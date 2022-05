ഒ​രു പ്ര​കാ​ശി​നെ ഓ​ർ​ത്തപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രകാശിനെ നാം മറന്നു

Experience ‘Ad Free’ article pages ബാ​ഡ്​​മി​ന്റ​ണി​ലെ തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് വി​ജ​യം വേ​ണ്ട​ത്ര ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​േ​ട്ടാ എ​ന്ന്​ സം​ശ​യം. പ​േ​ക്ഷ, ഇൗ ​വി​ജ​യം പ​ല​ത​രം ക​ളി​സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ചി​ല​രു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം ഒ​രാ​ളെ ഒാ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ മു​തി​ർ​ന്ന സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ. ഒ​പ്പം ഭാ​വി​യെ​പ്പ​റ്റി ചി​ല ആ​കു​ല​ത​ക​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. 1947ലെ ​ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​​ന്റെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഖാ​മു​ഖം; പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥും ദേ​വീ​ന്ദ​ർ മോ​ഹ​നും. ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ, ഉൗ​ർ​ജം ചോ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പോ​രാ​ട്ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​വ​രും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ര​ണ്ടി​ൽ ആ​ർ എ​ന്ന​തി​ന് അ​വ​ർ ടോ​സ്​ ഇ​ട്ടു. ടോ​സ്​ ജ​യി​ച്ച​ത് പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥ്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടു ക​ളി​ക്കാ​ർ കാ​ട്ടി​യ ഈ ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​​ന്റെ താ​ഗെ മാ​ദ്സെ​നെ നേ​ര​ത്തേ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച പ്ര​കാ​ശ്നാ​ഥ് സെ​മി​യി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​​ന്റെ റെ​ഡ്ഫോ​ർ​ഡി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​തി​രാ​ളി ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കി​​ന്റെ കോ​ണി ജെ​പ്സെ​ൻ. തി​ക​ഞ്ഞ വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ദി​വ​സം ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്ന പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥ് അ​ന്ന​ത്തെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വെ​റു​തെ​യൊ​ന്നു നോ​ക്കി. ''ലാ​ഹോ​ർ ക​ത്തു​ന്നു'' എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത വാ​യി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം ഞെ​ട്ടി. പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥി​​ന്റെ ജ​ന്മ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ലാ​ഹോ​ർ. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ഭ​ജ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ഗീ​യ​ല​ഹ​ള ലാ​ഹോ​റി​നെ ക​ലാ​പ​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി. ത​​ന്റെ വീ​ടി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ നെ​സ്​​ബി​ത് റോ​ഡും ഗ​വ​ൽ മാ​ൻ​ഡി​യു​മെ​ല്ലാം ക​ലാ​പ​ത്തി​​ന്റെ ന​ടു​വി​ലാ​ണ്. തീ​വെ​പ്പും കൊ​ല​യു​മെ​ല്ലാം വ്യാ​പ​കം. ത​​ന്റെ വീ​ടി​നും വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും എ​ന്തു​പ​റ്റി എ​ന്ന​റി​യാ​നാ​വാ​തെ പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥ് വി​ഷ​മി​ച്ചു. വി​ജ​യ​തൃ​ഷ്ണ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി. മ​ന​സ്സ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​തം. കോ​ർ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പൊ​രു​താ​തെ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ് നാ​ഥ്. മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ലാ​ഹോ​റി​ലെ വീ​ട് അ​ഗ്നി​യി​ൽ അ​മ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, വീ​ട്ടു​കാ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല​ത​വ​ണ മ​ര​ണ​ത്തെ മു​ഖാ​മു​ഖം ക​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​ടു​വി​ൽ ബോം​ബെ​യി​ൽ (മും​ബൈ) അ​ഭ​യം തേ​ടി. ഇ​ല​ക്േ​ട്രാ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​രു​പ​ത്തേ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ റാ​ക്ക​റ്റ് താ​ഴെ​​െവ​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി കാ​ണാ​ൻ​പോ​ലും പോ​യി​ല്ല. 2009ൽ ​എ​ൺ​പ​ത്തൊ​മ്പ​താം വ​യ​സ്സി​ൽ പ്ര​കാ​ശ്നാ​ഥ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വീ​രഗാ​ഥ​ക​ൾ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​ല്ലാം പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ണി​​ന്റെ 1980ലെ ​ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​നു 33 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​കാ​ശ്നാ​ഥ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ ക​ഥ മ​റ​ന്നു. 1965ൽ ​ദി​നേ​ശ് ഖ​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ ക​ഥ​യും മ​റ​ക്ക​രു​ത്. എ​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കി​രീ​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു രാ​ജ്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക ടീം ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​കൈ​വ​രി​ച്ച തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് വി​ജ​യം രാ​ജ്യ​ത്തെ ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. 1979ൽ ​പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ണും സ​യ്യ​ദ് മോ​ദി​യു​മൊ​ക്കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ടീം ​സെ​മി​യി​ൽ ക​ട​ന്ന​ശേ​ഷം (അ​ന്നു സെ​മി​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ വെ​ങ്ക​ല​മി​ല്ല) ഇ​ന്ത്യ ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ സെ​മി​ബ​ർ​ത്ത് കൈ​വ​രി​ച്ച് മെ​ഡ​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ രാ​ജ്യം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ യു. ​വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ ''തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് വി​ജ​യം ഒ​രു ലോ​ക വി​ജ​യ​മാ​ണ്. 1983ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യ​ത്തോ​ട് താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താം.'' ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി താ​ൻ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​ച്ചി​​ന്റെ ജോ​ലി​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്നെ​ന്നു വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​രി​ക്കും ഡ​ബി​ൾ​റോ​ൾ. ആ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​ച്ച്.​എ​സ്. പ്ര​ണോ​യും എം.​ആ​ർ. അ​ർ​ജു​നും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​ണോ​യ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലും സെ​മി​യി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​രം വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​തൊ​രു പു​ത്ത​ൻ ആ​വേ​ശ​മാ​ക​ട്ടെ. പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം പോ​രാ​ട്ടം ''ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് എ​പ്പോ​ഴും മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. ആ​രാ​ധ​ക​ർ അ​വ​രി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക എ​പ്പോ​ഴും അ​വ​രെ അ​ല​ട്ടും.'' ടെ​ന്നി​സ്​ ഇ​തി​ഹാ​സം ബി​ല്ലി​ജീ​ൻ കി​ങ് ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ''ജ​യി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്കൊ​രു നേ​രി​യ സാ​ധ്യ​ത മാ​ത്രം. പ​ക്ഷേ, ശ്ര​മി​ക്ക​ണം'' എ​ന്നാ​ണ് യു. ​വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​വ​ർ അ​ക്ഷീ​ണം യ​ത്നി​ച്ചു. കി​രീ​ട​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ''ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല, നേ​ടാ​ൻ ഏ​റെ'' എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ക​രു​ത്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ ഉ​യ​രും. നേ​രി​യ മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കും. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​രു​പ​തു​കാ​ര​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കു​കാ​ര​നു​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ (ഒ​മ്പ​താം റാ​ങ്ക്) സ​മ്മ​ർ​ദ​മേ​റെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വി​ഷ​ബാ​ധ ആ ​യു​വാ​വി​നെ ത​ള​ർ​ത്തി. ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തോ​ൽ​ക്കു​ക​കൂ​ടി ചെ​യ്താ​ലോ? പ​ക്ഷേ, സെ​ൻ ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി. ഒ​പ്പം മു​ൻ ലോ​ക ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​ര​ൻകൂ​ടി​യാ​യ കി​ഡം​ബി ശ്രീ​കാ​ന്ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​റു വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. തോമസ് കപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലോ​ക അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​റും ഒ​ളി​മ്പി​ക് വെ​ങ്ക​ല​മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ന്ത​ണി സി​നി​സു​ക ജി​ന്റി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ നേ​ടി​യ വി​ജ​യം ന​ല്ല തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ്വാ​തി​ക് സാ​യ് രാ​ജ് റാ​ങ്കി റെ​ഡി-​ചി​രാ​ഗ് ഷെ​ട്ടി സ​ഖ്യം ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. ശ്രീ​കാ​ന്ത് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്​ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വ് ജൊ​നാ​ത​ൻ ക്രി​സ്റ്റി​യെ ശ്രീ​കാ​ന്ത് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ വി​ജ​യം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി. പ​തി​നാ​ലു ത​വ​ണ തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് ജ​യി​ച്ച ടീ​മി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എം.​ആ​ർ. അ​ർ​ജു​ൻ എ​ന്ന ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചു​കാ​ര​ൻ ധ്രു​വ് ക​പി​ല​യു​മൊ​ത്ത് നേ​ര​ത്തേ ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​വും എ​ണ്ണ​പ്പെ​ട​ണം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി എ​ച്ച്. എ​സ്. പ്ര​ണോ​യ് ആ​ണ് ല​ക്ഷ്യ സെ​ന്നി​ന് കാ​ലി​ട​റി​യ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലും സെ​മി​യി​ലും ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​​ന്റെ​യും സെ​യ്ന നെ​ഹ് വാ​ളി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി പ​ല​ത​വ​ണ ശോ​ഭി​ച്ച യു. ​വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീം ​മാ​നേ​ജ​റു​ടെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. സിം​ഗി​ൾ​സ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ​ത്തു​ല്ല​യു​ടെ റോ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ ക​പ്പ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ലേ​ഷ്യ​െ​ക്ക​തി​രെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​തെ​ന്ന് ഈ ​നാ​ൽ​പ​ത്തെ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ടീ​മി​ൽ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു ശാ​ന്ത​നാ​യ ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. ഒ​ളി​മ്പ്യ​നും േദ്രാ​ണാ​ചാ​ര്യ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി യു. ​വി​മ​ൽ​കു​മാ​ർ 1981 മു​ത​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് തോ​മ​സ്​ ക​പ്പി​ലും ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. 2000 മു​ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​​ന്റെ റോ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​മി​ത​ഭാ​ഷി. ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​രി​ക്ക് അ​ല​ട്ടി​യ പ്ര​ണോ​യ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ​ർ​വോ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​തും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് നേ​ടി​യ അ​ട്ടി​മ​റി​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ഞ്ചാം സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്. പ്ര​ണോ​യ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​​ക്കൊ​ത്തു​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഫ​ലം, തോ​മ​സ്​ ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട ആ​റാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്. പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പ്ല​വം പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ൺ 1980ൽ ​ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് കി​രീ​ട​ത്തി​നു പു​റ​മെ സ്വീ​ഡി​ഷ്, ഡാ​നി​ഷ് ഓ​പ​ണു​ക​ളും ജ​യി​ച്ച് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ലെ ഗ്രാ​ൻ സ്ലാം ​നേ​ടി. 1983ൽ ​പ്ര​കാ​ശ് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു ശൂ​ന്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, സ്​​ഥി​ര​മാ​യി ക​സേ​ര സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​പ്ല​വ ആ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​കാ​ശ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി തു​ട​ങ്ങി, വി​മ​ലും ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. അ​പ​ർ​ണ പോ​പ്പ​ട്ട് ലോ​ക ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​കാ​ശ് ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ട​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ണി​​ന്റെ പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്ത് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഇ​ന​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ''ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ന​ഷ്​​ട​മാ​യെ​ന്നു തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ?'' എ​ന്ന് ഈ ​ലേ​ഖ​ക​ൻ പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ണി​നോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. ''പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ പാ​ലി​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഞാ​ൻ ക​ര​യാ​റി​ല്ല'' എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. പു​ല്ലേ​ല ഗോ​പീ​ചന്ദ് 2001ൽ ​ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ വീ​ണ്ടും ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. ഗോ​പീ​ച​ന്ദ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ര​ണ്ടാം വി​പ്ല​വ​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​തു വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യി​മാ​റാ​ൻ അ​ധി​ക​നാ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. 2008ൽ ​ചേ​ത​ൻ ആ​ന​ന്ദ് ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ ബി​റ്റ്ബ​ർ​ഗ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ജ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​പ്രീ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യി. പ്രകാശ് പദുക്കോൺ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ കു​തി​പ്പും കി​ത​പ്പും

പി.​വി. സി​ന്ധു​വി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ; ഒ​രു ഒ​ളി​മ്പി​ക് വെ​ള്ളി​യും ഒ​രു വെ​ങ്ക​ല​വും. സൈ​ന നെ​ഹ് വാ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ഒ​ളി​മ്പി​ക് വെ​ങ്ക​ലം. ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സി​ന്ധു​വി​നും സൈ​ന​ക്കും പു​റ​മെ ജ്വാ​ല ഗു​ട്ട -അ​ശ്വ​നി പൊ​ന്ന​പ്പ സ​ഖ്യം നേ​ടി​യ മെ​ഡ​ലും. എ​ല്ലാ​റ്റി​നു​മു​പ​രി 2014ലും 16​ലും തോ​മ​സ്​ ക​പ്പി​​ന്റെ വ​നി​താ പ​തി​പ്പാ​യ യൂ​ബ​ർ ക​പ്പി​ൽ നേ​ടി​യ വെ​ങ്ക​ല​വും. ല​ണ്ട​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലെ സൈ​ന​യു​ടെ വെ​ങ്ക​ല​മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം മു​ത​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത​ക​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു​പ​ടി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 2021ൽ ​ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കെ. ​ശ്രീ​കാ​ന്ത് വെ​ള്ളി​യും ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടും​വ​രെ ഈ ​സ്​​ഥി​തി തു​ട​ർ​ന്നു. പ​ക്ഷേ, യൂ​ബ​ർ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു ചു​വ​ടു​പി​ഴ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​തു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ. സൈ​ന നെ​ഹ് വാ​ളി​നു പു​റ​മെ ഡ​ബി​ൾ​സ്​ ടീ​മി​ലെ സി​ക്കി റെ​ഡ്ഡി​യും അ​ശ്വി​നി പൊ​ന്ന​പ്പ​യും ഗാ​യ​ത്രി ഗോ​പീ​ബ​ന്ദും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ​നി​ന്നു പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. ലോ​ക ഏ​ഴാം ന​മ്പ​ർ പി.​വി. സി​ന്ധു​വി​​ന്റെ തോ​ളി​ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല. ആ​ക​ർ​ഷി കാ​ശ്യ​പും യു​ന്നാ​റ്റി ഹൂ​ഡ​യും ഭാ​വി​വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ന്ന​താ​ണു നേ​ട്ടം. ത​നി​ഷ ക്രാ​സ്റ്റോ, ശ്രു​തി മി​ശ്ര, സി​മ്രാ​ൻ സിം​ഘി, ഋ​തി​ക ഠാ​ക്കൂ​ർ, മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ട്രീ​സാ ജോ​ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ര​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ വി​ജ​യം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ക​രു​താം. കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​വേ​ദി. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ്​ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​മാ​റ്റി. ടീ​മി​ൽ സൈ​ന നെ​ഹ് വാ​ളി​ന് വൈ​ൽ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കാ​തെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​​ന്റെ വാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി. ന​ല്ല സൂ​ച​ന​യാ​യി​വേ​ണം ഇ​തി​നെ കാ​ണു​വാ​ൻ. പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് പ്ര​കാ​ശ് പ​ദു​ക്കോ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​രും ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്വീ​ഡ​നും ഒ​ക്കെ​യൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ശ​ക​്തി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഏ​ഷ്യ​യി​ലാ​ണ്. ചൈ​ന​യും ചൈ​നീ​സ്​ താ​യ്പേ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ജ​പ്പാ​നു​മെ​ല്ലാം ക​രു​ത്ത​രാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​​പോ​ലെ ത​ന്നെ ശ​ക്ത​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​വും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം അ​ടു​ത്ത ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന​പ്പു​റം 2024ലെ ​പാ​രി​സ്​ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു മെ​ഡ​ൽ കി​ട്ടി. പാ​രി​സി​ൽ പു​രു​ഷ-​വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം സാ​ധ്യ​മാ​ക​ട്ടെ. തോ​മ​സ്​ ക​പ്പ് വി​ജ​യം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ.



