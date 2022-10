രാ​​​ജാ​​​വ് ന​​​ഗ്ന​​​നാ​​​ണ് എ​​​ന്ന് വി​​​ളി​​​ച്ചു​​​പ​​​റ​​​ഞ്ഞ കു​​​ട്ടി​​​യു​​​ടെ ക​​​ഥ ന​​​മ്മെ ഓ​​​ർ​​​മി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന ഒ​​​രു സ​​​ത്യ​​​മു​​​ണ്ട്: ''വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തു മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല, ധാ​​​ര​​​ണ കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ്.'' രാ​​​ജാ​​​വി​​​ന്റെ ന​​​ഗ്ന​​​ത​​​യി​​​ലും അ​​​വി​​​ടെ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന മ​​​നു​​​ഷ്യ​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളി​​​ൽ വ​​​സ്ത്രം നി​​​റ​​​ഞ്ഞു​​​നി​​​ന്നു. ആ ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​യു​​​ള്ള മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ളി​​​ലാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​ത്. രാ​​​ജാ​​​വു​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള എ​​​ല്ലാ​​​വ​​​രു​​​ടെ​​​യും ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളി​​​ലെ വ​​​സ്ത്രം, അ​​​വ​​​ർ ദ​​​ർ​​​ശി​​​ച്ച ന​​​ഗ്ന​​​ത​​​യെ​​​യും ഒ​​​രു ധാ​​​ര​​​ണ​​​യാ​​​ക്കി മാ​​​റ്റി. ഭാ​​​വ​​​ന​​​യി​​​ല്ലാ​​​ത്ത കു​​​ട്ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ഈ ​​​സ​​​ത്യം മ​​​ന​​​സ്സി​​​ലാ​​​വ​​​ണ​​​മെ​​​ന്നി​​​ല്ല. മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ൻ അ​​​വ​​​ന്റെ സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​ത്തെ ഉ​​​റ​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് ചി​​​ന്ത​​​യി​​​ലൂ​​​ടെ ആ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ൽ അ​​​വി​​​ടെ രൂ​​​പ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ശ​​​രീ​​​ര-​​​വ​​​സ്ത്ര സ​​​ങ്ക​​​ൽ​പ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കും സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​മു​​​ണ്ട്. പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും വ​​​സ്ത്രം സ്വ​​​ത്വംത​​​ന്നെ​​​യാ​​​യി വ​​​രുക​​​യും ചെ​​​യ്യും. അ​​​തി​​​ജീ​​​വ​​​ന​​​ത്തി​​​ന് വ​​​സ്ത്രം അ​​​നി​​​വാ​​​ര്യ​​​മ​​​ല്ലാ​​​ത്ത സ്ഥ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും ഏ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ലും വി​​​ധ​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണം ഉ​​​ണ്ടാ​​​വു​​​ന്ന​​​തും ഇ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ്. സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​ത്തി​​​നു​​​ള്ള ഒ​​​രു പ്ര​​​ധാ​​​ന ഉ​​​പാ​​​ധി​​​യാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്രം. ച​​​രി​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ഓ​​​രോ ഘ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​ലും നി​​​യ​​​ത​​​മാ​​​യ മാ​​​ന​​​ദ​​​ണ്ഡ​​​ങ്ങ​​​ൾ പാ​​​ലി​​​ച്ചും പ​​​രി​​​ഷ്ക​​​രി​​​ച്ചു​​​മാ​​​ണ് ഇ​​​ത്ത​​​രം പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​യി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​ത്. അ​​​ത്ത​​​രം മാ​​​ന​​​ദ​​​ണ്ഡ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ​​​യി​​​ൽ, ആ​​​ധി​​​പ​​​ത്യ​​​മു​​​ള്ള വ്യ​​​ക്തി​​​യു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര-​​​വി​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ത ശ്രേ​​​ഷ്ഠ​​​മാ​​​വു​​​ക​​​യും അ​​​ധീ​​​ന​​​ന്റേ​​​ത് നി​​​കൃ​​​ഷ്ട​​​മാ​​​വു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്യു​​​ന്നു. അ​​​ധീ​​​ശ​​​ത്വ​​​വും മേ​​​ല്കോ​​​യ്മ​​​യും നി​​​ർ​​​മി​​​ച്ച് നി​​​ല​​​നി​​​ർ​​​ത്തു​​​ന്ന ശ്രേ​​​ണീ​​​വ​​​ത്കൃ​​​ത ഘ​​​ട​​​നാ​​​വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ​​​യാ​​​ണ് പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ൻ സൃ​​​ഷ്ടി​​​ക്കു​​​ന്ന വ​​​സ്ത്ര​​​വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ.





വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ എ​​​പ്പോ​​​ഴും ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളു​​​ടെ മാ​​​റ്റ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു വി​​​ധേ​​​യ​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു. അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ട്, വ​​​സ്ത്ര​​​വ്യ​​​വ​​​സ്ഥ​​​ക്ക് സ്ഥി​​​ര​​​മാ​​​യ ഒ​​​രു മൂ​​​ല്യ​​​ക്ര​​​മം പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​ണ്. ഈ ​​​മൂ​​​ല്യ​​​ക്ര​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ പ​​​രി​​​ധി​​​ക​​​ളും നി​​​രോ​​​ധ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളും സ​​​ഹി​​​ഷ്ണു​​​ത​​​യും വ്യ​​​തി​​​ച​​​ല​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളും ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ളും പൊ​​​രു​​​ത്ത​​​ങ്ങ​​​ളും ബ​​​ഹി​​​ഷ്ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളും എ​​​ല്ലാം ഉ​​​ൾ​​​ച്ചേ​​​ർ​​​ന്നി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​താ​​​യി റോ​​​ലാ​​​ങ് ബാ​​​ർ​​​ത് നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട് (The Language of Fashion 2013). ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള മൂ​​​ല്യ​​​ക്ര​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ അ​​​സ്തി​​​ത്വ​​​ത്തി​​​നും മാ​​​റ്റ​​​ങ്ങ​​​ൾ സം​​​ഭ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ചി​​​ല വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ നി​​​രോ​​​ധ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​മ​​​ല്ലാ​​​തെ ആ​​​കു​​​ന്നു, ചി​​​ല​​​തു ഭാ​​​വ​​​ന​​​ക​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ ഉ​​​ൾ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​മാ​​​യി​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്നു, മ​​​റ്റു​​​ചി​​​ല​​​ത് വ്യ​​​തി​​​ച​​​ല​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ പു​​​റം​​​വ​​​സ്ത്ര​​​വും ആ​​​യി​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്നു. ''ക​​​ണ്ടു ക​​​ണ്ടാ​​​ണ് ക​​​ട​​​ൽ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്'' എ​​​ന്ന ക​​​വി​​​വാ​​​ക്യം​പോ​​​ലെ ധ​​​രി​​​ച്ചു 'ധ​​​രി​​​ച്ചാ​​​ണ്' വ​​​സ്ത്രം ഉ​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. ഇ​​​വി​​​ടെ ധ​​​രി​​​ക്ക​​​ലും ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളും ഒ​​​രു​​​പോ​​​ലെ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മാ​​​ണ്. മ​​​റ്റൊ​​​രു​​​വി​​​ധ​​​ത്തി​​​ൽ പ​​​റ​​​ഞ്ഞാ​​​ൽ ന​​​മ്മു​​​ടെ ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളെ​​​ത്ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ് നാം ​​​ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. സ്വ​​​യ​​​ത്തെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളി​​​ൽ/​​​ചി​​​ന്ത​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന പൊ​​​രു​​​ത്ത​​​ക്കേ​​​ടു​​​ക​​​ൾ സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​തി​​​സ​​​ന്ധി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് വ​​​ഴി​​​തെ​​​ളി​​​ക്കും എ​​​ന്നു​​​ള്ള​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ട് അ​​​വി​​​ടെ നാം ​​​കൈ​​​ക്കൊ​​​ള്ളു​ന്ന നി​​​ല​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ൾ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മാ​​​യ​​​തു​​​പോ​​​ലെ, വ​​​സ്ത്ര​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള നി​​​ല​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ളും ഗൗ​​​ര​​​വ​​​മു​​​ള്ള​​​താ​​​ണ്. സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക-​​​സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക-​​​ലിം​​​ഗ സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​തി​​​സ​​​ന്ധി​​​ക​​​ൾ രൂ​​​പം​​​കൊ​​​ള്ളാ​​​തി​​​രി​​​ക്കാ​​​ൻ ആ​​​ർ​​​ജ​​​വ​​​മു​​​ള്ള നി​​​ല​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ൾ കൈ​​​ക്കൊ​​​ള്ളേ​​​ണ്ട​​​ത് അ​​​നി​​​വാ​​​ര്യ​​​മാ​​​ണ്.



വ​​​സ്ത്രം, പ്ര​​​ത്യ​​​യ​​​ശാ​​​സ്ത്രം, സ​​​മൂ​​​ഹം

സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം, ഔ​​​ചി​​​ത്യം, അ​​​ല​​​ങ്കാ​​​രം, അ​​​ന്ത​​​സ്സ്‌ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നു​​​ള്ള പ്രേ​​​ര​​​ക​​​ങ്ങ​​​ൾ എ​​​ന്ന് മ​​​നഃ​​​ശാ​​​സ്ത്ര​​​ജ്ഞ​​​ന്മാ​​​രും സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​ ശാ​​​സ്ത്ര​​​ജ്ഞ​​​ന്മാ​​​രും നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്നു. ഇ​​​വി​​​ടെ, ഔ​​​ചി​​​ത്യ​​​വും അ​​​ന്ത​​​സ്സും സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​മാ​​​യി നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ഘ​​​ട​​​ക​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണെ​​​ന്ന് ക​​​രു​​​താം. സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണ​​​വും അ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ര​​​വും കു​​​റേ​​​ക്കൂ​​​ടി വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​വും ആ​​​ത്മ​​​നി​​​ഷ്ഠ​​​വു​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ ഈ ​​​പ്രേ​​​ര​​​ക​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ എ​​​ല്ലാം ഒ​​​രു പ​​​രി​​​ധി​​​വ​​​രെ വ​​​സ്ത്രം എ​​​ന്ന​​​ത് വ്യ​​​വ​​​സ്ഥാ​​​പി​​​ത സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക ക്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ൽ നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​താ​​​യും ക​​​ണ​​​ക്കാ​​​ക്കാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യും. വ​​​സ്ത്രം സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​ത്തി​​​ന്റെ പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന പ്ര​​​ത്യ​​​യ​​​ശാ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​നു മാ​​​ത്ര​​​മാ​​​ണ് ഈ ​​​സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ക്ര​​​മ​​​ത്തി​​​ന് പു​​​റ​​​ത്തു​​​നി​​​ൽ​​​ക്കാ​​​ൻ കെ​​​ൽ​പു​​​ള്ള​​​ത്. അ​​​ത് സ​​​മ്പൂ​​​ർ​​​ണ​​​മാ​​​യി ആ​​​ത്മ​​​നി​​​ഷ്ഠ​​​മാ​​​ണ്. വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ എ​​​ല്ലാ കാ​​​ര്യ​​​ങ്ങ​​​ളും എ​​​പ്പോ​​​ഴും സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ക്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ട് എ​​​തി​​​ർ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​വ​​​യാ​​​ക​​​ണം എ​​​ന്ന് നി​​​ർ​​​ബ​​​ന്ധ​​​മൊ​​​ന്നും ഇ​​​ല്ലാ​​​ത്ത​​​തു​​​പോ​​​ലെ ത​​​ന്നെ, വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ വ​​​സ്ത്ര​സ​​​ങ്ക​​​ൽ​പ​ങ്ങ​​​ളും സാ​​​മാ​​​ന്യ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളോ​​​ട് നി​​​ര​​​ന്ത​​​രം ക​​​ല​​​ഹി​​​ക്ക​​​ണം എ​​​ന്നു​​​മി​​​ല്ല. പ​​​ക്ഷേ ചി​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴെ​​​ങ്കി​​​ലും ആ ​​​ക​​​ല​​​ഹം ഒ​​​ഴി​​​ച്ചു​​​കൂ​​​ടാ​​​ൻ പാ​​​ടി​​​ല്ലാ​​​ത്ത​​​വ​​​യാ​​​ണു​​​താ​​​നും. വ​​​സ്ത്രം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്ന സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ത്തെ​​​പ്പ​​​റ്റി​​​യും അ​​​തി​​​ന്റെ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ക​​​ത​​​യെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചും വ്യ​​​ത്യ​​​സ്ത​​​മാ​​​യ അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കും. വ​​​സ്ത്രം ന​​​ൽ​​​കു​​​ന്ന സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മി​​​ല്ലാ​​​ത്ത ആ​​​ളു​​​ക​​​ളും സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ​​​ങ്ങ​​​ളും ഉ​​​ണ്ടെ​​​ന്ന​​​ത് മ​​​റ​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ളി​​​ട​​​ത്തു സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം ന​​​ൽ​​​കി​​​യേ തീ​​​രൂ എ​​​ന്ന് ഒ​​​രു സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​നും വാ​​​ദി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. അ​​​ത് വ്യ​​​ക്തി​സ്വ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​ന്മേ​​​ലു​​​ള്ള ക​​​ട​​​ന്നു​​​ക​​​യ​​​റ്റ​​​മാ​​​കും. എ​​​ന്നാ​​​ൽ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണം ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മു​​​ള്ള​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ത് നി​​​ഷേ​​​ധി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടാ​​​നും പാ​​​ടി​​​ല്ല. അ​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ത് ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മി​​​ല്ലെ​​​ന്നു മ​​​റ്റൊ​​​രാ​​​ൾ​​​ക്കോ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​നോ തീ​​​രു​​​മാ​​​നി​​​ക്കാ​​​ൻ അ​​​വ​​​കാ​​​ശ​​​മി​​​ല്ലെ​​​ന്ന് വ്യ​​​ക്തം. അ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ര​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ലും ഇ​​​ത് പ്ര​​​സ​​​ക്ത​​​മാ​​​ണ്. സ​വി​​​ശേ​​​ഷ​​​സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ പ്ര​​​ത്യേ​​​ക​​​വ​​​സ്ത്രം/​​​അ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ര​​​വ​​​സ്ത്രം എ​​​ന്ന സ​​​ങ്ക​​​ൽ​പം സാ​​​ർ​​​വ​​​ത്രി​​​ക​​​മാ​​​യി പ്ര​​​ക​​​ട​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് വി​​​വാ​​​ഹ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ടാ​​​ണ്. സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ഏ​​​റ്റ​​​വും കൂ​​​ടു​​​ത​​​ലാ​​​യി വ​​​സ്തു​​​വ​​​ത്ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ഒ​​​രു സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യം​​​കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് വി​​​വാ​​​ഹാ​​​വ​​​സ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ൾ. അ​​​ത് ആ​​​ധു​​​നി​​​ക​​​മാ​​​യ ഒ​​​ന്ന​​​ല്ല. രാ​​​ജ​​​സ്ഥാ​​​നി​​​ലെ ഭി​​​ൽ ഗോ​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ൽ വി​​​വാ​​​ഹി​​​ത​​​രാ​​​കു​​​ന്ന​​​തു​​​വ​​​രെ പെ​​​ൺ​​​കു​​​ട്ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് അ​​​ര​​​യ്ക്കു മു​​​ക​​​ളി​​​ലോ​​​ട്ട് വ​​​സ്ത്രം പാ​​​ടി​​​ല്ല എ​​​ന്നു​​​വ​​​രെ മാ​​​മൂ​​​ൽ ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. (D.D Kosambi, The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline, 1976). എ​​​ന്നാ​​​ൽ, വി​​​വാ​​​ഹ​​​ത്തോ​​​ടെ ശ​​​രീ​​​ര​​​മാ​​​കെ അ​​​ല​​​ങ്ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടും. വി​​​വാ​​​ഹ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യ സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​സ്വ​​​ത്വ​​​വും ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ സ്വ​​​ത്വ​​​വും മി​​​ക്ക സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളും പാ​​​ലി​​​ക്കാ​​​റു​​​ണ്ട്. പാ​​​ശ്ചാ​​​ത്യ​​​രു​​​ടെ​​​യി​​​ട​​​യി​​​ൽ പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​ർ ഫു​​​ൾ സ്യൂ​​​ട്ടി​​​ലും സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ഗൗ​​​ണി​​​ലു​​​മാ​​​ണ് ച​​​ട​​​ങ്ങി​​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ക. അ​​​വ​​​രു​​​ടെ ഗൗ​​​ൺ മ​​​ധ്യ​​​കാ​​​ല​​ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ ഉ​​​ടു​​​ത്തു​​​കു​​​ളി​​​വേ​​​ഷ​​​ത്തെ​​​യാ​​​ണ് അ​​​നു​​​സ്മ​​​രി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. നി​​​ല​​​ത്തു​​​കൂ​​​ടി തു​​​ണി വ​​​ലി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ടു​​​പോ​​​യാ​​​ലും തോ​​​ളും കൈ​​​ക​​​ളും ന​​​ഗ്ന​​​മാ​​​യി​​​രി​​​ക്കും. അ​​​ടു​​​ത്ത​കാ​​​ല​​​ത്ത് കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലെ വി​​​വാ​​​ഹ​​​ച​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക​​​ളി​​​ലും അ​​​പൂ​​​ർ​​​വ​​​മാ​​​യി ഇ​​​തി​​​ന്റെ സ്വാ​​​ധീ​​​നം ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​ത്തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. ചി​​​ല ക്രി​​​സ്ത്യ​​​ൻ പു​​​രോ​​​ഹി​​​ത​​​ന്മാ​​​ർ ഇ​​​തി​​​നെ​​​തി​​​രേ പ്ര​​​തി​​​ക​​​രി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​മു​​​ണ്ട്. എ​​​ങ്കി​​​ലും കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ പൊ​​​തു​​​വെ വി​​​വാ​​​ഹ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​ത​​​ത് സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ത്തി​​​ന്റെ ആ​​​ചാ​​​ര​​​മ​​​ര്യാ​​​ദ​​​ക​​​ൾ ഇ​​​പ്പോ​​​ഴും പാ​​​ലി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. അ​​​വി​​​ടെ​​​യൊ​​​ക്കെ പു​​​രു​​​ഷ​​​ൻ അ​​​ധി​​​കം കെ​​​ട്ടു​​​കാ​​​ഴ്ച​​​യാ​​​കാ​​​റി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ലും സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ക​​​മോ​​​ഡി​​​റ്റി ആ​​​യി മാ​​​റു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. രാ​​​ജ​​​വ​​​സ്ത്രം, അ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​വ ഒ​​​ഴി​​​ച്ചാ​​​ൽ ബാ​​​ക്കി​​​യെ​​​ല്ലാ അ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ര​​​ബ​​​ഹു​​​ത്വ​​​ത്തി​​​ലും വ​​​സ്തു​​​വ​​​ത്ക​​​ര​​​ണ​​​മു​​​ണ്ടെ​​​ന്ന് പ​​​ല സ്ത്രീ​​​ക​​​ളും തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യു​​​ന്നി​​​ല്ല. സം​​​ര​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ച്ച​​​തു​​​പോ​​​ലെ​​​ത​​​ന്നെ ഇ​​​വി​​​ടെ​​​യും വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​വും തി​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​പ്പും അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ടു​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​താ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഔ​​​ചി​​​ത്യ​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ നി​​​ഷ്ക​​​ർ​​​ഷി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. വ്യ​​​ത്യ​​​സ്ത സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഉ​​​ചി​​​ത​​​മാ​​​യ​​​വ​​​യു​​​ടെ തോ​​​തു​​​ക​​​ൾ ഏ​​​റി​​​യും കു​​​റ​​​ഞ്ഞും ഇ​​​രി​​​ക്കും.

1870ൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ രാജാവും ഭാര്യയും

കേ​​​വ​​​ലം വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് അ​​​വി​​​ടെ സ്ഥാ​​​നം ഉ​​​ണ്ടാ​​​ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നി​​​ല്ല. മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ൻ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ജീ​​​വി​​​തം ന​​​യി​​​ക്കു​​​ന്നി​​​ട​​​ത്തോ​​​ളം ഇ​​​ത് വി​​​സ്മ​​​രി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. അ​​​ന്ത​​​സ്സ് എ​​​ന്ന​​​ത് പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​ഭി​​​മാ​​​ന​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ഒ​​​രു മി​​​ഥ്യാ​​​ബോ​​​ധ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് പ​​​റ​​​യേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രും. സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​നി​​​ർ​​​മി​​​തി​​​യാ​​​യ ഒ​​​രു കാ​​​ൽ​പ​നി​​​ക​​​ത എ​​​ന്ന് അ​​​തി​​​നെ വി​​​ശേ​​​ഷി​​​പ്പി​​​ക്കാം. 'പ്രി​​​വി​​​ലേ​​​ജ്ഡ്' ആ​​​യ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ക്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ സൃ​​​ഷ്ടി​​​ക്കു​​​ന്ന സ​​​വി​​​ശേ​​​ഷ​​​ഭാ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ​​​വ. അ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​വും സ​​​വി​​​ശേ​​​ഷ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​വും ത​​​മ്മി​​​ലു​​​ള്ള ബ​​​ന്ധം ആ​​​രോ​​​പി​​​ത​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന് ഇ​​​ന്ന​​​ത്തെ ജ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​വു​​​ണ്ട്. സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വേ​​​ഷ​​​ത്തി​​​ലി​​​രു​​​ന്നാ​​​ലും മു​​​ഖ്യ​​​മ​​​ന്ത്രി​​​യു​​​ടെ ജോ​​​ലി നി​​​ർ​​​വ​ഹി​​​ക്കാ​​​മെ​​​ന്ന​​​തി​​​ന് കെ​​​ജ​​്രി​​​വാ​​​ളി​​​നെ​​​പ്പോ​​​ലെ​​​യു​​​ള്ള മാ​​​തൃ​​​ക​​​ക​​​ളും ന​​​മ്മു​​​ടെ മു​​​ന്നി​​​ലു​​​ണ്ട്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, പ്രാ​​​ചീ​​​ന​​​കാ​​​ല​​​ത്തു​​​പോ​​​ലും അ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​ത്തി​​​ന് സ​​​വി​​​ശേ​​​ഷ​​​വ​​​സ്ത്രം എ​​​ന്ന സ​​​ങ്ക​​​ൽ​പം ശ​​​ക്ത​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ഗോ​​​ത്ര​​​ത്ത​​​ല​​​വ​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ അ​​​മി​​​താ​​​ല​​​ങ്കാ​​​രം ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്. അ​​​തി​​​ന്റെ തു​​​ട​​​ർ​​​ച്ച​​​യെ​​​ന്നോ​​​ണം രാ​​​ജാ​​​ക്ക​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​വും ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ത്തി​​​ല​​​ധി​​​കം ഭാ​​​ര​​​മു​​​ള്ള​​​താ​​​യി. മ​​​ത​​​വും അ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​വും ത​​​മ്മി​​​ലു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന ബ​​​ന്ധ​​​ത്തി​​​ന്റെ പ്ര​​​തി​​​ഫ​​​ല​​​ന​​​മെ​​​ന്നോ​​​ണം പു​​​രോ​​​ഹി​​​ത​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ലും അ​​​മി​​​ത​​​ത്വം ക​​​ട​​​ന്നു​​​കൂ​​​ടി. മ​​​ഹാ​​​പു​​​രോ​​​ഹി​​​ത​​​ന്മാ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ധി​​​കാ​​​രം കൂ​​​ടു​​​മെ​​​ന്ന​​​തി​​​നാ​​​ൽ വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ബ​​​ഹു​​​ത്വം​​​ത​​​ന്നെ അ​​​തി​​​നും അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​മാ​​​യി. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഇ​​​തി​​​നൊ​​​രു അ​​​പ​​​വാ​​​ദ​​​മാ​​​യി പ​​​റ​​​യാ​​​നു​​​ള്ള​​​ത് ഹൈ​​​ന്ദ​​​വ പു​​​രോ​​​ഹി​​​ത​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി​​​യാ​​​ണ്. അ​​​ർ​​​ധ​​​ന​​​ഗ്ന​​​ത​​​ക്കു മാ​​​ന്യ​​​ത കൂ​​​ടു​​​ന്ന സം​​​സ്കാ​​​ര​​​വി​​​ശേ​​​ഷം രൂ​​​പ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​ത് ബ്രാ​​​ഹ്മ​​​ണി​​​ക​​​മാ​​​യ ശീ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നാ​​​ണ്. ഇ​​​പ്പോ​​​ഴും ക്ഷേ​​​ത്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്റെ മാ​​​റി​​​ടം അ​​​നാ​​​വൃ​​​ത​​​മാ​​​യി​​​രി​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന ച​​​ട്ടം മി​​​ക്ക​​​യി​​​ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​ക്കു​ന്നു​​​ണ്ട്. അ​​​ങ്ങ​​​നെ ഒ​​​രേ കാ​​​ല​​​ത്തു​​​ത​​​ന്നെ പു​​​രു​​​ഷ​​​ന് അ​​​നാ​​​വൃ​​​ത​​​മാ​​​റി​​​ടം ശ്രേ​​​ഷ്ഠ​​​വും സ്ത്രീ​​​ക്ക് അ​​​പ​​​മാ​​​ന​​​വും ആ​​​കു​​​ന്ന വൈ​​​രു​​​ധ്യ​​​വും ച​​​രി​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​കു​​​ന്നു.



ലിം​​​ഗ നി​​​ഷ്പ​​​ക്ഷ​​​ത​​​യും വ​​​സ്ത്ര​വൈ​​​വി​​​ധ്യ​​​വും

വ​​​സ്ത്രം, പാ​​​ർ​​​പ്പി​​​ടം, ഭ​​​ക്ഷ​​​ണം എ​​​ന്നീ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ പാ​​​ർ​​​പ്പി​​​ട​​​ത്തി​​​നും ഭ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ത്തി​​​നും ക​​​ൽ​പി​​​ക്കാ​​​ത്ത ലിം​​​ഗ​വ്യ​​​ത്യാ​​​സം എ​​​ന്തു​​​കൊ​​​ണ്ട് വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​നു ക​​​ൽ​പി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു എ​​​ന്ന ചോ​​​ദ്യം പ്ര​​​സ​​​ക്ത​​​മാ​​​ണ്. ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വി, ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വം, ലിം​​​ഗ​​​നി​​​ഷ്പ​​​ക്ഷ​​​ത എ​​​ന്നി​​​വ പ്ര​​​ശ്ന​​​വ​​​ത്ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന മേ​​​ഖ​​​ല​​​യാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്രം/​​​വ​​​സ്ത്ര​ധാ​​​ര​​​ണം എ​​​ന്ന​​​ത്. വ്യ​​​ക്തി/​​​സ്വ​​​ത്വ ബോ​​​ധ​​​ത്തോ​​​ടും ബോ​​​ധ്യ​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ടും ഏ​​​റ്റ​​​വും അ​​​ടു​​​ത്ത് നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​കാം വ​​​സ്ത്ര​​​വും ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വി​​​യും അ​​​വ​​​യു​​​ടെ ആ​​​വി​​​ഷ്കാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളും അ​​​ധി​​​ക​​​മാ​​​യി ച​​​ർ​​​ച്ച ചെ​​​യ്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​ത്. ജാ​​​തി​​​യും മ​​​ത​​​വും രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ​​​വു​​​മെ​​​ല്ലാം ഇ​​​വ​​​യു​​​ടെ പ​​​രി​​​സ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ നി​​​ല​​​യു​​​റ​​​പ്പി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​മു​​​ണ്ട്. ''വ്യ​​​ക്തി​​​ത്വ​​​ത്തി​​​ന്റെ ഔ​​​ചി​​​ത്യ​​​പൂ​​​ർ​​​ണ​മാ​​​യ പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​നം'' എ​​​ന്ന വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ ഏ​​​റ്റ​​​വും ല​​​ളി​​​ത​​​മാ​​​യ ആ​​​ശ​​​യ​​​ത്തെ ഇ​​​ത് സ​​​ങ്കീ​​​ർ​​​ണ​​​മാ​​​ക്കി​​​ത്തീ​​​ർ​​​ക്കു​​​ന്നു. അ​​​ങ്ങ​​​നെ, ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വി​​​യും വ​​​സ്ത്ര​​​വും ജാ​​​തി-​​​മ​​​ത-​​​രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ-​​​സൈ​​​ദ്ധാ​​​ന്തി​​​ക പോ​​​രു​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ഒ​​​രു ഇ​​​ടംമാ​​​ത്ര​​​മാ​​​യി പ​​​രി​​​ണ​​​മി​​​ച്ചി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു. യ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ​​​ത്തി​​​ൽ ലിം​​​ഗ​പ​​​ദ​​​വി​​​യെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചും സ​​​മ​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​യെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​മു​​​ള്ള ഗൗ​​​ര​​​വ​​​മേ​​​റി​​​യ ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ക​​​ളാ​​​ണ് ഇ​​​വി​​​ടെ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കേ​​​ണ്ട​​​ത്. മാ​​​ന്യ​​​മാ​​​യ വ​​​സ്ത്രം ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ത്തി​​​ന് ധ​​​രി​​​ക്കു​​​വാ​​​ൻ ഇ​​​ല്ലാ​​​ത്ത ആ​​​ളു​​​ക​​​ൾ ഇ​​​ന്നും ന​​​മ്മു​​​ടെ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ ഉ​​​ള്ള​​​പ്പോ​​​ൾ വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള പ്ര​​​ത്യ​​​യ​​​ശാ​​​സ്ത്ര-​​​സൈ​​​ദ്ധാ​​​ന്തി​​​ക-​​​താ​​​ത്ത്വി​​​ക അ​​​വ​​​ലോ​​​ക​​​നങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു നാം ​​​അ​​​ധി​​​കം സ​​​മ​​​യം ക​​​ള​​​യേ​​​ണ്ട​​​തി​​​ല്ല. യ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ പ്ര​​​ശ്നം സ്ത്രീ-​​​പു​​​രു​​​ഷ സ​​​മ​​​ത്വ​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന​​​ത് മ​​​റ​​​ന്നു​​​കൂ​​​ടാ. നാം ​​​ഇ​​​ത് അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​ൻ ത​​​യാ​​​റാ​​​ണോ എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് ചോ​​​ദ്യം. മു​​​മ്പ് സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ച്ച​​​പോ​​​ലെ ഇ​​​ത് ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളു​​​മാ​​​യി (attitude) ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട വി​​​ഷ​​​യ​​​മാ​​​ണ്. ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ ഇ​​​ന്നും അ​​​ധി​​​കം​​​പേ​​​ർ​​​ക്കും സ്വീ​​​കാ​​​ര്യ​​​മ​​​ല്ല എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് സ​​​ത്യം. ലിം​​​ഗ​വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​മു​​​ള്ള മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ർ ത​​​മ്മി​​​ൽ വം​​​ശ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യി (species) വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​മി​​​ല്ലെ​​​ന്നി​​​രി​​​ക്കെ ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​ത്തെ സ​​​മ​​​ർ​​​ഥി​​​ക്കാ​​​ൻ മ​​​റ്റു വാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ൾ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മി​​​ല്ല. ശ​​​രീ​​​ര​​​ഘ​​​ട​​​നാ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടെ​​​ന്ന​​​ത് സ​​​മ​​​ത്വ​​​ത്തെ ബാ​​​ധി​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തി​​​ല്ല. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ രൂ​​​പ​വ​ത്ക​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ൽ, മ​​​റ്റു പ​​​ല സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക സ്ഥി​​​തി​​​ക​​​ളെ​​​പ്പോ​​​ലെ​​​ത​​​ന്നെ, സ്ത്രീ-​​​പു​​​രു​​​ഷ ശ​​​രീ​​​ര​ഘ​​​ട​​​ന​​​ക്കും അ​​​തു​​​ള​​​വാ​​​ക്കു​​​ന്ന പ്ര​​​വൃ​​​ത്തി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും പ​​​ങ്കു​​​ണ്ടാ​​​കാം എ​​​ന്നും വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ണ്. മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ന് ഏ​​​തു വ​​​സ്ത്ര​​​വും ധ​​​രി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം ഉ​​​ണ്ട്. അ​​​പ്പോ​​​ൾ ത​​​ന്നെ, സ്വ​​​ന്തം സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​ത്തെ ഉ​​​ചി​​​ത​​​മാ​​​യി പ്ര​​​കാ​​​ശി​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള വ്യ​​​ക്തി​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​വും അ​​​നു​​​വ​​​ദി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട​​​ണം. എ​​​ല്ലാ​​​വ​​​രും ഒ​​​രു പ്ര​​​ത്യേ​​​ക രീ​​​തി​​​യി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ 'വ​​​സ്ത്ര/​​​വ്യ​​​ക്തി സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം' അ​​​നു​​​ഭ​​​വി​​​ക്ക​​​ണം എ​​​ന്ന് പ​​​റ​​​യു​​​ന്ന​​​ത് ഏ​​​കാ​​​ധി​​​പ​​​ത്യ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ അ​​​ധഃ​​​പ​​​ത​​​ന​​​മാ​​​ണ്; അ​​​തി​​​ന് ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​മെ​​​ന്ന പേ​​​ര് ചേ​​​രി​​​ല്ല. ജാ​​​തി, മ​​​ത, പ്ര​​​ത്യ​​​യ​​​ശാ​​​സ്ത്ര, സൈ​​​ദ്ധാ​​​ന്തി​​​ക, രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ ചേ​​​രി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും അ​​​തീ​​​ത​​​മാ​​​ണ് വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ന്നി​​​യ വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം. വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണം അ​​​തി​​​ന്റെ ആ​​​വി​​​ഷ്കാ​​​ര​​​മാ​​​ക​​​ണം. ഇ​​​ത്ത​​​രം ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളി​​​ലാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്ര​​​വൈ​​​വി​​​ധ്യം സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​ർ​​​ജു​​​ൻ അ​​​പ്പാ​​​ദു​​​രൈ നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​പോ​​​ലെ വ​​​സ്തു​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്കും (വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കും) സാ​​​മൂ​​​ഹി​ക​​​ജീ​​​വി​​​ത​​​മു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു നാം ​​​തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യ​​​ണം (The Social Life of Things 1986); അ​​​ത് നാം ​​​നി​​​ര​​​സി​​​ച്ചു​​​കൂ​​​ടാ. വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള ന​​​മ്മു​​​ടെ ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ മാ​​​റേ​​​ണ്ട​​​തു​​​ണ്ട്.

ശ​​​രീ​​​രം, വ​​​സ്ത്രം, അ​​​ർ​​​ഥം



വ​​​സ്തു​​​ക്ക​​​ൾ മൂ​​​ക​​​മാ​​​യി, നി​​​ശ്ചേ​​​ഷ്ടം നി​​​ല​​​കൊ​​​ള്ളു​​​ന്നി​​​ല്ല. അ​​​വ​​​യു​​​ടെ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ത​​​യി​​​ൽ സം​​​വേ​​​ദ​​​ന​​​ക്ഷ​​​മ​​​ത​​​യും ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടും. ആ​​​ശ​​​യ​​​വി​​​നി​​​മ​​​യ​​​വും പ്ര​​​വൃ​​​ത്തി​​​യും വ​​​സ്തു​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്കും സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന അ​​​ർ​​​ജു​​​ൻ അ​​​പ്പാ​​​ദു​​​രൈ​​​യു​​​ടെ അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യം വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​നും ബാ​​​ധ​​​ക​​​മാ​​​ണ്. വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​നം ആ​​​ശ​​​യ​​​വി​​​നി​​​മ​​​യം ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ​​​ല്ലോ. അ​​​വി​​​ടെ അ​​​ർ​​​ഥ​​​ങ്ങ​​​ളും അ​​​ർ​​​ഥ​ത​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളും സൃ​​​ഷ്ടി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ജൈ​​​വ​ശ​​​രീ​​​ര​​​ത്തെ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക-​​​സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക-​​​രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ-​​​ധാ​​​ർ​​​മി​​​ക ശ​​​രീ​​​ര​​​മാ​​​യി പ​​​രി​​​ണ​​​മി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​വാ​​​ൻ വ​​​സ്ത്രം ഉ​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു. അ​​​ങ്ങ​​​നെ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​വും സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​വും ധാ​​​ർ​​​മി​​​ക​​​വും രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ​​​വു​​​മാ​​​യ സം​​​വേ​​​ദ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യി വ​​​സ്‌​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ സാ​​​ധി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട് എ​​​ന്ന് നി​​​രാ​​​ദ് സി. ​​​ചൗ​​​ധ​​​രി​​​യെ​​​പ്പോ​​​ലു​​​ള്ള​​​വ​​​ർ വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട് (Culture in the Vanity Bag 1976). എ​​​ന്നാ​​​ൽ, സം​​​വേ​​​ദ​​​നം ചെ​​​യ്യാ​​​ൻ ഉ​​​ദ്ദേ​​​ശി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​വ​​​ണം മ​​​റ്റു​​​ള്ള​​​വ​​​ർ സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ന്ന​​​തി​​​ന് ഉ​​​റ​​​പ്പൊ​​​ന്നു​​​മി​​​ല്ല. അ​​​വി​​​ടെ തെ​​​റ്റി​​​ദ്ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ​​​ക്കു ധാ​​​രാ​​​ളം സാ​​​ധ്യ​​​ത​​​ക​​​ളു​​​ണ്ട് എ​​​ന്ന​​​തും ക​​​ണ​​​ക്കാ​​​ക്ക​​​ണം. അ​​​പ്പോ​​​ൾ, വ​​​സ്ത്രം നി​​​ർ​​​മി​​​ച്ചെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​ശ​​​രീ​​​ര​​​ത്തി​​​ന്റെ അ​​​ർ​​​ഥം എ​​​ങ്ങ​​​നെ ശ​​​രി​​​യാ​​​യി നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്കും എ​​​ന്ന​​​തും ഒ​​​രു പ്ര​​​ശ്ന​​​മാ​​​ണ്. ലിം​​​ഗ​​​ഭേ​​​ദം വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്ന വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ ധ​​​രി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യേ​​​ക്കാ​​​വു​​​ന്ന സ്വീ​​​കാ​​​ര്യ​​​മ​​​ല്ലാ​​​ത്ത പ്ര​​​തി​​​ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ട് സ​​​മൂ​​​ഹം എ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യാ​​​ണ് പ്ര​​​തി​​​ക​​​രി​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​ത് എ​​​ന്ന​​​തും ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​ത്തി​​​ന്റെ പ​​​രി​​​ധി​​​യി​​​ൽ വ​​​രു​​​ന്ന കാ​​​ര്യ​​​മാ​​​ണ്. അ​​​ർ​​​ഥ​​​മാ​​​ണ് ഇ​​​വി​​​ടെ വാ​​​ദ​​​വി​​​ഷ​​​യം. ഗാ​​​ന്ധി​​​ജി​​​യു​​​ടെ അ​​​ൽ​പ​വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ അ​​​ർ​​​ഥ​​​ത്തെ​​​പ്പ​​​റ്റി ആ​​​ർ​​​ക്കും ഭി​​​ന്നാ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​മു​​​ണ്ടാ​​​കി​​​ല്ല. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, മ​​​റ്റൊ​​​രു പു​​​രു​​​ഷ​​​നി​​​ലോ ഇ​​​ത​​​ര ലിം​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ​​​പെ​​​ട്ട വ്യ​​​ക്തി​​​യി​​​ലോ കാ​​​ര്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​ത്ര ല​​​ളി​​​ത​​​മാ​​​യി മ​​​ന​​​സ്സി​​​ലാ​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നി​​​ല്ല എ​​​ന്ന​​​ത് ന​​​മ്മു​​​ടെ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ ഇ​​​ന്നും ഒ​​​രു പ്ര​​​ശ്‍നം​​​ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ്. ലൈം​​​ഗി​​​ക താ​​​ൽ​പ​ര്യ​​​ത്തോ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള പു​​​രു​​​ഷ​സ​​​മീ​​​പ​​​ന​​​ത്തെ നി​​​രാ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​വാ​​​ൻ അ​​​ക്ക മ​​​ഹാ​​​ദേ​​​വി​​​യെ​​​പ്പോ​​​ലു​​​ള്ള 'ദി​​​വ്യ' വ​​​നി​​​ത​​​ക​​​ൾ വ​​​സ്ത്രം​​​ത​​​ന്നെ ഉ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ച്ച​​​താ​​​യി കാ​​​ണാം. ഉ​​​രി​​​യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന വ​​​സ്ത്രം ഇ​​​വി​​​ടെ വ​​​സ്തു​​​വ​​​ത്ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന പെ​​​ണ്ണു​​​ട​​​ലി​​​ന്റെ പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധ​​​മാ​​​ണ് സം​​​വേ​​​ദ​​​നം ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന​​​ത്. സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ലെ സ്ത്രീ-​​​പു​​​രു​​​ഷ സ​​​മ​​​ത്വ​​​മി​​​ല്ലാ​​​യ്മ​​​യെ​​​ക്കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് അ​​​വ​​​ർ ത്യ​​​ജി​​​ച്ച​​​ത് എ​​​ന്ന് എ.​കെ. രാ​​​മാ​​​നു​​​ജ​​​ൻ രേ​​​ഖ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​ന്നു (The Collected Essays of A. K. Ramanujan 1984). എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഇ​​​ന്ന​​​ത്തെ കേ​​​ര​​​ളീ​​​യ പ​​​ശ്ചാ​​​ത്ത​​​ല​​​ത്തി​​​ൽ ഈ ​​​സം​​​വേ​​​ദ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​ത​​​ന്നെ സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​മോ എ​​​ന്ന​​​ത് സം​​​ശ​​​യ​​​മാ​​​ണ്. പെ​​​ണ്ണു​​​ട​​​ൽ (പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്റേ​​​തും) ഒ​​​ന്ന് ക​​​ണ്ടു​​​പോ​​​യാ​​​ൽ നി​​​യ​​​ന്ത്ര​​​ണം ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​കു​​​ന്ന സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​യി കേ​​​ര​​​ളം മാ​​​റി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടോ എ​​​ന്ന ചോ​​​ദ്യം നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്നു.





വ​​​സ്ത്രം​​​കൊ​​​ണ്ടു​​​ള്ള ആ​​​ശ​​​യ​​​വി​​​നി​​​മ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു പ​​​രി​​​മി​​​തി​​​ക​​​ൾ സൃ​​​ഷ്ടി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു​ണ്ട്. ജെ​ൻ​​​ഡ​​​ർ ന്യൂ​​​ട്ര​​​ലാ​​​യ വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള മാ​​​ന​​​സി​​​കാ​​​വ​​​സ്ഥ​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും വൈ​​​കൃ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കും പ​​​രി​​​ഹാ​​​ര​​​മു​​​ണ്ടാ​​​ക്കി​​​ല്ല എ​​​ന്ന​​​ത് വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ണ്. പ​​​ക്ഷേ, സൗ​​​ക​​​ര്യ​​​മു​​​ള്ള ഏ​​​തു വ​​​സ്ത്ര​​​വും ധ​​​രി​​​ക്കാ​നു​​​ള്ള സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കു​​​ണ്ടെ​​​ന്ന​​​തി​​​ലും ത​​​ർ​​​ക്ക​​​മി​​​ല്ല. വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ മ​​​ന​​ഃ​ശാ​​​സ്ത്ര​​​ത്തെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു പ​​​റ​​​യു​​​മ്പോ​​​ൾ, സ്വ​​​ത്വാ​​​വി​​​ഷ്കാ​​​ര​​ സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്താ​​​വു​​​ന്ന വി​​​വി​​​ധ​​​ത​​​രം വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​പ്പ​​​റ്റി ജോ​​​ൺ കാ​​​ൾ ഫ്ലൂ​​​ഗെ​​​ൽ പ​​​രാ​​​മ​​​ർ​​​ശി​​​ക്കു​​​ന്നു: നി​​​ഷേ​​​ധാ​​​ത്മ​​​ക​​​മാ​​​യ​​​ത്, സ​​​ഹി​​​ഷ്ണു​​​ത​​​യു​​​ള്ള​​​ത്, നി​​​ർ​​​വി​​​കാ​​​ര​​​മാ​​​യ​​​ത്, ക​​​പ​​​ട​​​ധാ​​​ർ​​​മി​​​ക​​​ത​​​യു​​​ള്ള​​​ത്, ക​​​ർ​​​ത്ത​​​വ്യ​​​ബോ​​​ധം നി​​​റ​​​ഞ്ഞ​​​ത്, സു​​​ര​​​ക്ഷി​​​ത​​​മാ​​​യ​​​ത്, പി​​​ന്തു​​​ണ​​​യു​​​ള്ള​​​ത്, ഉ​​​ദാ​​​ത്ത​​​മാ​​​യ​​​ത്, സ്വ​​​യം തൃ​​​പ്തി​​​യു​​​ള്ള​​​ത് (The Psychology of Clothes 1971). ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന വ്യ​​​ക്തി​​​യു​​​ടെ മാ​​​ന​​​സി​​​ക​​​നി​​​ല​​​യും ബോ​​​ധ്യ​​​വും വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​കും​​​വി​​​ധം ഇ​​​വ​​​യി​​​ൽ ഏ​​​തും ധ​​​രി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ർ​​​ക്കു​​​ണ്ട്.



വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വും ലൈം​​​ഗി​​​ക​​​ത​​​യും ത​​​മ്മി​​​ലു​​​ള്ള ബ​​​ന്ധം എ​​​പ്പോ​​​ഴും ച​​​ർ​​​ച്ചാ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​മാ​​​ണ്. പ്ര​​​കോ​​​പ​​​ന​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യി വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ച്ചു എ​​​ന്ന​​​ത് സ്ത്രീ​​​പ​​​ക്ഷ​​​ത്തു മാ​​​ത്രം ആ​​​രോ​​​പി​​​ക്കു​​​ന്ന വി​​​മ​​​ർ​​​ശ​​​ന​​​മാ​​​ണ്. വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ങ്കി​​​ലും ശ​​​രീ​​​ര​​​ഭാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​ൽ​പാ​ൽ​പം പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്നു എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് വ​​​ക്താ​​​വ് ഉ​​​ദ്ദേ​​​ശി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​ങ്ങ​​​നെ പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ ചോ​​​ദ​​​ന​​​ക​​​ളി​​​ൽ ലൈം​​​ഗി​​​ക​​​താ​​​ൽ​പ​​​ര്യ​​​മി​​​ല്ല എ​​​ന്ന് എ​​​പ്പോ​​​ഴും പ​​​റ​​​യാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. എ​​​ക്സി​​​ബി​​​ഷ​​​നി​​​സം ലൈം​​​ഗി​​​ക​​​വൈ​​​കൃ​​​ത​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​ധി​​​ഷ്ഠി​​​ത​​​മാ​​​യ ആ​​​ന​​​ന്ദ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​ണ്. അ​​​തി​​​നെ രോ​​​ഗ​​​മാ​​​യി ക​​​ണ്ട് ചി​​​കി​​​ത്സി​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന സ​​​മീ​​​പ​​​ന​​​വും ന​​​മ്മു​​​ടെ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ലു​​​ണ്ട്. കു​​​റ്റ​​​കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യി ക​​​ണ​​​ക്കാ​​​ക്കി കേ​​​സെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന സം​​​ഭ​​​വ​​​വും ഉ​​​ണ്ടാ​​​കാ​​​റു​​​ണ്ട്. കേ​​​സു​​​ക​​​ൾ ഏ​​​റെ​​​യും പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ ലൈം​​​ഗി​​​കാ​​​വ​​​യ​​​വ​​ പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​ന​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ടാ​​​ണ് ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​ത്. എ​​​ങ്കി​​​ലും സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ് എ​​​ക്കാ​​​ല​​​ത്തും സ​​​ജീ​​​വ​​​മാ​​​യ ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ക്ക് ഇ​​​ട​​​യാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​ടു​​​ത്ത​കാ​​​ല​​​ത്ത് കോ​​​ട​​​തി​പോ​​​ലും അ​​​തി​​​ജീ​​​വി​​​ത​​​യു​​​ടെ വ​​​സ്ത്രം പ്ര​​​കോ​​​പ​​​ന​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു എ​​​ന്ന് നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ച്ച​​​ത് വി​​​വാ​​​ദ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. സെ​​​ലി​​​ബ്രി​​​റ്റി​​​ക​​​ളു​​​ടെ ഉ​​​യ​​​ർ​​​ച്ച​​​ക്ക് അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് ഇ​​​ത്ത​​​രം ശാ​​​രീ​​​രി​​​ക​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ് എ​​​ന്ന ധാ​​​ര​​​ണ​​​യെ ശ​​​രി​​​വെ​ക്കു​ന്ന ത​​​ര​​​ത്തി​​​ലാ​​​ണ് അ​​​വ​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ രൂ​​​പ​​​ക​​​ൽ​​​പ​​​ന ചെ​​​യ്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​ത്. പു​​​രു​​​ഷ​​​ശ​​​രീ​​​ര​​​ത്തി​​​ന് അ​​​ത്ത​​​ര​​​മൊ​​​രു വി​​​പ​​​ണി​​​മൂ​​​ല്യം ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​ട്ടി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ലും അ​​​ടി​​​വ​​​സ്ത്ര​​ പ​​​ര​​​സ്യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ പു​​​രു​​​ഷ​​​ശ​​​രീ​​​ര​​​വും വി​​​ൽ​ക്ക​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. എ​​​ങ്കി​​​ലും എ​​​ൺ​​​പ​​​തു​​​ക​​​ളി​​​ൽ 'കെ​​​യ​​​ർ​​​ഫു​​​ൾ കെ​​​യ​​​ർ​​​ലെ​​​സ്' ആ​​​യി പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​ർ ഷ​​​ർ​​​ട്ടി​​​ന്റെ ബ​​​ട്ട​​​നു​​​ക​​​ൾ തു​​​റ​​​ന്ന് മാ​​​റി​​​ടം പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന ത​​​രം​​​ഗം കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​ക്കാ​​​ല​​​ത്തെ സി​​​നി​​​മ​​​ക​​​ളി​​​ൽ അ​​​തി​​​ന്റെ പ്രാ​​​തി​​​നി​​​ധ്യം കാ​​​ണാം. പു​​​രു​​​ഷ​​​ശ​​​രീ​​​ര​​​പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​നം ഇ​​​ന്ന് മ​​​റ്റൊ​​​രു ത​​​ര​​​ത്തി​​​ൽ പ്ര​​​ബ​​​ല​​​മാ​​​ണ്. ഈ ​​​ഘ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​ൽ ലൈം​​​ഗി​​​ക വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സം, ലിം​​​ഗ​സ​​​മ​​​ത്വം, ലിം​​​ഗ നി​​​ഷ്പ​​​ക്ഷ​​​ത എ​​​ന്നീ ആ​​​ശ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഗൗ​​​ര​​​വ​​​ത​​​ര​​​മാ​​​യി ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ചെ​​​യ്യ​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​ത് സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ന്റെ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​ഞ്ഞു​​​കൊ​​​ണ്ട് അ​​​തി​​​നു​​​ള്ള ന​​​ട​​​പ​​​ടി​​​ക​​​ൾ സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ക​​​യാ​​​ണ് വേ​​​ണ്ട​​​ത്. അ​​​തി​​​ൽ രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ-​​​സാ​​​മു​​​ദാ​​​യി​​​ക മു​​​ത​​​ലെ​​​ടു​​​പ്പു​​​ക​​​ൾ ല​​​ക്ഷ്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്നി​​​ല്ല എ​​​ന്നും ഉ​​​റ​​​പ്പു​​​വ​​​രു​​​ത്ത​​​ണം.

വ​​​സ്ത്ര​​​ച​​​രി​​​ത്ര​​​വും സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ബോ​​​ധ​​​വും

വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ത​​​ർ​​​ക്ക​​​വി​​​ത​​​ർ​​​ക്ക​​​ങ്ങ​​​ളെ വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം എ​​​ന്ന അ​​​വ​​​കാ​​​ശ​​​വു​​​മാ​​​യി മാ​​​ത്രം കൂ​​​ട്ടി​​​യി​​​ണ​​​ക്കു​​​ന്ന ആ​​​ലോ​​​ച​​​ന​​​ക​​​ളി​​​ൽ പ​​​രി​​​മി​​​ത​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്താ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ ച​​​രി​​​ത്രം​​​കൂ​​​ടി പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ച്ചാ​​​ലേ പ്ര​​​സ്തു​​​ത സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം​​​ത​​​ന്നെ നി​​​ർ​​​വ​​​ച​​​ന​​​ക്ഷ​​​മ​​​മാ​​​വു​​​ക​​​യു​​​ള്ളൂ. അ​​​ല്ലാ​​​ത്ത​പ​​​ക്ഷം അ​​​ത് സ്വ​​​കാ​​​ര്യ ഇ​​​ഷ്ടാ​​​നി​​​ഷ്ട​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ പ്ര​​​ഖ്യാ​​​പ​​​നം മാ​​​ത്ര​​​മാ​​​കും. മു​​​മ്പ് സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ച്ച ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളു​​​ടെ ആ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ക​​​ത ച​​​രി​​​ത്രാ​​​വ​​​ലോ​​​ക​​​ന​​​ത്തി​​​ലേ ബോ​​​ധ്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ക​​​യു​​​ള്ളൂ. ഇ​​​ന്ന​​​ത്തെ ഉ​​​ൾ​​​വ​​​സ്ത്രം ഒ​​​രു​കാ​​​ല​​​ത്ത് പു​​​റം​​​വ​​​സ്ത്ര​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു​​​വെ​​​ന്നും ഉ​​​ൾ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ പ​​​ല​​​തും പു​​​റം​​​വ​​​സ്ത്ര​​​മാ​​​ക്കാ​​​ൻ താ​​​ൽ​പ​​​ര്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന രൂ​​​പ​​​ക​​​ൽ​പ​​​ന​​​ക​​​ൾ പു​​​തി​​​യ കാ​​​ല​​​ത്തും ന​​​ട​​​പ്പു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു​​​മൊ​​​ക്കെ അ​​​പ്പോ​​​ൾ മാ​​​ത്ര​​​മേ തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ക​​​യു​​​ള്ളൂ. ച​​​രി​​​ത്ര​​​ബോ​​​ധം അ​​​നി​​​വാ​​​ര്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ്. ദേ​​​ശീ​​​യ​​​ത​​​യു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​യാ​​​ലും വ​​​സ്ത്ര​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​യാ​​​ലും ഏ​​​തു​​​ത​​​രം തീ​​​വ്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ളും മ​​​യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​ത് പ്ര​​​സ്തു​​​ത അ​​​റി​​​വി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നാ​​​ണ്. ഇ​​​ന്ന് ചി​​​ല പ്ര​​​സി​​​ദ്ധീ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും വ​​​ഴി​​​യോ​​​ര​​​ത്തെ ബോ​​​ർ​​​ഡു​​​ക​​​ളി​​​ലും പ​​​ര​​​സ്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ബ്രാ​​​ൻ​​​ഡ​​​ഡ് അ​​​ടി​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ൾ പ്രാ​​​യോ​​​ഗി​​​ക​​​ത​​​ല​​​ത്തി​​​ൽ ര​​​ഹ​​​സ്യ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ലും അ​​​വ​​​യു​​​ടെ പ്രാ​​​ഗ് രൂ​പ​​​മാ​​​യ കൗ​​​പീ​​​നം അ​​​ത്ര ര​​​ഹ​​​സ്യ​​​സ്വ​​​ഭാ​​​വ​​​മു​​​ള്ള​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. എ​​​ന്നു​​​ത​​​ന്നെ​​​യ​​​ല്ല അ​​​ന്ന് ക​​​ട​​​ക​​​ളി​​​ൽ സു​​​ല​​​ഭ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന അ​​​വ വ​​​സ്ത്ര​​​ശ്രേ​​​ണീ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ൽ ഏ​​​റ്റ​​​വും താ​​​ഴെ​​​യു​​​ള്ള​​​തു​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. താ​​​ഴ്ത്ത​​​പ്പെ​​​ട്ട സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ​​​പെ​​​ട്ട​​​വ​​​ർ അ​​​ര​​​ക്ക് ഒ​​​രു നൂ​​​ൽ കെ​​​ട്ടി അ​​​തി​​​ൽ പു​​​ല്ലു​​​കെ​​​ട്ടി​​​ത്തൂ​​​ക്കി മാ​​​നം കാ​​​ത്ത​​​താ​​​യി പി.​​ ​ഭാ​​​സ്ക​​​ര​​​നു​​​ണ്ണി രേ​​​ഖ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തു​​​ന്നു​​​ണ്ട് (പ​​​ത്തൊ​​​മ്പ​താം നൂ​​​റ്റാ​​​ണ്ടി​​​ലെ കേ​​​ര​​​ളം, 2012). കോ​​​ണ​​​കം വി​​​ശേ​​​ഷ​​​പ്പെ​​​ട്ട വ​​​സ്ത്ര​​​മാ​​​യി പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​രു​​​ന്നു എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് ഇ​​​ത് സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, കേ​​​ര​​​ളീ​​​യ​​​ത​​​യു​​​ടെ മാ​​​ന​​​ക​​​മാ​​​യി കോ​​​ണ​​​കം പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടാ​​​തെ പോ​​​കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ക​​​സ​​​വി​​​ന്റെ ആ​​​ധി​​​ക്യ​​​മു​​​ള്ള ജ​​​ന്മി​​​വേ​​​ഷ​​​ങ്ങ​​​ളെ സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചു​​​ള്ള പ​​​രാ​​​മ​​​ർ​​​ശ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ് അ​​​ത്ത​​​ര​​​ത്തി​​​ൽ അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടാ​​​റു​​​ള്ള​​​ത്. അ​​​ങ്ങ​​​നെ നോ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ ആ​​​ഭി​​​ജാ​​​ത്യ​​​നി​​​ർ​​​മി​​​തി​​​യു​​​ടെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യി​​​ക്കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് മ​​​ല​​​യാ​​​ളി​​​യു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​സ​​​ങ്ക​​​ൽ​പം പ​​​രി​​​ണ​​​മി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​ത് എ​​​ന്നു കാ​​​ണാം. എ​​​ങ്കി​​​ലും പൊ​​​തു​​​വെ ലിം​​​ഗ​​^​ജാ​തി​വ്യ​​​തി​​​യാ​​​നം വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ നി​​​ല​​​നി​​​ർ​​​ത്തി​​​യി​​​രു​​​ന്ന സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലേ​​​ത്. ഇ​​​തി​​​ന് അ​​​പ​​​വാ​​​ദ​​​മാ​​​യി സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ മാ​​​റു മ​​​റ​​​യ്ക്കാ​​​തി​​​രു​​​ന്ന കാ​​​ലം ക​​​ട​​​ന്നു​​​വ​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. സ്ത്രീ​​​യും പു​​​രു​​​ഷ​​​നും കാ​​​തു കു​​​ത്തു​​​ക​​​യും മാ​​​റു മ​​​റ​​​യ്ക്കാ​​​തി​​​രി​​​ക്കു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്ത കാ​​​ല​​​ത്തെ​​​പ്പ​​​റ്റി ധാ​​​രാ​​​ളം ച​​​രി​​​ത്ര​​​രേ​​​ഖ​​​ക​​​ളു​​​ണ്ട്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഇ​​​തി​​​നെ ​െജ​​​ൻ​​​ഡ​​​ർ ന്യൂ​​​ട്ര​​​ൽ സം​​​വി​​​ധാ​​​ന​​​മാ​​​യി വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​നി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് സ​​​ത്യ​​​സ​​​ന്ധ​​​മാ​​​വി​​​ല്ല. സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​മാ​​​യി ഇ​​​തി​​​നെ കാ​​​ണാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യി​​​ല്ല എ​​​ന്ന​​​തി​​​ന് രാ​​​ജ​​​ക​​​ൽ​പ​ന​​​ത​​​ന്നെ തെ​​​ളി​​​വാ​​​യു​​​ണ്ട്. സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ക്ഷേ​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ൽ ക​​​യ​​​റ​​​ണ​​​മെ​​​ങ്കി​​​ൽ മാ​​​റി​​​ടം അ​​​നാ​​​വൃ​​​ത​​​മാ​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന് രാ​​​മ​​​വ​​​ർ​​​മ മ​​​ഹാ​​​രാ​​​ജാ​​​വ് ക​​​ൽ​പി​ച്ച​​​ത് ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്. താ​​​ഴ്ത്ത​​​പ്പെ​​​ട്ട സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ത്തി​​​ലെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ജ​​​ന്മി​​​മാ​​​ർ​​​ക്കു മു​​​ന്നി​​​ൽ മേ​​​ൽ​​​വ​​​സ്ത്രം എ​​​ടു​​​ത്തു​​​മാ​​​റ്റി ആ​​​ദ​​​ര​​​വ് കാ​​​ട്ടി​​​യ​​​തും ത​​​ന്നി​​​ഷ്ട​​​പ്ര​​​കാ​​​രം ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. അ​​​ന്നൊ​​​ക്കെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ആ​​​ൺ​​​നോ​​​ട്ട​​​ത്തി​​​ന്റെ ഇ​​​ര​​​ക​​​ളാ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ലെ​​​ന്നും സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ലോ​​​പം പു​​​രു​​​ഷ​​​വി​​​കാ​​​ര​​​ത്തെ ബാ​​​ധി​​​ക്കേ​​​ണ്ട വി​​​ഷ​​​യ​​​മ​​​ല്ലെ​​​ന്നു​​​മൊ​​​ക്കെ ഇ​​​പ്പോ​​​ൾ നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​വ​​​രു​​​ണ്ട്.

കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല വസ്ത്രധാരണങ്ങളിലൊന്ന്

എ​​​ന്നാ​​​ൽ, പു​​​രു​​​ഷാ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​ഘ​​​ട​​​ന​​​യി​​​ലു​​​ള്ള സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ സ്ത്രീ​​​യു​​​ടെ ന​​​ഗ്ന​​​ത​​​യെ ശൈ​​​ശ​​​വ​​​നൈ​​​ർ​​​മ​​​ല്യ​​​ത്തെ അ​​​നു​​​സ്മ​​​രി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന വി​​​ധ​​​ത്തി​​​ലാ​​​ണ് പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​ർ ക​​​ണ്ടി​​​രു​​​ന്ന​​​തെ​​​ന്ന് വി​​​ശ്വ​​​സി​​​ക്കു​​​ക പ്ര​​​യാ​​​സ​​​മാ​​​ണ്. അ​​​ന്ന് മാ​​​റു മ​​​റ​​​യ്ക്കാ​​​തെ​​​യി​​​രു​​​ന്ന സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​മി​​​ല്ലാ​​​ത്ത​​​വ​​​രാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു എ​​​ന്ന് നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് സ്ത്രീ​​​ത്വ​​​ത്തെ അ​​​വ​​​മ​​​തി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​നു തു​​​ല്യ​​​വു​​​മാ​​​ണ്. എ​​​നി​​​ക്കു മേ​​​ൽ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മി​​​ല്ല, നി​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു പ്ര​​​ശ്ന​​​മാ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ൽ താ​​​ൻ മാ​​​റു മ​​​റ​​​യ്ക്കാം എ​​​ന്നു പ്ര​​​ഖ്യാ​​​പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​വ​​​ർ ഇ​​​ന്നു​​​ണ്ട് എ​​​ന്ന​​​ത് ശ​​​രി​​​ത​​​ന്നെ. എ​​​ങ്കി​​​ലും അ​​​ത് സാ​​​മാ​​​ന്യ​​​മാ​​​യ അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​മ​​​ല്ല. നാ​​​ച്വ​​​റി​​​സ്റ്റ് സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ങ്ങ​​​ൾ ലോ​​​ക​​​ത്തി​​​ൽ ഇ​​​ന്ന് പ​​​ല​​​യി​​​ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലു​​​ണ്ടെ​​​ന്ന​​​തും വാ​​​സ്ത​​​വ​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, എ​​​ത്ര പ​​​രി​​​ഷ്കാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ണ്ടാ​​​യാ​​​ലും വ​​​സ്ത്ര​​​മേ വേ​​​ണ്ട എ​​​ന്ന് മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​സ​​​മൂ​​​ഹം തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​മെ​​​ടു​​​ത്തി​​​ട്ടി​​​ല്ല. എ​​​ല്ലാം മാ​​​റു​​​മെ​​​ങ്കി​​​ലും മാ​​​റ്റ​​​മി​​​ല്ലാ​​​ത്ത അ​​​വ​​​സ്ഥ​​​ക്ക് നാം ​​​മാ​​​ന്യ​​​ത​​​യെ​​​ന്നു പേ​​​രി​​​ടു​​​മെ​​​ന്ന് അ​​​യ്യ​​​പ്പ​​​പ്പ​​​ണി​​​ക്ക​​​ർ 'ഗോ​​​ത്ര​​​യാ​​​ന'​​​ത്തി​​​ൽ പ​​​റ​​​ഞ്ഞി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. അ​​​ത്ത​​​ര​മൊ​​​രു മാ​​​ന്യ​​​താ​​​വി​​​ചാ​​​രം/​​​ഔ​​​ചി​​​ത്യ​​​ബോ​​​ധം കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ന​​​ട​​​പ്പാ​​​കാ​​​നി​​​ട​​​യാ​​​യ​​​ത് സം​​​സ്കാ​​​ര​​​സ​​​ങ്ക​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യാ​​​ണ്. ക്രി​​​സ്ത്യ​​​ൻ, മു​​​സ്‍ലിം സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ സ്വാ​​​ധീ​നം ഇ​​​ക്കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ന​​​ന്നാ​​​യി പ്ര​​​ക​​​ട​​​മാ​​​ണ്. മാ​​​റു മ​​​റ​​​യ്ക്കു​​​ന്ന​​​ത് മ്ലേ​​​ച്ഛ​​​ത​​​യാ​​​ണെ​​​ന്ന സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​വി​​​ല​​​ക്കി​​​നെ മ​​​റി​​​ക​​​ട​​​ന്ന് ഹൈ​​​ന്ദ​​​വ​​​സ്ത്രീ​​​ക​​​ളും ആ​​​ധു​​​നി​​​ക​​​രീ​​​തി​​​യി​​​ൽ മാ​​​റു​​​മ​​​റ​​​യ്ക്കാ​​​ൻ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​തി​​​നു പി​​​ന്നി​​​ൽ ഈ ​​​ര​​​ണ്ടു സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി​​​ക​​​ളു​​​ടെ സ്വാ​​​ധീ​​​ന​​​മു​​​ണ്ട്. ച​​​ട്ട​​​ക്കാ​​​രി, റൗ​​​ക്ക​​​ക്കാ​​​രി തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ പ​​​രി​​​ഹാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​വ​​​ഗ​​​ണി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ് കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഏ​​​കീ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​മു​​​ണ്ടാ​​​യ​​​ത്. മാ​​​റു​​​മ​​​റ​​​യ്ക്ക​​​ൽ സ​​​മ​​​രം​പോ​​​ലെ പ്ര​​​ത്യ​​​ക്ഷ​​​മാ​​​യ മു​​​ന്നേ​​​റ്റ​​​ങ്ങ​​​ൾ പോ​​​ലെ​​​ത​​​ന്നെ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ചി​​​ല സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ ഒ​​​റ്റ​​​യാ​​​ൾ പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധ​​​ങ്ങ​​​ളും. മാ​​​റു​​​മ​​​റ​​​യ്ക്ക​​​ൽ​​ സ​​​മ​​​ര​​​മ​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ലും മു​​​ല​​​യു​​​ണ്ട് എ​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ പേ​​​രി​​​ൽ ക​​​ര​​​മ​​​ട​​​യ്ക്കേ​​​ണ്ടി​​​വ​​​രു​​​ന്ന സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ മു​​​ല​​​യ​​​റു​​​ത്തു പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധി​​​ച്ച ന​​​ങ്ങേ​​​ലി അ​​​ത്ത​​​രം ഒ​​​റ്റ​​​പ്പെ​​​ട്ട പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ തീ​​​വ്ര​​ മാ​​​തൃ​​​ക​​​യാ​​​ണ്.



ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​വും വ​​​സ്ത്ര​​​സം​​​സ്കാ​​​ര​​​വും

സ്ത്രീ​​​യു​​​ടെ​​​യും പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്റെ​​​യും ഭി​​​ന്ന​​​ലിം​​​ഗ​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള​​​വ​​​രു​​​ടെ​​​യും ശ​​​രീ​​​ര​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ സ്വ​​​ത്വ​​​ബോ​​​ധ​​​ത്തി​​​ന​​​നു​​​രൂ​​​പ​​​മാ​​​യ ആ​​​വ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​യി അ​​​വ​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്രം ആ​​​യി​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ടോ എ​​​ന്ന​​​ത് ആ​​​രു നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്കു​​​ന്നു എ​​​ന്ന​​​ത് പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​ണ്. ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ടം, മ​​​തം,സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ തു​​​ട​​​ങ്ങി പ​​​ല​​​തും ഇ​​​ക്കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ൽ ന​​​ട​​​ത്തു​​​ന്നു. ആ ​​​ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ൽ ഇ​​​ഷ്ട​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​വ​​​രും ഇ​​​ഷ്ട​​​പ്പെ​​​ടാ​​​ത്ത​​​വ​​​രും ഒ​​​ക്കെ​​​യു​​​ണ്ടാ​​​വാം. എ​​​ന്നാ​​​ൽ എ​​​ല്ലാ​​​ത്ത​​​രം വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​യും ഇ​​​ല്ലാ​​​താ​​​ക്കി, പ്ര​​​ത്യേ​​​കി​​​ച്ച് ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വി തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യാ​​​ത്ത വി​​​ധ​​​ത്തി​​​ൽ ഏ​​​കീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചു​​​കൊ​​​ണ്ട് ഏ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ലും വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി അ​​​ടി​​​ച്ചേ​​​ൽ​​​പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് പു​​​രോ​​​ഗ​​​മ​​​ന​​​പ​​​ര​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് ചി​​​ല​​​രെ​​​ങ്കി​​​ലും വാ​​​ദി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ഇ​​​ത് വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​നു​​​മേ​​​ലു​​​ള്ള ക​​​ട​​​ന്നു​​​ക​​​യ​​​റ്റ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് അ​​​വ​​​ർ ക​​​രു​​​തു​​​ന്നി​​​ല്ല. വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​സ്ത്ര​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​ന് പ​​​രി​​​മി​​​ത​​​മാ​​​യ ഇ​​​ട​​​മേ ത​​​ര​​​പ്പെ​​​ടു​​​ക​​​യു​​​ള്ളൂ എ​​​ന്ന​​​ത് ഒ​​​രു സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​ യാ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ്യ​​​മാ​​​ണ് എ​​​ങ്കി​​​ലും ന​​​ട​​​പ്പു​​​രീ​​​തി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഏ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ലു​​​മൊ​​​ന്ന് തി​​​ര​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം​​​കൂ​​​ടി ഇ​​​ല്ലാ​​​ത്ത​​​പ​​​ക്ഷം അ​​​ത്ത​​​ര​​​മൊ​​​രു സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തെ പ​​​രി​​​ഷ്കൃ​​​ത​​​സ​​​മൂ​​​ഹം എ​​​ന്ന് വി​​​ളി​​​ക്കാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. അ​​​തേ​​​സ​​​മ​​​യം, ഏ​​​കീ​​​കൃ​​​ത​​ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​മാ​​​യി വ​​​രു​​​ന്ന ഔ​​​പ​​​ചാ​​​രി​​​ക മേ​​​ഖ​​​ല​​​ക​​​ളി​​​ൽ വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ ഇ​​​ഷ്ടാ​​​നി​​​ഷ്ട​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​പ്ര​​​സ​​​ക്ത​​​മാ​​​കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. പൊ​​​ലീ​​​സ് സേ​​​ന​​​യു​​​ടെ വേ​​​ഷം ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, അ​​​വി​​​ടെ​​​യും ലിം​​​ഗ​​​ഭേ​​​ദ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ രൂ​​​പ​​​ക​​​ൽ​പ​​​നാ​​ വ്യ​​​തി​​​യാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ ചെ​​​റി​​​യ തോ​​​തി​​​ലെ​​​ങ്കി​​​ലും മി​​​ക്ക രാ​​​ഷ്ട്ര​​​ങ്ങ​​​ളും പി​​​ന്തു​​​ട​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ഇ​​​ത് ലിം​​​ഗ​​​വി​​​വേ​​​ച​​​ന​​​മാ​​​യി വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​നി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​മ്പോ​​​ൾ സ്വ​​​ത്വ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടാ​​​തെ പോ​​​കു​​​ന്നു. സ്കൂ​​​ളു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ജെ​​​ൻ​​​ഡ​​​ർ ന്യൂ​​​ട്ര​​​ൽ യൂ​​​നി​​​ഫോം കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​മ്പോ​​​ൾ ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ അ​​​വ​​​ഗ​​​ണി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നി​​​ല്ലെ​​​ന്ന് ഉ​​​റ​​​പ്പു​​​വ​​​രു​​​ത്ത​​​ണം. ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വി നി​​​ർ​​​മി​​​തി​​​യാ​​​ണെ​​​ന്ന് തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യു​​​മ്പോ​​​ഴും ലിം​​​ഗ​​​ഭേ​​​ദം ജൈ​​​വി​​​ക​​​സ​​​ത്യ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് മ​​​റ​​​ന്നു​​​പോ​​​കു​​​മ്പോ​​​ൾ സം​​​ഭ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന പ്ര​​​തി​​​സ​​​ന്ധി​​​ക​​​ൾ ഇ​​​ന്ന് അ​​​ഭി​​​സം​​​ബോ​​​ധ​​​ന ചെ​​​യ്യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നി​​​ല്ല. ലിം​​​ഗ​​​വി​​​വേ​​​ച​​​നം അ​​​രു​​​താ​​​ത്ത​​​താ​​​ണെ​​​ന്ന ചി​​​ന്ത പു​​​രോ​​​ഗ​​​മ​​​ന​​​പ​​​ര​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ സം​​​ശ​​​യ​​​മി​​​ല്ല. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ലിം​​​ഗ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട സ്വ​​​ത്വ​​​വി​​​ചാ​​​രം ആ​​​ണി​​​നും പെ​​​ണ്ണി​​​നു​​​മെ​​​ല്ലാം ഉ​​​ണ്ടാ​​​കാ​​​വു​​​ന്ന​​​താ​​​ണ്. അ​​​ത് ശ​​​രീ​​​ര​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ൽ ആ​​​ണ​​​ത്ത​​​ത്തെ​​​യോ പെ​​​ണ്ണ​​​ത്ത​​​ത്തെ​​​യോ ഇ​​​ല്ലാ​​​താ​​​ക്കാ​​​ൻ ശ്ര​​​മി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തു​​​പോ​​​ലെ ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യു​​​ന്ന​​​ത​​​ല്ല. വ​​​സ്ത്രം ശ​​​രീ​​​ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ആ​​​വ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ൽ അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടു​​​ത​​​ന്നെ ലിം​​​ഗ​​​ഭേ​​​ദാ​​​നു​​​രൂ​​​പ​​​മാ​​​യ വ്യ​​​തി​​​യാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ഉ​​​ൾ​​​ക്കൊ​​​ള്ള​​​ലു​​​ക​​​ൾ രൂ​​​പ​​​ക​​​ൽ​പ​ന​​​യി​​​ൽ സ്വാ​​​ഭാ​​​വി​​​ക​​​മാ​​​യി​​​ത്തീ​​​രു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. അ​​​ത് അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​നും അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​തി​​​രി​​​ക്കാ​​​നു​​​മു​​​ള്ള സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​ണ്. ഇ​​​ത​​​ര​​​സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​ രീ​​​തി​​​ക​​​ളി​​​ൽ അ​​​മി​​​ത​​​മാ​​​യി ഇ​​​ട​​​പെ​​​ടു​​​ന്ന സ​​​മീ​​​പ​​​ന​​​വും ന​​​മ്മു​​​ടെ​​​യി​​​ട​​​യി​​​ൽ സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്. കേ​​​ര​​​ള​​​ച​​​രി​​​ത്രം പ​​​രി​​​ശോ​​​ധി​​​ച്ചാ​​​ൽ ക്രി​​​സ്ത്യ​​​ൻ മി​​​ഷ​​​ന​റി​​​മാ​​​രു​​​ടെ പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ന​​​മൊ​​​ഴി​​​കെ ബാ​​​ക്കി​​​യെ​​​ല്ലാം സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​പ​​​ര​​​മാ​​​യ ന​​​വോ​​​ത്ഥാ​​​ന​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. നാ​​​യ​​​ന്മാ​​​ർ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ മ​​​ന്ന​​​ത്തു പ​​​ത്മ​​​നാ​​​ഭ​​​നും ഈ​​​ഴ​​​വ​​​ർ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ ശ്രീ​​​നാ​​​രാ​​​യ​​​ണ​​​ഗു​​​രു​​​വും ന​​​മ്പൂ​​​തി​​​രി​​​മാ​​​ർ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ വി.​​​ടി.​​ ഭ​​​ട്ട​​​തി​​​രി​​​പ്പാ​​​ടും പു​​​ല​​​യ​​​സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് അ​​​യ്യ​​​ൻ​​​കാ​​​ളി​​​യും ഒ​​​ക്കെ ഉ​​​യ​​​ർ​​​ന്നു​​​വ​​​ന്നു. അ​​​വ​​​രു​​​ടെ പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​നം പൊ​​​തു​​​സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തെ​​​യും പ്ര​​​ബു​​​ദ്ധ​​​മാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. മു​​​സ്‍ലിം സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​ത്തി​​​ലെ സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ​​​യോ പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ​​​യോ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ൽ എ​​​ന്തെ​​​ങ്കി​​​ലും മാ​​​റ്റം വ​​​രു​​​ത്ത​​​ണോ എ​​​ന്ന് ആ​​​ലോ​​​ചി​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​ത് ആ ​​​വി​​​ശ്വാ​​​സ​​​ത്തെ പി​​​ന്തു​​​ട​​​ർ​​​ന്നു​​​പോ​​​രു​​​ന്ന സ്ത്രീ​​​ക​​​ളും പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​രു​​​മാ​​​ണ് എ​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ ത​​​ർ​​​ക്ക​​​മി​​​ല്ല. സ​​​മ​​​ത്വ​​​ഭാ​​​വ​​​ന നി​​​ല​​​നി​​​ർ​​​ത്തു​​​ന്ന രീ​​​തി​​​ക​​​ളാ​​​ണ് എ​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​വ​​​ലം​​​ബി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​ത്. വ്യ​​​വ​​​സ്ഥാ​​​പി​​​ത വി​​​ശ്വാ​​​സ​​​സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​നു പു​​​റ​​​ത്തു​​​നി​​​ൽ​ക്കു​ന്ന​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് ഒ​​​രു​​​വി​​​ധ​​​ത്തി​​​ലും വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​നു​​​ള്ള വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യം ഹ​​​നി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു​​​മി​​​ല്ല. ഇ​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ളു​​​ടെ തി​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​പ്പു​​​ക​​​ളെ ആ​​​ശ്ര​​​യി​​​ച്ചി​​​രി​​​ക്കും എ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് സ​​​ത്യം.

ഹി​​​ജാ​​​ബ്: ഭി​​​ന്ന​​​വി​​​ധി​​​യും സ​​​ങ്കീ​​​ർ​​​ണ​ത​​​ക​​​ളും

ഹി​​​ജാ​​​ബും പ​​​ർ​​​ദ​​​യു​​​മെ​​​ല്ലാം മു​സ്​​ലിം സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട് ലോ​​​ക​​​മെ​​​മ്പാ​​​ടും ഏ​​​റെ​​​ക്കാ​​​ല​​​മാ​​​യി ച​​​ർ​​​ച്ചാ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​മാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ലും ഇ​​​ന്ത്യ​​​യി​​​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്​​ച ഹി​​​ജാ​​​ബ് സം​​​ബ​​​ന്ധി​​​ച്ചു​​​ണ്ടാ​​​യ സു​​​പ്രീം​കോ​​​ട​​​തി ഭി​​​ന്ന​​​വി​​​ധി ഈ ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ പൊ​​​തു​​​മ​​​ണ്ഡ​​​ല​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ഭി​​​ന്നാ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​യും പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു​​​ണ്ട്. ഹി​ജാ​ബ്​ കേ​സ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ട​തി വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്​ വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​​​ർ​​​ണാ​​​ട​​​ക​​​യി​​​ലു​​​ള്ള വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ ഹി​​​ജാ​​​ബ് വി​​​ല​​​ക്കു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ടാ​​​ണ് ഭി​​​ന്ന​​​വി​​​ധി ഉ​​​ണ്ടാ​​​യ​​​ത്. മ​​​ത​​​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ത​​​ക്ക് വി​​​രു​​​ദ്ധ​​​മാ​​​യ​​​തി​​​നാ​​​ൽ ഹി​​​ജാ​​​ബ് വി​​​ല​​​ക്കി​​​നെ ന്യാ​​​യീ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​നാ​​​ണ് ജ​​​സ്റ്റി​​​സ് ഹേ​​​മ​​​ന്ത് ഗു​​​പ്ത തു​​​നി​​​ഞ്ഞ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ൽ ജ​​​സ്റ്റി​​​സ് സു​​​ധാം​​​ശു ധൂ​​​ളി​​​യ ഹി​​​ജാ​​​ബ് വി​​​ല​​​ക്കി​​​നെ വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​നു മേ​​​ലു​​​ള്ള ക​​​ട​​​ന്നു​​​ക​​​യ​​​റ്റ​​​മാ​​​യാ​​​ണ് ക​​​ണ​​​ക്കാ​​​ക്കി​​​യ​​​ത്.

മു​സ്​​ലിം സ്ത്രീ​​​യു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ടും ഭി​​​ന്നാ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ നി​​​ല​​​വി​​​ൽ പ്ര​​​ച​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. പ​​​ർ​​​ദ​യും ഹി​​​ജാ​​​ബു​​​മൊ​​​ക്കെ സ്ത്രീ​​​സു​​​ര​​​ക്ഷ​​​യു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ആ​​​വ​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി ക​​​രു​​​തു​​​ന്ന വ​​​ലി​​​യൊ​​​രു വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​മു​​​ണ്ട്. മ​​​ത​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട സാ​​​ധൂ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​വും അ​​​തി​​​നു പി​​​ന്നി​​​ൽ പ്ര​​​ബ​​​ല​​​മാ​​​ണ്. പ്ര​​​സ്തു​​​ത മ​​​റ​​​യ്ക്ക​​​ലു​​​ക​​​ൾ സ്ത്രീ​​​യു​​​ടെ അ​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​നു കാ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​കു​​​ന്നു എ​​​ന്ന വാ​​​ദ​​​ഗ​​​തി​​​യും മ​ത​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ​​​ക്ഷ​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട തി​​​ര​​​െ​ഞ്ഞ​​​ടു​​​പ്പി​​​ന്റെ ക​​​ർ​​​തൃ​​​ത്വം സ്ത്രീ​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​ക്ഷി​​​പ്ത​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് അ​​​ഭി​​​കാ​​​മ്യം എ​​​ന്ന് ക​​​രു​​​താ​​​നേ പു​​​രോ​​​ഗ​​​മ​​​ന​​​വാ​​​ദി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കു ക​​​ഴി​​​യൂ. പ​​​ർ​​ദ​യി​​​ൽ താ​​​ൻ സു​​​ര​​​ക്ഷി​​​ത​​​യാ​​​ണ് എ​​​ന്ന് ഒ​​​രു സ്ത്രീ​​​ക്ക് തോ​​​ന്നി​​​യാ​​​ൽ അ​​​ത് വി​​​ല​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​തി​ല്ല. ഹി​​​ജാ​​​ബ് അ​​​നി​​​വാ​​​ര്യ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് ത​​​നി​​​ക്കു തോ​​​ന്നു​​​ന്ന​പ​​​ക്ഷം അ​​​ത് മ​​​റ്റൊ​​​രാ​​​ൾ വി​​​ല​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ന്തി​​​നാ​​​ണ്? തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ ചോ​​​ദ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​കൂ​​​ടി ഇ​​​ത്ത​​​രം ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഉ​​​ന്ന​​​യി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​താ​​​ണ്. Lila Abu-Lughodന്റെ ​​​അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ മു​​​സ്‍ലിം ​​വ​​​നി​​​ത​​​യെ സ്വ​ത​​​ന്ത്ര​​​യാ​​​ക്കു​​​വാ​​​നു​​​ള്ള ചി​​​ല പ്ര​​​യ​​​ത്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​നാ​​​വ​​​ശ്യ​​​മാ​​​ണ് (Do Muslim Women Need Saving? 2015). ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ഇ​​​ര​​​ക​​​ളാ​​​യി മാ​​​ത്ര​​​മാ​​​ണ് അ​​​വ​​​ർ അ​​​ധി​​​ക​​​വും അ​​​വ​​​ത​​​രി​​​പ്പി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​തെ​​​ന്ന് Abu-Lughod ക​​​രു​​​തു​​​ന്നു. ചി​​​ല പ്ര​​​ത്യേ​​​ക വാ​​​ർ​​​പ്പു​​​മാ​​​തൃ​​​ക​​​ക​​​ളി​​​ൽ എ​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​വ​​​ർ ചി​​​ത്രീ​​​ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നു. കൈ​​​കാ​​​ര്യം​ചെ​​​യ്യാ​​​ൻ എ​​​ളു​​​പ്പ​​​മു​​​ള്ള സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക ബിം​​​ബ​​​മാ​​​യി മാ​​​ത്രം ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​രി​​​യാ​​​യ മു​​​സ്‍ലിം ​​വ​​​നി​​​ത​​​യെ ക​​​രു​​​താ​​​തെ, ആ ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​ട​​​ങ്ങി​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന സ​​​ങ്കീ​​​ർ​​​ണ​​​മാ​​​യ രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ-​​​സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക-​​​ച​​​രി​​​ത്ര യാ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ വി​​​ല​​​യി​​​രു​​​ത്ത​​​പ്പെ​​​ടേ​​​ണ്ട​​​തു​​​ണ്ട്. കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ ഭി​​​ന്ന​​​വി​​​ധി ഈ ​​​ഒ​​​രു ദി​​​ശ​​​യി​​​ലേ​​​ക്കാ​​​ണ് വി​​​ര​​​ൽ​​​ചൂ​​​ണ്ടു​​​ന്ന​​​ത്. ഈ ​​​വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ലെ വ്യ​​​ക്തി​​​സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​ത്തി​​​ന്റെ സ​​​ങ്കീ​​​ർ​​​ണ​​​ത​​​ക​​​ളെ അ​​​ഭി​​​സം​​​ബോ​​​ധ​​​ന​​​ചെ​​​യ്യാ​​​ൻ ന​​​മ്മു​​​ടെ നീ​​​തി​​​പീ​​​ഠം ശ്ര​​​മി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ​​​ത​​​ന്നെ, ലോ​​​ക​​​ത്തി​​​ന്റെ മ​​​റ്റൊ​​​രു ഭാ​​​ഗ​​​ത്ത് കേ​​​വ​​​ലം രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ മ​​​ർ​​​ദ​നോ​​​പാ​​​ധി​​​ക​​​ൾ​​​കൊ​​​ണ്ട് സ്ത്രീ​​​ക​​​ളെ അ​​​ടി​​​ച്ച​​​മ​​​ർ​​​ത്തു​​​ന്ന​​​തി​​​നെ​​​തി​​​രെ​​​യു​​​ള്ള പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധ​​​ങ്ങ​​​ളും നാം ​​​കാ​​​ണു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​ത്തി​​​നു​​​ള്ള ഉ​​​പാ​​​ധി​​​യാ​​​യി വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണം നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്നി​​​ട​​​ത്തു വ്യ​​​ക്തി​​​യു​​​ടെ ധാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ​​​ക്കു​​​ള്ള പ്രാ​​​ധാ​​​ന്യം ഒ​​​രു വി​​​ദ്യാ​​​സ​​​മ്പ​​​ന്ന സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ന് ഒ​​​രി​​​ക്ക​​​ലും കു​​​റ​​​ച്ചു​​ കാ​​​ണാ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല.

മ​​​ത​​​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ത​​​ക്ക് ത​​​ട​​​സ്സ​​​മാ​​​കു​​​ന്നു എ​​​ന്ന് നി​​​രീ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ല്ലാ​യ്പോ​യും പ്ര​​​സ​​​ക്ത​​​മാ​​​കു​​​ന്ന ആ​​​ശ​​​യ​​​മ​​​ല്ല. വി​​​വി​​​ധ​​ മ​​​ത​​​ക്കാ​​​രു​​​ടെ ആ​​​രാ​​​ധ​​​നാ​​​ല​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഒ​​​രേ പ​​​രി​​​സ​​​ര​​​ത്തി​​​ൽ സം​​​ഘ​​​ർ​​​ഷ​​​ര​​​ഹി​​​ത​​​മാ​​​യി നി​​​ല​​​കൊ​​​ള്ളു​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ ഒ​​​ട്ടേ​​​റെ മാ​​​തൃ​​​ക​​ക​​​ൾ രാ​​​ജ്യ​​​ത്തു​​​ണ്ട്. മു​സ്​​ലിം സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണം മ​​​ത​​​വു​​​മാ​​​യി മാ​​​ത്രം ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ചി​​​ട്ട​​​യാ​​​യി ക​​​രു​​​താ​​​നാ​​​വി​​​ല്ല. ലോ​​​ക​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള മു​സ്​​ലിം സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ​​​യെ​​​ല്ലാം വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി ഒ​​​രു​​​പോ​​​ലെ​​​യ​​​ല്ല. ഇ​​​ന്ത്യ​​​യി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ പ്രാ​​​ദേ​​​ശി​​​ക​​ വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ണ്ട്. കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ ഉ​​​ത്ത​​​ര​​ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലും ദ​​​ക്ഷി​​​ണ​​ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ലും വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ണ്ട്. വ്യ​​​ക്തി​​​താ​​​ൽ​പ​​​ര്യം, വി​​​ശ്വാ​​​സം, സം​​​സ്കാ​​​രം തു​​​ട​​​ങ്ങി വ്യ​​​ത്യ​​​സ്ത​​ പ്രേ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ ചേ​​​ർ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് മു​സ്​​ലിം വ​​​നി​​​ത​​​ക​​​ളു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​രീ​​​തി. മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ത വേ​​​ഷ​​​ത്തി​​​ൽ അ​​​നി​​​വാ​​​ര്യ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന ഇ​​​ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ചി​​​ല നി​​​ബ​​​ന്ധ​​​ന​​​ക​​​ൾ ആ​​​കാ​​​മെ​​​ങ്കി​​​ലും ഇ​​​സ്‍ലാം​​ വി​​​ശ്വാ​​​സ​​​ത്തി​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യു​​​ള്ള മ​​​ത​​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ പ​​​ർ​​​ദ​യോ ഹി​​​ജാ​​​ബോ ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന് നി​​​ർ​​​ബ​​​ന്ധി​​​ക്കാ​​​നോ നി​​​ർ​​​ദേ​​ശി​​​ക്കാ​​​നോ പാ​​​ടി​​​ല്ല. മ​​​റ​​​യ്ക്കു​​​ക എ​​​ന്ന താ​​​ൽ​പ​​​ര്യ​​​മാ​​​ണ് ഹി​​​ജാ​​​ബി​​​നു പി​​​ന്നി​​​ലു​​​ള്ള​​​ത്. അ​​​തി​​​നെ ഭീ​​​ക​​​ര​​​വാ​​​ദി​​​യു​​​ടെ വേ​​​ഷ​​​പ്ര​​​ച്ഛ​​​ന്ന​​​ത​​​യോ​​​ട് തു​​​ല​​​നം​ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന​​​ത് അ​​​നീ​​​തി​​​യാ​​​ണ്.

ഇറാനിലെ ഭരണകൂടം ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപിക്കുന്നതിനെതിരെ മുടിമുറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം

ഹി​​​ജാ​​​ബ് വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തെ സം​​​ബ​​​ന്ധി​​​ച്ച സു​​​പ്രീം​കോ​​​ട​​​തി​​​യു​​​ടെ ഭി​​​ന്ന​​​വി​​​ധി വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ന്റെ സ​​​ങ്കീ​​​ർ​​​ണ​​​ത വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കാ​​​ൻ പ​​​ര്യാ​​​പ്ത​​​മാ​​​ണ്. വി​​​ശ്വാ​​​സം വ്യ​​​ക്തി​​​പ​​​ര​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ സം​​​ശ​​​യ​​​മി​​​ല്ല. പൊ​​​തു​​ ഇ​​​ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലു​​​ള്ള വി​​​ശ്വാ​​​സ​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​ത​​​യെ ബ​​​ഹു​​​മാ​​​നി​​​ച്ചു​​​ള്ള​​​താ​​​വ​​​ണം എ​​​ന്ന​​​തും ചോ​​​ദ്യ​​ം​ചെ​​​യ്യ​​​പ്പെ​​​ടാ​​​ൻ സാ​​​ധ്യ​​​ത​​​യി​​​ല്ലാ​​​ത്ത വീ​​​ക്ഷ​​​ണം​ത​​​ന്നെ. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, എ​​​ല്ലാ വി​​​ശ്വാ​​​സ​ധാ​​​ര​​​ക​​​ളോ​​​ടും ആ​​​ചാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളോ​​​ടു​​​മു​​​ള്ള നൈ​​​തി​​​ക പ്ര​​​ബു​​​ദ്ധ​​​ത​​​യി​​​ൽ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട ആ​​​ദ​​​ര​​​വും മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ത​​​യു​​​ടെ ഭാ​​​ഗം​​​ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണെ​​​ന്ന​​​ത് വി​​​സ്മ​​​രി​​​ച്ചു​​​കൂ​​​ടാ. വി​​​ശ്വാ​​​സ​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​ളോ​​​ടു​​​ള്ള അ​​​സ​​​ഹി​​​ഷ്ണു​​​ത സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​ള​​​ർ​​​ന്നാ​​​ൽ ന​​​മ്മു​​​ടെ പ​​​ല സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളും ന​​​മു​​​ക്ക് ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​യേ​​​ക്കാം എ​​​ന്ന് നാം ​​​ഓ​​​ർ​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തു​​​ണ്ട്. അ​​​വ​​​യി​​​ൽ പ​​​ല​​​തും വ​സ്​​​ത്രാ​​​ല​​​ങ്കാ​​​ര​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​ണെ​​​ന്നു നാം ​​​തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യ​​​ണം. വി​​​വാ​​​ഹി​​​ത​​​രാ​​​യ വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ൾ ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന മോ​​​തി​​​രം, സ്ത്രീ​​​ക​​​ളു​​​ടെ താ​​​ലി​​​മാ​​​ല, പാ​​​ദ​​​സ​​​രം, കാ​​​ൽ​​​മോ​​​തി​​​രം, വ​​​ള​​​ക​​​ൾ, മൂ​​​ക്കു​​​ത്തി, സി​​​ന്ദൂ​​​രം, പൊ​​​ട്ട് എ​​​ന്നി​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം പ​​​ല മ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​വ​​​യും പ​​​രി​​​പാ​​​ലി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​വ​​​യു​​​മാ​​​ണ്. മ​​​ത​​​വി​​​ശ്വാ​​​സ​​​ത്തി​​​ന് പു​​​റ​​​ത്ത് സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി ഇ​​​വ​​​യെ സൂ​​​ക്ഷി​​​ക്കു​​​ന്ന വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ളു​​​ണ്ട്. അ​​​തു​​​പോ​​​ലെ, മ​​​ത​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ സാം​​​ക്ര​​​മി​​​ക​​​ഭാ​​​വ​​​ന​​​യി​​​ൽ ഇ​​​ത​​​ര മ​​​ത​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ആ​​​ഭ​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളും ആ​​​ചാ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളും സ്വീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​വ​​​രും ഉ​​​ണ്ടെ​​​ന്ന​​​ത് ന​​​മു​​​ക്ക് കാ​​​ണാ​​​വു​​​ന്ന​​​താ​​​ണ്. ഇ​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും വ്യ​​​ക്തി​​​ക​​​ളു​​​ടെ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ്. സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​മാ​​​യ യോ​​​ജി​​​പ്പു​​​ക​​​ളു​​​ടെ​​​യും സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക സ്വ​​​ത്വ​​​പ്ര​​​കാ​​​ശ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ​​​യും മാ​​​തൃ​​​ക​​​ക​​​ളാ​​​യി ഇ​​​വ​​​യെ ക​​​രു​​​ത​​​ണം. ഏ​​​ക​​​ശി​​​ലാ​​​രൂ​​​പ​​​മാ​​​യ സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​ത​​​യി​​​ൽ ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യൊ​​​രു രീ​​​തി സാ​​​ധ്യ​​​മാ​​​വി​​​ല്ല. ആ​​​ദ​​​ര​​​പൂ​​​ർ​​​വ​​​മാ​​​യ പാ​​​ര​​​സ്പ​​​രി​​​ക​​​ത​​​യു​​​ടെ ഭാ​​​വ​​​ന​​​യാ​​​ണി​​​തെ​​​ന്നു നി​​​സ്സം​​​ശ​​​യം പ​​​റ​​​യാം. മ​​​ത​​​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ ന​​​മ്മെ ഉ​​​ത്‌​​​ക​​​ണ്‌​​​ഠാ​​​കു​​​ല​​​രാ​​​ക്കാ​ൻ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യാ​​​ൽ മു​​​മ്പേ സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ച്ച​​​പോ​​​ലെ പ​​​ല സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക മൂ​​​ല​​​ധ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളും ന​​​മു​​​ക്ക് ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​യേ​​​ക്കാം. കാ​​​ലാ​​​കാ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ മ​​​ത​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് രൂ​​​പാ​​​ന്ത​​​രീ​​​ക​​​ര​​​ണം സം​​​ഭ​​​വി​​​ച്ച്‌ അ​​​വ സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യി പ​​​രി​​​ണ​​​മി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന് ന​​​മ്മു​​​ടെ മു​​​ന്നി​​​ൽ ഏ​​​റെ ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ണ്ട്. ഇ​​​ത് തി​​​രി​​​ച്ചും സം​​​ഭ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന പ്ര​​​ക്രി​​​യ​​​യാ​​​ണ്. സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ മ​​​ത​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യും പ​​​രി​​​വ​​​ർ​​​ത്തി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടാം. ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന്റെ ആ​​​ദ്യ പ​​​രാ​​​മ​​​ർ​​​ശ​​​ങ്ങ​​​ൾ ന​​​മു​​​ക്ക് ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് പ​​​തി​​​മൂ​​​ന്നാം നൂ​​​റ്റാ​​​ണ്ടി​​​ലെ (BC) ഒ​​​രു അ​​​സീ​റി​​​യ​​​ൻ നി​​​യ​​​മ​സം​​​ഹി​​​ത​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നു​​​മാ​​​ണ് (Faegheh Shirazi, 'Islamic Religion and Women's Dress Code'). അ​​​വി​​​ടെ ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്രം അ​​​ന്ത​​​സ്സി​​​ന്റെ അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​മാ​​​യി, ഉ​​​ന്ന​​​ത​പ​​​ദ​​​വി​​​യി​​​ലു​​​ള്ള സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ മാ​​​ത്രം ധ​​​രി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്ന​​​താ​​​യി രേ​​​ഖ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു. മെ​​​സ​​​പ്പൊ​​​ട്ടേ​​​മി​​​യ​​​യി​​​ലെ​​​യും ഗ്രീ​​​സി​​​ലെ​​​യും പേ​​​ർ​​​ഷ്യ​​​യി​​​ലെ​​​യും ഉ​​​ന്ന​​​ത​​​കു​​​ല​​​ജാ​​​ത​​​രാ​​​യ സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു എ​​​ന്ന​​​തി​​​ന് തെ​​​ളി​​​വു​​​ക​​​ളു​​​ണ്ട് (Leila Ahmed, Women and Gender in Islam 2021). ശി​​​രോ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണം എ​​​ന്ന​​​ത് സ​​​മീ​​​പ​​​കാ​​​ല​​​ത്തു​​​ണ്ടാ​​​യ രീ​​​തി​​​യോ ഏ​​​തെ​​​ങ്കി​​​ലു​​​മൊ​​​രു മ​​​ത​​​ത്തി​​​ന്റേ​​​തു മാ​​​ത്ര​​​മാ​​​യ അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​മോ അ​​​ല്ലെ​​​ന്നു ഇ​​​ത് വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കു​​​ന്നു. കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യ ഉ​​​ദ്ദേ​​​ശ്യ​​​വും ല​​​ക്ഷ്യ​​​വു​​​മു​​​ള്ള ഒ​​​രു സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​ശീ​​​ലം പി​​​ന്നീ​​​ട് മ​​​ത​​​ചി​​​ഹ്ന​​​മാ​​​യി പ​​​രി​​​ണ​​​മി​​​ച്ച​​​താ​​​ണെ​​​ന്നു മ​​​ന​​​സ്സി​​​ലാ​​​ക്ക​​​ണം. ഇ​​​ത്ത​​​രം കൊ​​​ടു​​​ക്ക​​​ൽ വാ​​​ങ്ങ​​​ലു​​​ക​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ​​​യാ​​​ണ് സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക മ​​​ത​​​ചി​​​ഹ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ എ​​​ല്ലാ കാ​​​ല​​​ത്തും വി​​​പു​​​ലീ​​​ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​ത്. ഇ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള കൈ​​​മാ​​​റ്റ പ്ര​​​ക്രി​​​യ​​​ക​​​ൾ വ്യാ​​​വ​​​ഹാ​​​രി​​​ക​​​മാ​​​യി നി​​​ല​​​നി​​​ർ​​​ത്തേ​​​ണ്ട ആ​​​വ​​​ശ്യം ന​​​മ്മെ​​​പ്പോ​​​ലെ വൈ​​​വി​​​ധ്യ​​​ത്തി​​​ൽ ഏ​​​ക​​​ത്വം അ​​​നു​​​ഭ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന ജ​​​ന​​​ത​​​യു​​​ടെ സ്വ​​​ത്വ​പ​​​രി​​​പാ​​​ല​​​ന​​​ത്തി​​​ന് അ​​​ത്യ​​​ന്താ​​​പേ​​​ക്ഷി​​​ത​​​മാ​​​ണ്. മ​​​ത​​​ത്തെ സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​മാ​​​യ വ്യ​​​വ​​​ഹാ​​​ര​​​മാ​​​യും തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യു​​​ന്ന സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​യി നാം ​​​നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തു​​​ണ്ട്. ഈ ​​​പാ​​​ര​​​സ്പ​​​ര്യ​​​മാ​​​ണ് ന​​​മ്മു​​​ടെ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ന്റെ ബ​​​ലം. ഒ​​​ന്ന് മ​​​റ്റൊ​​​ന്നി​​​നു ഭീ​​​ഷ​​​ണി​​​യാ​​​വാ​​​ൻ നാം ​​​അ​​​നു​​​വ​​​ദി​​​ക്ക​​​രു​​​ത്.



വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വും സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​ സ്വ​​​ത്വ​​​വും

വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ നി​​​ർ​​​മി​​​ച്ചെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന സാം​​​സ്കാ​​​രി​​​ക​​​സ്വ​​​ത്വ​​​വും പ​​​രി​​​ഗ​​​ണ​​​ന അ​​​ർ​​​ഹി​​​ക്കു​​​ന്നു. ''വെ​​​ളു​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ കു​​​ളി​​​ക്കു​​​ക​​​യും വെ​​​ളു​​​ത്ത മു​​​ണ്ട് ഉ​​​ടു​​​ക്കു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്യ​​​ണ''​മെ​​​ന്ന 'ന​​​ല്ല'​​ ശീ​​​ലം മേ​​​ലാ​​​ള​​​ർ​​​ക്കു മാ​​​ത്രം പ​​​റ​​​ഞ്ഞി​​​ട്ടു​​​ള്ള​​​താ​​​ണെ​​​ന്നും അ​​​ധ്വാ​​​ന​​​വ​​​ർ​​​ഗം ആ ​​​ലോ​​​ക​​​ത്തി​​​നു പു​​​റ​​​ത്താ​​​ണെ​​​ന്നും ഉ​​​ള്ള തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​വ് ഇ​​​ന്ന് പ്ര​​​ബ​​​ല​​​മാ​​​ണ്. ഇ​​​വി​​​ട​​​ത്തെ അ​​​ക്കാ​​​ദ​​​മി​​​ക​​​ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ണ് ഇ​​​ത്ത​​​ര​​​മൊ​​​രു തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​വി​​​നു പ്ര​​​ചാ​​​രം ന​​​ൽ​​​കി​​​യ​​​ത്. ഒ​​​രു വി​​​ഭാ​​​ഗം രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ​പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​രു​​​ടെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ൽ മു​​​മ്പ് സൂ​​​ചി​​​പ്പി​​​ച്ച നി​​​ർ​​​മി​തി​​​യു​​​ടെ ശീ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ൾ പ്ര​​​ക​​​ട​​​മാ​​​ണ്. പ​​​ശ​​​യി​​​ട്ട് ബ​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി​​​യ വെ​​​ളു​​​ത്ത ഖ​​​ദ​​​റി​​​നു​​​ള്ളി​​​ലാ​​​യാ​​​ൽ നേ​​​താ​​​വ് എ​​​ന്ന വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ൽ താ​​​ൻ ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ട്ട​​​താ​​​യി കു​​​ട്ടി​​​രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ​​​ക്കാ​​​ർ​​​പോ​​​ലും മ​​​ന​​​സ്സി​​​ലാ​​​ക്കി​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു. അ​​​വി​​​ടെ​​​യും ലിം​​​ഗ​​​പ​​​ദ​​​വീ​​​തു​​​ല്യ​​​ത കാ​​​ണാ​​​ൻ പ്ര​​​യാ​​​സ​​​മാ​​​ണ്. വ​​​നി​​​താ​​​പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ത്ത​​​ര​​​മൊ​​​രു ഇ​​​സ്തി​​​രി​​​പൂ​​​ർ​​​ണ​​​ത പ​​​റ​​​ഞ്ഞി​​​ട്ടി​​​ല്ല. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​രു​​​ടെ കാ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ യു​​​വാ​​​വാ​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ​​​ത​​​ന്നെ ജ​​​ന​​​പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധി​​​യാ​​​യി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ൽ​​​ക്കൂ​​​ടി 'വി​​​യ​​​ർ​​​പ്പി​​​ന്റെ അ​​​സു​​​ഖ'​​​മു​​​ള്ള​​​വ​​​രു​​​ടെ ഗ​​​ണ​​​ത്തി​​​ലേ​​​ക്ക് അ​​​വ​​​ർ പ്ര​​​വേ​​​ശി​​​ക്കു​​​ന്നു. അ​​​തി​​​ന്റെ പ്ര​​​ത്യ​​​ക്ഷ അ​​​ട​​​യാ​​​ള​​​മാ​​​ണ് വെ​​​ളു​​​ത്ത​​​തും ഉ​​​ട​​​യാ​​​ത്ത​​​തു​​​മാ​​​യ ഖ​​​ദ​​​ർ​​​വ​​​സ്ത്രം. ഗാ​​​ന്ധി​​​ജി വി​​​ഭാ​​​വ​​​ന​ചെ​​​യ്ത സ്വ​​​രാ​​​ജ്യ​​​ത്തി​​​ന്റെ​​​യും സ്വ​​​യം​​​പ​​​ര്യാ​​​പ്ത​​​ത​​​യു​​​ടെ​​​യു​​​മൊ​​​െ​ക്ക ആ​​​ശ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ അ​​​വി​​​ടെ ത​​​മ​സ്ക​​​രി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്യു​​​ന്നു. ഗാ​​​ന്ധി​​​ജി അ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യു​​​ള്ള ആ​​​ശ​​​യം പ്ര​​​ച​​​രി​​​പ്പി​​​ച്ചു എ​​​ന്നു​​​ള്ള​​​ത് ലോ​​​ക​​​ച​​​രി​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ ഒ​​​റ്റ​​​പ്പെ​​​ട്ട സം​​​ഭ​​​വ​​​മാ​​​ണ്. അ​​​തി​​​ന്റെ പ്രാ​​​ധാ​​​ന്യം ന​​​മ്മു​​​ടെ ക​​​വി​​​ക​​​ളൊ​​​ക്കെ തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​ഞ്ഞി​​​രു​​​ന്നു. ''ച​​​ർ​​​ക്ക​​​ക​​​ൾ നൂ​​​ൽ​ക്കും പ​​​രു​​​ക്ക​​​നു​​​ടു​​​ത്തോ​​​ര​​​നു​​​ജ​​​നെ കാ​​​ർ​​​ക്കി​​​ച്ചു തു​​​പ്പി​​​യോ​​​ൻ'' എ​​​ന്ന് നാ​​​ട​​​ൻ സാ​​​യി​​​പ്പി​​​നെ വി​​​മ​​​ർ​​​ശി​​​ച്ച് ഒ.​​​എ​​​ൻ.​​​വി എ​​​ഴു​​​തി​​​യ​​​ത് അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ്. വ​​​സ്ത്രം ഇ​​​ന്ത്യ​​​ൻ സ്വാ​​​ത​​​ന്ത്ര്യ​​​സ​​​മ​​​ര​​​ത്തി​​​ലെ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട ഒ​​​രു ആ​​​യു​​​ധ​​​മാ​​​യി എ​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ടു​​​ത്തു​​​പ​​​റ​​​യേ​​​ണ്ട ആ​​​ശ​​​യ​​​വു​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, സ​​​മ​​​കാ​​​ലി​​​ക പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​രു​​​ടെ​​​യി​​​ട​​​യി​​​ൽ അ​​​ത് കേ​​​വ​​​ലം പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​മാ​​​യി മാ​​​റി.

വി​​​ശേ​​​ഷ​​​വ​​​സ്ത്ര​​​ത്തി​​​നു മാ​​​ന്യ​​​ത കൂ​​​ടും എ​​​ന്ന ധാ​​​ര​​​ണ​​​യി​​​ൽ​​​ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ് ന​​​മ്മു​​​ടെ സ​​​മൂ​​​ഹം ഇ​​​പ്പോ​​​ഴും മു​​​ന്നോ​​​ട്ടു​പോ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. മ​​​ധ്യ​​​പ്ര​​​ദേ​​​ശി​​​ലെ ആ​​​ദി​​​വാ​​​സി​​​ക​​​ളു​​​ടെ പ​​​ര​​​മ്പ​​​രാ​​​ഗ​​​ത വേ​​​ഷ​​​ത്തോ​​​ട് ഐ​​​ക്യ​​​പ്പെ​​​ട്ട് വ​​​സ്ത്രം ധ​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന ദ​​​യാ​​​ബാ​​​യി​​​ക്ക് അ​​​തി​​​ന്റെ പേ​​​രി​​​ലു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​ട്ടു​​​ള്ള ദു​​​ര​​​നു​​​ഭ​​​വ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഉ​​​ദാ​​​ഹ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ്. ബ​​​സി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഇ​​​റ​​​ക്കി​​​വി​​​ട്ട സം​​​ഭ​​​വം​​​പോ​​​ലു​​​മു​​​ണ്ടാ​​​യി. ഹൗ​​​സി​​​ങ് ബോ​​​ർ​​​ഡ് സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി ആ​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ഴും സാ​​​ധാ​​​ണ​​​ക്കാ​​​ര​​​നെ​​​പ്പോ​​​ലെ ഷ​​​ർ​​​ട്ടും മു​​​ണ്ടും ധ​​​രി​​​ച്ച് ഓ​​​ഫി​സി​​​നു വെ​​​ളി​​​യി​​​ൽ നി​​​ന്ന എ​​​ൻ.​​​പി. മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദി​​​നോ​​​ട് (നോ​​​വ​​​ലി​​​സ്റ്റ്) ഒ​​​രു സ​​​ന്ദ​​​ർ​​​ശ​​​ക​​​ൻ പ്യൂ​​​ൺ ആ​​​ണെ​​​ന്നു ക​​​രു​​​തി സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി​​​യെ കാ​​​ണാ​​​ൻ അ​​​വ​​​സ​​​ര​​​മൊ​​​രു​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന് ഇ​​​രു​​​പ​​​തു രൂ​​​പാ കൈ​​​മ​​​ട​​​ക്കു ന​​​ൽ​​​കി​​​യ​​​തി​​​നെ​​​പ്പ​​​റ്റി അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം​​​ത​​​ന്നെ അ​​​നു​​​സ്മ​​​രി​​​ച്ചി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ലെ മി​​​ക​​​വി​​​ന്റെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ വ്യ​​​ക്തി​​​മ​​​ഹ​​​ത്വം നി​​​ർ​​​ണ​​​യി​​​ക്കു​​​ന്ന രീ​​​തി​​​ക്ക് നൂ​​​റ്റാ​​​ണ്ടു​​​ക​​​ളു​​​ടെ പ​​​ഴ​​​ക്ക​​​മു​​​ണ്ടെ​​​ങ്കി​​​ലും അ​​​ത് എ​​​ല്ലാ​​​ക്കാ​​​ല​​​വും നി​​​ല​​​നി​​​ൽ​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നി​​​ല്ല. അ​​​ത്ര​​​മാ​​​ത്രം വൈ​​​ചി​​​ത്ര്യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക് നീ​​​ങ്ങാ​​​ൻ സാ​​​ധ്യ​​​ത​​​യു​​​ള്ള ഒ​​​രു സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ണ് ഇ​​​ന്നു​​​ള്ള​​​ത്.

വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട പ​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ഘ​​​ട്ടം​​​കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് ഇ​​​ക്കാ​​​ലം. സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ് ഇ​​​ത്ത​​​രം പ​​​രീ​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളെ ത്വ​​​രി​​​ത​​​ഗ​​​തി​​​യി​​​ലാ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ന്റെ അം​​​ഗീ​​​കാ​​​രം പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ല​​​ക്ഷ്യ​​​മാ​​​ണ്. പാ​​​ർ​​​പ്പി​​​ടം പോ​​​ലെ​​​ത​​​ന്നെ പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​മൂ​​​ല്യം ഏ​​​റി​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന ഒ​​​ന്നാ​​​ണ് വ​​​സ്ത്ര​​​വും. പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​പ​​​ര​​​ത വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ച​​​രി​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​വു​​​മാ​​​ണ്. ഇ​​​ന്നു സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ പ​​​ങ്കു​​​വെ​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന പ്രൊ​​​ഫൈ​​​ൽ ചി​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ൾ​​​െ​പ്പ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള പോ​​​സ്റ്റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​റ​​​യു​​​ന്ന പ്ര​​​ക​​​ട​​​നാം​​​ശം സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക​​​സ്വീ​​​കാ​​​ര്യ​​​ത​ക്കു ​​വേ​​​ണ്ടി സ​​​മ​​​ർ​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന അ​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ക​​​ൾ​​​കൂ​​​ടി​​​യാ​​​ണ്. മു​​​ൻ​​​കാ​​​ല​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​ത് വി​​​ശേ​​​ഷാ​​​വ​​​സ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​ത്തി​​​ലോ സി​​​നി​​​മ​​​യി​​​ലെ വേ​​​ഷം​​​കെ​​​ട്ട​​​ലി​​​ലോ മാ​​​ത്ര​​​മാ​​​യി ചു​​​രു​​​ങ്ങി​​​യി​​​രു​​​ന്നു. സി​​​നി​​​മ​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നു കാ​​​മ്പ​​​സി​​​ലേ​​​ക്കും കാ​​​മ്പ​​​സി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നു സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തി​​​ലേ​​​ക്കും അ​​​നാ​​​യാ​​​സം ഈ ​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​സ്വ​​​ഭാ​​​വം സം​​​ക്ര​​​മി​​​ക്കു​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. പ​​​ട്ടി​​​നാ​​​ക്ക് കോ​​​ള​​​റും ബെ​​​ൽ​​​ബോ​​​ട്ടം പാ​​​ന്റും ഒ​​​ക്കെ അ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യാ​​​ണ് പ്ര​​​ച​​​രി​​​ച്ച​​​ത്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഇ​​​ന്ന് സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലൂ​​​ടെ രൂ​​​പ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന ആ​​​ശ​​​യ​​​രൂ​​​പ​വ​ത്ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് മു​​​ൻ​​​തൂ​​​ക്കം ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. പ്ര​​​ത്യേ​​​കി​​​ച്ച് വ​​​സ്ത്ര​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട പ​​​ര​​​സ്യ​​​വി​​​ചാ​​​ര​​​ണ​​​ക​​​ൾ​​​ത​​​ന്നെ അ​​​വി​​​ടെ ന​​​ട​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ജെ​ൻ​​​ഡ​​​ർ ന്യൂ​​​ട്ര​​​ൽ വ​​​സ്ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളെ​​​പ്പ​​​റ്റി​​​യു​​​ള്ള ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ക​​​ളും ഏ​​​റെ സ​​​ജീ​​​വ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലാ​​​ണ്. ചാ​​​ന​​​ൽ ച​​​ർ​​​ച്ച​​​ക​​​ളി​​​ൽ മൂ​​​ന്നോ നാ​​​ലോ പേ​​​രു​​​ടെ അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ൽ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ നൂ​​​റു​​​ക​​​ണ​​​ക്കി​​​നു ക​​​മ​​​ന്റു​​​ക​​​ളാ​​​ണ് അ​​​തേ​​​പ്പ​​​റ്റി​​​യു​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, അ​​​വ​​​യി​​​ൽ പ​​​ല​​​തും ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​വും ലിം​​​ഗ​​​നി​​​ഷ്പ​​​ക്ഷ​​​ത​​​യും ത​​​മ്മി​​​ലു​​​ള്ള വ്യ​​​ത്യാ​​​സം തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യാ​​​തെ​​​യു​​​ള്ള സം​​​വാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ്. പി​​​ണ​​​റാ​​​യി വി​​​ജ​​​യ​​​ൻ സാ​​​രി ഉ​​​ടു​​​ക്ക​​​ട്ടെ എ​​​ന്നൊ​​​ക്കെ​​​യു​​​ള്ള മ​​​റു​​​പ​​​ടി​​​ക​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കു​​​ന്ന​​​ത് അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ്. പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​രെ സാ​​​രി ഉ​​​ടു​​​പ്പി​​​ച്ചും സ​​്ത്രീ​​​ക​​​ളെ ഷ​​​ർ​​​ട്ടും മു​​​ണ്ടും ധ​​​രി​​​പ്പി​​​ച്ചും നേ​​​ടി​​​യെ​​​ടു​​​ക്കേ​​​ണ്ട ഒ​​​ന്ന​​​ല്ല ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​മെ​​​ന്ന് തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യാ​​​ത്ത​​​തി​​​ന്റെ അ​​​പ​​​ക​​​ടം ഇ​​​ന്ന് നാം ​​​അ​​​ഭി​​​മു​​​ഖീ​​​ക​​​രി​​​ക്കു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വം നേ​​​ടി​​​യെ​​​ടു​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​ത് അ​​​ധി​​​കാ​​​ര​​​വി​​​നി​​​യോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ലും സാ​​​മൂ​​​ഹി​​​ക അ​​​വ​​​സ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും ഗാ​​​ർ​​​ഹി​​​ക​​ ചു​​​റ്റു​​​പാ​​​ടു​​​ക​​​ളി​​​ലു​​​മാ​​​ണ്. ഹി​​​ജാ​​​ബ് വി​​​ഷ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ടം എ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ സ​​​മു​​​ദാ​​​യ​​​വേ​​​ട്ട എ​​​ന്ന് വ്യാ​​​ഖ്യാ​​​നി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ​​​വും ഉ​​​ണ്ടാ​​​കാ​​​ൻ പാ​​​ടി​​​ല്ല. ലിം​​​ഗ​​​സ​​​മ​​​ത്വ​​​വും മ​​​ത​​​നി​​​ര​​​പേ​​​ക്ഷ​​​ത​​​യു​​​മൊ​​​ക്കെ ന​​​ട​​​പ്പി​​​ൽ വ​​​രു​​​ത്തേ​​​ണ്ട പു​​​രോ​​​ഗ​​​മ​​​നാ​​​ശ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​ണ്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, യ​​​ഥാ​​​ർ​​​ഥ ​​പ്ര​​​ശ്ന​​​ങ്ങ​​​ളെ അ​​​ഭി​​​സം​​​ബോ​​​ധ​​​ന ചെ​​​യ്യാ​​​തി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് രോ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ന് ചി​​​കി​​​ത്സി​​​ക്കാ​​​തെ രോ​​​ഗ​​​ല​​​ക്ഷ​​​ണ​​​ത്തി​​​നു ചി​​​കി​​​ത്സി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തു​​​പോ​​​ലെ​​​യാ​​​ണ്. വ​​​സ്ത്ര​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട ഭ​​​ര​​​ണ​​​കൂ​​​ട ഇ​​​ട​​​പെ​​​ട​​​ലി​​​ലും ഈ ​​​ആ​​​ശ​​​യം പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ക്കേ​​​ണ്ട​​​തു​​​ണ്ട്.