​ട്ട​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള യു​ദ്ധ​വി​രു​ദ്ധ ന​യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ര​ക്ഷ അ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ദേ​ശ​വി​മോ​ച​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി​നി​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കും? രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി സി.​പി.​ഐ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും നേ​ടി​യി​ല്ല.

ഡി. രാജ,സി.കെ. ച​​​ന്ദ്രപ്പൻ

ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ്

ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ധി​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു 1948ൽ ​ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യ ക​ൽ​ക്ക​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ബി.​ടി. ര​ണ​ദി​വെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ, പി​ന്നീ​ട് കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന, ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ്. 1947ലെ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി യ​ഥാ​ർ​ഥ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്‌​റു ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ജ​ന്റാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ്. വ​ര​ട്ടു​ത​ത്ത്വ​വാ​ദ​ത്തി​ന് (Dogmatism) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ മ​റ്റൊ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം എ​ന്താ​ണെ​ന്നോ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യും നെ​ഹ്‌​റു​വും ഉ​ൾ​​െപ്പ​ടെ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ വേ​രോ​ടി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ധാ​ര​ണ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ് ത​യാ​റാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​ൽ അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​പൂ​ർ​വം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പാ​ർ​ട്ടി സ​ഖാ​ക്ക​ളെ വ​ലി​യ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു ത​ള്ളി​യി​ടു​ക​യുംചെ​യ്തു ക​ൽ​ക്ക​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നം.

ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ് നെ​ഹ്‌​റു​വി​നെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ജ​ന്റാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ശൈ​ശ​വാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് നേ​രെ സാ​യു​ധ ക​ലാ​പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടു​ള്ള പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​ത് ഒ​രേസ​മ​യം വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​വും കൗ​തു​ക​ക​ര​വു​മാ​ണ്. നെ​ഹ്‌​റു ഫ​യ​ലി​ൽ എ​ഴു​തി: ‘‘It must be remembered that the general principles underlying the communist doctrine, that is the economic principles of social organization have been accepted by some of the best minds of the age, and it does not help at all if second rate persons go about trying to combat them without even understanding them. This is not a policeman’s job, which normally is not acquainted with the intricacies of politics or economics. It must also be remembered that a very large part of the world today is definitely communistic’’ (Prime Minister Jawahar Lal Nehru's Statement on Communists, Prime Minister's Secretariat, Under Secretary's Secret Safe File, Govt. of Madras - 24/1949, T.N, Archives, Chennai). ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വം ക​ണ്ട് പ​ക​ച്ചു​പോ​യ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി​യു​ടെ അ​റി​വി​ലേ​ക്കാ​യി​ട്ടാ​ണ് നെ​ഹ്‌​റു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഫ​യ​ലി​ൽ മേ​ൽ​വ​രി​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ത്തോ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​മ​ത വ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ ഇ​ത് ഒ​രു നൂ​റാ​വ​ർ​ത്തി വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്. ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ് ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്തു.

എ​ന്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം?

ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ത സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ ത​യാ​റാ​യ​തോ​ടെ, 1952ൽ ​നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി. ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത വി​പ്ല​വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന ബോ​ധ്യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​ന്റെ പ​രി​ണി​ത ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വ​മെ​ന്ന സ്വ​പ്നം. പ​ക്ഷേ, ഇ​തി​നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി പു​ല​ബ​ന്ധംപോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി.​സി. ജോ​ഷി​യെ പോ​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വം നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ക്ഷേ ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്തെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ശേ​ഷം 1942 മു​ത​ൽ 1948 വ​രെ സി.​പി.​ഐ​യെ ന​യി​ച്ച ജോ​ഷി​യു​ടെ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​ഷ്ക​ല​കാ​ലം. നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് അ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ജോ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ട​പ്പാ​ക്കി.

അ​ടി​സ്ഥാ​ന​വ​ർ​ഗ മു​ന്നേ​റ്റം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ട​ത്ത​ര​ക്കാ​രും ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. നെ​ഹ്‌​റു​പോ​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചു. 1947ൽ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്തു പു​രോ​ഗ​മ​നാ​ത്മ​ക​വും പി​ന്തി​രി​പ്പ​നു​മാ​യ ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം നെ​ഹ്‌​റു​​വും സ​ർ​ദാ​ർ പ​ട്ടേ​ലു​മാ​ണെ​ന്നും സി.​പി.​ഐ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ ക​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി പ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ജോ​ഷി വാ​ദി​ച്ചു. ജോ​ഷി ന​യം ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം മ​റ്റൊ​ന്നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ജോ​ഷി​യെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി, തി​രു​ത്ത​ൽ വാ​ദി​യെ​ന്നു മു​ദ്ര​കു​ത്തി 1948ൽ ​ക​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​പാ​ട് കെ​ടു​തി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു വ​രു​ത്തി ഒ​ടു​വി​ൽ 1952ൽ ​സാ​യു​ധ സ​മ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഭ്രാ​ന്ത​ൻ ന​യ​ത്തോ​ട് സി.​പി.​ഐ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ ഏ​റെ നേ​രി​ട്ടി​ട്ടും 1952ലെ ​പ്ര​ഥ​മ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​ഐ 52 സീ​റ്റോ​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യി. എ.​കെ.​ജി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യി (’52ൽ ​എ​സ്.​എ. ഡാ​ങ്കെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നു​കൂ​ടി ഓ​ർ​ക്കു​ക!). 1957ലെ ​പൊ​തു​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ് 27 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും 8.92 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ജ​ന​സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​ന്ന് കേ​വ​ലം 4 സീ​റ്റും 5.97 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടും! ബോം​ബെ, ഡ​ൽ​ഹി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഭ​രി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​ഐ. ’57ൽ ​ബോം​ബെ സി​റ്റി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സീ​റ്റി​ൽ എ​സ്.​എ. ഡാ​ങ്കെ​ക്ക് പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്‌​റു​വി​നു സ്വ​ന്തം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു! ഡാ​ങ്കെ വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടി​യാ​ൽ ബോം​ബെ സ്തം​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ശേ​ഷ​ണം! എ​ന്താ​ണ് ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഡാ​ങ്കെ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​തേ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ? ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നം എ​ന്നേ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് ശ​ത​മാ​നം ഇ​ന്ന് ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും താ​ഴെ! ’64ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ത്തി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​നാ​ക​ട്ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ആ​കെ 4 സീ​റ്റും (അ​തും നാ​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് സീ​റ്റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ), 2 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടും! എ​വി​ടെ​യാ​ണ് പാ​ളി​യ​ത് എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ’64ലെ ​പി​ള​ർ​പ്പ് ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചു​രു​ക്കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയിൽ ഇൗ മേയ്​ദിനത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ സി.പി.​െഎ കേരള സെക്രട്ടറി ബിനോയ്​ വിശ്വം സംസാരിക്കുന്നു

എ​ന്തി​നു വേ​ണ്ടി പി​ള​ർ​ന്നു?

’64ലെ ​പി​ള​ർ​പ്പ് ഒ​രു പാ​വ​ന​മാ​യ വി​പ്ല​വ​പ്ര​വ​ൃത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഇ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മു​കാ​ർ! പി​ള​ർ​പ്പി​നാ​ധാ​ര​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. 1. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് ആ​രം​ഭ​കാ​ലം തൊ​ട്ട് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ധ​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രോ​ധം. 2. 1960ൽ ​മോ​സ്കോ​വി​ൽ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച 81 ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ധാ​ര​ണ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ചൈ​നീ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ മേ​ൽ​സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച വി​ഭാ​ഗം ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​യ​ത്. 3. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും വ​മ്പി​ച്ച ഭൂ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലോ​ക​വി​പ്ല​വ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ഭ​വ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​പ്ല​വ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഉ​ട​ൻ വി​പ്ല​വ’​ത്തി​ലാ​ണ് ലോ​ക​വി​പ്ല​വ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ​ന്നു​മു​ള്ള ചൈ​നീ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട് സി.​പി.​ഐ​ക്ക​ക​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രോ​ധി​ക​ളും ചൈ​നീ​സ് അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളു​മാ​യ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ശി​ര​സ്സാ​വ​ഹി​ച്ച​ത്! ഇ​തൊ​ക്കെ​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്ത് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്?

ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ’48ൽ ​ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സി​ന്റെ കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി​ശ്വാ​സം​പോ​ലെ ഒ​രു സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ലി​സം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വ്യാ​മോ​ഹി​ച്ച​വ​രും അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചൈ​നീ​സ് ചെ​മ്പ​ട​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ധ​രി​ച്ച​വ​രു​മാ​ണ് ’64ൽ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ’47ലെ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി​യോ​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഒ​രു ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ മാ​റി​യെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ത്തു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹു​ജ​ന​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം വ​ള​ർ​ത്തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സോ​ഷ്യ​ലി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച​വ​ർ സി.​പി.​ഐ​യിൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. സി.​പി.​എം കേ​ര​ള​ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ണി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പ​ഴ​യ സെ​ക്ടേ​റി​യ​ൻ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​തേ​സ​മ​യം, ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നു നേ​രെ​ ഘ​ട​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ക​പ​ട മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യി അ​ധഃ​പ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കേ​ര​ളം ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ‘ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​പ്ല​വം’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള വി​പ്ല​വ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സാ​യു​ധ വി​പ്ല​വം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘ജ​ന​കീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​പ്ല​വ’​മെ​ന്ന ലൈ​നി​ന് ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ൽ​പോ​ലും സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. പ​ക്ഷേ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും? 1978ൽ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സി.​പി.​ഐ സ്വ​ന്തം ന​യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ല്ലേ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്!

ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ മേ​ൽ​വി​വ​രി​ച്ച സെ​ക്ടേ​റി​യ​ൻ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് 1920ലെ ​ര​ണ്ടാം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ൽ ദേ​ശ​വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ള​നി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ട​വ് ന​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ലെ​നി​ൻ Vs എം.​എ​ൻ. റോ​യ് വാ​ഗ്വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ദേ​ശ​വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കോ​ള​നി വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ലെ​നി​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, എം.​എ​ൻ. റോ​യ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യം ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് ബൂ​ർ​ഷ്വാ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞു ബ്രി​ട്ട​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സെ​ക്ടേ​റി​യ​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ ത​ട​വ​റ​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചു​രു​ങ്ങി​യപ​ക്ഷം ഇ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാരും. ​അ​ന്ധ​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രോ​ധം ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞുവ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ കു​റി​ച്ചോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വ​ത്തെ​ കു​റി​ച്ചോ ഒ​രു​വി​ധ അ​വ​ഗാ​ഹ​വു​മി​ല്ലാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രോ​ധം മാ​ത്രം മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്നും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ. 1970ക​ളി​ലും ’80ക​ളി​ലും ഏ​ത് ചെ​കു​ത്താ​നെ പി​ടി​ച്ചും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ത​ക​ർ​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യം. അ​തി​നാ​യി ’70ക​ളി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ന്നെ കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി. 1989ൽ ​രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള വി.​പി. സി​ങ്ങി​നെ സ​ർ​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. സി.​പി.​ഐ​യും ഈ ​ര​ക്ത​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.

പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പി​നു​ശേ​ഷം സി.​പി.​ഐ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ന്ധ​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​നന്ത​ര​ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു 1970ക​ളി​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് എ​ടു​ത്ത സ​മീ​പ​നം മാ​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ്ല​വ​ത്തോ​ട് അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മീ​പ​നം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ക​ല​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ. ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ളും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളും ക​ത്തി​ക്കു​ക (മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ൽ നാ​ല് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് വെ​ന്തു മ​രി​ച്ച​ത്), എ​ന്തി​ന​ധി​കം, നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ല​ക്ഷം​വീ​ട് പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ത​റ​പോ​ലും പി​ഴു​തെ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​വ​തി​നെ​യും എ​തി​ർ​ക്കു​ക, ത​ക​ർ​ക്കു​ക ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം സ​മീ​പ​നം. ഇ​തേ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ പു​ച്ഛം തോ​ന്നു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും പി​ള​ർ​പ്പ് ഇ​ന്നും ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക്. സി.​പി.​ഐ​യോ​ടാ​ക​ട്ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ര​മ​പു​ച്ഛ​വും.

’64ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ത്താ​ൻ സി.​പി.​എം പ​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു വാ​ദ​ഗ​തി​യും ഇ​ന്ന് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭീ​ഷ​ണി​യോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൂ​ടി​യേ ക​ഴി​യൂ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ത്രു സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വും വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​വു​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ്. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സി​ന്റെ ത​ട​വ​റ​യി​ൽ​ത​ന്നെ എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​യി സി.​പി.​ഐ ന​യം മാ​റ്റി സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും എ​തി​രെ ഇ​ട​തു ഐ​ക്യം എ​ന്ന ന​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് സി.​പി.​എം എ​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് നി​ല​നി​ൽ​പു​പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സി.​പി.​ഐ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത കാ​ല​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്. സി.​പി.​ഐ ശ​രി​യാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​വും സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ കൈ​വി​ടു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നൂ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​റ്റ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി, നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം, 1964ലെ ​പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പാ​ണ്.

സി.പി.​െഎയുടെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായ ജി.എസ്​. അധികാരി, ബി.ടി. രണദിവെ, പി.സി. ജോഷി എന്നിവർ

‘ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ’​യും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യും

’42ലെ ‘​ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ’ നി​ല​പാ​ടും ’48ലെ ​ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സും സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ക​ഷ്ടി​ച്ച് ക​ര​ക​യ​റി, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലും തെ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ’64ലെ ​പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1957ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ സാ​ന്നി​ധ്യം സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ത​ന്നെ ആ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഘം അ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഏ​റെ പി​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം!

’64ലെ ​പി​ള​ർ​പ്പി​നു ശേ​ഷം സി.​പി.​എം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​ര​ളം, ബം​ഗാ​ൾ, ത്രി​പു​ര എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, സി.​പി.​ഐ തു​ട​ർ​ന്നും ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര, പ​ഞ്ചാ​ബ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് സ്വാ​ധീ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സി.​പി.​ഐ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നി​ൽ. സി.​പി.​എം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യ​ത​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട ‘ഉ​ട​ൻ വി​പ്ല​വ’ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​കൃ​ത സ​മ​രാ​ഭാ​സ​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു ‘വി​പ്ല​വ’​വും സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ല. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റേ​ത് ത​നി ആ​ത്മ​വ​ഞ്ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം 1968ൽ ​ചാ​രു മ​ജും​ദാ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ക്സ​ലി​സ​ത്തി​നു ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ​ത്. നൂ​റുക​ണ​ക്കി​ന് സ​ഖാ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ലം ബ​ലി​ക​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ലൊ​ന്നും ഒ​രു കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ന്നും ഇ​ന്നും ഇ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

’42ലെ ​തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം 1948 വ​രെ പി.​സി. ജോ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം സി.​പി.​ഐ​യെ എ​ല്ലാ രീ​തി​യി​ലും വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ’48ലെ ​ക​ൽ​ക്ക​ത്ത തീ​സി​സി​നും ’64ലെ ​പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പി​നും ശേ​ഷം സി.​പി.​ഐ ഏ​റ്റ​വും വ​ള​ർ​ച്ച പ്രാ​പി​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ടം 1969 മു​ത​ൽ 1977 വ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഭാ​ര​തം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്, സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, അ​ന്ന് കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​ക​ളി​ലും സി.​പി.​ഐ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി. ദേ​ശീ​യ ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, സി.​പി.​എ​മ്മി​നാ​ക​ട്ടെ ബം​ഗാ​ളി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി ക​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ആ ​പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഒ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ 1980ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് അ​ക്കാ​ല​ത്തെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

എ​ന്നാ​ൽ, 1978ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നം സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും അ​തു​വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ പ​ത​റി​യ സി.​പി.​ഐ അ​തു​വ​രെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി​യ ‘ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​പ്ല​വം’ എ​ന്ന ലൈ​ൻ ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ബ​ദ​ലാ​യി ഇ​ട​ത്-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​യെ​ന്ന ന​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തീ​വ്ര​ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​വും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് മേ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ ലൈ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഈ ​ന​യംമാ​റ്റം.

’78ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും തി​ക്ത​ഫ​ലം 1981ൽ ​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തി​രി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യി സി.​പി.​ഐ തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. വെ​റും സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ല​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തും ഹൈ​ന്ദ​വ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ത​ന്നെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തു​മാ​ണ്. അ​തി​നു പ​റ്റു​ന്ന ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത് ഗു​പ്ത, ഭൂ​പേ​ഷ് ഗു​പ്ത തു​ട​ങ്ങി സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​തു​വ​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​നി​ന്നി​രു​ന്ന കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

1978ൽ ​എ​ല്ലാം ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ച്ചു എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. സി.​പി.​എം ആ​ക​ട്ടെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ന​യംമാ​റ്റം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​രി​യെ​ന്ന് സ്വ​യം​ഭാ​വി​ച്ചു ലോ​ക​ത്തു ന​ട​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ പ​ഴ​യ സെ​ക്ടേ​റി​യ​ൻ-​സ്റ്റാ​ലി​നി​സ്റ്റ് ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​തേ​പ​ടി തു​ട​രു​ക​യും ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം മൊ​ത്ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ക്ര​മേ​ണ ക്ഷീ​ണി​ച്ചു വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി.​പി.​എം കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും സ്വ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ പ​ങ്ക് പ​റ്റാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യും വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​നം​കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഏ​ക നേ​ട്ടം! 1979ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പി.​കെ.​വി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സി.​പി.​എം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ചു രാ​ജി​​െവ​ച്ച​തോ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു മു​ന്നി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​ടി​യ​റ​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി. സ​ഹോ​ദ​ര​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധി​ക്യം മൂ​ത്ത് സി.​പി.​ഐ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പു​ന​രേ​കീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ആ​ശ​യം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് മു​ന്നി​ൽ വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കേ​ട്ട​പാ​ടെ സി.​പി.​എം അ​തെ​ടു​ത്ത് അ​ട്ട​ത്ത് വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ‘ഐ​ക്യ​വും സ​മ​ര​വും’ എ​ന്ന ന​യം സി.​പി.​ഐ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന 1969-77 കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ കു​റി​ച്ച് ഡേ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്‌​വു​ഡ് എ​ന്ന ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ എ​ഴു​തി​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ സി.​പി.​ഐ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്ന് വാ​യി​ക്ക​ണം. ഐ​ക്യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. 1972ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ൻ റാ​ലി​യും 1973ലും ’74​ലും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പി​നും ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​ക്കും എ​തി​രെ​യു​ള്ള ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ’74ലെ ​െ​റ​യി​ൽ​വേ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ബോം​ബെ ടെ​ക്‌​സ്റ്റൈ​ൽ മി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളികളു​ടെ​യും ബം​ഗാ​ളി​ലെ ജൂ​ട്ട്മി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ല്ലാം സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത് മു​ഖ്യ​മാ​യും എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ തീ​വ്ര​ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സി.​പി.​ഐ പ​ട്ന​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫാ​ഷിസ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ്മേ​ള​നം സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. ക​ൽ​ക്ക​രി​ ഖ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ൻ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി എ​ന്ന് ഡേ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്‌​വു​ഡ് വി​സ്ത​രി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

മേ​ൽ വി​വ​രി​ച്ച പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാം ഫ​ല​മാ​യി 1978 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 1975ലെ 3,55,525​ൽനി​ന്നും 5,46,343 ആ​യി സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ലോ​ക്ക്‌​വു​ഡ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സ​ഹി​തം വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ’78ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ​െവ​ച്ചാ​ണ് സി.​പി.​ഐ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള സ​ഖ്യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ​ല്ലോ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം. സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി മൂ​ലം അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും കു​റി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ എ​ഴു​തു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, 1975-77 കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്താ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ശ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​ല​മാ​യി ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 1975-78 വ​രെ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​മ്പി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം (ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത്) ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് ഡേ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്‌​വു​ഡി​ന്റെ പ​ഠ​നം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1978ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് എ​ന്തു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന ഒ​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ഡേ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്‌​വു​ഡി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​താ​ബ്ദി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ന്തേ പ്ര​സ്ഥാ​നം ഊ​ർ​ധശ്വാ​സം വ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തി​ന് ഒ​രു വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലേ? ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്, ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗീ​കാ​രം​പോ​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും, സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ?

സി.പി.​െഎ നേതാവ്​ പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യ​പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു

കാ​ല​ഘ​ട്ടം സി.​പി.​ഐ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ത്?

ഇ​ന്ത്യ ഏ​ക​ഭാ​ഷ സ​മൂ​ഹ​മോ, ഏ​ക​മ​ത-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗ​മോ ഉ​ള്ള രാ​ജ്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത ശ​ക്ത​മാ​ണ്. കാ​ര​ണം ന​മ്മു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ത കോ​ള​നി​വി​രു​ദ്ധ വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത ജ​ന​ത അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത ദേ​ശ​മാ​ക്കി തീ​ർ​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്രം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​ വാ​ദ​മാ​ണ്. അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ക​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ശ​ക്തി​യെ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തി​വി​പ്ല​വ ശ​ക്തി​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​വി​പ്ല​വ​മാ​ണ് എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. ഈ ​ഭീ​ഷ​ണി ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് തു​ല്യ​മോ ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​തി​നും മു​ക​ളി​ലോ ആ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ മ​തേ​ത​ര-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്.

ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും സി.​പി.​ഐ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നോ​ട് പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ല​ഘ​ട്ടം സി.​പി.​ഐ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ കാ​ര്യം. പ​ഴ​യ​കാ​ല തെ​റ്റു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഫ​ല​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ് സി.​പി.​ഐ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, ലോ​ക​ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ ദി​മി​ത്രോ​വ് തീ​സി​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​പോ​ലെ, വി​ശാ​ല ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ മു​ന്ന​ണി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്.

ഇ​ത് കേ​വ​ലം പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ചേ​ര​ല​ല്ല. പ​ക​രം ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മാ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. കാ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​യു​ധം ഗാ​ന്ധി​സ​ത്തെ​യും മാ​ർ​ക്സി​സ​ത്തെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര പി​ൻ​ബ​ല​മാ​ണ്. ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞു വ​രേ​ണ്ടു​ന്ന ഐ​ക്യ​മാ​ണി​ത്. ഇ​തി​നാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​കം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​ലി​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ എ​ന്ത് നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കും എ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം.

വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​ർ​ക്സി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​ഐ​യും കാ​ണാ​തെ​ പോ​ക​രു​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​വ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടുെവ​ച്ച് ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തി​ന് അ​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഫാ​ഷി​സം പി​ടി​മു​റു​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്നു​വീ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​നം പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഒ​രു സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വ​സ്തു​ത സി.​പി.​ഐ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്തി​ട​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്. പ​ക്ഷേ, സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ഒ​രു വി​ശാ​ല ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​യം രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും അ​വ​സ​ര​വും ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​ദാ​നംചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​ദൗ​ത്യം സി.​പി.​ഐ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്താ​ൽ സ്റ്റാ​ലി​നി​സ്റ്റ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ അ​മ​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പി​ന്നെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ബം​ഗാ​ൾ മോ​ഡ​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

1964ൽ ​പ​ണ്ഡി​റ്റ് നെ​ഹ്‌​റു അ​ന്ത​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ത​ല​ശ്ശേ​രി ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​ക്കാ​രു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ. അ​വ​രാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നോ​ണം എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​നെ പി​ള​ർ​ത്തി എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ സ്ഥാ​പി​ച്ച​വ​ർ. നെ​ഹ്‌​റു ’48ൽ ​മാ​ത്ര​മ​ല്ല ’64ലും ​ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ​ക്ക് പി​ന്തി​രി​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​നു​സ്സി​ൽപെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്ന് നെ​ഹ്‌​റു​വി​നോ​ട് കാ​ണി​ച്ച അ​നാ​ദ​ര​വി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം അ​ത്ര​ക്ക് രൂ​ഢ​മൂ​ല​മാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ത്തി​ൽ. മേ​ൽ വി​വ​രി​ച്ച ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം ഈ ​ലേ​ഖ​ക​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ന്ന് എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫി​നെ ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​നും സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ എ​ൻ.​സി. മ​മ്മൂ​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​ണ്. ’64ന് ​ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പു​തി​യ തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​രു​താ​ൻ ഒ​രു ന്യാ​യ​വും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

സി.​പി.​എം കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​രും​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഒ​രു തീ​ക്ക​ളി​യെ കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​രം മു​ത​ലാ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങും. ഒ​രു ശ​രി​യാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​ഐ വ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ത് മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്തേ​ജ​നം പ​ക​രു​ക​യുംചെ​യ്യും. പ​ക്ഷേ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലാ​യാ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യാ​ലും, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ, അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ്. അ​ല്ലാ​തെ ഇ​പ്പോ​ഴും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ ഊ​ന്നി ത​നി സ്റ്റാ​ലി​നി​സ്റ്റ് ആ​യി തു​ട​രു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് എ​ന്ത് പ്ര​സ​ക്തി? ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് സി.​പി.​ഐ തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​ത്.

നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചേ​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ടു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സി.​പി.​ഐ സ്വ​യം ത​യാ​റാ​ക​ണം. സി.​പി.​എം കേ​ര​ളഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ്പെ​ടാ​തെ ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ട് താ​ദാ​ത്മ്യം പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ ന​യ​സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ണം. അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​ൻ ഈ ​ലേ​ഖ​ക​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, ബം​ഗാ​ളി​ലും ത്രി​പു​ര​യി​ലും പി​ന്നീ​ട് സം​ഭ​വി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം മു​ങ്ങാ​നാ​യി​രി​ക്കും സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വി​ധി. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് ചി​ന്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന മൊ​ഹി​ത്‌​സെ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ മു​മ്പ് സി.​പി.​ഐ​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​യും മു​മ്പ് സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​രി​ത​പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, ‘‘ര​ണ്ട് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് എ​ന്താ​ണ് പ്ര​സ​ക്തി?’’

-----------------