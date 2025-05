ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​േ​ക്ക​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ഇൗ ​ല​ക്കം. കേ​സി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വു​മാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

അ​ന്ന ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ അ​ഞ്ചി​ക്കൈ​മ​ൾ (എ​റ​ണാ​കു​ളം) സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​യെ (Case No. 15 of 1951) വ​ലി​യതോ​തി​ൽ തി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് അ​പ്പീ​ലി​ൽ തി​രു-​കൊ​ച്ചി ഹൈ​കോ​ട​തി (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം). പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ന​ന്ദ​ൻ [എം.എ.] അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​നാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ​വാ​ദി. ‘‘പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ശി​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ ത​ള്ളി. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റേ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് ന​ൽ​കി ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി’’ (ലോ​റ​ൻ​സ്, പേ. 111). ​ജ​സ്റ്റി​സ് ശ​ങ്ക​ര​നും ജ​സ്‌​റ്റി​സ് കു​മാ​ര​പി​ള്ള​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ​െബ​ഞ്ചാ​ണ് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് 15-6.1953ന് ​വി​ധി​പ​റ​ഞ്ഞ​ത് (Indian Law Reports - Travancore Cochin Series -1953, pp. 784-807, Kerala High Court Library):-

*Penal Code (XLV of 1860) -S.149– പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യി​ലെ ചി​ല​ർ​ക്ക്, ആ ​സം​ഘ​ത്തി​ലെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​രോ​ക്ഷ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം –ബാ​ധ​ക​മാ​യ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ–

1 തൊ​ട്ട് 29 വ​രെ പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി, അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന 30, 31 ന​മ്പ​ർ പ്ര​തി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പാ​തി​രാ​ത്രി ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി; ഒ​രു കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ളി​നെ കൊ​ല്ലു​ക​യും, പ​ല​രെ​യും മു​റി​വേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 302, 149 തു​ട​ങ്ങി​യ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സ് ചാ​ർ​ജ്ചെ​യ്ത​ത്. 30, 31 ന​മ്പ​ർ പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും, പോ​ലീ​സു​കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക​യോ, അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​​യോ അ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മു​റി​വു​ക​ളൊ​ന്നും വ​രു​ത്താ​തെ ത​ന്നെ, ഒ​രു ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ, പോ​ലീ​സു​കാ​രെ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി​യോ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഖാ​ക്ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം ​നേ​ടാ​നാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ചി​ന്തി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നി​ട​യു​ള്ള​ത് എ​ന്നും, കൊ​ല​യും അ​ക്ര​മ​വും ന​ട​ത്തി​യ​ത് ഒ​രു പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു സ​ഹാ​യ​ക​മായാ​ണെ​ന്നോ, അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ന്നോ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി പ്രതികളെ 149, 302 എ​ന്നീ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ത്തിൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്.

[ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ട്:] ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്, ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ സാ​ക്ഷാ​ത്‌​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നോ അ​ല്ല​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, ഓ​രോ കേ​സി​ന്റെ​യും വ​സ്‌​തു​ത​ക​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും നോ​ക്കി​യാ​ണ്. കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും, സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ തോ​ക്കു​ക​ളും വെ​ടി​ത്തി​ര​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ആ ​ഗാ​ർ​ഡി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

ഗാ​ർ​ഡ് ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ വെ​ടി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കാ​ണാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ, സ്റ്റേ​ഷ​നിൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം ഈ ​കേ​സി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടായ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​നി​ട​ക്ക് മാ​ത്യൂ​വി​ന്റെ​യും വേ​ലാ​യു​ധ​ന്റെ​യും മ​ര​ണ​വും സം​ഭ​വി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​ക്ക് പോ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യു​െ​ണ്ട​ന്ന്, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. 30, 301 പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​​േ​പ്പാ​ലും ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം അ​വ​ർ​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​പ്പോ​ലും, ​േവ​ലാ​യു​ധ​ന്റെ​യും മാ​ത്യു​വി​ന്റെ​യും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്, ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​ക്കാ​യ​തി​നാ​ൽ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും ആ ​മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ കൊ​ല​ന​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. [മ​റ്റ് നാ​ല് കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി ഇ​വി​ടെ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ: Mansha Singh V. Emperor, A.I.R 1925 Lah. 371; Faiz Bakhsh V. Emperor, A.I.R 1947 Lah. 188; Rahman Samil V. Emperor, A.I.R 1939 Lah. 245; Ram Charan Rai V. Emperor, A.I.R 1946 Pal. 242].

പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ –​തെ​റ്റാ​യി ന​ൽ​കി​യ സൗ​ജ​ന്യം– അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ണം.

പ്ര​തി​ഭാ​ഗം വ​ക്കീ​ലി​ന്റെ എ​തി​ർ​വാ​ദം ഇ​താ​ണ്: സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യ​ിൽ കേ​സ് വാ​ദി​ച്ച പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്, 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം എ​ന്നാ​ണ്. ആ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പോ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന വാ​ദ​ത്തെ​യോ, പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ല​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു ആ ​മ​ര​ണം എ​ന്ന​തി​​നെ​യോ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ​തി​ർ​ത്തി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​തി​ന​പ്പു​റം പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല.

[ഹൈ​േ​കാ​ട​തി നി​ല​പാ​ട്:] പ്ര​തി​ക​ളോ​ട് നീ​തി​പു​ല​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ണ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ തെ​ളി​വു​ക​ളും കോ​ട​തി​ക്കു​ മു​ന്നി​ൽ ​െവ​ക്കു​ക​യും, സ്വ​ന്ത​മാ​യ നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ ക​ട​മ. തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലാ​തെ തെ​റ്റാ​യി ഒ​രു ഇ​ള​വ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ ആ ​ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് [ആ ​ഇ​ള​വ്] ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ആ ​ഇ​ള​വു​ക​ൾ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.

[മ​റ്റ് ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി ഇ​വി​ടെ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ:

In re. Karuppayya Thevar, A.I.R. 1942 Mad. 227; Public prosecutor v. Subbanna, A.I.R 1947 Mad. 239]

വി​ധി

ജ​സ്റ്റി​സ് കു​മാ​ര​പി​ള്ള കോ​ട​തി​വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു:– അ​ഞ്ചി​ക്കൈ​മ​ൾ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ കേ​സ് ന​മ്പ​ർ 15 0f 1951ൽ ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ ​കേ​സ്, ഒ​രുകൂ​ട്ടം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പാ​തി​രാ​ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം, അ​വി​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​രെ കൊ​ന്ന​ത്, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും കൊ​ള്ള​ചെ​യ്ത​ത്, സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ചി​ല രേ​ഖ​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്, ലോ​ക്ക​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ്. 31 ​പേ​രെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി​ക്കു​ മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ ജ​ഡ്ജി 21 പേ​രെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കു​ക​യും, ശേ​ഷി​ച്ച 10 പേ​ർ​ക്ക് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ശി​ക്ഷാ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ [T.P.C] വി​വി​ധ ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

ഇടപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 21, 22 എ​ന്നീ ന​മ്പ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും, വെ​റു​തെ വി​ട്ട 21ൽ 19 ​​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കു​റ്റാ​രോ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ടി.​പി.​സി​യി​ലെ 112, 301, 333, 132, 395, 396, 452, 222, 140, 141 എ​ന്നീ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്. 21ൽ​പെ​ട്ട ബാ​ക്കി 2 പേ​ർ, മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ൾ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യ​ത്നി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ 30ഉം, 31​ഉം പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 104നോ​ടൊ​പ്പം 301, 333, 332, 395, 396, 222 സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളും (സമാനമായ ഐ.പി.സി സെക്ഷനുകൾ 114-ഉം 302, 333, 332, 395, 396, 225 ​ഇ​വ​യും ചേ​ർ​ന്ന​ത്) ചേ​ർ​ത്താ​ണ് കു​​റ്റാ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി 3ഉം, 9 ​മു​ത​ൽ 17 വ​രെ​യും, 19ഉം, 20​ഉം, 23 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ​യും പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കി. 1ഉം, 2​ഉം പ്ര​തി​ക​ളെ ടി.​പി.​സി 140, 333, 392 സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും, 4ാം പ്ര​തി​യെ ടി.​പി.​സി 140ഉം, 392​ഉം സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും, 5, 6, 7, 8, 18 പ്ര​തി​ക​ളെ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 140 പ്ര​കാ​ര​വും 21ഉം, 22​ഉം പ്ര​തി​ക​ളെ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ 140ഉം, 332​ഉം പ്ര​കാ​ര​വു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ളെ മ​റ്റ് കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മു​ക്ത​രാ​ക്കി. ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 140 പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് 2 കൊ​ല്ലം വീ​തം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചു. [ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്].

ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ No. 58 of 1952 ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്, 1. 2, 4, 5, 6, 8, 18 പ്രതികളും, No. 54 of 1952 സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത് 7ാം പ്ര​തി​യു​മാ​ണ്; No. 55 of 1952 21ാം പ്ര​തി​യും No. 56 of 1952 22ാം പ്രതിയും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 1ഉം, 2​ഉം, 4 തൊ​ട്ട് 8 വ​രെ​യും 18ഉം, 21 ഉം 22​ഉം പ്ര​തി​ക​ളെ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 301 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വി​ടു​ത​ൽ ചെ​യ്ത​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​മ്പ​ർ 79 of 1952 ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. അ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഈ ​10 ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഐ.​പി.​സി 302നു ​തു​ല്യ​മാ​യ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 301 പ്ര​കാ​ര​മോ, ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ 302നും 149​നും തു​ല്യ​മാ​യ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ 301ഉം 141 ഉം ചേ​ർ​ത്തോ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്.

2. [പേജ്. 788-9ലെ ഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം സെഷൻസ് വിധിയിലുണ്ട്]

വേ​റെ ചി​ല കേ​സു​ക​ളി​ൽ ആ​ലു​വ പോ​ലീ​സ് തേ​ടി​യി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ 30ഉം 31​ഉം, 2.1.1950ന് ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ തി​രു-​കൊ​ച്ചി സ​ർ​ക്കാ​ർ, വി​ധ്വം​സ​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി. [പേ​ജ് 789-93ലേ​തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി​യി​ലെ തു​ട​ർ​സം​ഭ​വ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്].

16. മേ​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്ന​ത്, പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത തെ​ളി​വ് ആ​ക്ഷേ​പ​ര​ഹി​ത​മാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളെ​യും (കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​ത് ഒ​ഴി​കെ) ​തെ​ളി​വു​ക​ൾ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ PW-1, 6, 27 എ​ന്നി​വ​രു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളും, PW-4ന്റെ​യും 8 തൊ​ട്ട് 10 വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​ണ്, അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, മു​ക​ളി​ൽ പാ​ര 8ൽ [പാ​ര 3 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ, ന​മ്പ​റോ​ടു​കൂ​ടി പ്രി​ന്റി​ൽ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല] ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ പ​രി​ധി​വ​രെ PW -26ന്റെ ​തെ​ളി​വ് ഞ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി വി​ശ്വ​സി​ച്ച തെ​ളി​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച തെ​ളി​വും സം​ശ​യ​​ലേ​ശ​മ​ന്യേ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക​ൾ: 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ 27-02-1950ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും, ആ ​രാ​ത്രി ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പേ​ർ രാ​ത്രി കാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും, ഒ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച​വ​രി​ൽ 1, 4, 7, 8, 18 പ്ര​തി​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി PW-14 ഉം, 7, 8 ​പ്ര​തി​ക​ളെ PW-26ഉം, 7, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ളെ PW-27ഉം ​ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു.

കാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ആ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കാ​ർ രാ​ത്രി 2ന് ​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു മാ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്യു​ക​യും, അ​വി​ടെ ഓ​ർ​ക്കാ​പ്പു​റ​ത്ത് ഒ​രു ആ​ക്ര​മ​ണം [a Surprise attack] ന​ട​ത്തു​ക​യുംചെ​യ്തു. [തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പേ​ജ് 793-4ന്റേ​തി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി​യി​ലെ വി​വ​ര​ണം.] നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം എ​ന്ന പ്ര​ശ്നം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ണ്ഡി​ത സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി​യു​മാ​യി കാ​ര്യ​മാ​യി യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത ഏ​ക പോ​യ​ന്റ്, 1ഉം, 2​ഉം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്യു​വി​നെ​യും വേ​ലാ​യു​ധ​നെ​യും അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വെ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള പ​ങ്കാ​ണ്. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ക​രു​തു​ന്ന​ത്, സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 2ാം പ്ര​തി മാ​ത്യൂ​വി​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് അ​ടി​ച്ചെ​ന്നും അ​തി​ൽ​ക്കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ തെ​ളി​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്. [എ​ന്നാ​ൽ,] അ​തു​കൂ​ടാ​തെ, 1ഉം 2​ഉം പ്ര​തി​ക​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം പി​ന്നെ​യും മാ​ത്യൂ​വി​നെ​യും വേ​ലാ​യു​ധ​നെ​യും അ​ടി​ക്കു​ക​യും വെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നും, അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് മാ​ത്യൂ​വും വേ​ലാ​യു​ധ​നും മ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച​തും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ തെ​ളി​വു​െണ്ട​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ തൃ​പ്ത​രാ​ണ്. താ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​സ്തു​തക​ൾ​വെ​ച്ച് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്, പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ) 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നു ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​വെ​ച്ച് അ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും, പോ​ലീ​സു​കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക​യോ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ണ് പ​ണ്ഡി​ത ജ​ഡ്ജി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് [........] ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ​പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കൊ​ല​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്, യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ എ​ല്ലാ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നു [.......]

17. ചി​ല അ​പ്പീ​ൽ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​മെ​െ​ന്ത​ന്നാ​ൽ, 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ തെ​റ്റാ​യി അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും, അ​തി​നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹി​ത​ർ​ക്ക് അ​വ​രെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ്. ഈ ​വാ​ദം ഈ ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത് അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, കീ​ഴ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ത​ന്റെ വി​ധി​യി​ൽ പേ​ജ് 6ലും 7​ലു​മാ​യി അ​ത് വി​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

‘​ജോ​ർ​ജ് ച​ട​യം​മു​റി വേ​ഴ്സ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ്’ എ​ന്ന കേ​സി​ലെ (I.L.R 1952 T-C.1) തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ (Cochin Criminal Law –Amendment– Act XXVII of 1124-ഉം, ​അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 2-1-1950ന് ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ക്കി​യ​തും, 26-1-1950ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​യി എ​ന്ന്.) അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, EX. Ap വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും അ​തി​നാ​ധാ​ര​മാ​യ Travancore Criminal Law (Amendment) Act 1 of 1114ഉം 26-1-1950 ​മു​ത​ൽ റ​ദ്ദാ​യി; അ​തി​നാ​ൽ 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ 27-2-1950ന്റെ ​അ​റ​സ്റ്റും ത​ട​വും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി; അ​തി​നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ (1, 2, 4-8, 18, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ൾ) അ​വ​രെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​െ​ട മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു –ഇ​താ​ണ് വാ​ദം [.....]

സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ശ​രി​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​പോ​ലെ, ഈ ​എ​തി​ർ​വാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള ചു​രു​ങ്ങി​യ മ​റു​പ​ടി​യാ​യ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 89നു ​സ​മാ​ന​മാ​യ ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷൻ 99ലെ ​ക്ലോ​സ് 1 ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:–

‘‘മ​ര​ണ​ത്തെ​യോ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി മു​റി​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യോ പ​റ്റി ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ലാ​തെ, ത​​ന്റെ ഓ​ഫീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ അ​തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​​നേ​യോ (ആ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും) ചെ​റു​ക്കാ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല.’’ [.....]

ഈ ​​കേ​സി​ൽ 26-1-1950ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കും മു​മ്പ് നി​ല​നി​ന്ന Criminal Law Amendment Actഉം ​അ​തു​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും അ​സാ​ധു​വ​ല്ല. അ​ത് അ​സാ​ധു​വാ​യോ എ​ന്ന പ്ര​ശ്നം, സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ​ൈഹ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​രു ഫു​ൾ​െ​ബ​ഞ്ച് വേണം തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ. ജോ​ർ​ജ് ച​ട​യം​മു​റി കേ​സ് 10-12-1951ന് ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫു​ൾ​ബെ​ഞ്ച് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, 27-2-1950ന് ​പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ 30, 31 പ്ര​തി​ക​​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ​ത് ഉ​ത്ത​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മം അ​സാ​ധു​വാ​യോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19ലെ ​​ക്ലോ​സ് 4, 6 ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​ക്ഷ​മ​ത​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. നി​യ​മന​ട​ത്തി​പ്പ് എ​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യാ​യ പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്, മു​മ്പ് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന​വി​ധം അ​സാ​ധു​വാ​ണോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. [.....] അ​തി​നാ​ൽ, 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രെ ബ​ല​​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു അ​വ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ ​പ്ര​വൃ​ത്തി വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്, [.....] അ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ, ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള, ധി​ക്കാ​ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഭീ​ക​ര​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി ചെ​യ്ത​താ​െ​ണ​ന്നു​മാ​ണ്. 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ തെ​റ്റാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​രു​ടെ വി​ടു​ത​ലി​നാ​യി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യോ, ഉ​ന്ന​ത പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യോ, നി​യ​മ കോ​ട​തി​ക​ളെ​യോ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്ര സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. [പേ​ജ് 798ൽ ​തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്.]

19. ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ No. 79 of 1952ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭാ​ഗം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്, 1, 2, 4-8, 18, 21, 22 പ്ര​തി​ക​ളെ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 301നോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് സെ​ക്ഷ​ൻ 141 പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. [തു​ട​ർ​ന്ന് പേ​ജ് 799-800ൽ ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത് സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ്.] ഒ​രു ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ​​പോ​ലീ​സു​കാ​രെ പേ​ടി​പ്പി​ച്ചു നി​ഷ്ക്രി​യ​രാ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ, സെ​ൻ​ട്രി​യെ ക​ണ്ട​മാ​ത്ര​യി​ൽ വ​ടി​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ക്കു​ക, ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ അ​ടി​ക്കു​ക​യും കു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, മു​റി​വേ​റ്റ പോ​ലീ​സു​കാ​ർ ജീ​വ​നും​കൊ​ണ്ട് ഓ​ടാ​ൻ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ക ഇ​തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വേ​ണ്ട​ത്ര ശ​ക്തി​യോ​ടെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ, പോ​ലീ​സു​കാ​രോ​ട് ലോ​ക്ക​പ്പ് തു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നു പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. [പേ​ജ് 800–1ലെ ​തു​ട​ർവി​വ​ര​ണം സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ.]

എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ത​ക​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ, പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ട് വി​യോ​ജി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ക​യാ​ണ്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം, സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ക​യും, 30, 31 പ്ര​തി​ക​ളെ ലോ​ക്ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ച്ച് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

[പേ​ജ് 801-06ൽ ​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​യും, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വ​രു​ത്തു​ന്ന തെ​റ്റു​ക​ളെ​യും വി​ശ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്നു ഹൈ​കോ​ട​തി:–

21. ത​ത്ഫ​ല​മാ​യി 1, 2, 4-8, 18, 21, 22 എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി പാ​സാ​ക്കി​യ വി​ധി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ (Nos. 54, 55, 56, 58 of 1952) ത​ള്ളു​ക​യുംചെ​യ്തു; സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ No. 79 of 1952 അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​; 1, 2, 4-8, 18, 21, 22 എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ, വേ​ലാ​യു​ധ​ന്റെ​യും മാ​ത്യു​വി​ന്റെ​യും കൊ​ല​യു​ടെ പേ​രി​ൽ, ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 141 ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള സെ​ക്ഷ​ൻ 301 പ്ര​കാ​ര​വും അ​വ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ശി​ക്ഷ (ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​നത​ട​വ്) വി​ധി​ച്ചു. ഓ​രോ പ്ര​തി​യു​ടെ മേ​ലും വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് (concurrently) അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ജാ​മ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും, അ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

1, 2, 4-8, 18, 21, 22 എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 134 (c) പ്ര​കാ​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കേ​സ് അ​പ്പീ​ലി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു; അ​നു​മ​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

അ​പ്പീ​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ

തി​രു-​കൊ​ച്ചി ഹൈ​കോ​ട​തി 15.6.1953-നാ​ണ് ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ന്റെ അ​പ്പീ​ലി​ൽ വി​ധി​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കെ.​സി. മാ​ത്യു​വും കൂ​ട്ട​രും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി 15.12.1955ന് ​പ​റ​ഞ്ഞ വി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​വ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘K.C. Mathew And Others vs The State of Travancore -Cochin on 15 December, 1955’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ നി​യ​മ​പ​ഠ​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ് ഈ ​വി​ധി (Respondent: The State of Travancore-Cochin; S.C. Bench: Vivian Bose, T.L. Venkatarama Aiyyar, N. Chandrasekhara Aiyyar; Citation: 1956 AIR 241,

1955 SCR (2) 1057–

http://indiankanoon.org/doc/1566447,downloaded on 1.1. 2025):–

അ​പ്പീ​ൽ വാ​ദി​ക​ളെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ചെ​യ്തു. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽനി​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​യ വ​സ്തു​ത​യെ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ർ ഒ​രു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ടാ​ക്കി, അ​തി​​ന്റെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​വും അ​തി​ൽ ഓ​രോ പ്ര​തി​യും വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കും വ്യ​ക്ത​മാ​യി; തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ പീ​ന​ൽ കോ​ഡി​ന്റെ 10 സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റും (ഇ​ന്ത്യ​ൻ പീ​ന​ൽ കോ​ഡി​ന്റെ സെ​ക്ഷ​ൻ 149നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സെ​ക്ഷ​ൻ 302നു ​സ​മാ​ന​മാ​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) ന​ൽ​കി. ​പ്ര​തി​ക​ളെ, സെ​ക്ഷ​ൻ 149​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സെ​ക്ഷ​ൻ 302, പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കു​ക​യും, താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചെ​റി​യ കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു; ​പ്ര​തി​ക​ളെ 302, 149 സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​റും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. ​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളു​ക​യും, സർക്കാറിന്റെ അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയുംചെ​യ്തു; പ്ര​തി​ക​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് [Transportation for life, p.2; rigorous imprisonment for life, ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി - p. 806] വി​ധി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു. അ​തി​നെ​തി​രാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി [സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ] വാ​ദി​ച്ച​ത്, ശി​ക്ഷ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലെ​ന്നും, Criminal Procedure code സെ​ക്ഷ​ൻ 342 ​​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വി​ക​ല​വും മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള​തു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​മാ​ണ്.

കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും, അ​ത് കോ​ഡി​ന്റെ സെ​ക്ഷ​ൻ 225 ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് [ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ] നി​ല​പാ​ട്. ത​നി​ക്കെ​തി​​രെ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​മെ​ന്തെ​ന്ന് ഓ​രോ പ്ര​തി​യെ​യും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഏ​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, അ​വ​രി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഒ​രു മു​ൻ​വി​ധി​യു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ​പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ക്രി​മി​ന​ൽ ​പ്രൊ​സീ​ജി​യ​ർ കോ​ഡി​ന്റെ സെ​ക്ഷ​ൻ 342 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വി​ക​ല വി​ചാ​ര​ണ​യെ​പ്പ​റ്റി ആ​ദ്യ​മേ ഒ​രു എ​തി​ർ​പ്പും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പീ​ൽ പെ​റ്റീ​ഷ​നി​ൽ, പ്ര​തി​ക​ളോ​ടു കോ​ട​തി ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​ർ ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൂ​ച​ന​ക​ൾ, അ​വ​രു​ടെ ​പ്ര​ത്യേ​ക അ​റി​വി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തും കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്നു മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച​തു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ ഇ​ല്ലാ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ, അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ, ഒ​രു പ്ര​തി​കൂ​ല നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​വ​രോ​ട് ഒ​രു മു​ൻ​വി​ധി​യും കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക.

ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ തെ​ളി​വി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി ഒ​രു ​പ്ര​തി​യെ സെ​ക്ഷ​ൻ 342 പ്ര​കാ​രം ​ശ​രി​യാ​യി ചോ​ദ്യംചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന കോ​ട​തി​യാ​യ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യോ​ട്, ത​നി​ക്ക് ആ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ത​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​തി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

ത​ന്നെ ശ​രി​യാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ താ​ൻ ന​ൽ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള മ​റു​പ​ടി ആ​ദ്യ​മേ കോ​ട​തി​ക്കു മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​തേ പ​രി​ഗ​ണ​ന, തെ​ളി​വ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം പ്ര​തി​ക്ക്.

എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി ആ​ദ്യ​മേ ത​ന്നെ സ്വ​ന്തം ചു​മ​ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​ക്കു കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​​നെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ ​പ്ര​തി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, മു​ൻ​വി​ധി​യെ​പ്പ​റ്റി പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, ത​​ന്നോ​ട് [കോ​ട​തി] ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ൻ ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന മ​റു​പ​ടി​ക​ളും അ​യാ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

JUDGEMENT:

Criminal Appellate Jurisdiction: Criminal Appeal No. 97 of 1953.

Appeal under Article 134 (1) (c) of the constitution from the judgement and order dated the 15th June 1953 of the Travancore-Cochin High Court in Criminal Appeal Nos. 54, 55, 56, 58 and 79 of 1952.

അ​പ്പീ​ൽ വാ​ദി​ക​ളു​ടെ (​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ) അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ: എ​സ്. മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം [ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ. പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​മാ​ണ് അ​ന്ന്: പ​യ്യ​പ്പി​ള്ളി, പേ​ജ് 225], എ​സ്. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം.

സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ: സ​ർ​ദാ​ർ ബ​ഹാ​ദൂ​ർ.

1955 ഡി​സം​ബ​ർ15. കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി​ന്യാ​യം ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​സ് ​​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2 പോ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ല​ഹ​ള​ക്കേ​സ് ആ​ണി​ത്. 31 പേ​രെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്തു. പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി അ​വ​രി​ൽ 21 പേ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി; ശേ​ഷി​ച്ച 10 പേ​രെ ഏ​റ്റ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 149നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സെ​ക്ഷ​ൻ 302നു ​സ​മാ​ന​മാ​യ ടി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള​ത്) നി​ന്നു മു​ക്ത​രാ​ക്കി; എ​ന്നാ​ൽ, സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി അ​വ​രെ കു​റെ ചെ​റി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും, ഓ​രോ Countലും 2 ​മു​ത​ൽ 5 വ​രെ കൊ​ല്ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യും [അ​തേസ​മ​യം, 1ഉം 2​ഉം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു മൊ​ത്ത​മാ​യി വി​ധി​ച്ച​ത് 12 കൊ​ല്ലം വീ​തം ക​ഠി​നത​ട​വാ​ണ്: സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ധി, പേ​ജ് 25] ആ ​ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി (consecutively) അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ (5 തൊ​ട്ട് 8 വ​രെ​യും 18ഉം ​​പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള​വ​ർ) ഉ​ത്ത​ര​വാ​ക​യുംചെ​യ്തു. She sentenced each of them only one count and so there was only one sentence [....] ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 ​പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ​പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട​തി​നും കൊ​ല-​കൊ​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു മു​ക്ത​രാ​ക്കിയ​തി​നും എ​തി​രാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യുംചെ​യ്തു ഹൈ​കോ​ട​തി; and imposed the lesser sentence of transportation in each case. ആ 10 ​​പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടെ അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

പ്ര​തി​ക​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു [....]

കു​റ്റാ​രോ​പ​ണം നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും, അ​പ്പീ​ൽ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്കെ​​തി​രെ മു​ൻ​വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ പോ​യ​ന്റ്. [....]

ഈ ​കു​റ്റാ​​രോ​പ​ണം മു​ൻ​വി​ധി​യോ​ടെ​യ​ല്ല, മു​ൻ​വി​ധി​ക്കു കാ​ര​ണ​മാ​കാ​നി​ട​യു​മി​ല്ല. [....]

അ​ടു​ത്ത വാ​ദം, സി.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 342 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഓ​രോ പ്ര​തി​യു​ടെ​യും വി​ചാ​ര​ണ വി​ക​ല​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും, അ​ത് മു​ൻ​വി​ധി​ക്കു കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നു​മാ​ണ്. വേ​ണ്ട​ത്ര പൂ​ർ​ണ​മോ വ്യ​ക്ത​മോ അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ചാ​ര​ണ എ​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

ടി.കെ. രാമകൃഷ്​ണൻ, എം.എം. ലോറൻസ്​, വി. വിശ്വനാഥ മേനോൻ -പഴയ കൊച്ചിയിലെ കമ്യൂണിസ്​റ്റ്​ നേതൃത്വം

എ​ങ്കി​ലും, അ​വി​ടെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​വി​ധി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ തൃ​പ്ത​രാ​ണ്. മു​ൻ​വി​ധി​യു​ടെ പ്ര​ശ്നം ഒ​രു കീ​ഴ്കോ​ട​തി​യി​ലും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല വി​വ​ര​ണ​ത്തി​ലു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. [....] അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ഒ​രു പ്ര​തി​ക്ക് അ​പ്പീ​ലി​ൽ പ​റ​യാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​ത് ഇ​താ​ണ്: ‘‘ഇ​ക്കാ​ര്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല; ഇ​താ എ​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം; ഇ​താ​ണ് ഞാ​ൻ പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്, ദ​യ​വാ​യി ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കൂ.’’ എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​യാ​ൾ ആ ​നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​യും മു​ൻ​വി​ധി​യെ​പ്പ​റ്റി ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ഒ​രു പി​ൻ​ചി​ന്ത​യാ​ണെ​ന്നും, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മു​ൻ​വി​ധി​യു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​നു​മാ​നം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു.

എ​ങ്കി​ലും codeലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 537ലെ​യും മ​റ്റു സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും ‘മു​ൻ​വി​ധി’ എ​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​രി​യാ​യ അ​ർ​ഥം വി​വേ​ചി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ (ഈ ​കോ​ട​തി ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​വാം), ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ക്ഷി​ക​ളോ​ട് എ​ന്ത് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ മ​റു​പ​ടി എ​ന്താ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഭാ​ഗം വ​ക്കീ​ലി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ​രാ​തി, ഒ​രു അ​പ്പീ​ൽ​വാ​ദി​യോ​ടും പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​​ത്തെ​പ്പ​റ്റി ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്. കാ​ര്യം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്നോ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും കൈ​യി​ൽ മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നോ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് അ​വ​രി​ൽ മി​ക്ക​വ​ർ​ക്കും യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യി പ​റ​യാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന് വി​ശ​ദ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്; ഒ​രു നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും, ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും ചി​ല സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളും അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്രി ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് പോ​ലീ​സ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ര​ണ്ട് കോ​ട​തി​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്.

30, 31 ന​മ്പ​ർ പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സു​കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ക​യും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളും കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നാ​ണ് കു​റ്റാ​രോ​പ​ണം. പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി (പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ വ​രു​ത്തി​യ ഇ​ള​വു​മൂ​ലം) വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ചി​ല​ർ മാ​ര​കാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ [ര​ണ്ട് ത​ട​വു​കാ​രെ] മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് അ​വ​ർ (സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ഒ​രു സ്ത്രീ​യാ​യി​രു​ന്നു) എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 149 ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള സെ​ക്ഷ​ൻ 302 (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ടി.​പി.​സി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ) പ്ര​കാ​രം ചു​മ​ത്തി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു മു​ക്ത​രാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി കൊ​ല​പാ​ത​കം, ല​ഹ​ള എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ​താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്ക​യുംചെ​യ്തു. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളും അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ ഏ​റ്റു​പ​റ​ച്ചി​ലി​ന്റെ വെ​ളി​​ച്ച​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് കൊ​ല​യെ​ന്ന പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല [?]. അ​ത് ഫ​ല​ത്തി​ൽ വ​ല്ല വ്യ​ത്യാ​സ​വു​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നി​ല്ല. ലോ​ക്ക​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യം എ​ന്നു സ​ങ്ക​ൽ​പി​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും ആ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ക്ര​മം ഉ​ൾ​​ച്ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. സാ​യു​ധ പോ​ലീ​സി​ന്റെ കാ​വ​ലി​ലു​ള്ള​വ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​തി​രാ​ത്രി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും വെ​ട്ടു​ക​ത്തി​ക​ളും വ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടം​ചേ​ർ​ന്നു ചെ​ല്ലു​ന്ന​വ​ർ, ആ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രു​ടെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നു ക​രു​താ​തി​രി​ക്കി​ല്ല; ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കാ​വ​ലി​ന് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സെ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ രാ​ത്രി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സാ​യു​ധ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം വ​ന്നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത​യാ​ൾ ഒ​രു പ​ച്ച​പ്പ​ര​മാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും; സാ​യു​ധ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​രഫ​ലം അ​വ​രു​ടെ കൊ​ല​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത​യാ​ൾ ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​യാ​ളാ​യി​രി​ക്കും; കൊ​ല​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മായത് പൊതുവെ കൊള്ളക്കും അനുയോജ്യമാ​ണ്. [.....] കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ല​ഹ​ള​യ​ധി​ഷ്ഠി​ത കൊ​ല എ​ന്ന കു​റ്റാ​രോ​പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. [.....]

അ​ടു​ത്ത​താ​യി ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​യാ​ളു​ടെ വ​ക്കീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, സെ​ക്ഷ​ൻ 342 പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലി​നെ​പ്പ​റ്റി അ​യാ​ളോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചി​െ​ല്ല​ന്നാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, അ​ത് ശ​രി​യ​ല്ല; ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​മി​താ​ണ്: ‘‘PW -1 ഉം 4​ഉം പ​റ​യു​ന്ന​ത്, നി​ങ്ങ​ൾ ​കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​രാ​യ മാ​ത്യു​വി​നെ​യും വേ​ലാ​യു​ധ​നെ​യും അ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്.’’ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള പോ​യ​ന്റ് ഈ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​അ​പ്പീ​ൽ വാ​ദി​ക്ക് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്നം മ​ന​സ്സി​ലാ​യെ​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്തു​ഷ്ട​രാ​ണ്. [.....] ഒ​രു കൊ​ള്ള​െയ​പ്പ​റ്റി​യും ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യോ​ട് ചോ​ദ്യം ചോ​ദി​ച്ചി​​െ​ല്ല​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. കാ​ര​ണം, കൊ​ല-​ല​ഹ​ള സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ശി​ക്ഷാ​വി​ധി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​റും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴാം പ്ര​തി ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

ഏ​ഴാം പ്ര​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ള്ള ഏ​ക പോ​യ​ന്റ് [ത​ട​വു​കാ​രെ] മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ക​രാ​റും പ്ലാ​നും ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന കാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പിൽ അ​യാ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​പ്ര​തി അ​വി​ടെ​യാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പ​ക​ൽവെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ അ​വി​ടെ കൂ​ടി​യ ഒ​രു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​യാ​ളെ ക​ണ്ടു എ​ന്ന​ത് സം​ശ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് വ​ക്കീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ണ്ടും, രാ​ത്രി ര​ണ്ടി​ന് അ​യാ​ളെ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ണ്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ല​ഹ​ള​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി അ​യാ​ൾ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ആ ​വാ​ദ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​കു​​മാ​യി​രു​ന്നു. [.....]

പ​ണ്ഡി​ത​യാ​യ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി പാ​സാ​ക്കി​യ വി​ധി​ക​ളും​ ശി​ക്ഷ​ക​ളും ഹൈ​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​െ​ന്റ അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​യും [താ​ര​ത​മ്യേ​ന] കു​റ​ഞ്ഞ ശി​ക്ഷ [പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്] ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഓ​രോ പ്ര​തി​യു​ടെ​യും മേ​ൽ വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ൾ വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ച് (concurrently) അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. തങ്ങൾ വിധിച്ച ശിക്ഷകൾ ഒന്നിച്ചനുഭവിക്കണമെന്നാണോ, അ​ത​ല്ല, അ​പ്പീ​ൽ ആ ​പ​രി​ധി​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണോ എ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പി​ല്ല. എ​ല്ലാ സം​ശ​യ​വും തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ പ്ര​തി​ക്കു​മേ​ലും വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി (consecutively) അ​ല്ല, ഒ​ന്നി​ച്ചു​ത​ന്നെ (concurrently) അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ടം വ​രെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്പീ​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ആ ​ഭാ​ഗ​മൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ത​ള്ളി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.