കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ൽ ‘ഭാ​ര​താം​ബ’ ചി​ത്രം സ്​​ഥാ​പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ.​വി എ​ഴു​തി​യ വി​ശ​ക​ല​നം (ആ​​രു​​ടെ ഭാ​​ര​​താം​​ബ? ആ​​രു​​ടെ ഗോ​​മാ​​താ​​വ്​?) മു​ൻ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ഇൗ ​വി​ശ​ക​ല​നം.

എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ 2005ൽ ​വ​ര​ച്ച ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി’​​ന്റെ ചി​ത്രം വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ‘ന​മ്മു​ടെ’ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ ഒ​രു മു​സ്​​ലിം വ​സ്​​ത്രാ​ക്ഷേ​പം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് സ​വ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആേ​ക്രാ​ശി​ച്ചു. അ​തി​നു മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഹു​സൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘എ​നി​ക്കു പ്ര​ധാ​നം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണ്, അ​തി​​ന്റെ അ​തി​രു​ക​ള​ല്ല.’’1 തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഹു​സൈ​നു നേ​രെ വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ. എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​നെ​പ്പോ​ലെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്​​ത​നാ​യ ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​​ന്റെ ജീ​വ​ൻ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ, ഹു​സൈ​ന് അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത് ‘മ​ത​രാ​ജ്യ’​മാ​യ ഖ​ത്ത​റാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന ഭൂ​ദേ​ശ​ത്തെ ‘ദേ​വി’​യാ​യും ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വാ’​യും ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​നാ​രം​ഭി​ച്ച​ത് 1860-70ക​ളി​ലാ​ണ്. 1860-70ക​ളി​ൽ ‘ഭാ​ര​ത’​ത്തെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത ഭൂ​ദേ​ശ​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ, സ​വ​ർ​ണ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ​ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ഭൂ​സ​ർ​വേ​ക​ളും ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​തൃ​സ്​​തു​തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചു.2

1875ൽ ​ഭാ​ര​തേ​ന്ദു ഹ​രി​ഷ്ച​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ‘ഭാ​ര​ത​ഭി​ക്ഷു’ അ​നാ​ഥ​യും നി​രാ​ലം​ബ​യു​മാ​ണ്. 1877ൽ ​ന​ബ​ഗോ​പാ​ൽ മി​ത്ര ക​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹി​ന്ദു​മേ​ള’​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ‘ഭാ​ര​ത​മാ​ത, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് രാ​ജ്ഞി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ തൊ​ഴു​കൈ​യോ​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​പാ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്നു: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ര്യ​ന്മാ​രു​ടെ പി​ൻ​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ, മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ദു​ർ​ഗ​യെ​ന്നും കാ​ളി​യെ​ന്നും ജ​ഗ​ധാ​ത്രി​യെ​ന്നും വാ​ഴ്ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് മി​ത്തു​ക​ളോ കാ​വ്യ​ബിം​ബ​ങ്ങ​ളോ അ​ല്ല. മാ​താ​വി​​ന്റെ ഭി​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​ണ് അ​മ്മ... ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​വ​ളു​ടെ ബാ​ഹ്യ​വും ജീ​വ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ രൂ​പ​ത്തെ മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യൂ. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് അ​വ​ർ​ക്ക് വെ​റും ഒ​രു തു​ണ്ട് ഭൂ​മി!.. മാ​താ​വി​നെ അ​വ​ർ ഒ​രു സ്​​ഥ​ലം മാ​ത്ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഞ​ങ്ങ​ളും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​രും ഭാ​ര​ത​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​മാ​യും മാ​താ​വാ​യും ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്നു.3

ഒ​രു സ്​​ഥ​ലത്തെ (geobody)​ ‘സ്​​ഥ​ല–​ഭ​ക്തി’ (geopiety) ആ​യി കാ​ണു​ന്ന രോ​ഗാ​തു​ര​മാ​യ സ​വ​ർ​ണ ദേ​ശീ​യ ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഭാ​വ​ന​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത് പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ’ സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്​​ഥ​ല-കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തെ ‘ഭാ​ര​ത’​മാ​ക്കി​യ​ത്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ബം​ഗാ​ളി​ലെ സ​വ​ർ​ണ​ർ ‘ഭാ​ര​ത’​ത്തെ കു​റി​ച്ച് പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ഴു​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത്യു​ഞ്ജ​യ വി​ദ്യാ​ല​ങ്കാ​ർ എ​ന്ന ബ്രാ​ഹ്മ​ണ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ 1808ൽ ​ബം​ഗാ​ളി ഭാ​ഷ​യി​ലെ​ഴു​തി​യ ‘രാ​ജ​ബൊ​ലി’​യി​ൽ, അ​തി​പ്രാ​ചീ​ന കാ​ല​ത്തെ ക്ഷ​ത്രി​യ –രാ​ജ​വം​ശാ​വ​ലി, മു​സ്​​ലിം –ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണംമൂ​ല​മാ​ണ് ക്ഷ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​ല​പി​ക്കു​ന്നു. ക​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ ഫോ​ർ​ട്ട് വി​ല്യം കോ​ള​ജ് ആ​ണ് ഒ​രു ച​രി​ത്ര​ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​മെ​ഴു​താ​ൻ വി​ദ്യാ​ല​ങ്കാ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ –ബം​ഗാ​ളി ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രു​ടെ പു​രാ​ണഭാ​വ​ന​യി​ൽ മാ​ത്രം നി​ല​നി​ന്ന ഭാ​ര​തം– രാ​ജ്യ​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ​യാ​ണ് ച​രി​ത്ര പ​രി​വേ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ല​ങ്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച​ത്.4

‘രാ​ജ​ബൊ​ലി’​യി​ലെ ഭാ​ര​ത​സ്​​ഥ​ല വി​വ​ര​ണം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘‘ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​ഴു ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ജം​ബു​ദ്വീ​പാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി. ജം​ബു​ദ്വീ​പി​ലെ 9 ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം. ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്, ഐ​ന്ദ്ര, കേ​ശ​രു, താ​മ്ര​പ​ർ​ണ, ഗാ​വ​സ്​​തി മാ​താ, നാ​ഗ. സൗ​മ്യ വ​രു​ണ, ഗാ​ന്ധാ​ര, കു​മാ​രി​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 9 ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ വ​ർ​ണാ​ശ്ര​മ​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖ​ണ്ഡ​മാ​ണ് കു​മാ​രി​ക. മ​റ്റു ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ത്യ​ജ​ർ, (ജാ​തി ബാ​ഹ്യ​ർ/അ​വ​ർ​ണ​ർ) താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു.’’5

‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി’ എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ, വി​ദ്യാ​ല​ങ്കാ​ർ അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ​രെ’​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, അ​വ​രു​ടെ ‘ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം’ അ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പം രൂ​പംകൊ​ള്ളു​ന്ന​തു ത​ന്നെ പ​ല​ത​രം ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​യ അ​വ​ർ​ണ ജ​ന​ത​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ര്യാ​ധി​നി​വേ​ശ​ക​രു​ടെ ജം​ബു​ദ്വീ​പും ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​വും രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​ത് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ജ​ന​ത​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ. എ​ത്ര​യോ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​മും ബ്രി​ട്ട​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​പ്പോ​ൾ, ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ ആ​ദി​മ​ശ​ത്രു, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​വ​ർ​ണ​രാ​ണെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​ണ​ല്ലോ?

ഇ​ന്നു നാം ​കാ​ണു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘ഭൂ​ദേ​ശ ഭൂ​പ​ടം’ (territorial map) യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വ​ര​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലാ​ണ്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക ഭൂ​പ​ട വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഭൂ​പ​ടം. ജം​ബു​ദ്വീ​പ്, മെ​റു​പ​ർ​വ​തം, ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് സ്​​ഥ​ല​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ധാ​ര​ണ​യു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ വം​ശാ​വ​ലി പ​ണ്ഡി​ത​രും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ജ്ഞ​രാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​മി​യെ ഒ​രു പ​ര​ന്ന പ്ര​ത​ല​മാ​യി ക​ണ്ടു. ദ്വീ​പു​ക​ൾ താ​മ​ര​യു​ടെ ഇ​ത​ളു​പോ​ലെ​യാ​ണ്. മ​റ്റു ചി​ല പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​ത​ത്തെ ‘അ​ർ​ധ​ച​ന്ദ്ര​നാ’​യും ‘ത്രി​കോ​ണ’​മാ​യും, ‘അ​സ​മ​ച​തു​ര’​മാ​യും ‘കു​ല​യ്ക്കു​ന്ന വി​ല്ലാ’​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘കൂ​ർ​മ’​മാ​യും ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.6

ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലെ ‘map’നു ​സ​മാ​ന​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ സം​സ്​​കൃ​ത​ത്തി​ലി​ല്ല. ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ‘ന​ക്ഷ’ (naksha) എ​ന്ന​ത് അ​റ​ബി വാ​ക്കാ​ണ്. ചി​ത്രം, ആ​ലേ​ഖ്യം എ​ന്നീ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ഭൂ​പ​ടം എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. ‘ഭൂ​പ​ടം’ (map) എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ഭൂ​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ അ​മൂ​ർ​ത്ത പ്ര​തി​നി​ധാ​ന​മാ​ണ്.7 തു​ണി​യി​ലും ലോ​ഹ​ത്ത​കി​ടി​ലും വ​ര​ച്ച ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ണ്യ​സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​രാ​ണ ആ​ലേ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ, ‘ഭൂ​ഗോ​ള’​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​മി​സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ ആ​ദ്യ​മാ​യി തി​രു​ത്തി​യ​ത് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഭൂ​ഗോ​ള നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​ണ്. സ്വ​ന്തം ആ​വാ​സ​സ്​​ഥ​ല​ത്തെ ത്രി​കോ​ണ​മാ​യും കൂ​ർ​മ​മാ​യും ക​ണ്ടി​രു​ന്ന സ​വ​ർ​ണ​രെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഭൂ​ദേ​ശ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ർ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഭൂ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ, അ​തി​​ന്റെ ഭൗ​മ​സ​യ​ൻ​സ്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം, സ​വ​ർ​ണ​ർ അ​തി​നെ പു​രാ​ണ ഭാ​ര​ത​ഭാ​വ​ന​യി​ലേ​ക്കു വി​ള​ക്കി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഭൂ​ഗോ​ള​ത്തി​​ന്റെ വ​ട​ക്ക് ജം​ബു​ദ്വീ​പും ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും താ​ഴെ ക​ട​ലു​ക​ളും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു.8

സ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ ഭൂ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​​ന്റെ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക്കാ​യ സ്​​ഥ​ല​സ​ങ്ക​ൽ​പം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. കാ​ര​ണം, പു​രാ​ണ സ്​​ഥ​ല-ഭൂ​ഗോ​ള നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ‘നി​ർ​ദേ​ശാ​ങ്ക ഭൂ​പ​ട​വി​ജ്ഞാ​നീ​യ’ത്തെ (Coordinate Cartography)​ കു​റി​ച്ചോ സ്​​ഥ​ല​ത്തി​​ന്റെ അ​ള​വി​നെ കു​റി​ച്ചോ ഒ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന. ഒ​രു പ്ര​ത​ലത്തി​ലെ (ഗ്രി​ഡ്)​ ഒ​രു ബി​ന്ദു​വി​​ന്റെ സ്​​ഥാ​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഖ്യ​ക​ളാ​ണ് ‘നി​ർ​ദേ​ശാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ (coordinates). ഗ്രി​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് അ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് തി​ര​ശ്ചീ​ന അ​ക്ഷ​ത്തെ x അ​ക്ഷ​മെ​ന്നും ലം​ബ അ​ക്ഷ ത്തെ y അ​ക്ഷ​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു –പ​ര​സ്​​പ​ര ഭി​ന്ന​വും വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​വു​മാ​യ സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും മാ​ന​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​യെ കാ​ർ​ട്ടീ​ഷ്യ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശാ​ങ്ക​മാ​തൃ​ക​യി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ധു​നി​ക ഭൂ​പ​ടം. സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ഗു​ണ​പ​ര​മോ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മോ ആ​യി ഭൂ​പ​ടം ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. തി​ക​ച്ചും അ​ള​വു​പ​ര​മാ​യ സ്​​ഥ​ല​സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​നു​ള്ള​ത്.

എ​ന്നാ​ൽ, സ​വ​ർ​ണ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പാ​പ-പു​ണ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ‘പു​ണ്യ​ഭൂ​മി’​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പു​രാ​ണ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ള​റ്റ​ത്ത് മെ​റു/​കൈ​ലാ​സ പ​ർ​വ​ത​ത്തെ കാ​ണാം. ഈ ​ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ക്കു​ക​ളോ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ, ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് ദേ​ശം-വി​ദേ​ശം എ​ന്ന വി​ഭ​ജ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ക്കോ​സ്​ പൗ​ളാ​ങ്സാ​ഡ് പ​റ​യു​ന്നു: ‘‘ആ​ധു​നി​കാ​ർ​ഥ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി​സ​ങ്ക​ൽ​പം, ‘സ്വ-ദേ​ശി’​ക​ളെ​യും ‘വി-ദേ​ശി’​ക​ളെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​ധു​നി​ക മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ ഭൂ​ദേ​ശാ​ധി​കാ​ര​വും ഭൂ​ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.’’9

ഭാ​ര​തം എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത് വി​ന്ധ്യ​നു വ​ട​ക്ക് ക​ല​മാ​നു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തും അ​തി​നാ​ൽ, യാ​ഗം​ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റി​യ​തു​മാ​യ ‘ആ​ര്യാ​വ​ർ​ത്ത’​ത്തെ​യാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യെ ‘പാ​പ​ഭൂ​മി’​യും ‘മ്ലേ​ച്ഛ​ദേ​ശ’​വു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്, ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​നു മു​മ്പ് ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലാ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ/ഭാ​ര​താം​ബ’​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം സ്​​ഥ​ല​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്, അ​വ​ർ​ണ ജ​ന​ത​യെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് തെ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യെ​യാ​കെ ഭാ​ര​താം​ബ​യി​ൽ​നി​ന്നു പു​റം​ത​ള്ളു​ന്നു.

ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ബി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​പാ​ലി​​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം നോ​ക്കു​ക: ‘‘ഭാ​ര​ത​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഏ​ക​ത​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ത​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​റി​യ​ണം, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ‘ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന വൈ​ദേ​ശി​ക​പ്പേ​രു​കൊ​ണ്ട​ല്ല വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ‘ഹി​ന്ദു​സ്​​ഥാ​ൻ’ എ​ന്നു​പോ​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ ആ​ര്യ​ൻ ജ​ന​ത അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ വി​ളി​ച്ച​ത്, ‘ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം’ എ​ന്നാ​ണ്.’’10 ‘ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ത’ ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്നീ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.

ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ‘ആ​ര്യ​ൻ ജ​ന​ത’മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​പാ​ലി​​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ‘രാ​മ​രാ​ജ്യം’ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ പാ​ലി​​ന്റെ ‘ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം’ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം അ​വ​ർ​ണ​രെ​യും തെ​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യെ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ‘രാ​മ​രാ​ജ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​തീ​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗാ​ന്ധി അ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കു ഒ​രു താ​ക്കീ​താ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ണ/ജാ​തി​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ ലം​ഘി​ക്കാ​ൻ, അ​വ​ർ​ണ​ർ ത​യാ​റാ​യാ​ൽ, അ​വ​ർ​ക്കു ശം​ബൂ​ക​​ന്റെ ഗ​തി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​ഗ്ര​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്! ‘ഇ​ന്ത്യ’​യെ​ന്ന പേ​ര് ഒ​രു സ്​​ഥ​ല​നാ​മം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വാ​ദം ബി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​പാ​ലി​നെ വ​ല്ലാ​തെ ചൊ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘‘ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ സ്​​ഥാ​പി​ച്ച സ്​​കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ്, നി​യ​മം, കോ​ട​തി, പ​ട്ടാ​ളം, ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി, പ​ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നുമു​മ്പ്, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നൊ​രു ജീ​വി, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​ട്ടി​ല്ല​േ​ത്ര!’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ലി​ന്റെ ശ​കാ​രം.11

ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ,രുക്മാബായി

ഉ​ത്ത​ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും ബം​ഗാ​ളി​ലെ​യും ആ​ധു​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം കി​ട്ടി​യ മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ സ​വ​ർ​ണ​രാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​ക്ക​ൾ. ഉ​ത്ത​ര​പ്ര​ദേ​ശു​കാ​ര​നാ​യ രാ​ജ ശി​വപ്ര​സാ​ദാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഹി​ന്ദി​യി​ൽ ഒ​രു ച​രി​ത്ര പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​കം (1864) ര​ചി​ച്ച​ത്. ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളു​ള്ള ‘ദേ​ശ’​മാ​യും, ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വാ’​യും ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്രം, സ്​​ഥ​ലം, ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്നി​വ​യെ പ​ര​സ്​​പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​വ​ർ​ണ ദേ​ശ –രാ​ഷ്ട്ര ഭാ​വ​ന​യു​ടെ തു​ട​ക്കം ഈ ​കൃ​തി​യി​ൽ കാ​ണാം. ആ​ധു​നി​കച​രി​ത്രം ദേ​ശ – രാ​ഷ്ട്ര ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ശി​വപ്ര​സാ​ദി​​ന്റെ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ​യും ആ​ര്യ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും മൂ​ന്നു​ത​രം അ​യി​ത്ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ണ​ർ, മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് അ​സു​ര –അ​യി​ത്ത​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നു സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യെ ‘ദേ​വി’​യാ​യി സ​ങ്ക​ൽ​പി​ച്ചു. ദേ​വീ​ഭാ​വ​ന അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ്. അ​വ​ർ മാ​താ​വി​​ന്റെ സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​മ്മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ൻ കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന സ​വ​ർ​ണ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​നം.

കോ​ടാ​നു​കോ​ടി ദേ​വ​ൻ​മാ​രും ദേ​വി​ക​ളു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ‘ദേ​വി’ ജ​നി​ച്ചു. ക്ര​മേ​ണ, ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ’​യെ​ന്ന ദേ​വ​ത, ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന ഭൂ​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ​യും ദേ​ശ –രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​​ന്റെ ദൃ​ശ്യപ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി. 1905ൽ ​അ​ബ​നീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​ർ, ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​ന് ദൃ​ശ്യ​രൂ​പം ന​ൽ​കി. 1905ലെ ​ബം​ഗാ​ൾ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബ​നീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​ർ വ​ര​ച്ച ‘വം​ഗ​മാ​താ’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​ണ്, പി​ന്നീ​ട് ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്’​ ആയ​ത്. കാ​വി​ക്കൊ​ടി, ഗോ​ത​മ്പു​മ​ണി​ക​ൾ, വേ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​ക​ളി​ലേ​ന്തി​യ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് ടാ​ഗോ​ർ വ​ര​ച്ച​ത്. ഹി​ന്ദു ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ദി പി​താ​വാ​യ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​​ന്റെ ശി​ഷ്യ​യാ​യ സി​സ്റ്റ​ർ നി​വേ​ദി​ത ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ഴു​തി: ‘‘മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ... ഭാ​ര​ത​മാ​താ ഹ​രി​ത​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ൾ​ക്കു പി​ന്നി​ൽ നീ​ലാ​കാ​ശം. കാ​ലി​ന​ടി​യി​ൽ വെ​ള്ള​ത്താ​മ​ര... അ​വ​ളു​ടെ നാ​ലു കൈ​ക​ൾ ദേ​വീ​ശ​ക്തി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്.’’12 അ​ബ​നീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​റി​​ന്റെ ചി​ത്രം അ​ച്ച​ടി​ച്ചു വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ്​​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​നു​ശീ​ല​ൻ സ​മി​തി നേ​താ​വു​മാ​യ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് സെ​ൻ ഗു​പ്ത എ​ഴു​തി: ‘‘ഈ ​ചി​ത്രം കാ​ണു​മ്പോ​ഴു​ള്ള വി​കാ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​മ്മ​യു​ടെ സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രം​ഗ​മാ​വു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഗ്ര​ഹ​വും എ​നി​ക്കി​ല്ല. അ​മ്മ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്തു ജീ​വി​ത​മാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്?’’13 സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ഭാ​ര​തി​യു​ടെ ത​മി​ഴ് വാ​രി​ക​യാ​യ ‘ഇ​ന്ത്യ’​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭാ​ര​ത് മാ​താ​വി​നെ, ഭാ​ര​തി ‘പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദേ​വി’​യെ​ന്നു വി​ളി​ച്ചു. ആ ​ല​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം! വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം! എ​ന്നും അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യി, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ഭാ​ര​തി​യു​ടെ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ ഒ​രു കൈ​യി​ൽ ഉ​ർ​ദു ലി​പി​യി​ൽ ‘അ​ല്ലാ​ഹു അ​ക്ബ​ർ’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ബാ​ന​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു കൈ​യി​ൽ ദേ​വ​നാ​ഗ​രി​യി​ലു​ള്ള വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​വും. മു​സ്​​ലിം ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ നാ​ല് സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​താ​വി​​ന്റെ പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ​സ്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​ട്ടാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം.

സ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് ക്ര​മേ​ണ ര​ക്ത​ദാ​ഹി​യും ഭീ​ക​ര രൂ​പി​ണി​യു​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​വ​ൾ മ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​ടെ ത​ല​ക​ളും ചോ​ര​യു​മാ​ണ്. 1919ൽ ​ഫൈ​സാ​ബാ​ദി​ൽ ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ണി​യാ​യ ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ ക​ല​ണ്ട​ർ അ​ച്ച​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നെ സം​ഹാ​ര​രു​ദ്ര​യാ​യ ദു​ർ​ഗ​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. ബം​ഗാ​ളി​ലെ സ​വ​ർ​ണ​ർ മാ​ത്ര​മേ ദു​ർ​ഗ​യെ ആ​രാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ ദൈ​വ​മാ​യ മ​ഹി​ഷാ​സു​ര​നെ കൊ​ന്ന്, ശ​വ​ത്തി​നു​മേ​ൽ താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​യാ​യി മാ​റു​ന്ന ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ രൂ​പ​കം പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണ്? ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യാ​ൽ, ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ് അ​വ​ർ​ണ​രോ​ട് ദ​യാ​ലു ആ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യെ ദു​ർ​ഗ–​കാ​ളി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ​ണ​രും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും അ​വ​ൾ​ക്കു താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടാ​നു​ള്ള ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം! ഈ ​മാ​തൃ​പൂ​ജ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ അ​വ​ർ​ണ- മു​സ്​​ലിം ന​ര​ഹ​ത്യാ പൂ​ജ​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ ശ​ക്തി​യി​ൽ​നി​ന്നു മോ​ച​നം തേ​ടു​ന്ന ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​റു​ത്ത ശി​ര​സ്സു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്ത മാ​ല​യ​ണി​ഞ്ഞ്, ചോ​ര​യി​റ്റു​ന്ന നാ​ക്കു നീ​ട്ടി, ശ​വ​ത്തി​നു​മേ​ൽ താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വ​ന, ലോ​ക​ത്ത് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

ഭാ​വി​യി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, അ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കും ഭൗ​തി​ക​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും, സാം​സ്​​കാ​രി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും അ​സ്​​തി​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ സ്​​ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഘോ​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​മാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ. ദു​ർ​ഗ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ലെ മാ​ല​യി​ലു​ള്ള അ​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത ശി​ര​സ്സു​ക​ൾ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദി​മ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ര്യ​ന്മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളെ​യാ​ണ്. പ​രാ​ജി​ത​രാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ജ​ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ താ​ണ്ഡ​വ​ലീ​ല. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര’​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ, ദേ​ശ​ത്തി​നു കാ​ളീ​രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ട്ടും നി​ർ​ദോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​കു​ന്ന ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്, അ​വ​ളു​ടെ സ​വ​ർ​ണ സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ണ–​ മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ചോ​ര​യാ​യി​രി​ക്കും. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്, ‘കൊ​ല​മാ​താ​വ്’ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണി​ത്.

ഭാ​ര​ത​മാ​താ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​കാ​ര​തീ​വ്ര​വും സ​വ​ർ​ണ ബ​ഹു​ജ​നപ്രി​യ​വു​മാ​ക്കി​യ​ത് ബ​ങ്കിം ചന്ദ്ര ചാ​റ്റ​ർ​ജി​യു​ടെ ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം’ (1882) എ​ന്ന നോ​വ​ലാ​ണ്. 1777ൽ ​ബം​ഗാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ന്യാ​സി-ഫ​ക്കീ​ർ ല​ഹ​ള​യെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി എ​ഴു​തി​യ നോ​വ​ലാ​ണ് ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം’. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഈ ​ല​ഹ​ള​യി​ൽ സ​വ​ർ​ണ സ​ന്യാ​സി​മാ​രും സൂ​ഫി ഫ​ക്കീ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ‘ഫ​ക്കീ​ർ’​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ സ്വ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​രു​കൂ​ട്ടം സ​വ​ർ​ണ​ർ, മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തു​ന്ന കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യു​ടെ​യും കൊ​ള്ളി​വെ​പ്പി​​ന്റെ​യും ക​ഥ​യാ​ണ് ‘ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠം’. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘‘എ​വി​ടെ ക​ണ്ടാ​ലും മു​സ​ൽ​മാ​നാ​യ ആ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട​വ​ർ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും പ​ണം കി​ട്ടു​മെ​ന്നു​ള്ളി​ട​ത്ത് കൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്തു... മു​സ​ൽ​മാ​ന്മാ​രു​ടെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ചു​ട്ട് ചാ​മ്പ​ലാ​ക്കി... മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ത​ല​വെ​ട്ടി നീ​ക്കി, ‘ഹ​രി​ഹ​രി’ എ​ന്ന ജ​യ​ഭേ​രി ഉ​യ​ർ​ത്തി മു​ന്നേ​റും.14

മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്, ‘‘ചി​ല​ർ മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ച​വി​ട്ടി... വ​ള​രെ​പ്പേ​ർ ഒ​ന്നി​ച്ച് കൂ​ട്ട​മാ​യി മു​സ​ൽ​മാ​ൻ​മാ​രു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചെ​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ തീ​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു... ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​സ​ൽ​മാ​ൻ​മാ​രെ കീ​ഴ​ട​ക്കി. രാ​ജ്യം വീ​ണ്ടും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടേ​താ​യി...15

ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി,മിഖായേൽ ബക്തിൻ

1875ൽ ​ബ​ങ്കിം എ​ഴു​തി​യ ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’ –ഈ ​നോ​വ​ലി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​പാ​ട്ടി​​ന്റെ ആ​ദ്യ​ശീ​ർ​ഷ​കം ‘വ​ന്ദ​ന’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​ന്ദ​മ​ഠ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ബ​ങ്കിം ച​ന്ദ്ര സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്, അ​വ​ളു​ടെ സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ ചോ​ര​യാ​ണ്. 1905ലെ ​സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സ്​​ഥാ​നം വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. 1896ലെ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​ർ സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ ‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം’ ആ​ദ്യ​മാ​യി പാ​ടി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ‘ഋ​ഷി’ എ​ന്നാ​ണ് ബ​ങ്കിം ച​ന്ദ്ര​യെ അ​ര​വി​ന്ദ​ഘോ​ഷ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. 1920ക​ളാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മി​ക്ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ന്ന​ട (1897), മ​റാ​ത്തി (1897), ഗു​ജ​റാ​ത്തി (1901), ത​മി​ഴ് (1905), ഹി​ന്ദി (1906), തെ​ലു​ഗു (1907), മ​ല​യാ​ളം (1909) എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം മൊ​ഴി​മാ​റ്റി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം എ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം പാ​ടു​ക പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു.

1930ക​ളി​ൽ വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​​ന്റെ മു​സ്​​ലിം വി​രു​ദ്ധ​ത​ക്കും സ​വ​ർ​ണ​മ​താ​ത്മ​ക​ത​ക്കു​മെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് 1947ൽ ​ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം ഒ​രു മ​ത​പ്പാ​ട്ട​ല്ല. അ​ത് ശു​ദ്ധ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗാ​ന​മാ​ണ്... അ​ത് മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ നി​ന്ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു പാ​ട്ടു​മ​ല്ല’’.16 മ​ത​മൈ​ത്രിവാ​ദി​യാ​യ ഗാ​ന്ധി ഇ​തേ പ്രാ​ർ​ഥ​നായോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യും പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ‘‘അ​ല്ലാ​ഹു അ​ക്ബ​ർ എ​ന്ന വി​ളി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് വ​ള​രെ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക​മാ​യ അ​ർ​ഥ​മാ​ണ്. അ​ത് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ര​ണം, അ​ല്ലാ​ഹു അ​ക്ബ​ർ വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ, ഹി​ന്ദു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.’’17

1937ൽ ​നെ​ഹ്റു​വി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​മ്മി​റ്റി എ​തി​ർ​പ്പി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തെ ‘ദേ​ശീ​യ​പാ​ട്ടാ’യും (na​tion​a​l song)​ ‘ജ​ന​ഗ​ണ​മ​ന’​യെ ‘ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന’​മാ​യും നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. പാ​ട്ടും ഗാ​ന​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം പ​ക്ഷേ, ആ​ർ​ക്കു​മ​റി​യി​ല്ല. 1949 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​തു​താ​യി പി​റ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. അം​േ​ബ​ദ്ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ര​ടി​ൽ ‘In​d​i​a S​h​a​l​l b​e a un​ion of ​S​ta​tes’ എ​ന്നാ​ണ് എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ‘ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പേ​ര് വൈ​ദേ​ശി​ക​വും മ​തേ​ത​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ർ​മാ​ണസ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഈ ​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ ‘പൈ​തൃ​ക–​സം​സ്​​കാ​ര’​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പേ​ര് വേ​ണ​മെ​ന്നു ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ​വ​ർ​ണ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വാ​ദി​ച്ചു. ജം​ബു​ദ്വീ​പ്, ആ​ര്യാ​വ​ർ​ത്തം, ഭാ​ര​ത​വ​ർ​ഷം, ഹി​ന്ദു​സ്​​ഥാ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല പേ​രു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് അം​േ​ബ​ദ്ക​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ, നെ​ഹ്റു​വി​​ന്റെ ഇ​ട​നി​ല​യി​ൽ, ‘India, that is Bharat...’ എ​ന്നാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്കു മൊ​ഴി​മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ, ‘ഭാ​ര​തം’ ആ​ദ്യം ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.18 മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ, ‘‘ഭാ​ര​തം എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ...’’ എ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി​മാ​റ്റി​യ​ത്.

19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു ‘സ്​​ഥ​ല-കാ​ല​രൂ​പ​ക’മാ​യി (chronotope) രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? ‘േക്രാ​ണോ​ടോ​പ്പി’​​ന്റെ വാ​തി​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ, വാ​ക്കി​നും വാ​ച​ക​ത്തി​നും അ​ർ​ഥ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കാ​നാ​വൂ എ​ന്ന് മി​ഖാ​യേ​ൽ ബ​ക്തി​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.19

സ്​​ഥ​ല-കാ​ല​ ഗ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്​​പ​രപൂ​രി​ത​വും പ​ര​സ്​​പ​ര ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യാ​ണ് േക്രാ​ണോ​ടോ​പ് പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​ക​ാർ ന​ട​ത്തി​യ ഭൂ​സ​ർ​വേ –ഭൂ​പ​ട വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്ന ഭൂ​ദേ​ശ​ത്തെ ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വ്’ എ​ന്ന േക്രാ​ണോ​ടോ​പ്പാ​ക്കി മാ​റ്റി. േക്രാ​ണോ​ടോ​പ് അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഒ​രു മ​തേ​ത​ര സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ‘മാ​താ​വ്’ എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം അ​തി​നെ ദൈ​വി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം ഒ​രു ‘ദൈ​വി​ക േക്രാ​ണോ​ടോ​പ്’ (sa​cr​e​d c​hronotop​e) ആ​യി മാ​റു​ന്നു. ഭാ​ര​ത മാ​താ​വി​​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ പ​ത്ര​മാ​സി​ക​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഭാ​ര​ത് ബ​ന്ധു, ഭാ​ര​ത് ജീ​വ​ൻ, ആ​ര്യ​ദ​ർ​പ്പ​ൺ, ഭാ​ര​ത് ദീ​പ​ക്, ആ​ര്യ​പ​ത്രി​ക, ഭാ​ര​ത് ദു​ർ​ദ​ശ, ഭാ​ര​ത് ജ​ന​നി, ആ​ര്യ​കീ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു ആ ​പേ​രു​ക​ൾ. 1870ൽ ​ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര ബാ​ന​ർ​ജി ര​ചി​ച്ച ‘ഭാ​ര​ത​സം​ഗീ​തം’, വ​ന്ദേ​മാ​ത​ര​ത്തി​​ന്റെ മു​ൻ​ഗാ​മി​യാ​ണ്.

ബി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​പാ​ൽ എ​ഴു​തു​ന്നൂ: ‘‘ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത മാ​താ​വി​​ന്റെ വെ​ളി​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്...’’20

ഈ ​ആ​ര്യ​വം​ശ​മാ​താ​വ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​വ​ർ​ണ മു​സ്​​ലിം ജ​ന​ത​യു​ടെ മാ​താ​വ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ജാ​തി​യു​ടെ കാ​രാ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ല​ട​ച്ച ആ​ര്യ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കൊ​ളോ​ണി​യ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വ്, ഒ​രു, ‘ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ മാ​താ​വ്’ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ജ​ന​ത​ക്ക് ഒ​രു ‘കൊ​ളോ​ണി​യ​ല​മ്മ’​യെ പൂ​ജി​ക്കാ​നാ​വു​മോ? ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ശ​ത്രു​വാ​യ ആ​ര്യ –സ​വ​ർ​ണ​രെ​പ്പോ​ലെ, ഈ ​കൊ​ളോ​ണി​യ​ല​മ്മ​യെ​യും അ​വ​ർ​ണ മു​സ്​​ലിം ഭാ​വ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്താ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

പു​രു​ഷ ആ​ധി​പ​ത്യം, സ​തി, ശൈ​ശ​വ​ വി​വാ​ഹം, വി​ധ​വാ പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ സ​ങ്ക​ൽ​പം ആ​വി​ർ​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ‘പ​രി​ശു​ദ്ധ​യും പ​തി​വ്ര​ത​യു​മാ​യ ഒ​രു ഹി​ന്ദു ഭാ​ര്യ’​യെ ഭാ​വ​നചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​ളു​ടെ ‘ചാ​രി​ത്യ്ര​ശു​ദ്ധി’​യെ കൊ​ളോ​ണി​യ​ലി​സ​ത്തി​ന് അ​പ്ര​വേ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രി​ട​മാ​യി വാ​ഴ്ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്തു.21

സ്​​ത്രീ​യെ ‘ദേ​ശ’​മാ​യും ‘മാ​താ​വാ’​യും കാ​ണു​ന്ന ഭാ​വ​ന, ഫ​ല​ത്തി​ൽ മ​തേ​ത​ര​മാ​യ ദേ​ശ​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. ദേ​ശം എ​ന്ന​ത് മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദ​ർ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​വി​ത്ര മാ​താ​വാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​താ​ണ് ‘ഭാ​ര​ത​മാ​താ’ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​​ന്റെ വൈ​കാ​രി​ക പ്ര​ഭാ​വ​മെ​ന്ന് ഡി​യാ​ൻ എ​ക് പ​റ​യു​ന്നു.22 അ​തോ​ടെ, ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​നം ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു ‘വി​ശു​ദ്ധ​യു​ദ്ധ’​മാ​യി മാ​റി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ ആ​ന്ത​രി​ക –കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ​ത്. സ്​​ത്രീവി​രു​ദ്ധ​വും അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ ജ​ടി​ല​വും അ​വ​ർ​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഈ ​സ​വ​ർ​ണ കു​ടും​ബ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ ‘ആ​ന്ത​രി​ക​മ​ണ്ഡ​ല’മെ​ന്നാ​ണ് (inner domain) പാ​ർ​ഥ ചാ​റ്റ​ർ​ജി ആ​ദ​ർ​ശ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘കു​ടും​ബ​മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ത്യ’, ‘കു​ടും​ബ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന്ത്യ’ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.23

1880ലെ ​വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന നി​യ​മം, 1893ലെ ​വി​വാ​ഹ​പ്രാ​യം 12 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ നി​യ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ​​ന്റെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​മാ​യ കു​ടും​ബം ശി​ഥി​ലമാ​കു​മെ​ന്നും അ​ടി​മ​ക​ളാ​യ സ്​​ത്രീ​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ചി​ന്ത ഉ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള അ​ഗാ​ധ ഭ​യം അ​വ​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടി. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ നി​രു​പാ​ധി​ക പാ​തി​വ്ര​ത്യം, ശി​ശു​വ​ധു, സ​തി, വി​ധ​വ​യു​ടെ ആ​ജീ​വാ​ന​ന്ദ വൈ​ധ​വ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷാ​ധി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണു​ക​ൾ. ഭ​ർ​ത്താ​വി​​ന്റെ ചി​ത​യി​ൽ ജീ​വ​നോ​ടെ ദ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​തീ​ദേ​വി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന തീ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ളും അ​മ​രു​ന്ന നി​ല​വി​ളി​യും സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന മ​കു​ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും സ്​​ത്രീ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ​യും സം​സ്​​കാ​ര ശൂ​ന്യ​ത​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​നം കെ​ട്ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. സ്​​ത്രീ​യു​ടെ ലൈം​ഗി​കാ​ടി​മ​ത്ത​വും അ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ അ​ദൃ​ശ്യ​ത​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​ക​ൾ.

ശി​ശു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ രു​ക്മാ​ബാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന പോ​രാ​ട്ട​വും ഭ​ർ​ത്താ​വി​​ന്റെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഫു​ൽ​മ​ണി എ​ന്ന ബാ​ലി​ക​യു​ടെ ദു​ര​ന്ത​ക​ഥ​യും സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ വ​ലി​യ അ​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

1894ൽ ​ഒ​രു സ്​​ത്രീ​പ​ക്ഷ മാ​സി​ക എ​ഴു​തി:

‘‘ഹേ, ​ആ​ണു​ങ്ങ​ളെ, ഈ ​നാ​ട്ടി​ലെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ക​ളാ​യ സ്​​ത്രീ​ക​ളോ​ട് നി​ങ്ങ​ൾ കൊ​ടും​പാ​ത​കം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ ​ഒ​റ്റ കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ, ജ​നി​ച്ച നാ​ട്ടി​ൽ എ​െ​ന്ന​ന്നേ​ക്കും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രും.’’24

1884ൽ ​രു​ക്മാ​ഭാ​യി കി​ഴ​വ​നും രോ​ഗി​യു​മാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​ന​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്താ പ്ര​ചാ​രം നേ​ടു​ക​യും​ചെ​യ്തു. സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ ദേ​ശീ​യവാ​ദി​ക​ൾ രു​ക്മാ​ഭാ​യി​യെ ശൂ​ർ​പ്പ​ണ​ഖയെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്. കു​ലീ​ന ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രു​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു വ​രു​ന്ന ബാ​ലി​കാ ഭാ​ര്യ​മാ​രി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ശി​ശു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽത​ന്നെ വി​ധ​വ​ക​ളാ​വു​ക പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​പ്രാ​യം മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ, ഭാ​ര​തീ​യ കു​ടും​ബ​മൂ​ല്യം വി​ധ​വ​യു​ടെ അ​ട​ഞ്ഞ ലോ​ക​ത്തി​ല​ട​ക്കും. ഈ ​സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​കൃ​ത​മെ​ന്ന് മി​ഷ​നറി​മാ​രും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ത​യി​ലാ​ണ്ട സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ‘സ്​​നേ​ഹം’ എ​ന്ന ക​പ​ട​ന്യാ​യം​കൊ​ണ്ട്, അ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘സ്​​നേ​ഹ’​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര കി​ഴ​വ​നാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യി ഏ​തു ശി​ശു ഭാ​ര്യ​ക്കും ലൈം​ഗി​ക ബ​ന്ധ​മാ​കാ​മെ​ന്ന വാ​ദം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി.

1889ൽ 29​കാ​ര​നാ​യ ഹാ​രി മെ​യ്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ചു കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, ഫു​ൽ​മ​ണി​ക്ക് വ​യ​സ്സ് 10, ക​ളി​ച്ചു ര​സി​ച്ചു ന​ട​ക്കേ​ണ്ട പ്രാ​യം! ലൈം​ഗി​കബ​ന്ധ​ത്തി​​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഫു​ൽ​മ​ണി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്ന് വി​വാ​ഹ​പ്രാ​യം 10 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​തി​രെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​നാ​വി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, പ്ര​തി​ഷേ​ധ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ് ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു. അ​തി​ഭീ​ക​ര​വും ക്രൂ​ര​വു​മാ​യ സ​വ​ർ​ണ സ്​​ത്രീ-പു​രു​ഷ ബ​ന്ധ​ത്തെ​കു​റി​ച്ച് മി​ഷ​നറി​മാ​രും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​വ​ർ​ണ സ്​​ത്രീ​ക​ളും വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി. ഈ ​വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ, സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ, വാ​ത്സ​ല്യ ത്യാ​ഗ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ‘മാ​തൃ-പു​ത്ര ബ​ന്ധ’​ത്തി​​ന്റെ പു​തി​യൊ​രു വ്യ​വ​ഹാ​രം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​വ​ർ​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​നു​ള്ള അ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ഈ ​മാ​താ​വ്. ദു​ർ​ഗ​യും കാ​ളി​യും പ​ര​മേ​ശ്വ​രി​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​മാ​താ​വ്.25

ഈ ​ദേ​വീ​മാ​താ​വി​നെ കു​ടും​ബ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​വ​ർ​ണ​രു​ടെ ദേ​ശ–​സ്​​ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഭാ​ര​ത​മാ​താ​വും ഭാ​ര​താം​ബ​യു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സ​വ​ർ​ണ പു​രു​ഷാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ സം​ഹാ​ര രു​ദ്ര​മാ​യ മൂ​ർ​ത്തീ​രൂ​പം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ര​താം​ബ. അ​ത്, അ​വ​ർ​ണ മു​സ്​​ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ജ​ന​ത​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ധു​നി​ക –മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​ക്കുത​ന്നെ​യും അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ്.

