    Posted On date_range 20 Oct 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 20 Oct 2025 7:45 AM IST
    വിജു വി നായർ
    ഭൂ​ഗോ​ളം ഇ​നി ഒ​രൊ​റ്റ ഗ്രാ​മം, ആ​ഗോ​ള​ഗ്രാ​മം.

    -35 കൊ​ല്ലം​ മു​മ്പ് ഭൂ​ലോ​ക​ത്തെ വി​ഴു​ങ്ങി​യ പ​ര​സ്യ​വാ​ക്യം. അ​തൊ​രു പ്ര​പ​ഞ്ച​നേ​രു​പോ​ലെ വി​ഴു​ങ്ങി, മാ​ലോ​കം.

    മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ശ്വ​മേ​ധ​ത്തി​ന് വി​ക​സി​ത മു​ത​ലാ​ളി​ത്തം ആ​സൂ​ത്ര​ണംചെ​യ്ത ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​ന്ത്രം ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മൂ​ന്ന്. സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ക​മ്പോ​ള​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ക, അ​തി​നു​വേ​ണ്ട രാഷ്​​ട്രീയന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, മു​ത​ലി​ന്റെ തേ​ർ​വാ​ഴ്ച​ക്ക് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ കീഴടങ്ങുക. പ​ക​രം കി​ട്ടു​ന്ന​തോ -സ​ക​ല​ർ​ക്കും വി​ക​സ​നം, സ​ക​ല​മാ​നം.

    ഉ​ദ്ദി​ഷ്ട​കാ​ര്യം ഉ​റു​തി​യാ​യി. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി വെ​ബ് വ​ന്ന് ഭൂ​മി​ക്കിട്ട വി​നി​മ​യ​വ​ല ഉ​ത​വി​യു​മാ​യി. ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​രു​വേ​ലി​ക​ൾ പി​ഴു​തൊ​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​ളും അ​ർ​ഥ​വും അ​ങ്ങാ​ടി​ച്ച​ര​ക്കും ത​ട​യ​ഴി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി, എ​ങ്ങോ​ട്ടും. ആ​ഗോ​ള​ഗ്രാ​മം പ​ക്ഷേ, ഭൂ​ജാ​ത​മാ​യി​ല്ല, മു​ത​ൽ​നീ​ക്കം ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ധി​വ്യാ​ധി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള​പ്പ​ട​ർ​ച്ച​യ​ല്ലാ​തെ. എ​ത്തും പി​ടി​യു​മി​ല്ലാ​ണ്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ്വാ​ന്മാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​രു​ത​രും ‘വി​ക​സ​ന’ മ​ന്ത്രം ജ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. മു​ടി​വി​നും മു​ട​ന്ത​ിനും ഒ​രേ ഞാ​യം പു​ല​മ്പി​ക്കൊ​ണ്ടും: പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം പോ​രാ. ‘ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ’ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം എ​ന്ന് പ​രി​ഷ്കാ​രി​ക​ൾ. മു​റ​ജ​പ​ത്തി​നും മു​റ​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഗോ​ള​ത്തി​ന്മേ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​ന്ദ്യം​ നി​ഴ​ലി​ട്ടു. ഒ​രു വി​ദ്വാ​നും തി​രി​യു​ന്നി​ല്ല​തി​ന്റെ ഗോ​ളം. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, വ​രു​മാ​ന​ക്ഷ​യം, പെ​രു​കു​ന്ന അ​സ​മ​ത്വം, ത​ക​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​നി​ല-​നി​ഴ​ലി​ന​ങ്ങ​നെ ഇ​രു​ളി​മ​യേ​റി വ​രു​ന്നു, ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി. അ​പ്പോ​ഴും മു​ര​ളു​ന്നു​ണ്ടൊ​രു തൊ​ടു​ന്യാ​യം –പോം​വ​ഴി​യി​ല്ലാ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്. ജീ​വി​ത​മ​ല്ലേ, ബു​ദ്ധി​യു​ടെ വ​ക്ര​മ​ല്ല ആ​ത്യ​ന്തി​കം; മ​ന​സ്സി​ന്റെ വേ​വ് ത​ന്നെ. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ഗോ​ളം തി​രി​ഞ്ഞു​ക​റ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്നു, ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​നി​ർ​മാ​ണം.

    മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​ത് സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്തി​നു​ള്ള വ്യ​ഗ്ര​ത, പാ​ര​സ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​സ്കാ​രം. ലോ​ക​വാ​ണി​ഭ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​രാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു, ‘സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത’. ര​ണ്ടാം​ലോ​ക യു​ദ്ധ​ശേ​ഷം അ​വ​ർ​ത​ന്നെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് പ​ണി​തൊ​രു​ക്കി​യ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര​ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ത​ത്ര​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ട്രം​പ്, നി​ത്യം. ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്ല​യാ​ൾ. ചീ​നാ​മൂ​പ്പ​ൻ ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് തെ​ല്ലു​കാ​ല​മാ​യി ഉ​രു​വി​ടു​ന്നു​ണ്ട് സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യു​ടെ മാ​ൻ​ഡ​റി​ൻ പ​രി​ഭാ​ഷ: സി​ലി ഗെം​ഗ്ഷെം​ഗ്. യു​െക്രയ്ൻ യു​ദ്ധ​പ്പേ​രി​ൽ വ​ന്നു​കൂ​ടി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം പു​ച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളി പു​ടി​ൻ, ‘‘എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും റ​ഷ്യ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത’​’മെ​ന്ന്. ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി ര​ണ്ടു​ കൊ​ല്ല​മാ​യി ചൊ​ല്ലു​ന്നു, ‘ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​ത’ മ​ന്ത്രം. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ​ ഒ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്. വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ തൂ​ക്ക​മി​ള​ച്ച് സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്ക് ഉ​ദ്യ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത, ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​ടു​തി​യാ​ണ് ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്. ഈ ‘​ഉ​ൾ​വ​ലി​വ് പു​ത്ത​രി​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല.

    ഏ​റെ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യു​ണ്ട് ഈ ​ത്വ​ര, വൈ​യ​ക്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ. ജാ​തി​സാ​ഗ​ര​മാ​യ ഇ​ന്ത്യാ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ‘‘സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ’’ എ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ൽ​പ​ന ഏ​താ​ണ്ട് 900 കൊ​ല്ലം നി​ല​നി​ന്നു –ബ്രാ​ഹ്മ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​കോ​പാ​ധി​യാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാർ വ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി. മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത ശൈ​ലി​യി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​ഗ്രാ​മ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ളു വെ​ളി​വാ​യ​തും​ ക​ള്ളി പൊ​ളി​ഞ്ഞതും. ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ന്ന നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ചു​ളു​വി​ൽ കൈ​യ​ട​ക്കാ​ൻ സാ​യ്‍വി​ന് തു​ണ​യാ​യി, ‘സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത’​യു​ടെ ഈ ​വ്യാ​ജ​പ്ര​യോ​ഗം.

     

    വ്ലാദിമിർ പുടിൻ,ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്

    അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി: ‘‘അ​ങ്ങേ​ക്ക് എ​ന്താ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്, എ​ന്താ​ണെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ൾ​ക:’’

    ഡയോ​ജ​നീ​സ്: ‘‘എ​നി​ക്ക് വെ​ട്ടം മാ​യാ​തെ തെ​ല്ലൊ​ന്ന് മാ​റി​നി​ന്നു​ത​രി​ക.’’

    24 നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ത​ഴ​മ്പി​ച്ച ഈ ​പ്ര​ശ​സ്ത​ ക​ഥ​യി​ലു​ണ്ട് സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​വാ​ഞ്ഛ​യു​ടെ നാ​ഡീമി​ടി​പ്പ്. പ്രാ​ചീ​നം മു​ത​ൽ​ക്കേ മ​നു​ഷ്യ​ൻ​ അ​തി​നെ മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ ന​ന്മ​യാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു –പ​രാ​ശ്ര​യ​ത്തെ, വി​വേ​കം നേ​ടാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യു​ടെ അടിയ​റ​വാ​യും. ജനായത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ാഗ​്​ രൂ​പ​മാ​യ യ​വ​ന​ത്തെ ‘സി​റ്റി-​സ്റ്റേ​റ്റ്! -സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ‘‘ഏ​കാ​ന്ത​വാ​സി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഈ ​വാ​ക്ക്, കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ​ഹ​പൗ​ര​രു​മു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക​ത​യോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള​തു​മാ​ണ്.’’

    സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ലി​ന്റെ ഈ ​നി​ല​പാ​ട് യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ യു​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കും പ​ക​ർ​ന്നു, തോ​മ​സ് അ​ക്വി​നാ​സ്. ‘‘സൃ​ഷ്ടി​ക​ർ​മ​ത്തി​ന് ദൈ​വം ആ​രെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി’’​ല്ലെ​ന്നു​ പ​റ​ഞ്ഞ് സം​ഗ​തി​ക്കൊ​രു ആ​ത്മീ​യ​മാ​ന​വു​മേ​കി. സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ ദൈ​വ​ത്തോ​ട് അ​ടു​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ധ്വ​നി. ഒ​രു​പ​ടി​കൂ​ടി ക​ട​ന്ന് ഇ​ത്ര​കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു: ‘‘വ്യാ​പാ​രം മ​നു​ഷ്യ​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ത്തി ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു.’’ (On Kingdom). അ​ഞ്ചു നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം പി​ന്നെ ക്രൈ​സ്ത​വ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ആ​ടി​യ​ത് ഈ ​വി​ചാ​ര​ലീ​ല. മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ശേ​ഷം സ്വ​യാ​ശ്ര​യാ​ദ​ർ​ശം പു​ന​രു​ദ്ധരി​ച്ച​ത് റൂ​സ്സോ. പ​ഴ​കി​യൊ​രു ന​ര​വം​ശാ​ശ​യ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വ്യാ​ഖ്യാ​നം. ‘‘...മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ്ര​കൃ​ത്യാ ത​ന്നെ ഏ​കാ​കി...​ഇ​ണ​ചേ​രാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ​വ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ട് സ​മ്പ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. സം​സാ​ര​മി​ല്ല, പാ​ർ​പ്പി​ട​മി​ല്ല, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ല്ല, ശ​ത്രു​ത​യി​ല്ല... മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യും സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തി​രി​ക്ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന​ല്ല.’’ (Discourse on Inequality).

     

    നരേന്ദ്ര മോദി,ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യെ ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത് ജ​ർ​മ​ൻ ചി​ന്ത​ക​ൻ യോ​ഹാ​ൻ ഫി​ഷ്റ്റ. രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ബ​ന്ധം കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് വ്യാ​പാ​ര​മ​ത്സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ​ർ​ഥി​ച്ചു. ആ ​ചി​ന്ത​യ്ക്കൊ​രു പുതുദി​ശ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ചാ​ൾ​സ് ഫോ​റി​യേ ചെ​യ്ത​ത്- സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ട, ഭൂ​മി​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​നാ​ൾ നാ​ര​ങ്ങാ​വെ​ള്ള​മാ​കും, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് വാ​ലു​മു​ള​യ്ക്കും എ​ന്നൊ​ക്കെ നി​രു​വി​ച്ച അ​തേ പു​ള്ളി. സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കു​ മേ​ൽ ആ​ളി​ന്റെ വി​ഭാ​വ​ന പു​തി​യൊ​രു സ​മു​ദാ​യം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു –ഫാ​ല​ൻ​സ്റ്റെ​റി. പ​ഴ​യ യ​വ​ന​ സേ​നാവ്യൂ​ഹ​വും (ഫ​ലാ​ങ്ക്സ്) സ​ന്യാ​സി​മ​ഠ​വും (മൊ​ണാ​സ്റ്ററി) കൂ​ട്ടി​ത്തു​ന്നി​യ ഉ​രു​പ്പ​ടി. അ​താ​ണ് പി​ന്നെ 1960ക​ളി​ൽ ഹി​പ്പി​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത ക​മ്യൂ​ൺ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ കി​ബ്ബു​ട്സീം, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ‘ഡീ-​ഗ്രോ​ത്’ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ... അ​ങ്ങ​നെ പ​ല​രും വാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഫോ​റി​യേ​യു​ടെ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ൽനി​ന്നൂ​ർ​ജം.

    ഇ​ത്ര​യ്ക്കൊ​രു ഗോ​ത്ര തീ​വ്ര​ത​യി​ല്ലാ​തെ​ ത​ന്നെ ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു​പോ​ന്ന​വ​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഉ​ള്ളോ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രും ഇ​ല്ലാ​ത്തോ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക്കാ​രു​മാ​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ക്രി​യ എ​ന്ന​ നി​ല​ക്ക്. ഇ​വി​ടെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ത​ക്ക് ത​ൻ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ല​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും. ആ ​യു​ക്തി​യു​ടെ പ​ർ​വ​തീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ നാം ​ക​ണ്ട​ത്. ‘‘കു​ഞ്ഞു​കു​ഞ്ഞ് ഏ​ദ​ൻ​തോ​പ്പു​ക​ൾ’’ –സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല. അ​താ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്രേ​ന്ത്യ​ക്ക് രാഷ്​ട്രതാതൻ വി​വ​ക്ഷി​ച്ച രാ​ഷ്ട്ര​ീയരൂ​പം. ‘‘...സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യും സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന’’ ഗ്രാ​മ​സ്വ​രാ​ജ്. സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്ക് സ​ങ്കു​ചി​ത​ത്വ​മെ​ന്ന അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ സ​േങ്കാചനത്തി​ന്റെ ധ്വ​നി​യി​ല്ലാ​തി​ല്ല; ‘‘വൈ​ദേ​ശീ​യ​വും ഉപ​രി​പ്ല​വ​വു​മാ​യ​തെ​ല്ലാം നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക ന​മ്മു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വും ചു​മ​ത​ല​യു​മാ​ണ് –അ​തൊ​ക്കെ ന​മു​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​വും സ്വ​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​നാവുന്നതുമെങ്കി​ൽ.’’

    സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ബ്രി​ട്ട​ന്റെ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് എ​തി​രെ പി​ടി​ച്ച പ​രി​ച​യാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ഈ ​നി​ല​പാ​ട്. ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​തെ​ത്ര​ക​ണ്ട് യോ​ജ്യ​മെ​ന്ന കാ​ര്യം വേ​റെ. താ​ൻ​സ​നി​യ​യി​ൽ ജൂ​ലി​യ​സ് ന​യ് രേ​രെ അ​തൊ​ന്നും ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​യെ പ​ക​ർ​ത്തി ‘ഉ​ജാ​മാ’ ഇ​റ​ക്കി. അ​തു​പ്ര​കാ​രം ട്രാ​ക്ട​ർ കളഞ്ഞ്​ ക​ല​പ്പ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി –ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തെ വ​ക്രീ​ക​രി​ച്ചു വ​ശ​ാക്കി​യ കോ​ള​നി​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും മ​റു​മ​രു​ന്നാ​യി.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്ത​ക്ക് എ​വി​ടെ​യു​മു​ണ്ട് സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മെ​ന്ന​ർ​ഥം. എ​ന്നു​വെ​ച്ച്, വി​ചാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ല​ത്ര നി​ഷ്‍ക​ള​ങ്ക​മാ​വ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല അ​തി​ന്റെ ഭ​വി​ഷ്യ​ത്ത്. ഒ​ന്നാം​ ലോ​കയു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നാ​വി​ക​പ്പ​ട ച​ര​ക്കു​പ​രോ​ധം വ​ഴി ജ​ർ​മ​നി​യെ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട്ടു. ഈ ​അ​നു​ഭ​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ഹി​റ്റ്ല​ർ അയൽപക്കം ക​വ​രാ​നു​ള്ള വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​മി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് –ലേ​ബെ​ൻസ്രാ​ം: ‘‘അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്ഷ​യ​ഖ​നി​യാ​യ യു​റാൽ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളും വി​ശാ​ല വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​യ സൈ​ബീ​രി​യ​യും ഗോ​ത​മ്പു​പാ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യ യു​െക്രയ്നും കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​ക്ക് പി​ന്നെ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ൽ നീ​ന്തി​ത്തു​ടി​ക്കാം.’’ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രാ​നു​ള്ള ഈ ​ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം​ ലോ​കയു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ ബീ​ജ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ചേ​തോ​വി​കാ​രം സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത. വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​യി തോ​ന്നാം –ഇ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ നി​ധി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കീ​ശ​യി​ലു​ള്ള സ്റ്റാ​ലി​നും മ​റ്റൊ​രു വി​ധേ​ന തോ​ന്നി​യ​ത് അ​തേ അ​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പു​റം​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​രു​മ്പു​മ​റ​യി​ട്ട് ഈ ​സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത പു​ല​ർ​ത്തി. ദേ​ശ​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സ​മാ​ന​ന​യം വ​രി​ച്ച മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണ് മാ​വോ. 1950ക​ളി​ൽ ചീ​ന​യു​ടെ ‘‘ഗ്രേ​റ്റ് ലീ​പ് ഫോ​ർ​വേ​ഡി’’​ന്റെ ആ​ദ്യ ആ​ഹ്വാ​ന​മോ​ർ​ക്കു​ക –ക​ർ​ഷ​ക​രെ​ല്ലാം അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ഇ​രു​മ്പ്, സ്റ്റീ​ൽ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ണി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും ഉ​രു​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ക; ദേ​ശീ​യ ഉ​രു​ക്കു​വ്യ​വ​സാ​യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ.

    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ചെ​യ്തി​ക​ളി​ൽ അ​ത്ഭുത​മോ ബേ​ജാ​റോ തോ​ന്നുക ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​ജ്ഞ​ത​ സ​മ്പൂ​ർ​ണമായവ​ർ​ക്കു മാ​ത്രം. ഒ​ന്നാം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് വാ​ഷി​ങ്ട​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ സ​ന്ദേ​ശംത​ന്നെ സൈ​നി​ക​മാ​യി സ്വാ​ശ്ര​യ​രാ​വു​ക എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്വ​ന്തം വ്യ​വ​സാ​യ​ാടി​ത്ത​റ കെ​ട്ടി​യു​യ​ർ​ത്തു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ച്ചു​ങ്കം ഭീ​മ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ർ​ത്തു​ക.’’ അ​ങ്ങ​നെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നു ത​ന്നെ ഇറക്ക​ുമതിത്തീരു​വ കൂ​ട്ട​ലാ​യി. അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് മുതലാളിത്ത അ​മേ​രി​ക്ക തി​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്തം പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പിതാവ്​ ആ​ദം​ സ്മി​ത്തി​നെ –‘സ്വ​ത​ന്ത്ര വി​പ​ണി’​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശീ സം​വ​ര​ണം തി​രു​കി​ക്കൊ​ണ്ട്. 1790ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ക​ന്നി​പ്ര​സം​ഗം. അ​തേ വേ​ദി​യി​ൽ 2025ൽ 47ാം ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം നോ​ക്കൂ: ‘‘ഉ​രു​ക്കും മ​റ്റ​ു ചില വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​മു​ക്കൊ​രു സൈ​ന്യ​മി​ല്ല. തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ അ​ധി​ക ക​ാല​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല, ന​മു​ക്ക് ഒ​രു രാ​ജ്യം.’’ ഉ​രു​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് ചുങ്കം പെ​രു​ക്കി​യതി​ന്റെ ന്യായം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച വി​ധ​മാ​ണി​ത്. യു.​എ​സി​ന്റെ പി​റ​വി​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​തേ ആ​ശ​യം പു​ന​ർ​ജ​നി​പ്പി​ക്ക മാ​ത്ര​മാ​യിരുന്നു ട്രം​പ്, സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യെ രാ​ജ്യ​ര​ക്ഷ​യോ​ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്.

    വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ, യ​ന്ത്ര​വി​ദ്യ​യു​ടെ, നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ, കു​ടി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണം പ​ലേ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ക​ർ​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ ദോ​ഷം. സ്വ​യ​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി അ​വ​ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യു​ടെ സ​ഹ​ജ​ത്വ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​യു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യ സാ​മൂഹിക​വി​രു​ദ്ധ​ത​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും സ്വ​ാഭാ​വി​കം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്, സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ഒ​രാ​ശ​യ​മോ പ​ദ്ധ​തി​യോ ആ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കുമ്പോ​ൾ പ്രാദേശിക മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ർ​വ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ന്ന് പി​ന്നി​ൽ അ​ണി​ചേ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണം വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​ല്ല. വി​നി​മ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​തി​മ​റ​യി​ൽ പ​ടു​ത്ത ആ​ഗോ​ള​ഗ്രാ​മം മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വിതത്തെ ശി​ഥി​ല​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും ചെ​യ്ത​ത്. മു​ത​ലി​ന്റെ ക​ൽ​പ​നാ ലോ​ക​മ​ല്ല യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​നു​ഷ്യ​ലോ​കം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​മ്മാ​തി​രി ആ​ഗോ​ളീ​ക​ര​ണം നി​രാ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​ണ് ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഇ​ന്നു​ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന സ്വാ​ശ്ര​യ​ ഭ്ര​മം.

    ഇ​തു​പ​ക്ഷേ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടൊ​രു പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ൻ​പോ​ക്ക​ല്ല. വ്യ​ഗ്ര​ത പൂ​ണ്ട പൗ​രാ​വ​ലി​ക​ളെ വ​സൂ​ലാ​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി മാ​ത്രം. സ​ങ്കു​ചി​ത ദേ​ശീ​യ​ത​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ഭ്രാ​ന്തും കോ​മ​രം തു​ള്ളു​ക​യാ​ണ് ഗോ​ള​മെ​മ്പാ​ടും. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും വിവേകിയായ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പ​ണി ഇ​ര​ട്ടി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്ന്, പു​തി​യൊ​രു മാ​ന​വി​ക​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. ര​ണ്ട്, ഉ​ന്മ​ത്ത​രാ​യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യാ​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക. സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​വും പാ​ര​സ്പ​ര്യ​വും സ​ന്തു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സ്ഥി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഭൂ​മി എ​ന്ന ആ​വാ​സ​പ്പു​ര കൂ​ടി​യാ​ണ്. ത​ൽ​ക്കാ​ലം പ​ക്ഷേ, ആ​കെ കു​ഴ​മ​റി​ഞ്ഞ നി​ല. ബി​ൽ വാ​ട്ടേ​ഴ്സ​ന്റെ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ കഥയിൽ ഹോ​ബ്സി​നോ​ട് കാ​ൽ​വി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പോ​ലെ ‘‘എ​ത്ര ന​ല്ല അ​ല​മ്പി​ലാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്!’’ (‘‘What a fine mess we are into.’’)

