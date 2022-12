അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യാത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന ആ​​ദ്യ ദ​​ലി​​ത് പെ​​ൺ​​ക​​രു​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ. സ്വ​​ന്തം ദ​​ലി​​ത്പ​​ക്ഷ​​വും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​തൃ​​ത്വ​​വും ഒ​​ന്നു​​പോ​​ലെ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ എ​​തി​​ർ​​പ്പ് മ​​റി​​ക​​ട​​ന്നാ​​ണ് അ​​വ​​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​​സം​​ബ്ലി​​യം​​ഗ​​മാ​​യ​​ത്. പ​​ക്ഷേ, ജാ​​തി​​വാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ മ​​ർ​​മം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞ് വി​​ളി​​ച്ചു​​പ​​റ​​ഞ്ഞ ആ ​​ക​​ലാ​​പ​​കാ​​രി​​യെ വെ​​ച്ചു​​പൊ​​റു​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ മ​​ത​​-രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നേ​​തൃ​​ത്വം ത​​യാ​​റാ​​യി​​ല്ല. നി​​ത്യ​​മാ​​യ അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന​​യാ​​ണ് പി​​ന്നീ​​ട് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന​​ത്. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, അ​​വ​​രു​​ടെ സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രാ​​യ വ​​നി​​ത​​ക​​ൾ​​ക്ക് ആ​​വോ​​ളം അ​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കി ആ​​ദ​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മോ​​ചി​​ത​​മാ​​കു​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ക്ക് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി ഒ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ന് 1946ലെ ​​ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് കാ​​ബി​​ന​​റ്റ് മി​​ഷ​​ൻ പ്ലാ​​ൻ പ്ര​​കാ​​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​​രി​​ച്ച​​താ​​ണ് 'കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി'. ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി അ​​ത് യോ​​ഗം ചേ​​ർ​​ന്ന​​ത് 1946 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച രാ​​വി​​ലെ 11നാ​​ണ്. അ​​വ​​സാ​​ന യോ​​ഗം 1950 ജ​നു​വ​രി 25. ​ഇ​​പ്പോ​​ൾ ന്യൂ​​ഡ​ൽ​​ഹി​​യി​​ലു​​ള്ള പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് ഹൗ​​സി​​ലെ 'സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ഹാ​​ൾ' ആ​​യ അ​​ന്ന​​ത്തെ 'കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ഷ​​ൻ ഹാ​​ളി'​​ലാ​​ണ് ഈ ​​അ​​സം​​ബ്ലി സ​​മ്മേ​​ളി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്.

1949 ന​വം​ബ​ർ 26 ​അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ 1950 ജ​നു​വ​രി 24ന്​ 284 ​​സ​​ഭാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​പ്പു​​വെ​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. പു​​തി​​യ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന പ്രാ​​ബ​​ല്യ​​ത്തി​​ലാ​​യ 1950 ജ​നു​വ​രി 26ന്​ ​​ഇ​​ന്ത്യ ഒ​​രു പ​​ര​​മാ​​ധി​​കാ​​ര റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്കാ​​യി. അ​​തോ​​ടെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​സ​​ഭ സ്വ​​യം ഇ​​ല്ലാ​​താ​​യി, ആ ​​സ​​ഭ​​ത​​ന്നെ 'പ്രൊ​​വി​​ഷ​​ന​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ്' ആ​​യി. 1952ൽ ​​ആ​​ദ്യ ലോ​​ക്സ​​ഭാ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് പു​​തി​​യ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് രൂ​​പ​വ​ത്​​ക​​രി​​ക്കും​വ​​രെ ആ ​​നി​​ല തു​​ട​​ർ​​ന്നു. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​സ​​ഭ​​യി​​ലും താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലും അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ (ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തെ സ​​ഭ​​യി​​ൽ അ​​വ​​രോ​​​ടൊ​​പ്പം ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് ആ​​ർ. വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​നു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. മു​​ൻ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി കെ.​​ആ​​ർ. നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ന്റെ ഇ​​ള​​യ​​ച്ഛ​​നാ​​ണ​​ദ്ദേ​​ഹം. തി​​രു-​​കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് നോ​​മി​​നേ​​റ്റ് ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ടാ​​ണ് മ​​റ്റു ആ​റു പേ​​രോ​​ടൊ​​പ്പം അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ്രൊ​​വി​​ഷ​​ന​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്).

കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാം​​ഗ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് 1946 ജൂ​ലൈ 22ന്​ ​മ​​ദ്രാ​​സ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് പാ​​ന​​ലി​​ൽ കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യുവ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. 1946 ഡി​സം​ബ​ർ 19 മു​​ത​​ൽ 1948 ന​വം​ബ​ർ 29 വരെ അ​​വ​​ർ അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ ആ​റു പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണു​​ള്ള​​ത്.(1) മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളാ​​യ അ​​മ്മു സ്വാ​​മി​​നാ​​ഥ​​ൻ (മ​​​ദ്രാ​​സ്), ആ​​നി മ​​സ്ക​​റീ​​ൻ (തി​​രു-​​കൊ​​ച്ചി) എ​​ന്നി​​വ​​രും ജി. ​​ദു​​ർ​​ഗാ​​ഭാ​​യ് (മ​​ദ്രാ​​സ്), ഹ​​ൻ​​സ ​മേ​​ഹ്ത്ത (ബോം​​ബെ), മാ​​ല​​തി ചൗ​​ധ​​രി (ഒ​​ഡി​ഷ), സു​​ചേ​​ത കൃ​​പ​​ലാ​​നി (യു.​​പി), വി​​ജ​​യ​​ല​​ക്ഷ്മി പ​​ണ്ഡി​​റ്റ് (യു.​​പി), പൂ​​ർ​​ണി​​മ ബാ​​ന​​ർ​​ജി (യു.​​പി), ക​​മ​​ല ചൗ​​ധ​​രി (യു.​​പി), ബീ​​ഗം ഐ​​സാ​​സ് റ​​സൂ​​ൽ (യു.​​പി), രാ​​ജ്കു​​മാ​​രി അ​​മൃ​​ത്കൗ​​ർ (സി.​​പി), സ​​രോ​​ജി​​നി നാ​​യി​​ഡു (ബി​ഹാ​​ർ), ലീ​​ല റോ​​യ് (ബം​​ഗാ​​ൾ), രേ​​ണു​​ക റാ​​യ് (ബം​​ഗാ​​ൾ), ബീ​​ഗം ജ​​ഹ​​നാ​​ര ഷാ​​ന​​വാ​​സ് (പ​​ഞ്ചാ​​ബ്), ബീ​​ഗം ഷൈ​​സ്ത സു​​ഹ്ര​​വ​​ർ​​ദി ഇ​​ക്രാ​​മു​​ല്ല (ബം​​ഗാ​​ൾ) എ​​ന്നി​​വ​​രു​​മാ​​ണ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ മ​​റ്റു 16 വ​​നി​​താ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ.(2) പ്ര​​സ്തു​​ത കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ​​ത​​ന്നെ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി, കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാം​​ഗം എ​​ന്ന നി​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള ത​​ന്റെ ചു​​മ​​ത​​ല നി​​റ​​വേ​​റ്റാ​​ൻ ആ ​​സ​​ഭ​​യി​​ലും ഹാ​​ജ​​രാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട് (klaproceedings.niyamasabha.org). ആ ​​സ​​ഭ​​യി​​ലും കോ​​ൺ​​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി-​​ലെ​​ജി​​സ്ലേ​​റ്റി​​വി​​ലും(3) പ്രൊ​​വി​​ഷ​​നൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലും(4) അ​​വ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളും സ​​മാ​​ന​​ത​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത ദ​​ലി​​ത് മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്.

ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം

ര​​ണ്ടു കൊ​​ല്ല​​വും 11 മാ​​സ​​വും 18 ദി​​വ​​സ​​വും നീ​​ണ്ട കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ 11 സെ​​ഷ​​നു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി 165 ദി​​വ​​സ​​മാ​​ണ്, 64 ല​​ക്ഷം രൂ​​പ ചെ​​ല​​വു​​ചെ​​യ്തെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്ന ​'കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി' സ​​മ്മേ​​ളി​​ച്ച​​ത്. ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷി​​ന്ത്യ​​ൻ പ്രോ​​വി​​ൻ​​സു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 292 പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളും തി​​രു-​​കൊ​​ച്ചി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഏ​​ഴു​​പേ​​ർ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ (1947 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ) നാ​​ട്ടു​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 93 പേ​​രും, 4 ചീ​​ഫ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ പ്രോ​​വി​​ൻ​​സു​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 4 പേ​​രു​​മ​​ട​​ക്കം 389 പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളാ​​ണ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ​​ത്. അ​​വ​​രി​​ൽ 80 ശ​​ത​​മാ​​നം പേ​​രും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സു​​കാ​​രാ​​യി​​രു​​ന്നു. കൂ​​ടാ​​തെ, മു​​ഖ്യ മ​​ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും മ​​റ്റു രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ൾ​​ക്കും പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി​​ക്കാ​​ർ 31 പേ​​രു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. വി​​ഭ​​ജ​​നംമൂ​​ലം പാ​​കി​​സ്താ​​ൻ വേ​​ർ​​പി​​രി​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ, ആ ​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ​​ന്നി​​രു​​ന്ന പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ പാ​​കി​​സ്താ​​ൻ കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി; ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​സം​​ബ്ലി​​യം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ 299 ആ​​യി. നാ​​ട്ടു​​രാ​​ജ്യ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ വ​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് എ​​ന്ന​​ത് വ്യ​​ക്ത​​മ​​ല്ല; 1949 ന​വം​ബ​ർ ഒന്നിലെ ​​ഒ​​രു പ​​ട്ടി​ക​​യി​​ൽ അ​​വ​​രു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും. ഡോ. ​​രാ​​ജേ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​സാ​​ദാ​​ണ് കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി പ്ര​​സി​​ഡന്റാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. ജ​​വ​​ഹ​​ർ​​ലാ​​ൽ നെ​​ഹ്റു പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി 1946 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 2ന്​ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ രൂ​​പ​വ​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. 1947 ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 29നാ​​ണ് ഓ​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ ഷെ​​ഡ്യൂ​​ൾ​​ഡ് കാ​​സ്റ്റ്സ് ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​ൻ നേ​​താ​​വ് ഡോ. ​​ബി.​​ആ​​ർ. അം​​ബേ​​ദ്ക​​റു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ഡ്രാ​​ഫ്റ്റി​​ങ് ക​​മ്മി​​റ്റി നി​​ല​​വി​​ൽ​ വ​​ന്ന​​ത് (കോ​​ൺ​സം​​ബ്ലി ഒ​​രു കൊ​​ല്ല​​ത്തോ​​ളം ച​​ർ​​ച്ച ന​​ട​​ത്തി​​യ​ശേ​​ഷം). അ​​വ​​ർ ര​​ണ്ടേ​​കാ​​ൽ കൊ​​ല്ലം​​കൊ​​ണ്ട് ത​​യാ​​റാ​​ക്കി​​യ ക​​ര​​ട് രൂ​​പ​​ത്തി​​നു​ നേ​​രെ സ​​ഭ ഉ​​ന്ന​​യി​​ച്ച 7635 ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ 2473 എ​​ണ്ണം ത​​ള്ളി​​യ​ശേ​​ഷം 1949 ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​​കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ചു.(5)



ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്കു​ മു​​ന്നി​​ൽ ത​​ട​​സ്സ​​ങ്ങ​​ൾ

കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് പാ​​ർ​​ട്ടി​​യോ​​ടും പി​​ന്നീ​​ട് ഡോ. ​​ബി.​​ആ​​ർ. അം​​ബേ​​ദ്ക​​റു​​ടെ പ​​ക്ഷ​​ത്തോ​​ടും ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടി​​യ ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ക​​ട​​ന്നു​​ചെ​​ല്ലു​​ന്ന​​ത്; ഇ​​രു​​കൂ​​ട്ട​​രി​​ൽ​​നി​​ന്നും രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യ എ​​തി​​ർ​​പ്പ് നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നു; അം​​ബേ​​ദ്ക​​റു​​ടെ അ​​നു​​യാ​​യി​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഭീ​​ഷ​​ണി​​യു​​മു​​ണ്ടാ​​യി -ഇ​​ത്ത​​രം വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് അ​​ച്യു​​ത് ചേ​​ത​​ൻ എ​​ഴു​​തി​​യ 'Unafraid to oppose Ambedkar, Congress-Dakshayani Velayudhan was India's 1st Dalit Woman MLA' എ​​ന്ന ലേ​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ലു​​ള്ള​​ത്.(6) കേം​​ബ്രി​​ജ് യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി പ്ര​​സ് പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച, അ​​ച്യു​​ത് ചേ​​ത​​ന്റെ 'Founding Mothers of the Indian Republic: Gender Politics of the Framing of the Constitution' എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​ലെ ഒ​​രു ഭാ​​ഗ​​മാ​​ണി​​തെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്നു​​ണ്ട് The Print പോ​​ർ​​ട്ടൽ: ''അം​​ബേ​​ദ്ക​​റു​​ടെ ഓ​ൾ ഇ​​ന്ത്യ ഷെ​​ഡ്യൂ​​ൾ​​ഡ് കാ​​സ്റ്റ്സ് ഫെ​​ഡ​​റേ​​ഷ​​ന്റെ മ​​ദ്രാ​​സി​​ലെ 'ജ​​യ് ഭീം' ​​ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് വാ​​രി​​ക​​യി​​ൽ തു​​ട​​ക്കം തൊ​​ട്ടെ (1946 ജ​​നു​​വ​​രി) എ​​ഴു​​തു​​ന്നു​​ണ്ട് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി. ആ ​​പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ ശ​​ക്തി​​യാ​​യി തീ​​വ്ര​​മാ​​യി പി​​ന്തു​​ണ​​ച്ചാ​​ണ് തു​​ട​​ക്കം. അ​​തേ ശ​​ക്തി​​യി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​നെ, ജാ​​തി​​ഹി​​ന്ദു-​​മു​​ത​​ലാ​​ളി പാ​​ർ​​ട്ടി എ​​ന്നും മ​​റ്റും പ​​റ​​ഞ്ഞ് വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. എ​​ന്നാ​​ൽ, അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ 'ദ​​ലി​​ത​​ർ​​ക്ക് സെ​​പ​റേ​​റ്റ് ഇ​​ല​​ക്ട​​റേ​​റ്റ്' എ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തെ നി​​രാ​​ക​​രി​​ച്ച് ബ്രി​​ട്ടീ​​ഷ് കാ​​ബി​​ന​​റ്റ് മി​​ഷ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നം വ​​ന്ന​​തോ​​ടെ, അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​വു​​മാ​​യി ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ഭി​​ന്ന​​ത​​യി​​ലാ​​യി. മി​​ഷ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തെ അ​​ഭി​​ന​​ന്ദി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി. ആ ​​തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ AISCF പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ സ​​മാ​​രാ​​ഹ്വാ​​ന​​ത്തെ എ​​തി​​ർ​​ത്തു അ​​വ​​ർ. മ​​റു​​പ​​ക്ഷ​​മാ​​ക​​ട്ടെ, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ വ​​ഞ്ച​​കി​​യെ​​ന്നും മ​​റ്റും അ​​ധി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​വ​​രെ കൈ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്നു​​വ​​രെ 'ജ​​യ് ഭീം' ​​വാ​​രി​​ക​​യി​​ലൂ​​ടെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. AISCF സ്ഥാ​​പ​​ക​​രി​​ലൊ​​രാ​​ളും പി​​ന്നീ​​ട് മ​​ദ്രാ​​സ് മേ​​യ​​റു​​മാ​​യ റാ​​വു ബ​​ഹ​​ദൂ​​ർ (അ​​ഡ്വ​​ക്ക​​റ്റ്, പ്ര​ഫ​​സ​​ർ) എ​​ൻ. ശി​​വ​​രാ​​ജാ​​ണ് 'ജ​​യ് ഭീം' ​​എ​​ഡി​​റ്റ​​ർ (കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തെ​​ര​​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ആ​​ദ്യം, വോ​​ട്ടെ​​ണ്ണ​​ലി​​ലെ പി​​ഴ​​വു​​മൂ​​ലം, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ശി​​വ​​രാ​​ജി​​നോ​​ട് തോ​​റ്റി​​രു​​ന്നു. പി​​ന്നീ​​ട് ആ ​​പി​​ശ​​ക് തി​​രു​​ത്തി​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ജ​​യി​​ച്ച​​ത്). Federation Depressed Classes League of Madras, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ ഹ​​രി​​ജ​​ൻ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നെ എ​​തി​​ർ​​ത്തു. ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്ക് പ​​ക​​രം ഒ​​രു മ​​ദ്രാ​​സ് ഹ​​ര​​ിജ​​നെ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​രു​​ള​​പ്പ​​ൻ എ​​ന്ന ഹ​​രി​​ജ​​ൻ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ മ​​ര​​ണം​വ​​രെ നി​​രാ​​ഹാ​​രം തു​​ട​​ങ്ങി. ഇ​​ക്കാ​​ര്യം നെ​​ഹ്റു​​വി​​ന്റെ മു​​ന്നി​​ലെ​​ത്തു​​ക​​യും മ​​ദ്രാ​​സ് ഹ​​രി​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​രാ​​തി പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യു​​ടെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നെ​​തി​​രെ ഏ​​റ്റ​​വും രൂ​​ക്ഷ​​മാ​​യ എ​​തി​​ർ​​പ്പു​​ണ്ടാ​​യ​ത് മ​​ദ്രാ​​സ് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു. ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ 'ഒ​​രു പേ​​ടി​​യു​​മി​​ല്ലാ​​തെ' ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ വി​​മ​​ർ​​ശം ഹൈ​​ക​​മാ​​ൻ​​ഡി​​ന് മു​​ന്നി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ചു അ​​വ​​ർ. ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യു​​ടെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് സാ​​ധ്യ​​ത​​യി​​ല്ലാ​​താ​​ക്കാ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. AISCF ന​​ട​​ത്തി​​യ 'പെ​​ൺ​​വി​​ദ്വേ​​ഷ​​പ​​ര​​മാ​​യ, ദു​​ഷ്ട​​മാ​​യ' അ​​തേ ക​​ട​​ന്നാ​​ക്ര​​മ​​ണം കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സു​​കാ​​ര​​നും ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്കെ​​തി​​രെ അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടു. ജി. ​​ദു​​ർ​​ഗാ​​ഭാ​​യി​​യും ക​​മ​​ലാ​​ദേ​​വി ച​​ട്ടോ​​പാ​​ധ്യ​ാ​യ​​യും ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​നു​​മ​​ട​​ക്കം ഒ​​മ്പ​​ത് പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളെ കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ദ്രാ​​സ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് ഹൈ​​ക​​മാ​​ൻ​​ഡ് നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്. ത​​നി​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യി ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ന​​ട​​ത്തി​​യ ജാ​​തി​​പ​​ര​​മാ​​യ വി​​മ​​ർ​​ശ​​ത്താ​​ൽ പ്ര​​കോ​​പി​​ത​​നാ​​യ (ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണ​​നാ​​യ) സി. ​​രാ​​ജ​​ഗോ​​പാ​​ലാ​​ചാ​​രി, അ​​വ​​രു​​ടെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ത​​ട​​യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് മ​​ദ്രാ​​സ് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി ടി. ​​പ്ര​​കാ​​ശ​​ത്തോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു. ഹൈ​​ക​​മാ​​ൻ​​ഡി​​ന്റെ നോ​​മി​​നി​​യാ​​യ​​തി​​നാ​​ൽ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യി അ​​ർ​​ജ​​ന്റ് ടെ​​ലി​​ഗ്രാം അ​​യ​​ക്കാ​​നാ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട്, വ​​ല്ല​​ഭ്ഭാ​​യ് പ​​ട്ടേ​​ലി​​ന്റെ​​യും നെ​​ഹ്റു​​വി​​ന്റെ​​യും പേ​​ർ​​ക്ക് ക​​ത്തു​​ക​​ൾ പൊ​​യ്ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്നു. അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ​​ക്ക് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ന​​ൽ​​കി​​യ പി​​ന്തു​​ണ എ​​ടു​​ത്തു​​കാ​​ണി​​ച്ച്, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ദൈ​​വ​​ത്തി​​നു​ മു​​ന്നി​​ൽ ഒ​​രു പാ​​പ​​വും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന് എ​​ക്കാ​​ല​​ത്തേ​​ക്കും നാ​​ണ​​ക്കേ​​ടു​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ആ ​​ക​​ത്തു​​ക​​ളി​​ൽ ഒാ​​ർ​​മി​​പ്പി​​ച്ചു. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്കെ​​തി​​രാ​​യ ദ​​ലി​​ത്പ​​ക്ഷ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി, ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​മൂ​​ലം അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ​​ക്ക് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​നെ​​തി​​രാ​​യു​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ൻ ഏ​​റ്റ​​വും ശ​​ക്തി​​യു​​ള്ള ആ​​യു​​ധ​​മാ​​ണ് കി​​ട്ടു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്നും പ​​ട്ടേ​​ലി​​ന് മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് ന​​ൽ​​ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ കാ​​ബി​​ന​​റ്റ് മി​​ഷ​​ന്റെ തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന് മു​​മ്പു​​വ​​രെ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​നും ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​ക്കും പ​​ട്ടേ​​ലി​​നും മ​​റ്റു​​മെ​​തി​​രെ, പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ഴി​​യും വ​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന 'വൃ​​ത്തി​​കെ​​ട്ട ആ​​രോ​​പ​​ണ'​​ങ്ങ​​ളും പ​​ട്ടേ​​ലി​​നെ ഓ​​ർ​​മ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ആ ​​ഹ​​ര​ി​ജ​​ൻ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​ന്റെ ക​​ത്ത്.

''ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യു​​ടെ ഊ​​ന്ന​​ൽ, നേ​​രി​​ട്ടു​​ള്ള സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​രു ഫാ​​ഷി​​സ്റ്റ് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ഘ​​ട​​ന നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ സാ​​മ്പ​​ത്തി​ക വി​​പ്ല​​വ​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​ത് സോ​​ഷ്യ​​ലി​​സ​​ത്തി​​നാ​​ണെ​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ടെ​​ടു​​ത്തു അ​​വ​​ർ. സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന​​ക​​ത്തും പു​​റ​​ത്തും നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ്വാ​​ധീ​​ന​​മു​​ള്ള ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സി​​നെ ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ഫാ​​ഷി​​സ്റ്റ് സം​​ഘ​​ട​​ന​​യാ​​യി വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​ക​​യും അ​​വ​​ർ അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ടു​​ന്ന വ​​ർ​​ഗീ​​യ ല​​ഹ​​ള​​ക​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യും, അ​​ത് ദേ​​ശീ​​യ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് പ​​ട​​ർ​​ന്നു​​ക​​യ​​റു​​ന്ന​​തി​​നെ​​തി​​രെ​​യും ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ സ​​ഭാം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് ന​​ൽ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി. വ്യ​​വ​​സാ​​യി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും മു​​ത​​ലാ​​ള​ി​മാ​​രു​​ടെ​​യും സ​​ഹാ​​യ​​ത്തോ​​ടെ ജ​​ന​​ജീ​​വി​​ത​​നി​​ല​​വാ​​രം ഉ​​യ​​ർ​​ത്താ​​മെ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ, ആ​​ട്ടി​​ൻ​​കു​​ട്ടി​​യു​​ടെ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ചെ​​ന്നാ​​യ​​യെ ഏ​​ൽ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ​​യാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് പ​​രി​​ഹ​​സി​​ച്ചു അവർ...''

മേ​​ൽ​​ക​​ണ്ട​​ത് അ​​ച്യു​​ത് ചേ​​ത​​ന്റെ ലേ​​ഖ​​ന ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. ഒ​​രു ഗ​​വേ​​ഷ​​ണ പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ എ​​ഴു​​ത്തു​​രീ​​തി​​യ​​ല്ല, പ​​ത്ര​​വാ​​ർ​​ത്ത​​യു​​ടെ പൊ​​തു​​വെ​​യു​​ള്ള തോ​​ന്നും​​പ​​ടി​​യെ​​ഴു​​ത്താ​​ണ് ലേ​​ഖ​​ന​​ത്തി​​ന്റേ​​ത്. ര​​ണ്ടി​​ട​​ത്ത് ഒ​​ഴി​​ച്ചാ​​ൽ, വി​​വ​​ര ഉ​​റ​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സൂ​​ച​​ന​​പോ​​ലു​​മി​​ല്ല. എ​​ങ്കി​​ലും പ്ര​​സ​​ക്ത​​മാ​​യ രേ​​ഖ​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട് ലേ​​ഖ​​ക​​ൻ എ​​ന്ന് ഊ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ വേ​​ണ്ട സൂ​​ച​​ന​​ക​​ളു​​ണ്ട്. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ, കാ​​ര്യ​​വി​​ചാ​​ര​​ത്തി​​ന് ത​​ൽ​​ക്കാ​​ലം ഈ ​​ലേ​​ഖ​​നം ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്ക​​യാ​​ണ്.

രാ​​ജ്കു​​മാ​​രി അ​​മൃ​​ത്കൗ​​ർ, സു​​ചേ​​താ കൃ​പ​​ലാ​​നി

ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ന്റെ ആ​​ശ​​യ​ലോ​​ക​​ത്തെ​​യും വ്യ​​ക്തി​​നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളെ​​യും വി​​ല​​യി​​രു​​ത്താ​​ൻ ഞാ​​ൻ പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യി അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ലും കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലും പ്രൊ​​വി​​ഷ​​ന​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലും അ​​വ​​ർ ന​​ട​​ത്തി​​യ ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ലു​​ക​​ളും അ​​റി​​യ​​പ്പെ​​ട്ട ജീ​​വി​​ത​​ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ്. അ​​തു​​വെ​​ച്ച് ​പ​​റ​​യാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​ത്, സ്വ​​ന്ത​​മാ​​യി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന വ​​ഴി​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​രു​​ടെ വാ​​ക്കും പ്ര​​വ​ൃ​ത്തി​​യും മു​​ന്നേ​​റി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത് എ​​ന്നാ​​ണ്. വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ ഇ​​ഷ്ട​​ങ്ങ​​ൾ​​പോ​​ലും കൂ​​സാ​​തെ, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​മു​​ള്ള വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ല​​പാ​​ടെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ പോ​​ന്ന​​ത്ര ഉ​​ജ്ജ്വ​ല​​മാ​​യ വ്യ​​ക്തി​​ത്വ​​മാ​​ണ​​ത്. വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യി ത​​നി​​ക്ക് ഏ​​റെ അ​​ടു​​പ്പ​​മു​​ള്ള ഗാ​​ന്ധി​​ജി​​യു​​ടേ​​താ​​യി​​ട്ടും 'ഹ​​രി​​ജ​​ൻ' പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തെ അ​​വ​​ർ കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ പ​​രി​​ഹ​​സി​​ച്ച​​ത് (1945 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11) അ​​തി​​നു​​ദാ​​ഹ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ പ്ര​​സ്ഥാ​​നം ത​​നി​​ക്ക് വൈ​​കാ​​രി​​ക​​ബ​​ന്ധ​​മു​​ള്ള​​താ​​യി​​ട്ടും ജാ​​തി​​ഹി​​ന്ദു മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തെ ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ന്ന അ​​യി​​ത്ത​​ജാ​​തി​​ക്കാ​​രു​​ടെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​പ്ല​​വാ​​രം​​ഭ​​മാ​​ണ​​തെ​​ന്ന് താ​​ൻ​​ത​​ന്നെ പു​​ക​​ഴ്ത്തി​​യി​​ട്ടും സെ​​പ​റേ​​റ്റ് ഇ​​ല​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ഉ​​റ​​ച്ചു​​നി​​ന്ന​​ത് സ്വ​​ന്തം നി​​ല​​പാ​​ടി​​ലാ​​ണ്. അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന് ക​​ടു​​ത്ത ദ്രോ​​ഹ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ദ​​ലി​​ത​​രു​​ടെ ഉ​​ന്ന​​മ​​ന​ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളോ​​ളം അ​​വ​​രു​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​നു​​പ​​മ​​ത്വ​​വും ശ​​ക്തി​​യും ആ​​ർ​​ക്കും അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ല.



1945ൽ ​​കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ആ​ ​​പോ​​രാ​​ട്ടം, 1952ൽ ​​പ്രൊ​​വി​​ഷ​​ന​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ ഒ​​ടു​​വി​​ൽ​​വ​​രെ തു​​ട​​ർ​​ന്നു. കോ​​ൺ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യു​​വ​​ന്റ് അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ഘ​​ട്ടം മു​​ത​​ൽ ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ന്റെ 'രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ഭാ​​വി' നി​​ശ്ച​​യി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു എ​​ന്ന് ഊ​​ഹി​​ക്കാ​​ൻ​​വേ​​ണ്ട സൂ​​ച​​ന​​ക​​ൾ ന​​മു​​ക്ക് മു​​ന്നി​​ലു​​ണ്ട് ഇ​​പ്പോ​​ൾ. മ​​ദ്രാ​​സ് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് നേ​​തൃ​​ത്വ​​വും മ​​ദ്രാ​​സി​​ലെ ദ​​ലി​​ത്പ​​ക്ഷ​​വും അ​​തി​​ശ​​ക്തി​​യോ​​ടെ എ​​തി​​ർ​​ത്തി​​ട്ടും കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഹൈ​​ക​​മാ​​ൻ​​ഡ് അ​​വ​​രെ മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ജ​​യി​​പ്പി​​ച്ച് കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. ഇ​​വി​​ടെ ചാ​​ണ​​ക്യ​​ത​​ന്ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ സ​​മീ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് ഹൈ​​ക​മാ​​ൻ​​ഡ് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​തെ​​ന്ന് ഊ​​ഹി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ച്ചി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​വ​​ർ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഇ​​നി​​യും അ​​ക​​ലു​​ക​​യോ, അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ​​പ​​ക്ഷ​​ത്തേ​​ക്ക് വീ​​ണ്ടും നീ​​ങ്ങു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യും എ​​ന്ന് ഹൈ​​ക​​മാ​​ൻ​​ഡ് സം​​ശ​​യി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​മോ? അ​​തെ​​ന്താ​​യാ​​ലും ആ '​​ര​​ണ്ട് അ​​പ​​ക​​ട​​വും' ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കി കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യെ കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ചു. എ​​ന്നാ​​ൽ, അം​​ബ്ലി​​യി​​ൽ നേ​​തൃ​​ത്വ​​പ​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു പ​​ങ്കും അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കി​​യ​​താ​​യി കാ​​ണു​​ന്നി​​ല്ല. സ​​ഭ​​യി​​ലെ 12 ക​​മ്മി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ൽ ഒ​​ന്നി​​ൽ​​പോ​​ലും അ​​വ​​രെ അം​​ഗ​​മാ​​ക്കി​​യി​​ല്ല. മ​​റ്റു 5 സ്ത്രീ ​​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളെ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു.

രാ​​ജ്കു​​മാ​​രി അ​​മൃ​​ത്കൗ​​റി​​നെ​​യും ഹ​​ൻ​​സ മേ​​ത്ത​​യെ​​യും 3 വീ​​തം ക​​മ്മി​​റ്റി​​ക​​ളി​​ലാ​​ണ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​ക്കി​​യ​​ത് (7) കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ​​യും പ്രൊ​​വി​​ഷ​​ന​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലെ​​യും അം​​ഗ​​ത്വ കാ​​ലാ​​വ​​ധി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് 1952ൽ ​​ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി പു​​റ​​ത്തു​​വ​​ന്നി​​ട്ടും, രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നേ​​തൃ​​പ​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു സ്ഥാ​​ന​​ത്തും കാ​​ണു​​ന്നി​​ല്ല അ​​വ​​രെ. ആ ​​നി​​ല ജീ​​വി​​താ​​വ​​സാ​​നം വ​​രെ തു​​ട​​ർ​​ന്നു. ഭ​​ര​​ണ-​​രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ഴ​​ത്തി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കാ​​നും അ​​വ​​യെ​​പ്പ​​റ്റി ത​​ന​​താ​​യ അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം ശ​​ക്തി​​യാ​​യി ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കാ​​നും ക​​രു​​ത്തു​​ണ്ടെ​​ന്ന് തെ​​ളി​​യി​​ച്ചി​​ട്ടും അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യാ​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന ഒ​​രേ​​യൊ​​രു ദ​​ലി​​ത് സ്ത്രീ​​യാ​​യി​​ട്ടും പി​​ന്നീ​​ട് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​രം​​ഗ​​ത്ത് അ​​വ​​രെ കാ​​ണു​​ന്നി​​ല്ല (?) ര​​ണ്ടു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടോ​​ളം ക​​ഴി​​ഞ്ഞാ​​ണ് വീ​​ണ്ടും അ​​വ​​ർ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ക്കാ​​രി​​യാ​​യി വ​​രു​​ന്ന​​ത്. 1971 മാ​​ർ​​ച്ചി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ഇ​​ങ്ങ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. അ​​ടൂ​ർ സം​​വ​​ര​​ണ മ​​ണ്ഡ​​ല​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ന്ദി​​ര ഗാ​​ന്ധി​​യു​​ടെ എ​​തി​​ർ​​പ​​ക്ഷ​​ത്തു​​ള്ള സം​​ഘ​​ട​​നാ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ. വെ​​റും 3930 വോ​​ട്ട് നേ​​ടി പി​​ൻ​​വാ​​ങ്ങേ​​ണ്ടി​​യും​​ വ​​ന്നു.

പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് വി​​ട്ട​ശേ​​ഷം ഒ​​രു എ​​ൽ.​​ഐ.​​സി ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​യാ​​യി ക​​ഴി​​യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി! അ​​ർ​​ഹ​​മാ​​യ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് അ​​വ​​രെ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ഞ്ഞ​​തെ​​ന്ത് എ​​ന്ന് ചി​​ന്തി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ, ന്യാ​​യ​​മാ​​യ ചി​​ല സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​യ​​രു​​ന്നു​​ണ്ട്: ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ൽ എ​​ന്നും അ​​പ​​ക​​ട​​ക​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു വി​​ശ്വാ​​സ​​പ്ര​​മാ​​ണ​​മാ​​ണ് മ​​ടി​​യി​​ല്ലാ​​തെ അ​​വ​​ർ പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും വി​​ളി​​ച്ചു​​പ​​റ​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്ന​​ത്; ജാ​​തി​​ഹി​​ന്ദു​ മേ​​ധാ​​വി​​ത്വ​​ത്തെ അ​​തി​​ന്റെ ത​​നി​​മ​​യി​​ൽ​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് അ​​വ​​ർ വി​​ശേ​​ഷി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്; ഫാ​​ഷി​​സ​​മാ​​ണ് അ​​തി​​ന്റെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​മെ​​ന്ന് അ​​ക്കാ​​ല​​ത്തു​​ത​​ന്നെ ഉ​​റ​​ച്ചു​ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​യാ​​ൾ എ​​ത്ര അ​​പ​​ക​​ട​​കാ​​രി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണ്യ​​ത്തി​​ന് പെ​​ട്ടെ​​ന്ന് പി​​ടി​​കി​​ട്ടും. അ​​വ​​ർ​​ക്ക് പി​​ടി​​കി​​ട്ടി​​യാ​​ൽ, അ​​വ​​ർ ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യു​​ള്ള എ​​ല്ലാ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക​​ളും ആ '​​പു​​ക​​ഞ്ഞ കൊ​​ള്ളി'​​ക്ക് വി​​ല​​ക്കേ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തും. സ​​ഭാ​​പ്ര​​സം​​ഗ​​ങ്ങളിലൂ​​ടെത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി ത​​ന്റെ 'കു​​റ്റ'​​ക​​ര​​മാ​​യ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ പ്ര​​ച​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് (ഉ​​ദാ: ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​സ​​ഭ, 1947 മേ​യ്​ 1). മ​​റ്റൊ​​ന്ന്, അ​​യി​​ത്ത നി​​ർ​​മാ​​ർ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ പ്ര​​ധാ​​ന​​മ​​ന്ത്രി നെ​​ഹ്റു​​വി​​നെ​​ത്ത​​ന്നെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ തു​​റ​​ന്നു​​കാ​​ട്ടി​​യ​​ത് (1948 ന​വം​ബ​ർ 29: ''അ​​യി​​ത്തം നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​ക്കണ​​മെ​​ന്ന് താ​​ൻ സ​​ഭ​​യി​​ൽ കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന പ്ര​​മേ​​യ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി നെ​​ഹ്റു പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത്, ഇ​​തൊ​​രു കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് ക​​മ്മി​​റ്റി​​യ​​ല്ലെ​​ന്നും, സ​​മ​​യ​​മാ​​കു​​മ്പോ​​ൾ അ​​ക്കാ​​ര്യം ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കു​​മെ​​ന്നു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.'') അ​​ങ്ങ​​നെ, ആ​​ശ​​യ​​പ​​ര​​മാ​​യും 'ക​​ർ​​മ'​​ദോ​​ഷ​​പ​​ര​​മാ​​യും വി​​പ്ല​​വ​​കാ​​രി​​ണി​​യാ​​യ ഒ​​രു ദ​​ലി​​ത് സ്ത്രീ​​യെ, മ​​ന്ത്രി​​സ്ഥാ​​ന​​മോ സം​​ഘ​​ട​​നാ നേ​​തൃ​​പ​​ദ​​വി​​യോ ന​​ൽ​​കി ആ​​ദ​​രി​​ക്കാ​​ൻ, ബ്രാ​​ഹ്മ​​ണ്യ​​ദാ​​സ​​രാ​​യ നേ​​താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്ക് ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​തെ​​ങ്ങ​​നെ?

ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​ക്ക് ശി​​ക്ഷ, മ​​റ്റു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് ര​​ക്ഷ

ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ നി​​ർ​​മാ​​ണ​ സ​​ഭ​​യി​​ൽ പി​​ന്നീ​​ട് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പ​​ക്ഷ​​ത്ത് ശേ​​ഷി​​ച്ച 15 സ്ത്രീ​ ​പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളി​​ൽ മ​​റ്റാ​​ർ​​ക്കും നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നി​​ല്ല ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​നു​​ണ്ടാ​​യ അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന. മ​​ല​​യാ​​ളി​​യാ​​യ അ​​മ്മു സ്വാ​​മി​​നാ​​ഥ​​നെ, ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​നു​​ശേ​​ഷം ആ​​ദ്യ ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ച്ച് ജ​​യി​​പ്പി​​ച്ചു; തു​​ട​​ർ​​ന്ന് രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭ​​യി​​ലും അം​​ഗ​​മാ​​ക്കി. മ​​റ്റൊ​​രു മ​​ല​​യാ​​ളി​​യാ​​യ ആ​​നി മ​​സ്ക​​റീ​​നെ​​യും ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​നു​​ശേ​​ഷം ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലെ​​ത്തി​​ച്ചു. ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക്സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്കും മ​​ത്സ​​രി​​പ്പി​​ച്ചു. ഇ​​തി​​നി​​ട​​ക്ക് 1948ൽ ​​തി​​രു-​​കൊ​​ച്ചി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് വീ​​ണ്ടും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും ആ​​ദ്യ വ​​നി​​താ​ മ​​ന്ത്രി​​യാ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി​​യോ​​ടൊ​​പ്പം മ​​ദ്രാ​​സ് നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലെ​​ത്തി​​യ ജി. ​​ദു​​ർ​​ഗാ​​ഭാ​​യി, പ്ലാ​​നി​​ങ് ക​​മീ​​ഷ​​ൻ അ​​ട​​ക്കം പ​​ല കേ​​ന്ദ്ര ഏ​​ജ​​ൻ​​സി​​ക​​ളി​​ലും അം​​ഗ​​മാ​​യി. 1971ൽ ​​നെ​​ഹ്റു സാ​​ഹി​​ത്യ അ​​വാ​​ർ​​ഡ്, 1975ൽ ​​പ​​ത്മ​​വി​​ഭൂ​​ഷ​​ൺ, ​സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ സോ​​ഷ്യ​​ൽ വെ​​ൽ​​ഫെ​​യ​​ർ ബോ​​ർ​​ഡ് ദു​​ർ​​ഗാ​​ഭാ​​യി​​യു​​ടെ പേ​​രി​​ൽ ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ അ​​വാ​​ർ​​ഡ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ വേ​​റെ. നെ​​ഹ്റു​​വി​​ന്റെ പെ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ജ​​യ​​ല​​ക്ഷ്മി പ​​ണ്ഡി​​റ്റ് പി​​ന്നീ​​ട് ലോ​​ക​​താ​​ര​​മാ​​യി. കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ​​ത​​ന്നെ 1946-48ലും ​​പി​​ന്നീ​​ട് 1952-53ലും ​​യു.​​എ​​ൻ ഡെ​​ലി​​ഗേ​​ഷ​​നെ ന​​യി​​ച്ചു. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് മോ​​സ്കോ​​യി​​ലും മെ​​ക്സി​​കോ​​യി​​ലും വാ​​ഷി​​ങ്ട​​ണി​​ലും ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അം​​ബാ​​സ​​ഡ​​റാ​​യി. 1953ൽ ​​യു.​​എ​​ൻ ജ​​ന​​റ​​ൽ അ​​സം​​ബ്ലി​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ വ​​നി​​താ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റാ​​യി. പി​​ന്നീ​​ട് ഇം​​ഗ്ല​​ണ്ടി​​ലും അ​യ​ർ​​ല​​ൻ​ഡി​​ലും അം​​ബാ​​സ​​ഡ​​റാ​​യി. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​യി​​ൽ ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റാ​​യി. 1964ൽ ​​ലോ​​ക്സ​​ഭാം​​ഗം. കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ​​ത​​ന്നെ സ​​രോ​​ജി​​നി നാ​​യി​​ഡു1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന് ​​യു.​​പി ഗ​​വ​​ർ​​ണ​​റാ​​യി. അ​​തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് രാ​​ജ്കു​​മാ​​രി അ​​മൃ​​ത്കൗ​​റി​​നും കി​​ട്ടി​​യ ഭാ​​ഗ്യം; നെ​​ഹ്റു​​വി​​ന്റെ ഇ​​ട​​ക്കാ​​ല മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ​​യി​​ൽ (1947ൽ) ​​സ്വ​​ത​​ന്ത്ര ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി; 10 കൊ​​ല്ലം തു​​ട​​ർ​​ന്നു. അ​​തി​​നും മു​​ന്നേ 1945ലും 1946​​ലും യു​​നെ​​സ്കോ​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഡെ​​ലി​​ഗേ​​ഷ​​ന്റെ ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ലീ​​ഡ​​റാ​​യി​​രു​​ന്നു. 1948-53ൽ ​​ലോ​​കാ​​രോ​​ഗ്യ സം​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സം​​ഘ​​ത്തെ പ​​ല​​വ​​ട്ടം ന​​യി​​ച്ചു. 1950ൽ ​​വേ​​ൾ​​ഡ് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് അ​​സം​​ബ്ലി​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ ഏ​​ഷ്യ​​ൻ/​​വ​​നി​​ത പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റാ​​യി. സു​​ചേ​​താ കൃ​പ​​ലാ​​നി ഒ​​ന്നും ര​​ണ്ടും ലോ​​ക്സ​​ഭ​​ക​​ളി​​ൽ അം​​ഗ​​മാ​​യി. അ​​തി​​നും മു​​ന്നേ 1943-50ൽ ​​യു.​​പി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭാം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പി​​ന്നീ​​ട് 1960-63ൽ ​​അ​​വി​​ട​​ത്തെ തൊ​​ഴി​​ൽ-​​സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ക​​സ​​ന-​​വ്യ​​വ​​സാ​​യ മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 1963-67ൽ ​​അ​​വി​​ട​​ത്തെ മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യു​​മാ​​യി. കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യം​​ഗ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ​​ത​​ന്നെ ഹ​​ൻ​​സ മേ​​ഹ്ത്ത 1946ൽ, ​​വ​​നി​​ത​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ന്ത​​സ്സ് സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച യു.​​എ​​ൻ ഉ​​പ​​സ​​മി​​തി​യി​​ലും അം​​ഗ​​മാ​​ണ്; യു.​​എ​​ൻ സാ​​ർ​​വ​​ദേ​​ശീ​​യ മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​കാ​​ശ പ്ര​​ഖ്യാ​​പ​​ന ക​​മ്മി​​റ്റി​​യു​​ടെ ഒ​​രു വൈ​​സ് ചെ​​യ​​ർ​​പേ​​ഴ്സ​​നു​മാ​​യി​​രു​​ന്നു; തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ബോം​​ബെ എ​​സ്.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​ടി യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​യി​​ൽ, ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലാ​​ദ്യ​​ത്തെ വ​​നി​​താ വി.​​സി​​യു​​മാ​​യി. പി​​ന്നീ​​ട് ബ​​റോ​​ഡ​​യി​​ലെ മ​​ഹാ​​രാ​​ജ സ​​യാ​​ജി​​റാ​​വു യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റിയുടെ ആദ്യ വി.സിയുമായി. യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി ഒ​​രു ലൈ​​ബ്ര​​റി​​ക്ക് ഹ​​ൻ​​സ​​യു​​ടെ പേ​​ര് ന​​ൽ​​കി​​യും ആ​​ദ​​രി​​ച്ചു. 1959ൽ ​​ഹ​​ൻ​​സ​​ക്ക് പ​​ത്മ​​ഭൂ​​ഷ​​ൺ ന​​ൽ​​ക​​പ്പെ​​ട്ടു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന് ​​അ​​ർ​​ധ​​രാ​​ത്രി​​യി​​ൽ, ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്ത്രീ​​ലോ​​ക​​ത്തി​​ന്റെ പേ​​രി​​ൽ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ന് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പ​​താ​​ക സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച​​ത് അ​​വ​​രാ​​ണ്. 1946ൽ ​​ഓ​ൾ ഇ​​ന്ത്യ വി​​മൻ​​സ് കോ​​ൺ​​ഫ​റ​​ൻ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റാ​​യി​​രു​​ന്നു ഹ​​ൻ​​സ. അ​​വ​​രു​​ടെ ഭ​​ർ​​ത്താ​​വ് ജീ​​വ് രാ​​ജ് നാ​​രാ​​യ​​ൺ മേ​​ഹ്ത 1960ൽ ​​ഗു​​ജ​​റാ​​ത്ത് മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി. രേ​​ണു​​ക റാ​​യി 1952ൽ ​​പ​​ശ്ചി​​മ ബം​​ഗാ​​ൾ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു; 1957ൽ ​​പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ലേ​​ക്കും. 1949ൽ​​ത​​ന്നെ യു.​​എ​​ൻ ജ​​ന​​റ​​ൽ അ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​യാ​​യി; 1988ൽ ​​പ​​ത്മ​​ഭൂ​​ഷ​​ൺ ന​​ൽ​​ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ബീ​​ഗം ഐ​​സാ​​സ് റ​​സൂ​​ൽ 1952ൽ ​​രാ​​ജ്യ​​സ​​ഭാം​​ഗ​​മാ​​യി; 20 കൊ​​ല്ലം (1969-89) യു.​​പി നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. ആ​​ദ്യ കൊ​​ല്ലം​​ത​​ന്നെ കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് രാ​​ജി​​വെ​​ച്ച് ഗാ​​ന്ധി​​മാ​​ർ​​ഗ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം​ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ മാ​​ല​​തി ചൗ​​ധ​​രി​​ക്ക് 1987ൽ ​​ശി​​ശു​​ക്ഷേ​​മ ദേ​​ശീ​​യ അ​​വാ​​ർ​​ഡും 1988ൽ ​​ച​​മ​​ൻ​​ലാ​​ൽ ബ​​ജാ​​ജ് അ​​വാ​​ർ​​ഡും 1994ൽ ​​ഉ​​ത​​്ക​​ൽ​​സേ​​വാ സ​​മ്മാ​​നും 1995ൽ ​​ടാ​​ഗോ​​ർ സാ​​ഹി​​ത്യ അ​​വാ​​ർ​​ഡും കി​​ട്ടി. ക​​മ​​ല ചൗ​​ധു​​രി 1962ൽ ​​ലോ​​ക്സ​​ഭാം​​ഗ​​മാ​​യി. 54ാം കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ന്റെ സീ​​നി​​യ​​ർ വൈ​​സ് ചെ​​യ​​ർ​​പേ​​ഴ്സ​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. 'ജ​​ന​​ഗ​​ണ​​മ​​ന' ദേ​​ശീ​​യ​​ഗാ​​ന​​മാ​​യി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച 1950 ജനുവരി 24ന് ​​അ​​ത് പാ​​ടി​​യ സം​​ഘ​​ത്തെ ന​​യ​ി​ച്ച​​ത് പൂ​​ർ​​ണി​​മ ബാ​​ന​​ർ​​ജി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ടു​​ത്ത വ​​ർ​​ഷം അ​​വ​​ർ അ​​ന്ത​​രി​​ച്ചു. 1946 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ കോ​​ൺ​​സം​​ബ്ലി​​യി​​ലേ​​ക്ക് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ലീ​​ല റോ​​യ്, ഇ​​ന്ത്യ വി​​ഭ​​ജ​​ന​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധി​​ച്ച് സ്ഥാ​​നം രാ​​ജി​​വെ​​ച്ചു.(8)

ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ ആർ. വേലായുധനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം

ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ ആർ. വേലായുധനും മക്കൾക്കുമൊപ്പംദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ൻ പി​​ന്നീ​​ട് അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു എ​​ന്ന​​തി​​ന് വ​​ലി​​യ അ​​ർ​​ഥ​​മാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ നീ​​ണ്ട ജാ​​തി​​വാ​​ഴ്ച​​യു​​ടെ ഏ​​റ്റ​​വും ക്രൂ​​ര​​മാ​​യ മ​​ർ​​ദ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​റ്റു​​വാ​​ങ്ങേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന​​വ​​രി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി അ​​ഖി​​ലേ​​ന്ത്യാ​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ഉ​​യ​​ർ​​ന്നു​​വ​​ന്ന പെ​​ണ്ണി​​ന്റെ വി​​മ​​ത​​ശ​​ബ്ദം അ​​ടി​​ച്ച​​മ​​ർ​​ത്തു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഇ​​വി​​ടെ. ഇ​​ത്ര​​ക്ക് ധൈ​​ഷ​​ണി​​ക ഔ​​ന്ന​​ത്യ​​മു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു ദ​​ലി​​ത് പെ​​ൺ​​ശ​​ബ്ദം പി​​ന്നീ​​ട് ഇ​​ന്നു​​വ​​രെ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ഉ​​യ​​ർ​​ന്നോ എ​ന്ന്​ സം​ശ​യം.



സൂ​ചി​ക:

1. Constituent Assembly Debates -Official) VOL. 1, PP 151-3, 342-3, 480-1, 263-4, 310-2, 667-8, Report, Reprinted by Lok Sabha Secretariat, N. Delhi, 1999

2. B. Shira Rao, 2004, pp 296-7, Constitution of India.net)

3. eparlib.nic.in/handle/12345678/4),

4. eparlib.nic.in/handle/123456789/758030)

5. ഈ ​​കു​​റി​​പ്പി​​ന്, മേ​​ൽ​​സൂ​​ചി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് കൂ​​ടാ​​തെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ച്ച വി​​വ​​ര ഉ​​റ​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ: http://164.100.47.194/loksabha/constituent/counstituent.aspx, reference on 16.11.2022; B. Shiva Reao-Ed, The Framing of India's Constituion-select documents, Vol. 1, Universal Law Publishing Co. Pvt. LTD, Delhi 3, 2004; http//164.100.47.194/loksabha/constilent/facts.html, reference on 14.11.2022)

6. https://theprint.in/pageturner/excerpt/unafraid-to-oppose-ambedkar-congress-dakshayani-velayudhan, reference on 15.11.2022).

7. Indian Constitutional Documents -Munshi Papers Vol. 2 pp 521-35 Bharatiya Vidhya Bhavan, Bombay 7, 1967).

8. ഇ​​പ്പ​​റ​​ഞ്ഞ 14 പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ളു​​ടെ​​യും വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ച്ച​​ത്: Constitutionofindia.net, livemint.com, thebetterindia.com, wordpress.com)

(ചെ​റാ​യി രാ​മ​ദാ​സ്​ എ​ഴു​തു​ന്ന 'ദാ​​ക്ഷാ​​യ​​ണി വേ​​ലാ​​യു​​ധ​​ന്റെ കാ​​ലം' എ​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ത്തി​​െ​ൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ഇൗ ​ലേ​ഖ​നം. പ്ര​​ണ​​ത ബു​​ക്സ് അ​​ടു​​ത്ത് പു​സ്​​ത​കം പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ക്കു​ം)