Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    Homechevron_rightWeeklychevron_rightArticleschevron_rightക​​ര​​ണം

    ക​​ര​​ണം

    Posted On date_range 24 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On date_range 24 Nov 2025 7:45 AM IST
    ക​​ര​​ണം
    cancel
    By
    വിജു വി നായർ
    text_fields
    bookmark_border

    കാ​​ട്ടി​​ലൊ​​രു മ​​രം വീ​​ണാ​​ൽ ഒ​​ച്ച​​യു​​ണ്ടാ​​വു​​മോ, കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നാ​​ളി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ? –പ​​ണ്ടൊ​​രു പ്ര​​ബ​​ന്ധ​​മ​​ധ്യേ ജോ​​ർ​​ജ് ബെ​​ർ​​ക്‍ലി ന​​ട​​ത്തി​​യ​ പ്ര​യോ​ഗം. ധ്വ​​നി​​യി​​ത്ര മാ​​ത്രം: മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ളി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ന് അ​​സ്തി​​ത്വ​​മി​​ല്ല. ദാ​​ർ​​ശ​​നി​​ക​​ത വി​ട്, സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലു​​മു​​ണ്ട് സം​​ഗ​​തി​​ക്കൊ​​രു വീ​ച്ച്. കാ​​ട്ടു​​മ​​ര​​ക്ക​​ഥ​​യു​​ടെ ഭൗ​​തി​​കം മാ​​ത്ര​​മെ​​ടു​​ക്കു​​ക. ശ​​ബ്ദം ക​​മ്പ​​ന​​മാ​​ണ്. മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ത​​ന​​മാ​​യാ​ലും മ​​റ്റേ​​തു ച​​ല​​ന​​മാ​​യാ​​ലും...

    Already subscribed?

    Your Subscription Supports Independent Journalism

    View Plans

    കാ​​ട്ടി​​ലൊ​​രു മ​​രം വീ​​ണാ​​ൽ ഒ​​ച്ച​​യു​​ണ്ടാ​​വു​​മോ, കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നാ​​ളി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ?

    –പ​​ണ്ടൊ​​രു പ്ര​​ബ​​ന്ധ​​മ​​ധ്യേ ജോ​​ർ​​ജ് ബെ​​ർ​​ക്‍ലി ന​​ട​​ത്തി​​യ​ പ്ര​യോ​ഗം. ധ്വ​​നി​​യി​​ത്ര മാ​​ത്രം: മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ആ​​ളി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ന് അ​​സ്തി​​ത്വ​​മി​​ല്ല.

    ദാ​​ർ​​ശ​​നി​​ക​​ത വി​ട്, സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലു​​മു​​ണ്ട് സം​​ഗ​​തി​​ക്കൊ​​രു വീ​ച്ച്. കാ​​ട്ടു​​മ​​ര​​ക്ക​​ഥ​​യു​​ടെ ഭൗ​​തി​​കം മാ​​ത്ര​​മെ​​ടു​​ക്കു​​ക. ശ​​ബ്ദം ക​​മ്പ​​ന​​മാ​​ണ്. മ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ പ​​ത​​ന​​മാ​​യാ​ലും മ​​റ്റേ​​തു ച​​ല​​ന​​മാ​​യാ​​ലും ചു​​റ്റു​​വാ​​യു​​വി​​ല​​ത് ക​​മ്പ​​ന​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്നു, ത​​രം​​ഗ​​രൂ​​പ​​ത്തി​​ൽ പ​​ട​​രു​​ന്നു. കാ​​തി​​ല​​ത് ‘അ​​ല​​യൊ​​ലി’​​യാ​​യെ​​ത്തി സി​​രാ​​കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ​ക​തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. അ​​ഥ​​വാ കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ കാ​​തി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ശ​​ബ്ദ​​മി​​ല്ല!

    ക്വാ​​ണ്ടം​ ശാ​​സ്ത്ര​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ദ്ഭ​​വ​​കാ​​ലം. അ​​ണു​​ക​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ക​ലോ​​ക​​ത്തെ സ്ഥി​​തി​​ഗ​​തി​​ക​​ളെ​​പ്പ​​റ്റി സ​​ന്ദേ​​ഹം ക​​ല​​ശ​​ൽ. നി​​രീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന മാ​​ത്ര​​യി​​ൽ സൂ​​ക്ഷ്മാ​​ണു സ്ഥി​​തി​ മാ​​റ്റു​​ന്നു, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​​തി. ഈ ​പു​​തി​​യ ശാ​​സ്ത്ര​​ശാ​​ഖ​​യു​​ടെ സൃ​​ഷ്ടി​​സം​​ഘ​​ത്തി​​ൽ മു​​ഖ്യ​​ത​​ർ​​ക്കം ഐ​​ൻ​​സ്റ്റൈ​​നും നീ​​ൽ ബോ​​റും ത​​മ്മി​​ൽ, ര​​ണ്ടാ​​ളി​​ന്റെ​​യും ച​​ങ്ങാ​​തി​​യും സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​നു​​മാ​​യ എ​​ബ്ര​​ഹാം പ​​യ്സി​​നോ​​ട് ഒ​​രു​​ച്ച​​യൂ​​ണി​​നി​​ടെ പൊ​​ടു​​ന്ന​​നെ ഐ​​ൻ​​സ്റ്റൈ​​ന്റെ ചോ​​ദ്യം: ‘‘ന​​മ്മ​​ൾ നോ​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ച​​ന്ദ്ര​​ൻ അ​​വി​​ടു​​ള്ള​​തെ​​ന്ന് ശ​​രി​​ക്കും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ?’’

    (20ാം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ലെ ഭൗ​​തി​​ക​​ശാ​​സ്ത്രം ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ തീ​​ർ​​ച്ച​​യു​​ള്ള ഒ​​രു​​ത്ത​​ര​​മു​​ണ്ടെ​​ന്ന് അ​​വ​​കാ​​ശ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നി​​ല്ല –അ​​താ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​യ്സി​​ന്റെ സൂ​​ക്ഷ്മ​​ത​​യു​​ള്ള മ​​റു​​പ​​ടി. കാ​​ര​​ണം, ക്വാ​​ണ്ടം ലോ​​ക​​ത്ത് പ​​ദാ​​ർ​​ഥ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് അ​​ങ്ങ​​നെ​​യൊ​​രു സു​​നി​​ശ്ചി​​ത​​ത്വ​​മി​​ല്ല. ആ​​പേ​​ക്ഷി​​ക​​മാ​​യാ​​ണു നി​​ല, നോ​​ക്കു​​പോ​ലി​​രി​​ക്കും ക​​ണി​യു​ടെ നീ​ക്കു​പോ​ക്ക്).

    ക​​ണ്ണി​​നും കാ​​ഴ്ച​​ക്കും അ​ത്യ​മി​ത​മാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്റെ പ​​രി​​ഗ​​ണ​​ന, കാ​​ര്യ​​ഗ്ര​​ഹ​​ണ​​ത്തി​ൽ. എ​​ന്നി​​രി​​ക്കെ, ശ്ര​​ദ്ധ​​യു​​ടെ കാ​​ത​​ൽ കാ​​താ​​ണെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ലോ? അ​​പ്പോ​​ഴും വി​​ട​​രു​​ക ക​​ണ്ണു​​ത​​ന്നെ –‘സം​​ശ​​യ​​ദൃ​​ഷ്ടി’. ഒ​​രു നി​​മി​​ഷം...

    ക​​ണ്ണി​​ന് അ​​ട​​പ്പു​​ണ്ട്, ഇ​​മ. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ക​​ണ്ണ് അ​​ട​​യും. കാ​​ത് അ​​ട​​യു​​ന്നി​​ല്ല, ഒ​​രി​​ക്ക​​ലും. മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ ലോ​​ക​​ത്തേ​​ക്ക് സ​​ദാ ഇ​​ഴ​​ചേ​​ർ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കാ​​ഴ്ച​​യ​​ല്ല, കേ​​ഴ്വി​​യാ​​ണ്. മ​​റി​​ച്ചാ​​ണ് പൊ​​തു​വി​​ചാ​​ര​ം. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​വ​​ണം ശ്ര​​വ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ശ​​ബ്ദ​​കോ​​ശം ശു​​ഷ്കം. ന​​മ്മ​​ൾ കു​​ശു​​കു​​ശു​​ക്കു​​ന്നു, മി​​ണ്ടു​​ന്നു, മൂ​​ളു​​ന്നു, പാ​​ടു​​ന്നു, മു​​ര​​ളു​​ന്നു, അ​​ല​​റു​​ന്നു... അ​​ട​​ര​​ങ്ങ​​നെ പ​​ല​​തു​​ണ്ട്. അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ​​ത​​ന്നെ ഓ​​രോ​​ന്നി​​നും പ​​ല​​തു​​ണ്ട് സ്വ​​ന​​ഭേ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ. അ​​തി​​നൊ​​ന്നും വേ​​ണ്ട ഗൗ​​ര​​വം ന​​ൽ​​കാ​​റി​​ല്ല നാം, ​​കാ​​ഴ്ച​​ക്കു​ള്ള മാ​​തി​​രി. പ​​ദ​​കോ​​ശ​​ത്തി​​ന്റെ ഈ ​​മെ​​ലി​​വാ​​ണ് ശ്ര​​വ​​ണാ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ൽ ന​​മു​​ക്കു​​ള്ള അ​​ശ്ര​​ദ്ധ​​യുെ​​ട തെ​​ളി​​വ്. വാ​മൊ​ഴി​യി​ലും വ​ര​മൊ​ഴി​യി​ലും കാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ള സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ട് താ​​ര​​ത​​മ്യം​ചെ​​യ്താ​​ല​​റി​​യും ശ​​ബ്ദ​​പ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​യോ​​ടു​​ള്ള ഉ​​പേ​​ക്ഷ.

    സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​രി​​ൽ ക​​വി​​ഞ്ഞ സം​​വേ​​ദ​​ന​​ശേ​​ഷി​​യു​​ള്ള ക​​ല​​യാ​​ള​​രു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​ നി​ല ത​​ന്നെ കാ​​ഴ്ച​​ക​​രു​​ടേ​​താ​​ണ്. ക​​ണ്ണി​​ന്റെ​​യും ഉ​​ൾ​​ക്ക​​ണ്ണി​​ന്റെ​​യും കാ​​ഴ്ച​​വ​​ട്ട​​മാ​​ണ​​വ​​രു​​ടെ ന​​ങ്കൂ​​രം. എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ അ​​ക്ഷ​​ര​​ലി​പി​യി​​ൽ, ചി​​ത്ര​​മെ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ർ ചി​​ത്ര​​ലി​​പി​​യി​​ൽ, ശി​​ൽ​​പി​​ക​​ൾ രൂ​​പ​​ലി​​പി​​യി​​ൽ, ന​​ർ​​ത്ത​​ക​​ർ ച​​ല​​ന​​ലി​​പി​​യി​ൽ... ച​​ല​​ച്ചി​​ത്രം നി​​റ​​യെ നോ​​ക്കു​​

    േ​പാ​​ക്കാ​​ണ്, ശ​​ബ്ദം അ​​തി​​നു​​ള്ള പ​ക്ക​മേ​ളം മാ​​ത്രം. ശ​​ബ്ദ​​സൂ​​ക്ഷ്മ​​ത അ​​സ്തി​​വാ​​ര​​മി​​ട്ട ക​​ല സം​​ഗീ​​തം മാ​​ത്രം. അ​​വി​​ടെ​​പ്പോ​​ലും സ്വ​​ര​​ലി​​പി​​യു​​ടെ വ്യാ​​ക​​ര​​ണ​​പ്പി​​ടി​​യു​​ണ്ട്, ‘ശ​​ബ്ദ’​​കോ​​ശ​​ത്തി​​ന് –‘ശ്രു​​തി’ പി​​ഴ​​ച്ചാ​​ൽ അ​​പ​​ശ്രു​​തി. ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​ണം, ശ്ര​​വ്യ​​മേ​തും ശ്രു​​തി​​യാ​​ണ്, കേ​​ട്ട​​ത്. ശ​​ബ്ദ​പ്ര​​പ​​ഞ്ച​​ത്തി​​ൽ അ​​പ​​ശ​​ബ്ദം എ​​ന്നൊ​​ന്നി​​ല്ല. പ​​ക്ഷേ, പാ​​ട്ടി​​ൽ അ​​തു പാ​​ടി​​ല്ലാ​​ത്ത​​താ​​ണ്, സം​​ഗീ​​ത​​വി​​രു​​ദ്ധം. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട്, അ​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി​​യൊ​​രു തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പും വ​​ക​​ഭേ​​ദ​​വും ന​​ട​​ത്തു​​ന്നു, ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന്റെ. സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും അ​​തി​​ന്റെ ലി​​പി പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​കു​​ന്നു, ഈ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​വേ​​ണ്ടി പു​​ടം​​ചെ​​യ്ത് നേ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത​ത്. കേ​​ൾ​​വി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഷ പ​​ക്ഷേ അ​​ത്ത​​രം സം​​സ്ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഏ​​റെ അ​​പ്പു​​റ​​മാ​​ണ്. കാ​​തു കൊ​​ടു​​ത്താ​​ല​​റി​​യും അ​​തി​​ന്റെ ആ​​ഴം, പ​​ര​​പ്പ്. ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​നു​​നേ​​രെ അ​​ന്ധ​​മാ​​ണ് ക​​ണ്ണ്. അ​​തു പ​​റ​​യും, എ​​ന്റെ പ​​ണി​​യ​​ല്ല​തെ​ന്ന്. കാ​​തി​​ന്റെ പ​​ണി​​ക്ക് ഇ​​ട​​മി​​ല്ല​​താ​​നും, കാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ പു​​ര​​യി​​ൽ, പൂ​​ര​​ത്തി​​ൽ. പ​​ക്ഷേ​​ങ്കി​​ൽ, കാ​​തി​​ല്ലാ​​തെ​​ങ്ങ​​നെ ഇ​​ക്ക​​ഥ​​യ​​റി​​യാ​​ൻ?

    ഫോ​​ണും ഫോ​​ണോ​​ഗ്രാ​​ഫു​​മൊ​​ക്കെ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ശ്ര​​ദ്ധ​​യി​​ൽ ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന്റെ സ്ഥാ​​നം മ​​നു​​ഷ്യ​​ർ ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. സ്വ​​ന​​യ​​ന്തി​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മ​​നോ​​ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യാ​​ൻ കാ​​ലം പി​​ന്നെ​​യു​​മെ​​ടു​​ത്ത​ു. റേ​​ഡി​​യോ​​യും റെ​​ക്കോ​​ഡ​റും ക​സ​​റ്റും ക​​ട​​ന്ന് സീ​ഡി​​യും ഡി.​​വി.​​ഡി​​യും എം.​​പി 3​യും ​പി​​ന്നെ ഇ​​തെ​​ല്ലാ​​മു​​ള്ള​​ട​​ക്കു​​ന്ന സ്മാ​​ർ​​ട്ട്ഫോ​​ൺ വ​​രെ​​യ​ാ​യി. ജീ​​വ​​നു​​ള്ള ഉ​​ട​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നാ​​ദ​​ത്തെ ഊ​​രി​​പ്പ​​ട​​ർ​​ത്തു​​ന്ന യ​​ന്തി​​ര​​പ്ര​​ഗ​​തി​​യു​​ടെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ൽ ക​​വി പാ​​ടി:

    സ്വ​​ന​​ഗ്രാ​​ഹി​​യി

    ല​​ശ​​രീ​​രി​​യാ​​യ് പാ​​ടും സൈ​​ഗാ​​ൾ!

    (സോ​​ജാ/ ഒ.​​എ​​ൻ.​​വി)

    അ​​തി​​ൽ ഇ​​ന്നു പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചൊ​​ന്നും തോ​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ലും അ​​ന്ന് അ​​ത് അ​​ത്ഭു​​ത​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു, ആ​​വേ​​ശ​​വും. ഏ​​ത് ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​നും ഇ​​നി ഉ​​ല​​കം ചു​​റ്റാം, പെ​​റ്റു​​പെ​​രു​​കാം, പ്ര​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ശേ​​ഷ​​വും അ​​ന​​ന്തം പു​​ല​​രാം. ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലോ ശ​​രീ​​ര​​ങ്ങ​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലോ പി​​റ​​ന്ന് അ​​ശ​​രീ​​രി​​ക​​ളാ​​യി പു​​ല​​രു​​ന്ന ശ​​ബ്ദ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ജീ​​വ​​ൻ തി​​രി​​ച്ചുകി​​ട്ടു​​ന്ന​​തും ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. കാ​​ട്ടി​​ലെ മ​​രം വീ​​ണ​​തി​​ന്റെ ഒ​​ച്ച വാ​​യുത​​രം​​ഗ​​മാ​​യി ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ശ​​രീ​​രി​​യു​​ടെ കാ​​തി​​ലെ​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ അ​​തി​​ന് ഉ​​യി​​രു കൈ​​വ​​രു​​മ്പോ​​ലെ. പ്ര​​ശ്നം, ആ ​​പ്രാ​ണ​​ൻ കൊ​​ട​ു​ക്കാ​​ൻ കാ​​തി​​നെ​​ത്ര മ​​ന​​സ്സു​​ണ്ടെ​​ന്ന​​താ​​ണ്, എ​​ത്ര കാ​​തി​​നാ​​വു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന​​താ​​ണ്. അ​​തി​​ലൊ​​രു അ​​തി​​ലം​​ഘ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​മു​​ണ്ട്. പു​​റ​​ത്തു​​നി​​ന്ന് അ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​​ള്ള സ്വീ​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഓ​​രോ വ്യ​​ക്തി​​മ​​ന​​സ്സും സ്വ​​യ​​മി​​ട്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന അ​​തി​​രു​​ക​​ളു​​ടെ ലം​​ഘ​​നം.

    കേ​​ൾ​​വി, മാ​​ന​​സി​​ക​​മാ​​യ ഉ​​ല്ലം​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​മ്മ​​റ​​വാ​​തി​​ലാ​​വു​​ന്ന അ​​നു​​ഭ​​വം വി​​ര​​ളം. അ​​പൂ​​ർ​​വ​​മാ​​യു​​ണ്ട്, പ്ര​​സി​​ദ്ധ​​മാ​​യ ചി​​ല​​ത്, റി​​ൽ​​ക​​പോ​​ലെ. എ​​ഴു​​ത്തു​മ​​ന​​സ്സു​​ക​​ൾ​ക്ക് സാ​​മാ​​ന്യ​​മാ​​യു​​ള്ള​​ത് കാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ ആ​​ധി​​പ​​ത്യ​​മാ​​ണ​​ല്ലോ. എ​​ഴു​​ത്തി​​ന് ചൈ​​ത്യ​​വും ചൈ​​ത​​ന്യ​​വു​​മേ​കു​​ന്ന ആ ​​ക​​ൺ​​ക​​രു​​ത്തി​​നോ​​ട് പ​​രി​​ഭ​​വി​​ക്ക​​യാ​​ണ് ഈ ​​ക​​വി ചെ​​യ്ത​​ത്: ‘‘പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​യി​​ത്ത​​ന്നെ നി​​ര​​ന്ത​​രം ആ​​ധി​​പ​​ത്യം ചെ​​ലു​​ത്തു​​ന്ന കാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ അ​​മി​​ത ഭാ​​രം... അ​​തേ​ നി​​ല​​യി​ൽ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത കേ​​ൾ​​വി​​യു​​ടെ സം​​ഭാ​​വ​​ന ന​മു​ക്കെ​ത്ര ശു​​ഷ്‍ക​​മാ​​യി​​പ്പോ​​ക​ു​ന്നു.’’

    ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​​പ​​ഞ്ച​​ഖ​​നി അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഇ​​ങ്ങ​​നെ പ​​രി​​ഭ​​വി​​ച്ച എ​​ഴു​​ത്തു​കാ​​രി​​ല്ല, വേ​​റെ. വാ​​മൊ​​ഴി​​ക്കും മി​​ഴി​മൊ​​ഴി​​ക്കു​​മ​​പ്പു​​റം പോ​​കാ​​ൻ തു​​നി​​ഞ്ഞ​വ​രി​ല്ലെ​ന്ന​ല്ല. ഉ​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണം ബ​​ഷീ​​ർ. കു​​രു​​വി​​യോ​​ട് കു​​ഞ്ഞു​​പ്പാ​​ത്തു​​മ്മ​​യു​​ടെ ഷ് ​ഷൂ,​ ഭൂ, ​ധു​​ർ​​ർ... പ്രി​​യ​​ത​​മ​​യു​​ടെ പി​​ൻ​​ചോ​ട്ടി​ൽ വീ​​ഴു​​ന്ന സ്നേ​​ഹ​വി​​ര​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ഫ​​ട്റു​​ക്കോ... പി​​ന്നെ, ബു​​സ്സാ​​ട്ടോ​​യും ഡ്ര​​ങ്ക് ഡി​​ങ്കാ​​ഹോ​​യും കു​​ണ്ട്ര​​പ്പി​​യും തൊ​​ട്ട് മെ​​തി​​യ​​ടി​​യു​​ടെ ‘ക​്ടോ’​ ​വ​​രെ​​യു​​ണ്ട് ബ​​ഷീ​​റി​​യ​​ൻ ശ​​ബ്ദ​​കോ​​ശം. എ​​ങ്ങ​​െ​ന നി​​ല​​ക്കും ഗു​​ത്തി​​നി ഹാ​​ലി​​ട്ട ലി​​ത്താ​​പ്പോ​​യു​​ടെ ശ്രു​​തി? ഇ​​തൊ​​ക്കെ ഹാ​​സ്യ​​ത്തി​​നാ​​യു​​ള്ള അ​​ർ​​ഥ​​ര​​ഹി​​ത ശ​​ബ്ദ​​ജാ​​ല​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്ന് സാ​ഹി​ത്യ​നി​​രൂ​​പ​​ക​​ന്റെ ‘കാ​​ഴ്ച’ (ഗു​​പ്ത​​ൻ നാ​​യ​​ർ). സിം​​ഹ​​വാ​​ല​​ന്മാ​​ർ സിം​​ഹ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മാ​​റ്റു നോ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ത് സ്വാ​​ഭാ​​വി​​കം. ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന് അ​​ർ​​ഥം അ​​മ​​ര​​കോ​​ശ​​ത്തി​​ൽ കി​​ട്ടി​​ല്ല. എ​​ന്തെ​​ന്നാ​​ൽ, അ​​ത​​വി​​ടി​​ല്ല. ശ​​ബ്ദ​​ത്തി​​ന്റെ ക്വാ​​ണ്ടം ലോ​​ക​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്റെ ശ്ര​​വ​​ണ​​ശ്ര​​ദ്ധ കേ​​ട്ടു​​നോ​​ക്ക​​യ​​ല്ല, മി​​ക്ക​​വ​​രും ചു​​മ്മാ ക​​ണ്ടുപോ​​ക​​യാ​​ണ്. കാ​​ര​​ണം, ന​​മ്മു​​ടെ എ​​ഴു​​ത്തും വാ​​യ​​ന​​യും കാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ സ​​മ്പൂ​​ർ​​ണാ​​ടി​​മ​​ത്ത​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. നേ​​രു​​ത​ന്നെ എ​​ഴു​​ത്ത് ക​​ണ്ണു​​തു​​റ​​പ്പി​​ക്കും. പ​​ക്ഷേ കാ​​ത് തു​​റ​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. ആ​​ലോ​​ച​​നാ​​മൃ​​തം ഈ ​​ബ​​ധി​​രി​​മ, ശ്ര​​വ്യാ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ.

    അ​​റി​​വ് അ​​നാ​​വ​​ര​​ണം​ ചെ​​യ്യാ​​ൻ വേ​​ണ്ട കേ​ൾ​വി​ക്ക് സോ​​ക്ര​​ട്ടീ​​സ് ഒ​​രു പേ​​രി​​ട്ടി​​രു​​ന്നു –maieutics. സൂ​തി​​ക​​ർ​​മം. ഒ​​രാ​​ളി​െ​​ന്റ ചി​​ന്ത​​യു​​ടെ/​ അ​​നു​​ഭ​​വ​​ത്തി​​ന്റെ വ​​യ​​റ്റാ​​ട്ടി​​യാ​​വാ​​ൻ മ​​റ്റു​​ള്ളോ​​ർ ആ ​​പ്ര​​ക്രി​​യ​​യി​​ൽ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ക​​ളാ​​കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. ന​​ല്ല ശ്രോ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​ണ് ന​​ല്ല ര​​ച​​ന​​ക​​ളു​​ടെ സൂ​തി​​ക​​ർ​​മി​​ക​​ൾ. തെ​​ങ്ങ് ത​​ഴ​​ച്ചു​​പൊ​​ന്താ​​ൻ ചു​​റ്റി​​ലൊ​​രു ത​​ടം വേ​​ണം. ന​​മ്മി​​ലെ ഉ​​ള്ളി​​ടം​കൊ​​ണ്ട​​ല്ലേ മ​​റ്റു​​ള്ളോ​​രു​​ടെ മ​​ന​​സ്സി​​ന് ത​​ട​​മൊ​​രു​​ക്കാ​​റ്? ആ ​​കു​​ഞ്ഞി​​ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ് എ​​ന്തും വ​​ള​​ർ​​ന്നു​ പ​​ന്ത​​ലി​​ക്കാ​​റ്. ‘‘നി​​ന്റെ ഹൃ​​ദ​​യ​​നാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ ഞാ​​ൻ കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്നു, എ​​ന്റെ സ​​ർ​​വ​​സ്വ​​വും​കൊ​​ണ്ട്’’ –പ​​ണ്ടൊ​​രാ​​ൾ ത​​ന്റെ ക​​വി​​സു​​ഹൃ​​ത്തി​​ന് എ​​ഴു​​തി, റി​​ൽ​​ക​യ്ക്ക് ആ​​ൻ​ഡ്രി​​യ സ​​ലോ​​മി. ‘മ​​നോ​​വി​​ശ്ലേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​മ്മ’​​യെ​​ന്ന് റി​​ൽ​​ക വി​​ളി​​ച്ച ച​​ങ്ങാ​​തി. (ആ​​ളെ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ഉ​​ൽ​​കൃ​​ഷ്ട​​ശേ​​ഷി​​യു​​ള്ള​​വ​​ൾ എ​​ന്ന് സാ​​ക്ഷാ​​ൽ ഫ്രോ​​യ്ഡ് വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക). സ​​ലോ​​മി​​ക്ക് അ​​യ​​ച്ച ക​​ത്തു​​ക​​ളി​​ലു​​ണ്ട് കാ​​ഴ്ച​​യി​ട്ട കാ​​ൽ​​ച്ച​​ങ്ങ​​ല പൊ​​ട്ടി​​ക്കാ​​ൻ വെ​​മ്പു​​ന്ന ക​​വി​​മ​​ന​​സ്സി​ന്റെ മി​ഴാ​വ്:

    നോ​​ക്കി​​നു​​ണ്ട് അ​​തി​​ന്റെ പ​​രി​​മി​​തി​​ക​​ൾ.

    കൂ​​ടു​​ത​​ൽ നോ​​ക്കി​​ക്ക​​ണ്ട ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്

    ആ ​​പ്രേ​​മ​​ത്തി​​ൽ മു​​തി​​രാ​​ൻ മോ​​ഹ​ം.

    ക​​ണ്ണു​​ക​​ളു​​ടെ പ​ണി തീ​ർ​ന്ന​താ​ണ്,

    ഇ​നി പ​ണി ഹൃ​ദ​യ​​ത്തി​ന്റെ-

    ക​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്ര​​തി​ച്ഛാ​​യ​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മേ​​ൽ,

    മ​​ന​​സ്സി​​നെ ത​​ട​​വി​​ലാ​​ക്കി​​യ​​വ​​യ്ക്കു​​മേ​​ൽ.

    കീ​​ഴ​​ട​​ക്കി​​ക്ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​താ​​ണ​​വ​​യെ,

    എ​​ന്നി​​ട്ടു​​മ​​റി​​യി​​ല്ല​​വ​​യെ.

     

    (Turning)

    കാ​​തി​​ന് ക​​ണ്ണോ​​ള​​മെ​ങ്കി​​ലും സ്ഥാ​​നം ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ കൈ​​വ​​രാ​​ൻ കൊ​​തി​​ച്ച റി​​ൽ​​ക. ഒ​​ടു​​വി​​ലൊ​​ടു​​വി​​ൽ ശ്ര​​വ​​ണ​​ശ്ര​​ദ്ധ ത​​ന്നെ​​യാ​​ക്കി സ്വ​​ന്തം ക​​ച്ചേ​​രി​​ക്ക് ശ്രു​​തി. മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നെ അ​റി​യു​ന്ന​ത് കാ​ഴ്ച വ​ഴി​ക്ക​ല്ല. കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ക​മ​ല്ല പു​റ​മേ തെ​ളി​യൂ. അ​ക​മ​റി​യാ​ൻ കാ​തു​ത​ന്നെ ശ​ര​ണം –ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ചപോ​ലെ ഉ​ൾ​ക്കേ​ഴ്വി ബ​ന്ധ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യൊ​രു ശ്ര​വ​ണം. സെ​​ൻ​​ബു​​ദ്ധ​​ർ പ​​റ​​യു​ം, ‘ആ​​ഴ​​ശ്ര​​വ​​ണം’. നി​​ത്യ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ മ​​ന​​സ്സ​​ർ​​പ്പ​​ണം പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​വ​​ർ​​ക്കൊ​​രു സാ​​ധ​​കം ത​​ന്നെ​​യു​​ണ്ട് –‘അ​​നു​​താ​​പ ശ്ര​​ദ്ധ’. വി​​ധി​​ക്ക​​യോ സ്വാ​​ർ​​ഥം പ്ര​​തി​​ക​​രി​ക്ക​​യോ ചെ​​യ്യാ​​തു​​ള്ള കേ​​ൾ​​ക്ക​​ൽ. ‘‘മ​​റ്റൊ​​രാ​​ൾ​​ക്ക് കാ​​തു​​കൊ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​യാ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ എ​​ന്തെ​​ന്ന​​റി​​യാ​​ൻ​വേ​​ണ്ടി മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല അ​​യാ​​ൾ​​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​​കാ​​ൻ​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ്. ആ​​ഴ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ശ്ര​​ദ്ധ സം​​സാ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​ത്ത​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ചെ​​ല്ലു​​ന്നു. അ​വ്വി​ധം കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്നി​​ട​​ത്താ​​ണ് ശ​​രി​​യാ​​യ ശ്ര​​ദ്ധ​​യു​​ള്ള​​ത്, ശ​​രി​​യാ​​യ സം​​ഭാ​​ഷ​​ണ​​വും.’’ (സോ​​യെ​​ൻ ഷാ​​കു)

    മി​​ക്ക​​പ്പോ​​ഴും നാം ​​കേ​​ൾ​​ക്ക​​യ​​ല്ല, കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി ഭാ​​വി​​ക്ക​​യാ​​ണ്. മ​​റ്റു​​ള്ളോ​​രോ​​ട് മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, ന​​മ്മോ​​ടു​​ത​​ന്നെ​​യും, പോ​ശാ​​നാ​​ണു വ്യ​​ഗ്ര​​ത. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ ഒ​​ഴി​​വാ​​കാ​​ൻ. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ കേ​​ൾ​​വി സം​​ഘ​​ർ​​ഷം കൂ​​ടി​​യാ​​വു​​ന്നു –കേ​​ൾ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ശ്ര​​മ​വും അ​​തി​​ൽ ന​​മു​​ക്കു​​ള്ള പ​​രി​​മി​​തി​​യും ത​​മ്മി​​ലെ. ഈ ​​ഉ​​ര​​സ​​ലി​​ൽ, സ​​ന്ന​​ദ്ധ​​ത മാ​​ത്രം പോ​​ര കേ​​ൾ​​ക്കാ​​ൻ, പ്ര​​യ​​ത്ന​​വും അ​​നി​​വാ​​ര്യം. എ​​ന്നു​​വെ​​ച്ച്, ക​​രു​​തു​​മ്പോ​​ല​​ത്ര ക​​ഠി​​ന​​മൊ​​ന്നു​​മ​​ല്ല​ത്. കാ​​ര​​ണം, ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യം സ്വ​​ത​​ന്ത്ര​​വും പ​​ര​ാ​ശ്രി​ത​​വു​​മാ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വി. അ​​തി​​ന്റെ പ്ര​​കൃ​​ത​​ത്തി​​ൽ അ​​ന്ത​​ർ​​ലീ​​ന​​മാ​​യു​​ണ്ട് അ​​നു​​താ​​പം. അ​​പ്പോ​​ൾ, സ്വ​​യം കേ​​ൾ​​ക്ക​​ല​​ല്ലേ ന​​ട​​ക്കു​​ക, പ​​രം കേ​​ൾ​​ക്കെ​യും. അ​​ന്ത​​ക്ക​​ര​​ണം​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ക​ര​ണം.

    News Summary - If there is no one to understand, then meaning does not exist
    X