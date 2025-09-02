Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ലം കാ​ത്തു​െ​വ​ച്ച കാ​വ്യ​നീ​തി

    Posted On date_range 2 Sept 2025 8:30 AM IST
    Updated On date_range 2 Sept 2025 8:30 AM IST
    ദീദി ദാമോദരൻ
    ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം 'വ​ഴി​യ​മ്പ​ല'​ത്തി​ന് അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ളു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് അ​ച്ഛ​ൻ ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ 'ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഒ​രു സ്മാ​ര​ക​മാ​യി' ഞാ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മ​ക​ളും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യ​ുമാ​യ ദീ​ദി എ​ഴു​തു​ന്നു

    ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ‘വ​ഴി​യ​മ്പ​ല’​ത്തി​ന് അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ളു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് അ​ച്ഛ​ൻ ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ‘ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഒ​രു സ്മാ​ര​ക​മാ​യി’ ഞാ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മ​ക​ളും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യ​ുമാ​യ ദീ​ദി എ​ഴു​തു​ന്നു

    തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ ‘അ​ര​ങ്ങു കാ​ണാ​ത്ത ന​ട​ൻ’ എ​ന്ന നാ​ട​ക സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള നി​യോ​ഗം എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റേ​ത് പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​നു ക്ഷ​ണം​കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര​യും സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ ​പ്ര​കാ​ശ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​നു ശേ​ഷം തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ മ​ക​ൾ പു​ഷ്പേ​ച്ചി പു​സ്ത​ക​ത്തി​​ന്റെ ആ​ദ്യ​പേ​ജി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​തി ഒ​പ്പി​ട്ടു ത​ന്നു:

    ‘‘പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ച്ഛ​നു​വേ​ണ്ടി, അ​ച്ഛ​​ന്റെ ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ മാ​ഷി​​ന്റെ മ​ക​ൾ​ക്ക്, പു​ഷ്പ’’ എ​ന്ന്. കാ​ല​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​പോ​ലെ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന ആ ​സ്നേ​ഹ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണു​നി​റ​ഞ്ഞു പോ​യി: തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ സ്വ​യം വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടോ, അ​ച്ച​ടി​ക്കും മു​മ്പ് പ​ത്രാ​ധി​പ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ​മൂ​ല​മോ പോ​യ ‘ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ’ എ​ന്ന പേ​ര് തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​തി​ൽ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്തു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ലം ക​രു​തിെ​വ​ച്ച കാ​വ്യ​നീ​തി.

    അ​ച്ഛ​​ന്റെ​യും തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ആ ​ഓ​ർ​മ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഞാ​നാ വേ​ദി​യി​ൽ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ എ​ന്ന പേ​രോ അ​വ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ചു പ​ങ്കി​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു നി​മി​ഷം​പോ​ലും ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ആ ​നാ​ട​ക​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു ന​ട​നാ​യും ര​ച​യി​താ​വാ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യും അ​ച്ഛ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഒ​രു നേ​രി​യ തെ​ളി​വു​പോ​ലും അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ‘അ​ര​ങ്ങു കാ​ണാ​ത്ത ന​ട​ൻ’ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന​ത് എ​ന്നെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു, അ​ല​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    പോ​യ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ അ​മ്പ​തു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​​ന്റെ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ച്ഛ​​ന്റെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വി​ടെ സ്റ്റാ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ലം​തൊ​ട്ട് അ​ച്ഛ​​ന്റെ റേ​ഡി​യോ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ക്കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ ല​ഹ​രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ റ​ണ്ണിങ് ക​മ​ന്റേ​റ്റ​റാ​യി അ​ച്ഛ​ൻ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്നു. സി​നി​മ പി​ന്തു​ട​രാ​ത്ത പ​ല​ർ​ക്കും ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട​ക​ക്കാ​ര​നും ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ലെ റ​ണ്ണിങ് ക​മ​ന്റേ​റ്റ​റു​മാ​ണ്. ചെ​റി​യ കാ​ല​മ​ല്ല, കാ​ൽനൂ​റ്റാ​ണ്ട്. ഒ​ടു​വി​ൽ സി​നി​മ​യി​ൽ തി​ര​ക്കു കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ്വ​യം പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കും വ​രെ​യും.

    തി​ക്കോ​ടി​യ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ആ​കാ​ശ​വാ​ണി​യി​ൽ​മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ച്ഛ​​ന്റെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും പ​ല യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും തി​ക്കോ​ടി​യ​നും പു​ഷ്പേ​ച്ചി​യും ഒ​ന്നി​ച്ചു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബേ​പ്പൂ​രി​ലെ എ​​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​നും പു​ഷ്പേ​ച്ചി​യും, എം.​ടി​യും കു​ടും​ബ​വും, പു​ന​ലൂ​ർ രാ​ജേ​ട്ട​നും കു​ടും​ബ​വും ഒ​ക്കെ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​മു​ണ്ട്. അ​ന്ന് നീ​ന ബാ​ലേ​ട്ട​ൻ എ​ടു​ത്ത ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ലെ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട് പ​ല​തും.

    അ​ച്ഛ​​ന്റെ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 1968 ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തെ ‘ആ​കാ​ശ​വാ​ണി’ മാ​ഗ​സി​​ന്റെ ഒ​രു കോ​പ്പി ഇ​പ്പോ​ഴും എ​​ന്റെ ഓ​ർ​മവ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ആ​കാ​ശ​വാ​ണി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റേ​ഡി​യോ നി​ല​യം 1968 ഏ​പ്രി​ൽ 21 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത അ​തി​ലു​ണ്ട്. അ​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പം ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ എം.​ജി.​എ​സ്. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ, കെ.​എ. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ക​വി എ​ൻ.​വി. കൃ​ഷ്ണ​വാ​രി​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ടു​ത്താ​ണ് നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ വാ​ർ​ത്താ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ‘അ​ര​ങ്ങു കാ​ണാ​ത്ത ന​ട​നി’​ൽ അ​ത് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു ക​ണ്ടി​ല്ല. മ​ല​യാ​ള നാ​ട​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ പ​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, അ​ച്ഛ​നും തി​ക്കോ​ടി​യ​നും എം.​ടിയും കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദും ചേ​ർ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ ‘വ​ഴി​യ​മ്പ​ലം’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു വാ​ക്കു​പോ​ലും ആ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലി​ല്ല.

    തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ ഏ​ക മ​ക​ളാ​ണ് പു​ഷ്പേ​ച്ചി. ഭാ​ര്യ വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തേ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​ശേ​ഷം വേ​റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്കൊ​ന്നും പോ​കാ​തെ മ​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി ജീ​വി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സ​മ്പ​ന്നാ​യ അ​ച്ഛ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ഷ്പേ​ച്ചി ഒ​രു അ​ന്യ​ജാ​തി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ആ ​അ​ച്ഛ​നെ ഉ​ല​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, തി​ക്കോ​ടി​യ​ന് ജാ​തി ഉ​ണ്ട് എ​ന്നാ​രും പ​റ​യി​ല്ല. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ജാ​തി​ബോ​ധം കാ​ട്ടി​യ​താ​യും ആ​രും പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ​നി​ന്നും ജാ​തി​വാ​ൽ മാ​യ്ച്ചു ക​ള​യാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ക​ണം പി. ​കു​ഞ്ഞ​ന​ന്ത​ൻ നാ​യ​ർ ജാ​തി​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യി തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ എ​ന്ന തൂ​ലി​കാ​നാ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​യു​സ്സ് ജീ​വി​ച്ച​ത്. എ​ങ്കി​ലും മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ണ​യം ഒ​ര​ന്യ​ജാ​തി​ക്കാ​ര​നോ​ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​തം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ വി​ഷ​മി​ച്ചു. അ​ച്ഛ​ൻ പ​ക്ഷേ ആ ​പ്ര​ണ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ പു​ഷ്പേ​ച്ചി​യും ച​​േന്ദ്ര​ട്ട​നും അ​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ച്ഛ​നെ കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തി.

    മ​ക​ളെ​യും മ​രു​മ​ക​നെ​യും പി​ന്നീ​ട് സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ ​വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന കു​റ്റ​ത്തി​ന് തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ അ​ച്ഛ​ന് മാ​പ്പു​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല. തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ പി​ന്നെ​യും വീ​ട്ടി​ൽ വ​രു​ക​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മ്മ​യോ​ടും ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും മാ​ത്ര​മേ പി​ന്നീ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​ച്ഛ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക അ​മ്മ​യെ​യോ ഞ​ങ്ങ​ളെ​യോ മു​ൻ നി​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കും. വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി ‘‘എ​ന്ന് അ​യാ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞേ​ക്ക്’’ എ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കും. അ​ച്ഛ​നാ പി​ണ​ക്കം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്നു​വേ​ണം വി​ചാ​രി​ക്കാ​ൻ. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലും അ​ച്ഛ​ൻ തി​ക്കോ​ടി​യ​നെ കു​റ്റം​പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്, 1983ൽ ​തി​ക്കോ​ടി​യ​​ന്റെ ‘മൃ​ത്യു​ഞ്ജ​യം’ എ​ന്ന നാ​ട​കം അ​ച്ഛ​ൻ ‘ഇ​ത്തി​രി​പ്പൂ​വേ ചു​വ​ന്ന പൂ​വേ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഗൃ​ഹ​ല​ക്ഷ്മി ഫി​ലിം​സി​ന് വേ​ണ്ടി സി​നി​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ​െവ​ച്ച് ന​ട​ന്ന അ​തി​​ന്റെ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ട​യി​ലും ‘‘അ​യാ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞേ​ക്ക്’’ എ​ന്ന് അ​തി​​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വ് പി.​വി.​ജി​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യും പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു ര​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പി​ണ​ക്ക​മ​ല്ല അ​ച്ഛ​​ന്റെ പേ​ര് ഓ​ർ​മ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​വാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ടാ​ണ് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    അ​റു​പ​തു​ക​ളു​ടെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ അ​ച്ഛ​​ന്റെ ‘ഉ​ട​ഞ്ഞ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന നാ​ട​കം ന​ട​ൻ ബാ​ല​ൻ കെ. ​നാ​യ​രു​ടെ സു​ഭാ​ഷ് തി​യ​റ്റേ​ഴ്സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​​ന്റെ ക്ലൈ​മാ​ക്സ് മാ​റ്റി​ച്ച​ത്. തി​ക്കോ​ടി​യ​നും എം.​ടി​യും എം.​വി. ദേ​വ​നും ജി. ​അ​ര​വി​ന്ദ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ ​ക്ലൈ​മാ​ക്സ് തി​രു​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് പി​ന്നീ​ട് എം.​ടിയു​ടെ ‘നി​ർ​മാ​ല്യ’​ത്തി​​ന്റെ ക്ലൈ​മാ​ക്സാ​യി ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, അ​വ​രാ​രും അ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​െ​വ​ച്ച സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഒ​രു മൗ​നം പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യാ​യി ഘ​നീ​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ സൂ​ച​ക​മാ​യാ​ണ് ഇ​നി നാ​ട​കം മ​തി എ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ച്ഛ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലൊ​രു പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം 1975ലാ​ണ് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ സി​നി​മ എ​ഴു​തി​ക്കാ​ൻ അ​ച്ഛ​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ദി​രാ​ശി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ച്ഛ​​ന്റെ ഒ​രു മ​ട​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​ന്ന് പ​തു​ക്കെ ഉ​യ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ കാ​വി​ൽ വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ട് അ​ച്ഛ​​ന്റെ ഏ​ട്ട​നാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തേ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ച്ഛ​നൊ​രു യു​ക്തി​വാ​ദി​യാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന​ത്. അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​താ​ൻ ശ്മ​ശാ​ന​വാ​സം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യു​ക്തി​വാ​ദി സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ പ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും അ​ച്ഛ​ൻ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​ക്കൂ​ലി കൊ​ടു​ത്ത് വ​രം വാ​ങ്ങാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​വ​രെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ച്ഛ​ൻ. ‘‘ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും അ​ച്ഛ​ൻ വ​ണ​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ അ​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ള്ള​ണം അ​ച്ഛ​ന് സ​മ​നി​ല തെ​റ്റി, ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ നേ​ര​മാ​യി’’ എ​ന്ന് എ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളെ.

    വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ച്ഛ​ന് ഒ​രു ച​ര്യ​യാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യാം. ‘ഉ​ട​ഞ്ഞ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​ര് അ​ത്ര​ക്ക് ആ ​ച​ര്യ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ത് അ​ത്ര ന​ന്നാ​യി അ​റി​യു​ന്ന ഒ​രാ​ളാ​ണ് തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ. ഉ​ട​ഞ്ഞ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലൈ​മാ​ക്സ് ‘നി​ർ​മാ​ല്യ’​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​തി​ലെ നെ​റി​കേ​ട് അ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ എം.​ടി​യു​ടെ പ​ത്രാ​ധി​പ കാ​ല​ത്ത് മാ​തൃ​ഭൂ​മി ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ ടി. ​ദാ​മോ​ദ​ര​നെ മ​റ​ന്ന​ല്ലേ പ​റ്റൂ. ‘അ​ര​ങ്ങു കാ​ണാ​ത്ത ന​ട​ൻ’ മാ​തൃ​ഭൂ​മി ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മാ​തൃ​ഭൂ​മി പ​ത്രാ​ധി​പ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എം.​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം വ​ര​വി​ലാ​ണ്. 1989 ന​വം​ബ​റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി 1991 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ.

    ‘വ​ഴി​യ​മ്പ​ലം’ മാ​ധ്യ​മം അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. മ​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന ഒ​രു ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പു​ണ്ട​തി​ൽ. അ​തി​​ന്റെ കൈ​​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ച്ച അ​ച്ഛ​​ന്റെ ശി​ഷ്യ​ൻ പ​ത്മ​ശ​ങ്ക​ര​നോ​ട് കാ​ലം ക​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​റു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ‘വ​ഴി​യ​മ്പ​ല’​ത്തി​ന് അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി പു​ര​ളു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് അ​ച്ഛ​ൻ ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഒ​രു സ്മാ​ര​ക​മാ​യി ഞാ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന് ന​ന്ദി.


