    Posted On date_range 26 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On date_range 26 Jan 2026 10:00 AM IST

    കേരളത്തിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ -3

    botanica
    ചിത്രങ്ങൾ: വി.സി. ബാലകൃഷ്ണൻ

    By
    വി.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ
    “ക​ദ​ളി ക​ൺ​ക​ദ​ളി ചെ​ങ്ക​ദ​ളി പൂ ​വേ​ണോ...

    ക​വി​ളി​ൽ പൂ​മ​ദ​മു​ള്ളൊ​രു പൊ​ൻപൂ ​വേ​ണോ പൂ​ക്കാ​രാ...”

    ‘നെ​ല്ല്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ല​താ​ മ​ങ്കേ​ഷ്‍ക​ർ പാ​ടി​യ ഈ ​പാ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ക​ദ​ളി​പ്പൂ ഏ​താ​ണ്?

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽത​ന്നെ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​തി​രാ​ണി​പ്പൂ​വാ​ണി​ത്.

    എ​സ്.​കെ. പൊ​റ്റെ​ക്കാ​ട്ടി​ന്റെ ‘ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ’​യി​ലെ ദേ​ശം ‘അ​തി​രാ​ണി​പ്പാ​ട’​മാ​ണ്.

    മീ​ന​മാ​സ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ത്തി​ക മു​ത​ൽ പൂ​രം വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൂ​രോ​ത്സ​വ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്.​ ഈ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് കാ​മ​ദേ​വ​പൂ​ജ ന​ട​ത്തു​ന്നു.​ പൂ​ര​ത്തി​ന് ഏ​തെ​ല്ലാം പൂ​ക്ക​ളാ‍ണു​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ടതെ​ന്ന് വ​ണ്ണാ​ന്മാ​ർ പാ​ടു​ന്ന ‘ക​ന്ന​ൽ​പ്പാ​ട്ടി​ൽ’ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    “ഏ​തൊ​രു ന​ല്ല പൂ​വാ​ണ് മു​മ്പി​ൽ പ​റി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്റ​മ്മേ

    മു​രി​ക്കെ​രി​ക്ക് പ​റി​ക്ക​ല്ല കു​ട്ടീ, നാ​ട​യ്യാ​ളേ

    മു​രി​ക്കി​ൻ പൂ​വ് പ​റി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​മി​ല്ല

    ക​ട്ട​പ്പൂ പ​റി​ച്ചാ​ൽ നി​നക്ക് ക​ഷ്ട​ത​യാ​ണ്

    അ​തി​രാ​ണി​പ്പൂ പ​റി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഐ​രാ​വ​തി

    പാ​ല​പ്പൂ പ​റി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ​ര​മാ​ന​ന്ദം.”

    ക​ടാ​ങ്കോ​ട്ട് മാ​ക്കം എ​ന്ന തെ​യ്യ​ത്തി​ന്റെ തോ​റ്റം പാ​ട്ടി​ലും അ​തി​രാ​ണി​യെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൂ​ക്കാ​മ​ന്റെ രൂ​പം ച​മ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ അ​വ​യ​വ​ത്തി​നും ഏ​ത് പൂ​വാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഈ ​തോ​റ്റം പാ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘അ​തി​രാ​ണി​പ്പൂകൊ​ണ്ട് കാ​മ​ന് അ​ര ച​മ​യി​ച്ചു.”

    നാ​ട്ടി​ൻപു​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ തോ​ട്ടു​വ​ക്ക​ത്തു​കൂ​ടി​യു​ള്ള ന​ട​ത്ത​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​ൻ ഏ​റെ സാധ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യാ​ണ് അ​തി​രാ​ണി.​ പേ​രുകൊ​ണ്ട് ന​മു​ക്കേ​വ​ർ​ക്കും സു​പ​രി​ചി​തം.

    തെ​ക്കു കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​ഹു​വ​ർ​ഷി​യാ​യ കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​രു​വി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ട്ടു​വ​ക്ക​ത്തും ച​തു​പ്പു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ള​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്ന​ര മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​ കാ​ണാ​റു​ള്ള ഇ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​സ​മ​യ​ത്തും പൂ​വി​ടാ​റു​ണ്ട്.​ അ​ഗ്ര​ഭാ​ഗം കൂ​ർ​ത്ത, ദീ​ർ​ഘ​വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യു​ള്ള ഇ​ല​ക​ൾ സ​മ്മു​ഖ​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.​ ഇ​ല​ക​ൾ​ക്ക് 4-11 സെ. മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 1.5-4 സെ. ​മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും കാ​ണും.​ ഇ​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ഞ്ചു ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഓ​രോ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്പ​ഷ്ട​മാ​യ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഞ​ര​മ്പു​ക​ളു​ണ്ട്.​ ത​ണ്ടു​ക​ൾ രോ​മി​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ദ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്.​ പൂ​വി​ന് അ​ഞ്ചു സെ​. മീ​റ്റ​ർ വ്യാ‍സ​മു​ണ്ടാ​കും.​ ദ​ള​പു​ട​നാ​ളി​ക്ക് ഒ​രു സെ​. മീ​റ്റ​ർ നീ​ളം കാ​ണും. കേ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ത്ത്. ചെ​റി​യ ക​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യു​ള്ള കാ​യ്ക​ൾ. പ​ഴു​ത്ത കാ​യ്ക​ൾ ഭ​ക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മാ​ണ്. പ​ഴം വാ​യ്പു​ണ്ണി​ന് ന​ല്ല​താ​ണ്. മ​ധ്യ​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ലം​പൊ​ട്ടി എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ചെ​ടി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ചെ​റു​ കാ​യ്ക​ൾ പ​ഴു​ത്തു മൂ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി​പ്പി​ള​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​പേ​ര് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ദ​ളി, തോ​ട്ടു​കാ​ര എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​തി​രാ​ണി​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​നാ​മം മെ​ലാ​സ്റ്റോ​മ മ​ല​ബാ​ത്രി​ക്കം (Melastoma malabathricum) എ​ന്നാ​ണ്.

    മെ​ലാ​സ്റ്റോ​മ​റ്റേ​സി​യേ (Melastomataceae) സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Malabar Blackmouth എ​ന്നാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നാ​മം. സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ ഖ​ര​പ​ത്രി, ജ​ലേ​ശാ​ണി എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളു​ണ്ട്.

    അ​തി​രാ​ണി​യു​ടെ കാ​യ്ക​ൾ തി​ന്നാ​റു​ണ്ട്.​ ക​റു​ത്ത മ​ജ്ജ​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ത​രി​ത​രി​യാ​യു​ള്ള വി​ത്തു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കാ​യ​്ക​ൾ തി​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ചു​ണ്ടും വാ​യ​യും ക​റു​പ്പ് നി​റ​മാ​യി​ത്തീ​രും. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ജ​നു​സ്സ് - Melastoma (from the Greek melas- black; stoma - mouth) എ​ന്ന് നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​ബാ​റി​ൽനി​ന്നു​ള്ള​ത് എ​ന്നാ​ണ് സ്പീ​ഷീ​സ് നാ​മ​ത്തി​ന​ർ​ഥം.

    മെ​ലാ​സ്റ്റോ​മ​യു​ടെ ഒ​രു സ്പീ​ഷീ​സ് മാ​ത്ര​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ള്ളൂ.

    ഇ​ല​യും വേ​രും ഔ​ഷ​ധ​യോ​ഗ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ‘‘ത​ളി​രി​ല​ക​ൾ എ​ണ്ണ​യി​ൽ വേ​വി​ച്ച് അ​ര​ച്ചു​പു​ര​ട്ടു​ന്ന​ത് വാ​യ്പുണ്ണ്, മ​റ്റു വാ​യ/​മോ​ണരോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു’’ എ​ന്നാ​ണ് ‘ഹോ​ർ​ത്തൂ​സ് മ​ല​ബാ​റി​ക്കൂ​സ്’ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം വോ​ള്യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ പൂ​ക്ക​ൾ മോ​ഹി​നീ​ദേ​വ​ത​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ​ക്കെടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​രാ​ണി വേ​ര് ച​ത​ച്ചെ​ടു​ത്ത നീ​ര് ക​വി​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്​ പല്ലു​വേ​ദ​ന​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്.​ ഉ​ദ​ര​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​സാ​രം, മു​റി​വ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ഇ​ല​യു​ടെ സ്വ​ര​സം ഔ​ഷ​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.​ പ​രു​ത്തി​ത്തു​ണി​ക​ൾ​ക്കു പ​റ്റി​യ മു​ന്തി​യ ഇ​നം പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ചാ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മിക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​രാ​ണി​ക്കാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പേ​ഴാ​ള​ൻ (Grey Count), റെ​ഡ് ഫ്ലാ​ഷ് (Red Flash) എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലാ​ർ​വാ ഭ​ക്ഷ​ണ സ​സ്യ​മാ​ണ്.​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ശാ​ശ​ല​ഭ​മാ​യ നാ​ഗ​ശ​ല​ഭ​ത്തി​ന്റെ (Atlas Moth-Attacus taprobanis) ലാ​ർ​വ​ക​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഇ​ല​ക​ൾ ആ​ഹ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ Artaxa digramma എ​ന്ന നി​ശാ​ശ​ല​ഭ​ത്തി​ന്റെ ലാ​ർ​വാ​ഭ​ക്ഷ​ണ സ​സ്യംകൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഉ​ദ്യാ​ന സ​സ്യ​മാ​യും ഇ​ത് ന​ട്ടു വ​ള​ർ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​രാ​ണി എ​ന്നും മെ​ലാ​സ്റ്റോ​മ എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ചെ​ടി​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ വ​യ​ല​റ്റ് നി​റ​മു​ള്ള പൂ​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന Pleroma urvilleanum എ​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ നാ​മ​ത്തി​ല​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ സ​സ്യം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​റ്റു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Flora of Kerala
