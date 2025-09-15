Begin typing your search above and press return to search.
    എ​ഴു​തു​ന്ന വാ​ക്ക് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്, ഉ​രി​യാ​ട്ട വാ​യ്മ മു​ന്നേ​റു​ക​യും. സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ടെ അ​ർ​ഥാ​പേ​ക്ഷ ത​ന്നെ മാ​റു​ന്നു –എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും അ​റി​യു​ക എ​ന്ന​തു മാ​റി, പ​റ​യാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും അ​റി​യു​ക. ഈ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വ് പെ​രു​കു​ക​യാ​ണ്, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ. ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ന്മേ​ലാ​ണ്, ദി​ശ​യി​ല​ല്ല. കീ​ശ​ഫോ​ണി​നെ മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല, ലി​ഖി​ത​വാ​ക്കി​ന്റെ അ​രി​കു​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്. മു​മ്പ്, പ​ഴി ടെ​ലി​വി​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രി​യാ​ണ്,...

    എ​ഴു​തു​ന്ന വാ​ക്ക് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്, ഉ​രി​യാ​ട്ട വാ​യ്മ മു​ന്നേ​റു​ക​യും. സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ടെ അ​ർ​ഥാ​പേ​ക്ഷ ത​ന്നെ മാ​റു​ന്നു –എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും അ​റി​യു​ക എ​ന്ന​തു മാ​റി, പ​റ​യാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും അ​റി​യു​ക. ഈ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വ് പെ​രു​കു​ക​യാ​ണ്, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ. ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​വു​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ന്മേ​ലാ​ണ്, ദി​ശ​യി​ല​ല്ല. കീ​ശ​ഫോ​ണി​നെ മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല, ലി​ഖി​ത​വാ​ക്കി​ന്റെ അ​രി​കു​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്. മു​മ്പ്, പ​ഴി ടെ​ലി​വി​ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രി​യാ​ണ്, വാ​യ്മ​യു​ടെ ക​മ്പ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ​വി​ടെ. എ​ങ്കി​ലും സാ​ക്ഷ​ര സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ട​വി​ടെ മി​ന്നി​മാ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ഹാ​ര​ദ​ശ​യി​ൽ അ​ത​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലേ, മാ​യു​ന്ന​ത് തെ​ല്ലി​ട​കൂ​ടി ശേ​ഷി​ക്കും പി​ൻ​നി​ലാ​വാ​യി. വാ​ർ​ത്താ​ചാ​ന​ലു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ച്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​വു​ന്നു, ദൃ​ശ്യം വെ​റും പ​ക്ക​മേ​ളം. ഇ​തു​ത​ന്നെ യൂ-​ട്യൂ​ബ്, ബ്ലോ-േ​വ്ലാ​ഗാ​ദി ച​ണ്ഡി​പ​ണ്ടാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും, ഒ​ക്കെ​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ‘വാ’​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ.

    ലി​ഖി​ത സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ടെ യു​ഗം പാ​ടേ യ​വ​നി​ക​യി​ടു​ന്നി​ല്ല. കു​റെ​ക്കാ​ലം കൂ​ടി നി​ന്ന്​ പെ​ഴ​യ്ക്കും എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും. പു​തി​യ വാ​യ്മ​ത്ത​ല​മു​റ​ക​ൾ മൂ​പ്പ​റ്റി വി​ള​വി​റ​ക്കു​വോ​ളം. ഒ​ന്നു​റ​പ്പ്, എ​ഴു​തു​ന്ന വാ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​ചി​ന്ത​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര നാ​ഡി​യാ​വി​ല്ല, പ​ഴ​യ​പ​ടി. പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്, ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ. കാ​ര​ണം, വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു പ​ക​രം മ​റ്റൊ​ന്ന് തി​രു​കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​റ്റ​മ​ല്ലി​ത്. ഗ്രാ​ഹ്യ​ത്തി​നും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നും എ​വ്വി​ധ​മാ​ണോ ത​ല വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്, ആ ​മ​ർ​മ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​ശ്​​നം. പു​തി​യ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ദി​ശ എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ചെ​റി​യൊ​രു പി​ൻ​നോ​ക്കു മ​തി– സാ​ക്ഷ​ര​പൂ​ർ​വ മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ത​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്?

    ലി​ഖി​ത​മു​ദ്ര​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഉ​രു​വ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​മ​സ്തി​ഷ്‍കം. ലി​പി​യു​ള്ള അ​ക്ഷ​ര​മോ​രോ​ന്നും ഓ​രോ ചി​ഹ്ന​മാ​ണ്, ഭാ​ഷ​യേ​തി​ലും. പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ‘പു​തി​യ’ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വ​മാ​ണ്. ഇ​തു​വെ​ച്ചു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ചി​ന്ത, അ​വ​ബോ​ധ​രീ​തി​യെ മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​തു, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും. അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ലി​ന്റെ ഊ​ടും പാ​വും മാ​റ്റി മ​നു​ഷ്യ​നെ ആ​ലോ​ച​ന​യും അ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​വു​മു​ള്ള ജീ​വി​യാ​ക്കി. അ​ങ്ങ​നെ, സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പു​തി​യ രൂ​പ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. വാ​മൊ​ഴി എ​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ക്ഷ​ര​ത എ​ന്ന പു​തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ശി​ര​സ്സു മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ചി​ന്ത അ​ന​ന്ത​ൻ​പ​ത്തി​യാ​ണ്ടു. സാ​ക്ഷ​ര മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ചി​ന്താ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഉ​ള​വാ​കു​ന്ന​ത​ല്ല. സാ​ക്ഷ​ര​ത എ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത്വം ഘ​ട​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഥ​വാ, സാ​ക്ഷ​ര​വ​ത്കൃ​ത ചി​ന്ത​യു​ടെ സൈ​ബോ​ർ​ഗു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്നു​ള്ള ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മ​നു​ഷ്യ​രും. അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലാ​ത്ത​ത് മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന​ക​ന്നു​ള്ള ഗോ​ത്ര​മ​നു​ഷ്യ​ർ മാ​ത്രം.

    സാ​ക്ഷ​ര​ ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മാ​റ്റം മ​സ്തി​ഷ്‍ക​ത്തെ വീ​ണ്ടും മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​യും. ഗ്ര​ഹ​ണ​രീ​തി​യും അ​നു​ഭ​വ​രീ​തി​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ രീ​തി​യും മാ​റും. അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പു​ന​രാ​കൃ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. രാ​ഷ്ട്രീ​യംപോ​ലു​ള്ള പൊ​തു​വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മീ​പ​നം മാ​റും, പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും. മു​മ്പ്, സാ​ക്ഷ​ര​യു​ക്തി​ക്ക് ചി​ന്തി​ക്കാ​നേ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന പ​ല​തും അ​തേ മ​നു​ഷ്യ​ൻ അ​വ​ലം​ബി​ച്ചെ​ന്നു​ വ​രും. അ​താ​ണി​ന്ന് സം​ഭ​വി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ചി​ത്ര​മെ​ന്ന് സാ​ക്ഷ​ര​യു​ക്തി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്ന പ​ല​തും. പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ ര​ണ്ട് മൂ​ർ​ത്ത ദൃ​ഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ^ട്രം​പ്, മോ​ദി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ചി​ന്ത മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി നോ​ക്കൂ: ര​ണ്ടാ​ളും വാ​ചാ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ലി​വി​ഷ​ന്റെ​യും ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും. വാ​യ്മ​യു​ടെ വി​ത്ത് സാ​ക്ഷ​ര​ചി​ന്ത​ക്ക് നി​ര​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ര​ണ്ടാ​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ക്ഷ​ര​പൂ​ർ​വ​കാ​ല​ത്ത​ല്ല, ഇ​ന്നാ​ണ്. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ പു​തു​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്, അ​തേ​സ​മ​യം പ്രാ​ചീ​ന രൂ​പ​ങ്ങ​ളും. ഈ ​ഉ​ഭ​യാ​വ​സ്ഥ സ്പ​ഷ്ട​മാ​വാ​ൻ സാ​ക്ഷ​ര​ത​ക്ക് മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​കൃ​ത​മ​റി​യ​ണം, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ.

    അ​റി​വി​നെ അ​ത​റി​യു​ന്നോ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​റി​ട്ട ഒ​ന്നാ​യി കാ​ണു​ന്ന ശേ​ഷി​യാ​ണ് സാ​ക്ഷ​ര​ത മ​നു​ഷ്യ​നി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ് വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മു​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ക്ഷ​ര​താ​പൂ​ർ​വ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല ക​ഥ– എ​ല്ലാ അ​റി​വും മ​നു​ഷ്യ​നി​ലും അ​വ​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലും ബാ​ന്ധ​വ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ല്ലാ​തെ വേ​റി​ട്ട ഒ​ര​മൂ​ർ​ത്ത ത​ല​ത്തി​ല​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ അ​റി​വ് ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​ക്തി​ക​ൾ/​ കൂ​ട്ട​ർ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​വി​ധം, വ്യ​ക്തി​ക്ക്/​ കൂ​ട്ട​ർ​ക്ക് ശ​രി​യെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്ന​ത് മ​റ്റെ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ​രി​യെ​ന്നു ക​രു​തു​ക​യും. ഇ​താ​ണ് സാ​ക്ഷ​ര​താ​പൂ​ർ​വ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ കാ​മ്പ് –ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​ത.

    വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത​യു​ടെ തി​രോ​ഭാ​വം ഇ​ന്ന് എ​വി​ടെ​യും കാ​ണാം. ആ​വ​ശ്യ​വും ആ​ഹ്വാ​ന​വു​മൊ​ക്കെ ഇ​ന്ദ്രി​യാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി. അ​തി​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മോ, ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​ത. തെ​ളി​വും അ​പ​ഗ്ര​ഥ​ന​വും അ​പ്ര​സ​ക്തം. ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ണ്ട്, അ​തി​നാ​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ​മ​ട​ച്ച് നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​വ​ണ​ത. (ഉ​ദാ: കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ബി​യു​ടെ നു​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ്, ഭൂ​മി ഉ​രു​ണ്ട​ത​ല്ല പ​ര​ന്ന​താ​ണ്, ഗ​ണ​പ​തി മി​ത്ത​ല്ല ഇ​ത്യാ​ദി സം​ഘ​ടി​ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ). വൃ​ത്താ​ന്ത​വി​വ​ര​ണ​വും പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല​യും ത​മ്മി​ലെ അ​തി​ര​റി​യാ​തെ കു​ഴ​യു​ന്ന​ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​പ്പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വ​ക​തി​രി​വി​ല്ലാ​യ്മ മു​ഖം കാ​ട്ടു​ന്ന​ത് വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത​യ്ക്കു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും ദു​ഷി​പ്പും മു​ഖേ​ന. വി​ഷ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​പ്പോ​ലും വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ ന്യാ​യ​വും നീ​തി​യും ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ച​ർ​ച്ചാ​ത​ന്ത്രം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് മാ​ത്രം. പ​റ​യു​ന്ന​യാ​ൾ ഏ​തു​പ​ക്ഷം, ആ​രു​ടെ നാ​വ്, ആ​ർ​ക്കെ​തി​ര്... എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ, പ​റ​യു​ന്ന വ​സ്തു​ത​യെ പ​റ​യു​ന്ന​യാ​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കി ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​ത​യി​ൽ കൊ​രു​ത്തി​ടു​ന്നു. ഇ​വ്വി​ധം, ഒ​രു പ​രി​പ്രേ​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​ത​യ്ക്ക് അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ, അ​തി​നെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ശേ​ഷി മ​ണ്ട​യ​ട​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ക്കാ​ല​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ത​ക്കൊ​ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഇ​ന്ന് കൂ​ടി​വ​രു​ന്നു. അ​തും, ‘നി​സ്സാ​ര’ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്– ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് കി​ട്ടി​യി​ല്ല, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വീ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​ച്ചു​

    െ​വ​ച്ചു, പ​രീ​ക്ഷ​പ്പേ​ടി.... ഇ​തി​ലൊ​ക്കെ ‘സാ​രം’ കു​റ​വെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ക സാ​ക്ഷ​ര​മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​നാ​ണ്. എ​ന്തും ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ‘ഫീ​ലു’ ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​യ്മ സം​സ്കൃ​തി​യി​ൽ സാ​ര​ചി​ന്ത​യി​ല്ല. സ​ർ​വം സ​ത്വ​ര​മാ​ണ്– പ്ര​ണ​യം​തൊ​ട്ട് പി​രി​യ​ൽ വ​രെ. വൈ​ചാ​രി​ക​ത​ക്ക് ന​ന്നേ കു​റ​വ്, വ​ഴ​ക്കം. വി​ര​ൽ​തു​മ്പ​ത്താ​ണ്​ വി​കാ​രം, എ​ന്തും ശ​ഠേ​ന്ന്​ ‘ഫീ​ലിം​ഗ​’​ത്തേ​ൽ തൊ​ട്ടു​ക​ള​യും. തെ​ളി​വ്, അ​പ​ഗ്ര​ഥ​നം, വി​വേ​ച​നം, അ​വ​ധാ​ന​ത- വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​ത​യ്ക്കു​വേ​ണ്ട ഒ​ന്നി​നു​മി​ല്ല മ​ന​സ്സി​ലി​ടം. അ​തൊ​ക്കെ അ​നാ​മ​ത്ത്. അ​കം വാ​ഴു​ന്ന​ത് ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​ത മാ​ത്രം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ‘നി​സ്സാ​രം’ അ​ത്ര അ​സ്സാ​ര​മ​ല്ല.

    സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കൂ. അ​ഹി​തം പ​റ​ഞ്ഞൂ​ടാ, പ്രി​യം പ​റ​ക​യും വേ​ണം– അ​താ​ണി​ന്ന് ച​ങ്ങാ​തി​യാ​വാ​നു​ള്ള പൊ​തു​യോ​ഗ്യ​ത. വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​യ്ക്കൂ​ടാ, സ്വ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പൊ​തു​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും. അ​ലോ​സ​ര​ത​യാ​ണ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​റ​യാ​നാ​ണി​ഷ്ടം, കേ​ൾ​ക്കാ​ന​ല്ല. കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​വി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങും, വൈ​കാ​തെ മ​ട​ങ്ങും പ​റ​യു​ന്ന ‘ഞാ​നി’​ലേ​യ്ക്ക്. നാ​വി​ന് വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ല, കാ​തി​ന് പ​ണി​യു​മി​ല്ല. ‘ഞാ​ൻ-​ഞാ​ൻ-​ഞാ​ൻ’: ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ലാ​സ​ക്കു​റി​യാ​ണ് ആ​ത്മാ​രാ​മ​ത്വം. അ​തി​െ​ന്റ ല​ളി​ത​പ​ര്യാ​യം: ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ​ത. മാ​യി​ക​ത​യു​ടെ​യും മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യു​ടെ​യും മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​പ​ടി. സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക മ​ത​ങ്ങ​ൾ അ​ന്യോ​ന്യം പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്നു ^ഇ​ടം ക​വ​രാ​ൻ, പി​ടി ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ. മ​ത​മോ​രോ​ന്നും വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു, പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നെ​ന്ന്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഓ​രോ​ന്നി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ അ​ത​തി​നു​ള്ളി​ലേ​യ്ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ണഞ്ഞു​കൂ​ടും– പൗ​രോ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലേ​ക്ക്. മാ​മൂ​ലു​ക​ൾ മു​റു​കു​ന്നു. ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​രി​മു​റു​ക്കു​ന്നു. സ്വ​യം ന​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ത​വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ചാ​പ്പ പ​തി​യു​ന്നു– മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ വി​വേ​ക​മ​തി​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​യി​പ്പോ​കു​ന്ന കെ​ണി.

    വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന ഞാ​ഞ്ഞൂ​ളു​ക​ൾ​പോ​ലും ഈ ​അ​മാ​വാ​സി​യി​ൽ ഫ​ണീ​ന്ദ്ര​ർ- ക​വ​ടി തൊ​ട്ട് കൂ​ടോ​ത്രം വ​രെ. വാ​സ്തു നോ​ക്കാ​തെ പു​ര​കെ​ട്ടി​ല്ല ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട്. ജ്യോ​തി​ഷി കു​റി​ക്കും, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യു​ടെ മു​ഹൂ​ർ​ത്തം. ത​ന്ത്രി നി​ശ്ച​യി​ക്കും, മൂ​ർ​ത്തി​യു​ടെ ലിം​ഗ​വി​വേ​ച​ന യു​ക്തി.

    ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ സാ​ക്ഷ​ര​പൂ​ർ​വ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ർ? മാ​യി​ക​മാ​യ മ​ന്ത്ര​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​െ​ക്കെ. സ്മാ​ര​ക​ശി​ല​ക​ൾ​ക്കും സ്മൃ​തി​സൂ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്തം. ച​മ​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ അ​തി​ഭാ​വു​ക​ത്വം, അ​തി​കാ​യ​ത്വം, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വം. മ​നു​ഷ്യ​ശ്ര​ദ്ധ കീ​ഴ​ട​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യാ​തീ​ത പ്ര​കൃ​ത​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​തി​ച്ചു. സാ​ക്ഷ​ര​ ചി​ന്ത ക്ഷ​യി​ക്കെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​ർ ചാ​യും ഇ​മ്മാ​തി​രി ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്. അ​ധീ​ശ​ത​ക്ക് വേ​ണ്ട ശ്ര​ദ്ധ ക​വ​രാ​നും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​തി​നാ​യ​ക​ത്വ ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​പ​ര​ത​യും അ​തി​​ശ​യോ​ക്തി​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ ചാ​ർ​ത്ത്. ‘ഞാ​ൻ ദൈ​വ​ജ​നു​സ്സെ’​ന്ന വാ​യ്ക്കു​ര​വ തൊ​ട്ട് ഗു​ഹാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​പ്രേ​ഷി​ത ധ്യാ​നം വ​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വ്. അ​തി​നാ​യ​ക കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യാ​രോ​പം പ​ലേ​ട​ത്തും ഒ​രേ​വി​ധ​ത്തി​ൽ– കു​ടി​യേ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ മെ​ക്സി​കോ​ക്ക് പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ചു​റ്റു​മ​തി​ൽ കെ​ട്ടു​ന്ന ട്രം​പ്, മേ​ഘ​മ​റ​യി​ൽ ‘സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സ്​​ൈ​ട്ര​ക്​’ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യ ​വാ​യു​സേ​ന​യ്​​ക്കോ​തു​ന്ന മോ​ദി.

    ഈ ​അ​തി​നാ​യ​ക​ത്വ ഛായ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം മി​ക്ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ട്. സി​നി​മ​ക്ക് ഇ​ന്ന് വേ​ണ്ട​ത് ‘ബാ​ഹു​ബ​ലി’​ക​ളെ. അ​തി​നാ​യി അ​മ്മാ​ന​മാ​ടു​ന്ന കോ​ടി​ക​ൾ അ​ഞ്ഞൂ​റും അ​റു​ന്നൂ​റും താ​ണ്ടി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​യ്ക്ക് ക​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. സൂ​പ്പ​ർ നാ​യ​ക​ർ മു​മ്പു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, അ​വ​ർ​ക്കി​ത്ര ഭാ​രി​ച്ച രൂ​പ​ഭാ​വ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ പു​ള്ളി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് പു​ലി​മു​രു​ക​ന്മാ​രും എ​മ്പു​രാ​ന്മാ​രും ഉ​ല​ക​നാ​ഥ​ന്മാ​രു​മാ​യി ചീ​ർ​ത്തു​ചീ​ർ​ത്തു വ​രു​ന്നു. നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യെ​ങ്കി​ലും മ​തേ​ത​ര​വും താ​ര​ത​മ്യേ​ന യു​ക്തി​സ​ഹ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം അ​തി​വേ​ഗം ഭൂ​ത​കാ​ല​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. പ​ക​രം ആ​രോ​ഹ​ണംചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​തേ​ത​ര വി​രു​ദ്ധ​വും അ​യു​ക്തി​സ​മൃ​ദ്ധ​വും ആ​ധി​പ​ത്യ പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പ്രാ​ചീ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന ന​വീ​ന മൂ​ശ​യി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​രേ​റ​ൽ എ​ന്നാ​ണ് തൊ​ടു​ന്യാ​യം. അ​ത്ഭു​ത​മി​ല്ല​തി​ൽ, വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ ചി​ന്ത വി​ട്ട് വാ​യ്​​മാ​തി​രേ​ക​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ത അ​ങ്ങ​ന​യേ പെ​രു​മാ​റൂ.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ‘ശാ​സ്ത്ര’​കാ​ര​നാ​ണ് ഹാ​വി​യെ​ർ മി​ലെ​യ്. നാ​വെ​ടു​ത്താ​ൽ തെ​റി, നി​ഷ്ഠു​ര​മാ​യ നോ​ക്ക്, വ​ക്രീ​കൃ​ത മു​ഖ ഗോ​ഷ്ഠി​ക​ൾ... വി​ഖ്യാ​ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചി​ന്ത​ക​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ സ്വ​ന്തം പ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട്ടു– മി​ൽ​ട്ട​ൻ (ഫ്രീ​ഡ്മ​ൻ), കെ​യ്ൻ​സ്! (ജോ​ൺ മേ​നാ​ഡ്), ഹാ​യേ​ക്​ (ഫ്രീ​ഡ്രി​ക്​ വോ​ൺ). സ​മ​നി​ല തെ​റ്റി​യ​വ​ൻ എ​ന്ന അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​രു​ടെ വി​ളി അ​ന്വ​ർ​ഥം. വി​ളി​ച്ച​വ​ർ ത​ന്നെ ആ​ളെ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​നു​മാ​ക്കി. ഈ​ർ​ച്ച​വാ​ളും പി​ടി​ച്ചു​ള്ള സ്വ​ന്തം പ​ടം ഇ​ഷ്ട​ൻ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. കു​ത്തു​പാ​ള എ​ടു​ക്കാ​റാ​യ രാ​ജ്യ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ്ക​മ്മി അ​റു​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ്​ ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും. അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​തും വാ​ക്കു​പാ​ലി​ച്ചു. 30,000 സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കി, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ 18ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​താ​ക്കി. ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ബ​ജ​റ്റ് ക​മ്മി അ​രി​ഞ്ഞൊ​തു​ക്കി. രാ​ജ്യം പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ഷ്​​ടി ക​ര​പ​റ്റി. ശേ​ഷം ചി​ന്ത്യം.​ കാ​ര​ണം, മി​ലെ​യ് വാ​ൾ​പ്പ​യ​റ്റ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​മേ​രി​ക്കാ വ​ൻ​ക​ര​യി​ലെ തെ​ക്ക​ൻ കി​റു​ക്ക​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​നാ​ണ് ട്രം​പ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഗോ​ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ട​ലി​ലെ​റി​ഞ്ഞു. എ​ന്തു​ ചോ​ദി​ച്ചാ​ലും ഉ​ത്ത​രം എ​ടു​ത്ത​വാ​യ്​​ക്ക്. തെ​ളി​വ്, വി​യോ​ജ​നം, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കു​ള്ള ചേ​തം, മ​റ്റു​ള്ളോ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഒ​ന്നും ഗൗ​ന​മി​ല്ല. എ​ടു​ത്തു​ചാ​ട്ടം, ആ​ത്മ​പ്ര​ശം​സ, അ​നു​യാ​യി​ക്ക​മ്പം, പ​രി​ഹാ​സം ഇ​ത്യാ​ദി മു​ഖ​മു​ദ്ര. സ​ക​ല​രെ​യും മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ​ല്ല ടി​.വി ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ്ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റം. ഇ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത​ല്ല നാ​ളെ. മ​റ്റ​ന്നാ​ൾ മ​റ്റൊ​ന്ന്.

    എ​ന്തും ചെ​യ്യു​ന്ന ധീ​ര സാ​ഹ​സി​ക​നാം ച​രി​ത്ര-പു​രു​ഷ​ൻ ആ ​പ്ര​തീ​തി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഉ​ള​വാ​ക്കു​ക. അ​താ​ണ് ‘ട്രം​പ്​ കാ​ർ​ഡ്’. (മോ​ദി​ക്കും സ​മാ​ന പ്ര​തിച്ഛായ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കൊ​തി. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം ത​ര​​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നി​ൽ ച​ര​ടു​ള്ള തോ​ൽ​പ്പാ​വ​ക്ക് തി​ര​ക്ക​ഥ​​ക്കൊ​പ്പി​ച്ച് ആ​ടാ​നേ ക​ഴി​യൂ. മോ​ദി​യു​ടെ അ​തി​നാ​യ​ക​ത്വം ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ ആ​സൂ​ത്രി​ത പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മാ​ത്രം). എ​ന്നു ക​രു​തി, ഇ​വ​ർ വെ​റും എ​ടു​ത്തു​ചാ​ട്ട​ക്കാ​രെ​ന്നു ക​രു​ത​രു​ത്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്​ സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം ​ൈക​വ​രു​ത്താ​ൻ നി​സ്സ​േ​ങ്കാ​ചം അ​രി​ഞ്ഞൊ​തു​ക്കും നി​ര​പേ​ക്ഷ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ– കോ​ട​തി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ, റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക്, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ തൊ​ട്ട്​ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​കം വ​രെഇ​ക്കൂ​ട്ട​രെ​ല്ലാം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ചി​ല സാ​ക്ഷ​ര​പൂ​ർ​വ പ്ര​കൃ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ള​വ​റ്റ ചൊ​ടി​മ​ട്ട്, കൂ​സ​ലി​ല്ലാ​യ്മ, അ​ക്ഷ​മ, താ​ൻ​പോ​രി​മ, അ​നു​താ​പ​രാ​ഹി​ത്യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​തി​ലോ​മ​ക​ര​മെ​ന്ന് തോ​ന്നാം. ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം, സാ​ക്ഷ​ര ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ തോ​ന്നു​ക. വാ​യ്മാ​ലോ​ക​ത്ത് മ​റി​ച്ചാ​ണ് ക​ഥ. അ​യു​ക്തി​യും അ​നു​താ​പ​ക്ക​മ്മി​യും താ​ന്തോ​ന്നി​ത്ത​വും പ​ല​രെ​യും വ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​ക്കു​ന്നു. പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ത​െ​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തീ ത​ര​മാ​കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണംകൂ​ടി​യു​ണ്ട് ഈ ​വി​പ​ൽ​സാ​ഫ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്.

     ​ഡോണൾഡ് ട്രംപ്,നരേന്ദ്ര മോദി

    ത​ഴ​മ്പി​ച്ചും തു​രു​മ്പി​ച്ചും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ദ്ര​വി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​രാ​ണ് സാ​മ്പ്ര​ദാ​യി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ, ക​ക്ഷി​ക​ൾ. വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത രീ​തി​ക​ൾ വി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഈ ​മു​ര​ടി​പ്പി​നെ ധാ​ർ​ഷ്​​ട്യ​ത്തോ​ടെ എ​തി​രി​ടു​ന്നു. മ​ടു​ത്തു​വ​ശാ​യ ജ​നാ​വ​ലി സം​പ്രീ​ത​രാ​വു​ന്നു. താ​ന്തോ​ന്നി​ക​ളാ​രും വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ള​ല്ല. അ​വ​രെ​ല്ലാം മാ​റ്റം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കേ​ണ്ട. ഈ ​പ്ര​കൃ​തം മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ചി​ല​ർ​ക്ക് ഉ​ത​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ​ക്ക് മ​റി​ച്ചും. ഇ​ത്ത​രം വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ന​ത്​ യു​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ണ്ട് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ആ​ർ.​ഡി. ലെ​യി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്രം അ​തു ത​ള്ളി.

    എ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലോ​ക​ത്ത്​ ഇ​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്ക​യാ​ണ്. സാ​ക്ഷ​ര​ചി​ന്ത പു​റം​കാ​ലി​ന​ടി​ച്ച ഒ​രു​വ​ൻ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളെ പ​മ്പ​രം ക​റ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നാം ​ട്രം​പി​ൽ കാ​ണു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ ഭം​ഗ്യ​ന്ത​രേ​ണ ച​വ​റ്റു​കൊ​ട്ട​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഓ​ല​പ്പീ​പ്പി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കാ​ണു​ന്നു. അ​നു​ഭാ​വി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രി​ൽ ന്യാ​യ​യു​ക്തി​യോ നൈ​തി​ക മൂ​ല്യ​മോ നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​ഹ്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള എ​ന്തോ വി​ശേ​ഷ​ശ​ക്തി അ​വ​രി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന​ങ്ങ് ക​രു​തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​താ​ണ് സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ ആ​ത്മ​നി​ഷ്ഠ വി​ശ്വാ​സം. ഇ​രു​ട്ട​ത്ത് വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​മെ​ന്നു തോ​ന്നി​ച്ച് യാ​ത്രി​ക​രെ വ​ഴി തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന ആ ​ഗ്രാ​മ്യ സ​ങ്ക​ൽ​പ​മു​ണ്ട​ല്ലോ –പൊ​ട്ടി​ച്ചൂ​ട്ട്. അ​താ​ണ് വാ​യ്മ​ക്കാ​ല​ത്തെ ജ​ന​പ്രി​യ ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ.

